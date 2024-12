10 Sunsamaの無料代替品と2024年の競合他社

サンサマは 手帳とタスク管理ツール Zapier、切り替え、そして

メンションは言うまでもないが、フリーランサーや小規模ビジネスにとっては月額$20と高すぎる。

このガイドでは、Sunsamaの代替となる最も優れたサービスを、鍵機能、長所、短所、価格帯を完了した上で紹介しています。

このガイドを読めば、あなたの生活がより簡単に(そしてより低予算で)なります。

サンサマの代替品に何を求めるべきか?

生産性向上ツールを選ぶのは簡単なことではない。しかし、いくつかの質問を自分に投げかけることで、頭痛の種を回避することができる:

無料バージョンのタスク管理アプリが気に入ったら、アップグレードのためにお金を払ってもいいのか?

Sunsamaに代わるアプリ、ツール、プラットフォームと統合するためにやることは?

無料アプリで優先すべき機能は?

Sunsamaを使用するチームメンバーは何人ですか?

Sunsamaを使用するチームメンバーの人数は? ポモドーロ・タイマー 2023年

ClickUpには15以上のビュー機能があり、無料バージョンでは少なくとも10が利用可能です。これらのビューにより、あなたのフローに合わせてワークスペースを変えることができます。さらに、テンプレートセンターでは、何千ものテンプレートから、プランニング、スケジューリング、タスクやドキュメントの整理に必要なものを選ぶことができます。

はSunsamaのプランナーに匹敵する。しかし、有料ではなく、無料メンバーも利用可能です。誰でも、予定、単発タスク、定期的なタスク、マイルストーンをスケジュールすることができます。 週間目標 .

また ClickUpカレンダービュー を簡単に使うことができる。これもまた、すべて(そしてみんな)を同じページに保つために誰でも使える無料機能だ。

/参照 https://todoist.com/ Todoist /%href/ Todoist は2007年からプロジェクト管理のシーンに登場しており、やることリストを簡単に作成し、生活をシンプルにするのに適している。

Todoistのファンは、そのクリーンで直感的なインターフェイスを楽しんでいる。少人数のチームでタスクリストやシンプルなプロジェクトを共同作業できる。また、個人事業主が多くの締切に追われることもない。

しかし、多くのユーザーは、基本的なタスク管理以上のものを必要とする複雑なプロジェクトに直面したとき、よりダイナミックな代替手段を必要としていることはメモしておく価値がある。

Todoist の主な機能

無料機能には、最大5つのアクティブプロジェクト、プロジェクトごとに5人の共同作業者、5MBのファイルアップロード、3つのフィルター、1週間の活動履歴が含まれます。

タスクリスト、便利なタイムボックスでタスク管理をより簡単に、 優先度 nTaskは、2015年からクラウドベースのタスク管理ツールとして個人や中小企業にサービスを提供している。チームメンバーを団結させるコラボレーションツールや、ユーザーフレンドリーなワークスペース、無料機能が充実しているのが特徴だ。

無料メンバーは最大5人のチームメンバーを追加でき、タスクとワークスペースは無制限。また、毎日を整理整頓できるように設計された他のタスク管理機能にもアクセスできる。

また、nTask の有料メンバーは、ガントチャート、定期的なタスク、進捗レポート、その他の貴重な機能を利用することができます。

nTask の主な機能

無料プランでは、作業スペース、タスク、ミーティング、タイムシート、問題追跡をチームメンバー5名まで無制限で利用可能。

スケジューリング、ドラッグアンドドロップのカンバンボードなどの機能で作業日を管理、 優先順位テンプレート Googleカレンダーが大好きです! 🤩

直感的で便利だし、Googleアカウントがあれば誰でも無料。2009年からあるカレンダーとは思えないほどの更新頻度です。

Googleカレンダーの直感的なタイムブロックなどの機能は、Sunsamaのカレンダービューの代替を探しているあなたをカバーしています。やることに時間をかけ、プランを立てる時間を減らすことができる。

マルチタスク派には、1日のタスク、ミーティング、イベントが一覧できる従来のビューがおすすめです。Googleカレンダーは、イベントやミーティングのスケジュールを簡単に立てることができ、メンバーやデバイスの自動同期も完了するので、共同作業にも最適です。

全体として、Googleカレンダーは、プロジェクト、チーム、あらゆるサイズのビジネスにとって、シンプルではあるが実用的なソリューションだ。

Google カレンダーの主な機能

GmailとGoogleワークスペースのユーザーは無料。

ミーティングリマインダー、定期的なタスク、サブタスク、プロジェクトのマイルストーンなどの機能でスムーズなToDoリスト管理

複数のビュー、イベントの色、デフォルトのタスク期間、背景を設定可能

タスク、カレンダー、プロジェクト、ミーティング、ステータスを共有することで、全員が同じページにいることができます。

Google カレンダーのリミット

一部のユーザーからは、タスクの編集や作成が不便で、仕事用のカレンダーで個人的なイベントを共有してしまう可能性があるとの報告がある。

高度な機能は、新規ユーザーには見つけにくく、使いにくいかもしれない。

タスク管理機能は、専用のタスク管理ツールの多機能性には及ばない。

Google カレンダーの価格

スタンダード: 無料

無料 ビジネススターター for Google ワークスペース : $6/月/ユーザー(すべてのGoogleアプリを含む

5.TickTick

Via TickTick TickTickはアプリファーストのタスク管理ツールで、シンプルでフレキシブルなインターフェイスでタスクを管理できる。2013年以来、好調を維持している。

