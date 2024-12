2024年フロート代替品ベスト10（レビュー＆価格）

Floatは、チームの時間追跡、プロジェクトプラン、タスクスケジュールの合理化を支援するために設計されたリソース管理ツールだ。包括的なツールだと思われているが、いくつかの点で不十分だ。

ひとつは、特にソフトウェアに莫大な予算をかけられない中小ビジネスにとっては高価であることだ。ユーザーからは、インターフェイスがもっさりしているとか、十分なカスタマイゼーションができないといった不満の声も聞かれる。

幸いなことに、Floatの代替ソフトを探しているのであれば、市場には何十種類もある。👀

ここでは、あなたのビジネスに最適なツールを選ぶためのポイントを紹介します。そして、機能、リミット、レート、顧客評価に基づいて、Floatの最高の代替ツールの10を共有します。

何を探すべきか Floatの代替ツール ??

プロジェクト管理ツールとして、Floatに代わる最高のツールは、目標への進捗を追跡し、リソースを管理し、チームのキャパシティに対応する機能を提供します。適切なツールを選ぶ際には、ビジネスが成功するために必要な機能を探すことが重要です。🙌

優れたFloatの代替ツールには以下のような機能があります:

作業負荷に関する洞察: チームや個人の作業負荷を改善するための洞察を提供するツールを探してください。キャパシティプランニング リソース管理 機能: リソース割り当て はプロジェクト管理の重要な要素です。リソースプランニング機能を内蔵したツールで、リソースを追跡し、改善点を特定します。

チームや個人の作業負荷を改善するための洞察を提供するツールを探してください。キャパシティプランニング 自動化: 。タスク管理 繰り返しのタスクを自動化し、忙しい仕事を減らすことができれば、タスク管理はより簡単になる。タスク自動化、カスタムトリガー、即時通知を含むツールを探そう。

。タスク管理 繰り返しのタスクを自動化し、忙しい仕事を減らすことができれば、タスク管理はより簡単になる。タスク自動化、カスタムトリガー、即時通知を含むツールを探そう。 価格設定 柔軟性: Floatは高価なことで有名です。複数の料金プランを提供しているツールを選び、予算に合ったものを見つけよう。

ベスト10 フロート代替ツール 2024年に使用する*ツール

Floatは便利なツールかもしれないが、大きな欠点もある。ここでは、Floatに代わるベスト10をご紹介します。これら プロジェクト管理ソフトウェア オプションは、生産性を最大化するために、ワークフローやリソースプロセスについてより深い洞察を与えてくれます。💪

1. ClickUp

ClickUpのリストビューでタスクステータスを検索、設定、ソートし、すべての作業中の進捗状況を確認する。

ClickUpは、リソース管理ツールと共にタスク管理コンポーネントを求めるプロジェクトマネージャーに最適な、オールインワンの生産性プラットフォームであり、キャパシティプランニング、リソース追跡、チームメンバー全員の仕事設定のための完全カスタマイズ可能な豊富な機能を誇ります。クリックアップ ClickUpプロジェクト管理 機能には以下が含まれる。 リアルタイム・コラボレーション ワークフローとキャパシティを可視化する15以上のビュー、ビルトイン目標追跡。🤩 ClickUpのカレンダービュー は、プロジェクトのタイムラインを把握し、チーム全体を同じページに保ちます。他のチームメイトとカレンダーを共有し、今日や今週の仕事内容を表示したり、ドラッグ&ドロップのインターフェイスで簡単に移動できます。Googleカレンダーと同期して、すべてのタスクや重要なミーティングを一箇所で確認できます。 ClickUpのガントチャートビュー のガントチャートビューは、すべてのプロジェクト活動のビジュアルダッシュボードを提供します。依存関係をすばやく確認することで、他のタスクを妨げている仕事を把握し、優先度フラグを追加することで、緊急性の高いアイテムを優先的に処理することができます。動的なタイムラインは、ボトルネックを回避し、進捗を追跡し、目標をより早く達成するための情報を提供します。

Floatの主な焦点の一つは時間追跡です。よりスマートな ClickUpのプロジェクト時間追跡。 .Harvest、Everhour、Togglなどのツールとの接続により、思い通りの方法で時間を追跡できます。見積もり時間の設定、メモの追加、レポート作成により、時間がどこに費やされているのか、チームの作業量を最適化するにはどうすればよいのかを深く掘り下げることができます。

プロジェクト管理にはキャパシティだけでなく、リソースプランニングも必要です。 ClickUpのリソース管理 ソフトウェアを使えば、時間、フォーム、会社の資産を1つの便利なスペースで追跡できます。ツールを切り替えることなく、エントリー、ベンダー情報の収集、コスト計算が可能です。

