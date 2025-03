あなたはチームとの進行中のSlack会話に深く関わっており、次の大きな動きを戦略的に計画している。突然、バン!と気づく。アレックスもこの会話に参加する必要があることに。

でもちょっと待ってください。新しいグループチャットを始めるべきでしょうか? それとも、既存のSlack会話に追加するか、あるいは、管理者権限を使って呼び出すべきでしょうか? Slackのワークスペースに誰かを追加したり、進行中の会話に引き込んだり、1対1で会話したりする場合、そのプロセスは簡単です。 過去の会話にアクセスできるようにする必要がある場合、追加する正しい方法を知っておくだけでいいのです。

このガイドでは、正しいタイミングで正しいチャットに正しいメンバーを参加させるためのステップバイステップの手順を説明します。 これで、誰も取り残されることはありません。 さあ、彼らを参加させましょう!

⏰ 60秒でわかるまとめ チームメンバーをSlackの会話に追加する方法は次の通りです。 チャンネルまたはDMをクリックして誰かを追加します。 「人を招待する」を選択し、追加するユーザーを選択します。 プライベートチャンネルに必要な許可があることを確認します。 パブリックチャンネルには簡単にユーザーを追加できますが、プライベートチャンネルには管理者の承認が必要になる場合があります。

Slackのメッセージ過多や大規模チームに効果的に対処するには、適切なメンバーを追加し、チャンネルから無関係なメンバーを削除します。 ClickUp を使用すると、より良く、より文脈に沿ったコラボレーションが可能になります。 ClickUp Chat

、Clip、ホワイトボードなどの機能を活用して、コラボレーションを飛躍的に向上させましょう。 ClickUpをSlackと統合したり、プロジェクト管理を強化するために切り替えることもできます。 ClickUpチャットとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、会話を実行可能なタスクに変換しましょう。 ClickUpを無料で入手しましょう! ## Slackについて

Slackは、チャンネル、ダイレクトメッセージ(DM)、統合機能を通じてチームのコラボレーションを支援するコミュニケーションプラットフォームです。 ほとんどのインスタントメッセージングアプリでは会話が散在していますが、Slackでは特定のトピック、進行中のプロジェクト、またはチームメンバーに基づいてこれらの議論をチャンネルに整理し、必要なときに適切な会話履歴を簡単に検索できるようにします。ビジネスでは、次のような用途で広く使用されています。 インスタントメッセージングによるリアルタイムコミュニケーション 専用のチャンネル内での会話の整理

ワークフローを合理化し、コンテキストの切り替えを減らすアプリ統合 ドキュメント、画像、その他のファイルの共有 チームが過去の会話、ファイル、決定事項を検索できるアーカイブ * 通知のカスタマイズ Slackの機能を習得すれば、チームのコミュニケーション戦略が

シームレスかつ効果的に行えるようになります。 ## Slackの会話に誰かを追加する方法 Slackの概要と、組織内での活用方法が分かったところで、次にマスターすべき鍵となるスキルは、Slackの会話に誰かを正しい方法で追加する方法です。

必要のないのに、推測したり、ぎこちなく新しいグループチャットを始める必要はもうありません! それでは、そのための最善の2つの方法を説明します。 ### Slackチャンネルに誰かを追加する Slackチャンネルに誰かを追加すると、進行中のディスカッション、過去のメッセージ、プロジェクトの重要な最新情報に即座にアクセスできるようになります。 メッセージを転送して、その人に最新情報を知らせる必要はもうありません。 正しい方法でやるには、以下の手順に従います。

新しいメンバーを追加したいチャンネルを開きます。 via undefined 画面上部のチャンネル名をクリックして、会話ヘッダーを開きます。 3. ドロップダウンメニューから「Add people(メンバーを追加)」を選択します。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-180.png Add people in Slack channel /%img/ via

http://slack.com Slack /%href/ 4. チームメンバーの名前または電子メールアドレスを入力し、「追加」をクリックしてチャンネルに追加します。 5

直接メッセージに誰かを追加したいが、面倒な手順を踏む必要はありませんか? 1対1のチャットをグループ会話に変えると、素早いディスカッションに最適です。新しいチャネルを立ち上げる必要はありません。以下の簡単なステップに従うだけで、適切なメンバーを適切なチャットにすぐに追加できます。

