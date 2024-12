2024年ベスト受信トレイソフト10選（レビュー＆価格）

素晴らしい カスタム・コミュニケーション は成功するビジネスの中核をなす要素です。実際、顧客の満足度、ひいては売上は、顧客の要望やクエリに可能な限り迅速かつ正確に対応することに依存しています。 電子メールの管理 顧客からのメールやその他の連絡を管理することは、カスタマーサービスチームに大きなプレッシャーを与えますが、その負担を軽減し、チームワークを向上させる方法があります。

共有受信トレイツールを使えば、複数のチームメンバーがグループ電子メールアカウントにアクセスし、受信したメッセージを共同で処理することができます。これにより 電子メールタスク管理 そしてカスタマーエクスペリエンスを向上させます。そして、あなたのビジネスに最適な受信トレイ共有ツールと生産性オプションを比較します。

何を探すべきか 受信トレイ共有ソフトウェア ?

を実現するために、多くの種類の機能や特徴があります。 電子メール管理 を簡単にする。様々な受信トレイ共有ツールが提供できるかもしれません:

受信トレイ管理ツール キーワードや送信者名などの基準に従って、受信電子メールをフィルタリングし、優先順位をつけることができます。

カスタマーサポートチームが本当に必要なところに集中できるよう、反復タスクを排除する自動化-例:よくある質問に対する定型的な回答を提供するチャットボットなど

各顧客との会話を、その会話に最も適した特定のチームメンバーに割り当てるコラボレーション機能

電子メール作成ツール プロンプトを提供し、電子メールを編集してくれるAIアシスタントのようなもの 📝。

電子メールプロジェクト管理ソフトウェア 顧客との会話を追跡可能なタスクにリンクされ、フォローアップを簡素化する。

他のツールとの統合により、技術スタックのあらゆる部分が連動します。

The 10 Best Shared Inbox Software to Use in 2024

これらすべての可能性を念頭に置いて、あなたのビジネスに必要な理想的な共有受信トレイソフトウェアの機能のショートリストを作成することをお勧めします。そして、それを2024年のベスト受信トレイツールのリストと比較してみてください。

1. ClickUp

メールと仕事を一元管理-ClickUpでどこでもメールの送受信ができ、メールからタスクの作成、自動化の設定、任意のタスクへのメール添付などができます。

ClickUpは、オールインワンのプロジェクト管理・生産性プラットフォームであり、電子メールを使った仕事にも変革をもたらします。このタイプの受信トレイ共有ソフトは、プロジェクト管理、生産性向上、メール管理、タスク管理など、様々な機能を備えています。 従来の電子メールに代わる最高のソフトウェア がある。

その

/参照 https://clickup.com/features/inbox クリックアップ受信トレイ /参照

機能は、すべてのコミュニケーションを1つの便利なプラットフォームに集中させる。

/を効率化します。 https://clickup.com/features/email-project-management 電子メールプロジェクト管理 /%href/

ワークフロー。ClickUpプラットフォーム内で電子メールを送受信したり、電子メールをタスクに変換したり、既存のタスクスレッドに添付したりできます。

この 無料プロジェクト管理ソフト を作成する。あるいは両方やること。そして 自動化 を使う。

/を使う。 https://clickup.com/features/automations を使う。 自動化 /%href/

適切なタイミングで自動的に電子メールを送信する。📨

クリックアップの主な機能

電子メールタスクをリストビューなどお好みのフォーマットでビューできます、テーブル カンバンのようなボード、またはカレンダー

仕事のすぐ横に表示されるスマートな自動化リマインダー通知で、最も重要な仕事に遅れをとらない。

様々な範囲を利用できる コミュニケーションプランのテンプレート を活用して、包括的なコミュニケーション戦略を策定しましょう。

マーケティング活動を調整し、スケジュールを簡素化する内蔵の ClickUp 電子メールマーケティングテンプレート

プロジェクトのメトリクスをリアルタイムで確認できます。クリックアップダッシュボード

Gmailのような他の一般的なコミュニケーションプラットフォームと統合できます、Microsoft Outlook やOffice 365 および Slack

ClickUpリミット

ClickUp AIは有料プランのアドオンとしてのみ利用可能。

モバイルアプリには、デスクトップアプリのすべての機能はまだない

クリックアップの価格

永久無料: 無料

無料 無制限: 7ドル/月/ユーザー

7ドル/月/ユーザー ビジネス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー 企業向け: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:すべての有料プランで、ワークスペースメンバー/月$5でご利用いただけます。

