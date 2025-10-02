なぜ私たちはClickUpカレンダーを構築したのか

カレンダーは究極の優先順位付けツールです。誰もが毎週同じ24時間×7日という枠組みを持っています。そのブロックをどう使うかが、一週間を実りあるものにするか、ささいなタスクに追われる日々にするかを決めます。

タイムブロッキング、つまりカレンダーを使って仕事の時間をブロックすることは、これを達成する最良の方法です。しかし、習慣として維持するのは難しい場合があります。

私たちはそれを変えようとしています。

信頼できる生産性システム

あなたの心は情報を記憶するためにあるのではなく、アイデアを生み出すためにある。タスクやフォローアップを思い出した瞬間、最善の行動は、その考えを頭から追い出し、信頼できるシステムに移すことだ。

デイビッド・アレンは『Getting Things Done™』で最も明確に説明している：

記録： 頭の中の考えを信頼できるシステムに移し替えましょう。

明確化： 具体的なやことは何か？ 5分以内で済むなら実行する。それ以上かかる場合はスケジュールを組む。

Engage: 仕事に取り掛かろう。

カレンダーこそがそのようなシステムだと私たちは考えています。仕事をカレンダーの横に置くことで、何一つ見逃すことがないのです。

ClickUpカレンダーを使えば、優先度、割り当てられた仕事、カスタマイズ可能なバックログがすべて一箇所に集約されます。1日に何度も確認するツールのすぐ隣に配置され、いつでも行動に移せる状態です。

「忙しすぎるんだ、システムなんていらない！」

システムを持つことで、より多くの時間が得られるのであって、少なくなるわけではない。

ToDoリストやチャット、通知の心配から脳を解放すれば、時間とエネルギーを他のことに集中できます。その時間を戦略的思考や創造的な活動に充てたり、セルフケアに費やしたり——使い道はあなた次第です。

成功した週から逆算する

もしあなたの仕事の日が私と同じようなものなら、やることが尽きることはない。

私のアドバイス？ 週末までに達成したい結果に焦点を当て、上から下へアプローチすること。終わりのないタスクや受信トレイのメッセージから始めるボトムアップ方式ではなく。これにより、重要な事柄に適切な注意が向けられ、成果につながります。

私は毎週、その週を成功に導く3つの結果を書き出すことから始めます。それらをClickUpでタスクとして作成し、優先度を高く設定します。

ここが魔法です：ClickUpカレンダーはAIを活用し、それらのタスクに集中すべき時間帯を提案し、調整することで自動的に競合を解決します。これにより、日々の現実に対応しつつも、最も重要なことに時間を確保できます。

パズルを組み立てているところを想像してみてください。

あるタスクはパズル箱のようなものだ——最終結果を示している。他のタスクは個々のピースやステップ的な手順のようなものだ。

*重要なポイント：結果志向のタスクは開始日と期日を設定して時間ブロックできません。代わりに、カレンダー上で作業時間をブロックしましょう。これを「締切日」ではなく「実行日」と呼びます。一つのタスクに複数の実行日があっても、期日は一つだけです。

ClickUpカレンダーを使えば、タスクに複数の実行日を簡単に設定できます。* サイドバーの任意のタスクで「プラン」をクリックし、無料枠の選択するだけで完了！必要に応じて繰り返せます。これにより、タスクの開始日や期日を変更せずに、タスクにリンクされた集中ブロックを作成できます。

経験則として、複数人が関わるタスクや数時間以上かかるタスクは通常、結果に該当します。最終的な結果が箱に描かれた絵と一致するよう、あなたが責任を持って確認する必要があります。

結果をサブタスクに分割することも可能だが、誰もがそうするわけではない。時には仕事が予測不可能になることもある——バグ修正のように、1時間かかることもあれば1日かかることもあり、試行錯誤を伴うことが多い。

類似した仕事をまとめて行うことで、注意散漫を避ける

仕事を単一のコンテキストにまとめることで、注意散漫を最小限に抑えられます。例として、私は管理業務を週に散らかすのではなく、水曜日の朝にまとめて処理します。これらのタスクは小規模なので、それぞれに1時間ずつブロックするのは非効率的です。

ClickUpカレンダーがこれを簡素化します。*無料の枠を選び、集中時間を設定し、バックログから複数のタスクを同じブロックにドラッグするだけです。

これはタイムボクシングと一致する。タイムボクシングとは、タスクに費やす時間をリミットすることで、注意散漫を減らし集中力を高める手法である。

より良い方法

カレンダーのアップグレードが待たれていましたが、ついに登場です。私たちのチームは、これを実現するために懸命に取り組んできました。

最初のリリースには以下が含まれます：

Google Workspace サポート（Outlook/Microsoft 365 はオープンベータ版）

/AIノートテイカーで通話メモを自動記録

/AI支援によるタスク時間ブロック

すべては、あなたのようなプロフェッショナルのために作られた美しいカレンダーに収められています。

今すぐClickUpカレンダーをお試しください *ご感想をお聞かせください！

追伸：先延ばし癖に悩んでいますか？ 恥ずかしいことではありません——SNSなどのサービスは中毒性を持つように設計されています。このブラウザ拡張機能が役立つかもしれません。

リカルド・クレリゴ

カレンダー部門責任者、ClickUp