チェンジ・マネジメントのためのADKARモデルの使い方

職場における変化は諸刃の剣である。一方では革新という興奮があり、他方では不確実性がある。

新しい市場のニーズに対応するためであれ、生産性やコラボレーションを高めるためであれ、組織が新しいイニシアティブを立ち上げると、リーダーシップは楽観的になりがちだが、従業員は先の変化を心配する。有望なものが不安を生むのはなぜだろうか?

調査によると 従業員の41 従業員の41%は、リーダーシップに対する信頼の欠如が原因で変化に抵抗している。従来のアプローチは従業員の役割を見落としがちで、抵抗や生産性の低下につながる。

成功する変革には、全員の関与が必要である。ADKARモデル-意識、欲求、知識、能力、強化-は、リーダーと従業員が効果的に変化をナビゲートし、所有権を育むのに役立ちます。

このブログでは、ADKARモデルのようなチェンジマネジメントツールが、どのように変化を緩和し、従業員に力を与え、課題を成長とスキル開発の機会に変えることができるかを探ります。

ADKARモデルの理解

ADKAR チェンジマネジメントモデルは、成果志向のアプローチです。ADKARモデルは、抵抗勢力を最小化することで、組織が望ましい変化に移行できるよう支援することを目的としている。ADKAR モデルは、以下の 5 つの明確なフェーズと要素から構成されている。 効果的なチェンジ・マネジメント .

ADKARモデルを活用することで、個人にも組織にもいくつかのメリットがもたらされる:

従業員の満足度: 組織の全従業員およびサポート・スタッフが、十分な情報を与えられ、変化に対するモチベーションを高め、満足度が向上する。

組織の全従業員およびサポート・スタッフが、十分な情報を与えられ、変化に対するモチベーションを高め、満足度が向上する。 組織パフォーマンスの向上: チェンジ・マネジメントの成功により、組織のパフォーマンスが向上する。

チェンジ・マネジメントの成功により、組織のパフォーマンスが向上する。 持続可能な変化: 持続可能な変化の方法論を奨励する変化中の強化の重要性を強調する。

持続可能な変化の方法論を奨励する変化中の強化の重要性を強調する。 多くの場合、抵抗は劇的に減少する。

ADKAR のほかにも、次のようなチェンジマネジメントモデルがある。 コッターの8ステップモデル やフォースフィールド分析は、チームや組織の変革に役立つ。それぞれのモデルの比較概要は以下のテーブルのとおりである:

| モデル | フォーカス | 鍵コンポーネント |

| コッターの8ステップモデル|組織変革|緊急性の創出、強力な連合のフォーム、ビジョンの創出、ビジョンの伝達、行動力の強化、短期的な勝利の創出、利益の統合、そして、変革の文化への定着。

| ルウィンの変革モデル|凍結解除-変化-再凍結|既存の状態を凍結解除し、未来の状態の変化を実施し、新しい状態を再凍結する。

| マッキンゼーの7-Sフレームワーク|組織アライメント|戦略、構造、システム、スタイル、スタッフ、スキル、共有価値観

| フォースフィールド分析|推進力と抑制力|チェンジマネジメントをサポート/反対する力を特定し、推進力を高め、抑制力を低下させる戦略を策定する。

チェンジマネジメントモデルの比較

ADKARモデルの5つの要素

ADKARとは、以下の頭文字をとったものである:

**ADKARの基本は、変革の必要性を伝えることである。なぜ変革が必要なのかを理解しなければ、ステークホルダーは抵抗したり、離脱したりするかもしれない。

Desire:意識を高めるだけでなく、従業員にやる気を起こさせる必要がある。変革がもたらす個人的・組織的なメリットを強調することで、このモチベーションを高めることができる。

知識:適切なトレーニングと知識・能力の共有リソースが不可欠である。これにより、従業員は自信を持って変化に対応し、その成功に貢献できるようになる。

能力:。 社員のスキルアップ は、効果的な変革の鍵である。組織は、従業員が知識を活用できるように、ツール、トレーニング、サポートシステムを提供しなければならない。