既存のダイレクトメッセージを開きます。 ダイレクトメッセージのリストに移動し、他のメンバーを追加したい1対1の会話を選択します。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-182.png DMチームメンバー /%img/ 続いて、会話の詳細パネルを開きます。会話ウィンドウの右上にある3つのドットのアイコンをクリックしてメニューを開きます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-183.png 会話の詳細パネル /%img/ 詳細パネルで、「Add People」ボタンを探します。このボタンをクリックすると、会話をグループDMに拡張することができます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-184.png 会話に人を追加する /%img/ 追加する相手を検索します。追加する相手の名前または電子メール アドレスを入力し始めます。 5. 該当する名前が表示されたら、それを選択し、「次へ」をクリックして追加を確認し、プロセスを完了します。 6. 追加したチームメイトとの新しいグループチャットが開始されます。これにより、元の人物との直接の会話がそのまま維持され、以前のメッセージや機密情報が失われることはありません。

クイックハック: 新しい参加者に、自分が新しいグループに追加されたことを伝えるのが良い方法です。 そうすることで、混乱を避け、文脈を維持することができます。 チームメンバーと提案書を仕上げているときに、マネージャーの意見が必要になったとします。 ダイレクトメッセージをグループチャットに拡張することで、マネージャーを現在の会話にシームレスに統合し、全員の足並みを揃えることができます。 👀 ご存知でしたか? Slackはもともとゲームプロジェクトでした!

チームコミュニケーション 、Slackはビデオゲーム「Glitch」用の社内メッセージングツールとして

スチュワート・バターフィールド氏の会社であるTiny Speckが開発したものです。 ## Slackの一般的な問題とリミット Slackは優れたコミュニケーションツールですが、メッセージ、ファイル、通知に圧倒されてしまうことがあります。 https://clickup.com/blog/communication-challenges-in-the-workplace//

Slack が生産性向上ツールというよりもむしろ厄介な存在に感じられるような、よくある問題を見ていきましょう。 #### ❌ メッセージの過多

Slack 、特に複数のチャンネルを使用している場合、絶え間なく通知されるメッセージに圧倒されてしまうことがあります。 気軽なチャット、アップデート、ディスカッションが大量に流れ込んでくる中で、重要なメッセージを追跡するのが難しくなることがあります。 その結果、締め切りを逃したり、重要な情報が埋もれてしまうという結果になりかねません。

❌ ファイル管理のリミット Slackでファイルを管理するのは、専用のファイルストレージエリアがないため、フラストレーションが溜まる可能性があります。 チャンネルにファイルをアップロードすると、すぐにファイルが蓄積され、後で探すのが難しくなります。 特定のドキュメントやファイルを見つけるために、古いメッセージを検索することは、ファイル名を正確に覚えていれば可能ですが、多くの時間を要します。 ファイルの検索が面倒になり、時間を無駄にし、フラストレーションが溜まります。

❌ チャンネルの乱雑さ Slackのチャンネルはすぐに混沌とし、散らかりやすくなります。チャンネルを整理していても、雑音の中で適切なチャンネルを見つけるのはタスクになります。 ❌ 通知の過多 多くのチャンネルや作業スペースにいると、Slackの通知が邪魔になることがあります。 絶え間なく通知が鳴ると、集中して仕事をするのが難しくなります。 簡単な undefined is to set custom notifications, allowing only crucial messages to come through. However, you risk losing track of other important messages. #### ❌ Lack of formal project management features Slack is great for quick chats and team updates, but it falls short when it comes to tracking tasks and deadlines.タスクボードやガントチャート、構造化されたワークフローは組み込まれていないため、プロジェクト管理が雑然としがちです。 ほとんどのチームは、すべてを軌道に乗せるために、Slackを他のタスク管理ツールと統合しています。 💡Pro Tip: Slackの検索機能は過去のファイルやメッセージを見つけるのに役立ちますが、特定のキーワードやフィルターを使用すると、より良い結果が得られます。 チャンネルやメッセージを整理して、検索しやすくすることを検討してください。

📖 こちらもどうぞ: The Pros and Cons of Slack at Work ## Slackのベストな代替案 コミュニケーションを改善し、仕事に統合できるSlackの代替案をお探しなら、ClickUpを検討してみてください。ClickUpは、仕事のためのあらゆるアプリです。

これは、すべての仕事を1か所に集約する真の統合プラットフォームです。もう、正しい情報を探すためにタブを切り替える必要はありません。アイデアの議論から実装まで、すべてがここにあります。📮ClickUp Insight: プロフェッショナルの約41%が、チームコミュニケーションに インスタントメッセージングアプリを好んで使用しています

