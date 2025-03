生産性を高める20以上の必須Zoomショートカット

公平に見て、Zoomはかなりシンプルで信頼性の高いビデオ会議プラットフォームです。しかし、さらに使いやすくなる方法があるのをご存知ですか?それは、Zoomのキーボードショートカットです。Zoomホットキーとも呼ばれるこの機能は、特定のタスクを実行する鍵の組み合わせを素早く行うことで、時間を節約し、生産性を向上させます。これにより、メニューを操作してミーティングをプランする手間を省くことができます。 🧠 ご存知でしたか?:開発者Bruno Michels氏による研究では、

コピー&ペーストなどの一般的なタスクをマウスからキーボードショートカットに切り替えることで、1つのアクションにつき最大5秒の時間を節約できることが明らかになりました。1年間に換算すると、約134時間、つまり17日分の労働時間を節約できることになります。主な利点をいくつかご紹介します。 ### 1. 素早いアクションで時間を節約

キーボードショートカットを使用すると、ミュート/ミュート解除、カメラのオン/オフ、挙手などの重要なタスクを即座に実行できます。通常は複数のクリックを必要とするこれらのアクションも、数秒で完了し、ワークフローがより迅速かつ効率的になります。

http://clickup.com/ ClickUp /%href/ などと統合すると、さらに簡単になります。 こちらに、Zoomミーティングを簡単にスケジュールする方法についてのガイドがあります。 キーボードに手を置いたままにしておくと、中断されることなくミーティングに完全に集中することができます。 マウスに手を伸ばす必要がないので、会話やタスクから気をそらすこともありません。 ### 3. Zoomをより使いやすく アクセシビリティを必要とするユーザーは、キーボードショートカットを使用することで、Zoomとのやり取りに別の方法を利用でき、誰もが問題なくミーティングに完全に参加できるようになります。

http://clickup.com/blog/zoom-free-vs-paid/ Zoomの無料プランと有料プラン /%href/ のガイドです。 ## Zoomのショートカットの使用方法 Zoomでは、キーボードショートカットを簡単に表示、使用、さらには好みに合わせてカスタムすることができます。 時間を節約したい場合でも、ワークフローに合わせたショートカットを作成したい場合でも、この機能の最大限に活用する方法を紹介します。

1. デフォルトのZoomキーボードショートカットのビュー *デスクトップでZoomを開く:Zoomアプリケーションを起動し、ログインします * アクセシビリティ設定:右上のプロフィール画像をクリックし、ドロップダウンメニューから設定を選択します * キーボードショートカットに移動: Zoom設定ウィンドウで、左側のキーボードショートカットを探します。 クリックすると、利用可能なショートカットのリストが表示されます。 * ショートカットリストを確認する: 事前に設定済みのショートカットを閲覧し、使用したいショートカットをメモします ### 2. Zoomのキーボードショートカットをカスタマイズする

Zoomでは、ショートカットをカスタマイズして、アプリのナビゲーション方法を柔軟に制御することができます。次の手順に従います。 *設定にアクセス:Zoomアプリを開き、プロフィール画像をクリックして、設定を選択します。 * キーボードショートカットに移動: 設定メニューでサイドパネルからキーボードショートカットをクリックします。 * 編集する機能を選択:カスタマイズしたいアクションをリストから選択します。 例:マイクのミュート/ミュート解除

希望のキーを押します :現在のショートカットフィールドをクリックし、 割り当てたいキーの組み合わせを押します 。 /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-843.png 希望のキーを押します:ズームショートカット /%img/

変更を保存:新しいキーの組み合わせを入力すると、Zoomが自動的にショートカットを更新します。 💡 プロのヒント:Zoomには、グローバルホットキーとローカルホットキーの2種類のキーボードショートカットがあります。 グローバルホットキーは、すべてのアプリケーションで仕事をするので、Zoomのポップアップウィンドウがアクティブでない場合でも使用できます。ミーティング中のマルチタスクに最適です。

