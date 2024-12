バーチャルチームの7つの鍵（2024年）

バーチャルチームの利点を学ぶ準備はできていますか?

バーチャルチームを管理することが バーチャルチーム は新しい規範である。

COVID-19の大流行でビジネスが混乱し、ほとんどのチームがリモート化を余儀なくされている。

私たちは、グローバルなバーチャルチームのマネージャーには、実はそれなりの利点があることを発見した!

バーチャルチームの利点について説明し、リモートチームにありがちな課題に対する簡単な解決策も紹介します!

バーチャルチームとは?

バーチャルチームとは...(ドラムロール)...リモートワークするチームのことです!

でもマジで何なんだ?

リモートワークでオンライン・コラボレーションをする熟練者のグループだ。

通常のチームとどう違うのか?

バーチャルチームと通常のオフィス内チームには、あまり大きな違いはありません。

,

,

そして

そして カンバン チーム!

彼らは今でも、会社でやることと同じほとんどの活動をこなせる同じ優秀な人たちだ。唯一の違いは、彼らがもう同じ職場に物理的に存在していないということだ。

バーチャルチームでやることは?

バーチャルチームは、オフィス内のチームがやることのほとんどを、同じレベルの効率で行うことができます。

しかし、それがすべてではありません。

バーチャルチームの7つのメリット

バーチャルチームの利点と課題とは?

1.コストを大幅に削減できる

として リモートチーム はそれぞれの場所で仕事をし、私の仕事に責任を持つ:

作業スペース

設備

ユーティリティ

コスト削減は企業だけではない。

リモートワークは、毎日の通勤費や、真新しいスーツやカフェテリアでの食事といった仕事関連の出費がないため、お金も大幅に節約できる。

2.私のチームは仕事とプライベートのバランスが良くなります。

毎日の通勤や、一日中オフィスに缶詰になるのが好きな人はいない。

その人が上司ならなおさらだ。

起きた瞬間に仕事ができるのに、なぜ時間とエネルギーを無駄にするのか?

こうすることで、従業員はより健康的なワークライフバランスを維持することができ、より幸せになることができる。

そうすれば、従業員はより健康的なワークライフバランスを保つことができ、より幸福になれるでしょう。 より満足する 仕事に対する満足度が高い。

3.チームの生産性が向上する

バーチャル従業員は、オフィス内のスタッフより生産性が高いのか?

可能性はないだろう?

結局のところ、彼らは働く代わりに家で『オフィス』の再放送を夢中で見ているかもしれないんだ!

覚えておいてほしいのは、リモートワークの社員は、仕事ができる時間を選べるということだ。

他の時間帯の方が生産性が高いのに、なぜ9時から5時まで働かされるのか?

リモートワークでは、社員が集中できる時間帯に仕事をすることで、より早く仕事を完了させることができます!

その結果?

生産性が向上します!

_そして、その意味がわかりますか?

あなたの会社の収益がより健全になります。バーチャルチームには本当に多くの利点があります!

4.グローバルな人材プールにアクセスできる

自分のアイデアを世界に発信したい。

しかし、あなたのチームには十分な人材がいますか?

あなたの会社が急成長し、高みを目指しているのであれば、あらゆる種類の人がボードに必要です。

しかし、物理的なオフィスで仕事をしている場合、問題がある。

あなたは、あなたと同じ都市にいる人材しか雇うことができないのです!

つまり、バーチャルチームに最適な人材を見つける代わりに、誰でもいいから採用せざるを得なくなる可能性があるのです。

しかし、グローバルなバーチャルチームでは、このような問題に直面することはありません。

私の仕事はリモートワークなので、世界中のどこからでも採用することができます!

グローバルな人材プールにアクセスし、大量の候補者の中からあなたのニーズに合った人材を見つけることができます!

5.24時間365日のサポートが可能です。

バーチャルチームを構築することで、より多様な人材を雇用することができます。

リモートワークの従業員がグローバルに分散し、タイムゾーンを越えて仕事をするようになったため、タイムゾーンを越えたクライアントや顧客にも対応できるようになりました!

イギリスのチームが仕事を終えた後、オーストラリアのバーチャルチームが引き継ぐことも可能です。こうすることで、あなたのビジネスは誰も酷使することなく、24時間365日のサポートを提供することができるのです!

さらに、リモートで働く社員は世界中にいるので、文化の違いも問題になりません。

6.簡単に規模を拡大できる

成長するためには、より多くの人材が必要です!

