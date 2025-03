効果的なビジネス手順のためのSOP作成ツールトップ10

チームマネージャーを始めたばかりの頃は、標準作業手順書(SOP)の作成が面倒に感じていた。何時間もかけてフォーマットし、書き直し、文書に手を加えても、まだ何かが欠けていたり、不明瞭だったりすることに気づくだけだった。

そこで、私は10個のSOPジェネレーターを試して、私の生活を楽にできるかどうか確かめた。ネタバレ注意-やることはやった。😌

もしあなたがそのようなツールを探しているのなら、SOPジェネレーターに何を求めるべきか、そしてあなたが注目する価値のあるSOPジェネレーターについて、私の考えを紹介しましょう。👇

SOPジェネレーターの何を探すべきか?

正しいSOPジェネレーターを選ぶことは、多くのオプションを考えると、圧倒されるように感じるかもしれない。しかし、心配する必要はありません。チームに最適なものを見つけることは複雑なことではありません。

包括的なSOPを書く

.📋

**SOPジェネレーターは、チームが従いやすい一貫性のある詳細な文書を作成するのに役立つはずです。

テンプレートとカスタマイズ: 特定のニーズに標準作業手順を合わせるためのテンプレートとカスタマイ ズ設定を提供する無料の AI SOP ジェネレーターを探す。

特定のニーズに標準作業手順を合わせるためのテンプレートとカスタマイ ズ設定を提供する無料の AI SOP ジェネレーターを探す。 コラボレーション: コラボレーション機能により、チームはSOPジェネレーターを使用してリアルタイムでSOPに貢献し、更新することができます。

コラボレーション機能により、チームはSOPジェネレーターを使用してリアルタイムでSOPに貢献し、更新することができます。 アクセスの容易さ: あなたのチームは、任意の手間をかけずにSOPを見つけ、理解することができる必要があります。

あなたのチームは、任意の手間をかけずにSOPを見つけ、理解することができる必要があります。 他のツールとの統合: AI SOPジェネレーターは、あなたのチームがすでに使用しているプラットフォームとシームレスに仕事する必要があります。 よりスムーズなワークフロー管理を可能にする。

AI SOPジェネレーターは、あなたのチームがすでに使用しているプラットフォームとシームレスに仕事する必要があります。 よりスムーズなワークフロー管理を可能にする。 バージョン管理: SOPジェネレーターは、バージョン管理機能によって更新を追跡し、正確性を維持できるようにする必要があります。

**SOP は古代文明にさかのぼります。医療行為を詳述した最初の記録された手順は、古代エジプトのパピルスで発見された。

ベストSOPジェネレーター 10選

私は、SOPを作成するために多くのツールをテストしてきました。 SOP作成の効率化 で、この10個がその中のベストである。それぞれがユニークな点を提供し、効果的な手順を素早く開発するのに役立つ。

それでは、それぞれのSOPジェネレーターの特徴を見ていきましょう。🤩

1.ClickUp (AIを活用したSOP文書作成・管理に最適) 1.

ClickUpを使って、業務効率化のための効果的な標準作業手順を作成しましょう。

ClickUp

は、包括的な標準作業手順を管理・生成するための最も堅牢なツールのひとつです。

文書作成、タスク管理、チームコラボレーションを効率化する様々な機能を備えており、ワークフローの一貫性と効率性を維持したいビジネスにとってワンストップソリューションとなっています。

ClickUp ドキュメント

は、見出し、チェックリスト、埋め込みメディアなどのリッチテキストフォーマットで、SOPをリアルタイムに作成・編集できるダイナミックドキュメント作成ツールです。同僚と協力して詳細な手順書を作成し、手順変更について調整することができます。

また

ClickUp Brain を呼び出す。

の AI アシスタンスにより、SOP 作成プロセスの一部を高速化し、自動化することができます。過去のワークフローを分析してタスクの優先順位付けを提案し、ルーチンタスクを自動化し、将来のSOPに関連するテンプレートを生成します。

ClickUpのSOPテンプレートは、標準業務手順書の作成、文書化、管理を支援するように設計されています。

テンプレート

ClickUp SOPテンプレート

は、サイズの大小にかかわらず、標準作業手順書の作成と管理を簡素化します。チェックリストを使ってタスクを自動化し、エラーを減らして生産性を高めることができます。このテンプレートを導入することで、トレーニングコストの削減、ワークフローの円滑化、さまざまなタスクの標準化といったメリットが得られます。