パーソナライズ機能、音声入力、場所ベースのリマインダー、リアルタイムのデータ同期など、すべてを備えたTickTickは、小規模ビジネスにとって理想的な選択肢です。さらに、チームとリストを共有し、タスクの優先順位付けと追跡を行い、チーム全員に最新情報を提供することができます。

TickTickは、タスク管理を始めたばかりの人や、余計な機能を求めない個人事業主に人気があります。

TickTick の主な機能

無料ユーザーは最大9つのリストが作成でき、1つのリストには99のタスクと19のサブタスク、1つのタスクに2つのリマインダーが設定できます。

フォルダ、リスト共有、場所ベースのリマインダー、タグ、スマート日付、音声入力、ポモドーロタイマー、複数のビュー、タスクの期間設定で、あなたの生活をより快適に

カスタムのスマートリスト、スワイプオプション、テーマを作成または選択可能

Alexa、Gmail、Googleアシスタント、Zapier、Sparkなどのツールとの統合が可能。

TickTick のリミット

無料バージョンでは機能に制限があります。

多くの人気タスク管理アプリとは統合できない

一部のユーザーは、アプリのナビゲーションやUIが難しいと報告しています。

TickTickの価格

TickTickは 無料です。

無料です。 TickTickプレミアム: 月額27.99ドル/ユーザー

6.タイムキャンプ

経由 Basecamp Basecampはチームメンバー、プロジェクト、タスクのBasecampとして設計されている。2004年に登場したオールインワンのプロジェクト管理アプリだ。

それ以来、何十万ものチームからのフィードバックに基づき、更新、簡素化、改良が重ねられてきた。このプロセスの結果、プロジェクト管理の複雑さを軽減するために設計された一連のツールと手法が生まれました。

Basecampは、タスクマネージャーとチームコミュニケーションのすべてをひとつ屋根の下で行うように設計されています。そうすることで、プロジェクト管理の複雑さを軽減し、面倒な作業を減らすことを目的としています。

しかし残念ながら、Basecampには本当の無料バージョンはない。30日間無料で試すことができるが、アプリを使い続けたい場合はサインアップする必要がある。

Basecampの主な機能

やることリストの作成、管理、アーカイブ、割り当て、編集が簡単で、クイック検索機能で探しているものを簡単に見つけることができる。

Basecampのユニークなヒルチャートは、プロジェクトの進捗を俯瞰し、上り坂(アイデア出し)と下り坂(実行)のフェーズに分け、誰でも確認、編集することができます。

メッセージボード、個別タスク、通知のカスタム化により、コラボレーションがより容易に

Jira、Zendesk、HubSpot、Trello、Asana、Wrikeなどの人気ツールと統合可能。

Basecampのリミット

タスクの優先度やネイティブの時間追跡がない

カスタマイズ、進捗追跡、プロジェクトビューにリミットあり

無料試用版終了後の価格が高い。

Basecampの価格

Basecamp: ユーザーあたり$15/月

ユーザーあたり$15/月 Basecamp Pro 無制限: $299/月

8.Microsoft Outlook

Via やること Any.doは2011年にリリースされた生産性アプリで、小規模チームや個人のタスク管理を目的としている。

軽量なUIと分かりやすい機能で、Any.doが熱心なファンを持つ理由は簡単だ。また、すべてのデバイスで同期するため、この強力な小さなアプリはすべてを最新の状態に保つことができる。

無料バージョンには、個人タスク管理とやることリストを始めるのに十分な機能がある。チームでAny.doを使うためにアップグレードが必要な場合でも、価格は比較的安い。

Any.doの主な機能

無料ユーザーは割り当てられたタスクにアクセスできます、 タスクリスト は堅牢なメモアプリであり、社内の

2013年からあるナレッジベース。チームの仕事やタスクを整理し、ドキュメントを作成し、コラボレーションを簡素化するために設計されています。

プロジェクト管理者はNotionを使って、プロジェクトプランの起草、情報データベースの作成、重要な社内ガイドやトレーニング資料の作成を行うことができる。また、超シンプルなシステムを使って独自のレイアウトやテンプレートを作成し、プロジェクトスペースを整理できます。

Notionは、生活をシンプルにしたい個人事業主にも人気です。

欠点としては、Notionの無料バージョンには制限があり、有料メンバーであっても追跡や管理機能が不足している場合があります。

Notion の主な機能

無料メンバーは、無制限ブロック、共同作業スペース、基本的なページ分析、7日間のページ履歴、10名までのゲストを利用できる。

様々な使用ケースに対応したテンプレート

UI内の様々なコンポーネントのカスタムオプション

タスク共有と編集により、チームメンバーとのコラボレーションがより身近に。

リミット * ユニークなブロックシステムが一部のユーザーを遠ざける

多くのユーザーは、Notionのユニークなシステムに対して急な学習曲線を経験する(しかし、これは彼らの拡張チュートリアルとドキュメントで対処できる)。

Notionの価格設定

Freeプラン: 無料

無料 プラス: 10ドル/月/ユーザー

10ドル/月/ユーザー ビジネス: $18/月/ユーザー

$18/月/ユーザー 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

あなたに最適なSunsamaの代替を見つける

やることなすこと無料のSunsama代替ソフトをお探しなら、過度な期待は禁物です。少なくとも、ClickUpなら!

ClickUpは、無料機能と各デバイス用のモバイルアプリを豊富に備え、あなたの整理整頓と生産性をレベルアップさせる優れた方法です。

をダウンロードしてください!