クリックアップの最大の特徴です。

カスタマイズ可能で直感的なインターフェイスは、ワークフローを視覚化し、構造化する方法を高度に制御します。

以下を含む1,000以上のテンプレートClickUpのリソースプランテンプレート半分の時間でレポートやドキュメントを簡単に作成できます。

様々なビューにより、タイムライン、やることリスト、ダッシュボードなど、あなたにとって最も理にかなった方法で進捗を確認することができます。

ワークフローの管理 キャパシティやカスタマイズ可能なトリガーに基づいて期日や仕事を即座に割り当てる自動化により、ワークフローを管理する。

テクノロジーは時間管理に革命を起こしています。AIツール はその代表例であり、ワークフローの効率化と冗長性の削減を実現します。

リアルタイムのコラボレーションにより、チームメンバーと一緒に優先度を合わせたり、目標進捗を早めたり、再構築したりできるプロジェクトのタイムライン ClickUpリミット

機能数が多いため、使いこなすには時間がかかる。

ClickUp AIアドオンは有料プランでのみ利用可能だが、プランは月額わずか7ドルから。

ClickUp 価格設定

Free Forever (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペース・メンバー1名につき月額5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,100 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,100 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)

**2.盆栽

経由 盆栽 Bonsaiは、請求書発行、CRM、バンキングを1つのスペースに集約したFloatの代替サービスです。クラウドベースのCRMでクライアントを管理し、オンボーディングとリレーションシップの追跡を簡素化するスケジュール機能とフォームを利用できます。タイムシート、マイルストーン、請求書作成機能でプロジェクトを管理。

経費追跡レポートにより、リソースのスケジューリングと財務管理がこれまで以上に簡単になります。バンキングと支払い機能により、スムーズな運営と収益性の簡素化が実現します。

Bonsai の主な機能。

Bonsai Bankingは25万ドルまでのFDIC保険に加入しており、最低金額や隠れた手数料はありません。

数多くのドキュメントテンプレートにより、請求書、契約書、ナレッジハブを短時間で作成できます。

カスタマイズ可能な許可とプロジェクト管理ツール タスク自動化などのプロジェクト管理ツールにより、社内チーム、フリーランサー、請負業者との仕事が容易になります。

個々のタスクに費やされた時間を追跡し、より大きなプロジェクトのタイムラインを構築することで、ビジネス目標を達成する。

盆栽のリミット。

モバイルアプリは基本的なもので、競合他社に比べて機能が少ない。

アカウントサポートなど、一部の機能は米国外のユーザーは利用できません。

価格設定

スターター:月25ドル

プロフェッショナル: $39/月

$39/月 ビジネス:$79/月

盆栽の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (65+ reviews)

4.2/5 (65+ reviews) *Capterra: 4.7/5 (67+ reviews)

3.Asana

経由 Asanaアサナ は、プロジェクトプランニングとチーム管理のためのトップツールの1つです。組み込みの時間追跡と目標設定機能でチームの時間を管理。リアルタイムのコラボレーションを活用してプロジェクトを前進させ、障害にフラグを立てることで、潜在的な遅れに先手を打つことができます。さまざまなビューでより深く入り込み、大まかな概要や詳細なチャート、タイムラインを把握できます。🛠️

Asana 最高の機能

ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、初心者でも簡単に使い始めることができ、チームの目標達成に貢献できる。

Slack、Salesforce、Microsoft Teams、Google Drive などの生産性ツールとの統合により、ビジネス運営に使用するすべてのプラットフォームとの接続が容易。

レポート作成を効率化し、リソースの使用状況、作業量、設定目標に対する進捗など、分単位のプロジェクトデータを入手できます。

ワークフローを自動化し、カスタムフィールドを作成することで、日々の活動にとって最も重要なデータを追跡できます。

Asana リミット

プロジェクト管理ソフトを使ったことがない人にとっては、ユーザーインターフェイスに圧倒されるかもしれない。

1つのタスクを複数の人に割り当てることはできず、仕事を複数のタスクカードに分割する必要がある。

アサナ(Asana) 価格(Pricing)

個人向け: 永久無料

永久無料 スターター: $10.99/月/ユーザー

$10.99/月/ユーザー アドバンス: $24.99/月/ユーザー

$24.99/月/ユーザー Enterprise: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 エンタープライズ+:価格についてはお問い合わせください。

Asana 評価とレビュー

G2: 4.3/5 (9,500 件以上のレビュー)

4.3/5 (9,500 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (12,200 件以上のレビュー)