現場チームを持つ場合、追加のオフィススペースを借り、家具をそろえ、コンピューターやツール、追加テクノロジーなどに投資する必要がある。

これにはコストがかかるだけでなく、時間もかかる!

幸運なことに、効果的なバーチャルチームは、こうした落とし穴を回避しながら、労働力を成長させることができる。

必要なのは、合理化されたオンボーディング・プロセスと

/参照 https://clickup.com/ja/blog/8348/undefined/ 適切なリモートワークソフトウェア /%href/

で設定完了!

そうすれば、競合他社をケビンのようにして、急成長することができます:

7.コミュニケーションがより透明化される

非公式な話し合いは、次のような場合に特に問題となる。 アジャイル はバーチャル・チームワークの核となる部分だ。覚えておいてほしいのは、もう誰かに近寄るだけでアップデートを求めることはできないということだ。

そのため、あなたのチームは、すべてのアップデートが常に利用可能な共通のコミュニケーションチャンネルを設定する必要がある!

バーチャルチームの3つのデメリットとその解決策(解決策付き)

バーチャルチームにはたくさんの利点がありますが、完璧ではありません。

今日の職場は、これらすべてに容易に対応できる。 バーチャルチームの課題 !

必要なのは適切な*ツール.........

バーチャルチームの3つの鍵となるデメリットと、それを解決する方法をご紹介します:

リモートでの調整が難しい

進捗レポート作成 困難な場合がある

生産性モニタリングの問題点

課題その1:遠隔地との調整が難しい場合がある

バーチャル・コミュニケーションは今に始まったことではない。

しかし、それには問題がある。

あなたのバーチャルチームは、一日中有線でメッセージの海に対処しなければならない。そして、分散したチームが複数のコミュニケーションアプリで調整しなければならないとき、このようなことが起こる:

すべてのメッセージが複数のアプリやツールに分散しているため、コメントは隙間から漏れてしまう。

その隙間を埋めるために直接顔を合わせるコミュニケーションがなければ、未回答、未開封、そして未対応のメッセージの膨大なバックログがあなたの進捗を妨げることになる!

ClickUpを使わない限り!

/参照 https://clickup.com/ クリックアップ /%href/

は世界をリードする リモートプロジェクト管理ツール は、スタートアップからGoogle、Netflix、Airbnbのような大企業まで、様々なビジネスのバーチャルチームで使われているリモートプロジェクト管理ツールだ。バーチャルチームが同じページで仕事をするために必要な機能をすべて備えている!

ClickUpソリューション:すべてのメッセージに統一されたコミュニケーションプラットフォームを!

バーチャルでコミュニケーションすることは悪いことではありません。

問題は、正しいやり方を見つけ、適切なツールを使うことです。

バーチャルチームが直面する最大の問題は、特定のプロジェクトに関する会話を記録することだ。

ディスカッションは電子メールやSlackに分散している可能性がある。 ビデオ会議 このようなことをすべて理解しようとすると、気が狂いそうになるだろう!

ClickUpは、あなたの頭(と足)の安全を守るソリューションを用意しています。

ClickUpタスクには専用の

/が付いています。 https://docs.clickup.com/en/articles/2957033-conversation-view。 コメントセクション /%href/

効果的なコミュニケーションのために。

以下のような使い方ができる:

プロジェクトに関するメッセージや最新情報の共有

関連ファイルやドキュメントの共有

チームメイトにタグを付ける

などなど!

しかし待ってほしい。バーチャルチームにとって、このようなコメントで溢れかえり、見過ごしてしまうこともあるのではないだろうか?

そうだ!

だからこそ、ClickUpには 割り当てられたコメント この機能により、コメントを即座にそのコメントを処理する必要のあるメンバーに割り当てることができます。スタッフにはそのことが通知され、タスクトレイにポップアップ表示されます。

これで、緊急のコメントが未回答になる心配はもうありません!

ClickUpは以下の機能とも統合できます。

課題その2:進捗追跡が難しい

管理職がチームメンバーの机の前まで行って質問できた頃を覚えていますか?

バーチャルチームでは、そんなことはできない。

しかし、顔を合わせてミーティングをしたり、適切なツールを使ったりしなければ、髪を切り裂くことなくプロジェクトの進捗を確認する簡単な方法はない!不必要なミーティングは誰も望んでいないが、コミュニケーションと適切なツールはプロジェクト成功の鍵だ!

