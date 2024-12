Google ドキュメントで AI を使う方法：ステップバイステップガイド、使用例、ヒント、コツ、代替案

平均的な従業員が電子メールの下書きに費やす時間が約5分半であることをやること?大した時間ではないかもしれない。しかし、私たちの多くが1週間に約112通の電子メールを送信していることを考えると、この5分半が、電子メールの下書きに費やす時間となるのです。 週に11時間 !

これは従業員1人当たり1勤務日以上を無駄にしていることになる。これは電子メールを書く時間だけである。

私の従業員は、レポート作成、メモの返信、記録など、他の仕事にも携わっているかもしれません。 ミーティングメモ プレゼンテーションの作成、マーケティング・コピーの編集などなど!

このような文書作成と管理をすべて自動化するインテリジェントな方法があれば、もっといいと思いませんか?

Google Docsは、最新のイノベーションであるDuet AIであなたをカバーします。ここでは、GoogleドキュメントでDuet AIを使用して、どのようにあなたのドキュメントを作成できるかを詳しくご紹介します。 仕事を速くする より速く、より効率的に。

Google ドキュメントで人工知能を理解しよう ライティングツール は、Google ドキュメントにおけるAIについて議論する際に真っ先に思い浮かぶものだ。しかし、Googleワークスペースは、ジェネレーティブAIが主流になる以前からAIを採用している。

AIはGoogleドキュメントをより直感的にし、ユーザー体験を向上させた。インスタンスンスでは、階層化されたドキュメントのアウトラインを自動的に作成し、ナビゲーションを簡素化している。同様に、AIはスペルミスした単語を自動修正したり、文法上のエラーをハイライトして推奨される修正を行ったりするのに役立っている。

ドキュメント環境からZoom outすると、GmailがSmart Composeをサポートし、電子メールを入力する際に文脈に応じて文章を予測し、オートコンプリートしてくれることがわかる。Googleチャットでは、スマートリプライによって、受信したメッセージに適切な返答を返すことができる。Google Mapsでさえ、AIを活用してよりスマートなルートナビゲーションを実現している。

AIはGoogleワークスペースの中核であり、Duet AIはそれを次のレベルに引き上げる設定だ。

Google DocsのDuet AIとは?

Duet AIには5つの基本モジュールがある。

Google I/O 2023で「Help me write」機能として発表されたDuet AIは、Googleワークスペース・ラボが開発した最新のジェネレーティブAIツールである。このAIアシスタントは、生成言語とイメージの組み合わせによって機能し、テキストや画像をあなたの特定の内容に基づいて生成することができる。 プロンプト .

Duet AIは、インフォグラフィックスやチャートの作成、要約やデッキの作成など、どのようなタスクにも対応します。また、クリエイティブなプロセスを改善するためのフィードバックや貴重な提案を共有することもできる。

その多才さは、Googleが「コーチ、思考のパートナー、インスピレーションの源、生産性を高める強力なコラボレーター」と呼ぶほどだ。そして、このイメージを保持するために、以下の5つのモジュールが付属している:

書くのを手伝って :コンテンツ作成をゼロからお手伝いします。

:コンテンツ作成をゼロからお手伝いします。 Help me organize :Help me organize: シートにオーダーメイドの組織テーブルとスケジュールを作成する。

:Help me organize: シートにオーダーメイドの組織テーブルとスケジュールを作成する。 ビジュアライズをお手伝いします:Slidesプレゼンテーション用のオリジナルで説得力のあるビジュアルを作成します。

Help me connect :Meet上で高品質なビデオ通話を設定できます。

:Meet上で高品質なビデオ通話を設定できます。 アプリの作成を手伝ってください:AppSheetを使用したノーコードでのアプリ開発用

Help Me Write "はGoogleドキュメントと連携しているため、ここでは主にこの機能を紹介する。今後、Duet AIと言う場合、主にDuet AIの'Help Me Write'機能について説明します。