。Slackのようなツールは素早く効率的なやり取りを提供しますが、メッセージは複数のチャンネル、スレッド、またはダイレクトメッセージに分散されることが多く、後で情報を取得するのが難しくなります。統合ソリューション( undefined では、チャットスレッドが特定のプロジェクトやタスクにマップされ、会話の文脈を維持し、すぐに利用できるようにします。

undefined ### ClickUpチャットで積極的にコミュニケーション /href/ https://clickup.com/features/chat-view ClickUpチャット /%href/ は

は、チームとのコミュニケーションに最適です。会話だけでなく、電子メールやタスク、カレンダー、ホワイトボードなど、さまざまな機能を使って仕事を進めることができます。スタンドアロン型のメッセージングアプリとは異なり、ClickUpチャットはタスクと直接統合されているため、新しい会話を即座に行動に移すことができます。

タスクの割り当て、期日の設定、プロジェクトにリンクされたメッセージの作成をチャットから離れることなく行うことができます。すべてが1か所にまとめられているため、チームのコラボレーションは整理され、効率的で、集中した状態を維持できます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-186-1400x985.png ClickUp Chat /%img/

ClickUp Chatでチームのコミュニケーションを効率化し、チャットをアクションに変えましょう ### ClickUp Clipsで画面ビデオをその場で録画 プロセスを素早く説明したり、プロジェクトで非同期に仕事をする必要はありませんか? ClickUpのクリップ機能

ClickUpのクリップ機能を使えば、画面録画を記録・共有でき、長文の説明を書かなくても、ステップごとのガイダンスを簡単に提供できます。 クリップを共有してデザインやレポートに関する視覚的なフィードバックを提供したり、タスク内に直接埋め込んで、すべてを整理し、コラボレーションのために簡単にアクセスできるようにしましょう。 時には言葉よりもクリップの方が雄弁に語るので、ClickUp Clipsでプロセスを素早く説明し、視覚的なフィードバックを共有しましょう。 タスクを見つけるのが宝探しのように感じさせる、雑然とした電子メールのスレッドやごちゃごちゃしたチャンネルにさよならを言いましょう。

🧠豆知識: 毎日世界中で推定333億通の電子メールが送受信されていると言われています。 仕事用の集中スペースがなければ、関連情報を探し出すのは容易ではありません!

基本的に、当社のすべてのコラボレーションと調整はClickUp上で行われています。ClickUpを使用している例としては、生産、機械、電気、ソフトウェア開発のプランニングと調整、スプリントプランニング、技術的なソフトウェアコードの詳細な議論、何千ものチャットなどがあります。

/href/ https://clickup.com/features/assign-comments ClickUpの「コメントをアサインする」機能/%href/を使えば、明確で実行可能なフィードバックを簡単に与えることができます。 チームメンバーにドキュメントの確認を依頼したい場合、コメントを残してアサインするだけで完了です。

同僚にメンションを付けて、鍵となる詳細を確実に確認してもらうことで、全員が同じページにいられるようにすることもできます。フィードバックが実装されたら、コメントを解決済みとしてマークするだけで、フォローアップは不要です! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-187.png ClickUp チャット /%img/

ClickUpチャット内でタスクを会話、割り当て、閉じることができます。 割り当て コメント ### ClickUpホワイトボードでコラボレーションやブレーンストーミング ブレーンストーミングやビジュアルプランニングに頼っているチームには、/href/ https://clickup.com/features/whiteboards ClickUpホワイトボード /%href/ が最適です。 インタラクティブなキャンバスで、アイデアやワークフローをリアルタイムでマップできます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-188-1400x935.png ClickUp ホワイトボード:Slack 会話に誰かを追加する方法 /%img/ ClickUp ホワイトボードでブレーンストーミングを行い、計画を実行に移しましょう。 マインドマップを使用して複雑なプロジェクトを明確な視覚構造に分解します。シンプルなドラッグ&ドロップのインターフェースで、マーケティングキャンペーンを簡単にプランできます。 ひらめきが浮かんだら、ブレインストーミングのアイデアをワンクリックで実行可能なタスクに変換できます! #### ClickUp社内コミュニケーション戦略テンプレート 社内コミュニケーションの改善をお考えですか? undefined は、明確なワークフローを構築し、チーム間のコラボレーションを円滑に保つのに役立ちます。もう当て推量や不整合はありません!/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-189.png ClickUp社内コミュニケーション戦略テンプレート