一方、ローカルホットキーは、Zoomアプリ内でのみ機能するZoomショートカットや、Slack内でのみ機能するSlackショートカットのように、特定のアプリ専用です。 ### 3. Zoomショートカットの競合を回避する Zoomは、2つの機能が同じキーの組み合わせを共有する状況、つまりショートカットの競合を回避します。 競合が発生した場合、

ショートカットリスト内の競合するミーティングコマンドとチャットコマンドの横に赤いボックスが表示されます。 画面の下部にエラーメッセージが表示され、ユーザーに通知されます。 競合を修正するには、関係するショートカットのいずれかを編集し、固有のキーの組み合わせを割り当てます。 互換性とアクセシビリティの問題:Zoomは、古いデバイスや帯域幅の低い地域ではうまく機能しない場合があります。 また、このプラットフォームには障害者向けの包括的なアクセシビリティ機能が欠けているため、一部のユーザーにとっては効果的な参加が難しい場合があります バーチャル疲労と燃え尽き症候群:連続したビデオ会議は「Zoom fatigue」につながり、メンタルヘルスと生産性に影響を与える可能性があります。

http://clickup.com/blog/how-to-run-effective-meetings/ 効果的なミーティングの進め方 /%href/ です。ここでは、議論のトピックを整理し、アクションアイテムを割り当て、全員が達成感を持ってミーティングを終えられるようにします。 ## ClickUp:最高のZoom代替ツール 私たちの仕事のやり方は劇的に変化し、生産性を維持するために使用するツールも変化しました。

ハーバード・ビジネス・レビューの研究 /%href/ によると、労働者は1日に約1,200回タブの切り替えを行っており、合計すると約4時間の生産性の損失につながっていることが明らかになりました。

これが、ClickUpがZoomの素晴らしい代替品である理由です。タスク管理とリアルタイムコミュニケーションを組み合わせたものです。 重複するGoogleカレンダーのイベント、Zoomミーティング、Appleカレンダーのリマインダーを管理しようと想像してみてください。すべてを追跡することは、圧倒的に感じられるかもしれません。 ClickUpは、すべてのカレンダーを1か所に集約することで、この問題を解決します。 ビューをカスタムして好みに合わせて調整:日、週、月単位の表示を切り替えられます。 タスクやミーティングをドラッグ&ドロップで異なる時間枠に移動し、優先度を即座に調整

Google カレンダー、Zoom、Apple カレンダーなどから外部のものも含め、すべてのスケジュールされたイベント、計画されたタスク、会議を表示し、整理された状態を維持できます。 📌 例: チームがクライアントとの電話や社内レビューで忙しい月曜日を過ごす場合、ClickUp を使用して、カレンダービューで直接、会議前の準備や会議後のフォローアップを計画しながら、優先度の高いタスクをハイライトすることができます。 私たちが現在使用している

ミーティングアプリを今使っていることによるもう一つの大きな課題があります。ほとんどのミーティングは、鍵となる成果やアクションアイテムを結果として生み出しますが、それらのフォローアップは難しいものです。 ClickUp Meetingsは

この問題を解決します。メモの追跡、アジェンダの整理、アクションアイテムの割り当てを行い、説明責任を確保しましょう。すべて1つのプラットフォームで可能です。毎週のミーティングを文書化すると、ClickUpの最も強力な機能の一部がロック解除されます!さらに、ClickUp Assign Commentsを使用すると、

ClickUp Meetings内でタスクをデリゲートし、全員がやることの把握を確実に行うことができます。 💡 プロのヒント: ClickUp Docsを使用してリアルタイムで共同メモを作成し、バーチャルミーティングをよりインタラクティブにしましょう。ミーティング中、誰もが貢献でき、ClickUp Brainを使用すれば、

議論は自動的に実行可能なタスクに要約されます。 連続したミーティングの参加者にとって最も有益なClickUpの機能: 時には、ミーティングのニュアンスを捉えるには、書面によるメモだけでは不十分です。 ClickUpのClip機能は、ユーザーがミーティングコンテンツを簡単に記録し共有できるようにすることで、このギャップを埋めます。

/img/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Clips-2.png ClickUp Clips: zoom ショートカット /%img/