Duet AIのメリット

生成的AIの大成功 AIツール ChatGPTやDall-EのようなAIツールは、このようなAIイノベーションがいかにビジネスプロセスを改善するかを証明している。以下は、DuetのAI搭載機能の概要です:

強力なAIライティングツールとして、Duet AIは、ブランドの声、調子、スタイルを保ちながら、オーディエンスの期待に応える価値の高い有意義なコンテンツを生成することができます。

生成されたテキストはオリジナルで、文脈に沿ったユニークなものです。貴社はこのようなクリエイティブの絶対的所有権を享受できるため、これらの資産は競争上の差別化要因となります。

ライティングプロセスを自動化することで、リソースをより複雑でクリエイティブな活動に集中させることができます。このような戦略的 リソースの活用 では、GoogleドキュメントでAIを使う方法を説明しよう:

新しいGoogleドキュメントファイルを開く。

白紙のシートの左上に、'help me write'というメッセージとともに魔法の杖のアイコンが表示されます。

このアイコンをクリックすると、プロンプトを入力するダイアログボックスが開きます。

プロンプトを入力し、「作成」ボタンをクリックします。

数秒後、Duet AIがプロンプトに基づいたテキストを生成します。

出力に問題がなければ、'挿入'を選択し、このコンテンツをGoogleドキュメントファイルにインポートします。

回答に満足できない場合は、'Refine'オプションで'Retry'を選択し、別のドラフトまたはバージョンを生成します。

生成されたテキストを調整または微調整したい場合は、「Refine」の下にある他のオプションを選択します。トーンを調整したり、要約したり、箇条書きにしたり、詳しく説明したり、生成されたコンテンツを短くしたりすることができます。カスタムの絞り込みによって、プロンプトを更新したり、文脈を追加したりすることもできます。

Google Docsの文章作成支援機能

上記のステップは、ゼロからコンテンツを作成するためのものです。既存のコンテンツをリライトまたは編集したい場合は、以下の方法でやることができます:

既存のGoogleドキュメントファイルを開くか、コンテンツを新しいGoogleドキュメントにコピーペーストします。

文章または 段落 :新製品、プロセス、バリューチェーン、トレンドやパターンなどに関する包括的な技術文書を作成する。

要約:社外や社内での議論のために、調査結果を必要最低限の抜粋や鍵に要約する。

Google の Duet AI を使って業務を強化するためのヒントとコツ

Google DocsのAIライティングツールの使用例を紹介したが、メモ取りから要約作成まで、さまざまなスキルを試してみたいと思うかもしれない。その前に、いくつかのヒントとトリックをご紹介します:

キーワードやぶら下がったフレーズだけを入力するのではなく、プロンプトが自然な言葉で読み上げられるように工夫する。

タスクで何を達成したいのか、Duet AIにコンテクストを提供します。このような背景を持つことで、より価値あるコンテンツのアウトプットを支援することができます。

Duet AIとプロンプトを共有する際には、あなたのブランドボイス、声の調子、スタイルを含めてください。また、より高いエンゲージメントのために、ライターの専門知識とターゲットオーディエンスのレベルも含めてください。

ハウツーガイド、ユーザーマニュアルなど、製品やサービスに特化した詳細を作成したい場合は、より適切な回答を得るために、関連するすべての情報を共有しましょう。

複雑で階層化されたクエリには、リクエストを細かく分割しましょう。そうすることで、Duet AIは一度に一つのことに集中し、より包括的なソリューションを提供することができます。

あいまいで不明瞭な表現は避ける。明確で的確な指示のプロンプトは、より良い回答を得ることができます。

Duet AIのリミット

Duet AIは、ビジネス生産性の新たな地平を切り開く計り知れない可能性を秘めている。しかし、以下のような障害により、この旅は順風満帆とはいかないだろう:

GoogleはDuet AIの価格を月額30ドルとしており、これは直接の競合であるMicrosoft Copilotと同レベルである。このようなアグレッシブな価格モデルは、同社が将来的な価格調整を示唆しているとはいえ、中小企業にとってはアクセスしにくいものとなっている。