ClickUpの評価とレビュー(英語)

G2: 4.7/5 (9,200 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,200 件以上のレビュー) Capterra: 4.6/5 (3,900 件以上のレビュー)

**2.ヘルプスカウト

経由

/参照 https://www.helpscout.com/ ヘルプスカウト /%href/

Help Scoutの受信トレイ共有ツールは、全てのカスタマーとのやり取りや、クライアント、パートナー、ベンダーとの会話を一つのプラットフォームで管理します。カスタマーサービスチームを念頭に設計されたこのツールは、ユーザーごとに電子メールアドレスを持つことができ、help@やinfo@などの共有チーム受信トレイアドレスに届いた電子メールにアクセスすることもできます。

ヘルプスカウトは、ライブチャットメッセージングツールも提供し、ソーシャルメディアサポート戦略を開始することができます。ガイド、コース、その他のリソースは、あなたのチームを迅速に立ち上げ、実行することができます。

ヘルプスカウト 最高の機能

電子メールの受信トレイを共有することで、チームのコラボレーションを強化し、応答時間を改善します。

電子メールの返信を一時停止し、チームメンバーのアップデートをビューできる Collision Detection 機能により、重複した(または競合する)コミュニケーションを回避 🚧。

コード不要のセルフサービスナレッジベースを作成することで、電子メールの量を削減。

75以上のキーボードショートカットで時間を節約

ヘルプスカウトのリミット

テンプレートの種類が少ない。

モバイルアプリの機能はかなり基本的である。

ヘルプスカウト 価格 無料

スタンダード: 25ドル/月/ユーザー

25ドル/月/ユーザー プラス: $50/月/ユーザー

$50/月/ユーザー 価格についてはお問い合わせください。

ヘルプスカウト 評価とレビュー

G2: 4.4/5 (400 件以上のレビュー)

4.4/5 (400 件以上のレビュー) *Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

3.Missive

経由

/参照 https://missiveapp.com/ 訃報 /参照

この受信トレイ共有ソリューションは、チーム電子メールとライブチャット機能を提供し、ソーシャルメディアメッセージにも対応できる。

Missiveでは、電子メール受信トレイの会話をチームや特定のメンバーに割り当てたり、ラベルを適用して簡単にフィルタリングすることができます。また、関連する会話を1つの電子メールスレッドにマージすることで、メッセージの過多を軽減します。チームは社内のチャットルームを使ってリアルタイムでコミュニケーションをとることができ、電子メールの返信を共有することで共同作業を行うことができます。🙋‍♀️

Missive 最高の機能

一般的な質問に対する定型応答を送信することで、チームはより複雑なクエリへの対応に時間を割くことができます。

電子メールに添付された社内メモにより、全員がスピードアップしていることを確認できます。

ステータスを定期的に更新することで、すべての電子メールの割り当てがどうなっているかを把握できます。

カスタマイズしたワークフローを作成できます。 時間を節約 Gmeliusは、Google共同受信トレイ、Googleグループ、またはhelp@のような電子メールを共有できるGmailアドオンです。電子メールの内容に応じてタグ付けや分類をしたり、自動返信を設定してクライアントにメールが届いたことを知らせることができます。

この受信トレイ共有ツールでは、Gmailテンプレートやメールスニペットを使って電子メールを開始します。その後、分類された電子メール応答のライブラリを作成し、それを使用して、毎回ゼロから始めることなく素早くクライアントに電子メールを送信し、あらゆるサービスレベル契約(SLA)を簡単に満たすことができます。✅