強化 変化を持続させることは、継続的なプロセスである。前向きな行動を強化し、マイルストーンを祝うことで、熱意を維持し、後退を防ぐ。

ADKARモデルを実世界に適用する

変化を実施する際には、構造化された透明性の高いアプローチを採用しなければならない。ADKARモデルは、チェンジマネジメントを成功させるための明確なプロセスを提供する。

ADKAR モデルのステップバイステップでの導入ガイド

ADKARチェンジマネジメントモデルを導入するには、5つのステップがあります:

**1.認識

コミュニケーション変革の必要性と、変革に取り組まなかった場合の潜在的な落とし穴を説明する文書を作成する。 関与:重要な利害関係者を議論に参加させ、その意味を理解させる。 ナレーションナレーション:説得力のある方法で、変革のメリットを説明する説得力のある物語を作成する。

変更についての認識を高め、注目を集め、従業員が参加できるように準備する。この段階は、前述のように3つのステップで実施する。

例: 既存のCRMシステムをより最新のものに置き換えるために、新しいCRMシステムを導入するとします。

あなたは、新しいCRMの必要性を顧客中心のチームに伝え、顧客データ管理の利点を強調します。CRM担当者をプロセスに参加させることで、新システムがいかに営業効率とレポート作成機能を向上させ、営業担当者がターゲットを達成するのに役立つかを強調する。

2.Desire

コミュニケーションは受容を意味しない。従業員が積極的に変化を受け入れ、それに参加できるよう、変化の価値を理解する必要がある。以下の鍵は、参加する意欲をどのように育てることができるかを強調している:

メリット:メリット:個人と組織の両方のレベルで、変革を実施することで得られるポジティブな成果を強調する。 懸念事項:懸念事項:抵抗を減らすために、懸念事項(例えば、その変革が従業員の労働時間にどのような影響を与えるかなど)を積極的に特定する仕事をする。 緊急性:緊急性:社内の分析(例:変更による費用対効果や経済的影響)を通じて、変化に対する明確な視点を示すことで、意識と危機感を醸成する。

例: 同じCRM導入例を用いて、新システムがいかにチームの生産性を高め、顧客満足度を向上させ、担当者の作業負荷を軽減するかを強調することができる。これらのメリットを経験したアーリーアダプターの証言を含める。

**3.知識

知識は、変化が組織に与える影響について従業員を教育するため、ADKARモデル導入の要である。以下のステップを通じて、知識フェーズを実施する:

トレーニング:トレーニング:変化を効果的に乗り切るための新しいスキルを従業員に身につけさせることを目的とした、包括的なトレーニングプログラムを提供する。 サポート:従業員が課題を克服できるよう、継続的なサポートを提供する。 リソース:リソース:変革に関するハウツーガイドや技術文書などの学習リソースを、リーダーや参加者に提供する。

例: 新しいCRMの機能や特徴を探求するために、従業員向けのトレーニングセッションを開催する。ツールの採用を支援するために、ビデオやドキュメントでリソースハブを作成する。ケーススタディを使って知識を共有し、新システムを効果的に活用するためのベストプラクティスを説明する。

**4.能力

チームに、変更を実行する自信と能力があることを確認する。すべてのスキルに言えることだが、これはプランニング、練習、マインドセットに起因する。の能力を触媒する。

障壁:障壁:技術やツールの不足、プロセスの非効率性、文化的障壁、組織構造など、障壁となる問題を早期に特定する。 ツール:ツール:レコメンダー・システムのようなAIツールを活用する。 エンパワーメント:エンパワーメント:所有権とアカウンタビリティを奨励し、変革に前向きな文化を徐々に醸成する。

例: 新しいCRMを導入する際には、トレーニングビデオ、ソフトウェアガイド、ワークショップなど、必要なリソースをすべてユーザーがすぐに利用できるようにする。従業員にフィードバックを提供し、経験を共有する権限を与え、所有権の文化を育成する。

**5.強化

変更を採用した後、従業員の新しい行動やプロセスを監視し、強化する。以下の方法を使用する:

祝う:変革に貢献した個人の知識を称え、それに報いる。 サポート:サポート:変更されたプロセスや行動を強化するためのサポートと指導を提供する。 調整:調整:実施状況の進捗を常に監視し、必要な調整を行う。

例: CRMの立ち上げに成功したら、チームの努力を称えるイベントを開催する。アンケートでフィードバックを集め、課題や改善点を明らかにし、継続的な成長と適応の文化へのコミットメントを強化する。

従業員からのフィードバックを収集し、彼らの懸念事項、潜在的な改善プラン、継続的な変更採用のための提案を理解する。

チームのコミュニケーションとエンパワーメントを探る。

と探求は、効果的なチェンジ・マネジメントに不可欠である。

ある組織改革について、関係者がブレーンストーミングをしている部屋を思い浮かべてほしい。その話し合いは、ロジスティクスだけを中心に展開されることはないだろう。全員が納得することで、変革が成功するような協力的な環境を醸成することになる。そのためには、すべての声を数える必要がある。 関係者全員の視点を考慮する必要がある。なぜなら、彼らが最終的に変化を成功させる責任を負うからである。

複数の視点を考慮することで、組織を前進させる革新的なアイデアを生み出すこともできる。オープンな対話を奨励することで、チームを変革の旅に参加させることができる。

チーム・エンパワーメントのメリット

所有権: エンパワーメントされたチームは、積極的に変化とその意味を探求し、自分たちの知識とスキルを提供することに自信を持つ。

例えば、リモートワークを採用するために全社的なイニシアチブをとる際、チームは自分たちの好みのコミュニケーショ ンツールやコラボレーションプラットフォームを提案することが奨励されます。従業員を意思決定プロセスに参加させることで、組織としての賛同を高め、従業員の仕事スタイルに最も適したツールを特定し、スムーズな移行と生産性の向上につながりました。

イノベーション: ブレーンストーミングセッションのような探索活動は、ユニークで革新的なアイデアにつながり、変革実施の効率と効果を向上させる。

例えば、アジャイルワークフローへの移行をタスクとするソフトウェア開発チームを考えてみよう。定期的に「イノベーションデー」を開催することで、チームはプロジェクト管理への新しいアプローチを提案し、テストし、最終的に納品スピードと製品品質を向上させる。

士気: エンパワーメントされたチームは、課題に取り組む際の士気と適応性が高まる。

例えば、大規模なシステムのアップグレードを実施中の小売企業では、マネジャーが定期的にフィードバック・セッションを開催し、従業員が懸念や提案を発言できるようにしている。このようなオープンな対話はチームの士気を高め、チェンジマネジメントが潜在的な問題に先手を打って対処することを可能にし、スムーズな移行をもたらす。

課題の特定: 探索活動は、業務を危険にさらす可能性のある潜在的な課題を特定し、それらに事前に備えるのに役立つ。

インスタンスンス: 例えば、合併の際には機能横断的なチームが結成され、統合の課題について話し合います。このような話し合いによって、潜在的な文化の違いや業務上のボトルネックのリスクが明らかになる。このようなことを事前に知っておくことで、問題が深刻化する前に、組織としてターゲットとなる戦略を策定し、これらの問題に対処することができる。

コラボレーション: 探査は、協力とチームワークを育み、コミュニケーションと変化への理解を深める。

インスタンスンス:新しい電子カルテ(EHR)システムを導入する医療機関では、スタッフのために学際的なワークショップを開催し、洞察を共有し、知識を構築する。これにより、コラボレーションが促進され、コミュニティ意識が醸成され、変革が集団的努力のように感じられるようになる。

クリックアップでADKARを導入する

ADKARへの移行をプランニングするのは大変です。

幸運なことに、このプロセスは適切なツールを使うことで、よりスムーズで管理しやすくなります。

入る ClickUp 生産性とコラボレーションを強化するために設計された多機能プラットフォームです。ClickUpを使用することで、ADKAR変更管理戦略の各ステップを簡素化し、全員の連携と参画を確保することができます。ADKARフレームワークを通して、ClickUpをどのように効果的に活用できるかを探ってみましょう。

タスク管理

ClickUpタスク

ClickUpタスク は、個人またはチームの一員として、私の仕事を管理するための多目的ツールです。カスタムフィールド、依存関係、期日、見積もり時間などを使って仕事ができます。これにより、以下のことが可能になります:

