2024年、AIの知識を深めるのに役立つトップAIコース

人工知能(AI)とは、人間の知能をシミュレーションしたもので、これまでは人間の介入が必要だったタスクやプロセスを実行することができる。

AIは読み書き、創造、分析、チャットができる。

初めてAIに触れる方のために、その内訳を説明しよう。

人工知能には、機械学習やビッグデータといったブランチが含まれる。 機械学習 コンピュータがデータから学習し、明示的な(直接的な)プログラミングなしにパフォーマンスを向上させることを可能にする。

一方、ビッグデータとは、AIシステムがパターンや洞察を見つけるために調査する大規模な情報設定を指す。

また、同じブランチから発展したものに、強いAIと弱いAIがある。強いAIは人間のような認知が可能で、弱いAIは人間の入力で特定のタスクを実行するように設計されている。

AIの進歩についていくのは難しいと思われるかもしれない。しかし心配はいりません。これらの概念を理解するのに役立つ人工知能の専門コースがあります。

この記事では、人工知能とその様々な応用について学べるコーストップ10を紹介する。

2024年に履修すべきAIコース ## AI Courses to take in 2024

人工知能(AI)コースでは、人工知能に関する深い知識、その応用、倫理的考察、キャリアのアドバイスなどを学ぶことができる。

以下では、2024年の初心者、中級者、上級者に最適なAIコースを厳選した。

1.人工知能入門

ソース: クレドリー その IBMアプライドAIプロフェッショナル認定証 コースでは、コードを1行も書かずにWebサイト用のAIチャットボットとバーチャルアシスタントを作成する方法を学びます。

人工知能コースは、基本的なプロンプト・エンジニアリングの入門から始まり、IBM Watson AIサービス、API、Pythonを使用したAIソリューションの構築を、最小限のコーディングまたはコーディングなしで深く掘り下げます。

また、実践的な演習を通して、Python、OpenCV、Watsonを使用したコンピューター・ビジョンのテクニックを応用し、クラウド上でカスタムの画像分類モデルを構築して展開する方法を学びます。

このコースは、学習とキャリアアップを目的としています。AIの権威であるIBMから直接指導を受けるプロフェッショナル・レベルのトレーニングにより、受講生は個人化された AIツール を、学習スピードやニーズに応じて使い分けることで、学習体験を高めることができる。

コースの最後には、履歴書への個別フィードバック、対話型ツールや模擬面接、Courseraの就職ガイドによる実践的なキャリアサポートなど、キャリアリソースへの限定アクセスが得られます。

鍵となるポイント

ジェネレーティブAIの紹介と応用

コードなしでAI搭載チャットボットを構築する

PythonとFlaskを使ったAIアプリケーションの開発

コンピュータビジョン技術の習得

Watson APIを使ったAIアプリの構築

対象者

学生

開発者

ITプロフェッショナル

技術コンサルタント

AI 趣味人

コース詳細

評価: 4.6 (6,500 件以上のレビュー)

4.6 (6,500 件以上のレビュー) レベル: 初級

初級 時間: 3ヶ月 週10時間

3ヶ月 週10時間 価格: $32.75/月

3.機械学習専門

画像ソース: ミディアム機械学習専門 は、DeepLearning.AIとスタンフォード・オンラインが共同で作成した3コースの専門プログラムである。

このコースでは、NumPyとsci-kit-learnを使った予測学習モデルの作成から、TensorFlowを使ったニューラルネットワークのトレーニングまで、最新の機械学習を幅広く紹介します。また、決定木やアンサンブル手法も扱います。

ただし、このコースを受講するには基本的なコーディングスキルが必要です。専門プログラムは3つのコースに分かれている:

コース1:教師あり機械学習:教師あり機械学習:回帰と分類

コース2:高度な学習アルゴリズム

コース3:教師なし学習、推薦者、強化学習

このSpecializationを修了する頃には、MLの鍵となる概念と技術を深く理解し、実世界のシナリオにすぐに実装できる実践的なスキルを身につけることができます。

