セールスフォースはエージェント型AIを提供しているのか？知っておくべきこと

AIエージェントが単なる質問応答だけでなく実際にやることがあるという噂を耳にしているなら、あなただけではありません。

受動的なチャットボットから自律型AIワーカーへの移行は現実のものとなり、セールスフォースは全面的に参入した。

はい、Salesforceは確かにエージェント型AIを提供しており、それをAgentforceと呼んでいます。

Salesforce Agentforceとは何ですか？

Agentforceは、SalesforceのCRMエコシステム内に存在する自律型/AIエージェントを構築するためのプラットフォームです。

これらは定型応答を吐き出すだけの典型的なチャットボットではありません。代わりに、次に何をやることかを指示されるのを待つことなく、営業、サービス、マーケティングのプロセスにおいて実際の行動を取ることができます。

こう考えてみてください：従来の人工知能アシスタントは電子メールの下書き作成を手伝うかもしれません。一方、Agentforceエージェントは、カスタマーサポート案件を最初から最後まで解決し、記録を更新し、在庫を確認し、フォローアップまで、すべて自律的に行えます。

このプラットフォームはDreamforce 2024で発表され、参加者はライブデモ中にわずか数分で1万体以上のAIエージェントを構築した。これはSalesforceがこの技術に大きく賭けていることを明確に示すものだ。

実際のところ、どのように仕事するのでしょうか？

Agentforceは、連携して仕事を行ういくつかの鍵の技術要素で構成されています：

Atlas Reasoning Engineはシステムの頭脳です。顧客のニーズを評価し、関連するデータを特定し、業務を完了するためのステップ・プランを作成します。セールスフォースの調査によると、Atlasを搭載したエージェントは競合ソリューションと比較して、関連性が2倍高く、精度が33％向上した回答を提供しました（セールスフォースプレスリリース、2024年）。

エージェントビルダー*は、これらのAIワーカーを作成またはカスタムする場所です。ローコードツールとして設計されているため、プログラマーである必要はありません。既存のSalesforceワークフローを取り込み、平易な英語の指示を用いてエージェントアクションに変換できます。本番稼働前にエージェントがプランを練る様子を確認できるテスト用サンドボックスも用意されています。

データクラウド統合*は、エージェントに必要なすべての背景情報を提供します。CRM、電子メール、購入履歴、その他のソースから顧客データを統合します。これにより、顧客対応を行うエージェントは、現在の会話だけでなく、その顧客と御社との全関係を参照できます。