ADKARタスクの識別と分類

優先度の設定

関連するADKARタスクをリンクされ、変更実行のためのチームメンバーを割り当てます。

例:あなたが、差し迫った変更について利害関係者に知らせるコミュニケーションプランの作成をタスクとしているとします。ClickUpタスクに、何を伝えるべきか、誰が責任を持つか、いつまでにやるべきかなどを設定します。カスタムフィールドを使って優先度や期日を設定し、すべてを計画通りに進めましょう。

チームメンバーに特定のタスクを割り当て、期限を設定することで、タイムリーな実行が可能になります。これにより、全員が説明責任を果たし、意識を高める上で同様に重要な役割に集中することができます。

コミュニケーションの一元化

ClickUpチャットで、ADKARの会話を一つの場所に保管しましょう。

チームメンバーとのリアルタイムコラボレーション クリックUpチャット .この機能により、以下のことが可能になります:

チームメンバーとADKARの最新情報を共有する。

チャットウィンドウでADKARリソースをリンクされている

ワークスペース内のどこでもシームレスなコラボレーションが可能

例:例: アップデートの共有、質問への回答、従業員の懸念に関するフィードバックを収集できます。このスペースを使って、変更のメリットや各自の役割に与える影響について話し合い、緊急性と重要性の感覚を育みます。

ClickUp Docsで簡単に書き込み、編集、共同作業ができる。

ClickUpは、ADKAR(認識、欲求、知識、能力、強化)文書を一元管理するプラットフォームを提供します。 ClickUp ドキュメント .これにより、変更管理プロセスを大幅に合理化し、プロジェクト全体の効率を向上させることができます。

この機能を使用すると、次のことが可能になります:

ADKARの進捗を説明するプロセスフローチャートや、実施中の新しい変更に関するドキュメントなど、ADKARのドキュメントを作成する。

ユニークな視点を発見するために、チーム探索中にチームとアイデアをコラボレーションする

ADKARワークフローにドキュメントを接続し、すべての関係者が簡単にアクセスできるようにする。

可視性と透明性

カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードを使用して、ADKARの進捗を常に最新の状態に保つことができます。 ClickUpダッシュボード は、ADKARの変更パフォーマンスの可視性を高めます。ダッシュボードを効果的に使用することで、改善点を特定し、データ主導で意思決定を行い、導入の成功を確実にすることができます。

この機能を使用する

変更イニシアチブに関連する重要業績評価指標(KPI)を追跡するダッシュボードを作成する。

ダッシュボードで可視化されるADKARデータをカスタム化する。

ADKARの進捗を監視するための時間追跡メトリクスを一元化します。

ADKAR変更実施者の作業負荷を中央の場所で可視化する

すぐに使えるテンプレート

クリックアップでは、ADKARチェンジマネジメントモデルを簡単に導入できるテンプレートをご用意しています:

1.ClickUp Change Management Plan* (クリックアップ変更管理プラン)

ClickUp 総合変更管理プランテンプレート

テンプレート

/を活用してください。 https://clickup.com/templates/change-management-plan-t-44416772 ClickUp 変更管理プラン /参照

組織における重要な変更を合理化するための計画書です。行動プランを構築するための重要な要素をプロバイダーすることで、変更管理プロセスへの第一歩を踏み出すことができます。このテンプレートを使用して、次のことを行います:

ADKARの各フェーズにおける詳細な行動プランの策定

ADKARプロセスを導くためのプロトコルの導入と進捗のモニタリング

進行中タスクと並行タスクを分離することで、ADKARプロセスの可視性を高めます。

**2.ClickUp チェンジマネジメントチェックリスト

ClickUp 変更管理チェックリストテンプレート

テンプレートを使用する ClickUp 変更管理チェックリスト 積極的なチェンジマネジメントを適用し、ADKARプロセスを監督するためのチェックリストです。変更管理戦略が成功する態勢にあるかどうかを測定するのに役立ちます。このテンプレートは以下を支援します:

変更のオブジェクトの特定

変更に関連するプロセスとプロトコルを概説する

移行に向けたチームの準備

ADKARの進捗を継続的に追跡する。

のようなテンプレートを使用することもできます。 ClickUp 変更管理プラン文書 .これらは、ADKAR プロセスの戦略を概説し、ワークフローを妨げることなく変更を迅速に導入するのに役立ちます。

を使えば、変更プロセスを詳細に説明するための初期案を作成できます。

1.変化への抵抗

多くの人は、既存のプロセスに慣れ親しんでいるため、変化に抵抗する。この消極的な抵抗は、未知なるものに対する恐怖や、変化のメリットに対する懐疑から生じている可能性がある。

やること:.

