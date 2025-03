戦略的洞察に役立つソフトウェアレビューサイト10選

ちょっとお聞きしたいのですが、御社の潜在的な顧客は、御社のビジネスソフトウェアがニーズを満たしているかどうかをどのようにして判断するのでしょうか?もし「レビューを確認する」という答えがなければ、ビジネスチャンスを逃しているかもしれません。

適切なソフトウェアを選ぶのは、まるで新しい車を購入するようなものです。膨大な数のオプション、役に立つかもしれないし、そうでないかもしれない魅力的な機能、そして、見た目は良いが、いざという時に故障する可能性もあります。 このような時に本当に役立つのがソフトウェアレビューサイトです。 マーケティングの宣伝文句に頼るのではなく、実際のユーザーが経験を共有し、機能、価格、実際に仕事で役立つことなどについて詳細なレビューを投稿しています。

2. Capterra(ソフトウェア比較を求める中小企業に最適)

ソフトウェアの選択肢があふれる世界をナビゲートする際、私は信頼のおけるガイドとして Capterra をよく利用します。 200万件以上の検証済みレビューと使いやすいインターフェースにより、ビジネスにおけるより賢く、より迅速な意思決定をサポートします。ユーザーは、価格、機能、導入タイプなど、ソフトウェアをソートできる高度なフィルタリングオプションを高く評価しています。 ベンダーにとっては、Capterraは、ソリューションを積極的に探している幅広いオーディエンスに製品を紹介できるプラットフォームを提供します。 Capterraが提供するもの: *レビュー: 200万件以上 * カテゴリー: 8つ以上 * 月間訪問者数: 510万人 #### Capterraの主な機能

最大4つのツールを並べて比較し、鍵となる機能、価格、評価を強調することで、より賢明な意思決定を行うことができます。 テキストの品質を分析し、盗用や偽のレビューを見つけることで、認証を保証するレビューモデレーターの恩恵を受けます。 スポンサー付きリストや広告オプションでリードを生成します。 購入者を教育し、ソフトウェア選択プロセスを簡素化する詳細なガイドや記事にアクセスできます。 #### Capterraのリミット 認証を保証するための努力にもかかわらず、偽のレビューや否定的なレビューが紛れ込むリスクは常に存在します。 *G2: 3.8/5 (120件以上のレビュー) *Capterra: レビューなし #### Capterraについて実際のユーザーが語っていること > _Capterraは最高のソフトウェアレビュープラットフォームの1つです。なぜなら、すべてのレビューは実際にそのソフトウェアを使用した実際のユーザーによって検証されているからです。Capterraは最高のカスタマーサポートサービスを提供しています。 ➡️ こちらもご覧ください: undefined ### 3. Software Advice(カスタマイズされたソフトウェアの推奨に最適) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-35.png Software Advice:最高のソフトウェアレビューサイト /%img/

2005年以来、ビジネスに最適なソフトウェアを見つけるお手伝いをしています。 Software Advice は

個別にカスタマイズされた推奨事項を提供することで際立っています。単にオプションをリストアップする他のレビューサイトとは異なり、Software Advice は 特定のビジネスニーズに合わせたソリューションを推奨する専任アドバイザーを紹介します。 また、その個別対応により、特にプラットフォームの検証済みレビューや主要ソフトウェア機能の横並び比較により、ユーザーの意思決定が簡素化されます。 Software Advice が提供するもの: *レビュー: 200万以上

カテゴリー: 900以上 *月間訪問者数: 250万人 #### Software Advice の主な機能 ビジネスニーズに最適なソリューションを見つけるために、ソフトウェアアドバイザーとの個別相談をスケジュール ベンダーをターゲットオーディエンスに接続するために、業界固有の購入ガイドや記事を活用 * 機能、価格、ユーザーフィードバックなど、複数のソフトウェアソリューションを並べて比較 #### Software Advice の制限事項