もちろん、バーチャルチームに毎秒アップデートを求めて、延々とコミュニケーションをとることもできるだろう-しかし、それでは彼らはアンディのように感じてしまうだろう:

ClickUp Virtual Solutions:

プロジェクトの進捗を記録するために、チームにメッセージを送り続ける必要はありません。

ClickUpはプロジェクトタスク管理を簡素化する複数の機能を備えており、5分おきにチームを困らせることはありません!

A. 詳細チャートでプロジェクトの進捗を即座に追跡

クリックアップには強力な ガントチャート を使えば、プロジェクトの進捗状況を素早く詳細に視覚的に概要把握することができます。ガントチャートをざっと見るだけで、プロジェクトの進行状況を把握し、潜在的な問題を特定することができます!

しかし、ガントチャートだけが仮想的なものではありません。 プロジェクトレポート作成 ClickUpツールで得られる機能。

また、以下のような強力なチャートも利用できます。 アジャイルチーム :

バーンダウンチャート 私の仕事の残りを追跡する。

バーンアップチャート : これまでの成果を確認するため

累積フロー図 プロジェクトの完了を追跡する。

ベロシティチャート タスクの平均完了率を見積もる。

そのチャートは、ジムがドワイトに仕掛けたイタズラを凌駕している!」 「そのチャートは、ジムがドワイトに仕掛けたイタズラを凌駕している。

B. カスタムステータスを使用して、プロジェクトのステータスを簡単に識別する

ClickUpには以下の機能もあります。 カスタムステータス を使うことで、すべてのプロジェクトがどのフェーズにあるのかを即座に知ることができます。これらのステータスはカスタマイズ可能なので、好きなように設定できます!

進行中」、「問題発見」、「彼女が言ったこと」_ - それはあなた次第です!

こうすることで、プロジェクトのステータスを見るだけで、そのプロジェクトの状況を即座に知ることができる。

課題#3: 従業員の生産性を監視する問題

バーチャルチームが仕事中にソーシャルメディアをスクロールしているのでは?

あるいは、リモートワーカーが社内の時間を使って昼寝をしているという悪夢にうなされるか?

そのような場合は、そのような場合は、_そのような場合は、

君は一人じゃない。

リモートチームの管理に関して、ほとんどの雇用者が恐れていることだ。

そして、あなたは彼らを責めることができますか?

結局のところ、バーチャルな環境は気晴らしに満ちている。予定外の食料品の買い出しから、毎日新しいNetflixのスペシャル番組まで、リモートチームは何にでも気を取られる可能性がある!

クリックUpソリューションズ

ご心配なく。

あなたのチームがバーチャルで仕事をしているからといって、彼らが生産性よく働いていることを保証できないわけではありません。

ClickUpがチームマネージャーをどのようにサポートするかご紹介します:

A. ボックスビューを使用して、すべての状況を全体像で把握できます。

クリックアップの Boxビュー は、担当者ベースでタスクを分類するため、チームリーダーに最適なビューです。これにより、全員のタスクを素早く把握し、それに応じて割り当てを変更することができます。

C. Chrome拡張機能とアプリ統合で時間の使い方を監視する

チームはクリックアップの Chrome拡張機能 を使って仮想仕事時間を追跡しよう。こうすることで、プロジェクトにかかる時間やチームの遅れを把握することができます。

ドワイトがダンダー・ミフリンで働いていたとき、同僚についてこのような洞察を得たいと思ったに違いない!

結論

COVID-19のパンデミックにより、ビジネスは現在リモート化を余儀なくされているが、パンデミックが終わった後も、ビジネスがグローバルチームを継続することは明らかである。

そして、もはや「もし」ではなく、この新しい現実に「どのように」適応するかが問題なのだ。

確かに、バーチャルチームを運営することにはメリットとデメリットがあるが、あなたが享受できるメリットはデメリットをはるかに上回る!

そして、その欠点に取り組むことが不可能なわけでもない!

適切なツールとテクノロジーを使えば、これらの課題を克服するのは朝飯前だ。

クリックアップをご覧ください。

それがあなたを助けるかどうか:

コメントで効果的にコミュニケーション

詳細なチャートでプロジェクトの進捗をフォロー。

ボックスビューとプロフィールでバーチャルチームを管理

レポート作成でバーチャルチームのパフォーマンスをチェック

ClickUpはすべて管理できます!

適切なリモートプロジェクトツールがなければバーチャルチームは機能しません。 今すぐClickUpに登録しよう。 ?

リモートチームがこのようになること請け合いです: