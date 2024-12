TickTick対Todoist：やることリストアプリはどっちがいい？2024

ミーティングからプレゼンテーション、プロジェクトまで、あなたはたくさんの仕事を抱えています。あなたは勤勉な働き蜂ですが、しっかりしたToDoリストアプリがないと作業負荷の管理が大変です。🐝

最近はすべてアプリがあるような気がします。 タスク管理ソフト も例外ではない。

ToDoを管理するアプリを探しているなら、TickTickやTodoistのようなアプリに出会ったことがあるかもしれない。これらの生産性ダイナモはいくつかの機能を共有しているが、それぞれ長所と短所がある。

このガイドでは、TickTickとTodoistの究極の比較をご紹介します。それぞれの機能、価格、そしてタスク管理アプリとしてトップに立つのはどちらか、さらに、あなたの度肝を抜くボーナス候補もご紹介します!🧦

Todoist とは?

Via TodoistTodoist は、世界中で10万を超える組織で使われているタスク管理アプリだ。日々のタスク管理に優れ、複雑なプロジェクトにも対応できる夢のようなアプリです。仕事で大きなプレゼンのリハーサルをするときでも、次のエピックなドライブ旅行をプランニングするときでも使ってみてください。🚗

という点では チームコラボレーション -ドラッグ&ドロップ カンバンボード とタスクを追跡する強力な機能は、複雑なプロジェクトを抱えるプロのチームに最適です。ここでは、ワークフローを効率化する最高の機能を紹介しよう。

1.堅牢なタスク管理

Todoistでモバイルデバイスでタスクを簡単管理

Todoistはユーザーフレンドリーですが、タスクを管理するには十分パワフルです。Todoistでタスクを管理しましょう:

定期的に完了するToDoの期日を設定。

タスクをセクションで整理する

サブタスクを追加して、複雑なプロジェクトを一口サイズに分割。

受信トレイからTodoistにタスクを作成したり、コメントを追加する

各タスクに優先度を設定することで、最初に取り組むべきタスクが明確になります。

音声メモ、コメント、スクリーンショットでタスクにコンテキストを追加する

タスクの詳細についてあれこれ考えている時間はありません。クイック追加を使いましょう。

このTodoistショートカットを使えば、ワンクリックでタスクを作成できます。タスク名を追加し、スケジュールを設定し、数秒でキューに追加できます。✨

Todoistは完了したタスクをアーカイブし、大量の検索機能も備えています。半年前に完了したタスクを検索する必要があっても、すぐに見つかります。

2.リマインダーと通知

Todoistからの通知を受け取る方法とタイミングは無料でカスタマイズできます。誰かがタスクにコメントしたり、やることが完了したりすると、通知が届きます。通知をたくさん受け取りたくない場合は、Todoistに毎日または毎週要約を送信するよう指示しましょう。

リマインダーは、プレミアムプラン加入者のみが利用できる、次のレベルの通知機能です。リマインダーを登録すると、Todoistは期日やイベントに関するリマインダーを自動送信します。重要なミーティングの準備を忘れないように毎日のタスクを設定する代わりに、Todoistが代わりに処理してくれます。

3.Todoist カルマ

この楽しいTodoist機能でカルマレベルを上げましょう。

Todoistのカルマシステムは、あなたの仕事に楽しさとやる気をプラスします。 やることリスト Todoistは、生産性を楽しい探求に変えてくれます。タスクを完了したり、特定の高度な機能を使ったりすることで Todoist カルマを獲得し、一日をよりスムーズに過ごすことができます。

カルマは、"Whose Line Is It Anyway? "のポイントのようなものです。カルマを何かに交換することはできませんが、楽しい小さなグラフィックと達成感であなたの進捗を視覚化し、仕事をよりエキサイティングなものにしてくれます。🏆

4.Todoistテンプレート

Todoistには、プロジェクト作成をスピードアップするためのテンプレートがリミット番号で用意されています。本を書いたり、ソフトウェアのバグを追跡したり、さらにホームクッキングのような個人的なタスクのためのテンプレートも用意されています。🍳

5.統合と互換性

Todoistは、以下を含む多くのサードパーティアプリケーションと統合しています:

Googleカレンダー

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoistは、デバイス、アプリ、ブラウザを選びません。あらゆるデバイスで同期し、macOS、Windows、Linux用のウェブアプリもある。Android、iPhone、iPad、Apple Watchのモバイルアプリもある。

ブラウザの拡張機能、GmailとOutlookの拡張機能をダウンロードして、プラットフォーム間の切り替えに費やす時間を最小限に抑えよう。

Todoist 価格

無料 。

。 プロ:* 月額4ドル/ユーザー、年額課金

月額4ドル/ユーザー、年額課金 ビジネス:1ユーザーにつき月額6ドル、年額課金

TickTickとは?

Via TickTickTickTick は、仕事とプライベートの目標を一箇所にまとめる、飾り気のない生産性アプリだ。シンプルなユーザーインターフェースは魅力的でわかりやすい。しかし、そのシンプルさに惑わされてはいけない:TickTickが人気なのには理由がある。

リストビューの共有、タスクの割り当て、各アイテムの完了したタスク履歴のビューなど、同僚や配偶者と簡単にコラボレーションできます。

TickTickは、期日と時間さえ指定すれば、1回限りのタスクや定期的なタスクのリマインダーを自動的に生成します。5つの異なるカレンダービューを楽しみ、カスタムタスク期間を設定し、全く新しい視点でタスクを視覚化しましょう。💡

TickTick の機能

直感的なタスク管理機能から内蔵の時間追跡ツールまで、TickTickは機能的で楽しいユーザー体験を作り出します。TickTickのトップ5の機能を見てみましょう。

1.スマートなタスク作成

TickTick音声起動タスク作成機能

たくさんのタスクを入力する時間があるでしょうか?TickTickは音声ファーストのプラットフォームなので、音声入力で簡単にタスクを作成できます。iPhoneをお使いの方は、TickTickでSiriを有効にすれば、音声アシスタントを使って簡単にタスクを作成できます。

アンドロイドユーザーの方は、クイックボール機能を使って、ロックされていても携帯電話のホーム画面からタスクを作成してみてください。すべてのスマートフォンユーザーは、TickTickウィジェットや、電子メールの受信トレイからタスクを作成するEメール・ツー・タスク機能にもアクセスできます。📩

有料のTickTickサブスクリプションを利用すると、タスクリスト上で29人の他のユーザーと共同作業ができます。これには無料TickTickユーザーも含まれますが、リスト上のプレミアム機能を利用するには有料サブスクリプションが必要です。つまり、カスタムフィルター(有料機能)を使用している場合、無料プランのリストにはそのフィルターは表示されません。

2.「迷惑アラート」とリマインダー

TickTickタイムラインビュー

朝、ベッドを出るために6つのアラームを設定するタイプの人は、TickTickの "Annoying Alert "機能が気に入るでしょう。Annoyingアラートを使えば、優先度の高いタスクのリマインダーを複数受け取ることができるので、毎日、一日中、そのタスクのことが頭から離れません。⏰

TickTickには、AndroidとiOSアプリ用の場所ベースのリマインダーもある。仕事を始める前に瞑想をする必要がある場合は、デスクに座った瞬間にリマインダーが鳴るように設定しましょう。

3.タスク管理

TickTick経由

TickTickのタスクをフォルダやリストで整理しましょう。このプラットフォームは、今日と明日のタスクのスマートリストを自動的に作成しますが、有料バージョンではカスタムフィルターを作成できます。

高、中、低、優先度なしのタスクを色コードで設定し、最も重要なタスクに目を向けましょう。 リストのアクションアイテムに目を向けさせる。 .タスクを検索するには、時間、タイトル、タグ、優先度、または選択したカスタムフィルターで簡単にソートできます。

4.クロスプラットフォーム互換性と統合

Todoistのように、TickTickは複数のプラットフォームで利用できる。Windows、Mac、Linux用のデスクトップアプリがある。また、Android携帯やタブレット、iPhoneやiPad、Apple Watch用のアプリもある。

Firefoxと Chrome拡張機能 やOutlookやGmailのアドオンも利用できます。これにより、TickTickを開くことなく、どこにいても自由にタスクを作成・管理することができます。

生産性ツール を使えば、真っ当な仕事を続けることができる。

ポモドーロ・タイマーを使えば、集中力を要する時間のブロックをスケジュールできる。アプリにはホワイトノイズプレーヤーも含まれており、同僚の水冷チャットをかき消すのに最適だ。

また、TickTickはアプリのアクティビティに基づいて達成スコアを計算します。時間内にタスクを完了すると、より多くのポイントを獲得し、レベルアップします。タスクを忘れたり遅れると?スコアが下がります。

TickTickの価格

無料

プレミアム: $27.99/年

TickTick対Todoist:勝者は?

TickTickとTodoistの主な違いは、整理のレベルと複雑さです。Todoistはタスクフォルダごとに2つまでサブフォルダを作成できますが、TickTickは非常にシンプルなフォルダ構成しかできません。

TickTickとTodoistの綱引きでは、明確な勝者はいません。最終的には、どちらの機能に最も価値を感じるかということになります。TickTickとTodoistの間で迷っている方は、TickTickとTodoistを比較してみましょう。🥊

1.組織

Todoistはビジネスやチーム向けに設計されているため、整理整頓の面でより優れています。複雑なプロジェクトを実行する場合は、Todoistの方が良いかもしれません。タスクフォルダごとに最大2つのサブフォルダを作成し、すべてのタスクを1つのビューにまとめながら、より効率的に整理できます。

また、カスタムフィルターを作成するにはTickTickの有料サブスクリプションが必要ですが、Todoistの無料バージョンでは3つのフィルターが利用できます。

勝者: Todoist

2.生産性ツール

TickTick対Todoistの対決では、それぞれのプラットフォームに便利な生産性ツールが搭載されていることを認めなければならない。このカテゴリーの勝者は、あなたがどの機能を最も便利と感じるかによって決まる。

TickTickとTodoistを比較してみましょう:

Todoistにはテンプレートがあるが、TickTickにはない。

TickTickは音声アシスタントとシームレスに統合できるが、Todoistにはない。

TickTickとTodoistにはゲーム的要素があるが、TickTickは期限を守らないと(スコアが下がる)罰を受ける。

TickTickもTodoistも、セットアップは異なるものの、ポモドーロ・タイマーを搭載している。Todoistでは、特別なポモドーロプロジェクトを作成する必要があるので、TickTickのポモドーロタイマーより不便です。

Todoistでのポモドーロ・ワークフロー

利点は、TodoistがToggl、PomoDone、Flat Tomatoと統合されていることです。これらのツールをすでに使っているなら、Todoistの方が良い選択だ。しかし、タスク管理システムの中にシンプルなポモドーロ・トラッカーが必要なら、TickTickの方が良い。

勝者:あなたのニーズによる。

2.リマインダー

TickTickとTodoistのプレミアムバージョンには、リマインダーが付いています。TickTickは場所ベースのリマインダーで有名ですが、Todoistもリマインダーを提供しています。

確実にやることを完了させるために「迷惑なアラート」を設定する

このカテゴリーでは、TickTickの迷惑アラート機能がTodoistに勝っていると思います。毎日複数のリマインダーが必要な場合に最適です。

勝者: TickTick

3.価格

TickTickとTodoistの価格を抜きにして、公平に比較することはできません。TickTickにもTodoistにも無料オプションがあります。

すべての機能をロック解除できる有料オプションについては、Todoistは1ユーザーで年間48ドルから72ドル、TickTickは年間27.99ドルです。

TickTickの方が安いが、値段に惑わされてはいけない。TickTickは値段に見合った価値を提供するものなので、値段の安さだけでなく、TickTickの機能にも注目してください。💰

優勝: TickTick

TickTick対Todoist(Redditにて

TickTick対Todoistの論争について、私たちは独自の意見を持っているので、Redditの善良な人々に、どちらがTickTick対Todoistに勝っているか意見を求めた。 やることリストアプリ の方がいい。

を検索すると RedditでのTickTick vs. Todoist を見ると、TickTickのシンプルさを好むユーザーもいれば、Todoistのパワフルな自然言語処理を好むユーザーもいることが分かる:

"Todoistにはカレンダーが内蔵されているので、その日の予定がすぐにわかります。 タイムブロック Googleカレンダーのオプションは、チックチックほど簡単ではありません。Googleカレンダーのオプションは、チックチックほど簡単ではありません。

Todoistの方が、特に自然言語処理で、タスクを素早く取り込むのにずっとずっと優れています」「Todoistの方が、特に自然言語処理で、タスクを素早く取り込むのにずっとずっと優れています」「Todoistの方が、特に自然言語処理で、タスクを素早く取り込むのにずっとずっと優れています。

議論の末、Redditorsはこう結論づけた:安定性を求めるならTodoist。多くのアップデートと優れた機能の可能性を求めるなら(そしてバグの可能性に冷静なら)、TickTickを選ぶ。

"簡単に言うと、多くのアップデートでエキサイティングなものを求めるならTickTickを、安定した一貫性のあるものを求めるならTodoistを"_。

比較する NotionとTodoistの比較 !

クリックアップのミーティング-TickTick対Todoistのベスト・オルタナティブ

クリアされた多機能なやることリストを作成して、アイデアを簡単に管理し、どこからでも仕事ができるので、忘れ物をすることがなくなります。 ClickUpタスクチェックリスト タスク内の簡単なToDoやステップを構築します。シンプルなレイアウト、ドラッグ&ドロップのインターフェイス、アイテムの入れ子により、チェックリスト は、やることリストを実行可能なワークフローに変換します。 に変換します。🤩

次にやることを考える精神的負担を取り除きましょう:ClickUpがあなたをカバーします。

タスクチェックリストは、ステップの概要を示したり、複数の反復ステップが必要なタスクに最適です。デスクトップ、モバイルデバイス、ブラウザからチェックリストを管理できます。フォーマットや色もカスタムできるので、常に興味を引くことができます。

毎日のやることリストの作成

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Daily-To-Do-List-Template-Example-1400x1352.png ClickUp 毎日のやることリストテンプレート例 /%img/

ClickUpのシンプルなやることリストテンプレートでストレス解消

膨大なやることリストに圧倒されていませんか?そんなストレスは ClickUpのやることリストテンプレート .この詳細なToDoリストテンプレートを使えば、その日のタスクをシンプルにビューできるので、管理しやすく感じます。🧘

このテンプレートでカスタムステータス、ファイル、ビューを作成しましょう。自動リマインダー、メモ、進捗追跡、ラベルもついているので、すべてをシンプルにできます。クリックアップボードビューで進捗を確認したり、まだ完了していないことを確認することができます。

チェックリストテンプレートでワークフローを自動運転に。

自慢するわけではありませんが、ClickUpにはTodoistよりも多くのテンプレートがあります。ClickUpには以下のテンプレートがあります。 プロジェクト管理 マーケティング、開発、人事、その他もろもろ。🙌

ClickUpチェックリストテンプレート わずか数クリックですべてのプロセスを管理できます。テンプレートを使用するか、独自のチェックリストを作成してテンプレートとして保存します。保存したチェックリストで定期的なタスクを作成することもできます。

ボーナス: デイリーチェックリストアプリ !

今すぐClickUpチェックリストを試す

TickTickとTodoistを選ぶ時間があるでしょうか?すべてをやることができるアプリを選びましょう。ClickUpのチェックリスト、ToDoリスト、テンプレートは、あらゆるサイズのチームに最適です。

説得力がありますか?わかりました。まずは無料でClickUpを使ってみてください。クレジットカード番号をお伺いすることもありません。

/参照 https://clickup.com/signup 今すぐClickUpにご登録ください。

/%href/