企業や懐の深いビジネスにとっても、Duet AIは現在のところ、編集機能が制限された基本的なコンテンツ生成しか行えないため、それほどお得ではないかもしれない。

かなり新しい技術であるため、Duet AIツールキット全体はまだ作業中であり、実世界でのトレーニングに約1年を要する。技術が安定するまでは、ミスを犯したり、信頼性に欠けたりすることが予想されます。

Duet AIは、現在のところ、稀な、異常な、または例外的な条件(エッジケース)を処理するキャパシティがないため、コンテキストの解釈を誤り、不適切な出力を生成し、モデルの過信を展開する可能性がある。

デュエットAIは、他のAIテクノロジーと同様に、根拠と事実性の欠如によって引き起こされるモデルの幻覚に対して脆弱である。このようなミスは、ビジネス・アプリケーションにおいてすぐに高くつく可能性があります。

その有望な外見とは裏腹に、この精彩を欠いた性能こそが、ユーザーがDuet AIを求める理由である。 Google ドキュメントに代わるもの AI。結局のところ、限られたコンテンツ編集機能しかない、想像力に欠ける定型的なコンテンツにお金を払いたがる人はいない。

Google Docsの「書くのを手伝ってくれる」Duet AIに代わるもの

Duet AIの'Help Me Write'には良い機能もあるが、もっと良くなる可能性がある。幸いなことに、 ClickUp AI がそのSlackを拾う。

クリックアップAIは様々な機能を実行します。

ClickUp AIが提供する機能の概要です:

コンテンツ・ジェネレーター:コンテンツジェネレーター:ブログ記事からクリックされやすい電子メールの件名など、さまざまなコンテンツアセットを作成します!エンゲージメントを最大化するために、ブランドボイス、読みやすさ、スタイルなどのコンテンツ変数をコントロールします。

クリックアップAIを使って有意義なコンテンツを生成する_クリックアップAIを使う

コンテンツの編集とフォーマット:ClickUp AIはあなたのコピーライターとして、コンテンツ資産に新たな命を吹き込み、既存のテキストに磨きをかけ、最高のバージョンに仕上げます。コンテンツをフォーマットし、読みやすく、スキャンしやすく、オンブランドにします。

クリックアップAIは、新規および既存のコンテンツの階調を更新できる。

サマライザー:ミーティングメモ、タスク概要、コメントスレッド、研究開発レポート作成などの要約を作成します。これらの要約はわずか数秒で作成でき、次のように組み込むことができます。 /に組み込むことができます。 https://clickup.com/features/docs に組み込むことができます。 ClickUp ドキュメント /に組み込むことができます。 に組み込むことができます。

文書やチャットのスレッドなどから要約を作成する。

アクションアイテム:実行中のメモ、要約、その他のドキュメントを階層的なアクションアイテムに変換します。インタラクティブなやることリストやチェックリストとして表示されるこのタスクとサブタスクのリストは、進捗の測定と可視化に役立ちます。

ClickUp AIでプランをアクションに変換する。

共同作業:ClickUp AIを使った仕事は、チームであれ個人であれ、ClickUp AIとの連携により、ブレーンストーミングや共同作業がより簡単に、よりクリエイティブになります。

すべてのタスクはClickUp AIとの共同作業です。

ClickUp AIがGoogleのDuet AIに勝る点はここにある:

より包括的なコンテンツ生成機能を備え、あなたの文章をより洗練されたものにします。

価格競争力があり、スタートアップ、中小企業、企業を問わず利用しやすい。

特定の業界や部門向けにあらかじめ構築・設定されたAIツールを利用できる。

外出先での仕事を容易にする直感的なモバイルアプリにパッケージされています。

最も重要なのは、ClickUp AIがClickUpプラットフォームやClickUp Docsのような基盤となるモジュールと統合し、プラットフォームを切り替えることなく、あらゆるコンテンツを実用的なタスクに変換できることです!準備、設定、そして執筆まで