ClickUp ClipsでAIによる自動文字起こしとタイムスタンプ付きでミーティングを記録しよう

Vida Healthのイベントマーケティングマネージャー、Alaina Maracotta氏は、「ClickUpに移行してミーティングでどれだけ時間を節約できたか、驚異的です。イベントのプランニングやアップデートに週3時間かかっていたものが、今では1時間ちょっとで済んでいます」と共有しています。ClickUp Clipsで録音する方法:タスクを開き、アクションメニューから Clip を選択 オーディオ入力の選択(デフォルトでマイク、マイクなし、または追加オプション) 録音オプションを選択: フルスクリーン、ウィンドウ、または現在のタブ [録音開始] をクリックして、共有画面ウィンドウ、オーディオ、またはその両方をキャプチャ 作業スペースから直接録音を保存して共有

📌 例: あなたがトレーニングセッションをリードしている場合、ClickUp Clipでセッション全体を録画し、参加できなかったチームメンバーと共有することができます。録画は自動的に保存され、共有や関連タスクへの添付ファイルとして利用できます。もっと知りたいですか?ClickUpのAIミーティングノートテーカーをご紹介します!AIにミーティングに参加してもらい、アクションアイテムやミーティングのハイライトをお届けします。詳細はこちら👇🏼 ### ClickUpのホットキーとショートカットでワークフローを最適化 ClickUpのキーボードショートカットは、ワークフローを簡素化し、不必要な手の動きを最小限に抑えるように設計されています。ClickUpショートカットの使い方は次の通りです。 ショートカットを有効にする:デフォルトでClickUpショートカットは無効になっています。有効にするには:

右上にある個人用アバターに移動 設定を選択し、設定までスクロールしてキーボードショートカットを切り替える 変更を保存をクリック すべてのショートカットにアクセスする: ショートカットの全リストを表示するには、アバターをクリックし、ドロップダウンメニューからキーボードショートカットを選択します。 そこから、さまざまなカテゴリーのショートカットを探索できます。

最も便利なClickUpショートカットの一部を機能別に分類した詳細なテーブルは以下の通りです。

| グローバルショートカット | | | | タスクまたはウインドウを閉じる | Esc | Esc |

| タスクをメンションする | @@ | @@ | | 矢印を挿入する ➝ | -> | -> | | ハイパーリンクを作成する | Cmd + K | Ctrl + K | | タスクショートカット | | | | 自分にタスクを割り当てる | Hover + M | Hover + M

| トレイに追加/削除する | Shift + T | Shift + T | | 次のタスクに移動する | Cmd + Shift + 矢印キー | Ctrl + Shift + 矢印キー | | サブタスクを一括作成する | リストをサブタスクに貼り付けます。

| リストビュー | L | L | | ダッシュボードビュー | D | D | | チームビュー | X | X | | ドキュメントショートカット | | | | 選択したテキストブロックのハイライト表示 | Cmd + Shift + H | Ctrl + Shift + H

箇条書きリストの作成 Cmd + Shift + 9 Ctrl + Shift + 9

| テキストを中央揃えにする | Cmd + Shift + E | Ctrl + Shift + E | | テキストブロックを複製する | Cmd + D | Ctrl + D | ## Zoom Out Of Meeting Fatigue With ClickUp Efficiency 私たちは皆、Zoomが大好きです(少なくともほとんどの人はそうです)。しかし、ミーティングのメモや録音を必死に探し回る中で、私たちは飛び乗ったり降りたりするプラットフォームをもう一つ増やしているのです。ClickUpユーザーは、時間を節約したいと思って使い始めることが多いですが、すぐにタスクを自動化し、ワークフローを簡素化する機能の宝庫を発見します。

カレンダーの一元管理やリアルタイムでのタスク作成、ミーティングの記録用コラボレーションドキュメントやClipなど、ClickUpはチームの仕事やコミュニケーションの管理方法を一新します。 時間を節約し、ワークフローを簡素化する準備はできましたか? /href/ http://clickup.com/signup ClickUp /%href/ に今すぐサインアップして、その効率性を体験してください。