4.Notion

経由 TrelloTrello はFloatの代替ツールで、ワークフローの構築、タスク管理、ツールの統合など、プロジェクトライフサイクルのあらゆる側面を扱うことができる。リスト、ボード、カードのような様々なビューにより、リソースの使用状況の概要を把握したり、時間追跡やキャパシティプランニングの詳細なブレイクダウンのために深く掘り下げる柔軟性を提供する。

Trello 最高の機能

Trello APIは、Jira、GitHub、Google カレンダーを含む多くのツールとのカスタム統合を提供します。

ルール、コマンド、トリガーを作成し、ワークフローをスピードアップするために執事の自動化を使用します。

何百ものテンプレートには、時間追跡シート、スクラムボード、予算管理などがあり、ビジネスニーズを常に把握できます。

カスタマイズ可能なビューには、ボード、タイムライン、ダッシュボード、テーブル、カレンダー、マップ、ワークスペースなどのオプションがあり、チームのワークフローを納得のいく方法で確認できます。

リミット

複雑なワークフローを持つチームは、このツールにリミットを感じている。

タスクカードにコメントすることはできるが、チームコミュニケーションやメッセージツールは内蔵されていない。

価格設定

無料: ワークスペースあたり10ボードまでのチームおよび個人向け。

ワークスペースあたり10ボードまでのチームおよび個人向け。 スタンダード: 5ドル/月/ユーザー

5ドル/月/ユーザー プレミアム: 10ドル/月/ユーザー

10ドル/月/ユーザー 企業向け:ユーザーあたり17.50ドル/月

評価・レビュー

G2: 4.4/5 (13,400 件以上のレビュー)

4.4/5 (13,400 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (23,000 件以上のレビュー)

6.生産性が高い。

経由 生産性 ProductiveはFloatの最高の代替ツールの一つです。プロジェクト管理、時間追跡、レポート作成機能を備えたオールインワンのツールで、ビジネスのあらゆる状況を把握することができます。Floatの代わりに SaaSツール リソースプランからCRM、財務に至るまで、プロジェクトポートフォリオ全体を管理するためのSaaSツール。📈

生産性の高い機能 を備えています。

内蔵の時間追跡機能に基づく自動化された請求書により、請求を簡素化します。

リアルタイムのコラボレーションにより、プロジェ クトが頓挫する前に、仕事の進行状況や進捗状況を把握でき ます。

ガントチャート、ボード、カレンダー、テーブルなど様々なビューにより、プロジェクトのタイムラインや現在の進捗を常に把握することができます。

人事機能でリソースを管理し、休暇のスケジュール、チームの作業負荷のプラン、スムーズな手続きのための利用率を予測。

生産性のリミット

ユーザーは、ワークフローをスピードアップするためのキーボードショートカットがもっとあればいいのにと思っている。

請求書作成機能は、他のツールに比べ、堅牢性やカスタマイズ性に欠ける。

生産性 価格設定 請求書作成機能

エッセンシャル: $11/月

$11/月 プロフェッショナル: $28/月

$28/月 価格についてはお問い合わせください。

企業向け:* 価格についてはお問い合わせください。

生産性評価とレビュー

G2: 4.6/5 (30 件以上のレビュー)

4.6/5 (30 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (70 件以上のレビュー)

7.Monday

経由 Monday 金融スペースでプロフェッショナル・サービスを提供している人も、ソフトウェア開発チームを運営している人も、 Monday は、仕事の進捗やワークフローを把握するのに役立つ作業OSです。以下の用途にお使いください。 ウェブ開発の管理 プロジェクトの管理、マーケティングキャンペーンの追跡、ビジネスインテリジェンスレポートの作成などができます。

月曜のイチオシ機能

月曜日リミット

ユーザーごとの価格設定なので、大規模チームではすぐに高額になる可能性がある。

インターフェイスが乱雑に感じることがある

価格設定

無料: 2席まで

2席まで ベーシック:1席あたり月額10ドル

スタンダード: 12ドル/月/席

12ドル/月/席 プロ: 1席につき$20/月

1席につき$20/月 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

月曜の評価とレビュー 月曜の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,500 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,500 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

8.Awork

経由 作品 Aworkは ERPソフトウェアツール 仕事を管理し、進捗状況を把握するためのスケジュールを簡単に作成できるERPソフトウェアツール。時間管理機能を使って生産性を向上させ、ロードマップを作成して時間とリソースの配分を改善する。