レビュー数が少なく、競合他社よりも企業向けソフトウェアに焦点を当てていない 主に米国市場を対象としているため、グローバルなリーチにリミットがある #### Software Advice の価格 カスタム価格 #### Software Advice の評価とレビュー *G2: レビュー数が十分でない *Capterra: レビューが利用できない ### 4. GetApp (ソフトウェアオプションのフィルタリングと比較に最適) via /href/ https://www.getapp.com/ GetApp /%href/ undefined は、競争が激化する市場で可視性を高めるのに役立つ、もう一つの有名なレビューサイトです。Gartner が所有するこのサイトは、ソフトウェア購入者がさまざまなソフトウェアソリューションを検索、比較、およびユーザーレビューを読むためのプラットフォームを提供しています。GetApp の特徴は、中小企業に焦点を当てていることです。予算、チームの規模、および目標に合ったソフトウェアを見つけるためのカスタマイズされた体験を提供しています。

GetAppの提供内容: *レビュー: 200万件以上 * カテゴリー: 850以上 * 月間訪問者数: 180万人 #### GetAppの主な機能 ユーザーフレンドリーなインターフェースを使用してニーズ別にフィルタリングし、評価、機能、価格、業界要件別にオプションを絞り込み 使いやすさ、価格、サポート、全体的な価値に関する洞察に満ちた詳細なレビューを読むことで、評価が容易に

リードジェネレーションツールを使用して、製品パフォーマンスを追跡し、実用的な分析によりマーケティング戦略を改善する #### GetApp の制限 ベンダーの基本プロフィールをカスタマイズすると、製品の差別化が制限される可能性がある G2 や Capterra のような大手レビューサイトと比較すると、ユーザー数が少ない #### GetApp の価格 カスタム価格 #### GetApp の評価とレビュー G2: レビューが不十分 *Capterra: レビューなし

5. Gartner Peer Insights(企業レベルのソフトウェア購入者向け)

企業レベルのソリューション向けに設計されたこのプラットフォームは、検証済みのITプロフェッショナルや意思決定者によるレビューを掲載しています。Gartner Peer InsightsはGartnerのエコシステムと統合されており、明確な情報を求める購入者と、関係構築を目指すベンダーの両方に役立つ貴重な洞察と市場へのリーチを提供しています。 Gartner Peer Insightsの機能 *レビュー: 595,000+

カテゴリー: 495以上 *製品リスト: 20,000以上 #### Gartner Peer Insightsの主な機能 中規模から大規模のビジネスニーズに焦点を当てた詳細なレビューで、ターゲットとなる企業購買担当者を対象 すべてのフィードバックが実際のユーザーによるものかを確認するための厳格な検証プロセスを保証 レビューデータを活用して、ユーザーの属性、好み、満足度を把握 Gartnerの広範なネットワークを通じてグローバルに展開し、国際的なオーディエンスにリーチ

Gartner Peer Insights のリミット 規模が小さかったりニッチな製品を扱うベンダーはリストに載るのが難しいかもしれません 詳細で時間のかかるレビュープロセスは提出件数の減少につながる可能性があります #### Gartner Peer Insights の価格 カスタム価格 #### Gartner Peer Insights の評価とレビュー G2: レビューが十分ではありません *Capterra: レビューはありません

6. TrustRadius(詳細かつ透明性の高いソフトウェアレビューに最適) via /href/ https://www.trustradius.com/ TrustRadius /%href/ ソフトウェアの購入者が表面的な情報ではなく本質的な情報を求めている場合、彼らは /href/ https://www.trustradius.com/ TrustRadius /%href/ のレビューを読んでいる可能性が高いでしょう。

レビューに目を通しているでしょう。このプラットフォームは、ソフトウェアソリューションの長所、短所、実際のパフォーマンスを検証する詳細かつ透明性の高いレビューに重点を置いています。このプラットフォームのレビューは、単なる短評ではなく、実際のビジネスシナリオにおいて製品が価値を提供している(または提供していない)方法に関する包括的な記事です。 TrustRadius が提供するもの: レビュー: 490,000+ カテゴリー: 550+

