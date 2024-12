やる気を引き出す生産性向上ポッドキャスト15選

単語問題から始めましょう。🤓

混雑しているスターバックスに入り、タートルネックを着ているお客さん全員にポッドキャストが好きかどうか尋ねたら、何人が「はい」と答えるでしょうか?

答えは?全員です

ポッドキャストは本当に人気がある!しかし、今現在、ポッドキャストには以下のようなものがあることをやること 200万以上の番組があります。 そして4,800万話 ポッドキャストの世界に浮かんでいる?

つまり、ポッドキャストのエピソードの数は、地球から金星までのマイルの数よりも多い。👀

幸運なことに、ClickUpは、私たちの内なる起業家、夢想家、エンジニア、塀の上のハエに語りかける番組など、お気に入りのポッドキャスト15を厳選したリストで、この番号を管理しやすい絶対的な勝者のショートリストに絞り込むお手伝いをします。ClickUpのチームメンバーが選んだセレブなポッドキャストもあります!

ポッドキャストは私たちの心をつかむのです。

人々がポッドキャストを愛する理由は不思議ではありません。新しいことを学ぶためであれ、笑うためであれ、ただ朝のパワーウォークで聞き慣れた声を聞くためであれ、お気に入りのポッドキャストを聞くことには特別な感じがするものです。

ポッドキャストは2004年頃に誕生したが、ホストを新しい親友と思うようになるには、わずか1エピソードで十分だ。ここ数年のジェットコースターのような状況の中で、多くの人が、ポッドキャストのフレンドリーな声を、心地よさや、毎日を楽しみにできる接続感として頼りにするようになった。

やることリストを片付けることに興奮を覚える人々にとって、ポッドキャストはマルチタスクの素晴らしい方法でもある。

実際、そうだ、 ポッドキャストの43%が聴かれている 43%がジムで、37%が仕事中に、37%が公共交通機関に乗りながら聞いている。

生産性の高い人は、期待に応えるだけでなく、それを上回ることを望む。自分にとって重要なトピックに関するエピソードを聴きながら皿洗いをすることは、その日何か有意義なことをやったと感じる最もシンプルで効果的な方法のひとつだ。あるいは、何らかの理由で先延ばしにしていたことをやり始めるために必要な、感情的な後押しで満たされるかもしれない。

さらに、本当に良い番組を初めて聴いて、次のエピソードを始めるのが待ちきれなくなったときのような興奮は格別だ。私たちは皆、夢中になるのが大好きです!クリックアップも同じで、良いポッドキャストが大好きです。実は を作りました。 !しかし、それについては後ほど。🤓

とりあえず、AirPodsを持って1マイル歩いて、お気に入りのポッドキャストを聴いてみよう。

リピートしたいポッドキャスト15選

これらの生産性ポッドキャストのランキングは、もちろん1位を除いては、ゆるやかなものだと考えてほしい。その代わり、このリストを何か新しいものを探したり、視野を広げたりするきっかけにしてほしい!

特に聞いたことのない番組であれば、各エピソードに知恵とインスピレーションの塊があり、それがあなたにとって何を意味するのかを知るチャンスなのだ。💜

ポッドヘッズのみなさん、ごきげんよう!

1.

/をクリックすると https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2022-02-17-at-3.53.29-PM-1400x698.png When It Clickedを購読して聴くことで、思いもよらない企業のストーリーを知ることができる。 /%img/

When It Clickedを購読して聴こう。

1件 ClickUpの これまでのクリエイティブ・プロジェクトのお気に入り、 クリックしたとき 本書は、あなたが知っていると思っている製品の裏に隠された声や考えを紹介し、それがどのようにして生まれたのか、そして、ついにすべてがクリックされたある瞬間までの秘密の歴史を明らかにする。

When It Clicked』がこれほど利息の高い作品である理由のひとつは、普通なら栄光を手にすることのない人々や、夢を現実にするために型破りな道を歩んだ人々にスポットを当てていることだ。挫折や曲折に耐え、「ハッ」とする瞬間を探し求めた企業に飛び込み、そのニッチを見出したのだ。

Shopifyの初代チーフ・マーケティング・オフィサーを含むゲストとともに、ホストのイラナ・ストラウスがそれぞれのストーリーを紡いでいく、 クレイグ・ミラー スクラッチパッドの共同設立者 プヤン・サレイヒ そして サイラス・カルバッシユーン RipplingのCEOであり、3度のスタートアップ創業者。さらに、今すぐWhen It Clickedを聴き始めることができる!各エピソードは20~30分で、朝の通勤時間に最適です。

を聴いて購読すると、シーズン1でまだまだ驚くようなストーリーが続くのでお楽しみに。💜

via How I Built This

好評につき、How I Built Thisが第2位にランクインしました!CEOを含む複数のClickUp社員、

/参照 https://www.linkedin.com/in/zebevansclickup/ ゼブ・エヴァンス /%href/

はこのNPRポッドキャストの大ファンで、このリストにも推薦してくれた!

