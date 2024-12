2024年のビジュアル・コラボレーション・ソフトウェア・ツール10選

ビジュアルコラボレーションはバズワードとなっているが、問題はその明確な定義がないことだ。クラウドベースの環境でありながら、オフィス内、ハイブリット、そして、その両方のコラボレーションを可能にする機能を持つという説もある。 リモート従業員 が一緒に仕事をする。また、ビジュアルコラボレーションは デジタルホワイトボード .

この用語が一般的になるにつれ、多くのビジュアル コラボレーション・ソフトウェア ツールがステップを踏んでいる。そして、ビジュアルコラボレーションの本当の意味について合意がないため、これらのツールはしばしば異なる機能を持っている。

1つ確かなことは、これらのツールは変装したスーパーヒーローのようなもので、従業員が一緒に仕事をし、複雑なアイデアをリアルタイムで問題解決できるようにするものだということです。🦸

ここでは、あらゆる業界で使用でき、チームワークとコミュニケーションを次のレベルに引き上げるビジュアルコラボレーションソフトウェアのベスト10について説明します!📈

ビジュアルコラボレーションソフトウェアの何を探すべきか?

効果的なビジュアルコラボレーションツールには以下のような利点があります:

コラボレーション:コラボレーション:プラットフォームはチームメンバーが一緒に仕事ができるようにすること チームメイトはコメントやメモを残したり、ブレーンストーミングをしたり、タスクを割り当てたり追跡したりできる。 多用途性:そのオプションは、アイデアを共有するために、さまざまな業界、部門、プロジェクトスコープに対応する必要があります。 テンプレート:テンプレート:プラットフォームには、あらかじめ用意されたテンプレートがあること。時間を節約する には勝てない。その名の通り、チームの遊び場となる巨大なバーチャルホワイトボードです。🛝

ブレーンストーミングに使える。 プロジェクトの管理と議論 実行プランニング、マインドマップの作成など、さまざまな用途に活用できます。クリックアップホワイトボードを使えば、リモートチームでもハイブリッドチームでも、チームメンバー全員が同じページで話し合うことができます。

このオンライン・ホワイトボード・ツールは、新しいアプリの開発、製品の立ち上げ、キラー・マーケティング・プランの構築など、目標に比例して貢献することができます。

クリックアップホワイトボードは、比類のないカスタマイズ性と汎用性を提供します。メディアファイル、ドキュメント、リンクされているもの、付箋、コメントをホワイトボードに追加できます。また、形、チャート、グラフを作成し、色、フォント、スタイルを編集して、チームがくつろげるユニークな環境を構築できます。🏠

ホワイトボードの用途に応じて、ゼロから新規に作成することも、編集可能なホワイトボードを使用することもできます。 ホワイトボードテンプレート 独自のコラボレーション体験を開発するためのフレームワークとして役立つ。

ClickUp の主な機能

ClickUpのオンラインホワイトボード機能でビジュアルコラボレーションを容易にします。

リアルタイムサポートと非同期コラボレーション チーム間のカスタムを可能にし、1つのチームの好みに固執することなく、真のコラボレーションを維持する。

様々なユースケースに対応したテンプレートがあらかじめ用意されており、チームの共同作業を支援します。

強力なプロジェクト管理・タスク管理オプションを提供

1,000以上のアプリと統合可能

以下の用途に最適クロスファンクショナルチームに最適 リモートワークでも社内コラボレーションでも

クリックアップのリミット

ダウンタイムを経験したユーザーもいる。

カスタマイズ可能なオプションの数が非常に多いため、新規ユーザーが圧倒される可能性がある。

クリックアップの価格

Free Forever :$0

:$0 無制限 :ユーザーあたり $7/月

:ユーザーあたり $7/月 ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け:価格についてはお問い合わせください。

*リストはすべて年間課金モデルです。

クリックアップの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (8,300件以上のレビュー)

: 4.7/5 (8,300件以上のレビュー) カペラ 4.7/5 (3,500 件以上のレビュー)

2.コンセプトボード

Via: 壁画 Lucidsparkのユニークなビジュアルコラボレーションオプションでチームメンバーの心に火をつけましょう!🎇

このプラットフォームとその署名バーチャル直感的ホワイトボードは、どんなチームも一つにすることができます。

ホワイトボード上のすべての人にライブカーソルと名前が表示されるので、みんながやることをより合理的に追跡でき、混乱を防ぐことができます。

Lucidsparkの最も利息の機能の一つは、ブレイクアウトボードです。これを使えば、仕事を分割して小さなグループで作業し、やることが完了したらメインボードに同期させることができる。

Lucidsparkにはタイマーがあり、すべてのアクティビティがスケジュール通りに実行されるようにサポートします。みんなの注目を集めたいときは、Call Others to Me オプションを使うことができます。

