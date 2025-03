ミーティングを復活させる方法、あるいは、なぜ私たちはAI Notetakerを開発したのか

「ミーティングは、そこで本当の仕事が死んでいく場所だ」私はよくこんなことを言っていました。それには理由があります。考えてみてください。8人の参加者が1時間ミーティングに参加すると、1時間ではなく8時間分の仕事をしていることになります。1日の労働時間が60分だとすると、1時間で丸1日分の仕事をこなすことになります。私たちは8時間分の給料を気軽には使いません。しかし、8時間分の時間を集めると、何の考えもなく使ってしまうのです。

私は以前、非同期の仕事が答えだと信じていました。ミーティングを詳細な文書に置き換え、各自が自分のペースで確認や貢献ができるようにしました。これはとても解放的な気分でした!誰もが自分のペースで仕事ができ、絶え間なく鳴るミーティング通知に邪魔されることもありませんでした。私はこのアプローチに熱中し、人々は私を「非同期ディーン」と呼ぶようになりました。しかし、何かが正しくありませんでした。

チームメンバーの中には活気づく者もいれば、浮き足立つ者もいました。 意見の相違は増大し、決定は停滞しました。 そして私は驚くべきことに気づきました。 私たちの最高の仕事は、電話会議の時だけに行われていたのです。 私たちが解決しようとしていた問題は、新たな形で崩壊し始めていました。 私が学んだことは、ミーティングは本質的に悪いものではなく、ただ設計が不適切であるだけだということです。 ほとんどのミーティングが失敗する理由

ほとんどのミーティングは、開始前から失敗するように設計されています。 急いで行われ、無駄が多く、方向性も定まっていません。 その理由は以下の通りです。 ### コンテクストの問題 素晴らしいミーティングは、参加者が電話会議に参加した時点では始まっていません。 共有コンテクストがなければ、ミーティングは単なる高額なキャッチアップセッションになってしまいます。 事前に読めるはずのことを20分もかけて学ぶのは誰だって嫌でしょう。 ### 曖昧なアジェンダの罠

「プロジェクトの最新状況について話し合う」はアジェンダではなく、プランニングの甘さを認めるようなものです。 本当のアジェンダは、次のような質問に答えるものです。 どのような決定を行うのか? どのような問題を解決するのか? これらの答えがなければ、カレンダーのスペースを確保しているだけです。 ### 過密効果

ミーティングは集中力によって成功しますが、雑多な参加者がいると集中力が失われてしまいます。 不要な参加者がいると会話が分散してしまいます。 貢献者ではなく傍観者が残るだけとなり、それぞれが「なぜここにいるのか」と疑問に思っていることでしょう。 ### 消えてしまう決定事項 決定事項が文書化されないと、まるで何も起こらなかったかのように扱われてしまいます。 明確な記録やフォローアップがなければ、ミーティングは毎週同じ議論を延々と繰り返す無限ループと化してしまいます。 前に進むどころか、堂々巡りをしているだけです。

より良い方法 ミーティングは時間を浪費するだけではなく、進捗を生み出すべきです。 しかし、ミーティングが散在するメモ、忘れられた決定事項、実行されないアクションアイテムにつながることはどれほどあるでしょうか? コラボレーションを支援するために設計されたツールは、しばしば私たちを混沌とした状況に追い込みます。 私たちはこれを修正することを目的としています。 私たちのチームは、ミーティングをフラストレーションの源から推進力の源へと変える方法を深く考えてきました。

その方法のひとつが、/href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker AI Notetaker /%href/ です。これは、ミーティング後の混乱を明確で実行可能な洞察に変えるために開発されたツールです。 Here’s the idea… Capture Decisions, Not Just Words

ミーティングには貴重な決定事項や洞察が満ち溢れていますが、それらはしばしば大量のメモに埋もれてしまいます。AI Notetakerは、決定事項を確実に記録し、その場にいたかどうかに関わらず、誰とでも簡単に共有することができます。会話を行動に変える 発言を記録するだけでは十分ではありません。ミーティングは仕事を前進させるものでなければなりません。AI Notetakerは行動アイテムを記録し、適切な担当者に割り当て、見落としがないようにします。

コンテキストの保存 すべてのミーティングはより大きなプロジェクトの一部として行われます。 AI Notetakerは、議論をタスク、ファイル、過去の決定事項と関連付けることで、完全なコンテキストを提供します。これにより、チームは過去を蒸し返すことなく前進することができます。 単なる要約ではなく、明瞭さと勢いを提供します。 ミーティングが仕事そのものとシームレスに接続されると、時間の浪費ではなくなり、時間を生み出すようになります。

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Calendar-1-1400x995.png /%img/ メモを追う必要も、何が決定されたのかを悩む必要もなくなります。 最高のコンテンツ?

それは、発言を記録するだけでなく、ミーティングの前後に行われる仕事と接続することなのです。 すべての議論には背景があり、すべての決定にはフォローアップがあります。 本当に重要な質問 すべてのミーティングは明確な目的から始めるべきです。「このミーティングの目的は何だろうか? 問題を解決するのか、決定を行うのか、明確な方向性を設定するのか?」

これらの質問に答えられないのであれば、ミーティングは必要ありません。考え直す必要があります。目標は、ミーティングの数を増やすことでも減らすことでもありません。より良いミーティングを行うことです。時間を尊重し、得るものの方が多いミーティング。会話が進捗につながるミーティング。ミーティングが適切に完了すれば、仕事がそこで終わるのではなく、仕事が生き返ります。

ミーティングを変革する準備はできましたか? ミーティングに時間を取られたり、エネルギーを消耗させたりするのはやめましょう。ミーティングを進捗のための秘密兵器に変えましょう。

ClickUpのAI Notetakerを使えば、あらゆる決定事項、アクションアイテム、コンテクストを簡単に記録でき、チームがミーティング中に集中し続け、その後の次のステップに備えることができます。