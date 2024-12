AIインフルエンサー：最新のAIトレンドについて語るフォロワーたち

AIが話題になっている。AIに取り残されたくなければ、AIの開発状況を常に把握しておくことが重要になる。

AIインフルエンサーとは?

AIインフルエンサーとは、人工知能の専門家、つまり研究者、技術者、起業家、教育者、あるいはソートリーダーであり、その知識や洞察を他の人々と共有する人たちのことである。彼らはAIのニュアンス、使用例、世界全体との関連性を説明する。

AIインフルエンサーは、AIに関連する技術的側面の理解やAIツールの開発に積極的に貢献している。

これらの人気バーチャルインフルエンサーは、ソーシャルメディアプラットフォーム、学術出版物、会議、業界フォーラムなど様々なチャネルを通じて、AI関連トピックに関する専門知識や見解を共有している。

つまり、彼らは私たちがAIをよりよく理解し、AIが将来私たちの生活をどのように変える可能性があるのかを把握する手助けをしてくれているのだ。

フォローすべきAIインフルエンサー10人

複数のプロフィールを選択し、重要な開発を推進し、貴重な洞察と学びを提供してくれるAIのソートリーダーやパイオニアを10人厳選しました。

これらのインフルエンサーをフォローして、AIに関する最新情報を入手しよう:

サミュエル・ハリス・アルトマンは、AIの春をリードする最も有名な組織のひとつであるOpenAIの創設者兼CEOである。

オープンAIは、様々な大規模言語ベースAIモデル(LLM)、オープンソースAIモデル、高度な画像生成モデル(DALL-E 2、DALL-E 3)を開発してきた。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/63248/chatgpt-alternatives/ チャットGPT /%href/

人気のGenerative AIと無料で使えるチャットボットアシスタントであるChatGPTも、OpenAIによって構築されたAIシステムに基づいている。

サムは8歳の時にコードを始め、それがきっかけで2019年にTools for Humanityを共同設立した。これは、詐欺に対抗するために、人々の目をスキャンして認証を行い、生計の証明を確認するように設計されたシステムを構築する組織だ。2014年から2019年まで、スタートアップ・アクセラレーターY Combinatorのプレジデントも務めた。

現在、Xのフォロワーはなんと250万人に達し、サムはOpen AIの進捗状況や最新情報を積極的に共有している。 AIツールにおけるイノベーション 彼は、自身のApolloプロジェクト(Apolloはムーンショットに投資するアーリーステージのファンド)に貢献しながら、AIの安全性研究に多額の投資を行っている。彼は、強力なAIシステムを確実に制御するため、AIの安全性研究に多額の投資を行っている。彼は高度なAIをめぐる政策を形作る重要な発言者だ。

フェイフェイ・リー博士はAIのインフルエンサーであり、スタンフォード大学人間中心AI研究所の共同所長であり、スタンフォード大学コンピューターサイエンス学部のセコイア教授に就任した。

Googleの副社長を経て、Google CloudのAI/MLチーフサイエンティストを務める。

ソーシャルAIの進捗を主導し、AIの利用を評価するため、2020年にXの取締役会に独立取締役として任命された。 ソーシャルメディア向けAIツール を導入した。

Xで445k以上のフォロワーを持つリーは最近、AIの黎明期における好奇心、探究心、発見を題材にした近刊『The Worlds I See』を共有した。

彼女は最近、STEMとAIにおける倫理と多様性を提唱する国民の声として、AIの「ゴッドマザー」に選ばれた。

李はまた、最新のAI開発とディープラーニングに貢献する大規模なデータセットとベンチマークの努力であるImageNetとImageNet Challengeを考案した。

Xで943kのフォロワーを持つアンドリュー・ング博士は、DeepLearning.AIの創設者、Landing AIの創設者兼CEO、Courseraの会長兼創設者である。