この完全にカスタマイズ可能なテンプレートは、目標の設定、メッセージの合理化、進捗状況の追跡をすべて1か所で行うことができます。 リーダーシップとチーム間の透明性を高めたり、部署全体のコミュニケーションを改善したりする場合でも、このテンプレートは全員の足並みを揃え、関与を維持するためのツールを提供します。

この完全にカスタマイズ可能なテンプレートは、目標の設定、メッセージの合理化、進捗状況の追跡をすべて1か所で行うことができます。 リーダーシップとチーム間の透明性を高めたり、部署全体のコミュニケーションを改善したりする場合でも、このテンプレートは全員の足並みを揃え、関与を維持するためのツールを提供します。

### SlackからClickUpに切り替えるには? SlackからClickUpへの切り替えは思ったよりも簡単です。Slackを完全に手放す必要もありません!統合により、Slackに依存するチーム間のスムーズなコラボレーションが保証され、Slackから直接ClickUpタスクを作成・管理できるようになります。 ####

切り替えには、まずSlackのチャンネルをClickUpにインポートし、関連するスペースに会話を整理することから始めます。ClickUpチャットを使用してコミュニケーションを一元化し、議論をタスクやプロジェクトに接続します。コメントの割り当て、期日の設定、進捗の追跡など、すべてを1か所で行うことができます。 Slackの会話を一元化し、議論をタスクに接続し、ClickUpで進捗を追跡

あなたのプロダクトチームが、スプリントプランニングをばらばらのSlackメッセージからClickUpのアジャイルボードに移行することを想像してみてください。すると、タスクが明確になり、ワークフローがスムーズになります。あるいは、マーケティングチームがClickUpのタスクリストでキャンペーンを整理し、割り当てと締め切りが目立つようにすることを想像してみてください。重要なメッセージを見つけるために、無限に続くメッセージを捜し回る必要はなくなります!すべてを1つのプラットフォームにまとめることで、チームはより高い可視性、効率性、コラボレーションを実現できます。

ClickUpとSlackを一緒に使うことで、生産性を30%向上できることをご存知でしたか? やること: ClickUpのSlack統合 を使用すると、チームは両方のプラットフォームを接続し、Slackメッセージをタスク、コメント、またはリマインダーに数回のクリックで変換できます。

新しいタスクの作成 :任意のチャンネルで、/click up new と入力するだけで、Slackフィードから直接新しいタスクをクイック作成できます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-12.gif Slackメッセージをタスクに変換:Slack会話に誰かを追加する方法 /%img/ Slackメッセージを即座にタスクに変換

タスクを展開する:タスクリンクがSlackに投稿されると、詳細、コンテキスト、タスクに対するアクションの実行機能が即座に追加されます。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-13.gif Slack機能:Slackの会話に誰かを追加する方法 /%img/

コンテンツとアクションを一目で確認 *タスク管理: ドロップダウンアクションで期日、優先度、ステータスなどをSlackチャンネルから直接管理 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-14.gif タスクの更新: Slack会話に誰かを追加する方法 /%img/

ドロップダウンアクションでその場でタスクを更新 *メッセージをタスクやコメントに変換: メッセージからタスクやコメントを作成!Slackのメッセージから「その他のアクション」オプションをクリックして、ClickUpに追加 アイデアを即座にキャプチャし、行動に移す * 通知を受け取る: ClickUpは、タスクに関する通知を、選択したSlackチャンネルに即座に送信することができます。これには、タスクの作成、コメントの追加、ステータスの変更などが含まれます。 常に最新情報を入手:Slackチャンネルでタスクの最新情報を即座に取得 📖 こちらもご覧ください: プロジェクトコミュニケーションプランテンプレート:Excel、Word、ClickUp

アプリの過剰な使用をやめよう—ClickUpがすべてをこなす SlackからClickUpに移行することは、ツールを切り替えるだけでなく、よりスマートに仕事をするということでもあります。 コミュニケーション、タスク管理、プロジェクトプランニングのために複数のアプリを使い分ける代わりに、ClickUpがすべてを1か所に集約します。 もうアプリを切り替える必要も、会話が散らかることもありません。最高の undefined です。 ClickUp を使用すると、チームの組織化、ワークフローの合理化、プロジェクトの可視性が向上します。 また、 undefined やコミュニケーションが可能です。 もし、より接続された効率的な仕事のやり方に興味があるなら、/href/ http://clickup.com/signup 今すぐClickUpを試してみてください /%href/!