月間訪問者数: 100万以上 #### TrustRadiusの主な機能 認証済みのレビューにアクセスし、実際のユーザーからの本物の洞察を得る 専用ベンダーポータルを使用して、 #### TrustRadiusのリミット ユーザーベースが小さく、ニッチなオーディエンスである場合、特定の製品に対するレビューが少なくなる結果となる可能性がある 包括的なレビューに重点を置くと、時間がかかるプロセスにより提出数が少なくなる可能性がある #### TrustRadiusの価格 1製品あたり年間30,000ドルから #### TrustRadiusの評価とレビュー G2 : 3.5/5 (30以上のレビュー) ### 7 PeerSpot(旧IT Central Station)(企業ITプロフェッショナルおよび意思決定者に最適) via /href/ https://www.peerspot.com/ PeerSpot /%href/ undefined は、以前はIT Central Stationという名称でしたが、企業向けソフトウェアの購入者が、実際にそのツールを使用した人々から内部情報を入手するプラットフォームです。 PeerSpotは、企業向けテクノロジーに重点を置いており、 ITマネージャー、技術リーダー、システム管理者など、その分野に精通した確認済みの専門家による詳細なレビューと実体験を提供しています。 PeerSpotが提供するもの:

レビュー: 非公開 *カテゴリー: 700以上 * 年間訪問者数: 350万人以上 #### PeerSpotの優れた機能 ユーザーレビューは、LinkedInプロフィールやコミュニティの監視を含む3重の認証プロセスで検証 undefined PeerPaperレポート作成による厳選された洞察の獲得と、/href/ https://clickup.com/blog/market-research-templates// 市場調査の実施 /%href/ バイヤーやレビュアーと直接関わり、フィードバックを収集し、より強固な接続を構築 #### PeerSpotの制限 エンタープライズテクノロジーに重点を置いており、非エンタープライズベンダーの露出は限定的

ユーザーレビューは、LinkedInプロフィールやコミュニティの監視を含む3重の認証プロセスで検証 PeerPaperレポート作成による厳選された洞察の獲得と、市場調査の実施 バイヤーやレビュアーと直接関わり、フィードバックを収集し、より強固な接続を構築 #### PeerSpotの制限 エンタープライズテクノロジーに重点を置いており、非エンタープライズベンダーの露出は限定的 高度な機能と分析には有料サブスクリプションが必要であり、小規模なベンダーにとっては費用がかさむ可能性がある #### PeerSpot の価格 カスタム価格 #### PeerSpot の評価とレビュー G2: レビューが不十分 *Capterra: レビューなし

8. Trustpilot(信頼と透明性を重視する企業に最適)

この世界的に認められたプラットフォームは、ユーザーによる正直なレビューを通じて、ビジネスと顧客を接続します。

Trustpilot はソフトウェア専用というわけではありませんが、カスタマーサービスから技術関連まで、あらゆる業界で信頼と信用を築くための貴重なツールとなります。

ユーザーが最も高く評価しているのは、そのアクセシビリティと信頼性です。レビューは詳細で、認証済みのユーザーによるものです。そのため、製品のパフォーマンスに関する真の洞察が保証されています。購入者は、業界、評価、キーワードでフィルタリングできるため、関連性の高いフィードバックを簡単に検索できます。Trustpilotのサービス:* レビュー:1億6700万件以上

カテゴリー: 20以上のトップレベルカテゴリー、150以上のセカンドレベルカテゴリー、数千のサードレベルカテゴリー *リストされた製品: 790,000以上のウェブサイト #### Trustpilotの優れた機能 Trustpilotウィジェットをウェブサイトに統合してポジティブなレビューを公開し、信頼性を高める Trustpilotのマーケティング資産機能を使用して、レビュー結果を電子メールキャンペーン、広告、ランディングページに組み込む

20以上のトップレベルカテゴリー、150以上のセカンドレベルカテゴリー、数千のサードレベルカテゴリー *リストされた製品: 790,000以上のウェブサイト #### Trustpilotの優れた機能 Trustpilotウィジェットをウェブサイトに統合してポジティブなレビューを公開し、信頼性を高める Trustpilotのマーケティング資産機能を使用して、レビュー結果を電子メールキャンペーン、広告、ランディングページに組み込む Trustpilotの幅広い業界での存在感を活用して、リーチを拡大 #### Trustpilotの制限 Trustpilotの幅広い業界へのフォーカスは、G2やCapterraのようなプラットフォームと比較すると、ターゲットとする可視性を制限する可能性があります。 レビューの検証にもかかわらず、オープンなプラットフォームでは、貴社のソフトウェアの機能を十分に反映しない、より詳細性の低いフィードバックが投稿される可能性があります。 #### Trustpilotの価格 *Plus: 月額259ドルから

