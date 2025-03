2025年 最高の画像注釈ソフトウェアツール13選

これは事実です。AIモデルは、学習したデータと同じくらい良いものになるだけです。これは、テキストと画像生成アルゴリズムの両方に当てはまります。そのため、画像の注釈が不統一であったり、ラベル付けが間違っていたり、時代遅れであったりすると、大規模なプロジェクトを管理するAI開発者やデータサイエンティストは非効率的なワークフローに対処しなければなりません。ラベルを手動で修正するのに何時間も無駄になり、チームメンバーは異なる基準に従い、注釈を機械学習パイプラインに統合することはフラストレーションの溜まるハードルとなります。

コラボレーションの問題やデータ統合の障害が足かせになっているのは、あなただけではありません。適切なツールは、画像にラベルを付けるだけでなく、標準化、自動化を行い、注釈をAIワークフローにシームレスに統合します。このブログ記事では、チームがデータの修正に費やす時間を減らし、AIの推進に時間を費やすことができるよう、トップクラスの画像注釈ツールについて説明します。

ClickUpの校正ツールで視覚的資産に注釈を付ける

画像注釈とは、AIシステムが画像を認識し理解できるように、画像に特定の情報をラベル付けすることです。 これには、オブジェクトの識別、形の輪郭、テクスチャや色のマーキングなど、画像にメタデータを追加することが含まれます。 たとえば、スマートフォンのカメラが顔を検出し、フォーカスを合わせるとき、画像注釈が使用されています。 このソフトウェアは、人間の機能を認識するために、数千のラベル付き画像でトレーニングされており、写真、セキュリティ、自動運転の分野で活用されています。

画像注釈の仕事の例を紹介します。画像内の各オブジェクトにラベルを付けることで、アルゴリズムは画像をより正確に読み取ることができ、適切なアクションを取ることができます。 via 🤝 *共同作業ツール: リアルタイムでのチームワーク、作業スペースの共有、役割に基づくアクセス、フィードバックループを可能にする画像注釈ソフトウェアを探しましょう。これにより、コラボレーションを改善し、重複を排除できます。 [collaboration in the workplace](https://clickup.com/blog/collaboration-in-the-workplace) V7 Darwinは、AIによるラベル付けや複雑なアノテーションタスクの実行に役立つさまざまなアノテーションツールを提供します。 セマンティックピクセルマスクを作成して、各ピクセルを個別に分類する時間を節約できます。 さらに、V7では、ワンクリックで不規則な形をセグメント化できます。 コラボレーションツールと直感的なインターフェースにより、ワークフローが合理化され、チーム全体で一貫性のあるアノテーションが保証されます。 V7は、AI開発者やデータサイエンティストが、大規模なコンピュータビジョンプロジェクトにおける手作業の努力を軽減しながら、モデルの精度をより迅速に向上させるのに役立ちます。

V7の主な機能 クイックかつ正確なラベル付けにより、高品質なAIトレーニングセットを作成 画像、動画、PDF、医療用画像など、複数のフォーマットにわたる注釈を処理 特定のプロジェクトのニーズに合わせて注釈ガイドラインをカスタマイズ 外部の機械学習モデルを統合し、注釈の精度を向上 類似したオブジェクトを自動的に注釈付けし、反復的な注釈付けタスクを高速化 #### V7のリミット 自動注釈には、精度を確保するために多くの場合、手動での確認が必要

画像データの初期品質にパフォーマンスが大きく依存 #### V7 の価格 *スターターおよび企業向け: カスタム価格 * デモ版あり: カスタム価格 #### V7 の評価とレビュー * G2: 4.8/5 (50件以上のレビュー) * Capterra: レビューが不十分 実際のユーザー /%href/ は https://www.g2.com/products/v7/reviews/v7-review-7703977** 実際のユーザー /%href/ はV7について何を言っているのでしょうか?