ディールデスクのシニアアナリストとして

/参照 https://www.linkedin.com/in/george-reed-11213286/ ジョージ・リード /%href/

パワーレンジャーからSlackまで、彼らがトップに上り詰めるまでに何が起こったのかを知ることができる。ビジネスについて何も知らなくても、ガイとの時間を楽しめると思う。実際、職業に関係なく、誰もが彼のエピソードを少なくともいくつか聞くべきだと思う。"

よく言った、ジョージ!平均収録時間30~60分で、数年にわたる『How I Built This』アーカイブには誰にでも楽しめるストーリーがあるが、私たちのお気に入りのエピソードには、スパンクスのサラ・ブレイクリー、パタゴニアのイヴォン・シュイナード、BuzzFeedのジョナ・ペレッティなどがいる。

ボーナス:あなた自身のポッドキャストを始めましょう。 *ポッドキャストのテンプレート* !

「Morning BrewのBusiness Casualポッドキャストが大好きです!また、彼ら(Morning Brew)が私たちと同じスタートアップで、適切かつコミカルであることで成功したことも特に気に入っています。"

朝の日課を充実させる一日の最初の10分間をモーニング・ブリューの最新ニュースレターを読むのに使い、昼食の一部をBusiness Casualを聴くことに使っていないのなら、それを変える時だ。

そこまで極端ではないが、Business Casualは間違いなくあなたの思考筋を動かすだろう。

編集コーディネーター

/をご参照ください。 https://www.linkedin.com/in/leilacruz/ レイラ・クルーズ /%href/

ティム・フェリスとゲストが、投資、スポーツ、ビジネス、アートなど、さまざまな分野で世界的な業績を上げている人たちが実践している戦術を、エピソードごとに分解し、私たち自身の生活に適応できる実践的なツールやヒントを明らかにするポッドキャストの熱心なリスナーでもある。

6.

リード・ホフマンと学ぶスケールの達人

マスターズ・オブ・スケール経由

ClickUpディールデスクのGeorgeからの追加情報です!

「正直言って、私はリード・ホフマンのファンボーイです。リードの話を聞くのが楽しいだけでなく、彼はシリコンバレーで最も成功した人物の一人でもある。ご存じないかもしれないが、彼はPayPalがeBayに売却されたときの副社長で、その後LinkedInを設立した。億万長者の頭脳に触れる機会はそうそうないが、ここではそれができる。リードはビジネス界の "誰 "にインタビューし、彼らの多くとの個人的な関係を利用して、ユニークな体験を作り出している。

Masters of Scaleのエピソードは通常30分から1時間で、素晴らしいゲストが登場する!ビジネスのアドバイスを学ぶ、

/参照 https://clickup.com/ja/blog/60637/undefined/ 時間管理 /%href/

のヒントや、バラク・オバマのような有名人との利息会話。👀

デア・トゥ・リード経由

このポッドキャストはClickUpブログのマネージング・エディターによるものです、

/参照 https://www.linkedin.com/in/chappellerica/ エリカ・チャペル /%href/

!🥳

技術とは関係ありませんが、ブレーン・ブラウンの『Dare to Lead』のファンです。様々なビジネスリーダーたちとの、優れたリーダーシップとは何か、どのように他者を引き上げ、目的を見出し、時には不快な会話や状況を冷静さと弱さをもって切り抜けるかについての率直な会話が大好きです。"

ブレーン・ブラウンが嫌いな人はいないでしょう?

スポティファイ経由

このポッドキャストは、厳密にはビジネスや生産性のためのポッドキャストではないかもしれないが、仕事と生活の両立や日々の不安など、私たちの職業生活に関わる重要なトピックを扱っている。ヒントや戦略を探り、ジェーン・グドール、オプラ、コービー・ブライアント、ウィル・スミスなど、目的を持って人生を送る人々のストーリーを共有する。

CBS経由 GIPHY エピソードの長さは、25分程度のものもあれば、1時間を超えるものもあり、少し予測できないこともあるが、シェッティの声を聞けば、タイムスタンプは気にならないかもしれない。彼の声は驚くほど滑らかで聞きやすい。その場合、新しいエピソードが週に2回リリースされるのも嬉しい。

スポティファイ経由

シリコンバレーの有名ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツが毎週お送りするこのポッドキャストは、テック、カルチャー、ニュースの未来に関する幅広い問題を掘り下げています。