ClickUpタスク

は、SOP作成を管理可能で実行可能なステップに分解するためのシステムを提供します。タスクは個人またはチームに割り当てることができ、各タスクには詳細な説明、添付ファイル、期日を含めることができます。

経由

/参照 https://scribehow.com/ 書記 /%href/

Scribeは、ユーザーの行動を自動的に記録し、詳細なSOPを生成するAIを搭載したプラットフォームを提供する。

スクリーンショットをキャプチャし、発生したステップに注釈を付けることで、プロセスの詳細を正確に文書化することが容易になる。

Scribe 最大の機能

アクションをキャプチャし、リアルタイムで SOP を生成することで、徹底した文書化を実現します。

注釈付きスクリーンショットを自動的に挿入し、わかりやすさを向上

会社のニーズに合わせてテンプレートをカスタム化し、SOP の一貫性をプロモーション

SOP をメンバーと共有し、コラボレーションと継続的な改善を実現

制限を記述します。

音声は取り込まず、画像とビデオのみを取り込むこと。

SOP 作成後のカスタマイズオプションにリミットあり

価格設定

ベーシック: 無料

無料 プロチーム: 15ドル/月/席

15ドル/月/席 プロパーソナル: $29/月/席

$29/月/席 エンタープライズ: カスタム価格

Scribeの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (200 件以上のレビュー)

4.8/5 (200 件以上のレビュー) Capterra: 十分なレビューがありません。

3.Process Street (SOP作成におけるプロセス自動化に最適) *.

経由

/参照 https://www.process.st/ プロセス・ストリート /プロセス・ストリート

Process Streetは、カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なドラッグ&ドロップエディターにより、SOP作成を簡素化します。

ワークフローの自動化と自動化に対応し、チームのSOP管理を容易にします。

プロセスストリートの主な機能

オーダーメイドのワークフローを素早く生成し、手作業によるエラーを最小限に抑えます。

ドラッグ・アンド・ドロップのインターフェイスを使用して、SOP のカスタム化とタスク割り当てを簡単に行うことができます。

タスクの割り当てと承認を自動化し、プロジェクト管理を合理化

すぐに使えるテンプレートにアクセスし、SOPの作成を迅速化

プロセスストリートのリミット

ツールにバグがあり、使用に影響がある。

複雑なプロセスを持つ大規模な組織では、スケーリングが難しい場合がある

N/Aサブタスクを未実行のサブタスクの横に配置するような、非線形の方法でタスクをドラッグする自由がない。

プロセスストリートの価格設定

スタートアップ: カスタム価格

カスタム価格 プロフェッショナル: $1500/月(年払い)

$1500/月(年払い) エンタープライズ: カスタム価格

プロセス・ストリートの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (400 件以上のレビュー)

4.6/5 (400 件以上のレビュー) *Capterra: 4.7/5 (600件以上のレビュー)

4.SweetProcess (ビジュアルなSOP作成・編集に最適).

経由 スイートプロセス SweetProcessはSOPとワークフローの文書化を容易にする。チームがSOPを簡単に作成、編集、追跡できるプラットフォームの分かりやすいインターフェースが気に入った。

また、タスクを割り当て、期限を設定し、進捗を監視することができるので、業務全体の一貫性を維持しやすくなります。

SweetProcess 最大の機能

チームメンバーにタスクを割り当て、進捗を確認しながら進めることができます。

ドキュメントに埋め込まれたフローチャートでワークフローを可視化

各ドキュメントのバージョンを保存することで、変更点を追跡し、必要に応じて以前のバージョンに戻すことができ、SOPが常に最新で、変更に準拠していることを確認できます。

SOPを様々なフォーマットでエクスポートし、共有やオフラインでの利用を容易にします。

スイートプロセスのリミット

全機能を利用するにはインターネットアクセスが必要

他の SOP ツールに比べて統合機能が少ない。

レポート作成機能がリミットで、詳細な洞察を得るのが難しい

スイートプロセスの価格

メンバー20名までのチームは月額99ドル

追加メンバー1名につき5ドル

スイートプロセスの評価とレビュー

G2: 十分なレビューがありません。

十分なレビューがありません。 Capterra: レビューが十分ではありません。

5.Tallyfy (SOPワークフローの自動化に最適).