このツールの優れた点のひとつは、ユーザーフレンドリーなデータ注釈機能です。自動注釈機能のおかげで、最も複雑なオブジェクトでも簡単にデータセットにラベルを付けることができました。このツールでは、ポリゴン形の注釈も可能で、これは私にとって非常に役立ちました。データセットのエクスポートオプションをもっと増やして、幅広いフォーマットをサポートしてほしいと思います。

G2 レビュー 📖 詳細はこちら: ベストグラフィックデザインコラボレーションソフトウェア&ツール ### 5. CVAT(機械学習プロジェクトにおける複雑なオブジェクトのラベル付けデータに最適) via undefined CVATは、機械学習ツールに精通した開発者向けの強力なオープンソース注釈プラットフォームです。 https://clickup.com/blog/machine-learning-tools// ポリゴン、ポリライン、3D直方体、スケルトンなど、多様な注釈タイプをサポートしており、幅広いプロジェクトに適応できます。

自動アノテーションと補間により、特にビデオオブジェクトの追跡においてワークフローが高速化されます。また、CVATは、タスクの割り当て、ユーザーの役割、進捗状況の追跡によりコラボレーションを効率化し、活発なコミュニティが貴重なリソースとサポートを提供します。 #### CVATの主な機能 複数ユーザーによる同時アクセスによる共同アノテーションが可能 TensorFlow、PyTorch、その他の機械学習フレームワークとシームレスに統合 * さまざまなMLフレームワークに対応する複数のエクスポートフォーマットをサポート

レビュー、品質チェック、カスタム検証ルールによりアノテーションの精度を確保 #### CVAT リミット レイヤーの管理は、オブジェクトが重なっている場合、難しい場合があります。 変換なしでは、PDFファイルに直接アノテーションを追加することはできません。 #### CVAT 価格 *Free forever Team/Solo plan: $32/month per user *Enterprise plan: Custom pricing *On-premise option: Custom pricing #### CVAT 評価とレビュー

レビューが不十分 📖 続きを読む: undefined LabelMeは、ポリゴンベースの画像セグメンテーションに特化したオープンソースのコンピュータビジョン画像注釈ツールです。そのAIモデルは、 テキストプロンプトや簡単なクリック操作で画像に注釈を付ける ことを可能にし、時間と努力を大幅に削減します。LabelMeの軽量なインターフェースは、技術的な専門知識がほとんどない人でも簡単にアクセスできるため、AIモデルのトレーニングや、 グラフィックデザインのワークフロー を強化するために使用できます。 最も優れた点は、セキュリティを強化し、素早くアクセスできるように、LabelMeがオフライン注釈アプリを提供していることです。 #### LabelMeの優れた機能 オブジェクトの正確な輪郭を描くための多角形、四角形、円、線、およびポイントの描画 Pascal-VOCやCOCOなどの一般的なフォーマットでの注釈のエクスポートをサポート

レビューが十分ではありません ### 7/10 Hive AI(高精度で、人間による大量の画像注釈に最適) via カスタマイズ可能なワークフロー、品質管理チェック、専任のプロジェクトマネージャーにより、Hive AIは特定のプロジェクトのニーズに適応し、大規模でリスクの高いAIおよび機械学習プロジェクトを管理する組織にとって信頼できる選択肢となります。 LabelImgは、オブジェクト検出タスクにおける迅速かつ効率的なバウンディングボックス作成用に開発された、オープンソースのグラフィカルな画像注釈ツールです。 依存関係が最小限に抑えられているため、オペレーティングシステムを問わずシームレスにインストールでき、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより初心者でも簡単に利用できます。 活発にメンテナンスされているオープンソースプロジェクトであるLabelImgは、コミュニティ主導の改善を通じて進化しており、 小規模なAIプロジェクト に最適な信頼性の高い選択肢となっています。 #### LabelImgの主な機能

直感的なグラフィカルインターフェースでアノテーションを簡素化 オブジェクト検出用のバウンディングボックスを簡単に作成 PASCAL VOC XMLフォーマットでアノテーションをエクスポート オープンソースで利用できるため、機能をカスタム化および拡張可能 #### LabelImg の制限事項 バウンディングボックスアノテーションのみをサポートしているため、より複雑なタスクには使用が限定される より詳細なプロジェクトに必要な深みが不足している可能性がある基本的なインターフェースを提供 #### LabelImg の価格 無料