オープンなコミュニケーション: 従業員が懸念を表明し、質問できるディスカッション・フォーラムを設ける。このオープンさが信頼を育み、恐怖心を和らげる。

例:ある医療機関が新しい電子カルテ(EHR)システムを導入する際、抵抗に直面した。経営陣はタウンホールミーティングを開催し、従業員が懸念を口にし、即座にフィードバックを受けることができるようにした。このアプローチは、移行に対する不安を解消し、患者ケアの向上などの利点を強調するのに役立った。

利害関係者の参加: 変化のプロセスに従業員を積極的に参加させ、所有権を意識させる。さらに、チェンジ・リーダーを任命することは、チェンジ・マネジメント・プロセスにおいて不可欠である。

例: ある製造会社では、新しいプロセスに関する意見を収集するために、工場および現場の従業員を 対象としたフォーカスグループを結成した。従業員からのフィードバックを変革戦略に組み入れることで、組織は抵抗勢力を減らし、賛同者を増やした。

**2.利害関係者の賛同の欠如

利害関係者は、変革の取り組みを十分に理解したりサポートしたりしないことがあり、その結果、モチベー ションやコミットメントが低下する。

あなたがやること: 。

変革プロセスの初期段階から利害関係者を関与させ、理解を促進し、コミットメントを構築する。

例: ある金融機関では、新しいコンプライアンス・プログラムを導入する際、シニア・リー ダーやコンプライアンス・オフィサーなどの主要な利害関係者をプランニングの段階から参 加させた。この参画により、彼らの洞察がイニシアチブを形作り、その結果、部門横断的なサポートが強化された。

対象者に応じてコミュニケーションをカスタム化し、明確性と妥当性を確保する。

例: 新しいCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)システムを導入する際、ある小売企業は、セールス、マーケティング、カスタマーサポートチームなど、さまざまな関係者向けにプレゼンテーションをカスタマイズした。CRMが各グループにどのようなメリットをもたらすかを具体的に説明することで、利害関係者の納得感を高め、変化を促進する熱意を高めた。

**3.目標が不明確である。

課題: 定義されていない目標やあいまいな目標は、受け入れの妨げとなり、変革イニシ アティブの方向性について従業員の間に混乱を生じさせる可能性がある。

やること:

明確な目標を設定する: 変革プロセスを導くために、具体的、測定可能、達成可能、適切、かつ期限付き(SMART) の目標を設定する。

例: あるハイテク新興企業がアジャイルプロジェクト管理への移行を目指したとき、6ヶ月以内にプロジェクトの納期を20%短縮するといった明確なオブジェクトを設定した。この明確さがチームのモチベーションを高め、具体的なターゲットを提供した。

進捗状況を定期的に共有する: 進捗状況や目標の調整について従業員に知らせるために、継続的な最新情報を提供する。

例: 新しいカリキュラムを導入する教育機関では、定期的なニュースレターと更新ミーティングを行い、目標に向けた進捗状況を共有した。この透明性は、勢いを維持するのに役立ち、全員が変革のイニシアチブと足並みを揃えることができた。

クリックアップで変革を成功に導こう。

組織の成長に変化はつきものであり、成功のためには効果的なチェンジ・マネジメントが不可欠である。変化を導入する正しい方法は、既存のプロセスやワークフローが進化することを受け入れることである。コンフォートゾーンから一歩踏み出すことが組織の成長であり、変化がその道を切り開くのです。

ClickUpは、ワークフローとコラボレーションを強化する多くのツール、テンプレート、機能により、この移行を合理化します。ClickUpを使用して、ADKARプロセスを導き、モニタリングし、ステップごとにチームの足並みを揃えましょう。 今すぐ無料登録 !