2011年、アンドリューはスタンフォード大学の主要なMOOC(大規模公開オンライン講座)プラットフォームの開発を主導し、Courseraで10万人以上のオンライン学生に提供される機械学習(ML)コースを実現した。彼のCourseraの授業は、世界中で300万人以上の受講生を獲得している。

元BaiduとGoogle Brainの研究科学者であり、機械学習と/AI教育の著者。ロボット工学とMLに関する200以上の研究論文の著者および共著者であり、AIの仕事を通じて数え切れないほどの人々の生活を変えてきた。

2013年、Time 100の「世界で最も影響力のある人物」に選出。

スタンフォード大学コンピューターサイエンス学部の非常勤教授として、AI教育と応用に関する専門知識とビジョンを共有している。ディープラーニングを発展させる画期的な研究を発表し続けている。

/参照 https://twitter.com/goodfellow_ian?lang=ja X /%href/

コンピューター科学者でありエンジニアでもあるイアン・J・グッドフェローは、人工ニューラルネットワークとディープラーニングのフィールドで大きな影響を与えてきた。

AIコミュニティで多くの支持を集めるグッドフェローの画期的なアイデアは、2014年の何気ない集まりで生まれた。友人たちとのチャットの中で、彼はコンピューターが人間の介入を受けずに独立して画像を生成する方法を構想した。これがGAN(Generative Adversarial Networks)の作成につながった。

GANの鍵は、2つのニューラルネットワークを対戦させて、ある訓練データセットに似た新しい合成データを生成することだ。生成されたインスタンスが実際のデータと見分けがつかなくなるまで、2つのネットワークは継続的にゲームを行い、改善していく。

現在、ディープマインドのリサーチ・サイエンティストであるグッドフェローは、予期せぬ名声をどこか非現実的だと感じている。にもかかわらず、彼は自分の発見が悪用されることへの対策に専念している。彼のビジョンは、AIの倫理的利用を守ることであり、それは彼が情熱的に支持する大義である。

/参照 https://www.linkedin.com/in/alliekmiller/ LinkedIn /リンク

アリー・ミラーはAI起業家、アドバイザー、投資家。

LinkedInで100万人以上のフォロワーを持つ彼女は、AI教育に積極的に貢献し、世界中でAIについて講演し、世界的なAI公共政策に助言し、AIで優れたビジネスを行うための教育リソースを作成している。ソーシャルメディア・プラットフォームでAI教育を提唱する人気のバーチャル・インフルエンサーでもある。

以前は、Amazon(AWS)でスタートアップやベンチャーキャピタル向けの機械学習ビジネス開発を率いていた。

一からAWS内でビジネスを成長させ、世界中のトップクラスの機械学習研究者、創業者、投資家にアドバイスとサポートを行った。

それ以前は、全米のイノベーション・コンテストで優勝というマイルストーンを達成し、IBMでAI製品を開発した最年少の女性となった。

彼女は、2019年のAIconicによる「AI Innovator of the Year」や、LinkedInの「Top Voice for Technology and AI」に複数年選出されるなど、広く認められている。人工知能とテクノロジーに関するニュース、洞察、仕事のアドバイスについては、彼女をフォローしてください。

/参照 https://twitter.com/tabithagold?lang=en X /参照

タビサ・ゴールドスタウブは、AIの影響に焦点を当てた技術起業家である。研究者や政策立案者を集めてAIの進歩について議論するオンラインプラットフォームCogXを共同設立し、英国政府のAI評議会の議長を務めた。

GoldstaubはLinkedinで15k+、Xで14k+のフォロワーを持ち、TechUKやAlan Tiring Instituteのような組織と積極的に関わり、AIやテクノロジーに関するアドバイスを行っている。

個人的な経験を共有するために、Goldstaubは「How to Talk to Robots」を著者としている:彼女はAIのトレンドを予測し、アドバイザリー・サービスを通じてビジネスが倫理的にAIを活用できるよう支援している。