複数のアイデアの中からどうやって決めたらいいかわからない?投票オプションを使えば、数クリックで投票数をカウントできます。

Lucidsparkの主な機能

ブレークアウトボード

タイマー内蔵

ボード上の同じエリアに全員の注目を集めるオプション

アイデアをグループ化

コミュニケーションアプリやPMアプリと統合可能

Lucidsparkのリミット

一部のユーザーは、特定のテンプレートが使いにくいと述べています。

モバイルアプリの機能が限られている

Lucidsparkの価格

無料 :$0

:$0 個人向け :ユーザーあたり月額$7.95から

:ユーザーあたり月額$7.95から チーム :ユーザーあたり月額 $9.95 から

:ユーザーあたり月額 $9.95 から 企業向け:価格についてはお問い合わせください。

Lucidsparkの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (2,200 件以上のレビュー)

: 4.5/5 (2,200 件以上のレビュー) カプターラ 4.7/5 (350件以上のレビュー)

7.Creately

Via: グーグル・ジャンボード Google Jamboard でコラボレーションジャムを盛り上げよう!💃

このデジタルホワイトボードプラットフォームは、ジャムと呼ばれる完全にカスタマイズ可能なスペースを使って、より効率的なコラボレーションを可能にします。

Google Jamboard の主な利点は Google のエコシステムの一部であることです。Google を検索して画像やウェブページをジャムに追加したり、Google Meet を使ってジャムについて話し合ったり発表したり、Google ドキュメントやスライド、シートをジャムに添付したり、Google カレンダーのイベントを表示したりすることができます。

これまで説明してきた他のプラットフォームとは異なり、このプラットフォームには独自のデバイスがあり、便利なことにJamboardデバイスと名付けられている。これは55インチのデジタルホワイトボードで、すべてのG Suiteサービスと統合されている。書いたり描いたりするのに使えるスタイラスが付属している。指だけで物を動かしたり、画像やテキストのサイズを変更したりできる。🫰

Google Jamboardは手書きと画像認識のようなユニークな機能を提供します。手書きをテキストに、スケッチを洗練された画像に変換できます。

Jamboardデバイスをお持ちではないですか?ご心配なく、プラットフォームはコンピュータとモバイルデバイスで利用可能です。お使いのデバイスに関係なく、卓越したカスタマイズ性をお楽しみいただけます。

Google Jamboard の主な機能

Google エコシステムの一部

Jamboard専用デバイスを含む様々なプラットフォームで仕事可能

手書きと画像認識

教育者や社内チームに最適

ユーザーフレンドリーなインターフェース

Google Jamboardのリミット

機能の有無は選択したプラットフォームに依存関係する

多くの人が同時に使用するとプラットフォームが不具合を起こす可能性がある。

Google Jamboard の価格

無料

Jamboardデバイスはオプションで、4,999ドル+管理とサポートに年間600ドルかかる。

Google Jamboardの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (20件以上のレビュー)

: 4.2/5 (20件以上のレビュー) カプターラ 4.3/5 (90件以上のレビュー)

10.InVisionによるフリーハンド

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Freehand.png フリーハンド by InVision /インビジョン

Via: フリーハンド InVision の Freehand は強力な機能と使いやすさでコラボレーションと生産性を高め、ワークフローを可視化します。💪

このプラットフォームでは、インテリジェントで無限のマルチプレイヤー・キャンバスを使用して、あなたと同僚がアイデアを表現し、コラボレーションすることができます。

このキャンバスはカスタマイズ可能で柔軟性があるため、プランニング、アイデア出し、ブレーンストーミングなど、目標に合わせて調整できます。やることリストを作成したり、付箋を追加したり、コメントを残したり、投票を追加したり、フリップカードを使ったりして、コラボレーションをできるだけスムーズに進めましょう。

健全な競争に火をつけたい場合は、プラットフォームのリーダーボードオプションを利用できます。🥇

このプラットフォームは、素晴らしいタスク管理オプションを提供します。タスクカードを作成し、ドラッグ&ドロップ機能を使って人を追加できます。Freehand のスマートオブジェクト、使いやすいコネクタ、複数のタスクレイアウトにより、すべてのタスクのアウトラインを作成し、さまざまな角度からタスクを見ることができ、時間通りにタスクを完了することができます。

チームスピリットを育むことは、機能するチームにとって不可欠です。InVisionのFreehandはこのことを認識し、あなたのキャンバスに様々なチャレンジ、ゲーム、チームビルディングの練習を追加することができます。

Freehand by InVision の主な機能

様々な業界や企業サイズに対応

リーダーボードオプション

強力なタスク管理機能

チームスピリットを高める

Freehand by InVision のリミット

一部のユーザーは、マウスパッドを使用してズームインとズームアウトに問題がありました。

リミット統合

Freehand by InVision の価格

無料 :$0

:$0 プロ :ユーザーあたり $4/月

:ユーザーあたり $4/月 企業向け:価格についてはお問い合わせください

*リストはすべて年間課金モデルです。

Freehand by InVision の評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (300 件以上のレビュー)

: 4.3/5 (300 件以上のレビュー) TrustRadius:8.2/10(130以上のレビュー)

適切なプラットフォームでビジュアルコラボレーションを強化しよう

ビジュアルコラボレーションプラットフォームは、場所に関係なく、チームメンバーを団結させ、目標に向かわせます。これらのツールとその強力な機能は、従業員をアーティストに変え、透明性とチームワークを最大限に確保しながら、アイデアを簡単に伝えることができます。🎨