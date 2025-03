2025年のチームマネージャーに最適なAIツール13選

洗練された新しいスマートフォンを選ぶか、それとも90年代の不格好なフリップフォンを選ぶか?あるいは、テキストメッセージを送るか、伝書鳩に頼るか?

「どんな質問ですか?

まともな神経なら後者を選ぶだろう?

では、なぜ多くのチームが、より多くの時間と努力を必要とし、誤解を招きかねない旧態依然としたチームマネージャー手法から抜け出せないのだろうか?

チームマネジメントに必要なのは、AIツールなのだ。

🧠 Did You Know: 77%のプロジェクト管理者が は、AIが仕事にプラスの影響を与えたと答えている。

何から手をつけたらいいかわからないという方のために、私たちがサポートします。生産性を高め、チームのコラボレーションを向上させる最高のAIツール13のラインナップをご覧ください。

/ctaBtn/purple org_owned_arau_aau_acq_blog_all-devices_x_lp_x_all-departments_x_growth_play&utm_term=2022-01-01 ClickUpでチームマネージャーを始めよう-無料!

/無料

60秒要約

チームマネージャーに最適なAIツールとその特徴を簡単に紹介しよう:

ClickUpの使用開始

チェックリストを作成してタスクの優先順位をつけ、全員が最も重要なタスクを把握できるようにすることもできます。

タスクの優先順位付けといえば、ClickUpのネイティブAIに勝るものはありません、

/参照 https://clickup.com/ai クリックUpブレイン /%href/

.

過去のデータと期限を分析して、最も関連性の高いタスクを提案し、更新を要約し、新しいタスクを数秒で生成します。これらの提案は、即座に実行可能なものに変わります。 ClickUpタスク を使ってプロジェクトを整理し、チームが一丸となって成功するために最も重要なことを確認しましょう。

あとは、これらのタスクをチームに伝えるだけです。ClickUpの優れた点は、目標を機能に直接統合できる点にあります。つまり、「なぜやることなんだろう」と頭を悩ませることはありません。

ClickUp Brainは、ボタンをクリックするだけで目標、電子メール、メッセージをタスクに変換し、これを簡単に実現します。そして一番の利点は?Brainに平易な英語で質問するだけで、作業スペースから数秒で適切な情報を得ることができます。

ClickUpでタスクと目標を連動させ、常に情報を共有しよう。

チームメンバーにタグをつけたり、優先度を設定したり、最新情報やファイル、クイックメモを共有することができます。

/href https://clickup.com/features/chat クリックUpチャット /%href

.チームマネージャーにインスタントメッセージアプリを組み込んだようなものです。シームレスなチームコラボレーションを実現する完璧なレシピです。

via

/参照 https://www.atlassian.com/software/jira Jira /%href/

すべてのタスクを追跡し、潜在的なボトルネックを予測し、チームを楽に調整する仮想指令センターをお望みですか?それなら Jira をチェックしよう。

アジャイルチームに力を与えるというアトラシアンのミッションから生まれた Jira は、あらゆるサイズのプロジェクトを管理するパワフルなツールに成長しました。

Jira の主な機能

どんなチームやプロジェクトの要件にもワークフローを適応できる

カスタムフィールドや添付ファイルなどの豊富な機能で、問題の作成、優先順位付け、監視が可能

小規模なチームタスクから企業レベルの複雑なタスクまですべて対応

カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、データに基づいた意思決定が可能

Slack、Zoom、Figmaなどのツールと簡単に接続。

Jira の制限事項

機能が豊富なセットアップのため、初心者は圧倒されるかもしれない。

小規模チームやスタートアップには価格が高い場合がある

シンプルなツールと比較して、ナビゲーションが直感的でないと感じるユーザーもいる

Jira の価格設定

無料 : 標準 :*無料

: :*無料 標準 :ユーザーあたり $7.53/月

:ユーザーあたり $7.53/月 プレミアム :13.53ドル/ユーザー/月

:13.53ドル/ユーザー/月 企業向け:カスタム価格

Jira の評価とレビュー

G2 : 4.2 (770 件以上のレビュー)

: 4.2 (770 件以上のレビュー) カペラ 4.4 (14,990 件以上のレビュー)

ただついて行くだけでなく、ゲームをClickUpしよう。

一緒になることは始まりだ。一緒にいることは進捗です。一緒に仕事をすることが成功です。

ヘンリー・フォード

しかし、現実を直視しよう-効果的に協力し合うことは、言うは易く行うは難しである。

VMware社を例にとってみよう。同社は、複数のチャネルに分散したプロジェクト依頼、バラバラのワークフロー、可視性のリミットに苦慮しており、雑なハンドオフや遅延につながっていた。

次に何が起こったかを説明しよう:

/参照 https://docs.google.com/document/u/0/d/1K0KvCkZq8Jf-L3PjxTMkZzmWoo3CiZ2kyHq1E_nk1PU/edit ClickUpはVMWareのワークフローを簡素化した。 /%href/

AIを活用した自動化、テンプレートを活用したプロセスの標準化、ダッシュボードを活用したデータドリブンな洞察の提供により、プロジェクトの受け入れと優先順位付けが8倍改善されました。

/href https://clickup.com/pdf/ICMS-Case-Study.pdf もうひとつの成功例はICM.Sによるものだ。 /%href

プロジェクト管理者の90%が、以前のツールと比較してClickUpの柔軟性に非常に満足していると報告しています。

その機能を考えれば、ClickUpは理にかなっている。自動化されたワークフロー、目標の調整、タスクの優先順位付け、リアルタイムのコラボレーションなど、プロジェクト管理ツールとしてもタスク管理ツールとしても機能するのは当然だ。

さて、次のステップに進む準備はできただろうか?

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/

今すぐ登録して、その違いを体験してください。