従業員フィードバックとチームエンゲージメントのためのPolly AIのベスト10の代替案

どのチームにも、効果的で魅力的なコラボレーションが、味気なく生命のない仕事体験に取って代わられる時期が訪れます。Polly AIのようなソリューションは、この苦境に活気を取り戻すために、チームに氷を割ってボールを転がし始めるためのエンゲージメントとフィードバックツールを提供します。

しかし、Polly AIだけが唯一の選択肢というわけではありません。本当に必要な機能が1つや2つ欠けているかもしれませんし、あるいは、特定のワークフローに最適な他の選択肢が必要かもしれません。では、どの選択肢が最適でしょうか?このブログでは、職場でのツールキットとしてPolly AIを凌ぐ10の代替案を紹介します。これらのオプションは、アンケート、Q&Aセッション、チームの進捗確認を、企業での作業という感覚をあまり感じさせないものにしてくれるでしょう。 🎉 ## ⏰ 60秒でわかるまとめ 最高のPolly AIの代替品を簡単に紹介します。 ClickUp(フィードバック管理とコラボレーションに最適) ✅ Simple Poll(Slack内での簡単なアンケートに最適) ✅

https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ を使用すると、構造化された従業員エンゲージメント調査を数秒で作成できます。 こちらが私たちが作成したものです: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-110.png Polly AI 代替案:ClickUp Brain /%img/

ClickUp Brainで作成された従業員エンゲージメント調査の例_

####カスタマイズ可能なフォームでフィードバックを収集し、回答を実行可能なタスクに変換 /href/ https://clickup.com/blog/clickup-chat/// ClickUp Chat /%href/を使用して、リアルタイムでチームのフィードバックを議論 アンケートテンプレートでエンゲージメントをモニタリングし、体系的な洞察を得る ClickUp Brainでアンケートフォームを数秒で修正・カスタマイズhttps://clickup.com/blog/clickup-chat/ ClickUpチャット /%href/ を使用して、チームのフィードバックをリアルタイムで収集 アンケートテンプレートを使用して、エンゲージメントをモニタリングし、体系的な洞察を得る ClickUp Brainを使用して、アンケートフォームを数秒で修正およびカスタマイズ /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /%href/ を使用してトレンドとチームの感情を視覚化する #### *ClickUpの制限 プラットフォームの豊富な機能は初心者には圧倒的かもしれません #### *ClickUpの価格 *Free Forever *Unlimited: ユーザー1人あたり月額7ドル *Business: ユーザー1人あたり月額12ドル *Enterprise: 価格についてはお問い合わせください *ClickUp Brain: メンバー1人あたり月額7ドルで、すべての有料プランに追加できます

ClickUpの評価とレビュー *G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (4000件以上のレビュー) ClickUpについて実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか?以下は、

https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2022-07-12-11-37-03 クリスチャン・ゴンザレス /%href%/ は、グアダラハラの全国商工会議所サービス観光局の管理コーディネーターであり、次のように述べています。

I like how quickly and easily I can create and send a poll to different teams within Slack. Whether it be planning a team event, gather project inputs, or asking who has experience with a certain software – Simple Poll allows me to customize an effective poll or survey to engage my team and gather their inputs. ### 3. HeyTaco (SlackとMicrosoft Teamsにおけるピアツーピアの評価に最適) via /href/ https://heytaco.com/ Hey Taco /%href/ undefined は、チームメンバーがお互いの努力を楽しく魅力的な方法で評価し合える、新鮮な従業員評価プラットフォームです。他のコミュニケーションプラットフォームとの統合により、ユーザーは感謝の気持ちをバーチャルな「タコス」として贈ります。