Gmelius 最高の機能

例:ラウンドロビンやロードバランサーなどのルールに従って、受信電子メールを自動的に割り当てる

プライベートメモを使用した回答や社内コミュニケーションのコラボレーション

スマートシーケンスを設定し、メールの構成と自動化を実現 電子メールのアウトリーチ とドリップキャンペーン

GoogleワークスペースやSlackなどのツールと統合する。Trello にも統合できる。

グメリアス リミット

詳細はこちら。ユーザーによっては、もっとトレーニング教材があると助かると感じる人もいます。

グロースプランでは、レポート作成期間が3ヶ月しかないため、長期的なトレンドを見ることが難しい。

グメリアス* 価格設定 グメリアス* 価格設定 価格設定 価格設定

Growth: ユーザーあたり月額29ドル

ユーザーあたり月額29ドル プロ: $45/月/ユーザー

評価とレビュー

G2: 4.4/5 (760 件以上のレビュー)

4.4/5 (760 件以上のレビュー) *Capterra: 4.7/5 (40+ reviews)

**5.グルーヴ

経由 グルーヴ Grooveを使えば、Gmailやその他の転送メールを一元化された共有メールボックスに送ることができる。タグを追加したり、チームメンバーに会話を割り当てたり、特定の電子メールについて社内でプライベートチャットをすることができます。

ルールを使用してワークフローを自動化したり、一般的な質問に対するインスタント返信を設定することで、時間を節約できます。ダッシュボードでKPIに照らしてチームのパフォーマンスを追跡できます。📈

Groove の主な機能 をご覧ください。

ビルトイン衝突検出機能により、行の交差や二重返信を回避

特定のタイプの会話用にカスタムフォルダを作成できます。

メンションでチームメンバーを素早くループに入れる

受信トレイ共有ソフトウェアをShopifyやStripeなどのツールと統合

グルーブのリミット

スタンダードパッケージでは、検索履歴は6ヶ月分のみ

CRMシステムとの統合を望むユーザーもいる。

価格設定

スタンダード: $15/月/ユーザー

$15/月/ユーザー プレミアム: 25 ドル/月/ユーザー

25 ドル/月/ユーザー アドバンス: ユーザーあたり$45/月

ユーザーあたり$45/月 企業向け:* 価格についてはお問い合わせください。

グルーヴの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (170 件以上のレビュー)

4.6/5 (170 件以上のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (60 件以上のレビュー)

6.Front

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Front.jpg 受信トレイ共有ソフト:Frontの「開く」タブにカーソルを合わせる。 /%img/

経由 フロント Frontは、ビジネスの規模拡大を支援することを目的として、電子メール管理ツールボックスの一部として受信トレイ共有ツールを提供している。会話はカスタマーの履歴にリンクされているため、すべてのコミュニケーションを簡単に調整できる。🔗

自動化されたワークフローにより、メッセージの割り当て、返信、必要に応じてエスカレーションを行うことができます。チームメンバーは、電子メールの下書きを共有し、コメントを残し、プラットフォーム内でチームメイトにメッセージを送信できます。

フロント 最高の機能

電子メールやライブチャットからボイスメモまで、さまざまなコミュニケーションタイプを管理できる。

タグでメッセージを分類し、検索やレポート作成が可能。

設定したコンテンツや条件に基づいてメッセージを割り当てます。

WhatsApp、Facebook、Xなど他のツールと統合

フロント リミット

機能が多いため、初めてのユーザーは学習が大変。

Front が無関係な会話を誤ってマージしてしまうことがある。

Front pricing

スターター: $19/月/ユーザー

$19/月/ユーザー 成長: $59/month per ユーザー

$59/month per ユーザー 規模: ユーザーあたり99ドル/月

ユーザーあたり99ドル/月 プレミア: $229/月/ユーザー

フロント 評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,900 件以上のレビュー)

4.7/5 (1,900 件以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (250件以上のレビュー)

7.HubSpot

経由 HubSpot HubSpotはセールスとマーケティングのソリューションで有名だが、カスタマーサポートチーム向けのService Hubも提供している。🎧

Service Hubには、個人や小規模チームから企業まで、あらゆるビジネスサイズに対応した基本的な受信トレイ共有ソフトウェアとライブチャットが含まれています。すでにHubSpotを利用している場合は特に便利です。