彼女は2012年のMedia Week誌の「30歳以下の30人」にリストされた。さらに、2014年にはロンドン・イブニング・スタンダード紙の「シリコン60」にも選ばれた。また、女性工学協会から「エイミー・ジョンソン賞」も受賞している。

/参照 https://twitter.com/ylecun?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor X /%href/

フェイスブックのチーフAIサイエンティストであり、ニューヨーク大学の教授でもあるヤン・ルクンは、LinkedInで62万5000人、Twitterで64万1000人のフォロワーを持つ。AI、機械学習、コンピュータービジョン、ロボット工学の専門家として有名。

80年代後半、コンピューターが画像を認識するためのニューラルネットワークを構築するアーキテクチャを提案。この画期的な仕事の結果、畳み込みニューラルネットワークが発展し、現在では画像、ビデオ、音声認識に広く使われている。

また、DjVu画像圧縮技術の主要な作成者の一人であり、デジタル画像をより鮮明にし、品質を損なうことなく圧縮することに貢献した。

チューリング賞(2019年)、フランス・レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ(騎士)(2023年)など、名誉ある賞を受賞している。

現在はフェイスブックでAI研究を率い、"AIのドゥーマリズムは破滅的だ "と主張し、AI技術を声高に擁護している。

Twitterで16万5,000人、LinkedInで4万人のフォロワーを持つティムニット・ゲブルは、エリトリアとエチオピア出身のコンピューター科学者で、アルゴリズムとデータマイニングにおけるバイアスを中心に人工知能を研究している。彼女はDistributed Artificial Intelligence Research Institute(DAIR)の創設者兼エグゼクティブ・ディレクターである。

スタンフォード大学で博士号を取得後、マイクロソフト・リサーチのFATE(Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI)グループでポスドクをやり、データから洞察を得ることを目的としたプロジェクトにおけるアルゴリズムの偏りについて研究した。

2017年にマイクロソフトで行った研究では、AIの顔認識における欠陥を暴き、女性や有色人種に対する偏見を明らかにした。アルゴリズムの訓練に使用されたデータセットに、白人男性の画像は複数含まれていたが、黒人女性はほとんど含まれていなかったことが浮き彫りになった。この結果、IBMとマイクロソフトはデータセットの更新を余儀なくされた。

彼女は、AI研究者の多様性を推進する「Black in AI」を共同設立した。ゲブルは倫理的AIの専門知識を評価され、フォーチュン誌の「世界で最も偉大な50人のリーダー」、ネイチャー誌の「影響力のある科学者」、タイム誌の「2022年に最も影響力のある人物」に選ばれた。

また、グーグルでは多様性に富んだAIチームを率い、業界の常識に挑戦し、AIを再構築する重要な仕事を育てた。 AI用語集 .

{cH00ffff}レイチェル・トーマス https://twitter.com/math_rachel?lang=ja。 X /%href/

レイチェル・トーマスはコンピュータ科学者であり、AI教育を身近なものにするfast.aiの共同設立者である。彼女は、実務家が有害なバイアスを軽減できるよう、責任あるAI開発に関するコースを教えている。彼女の無料コースは、エコノミスト誌、MITテックレビュー誌、フォーブス誌などで高い評価を得ている。

また、サンフランシスコ大学応用データ倫理センターの創設ディレクターでもあり、Twitterのフォロワーは9万人。

デューク大学で数学の博士号を取得。その昔、Uberでデータサイエンティスト兼ソフトウェアエンジニアとして仕事。

トーマスは「Forbes」の「20 Incredible Women in AI」の一人に選ばれ、「Women Tech Founders on the Rise」という本で特集された。データ倫理へのコミットメント、ディープラーニング教育への拡張機能、影響力のある著作は、彼女がAIに大きな影響を与えたことを裏付けている。

彼女の著作は100万人以上の読者に届き、中国語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語に翻訳されている。