経由

/参照 https://tallyfy.com タリーフィ /参照

Tallyfyは、SOPをデジタル化し、合理化するために設計された強力なワークフロー自動化ツールです。リアルタイムの追跡と自動化を提供することで、Tallyfyは、組織が手動更新に頼ることなく、より効率的にプロセスを管理することを可能にします。

私は、異なる条件や入力に基づいて適応する動的なSOPを作成するためのTallyfyの条件ロジック機能がとても気に入りました。この柔軟性により、ユーザーに負担をかけることなく、複雑なワークフローをサポートすることができます。

Tallyfy の最高の機能。

ワークフローのステータスをリアルタイムで追跡し、更新やミーティングの必要性を最小限に抑える。

共有可能なインテークフォームを使用して、プロセスをトリガーし、自動的にタスクを委譲する。

オープン API を使って、Tallyfy を既存のシステムとシームレスに統合し、機能を向上。

Tallyfyのアカウントを持っていない外部パートナーとも簡単にコラボレーションが可能。

タリーフィーのリミット

ダッシュボードのカスタマイズにリミットがあり、複雑なプロセスのワークフローをカスタマイズすることが難しい。

自動化テンプレートが用意されていないため、ユーザーはワークフローを一から作る必要がある。

タリーフィーの価格

フルメンバー月額30ドル

ライトメンバー $5/月

タリーフィーの評価とレビュー

G2: レビュー数が少ない

レビュー数が少ない Capterra: レビュー数が少ない

6.Notion(柔軟で共同的なSOP作成に最適)*.

経由

/参照 https://www.notion.so/templates/standard-operating-procedure 表記 /参照

Notionは、カスタマイズ可能なテンプレートによってSOPの整理と作成を簡素化する多機能なワークスペース・ツールです。

ブロックベースの構造により、私や私のチームはテキスト、画像、データベースをドキュメントに統合することが容易になり、またリアルタイムのコラボレーションにより、SOPドキュメントをシームレスに共同作業できるようになりました。

Notionの最も優れた機能

役割と責任をクリアされ、タスクのアカウンタビリティを確保

リビジョン履歴機能で変更点を追跡し、正確性を維持。

Notion を他のツールと簡単に統合し、コラボレーションと機能を強化する。

特定の業務ニーズに合わせてテンプレートを変更し、柔軟性を向上

Notion の制限事項 Notion の制限事項 Notion の制限事項 **Notion の制限事項

新規ユーザーは学習曲線が険しく、SOP作成が遅れる可能性がある。

複雑なデータベースのパフォーマンス問題により、ワークフローが中断される可能性がある。

価格設定

無料: $0

$0 プラス: 12ドル/月/席

12ドル/月/席 ビジネス: $18/月/席

$18/月/席 エンタープライズ: カスタム価格

カスタム価格 Notion AI: メンバー1人につき$10/月で追加できます。

Notionの評価とレビュー **Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (5700 件以上のレビュー)

4.7/5 (5700 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (2200 件以上のレビュー)

⚡ テンプレートアーカイブ: 範囲を発見する プロセス文書テンプレート ビジネスプロセスのアウトライン化、標準化、改善のための

7.Zoho Creator (ローコードSOP作成に最適).

経由 Zoho作成者 Zoho Creatorは、ビジネス用のカスタムSOPテンプレートを作成するのに最適なローコードプラットフォームです。また、役割ベースのアクセスを通じてSOPを管理し、セキュアな文書化を実現します。

お気に入りの機能は?SOPレビューのリマインダーの送信、関連するチームメンバーへの更新通知、レポートの作成など、SOP内のルーチンタスクを処理する自動ワークフローを設定できます。