ランサムウェア、オーディオの未来、NFT's、GenZのようなトピックに飛び込み、各エピソードは、次のハッピーアワーであなたの友人を感動させるに違いない何かについての豆知識をあなたに残すに違いない。

ヴォックス経由

ClickUpのカスタマーサポート・スペシャリストの一人、

/参照 https://www.linkedin.com/in/lopez-paola/ パオラ・ロペス /%href/

Voxのニュースポッドキャスト『Today, Explained』のリスナーである。

ショーン・ラメスワラムとノエル・キングがホストを務めるこの30分番組は、各エピソードで時事ネタを1つずつ取り上げ、通常、ダジャレを含んだタイトルで視聴者に注意を促す。また、1,000回目のエピソードを迎えたばかりです。🎉

スポティファイ経由

アンドリュー・ワーナーが大企業や中小企業の創業者にインタビュー!

彼は、ビジネスの最初の成功の要因である "ラッキーブレイク "の分析など、あなたが予想もしないような細かいディテールにまで踏み込んでいる。ワーナーは、新興企業を悩ませる瞬間、接続、問題を正確に分析し、他の新規創業者を助けるヒントとして提供したいと考えている。

12.

炎の起業家たち

炎の起業家

このポッドキャストは、ディールデスクの友人ジョージからの提案だ。

「すでに2041のエピソードが配信されているのだから、ジョン・リー・デュマスは何か正しいことをやっているに違いない。伝染するようなエネルギーとノンストップの情報の嵐で、退屈することはない。このポッドキャストもまた、インタビュアーとインタビュイーという伝統的なフォーマットを使っているが、ジョン・リー・デュマスはそれを自分のものにしている。彼がゲストとすぐに打ち解ける方法は、ゲストから引き出す情報と同じくらい重要だ。2000回を超えると、質が落ちるのではないかと思っていたが、そんなことはない。これは、最初から最後まで楽しめる、研ぎ澄まされたポッドキャストなのだ。"

13.

フリーコノミクス

フリーコノミクス経由

カスタマー・サクセス・リード、 ソフィア・カミンスキー ソフィア・カミンスキーは『フリーコノミクス』の大ファンだ!ソフィアより

ポッドキャストで彼らが言うように、この番組は "すべての隠された側面を探求する "番組です。Freakonomicsの『The Secret Life of a C.E.O.』シリーズは特に素晴らしい。ペプシコのC.E.O.であるインドラ・ヌーイやマーク・ザッカーバーグのような人物が、世界的な大企業を経営するために必要なことについて議論している。

14.

あなたが知っておくべきこと

via 知っておくべきこと

/参照 https://www.linkedin.com/in/wes-brummette-ab168bb7/ ウェズ・ブルーメット /参照

ClickUpのピープル・プログラム・アーキテクトであるウェス・ブルーメットが、このポッドキャストの提案を持ってきてくれた!彼は言う:

"これは厳密にはビジネスではありませんが、ビジネスに触れるものであり、あなたのビジネスの進め方に影響を与えるものです。Something You Should Knowでは、ホストのマイクがよくある質問に切り込み、飛行機の中で時間を最大限に使う方法、気が散ったときにやること、批判の仕方など、日常的で実行可能なヒントを提供します。実用的で、普段の行動を少し違った角度から考えさせてくれる。"

15.

今日の名言

今日の名言

ホストのショーン・クロクストンがその日の名言を共有し、その名言と同じテーマでスピーチや講演、インタビューを行う特別ゲストをプロフィールする。やる気を起こさせると同時に啓発的で、自分では発見できなかったような新しい声や視点をたくさん紹介してくれる。"

生産性を高めるコンテンツをもっとお探しですか?に関するガイドをご覧ください。 *生産性ブログ・ベスト30をご覧ください。* !

私たちの耳から、あなたへ 💜

つまり、オーディオ・ストーリーテリングはとてもクールなのだ。

聴覚はとても鮮明な感覚であり、オーディオは、たとえそれが2人の人間が話すのを1時間聞くだけであったとしても、想像以上に大きな形で物語に命を吹き込むことができる。

私たちがWhen It Clickedを作った理由は、おそらく皆さんがお気に入りのポッドキャストを愛する理由とよく似ている。このポッドキャストは、新しい会話を始めたり、新しい創造性に火をつけたりすることを期待して、皆さんにお届けする私たちの方法です。

このリストが皆さんに喜びをもたらし、ご自身のプロフェッショナルなストーリーをナビゲートする際に考えるべきことを残してくれることを願っています。そして、もし何から始めたらいいかわからないのであれば、トップから始めるのは決して悪い考えではない。 When It Clickedを聴く ポッドキャストをお聞きの方は、ぜひレビューをお寄せください!