プレミアム: 月額 $629 より *アドバンス: 月額 $1,059 より * 企業: カスタム価格 #### Trustpilot の評価とレビュー * G2: 3.5/5 (200件以上のレビュー) * Capterra: 4.5/5 (1,100件以上のレビュー)

実際のユーザーが Trustpilot について語っていること > I like how you can track distrubution of stars and have access to a wide variety of analytics on your trustpilot page which enables us to identify key improvmenents to avoid negative reviews. I dislike the forecasting function for the trust score. It is unable to give you a specific date and you are also unable to predict what you need to do to get your score higher. A

### 9. SoftwareReviews(データに基づく洞察と感情的な足跡スコアに最適)

Info-Tech Research Group の一部門である SoftwareReviews は、ソフトウェア評価にデータ主導のアプローチを採用した著名なソフトウェアレビューサイトです。 詳細な検証済みフィードバックと、ユーザーが製品についてどう感じているかを伝えるユニークなメトリクスを提供しています。 SoftwareReview は、評価だけでなく、機能やサポートから感情的な満足感に至るまで、完了するまでの全体像を把握することに重点を置いています。 SoftwareReviews が提供するもの:

レビュー: 数千件のレビュー *カテゴリー: 200以上 * 月間訪問者数:*30,000以上 #### SoftwareReviews の主な機能 ユーザー満足度とベンダーの能力に関する洞察を得るための詳細なデータ・クアドラント・レポートの作成 * Emotional Footprint Scores(感情的足跡スコア)でカスタマー・センチメントを測定し、ユーザーのベンダーに対する感情的な反応を明らかに

数千件のレビュー *カテゴリー: 月間訪問者数:*30,000以上 #### SoftwareReviews の主な機能 ユーザー満足度とベンダーの能力に関する洞察を得るための詳細なデータ・クアドラント・レポートの作成 * Emotional Footprint Scores(感情的足跡スコア)でカスタマー・センチメントを測定し、ユーザーのベンダーに対する感情的な反応を明らかに Product Scorecard(製品スコアカード)でベンダーを深く掘り下げ、各ソリューションについて100以上のデータポイントを提供 複数のソフトウェアソリューションを並べて比較 ### SoftwareReviewsの制限事項 企業向けテクノロジーに焦点を当てているため、他のニッチ分野のベンダーは露出が限られる 詳細なレビューに重点を置いているため、シンプルなプラットフォームと比較すると提出数が少ない結果になる可能性がある ### SoftwareReviewsの価格 カスタム価格 ### SoftwareReviewsの評価とレビュー

G2: レビューなし *Capterra: レビューなし ### 10. OMR Reviews (ドイツ語圏市場をターゲットとするビジネスに最適)

OMR Reviews は、ヨーロッパのデジタルメディア企業である OMR の一部門です。 ターゲットオーディエンスは DACH 地域(ドイツ、オーストリア、スイス)に属します。

このプラットフォームは、結果をもたらすソリューションを積極的に探している熱心なニッチなオーディエンスとソフトウェアベンダーを接続します。 ドイツ語圏の市場をターゲットとしており、信頼性と可視性を高めたいとお考えの場合は、OMR Reviewsは検討に値するプラットフォームです。 OMR Reviewsの提供サービス: *レビュー: 34,000以上 * カテゴリー: 140以上

月間訪問者数: 300,000+ #### OMR Reviews の主な機能 競合他社製品と並べてリスト化し、200以上のカテゴリーにわたる7,500以上のツールのターゲットオーディエンスにリーチ ドイツ語のレビューを活用し、DACH市場を効果的にターゲット * ブログやポッドキャストと統合し、さらなる可視性とエンゲージメントを獲得 #### OMR Reviews の制限事項

DACH地域にフォーカスしているため、より幅広い国際的なオーディエンスを求めているベンダーにとっては露出が限定的 ドイツ語を話さないベンダーやマーケティング担当者にとっては、ドイツ語のコンテンツは難しい可能性がある #### OMR Reviewsの価格設定 カスタム価格 #### OMR Reviewsの評価とレビュー *G2: レビューが十分ではない *Capterra: レビューは利用できない #### OMR Reviewsについて実際のユーザーが述べていること 製品ページは非常に整理されていてユーザーフレンドリーです。見た目も悪くありません。しかし、最も重要なのは、他の大手比較サイトと比較して、DACH市場に焦点を当てた製品を見つけられることです。