HubSpot 最高の機能。

営業、マーケティング、サービスの各チームにまたがるすべての顧客との会話を一元管理できます。

HubSpotの無料CRMとの統合により、顧客データにアクセス可能

テンプレートを使用して、一般的な質問に対する定型応答を設定できます。

移動中にモバイル受信トレイを活用できます。

HubSpot リミット

ライブチャット機能の HubSpot ブランドを削除するには有料プランが必要です。

小規模ビジネスには少し高い価格設定かもしれません。

HubSpot 価格設定

無料

スターター:2ユーザーで月額30ドルから

プロフェッショナル: 5ユーザーで月額$500から

5ユーザーで月額$500から エンタープライズ: 10ユーザーで月額$1,200から

HubSpot 評価とレビュー

G2: 4.4/5 (2,100件以上のレビュー)

4.4/5 (2,100件以上のレビュー) Capterra: 4.1/5 (150件以上のレビュー)

**8.ヘルプワイズ

経由 ヘルプワイズ Dragはhelp@やsupport@などの共有メールアドレスをGmailの受信トレイで一元管理します。このビジュアルな受信トレイ共有ソフトを使うことで、カスタム業者や顧客とドメインを超えたコラボレーションが可能になります。各ユーザーがアクセスできるTrelloのようなDragボードと、そのボードでやることを選択できます。

ドラッグ 最高の機能。

Googleグループや電子メールアカウントをDragボードに接続し、チーム内で共有 👪 メールと関連付けられたタスクをカスタムとして表示。

電子メールに関連するタスクをカスタマイズ可能なリストやボードとしてビュー

やることリストの作成、メモの作成、ファイルの添付がすべてDragプラットフォーム上で可能

受賞歴のあるDragのサポートを利用して、システムに関するあらゆる質問をすることができます。

ドラッグ リミット

Dragを使用している場合、Gmailの読み込みが少し遅くなります。

レポート作成機能は有料プランでのみご利用いただけます。

Drag 価格について

無料プラン

スターター: $8/月/ユーザー

$8/月/ユーザー プラス: 12ドル/月/ユーザー

12ドル/月/ユーザー プロ: $16/月/ユーザー

ドラッグ 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (240 件以上のレビュー)

4.5/5 (240 件以上のレビュー) *Capterra: 4.4/5 (120件以上のレビュー)

10.Hiver

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Hiver-Chrome-Extension.png Hiver Chrome拡張機能で電子メールを管理する /%img/

経由 ハイバー で、カスタマーにセルフサービスサポートを提供することができます。📚

ヒーバー 最高の機能

直感的で使い慣れたインターフェイスで、すぐに使い始めることができます。

クエリのステータスやチームの作業量をリアルタイムで確認可能

メンションを使って同僚にメモを書いたり、電子メールのスレッドにリンクすることができます。

IT部門への技術的なクエリのルーティングにチケットシステムを使用する。

ハイバー リミット

電子メールは一人にしか割り当てられない。

中小企業には少し高いかもしれない。

ヒヴァー 価格設定

ライト: $19/月/ユーザーあたり

$19/月/ユーザーあたり プロ:ユーザーあたり月額49ドル

エリート: ユーザーあたり月額69ドル

ユーザーあたり月額69ドル 企業:* 価格についてはお問い合わせください。

ハイバー 評価とレビュー

G2: 4.6/5 (900 件以上のレビュー)

4.6/5 (900 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (100+ reviews)

Take Customer Service to the Next Level With Shared Inbox Software* (受信トレイ共有ソフトウェア)

電子メールやその他の受信メッセージの管理には多くの時間がかかりますが、それを支援するツールがあります。受信トレイ共有ツールや従来の電子メールシステムの他の代替手段 チームコラボレーションを向上させる を向上させ、レスポンスタイムを短縮し、結果としてカスタマーの満足度を高める。

さらに良い結果を得るには、プロジェクト管理機能も備えたツールを選びましょう。例:ClickUpのようなツールです。すべてのワークフローを合理化し、時間を節約し、コラボレーションを強化し、そしてとても重要なことですが、次のレベルのカスタマーサービスを提供できるようになります。

今すぐClickUpに登録し、より多くのお客様にご満足いただき、チームを幸せにし、ビジネスの収益を向上させましょう。💰