鍵となるポイント

NumPyとsci-kit-learnを使用した予測モデルの構築方法の理解

TensorFlow(ディープラーニングの人気ツール)を使って、データ分類のためのニューラルネットワークを構築し、トレーニングする

決定木とアンサンブル手法の使い方を学ぶ

ML開発のベストプラクティスとテクニックの探求

対象者

データサイエンスや機械学習を勉強している学生

機械学習スキルを向上させたいプロフェッショナル

予測モデリングやデータ分析に利息のある方

コース詳細

評価: 4.9 (19,000 件以上のレビュー)

4.9 (19,000 件以上のレビュー) レベル: 初級

初級 期間: 週9時間×3ヶ月

週9時間×3ヶ月 価格: $32.75/月

4.ディープラーニング専門

ソース KZHU.AI で高度なニューラルネットワークを構築し、訓練することを学びます。 ディープラーニング専門 .このコースでは、より良いパフォーマンスを発揮するために必要な設定の調整方法を理解し、実践的な場面でこれらのテクニックを応用することができます。

このコースでは、再発神経回路網(RNN)、自然言語処理(NLP)、単語埋め込みについて学び、テキストデータを効果的に扱うことができるようになります。

さらに、HuggingFaceトークナイザーや、名前付き固有表現認識(NER)や質問応答などのタスクのための変換モデルの使用など、高度なテクニックにも深く踏み込んでいきます。

TensorFlowを使用してモデルの精度を向上させる方法を発見するでしょう。この人工知能(AI)コースは、ディープラーニングをしっかりと理解し、豊富な実習を体験できるように設計されています。

鍵となるポイント

高度な人工ニューラルネットワークの構築とトレーニング

ディープラーニング技術の実践的応用

NLPや単語埋め込みを含むテキストデータの仕事

HuggingFaceトークナイザーと変換モデルの活用

TensorFlowによるモデルの精度向上

対象者

このコースは、中級のPythonスキルと線形代数とMLの基本的な理解を持つディープラーニング愛好家のためのものです。

コース詳細

評価: 4.9 (132,000 件以上のレビュー)

4.9 (132,000 件以上のレビュー) レベル: 中級

中級 期間: 週12時間×3ヶ月

週12時間×3ヶ月 価格: $32.75/月

5.データサイエンス、AI、開発のためのPython

よくある質問

**1.AIにはどのコースが最適ですか?

あなたに最適なコースは、あなたの学習目標、バックグラウンド、依存関係によって異なります。各コースはユニークなコンテンツを提供し、AIの異なる側面に焦点を当てています。

例えば、初めてAIを学ぶ方で、幅広い入門をお望みの方には、AI Foundations for Everyone SpecializationやAI For Business Specializationが最適です。

同様に、ディープラーニングに利息がある場合は、Deep Learning Specializationが最適です。しかし、繰り返しになりますが、自分に最適なコースを選択する際には、自分の利息、専門知識のレベル、希望する結果を考慮する必要があります。

**2.AIの勉強はどのように始めればよいですか?

人工知能を学ぶには、オンライン・コースが最適です。どのオンライン・コースが自分に最適かを調べて理解しましょう。自分の予算に合うものを見て、理想的なプログラムを選びましょう。

PythonやRでコードを練習し、AIコミュニティでサポートを受ける。AIスキルを応用するプロジェクトに取り組み、自然言語処理などの専門分野を探求する。

**3.AIとは何ですか?AIコースでは何をやるのですか?

人工知能(AI)とは、コンピュータ・システムに人間の知能を利用したものです。AIコースでは、機械学習、深層学習、自然言語処理を扱います。

AIコースでは、データから学習し、人間の言葉を理解し、意思決定を行うことができるAIシステムの作成について学びます。AIコースを受講することで、AI分野でのキャリアに役立つ貴重なスキルを身につけ、さまざまな業界のプロジェクトに携わる準備ができる。