LabelImgの評価とレビュー レビューが十分ではありません *💡プロのヒント: PythonスクリプトでLabelImgをカスタム化して反復的なタスクを自動化し、既存のツールと統合することで、ワークフローを改善できます。 ### 12. RectLabel (高度な形とキーポイントのアノテーションに最適) via undefined

RectLabelは高精度な画像注釈に特化しており、複雑な視覚データを処理するための多角形、ベジエ曲線、キーポイントなどのツールを提供します。 エキスパートレベルの正確さを必要とするAIチームのために構築されたこのツールは、複雑な画像をトレーニング可能なデータセットに変換します。RectLabelは、Core ML自動化、ワンクリックのYOLO/COCOエクスポート、カスタマイズ可能なホットキーなどの機能により、ニッチな正確さを実現し、注釈付けをより迅速かつ効率的にします。 #### RectLabelの主な機能

スプラインを使用して、複雑な形の滑らかで正確なアウトラインを作成 ポーズ推定、顔認識、行動認識のための鍵となるポイントをマーク ビデオを画像フレームに変換し、画像を増強してトレーニングデータセットを強化 #### RectLabel の制限事項 AI 支援ラベル付けのための高度な自動化ツールは限定的 大規模または複雑なデータセットを扱う際に、動作が遅くなる可能性あり #### RectLabel の価格

無料バージョン RectLabel Pro: 19.99ドル #### RectLabelの評価とレビュー レビューが十分ではありません ### 13. Dataloop(大規模プロジェクトにおけるAI支援アノテーションに最適) via undefined Dataloopは、画像注釈と完全なMLプラットフォームを組み合わせ、データラベル付けからモデル展開まで、すべてを合理化します。AI支援ツールは、オブジェクト検出やセグメンテーションなどの高度な機能をサポートしながら、価値の高い画像を最初に注釈付けすることで、注釈付けを高速化します。これにより、効率性と正確性の両方が求められる大規模な画像データセットを扱うチームにとって、特に強力なツールとなります。 #### Dataloopの主な機能 バージョン管理でデータセットの変更を追跡し、以前のバージョンに簡単に戻すことができます

CI/CDおよびモデルデプロイメント用のMLOpsツールとシームレスに統合 ユーザー役割、タスク割り当て、進捗追跡によりコラボレーションを強化 包括的な品質管理ツールによりデータの正確性を確保 #### Dataloopの制限事項 高度なヒューマン・イン・ザ・ループ注釈統合のためにAPIが制限される可能性がある パイプラインの問題に関する通知が遅延し、ワークフローの効率性に影響を与える可能性がある #### Dataloopの価格 * カスタム価格

Dataloopの評価とレビュー *G2: 4.4/5 (90件のレビュー) *Capterra: レビューが十分ではありません。 ## ClickUpで視覚的なフィードバックを効率化 上記の無料画像注釈ツールはすべて、ラベル付けの自動化を支援し、AIデータセットのトレーニングのためのさまざまなフォーマットやテクニックをサポートしています。 しかし、鍵となるのは、特定のニーズに合ったソフトウェアを選ぶことです。

例えば、スピードを優先する場合は、V7は高速なアノテーションを提供し、LabelMeは正確な多角形ベースのオブジェクトラベル付けに最適です。しかし、画像注釈はAIトレーニング以外にも役立ち、ソフトウェア開発のワークフローを向上させることができます。この点で、ClickUpは最高のデータ注釈ツールとして際立っています。

校正機能と画像注釈機能により、チームは画像やビデオにクリアな視覚的フィードバックを提供し、タスクを割り当て、変更を追跡することができます。 すべて1か所で完結します。これにより、不要なやりとりが減り、画像注釈プロセスがより効率的になります。 今すぐClickUpにサインアップして、シームレスな視覚的フィードバックを確保しましょう!