Zoho Creatorの最大の機能。

簡単なドラッグ&ドロップのインターフェイスを使用してカスタム SOP テンプレートを設計します。

反復タスクを自動化し、更新や通知を迅速化

コンプライアンスを追跡するレポートやダッシュボードで SOP の遵守を監視します。

ゾーホークリエイターのリミット

フィールドサイズのリミット(複数行テキストの場合 64 KB など)により、詳細な SOP コンテンツが制限される可能性があります。

自動化用の複雑なスクリプトには上限があるため、大規模な業務のカスタマイズが制限される。

Zoho Creator の価格設定* **Zoho Creator の価格は以下のとおりです。

スタンダード:$10/月

プロフェッショナル: $20/月

$20/月 エンタープライズ: $30/月

$30/月 Flex:カスタム価格(年間プランのみ)

ゾーホークリエイターの評価とレビュー ゾーホークリエイターの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (170 件以上のレビュー)

4.3/5 (170 件以上のレビュー) Capterra: 4.3/5 (150 件以上のレビュー)

**8.Lucidchart (ビジュアルなSOP作成に最適)

経由 ルシッドチャート Lucidchartは、視覚的な文書化によるSOPの作成に優れています。直感的なフローチャートテンプレートを提供し、ユーザーがSOPプロセスを明確にマップできるようにします。

私は特に、ステップ、シンボル、コネクタを簡単に配置できるドラッグ&ドロップのインターフェースを高く評価し、SOPを簡単にマップできるようにした。これは、図解の経験が少ない人でも役に立つだろう。

このプラットフォームのリアルタイム・コラボレーション・ツールは、チームが文書に貢献することを可能にし、詳細で構造化されたSOPの作成を効率化する。

ルシッドチャート最高の機能。

AIプロンプトを使用してプロセスダイアグラムを素早く生成

自動ブランチや形変更ツールを活用し、図の作成をスピードアップ

フローチャートから統一モデリング言語(UML)図まで、さまざまなテンプレートにアクセスし、SOPを明確に文書化

ルシッドチャートのリミット

バグやパフォーマンスの低下がユーザビリティに影響することがレポートされています。

ダイアグラムを他のプラットフォームにエクスポートすると、インタラクティブ性が損なわれる結果となり、機能がリミットされることがある

ルシッドチャートの価格設定

無料: $0

$0 個人: $9/月

$9/月 チーム: ユーザーあたり$10/月

ユーザーあたり$10/月 企業向け: カスタム価格

Lucidchartの評価とレビュー **Lucidchartの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (5500 件以上のレビュー)

4.5/5 (5500 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (2100 件以上のレビュー)

(2100件以上のレビュー) ᔍ **Did You Know?

/によると https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-6e5c2121b5336a41c5fc0e3c9e794e1b/pdf/GOVPUB-C13-6e5c2121b5336a41c5fc0e3c9e794e1b.pdf 米国国立標準技術研究所(NIST)によると /%href/

クリアされ、文書化されたプロセスにより、エラーを最大60%減らすことができる。

9.Google ドキュメント(共同でのSOP作成に最適)*。

経由 Googleブログ Googleドキュメントは、SOPを作成・管理するためのシンプルかつ効果的なツールである。コメント機能により、チームの誰もがフィードバックを残したり、質問したり、SOPの変更点を強調したりすることができる。提案モードでは、編集が提案として表示され、承認または拒否することができるため、バージョン管理とフィードバックの管理が容易になる。

また、内蔵の目次ツールを使って、クリック可能な見出しリストを自動的に生成し、長いSOPを素早くナビゲートすることができます。

Googleエコシステムとの統合により、データ管理とアクセシビリティがさらに向上します。

Google ドキュメント最高の機能

複数のエディターと同時に仕事し、即座に更新やフィードバックが可能

SOP作成時の明確なコミュニケーションのためのコメントや提案の追加

シートやフォームなど他のGoogleアプリと統合してデータ管理を強化

SOPをGoogleドライブに保存し、簡単にアクセスおよびバージョン管理が可能

Google ドキュメントのリミット*

複雑な SOP の高度なフォーマットオプションはリミットで、文書デザインに影響する。

より複雑な手順を文書化し理解するために重要なデシジョンツリーなどの機能が欠けている。

Google ドキュメントの価格設定

永久無料

Google ドキュメント評価とレビュー

G2: 4.6/5 (100件のレビュー)

4.6/5 (100件のレビュー) Capterra: 4.7/5 (28,000 件以上のレビュー)

10.Coda (AI アシスト SOP 生成に最適) * 10.

経由 コーダ