最高の機能です。

チームスケジューリングにより、作業負荷を可視化し、キャパシティに応じたタスクの割り当てが可能。

内蔵の時間追跡機能により、請求書発行が迅速になり、どの仕事に最も時間がかかっているかを把握できます。

メッセージアプリからレポート作成プラットフォームまで、お気に入りのツールを接続できる統合機能

タスクにはカスタマイズ可能なフィールド機能があり、貴重なデータを追加して整理整頓することができます。

Awork のリミットは以下のとおりです。

JavascriptアプリケーションとAworkの接続時や仕事中にバグを発見したユーザーがいました。

優先度タグを増やせば、大きなチームでも仕事をうまくサイロ化できる。

Awork 価格設定について

ベーシック: 12ユーロ/月/ユーザー(消費税別

12ユーロ/月/ユーザー(消費税別 ビジネス: ユーザーあたり月額18ユーロ(VAT別

ユーザーあたり月額18ユーロ(VAT別 エンタープライズ: カスタム価格

Aworkの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (20件以上のレビュー)

4.3/5 (20件以上のレビュー) *Capterra: 4.7/5 (30 件以上のレビュー)

9.リソースの達人さん

経由 リソースの達人 Resource Guruは、個々の従業員のキャパシティや外部ツールを問わず、リソースを割り当てることができる管理ソフトウェアです。シンプルで魅力的なユーザーインターフェイスにより、誰でも簡単に使い始めることができます。✍️

Resource Guru 最高の機能

内蔵リソース利用 ツールは、時間の使われ方を洞察し、改善のための領域を強調します。

予測およびスケジューリングツールにより、チームの作業負荷を俯瞰できるため、時間と効率を最大化できます。

ミーティングルーム予約システムにより、チームの管理と同様にスペースもシームレスに管理できます。

設備管理機能により、ITツールやA/V機器などの利用状況を把握できます。

リソース・グル リミット

インターフェイスが他社製品ほど直感的でないため、使い始めるまでに学習が必要だと感じるユーザーもいる。

リアルタイムの記録された時間オプションがないため、洞察を得るのに時間がかかる。

リソース・グル

グラスホッパープラン: 人あたり月額5ドル

人あたり月額5ドル ブラックベルトプラン: $8/月/人

$8/月/人 マスタープラン: $12/月/人

リソース・グル 評価とレビュー

G2: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

4.7/5 (200件以上のレビュー) *Capterra: 4.7/5 (400+ reviews)

**10.チームワーク

経由 チームワークチームワーク はオールインワンのプラットフォームで、時間追跡、プロジェクトプラン、リソース割り当てのためのツールにより、クライアントの仕事を簡素化し、管理を改善することを目的としている。ワークフローをスピードアップし、チーム全体の効率を最大化するために使用します。 リソースカレンダー と簡素化されたクライアント・オンボーディング・ツール。

チームワーク 最高の機能

テンプレートにより、繁雑な作業を排除し、タイムシートからクライアントフォームまで、あらゆるドキュメントを簡単に作成できる。

時間追跡機能には、自動リマインダーやアプリ内タイマーが含まれ、仕事が費やされた場所を正確に追跡します。

リソース管理ツールは、ボトルネックを特定し、即座にタスクを割り当てて遅延を防ぎます。

レポート作成とビューにより、ワークフローを最大化し、クライアントの満足度を向上させることができます。

チームワーク リミット

組み込みの請求機能は、材料やリソースの使用量ではなく、時間レポートに制限されています。

Freeプランでは、カンバンボードなどの機能は利用できません。

チームワーク 価格設定 無料プランでは利用できません。

無料: ユーザー5人まで

ユーザー5人まで Deliver: ユーザーあたり月額$13.99

ユーザーあたり月額$13.99 Grow: 1ユーザーあたり月額$25.99

1ユーザーあたり月額$25.99 規模: カスタム価格

チームワーク 評価とレビュー

G2: 4.4/5 (1,000 件以上のレビュー)

4.4/5 (1,000 件以上のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (800件以上のレビュー)

時間追跡と管理* ワークフロー* クリックアップでより効率的に*

このリストのリソース管理ソフトウェアを使用すると、時間を追跡し、チームコラボレーションを改善し、リソースを割り当てる方法が見つかります。さらに、これらの競合の多くは、ワークフローを合理化し、レポートを作成し、パーソナライズされた洞察を提供するカスタムビューを構築するための追加機能を提供しています。 今すぐClickUpに登録する に登録し、より効率的で生産性の高いチーム作りを始めましょう。タスクの自動化により、忙しい仕事の時間を節約し、プロジェクトの時間追跡により、仕事の割り当てを改善するための洞察を得ることができます。リアルタイムのコラボレーションやリソース管理などの機能を加えれば、より迅速で生産性の高いチーム作りに必要なものが揃います。✨