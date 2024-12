2024年にキャリアを成長させる10のオペレーション資格

オペレーション・マネジメントでのキャリアアップをお考えですか?

2024年に向けて、雇用主はオペレーション・マネジメントの需要に対応できる熟練した専門家を求めています。

ビジネス・オペレーションはあらゆる組織の屋台骨であり、高度な戦略の立案を支援する場合も、ビジネスに影響を及ぼす問題の根本原因を探るために深く掘り下げる場合も、オペレーション・チームはすべてやることです。

オペレーションの役割は多岐にわたりますが、このスペースで専門知識と信用を築くにはどうすればよいのでしょうか。

オペレーション認定資格は、複数のプロジェクトを管理し、物事を円滑に進め、リスクに効果的に対処するための能力と専門知識を持っていることを証明する、お墨付きのスタンプのような役割を果たします。

企業は、あなたが必要なスキルを持ち、最新の業界慣行を把握していることがわかれば、採用やプロモーションがしやすくなる。

あなたにとっては、単なる承認印ではありません。プロセス最適化、サプライチェーン管理、プロジェクト管理、品質管理などのスキルを磨くチャンスなのです。これらの設定は、あなたの信頼性を高め、同業者との差別化を図り、業界のプロフェッショナルとのつながりをもたらします。

これらの資格は、単に仕事の機会を広げるだけでなく、次のようなメリットをもたらします。 キャリアの成長 .そのステップアップを切望しているなら、あなたの目標にぴったり合うものを見つけるのに役立つ10のオペレーション資格のリストをまとめた。

オペレーションマネジャー資格とは?

オペレーションマネジャー資格は、組織の効率性と有効性のためにプロセスを監督し、改善するスキルを証明するものです。専門機関が提供するこれらの資格は、開発および実装に関する専門知識を証明するものです。 オペレーション戦略 .

これらのオペレーション資格は、サプライチェーン管理、プロジェクト管理、リーン経営、シックスシグマなどのトピックをカバーしている、 オペレーション管理ソフトウェア そして IT運用管理 .

この資格は、あなたの専門性を強調することができ、オペレーション管理者、サプライチェーン管理者、プロジェクト管理者、品質保証管理者などの役割で、雇用主から非常に求められています。

オペレーション資格取得のメリット

マネジメントおよび関連フィールドでの進捗を目指す場合、オペレーション資格の取得は多くのメリットをもたらします。以下はその一例です:

スキルの検証:* 運用管理者認定資格は、運用管理のスキルと専門知識を正式に認定します。これは、雇用主や同僚に対して、あなたが必要なスキルや専門知識を持っていることを証明するものです。 ビジネスおよびチームマネージャー キャリアアップ: 多くの雇用主は、雇用やプロモーションを決定する際、認定されたプロフェッショナルを優先します。オペレーションズ認定資格は、あなたの履歴書を強化し、リーダーとしての役割を担う候補者としての競争力を高めます。

運用管理者認定資格は、運用管理のスキルと専門知識を正式に認定します。これは、雇用主や同僚に対して、あなたが必要なスキルや専門知識を持っていることを証明するものです。 ビジネスおよびチームマネージャー 就職機会の増加: オペレーション資格は、就職機会の範囲を広げます。特に、オペレーション管理に関する認定資格を持つ候補者を必要とする、または好むポジションへの道が開けます。

オペレーション資格は、就職機会の範囲を広げます。特に、オペレーション管理に関する認定資格を持つ候補者を必要とする、または好むポジションへの道が開けます。 業界の認知度: オペレーション認定資格は、特定の業界で高く評価されることがよくあります。認定資格の取得は、業界のベストプラクティスや基準を常に最新に保つというコミットメントを証明します。

オペレーション認定資格は、特定の業界で高く評価されることがよくあります。認定資格の取得は、業界のベストプラクティスや基準を常に最新に保つというコミットメントを証明します。 プロフェッショナルの育成: 認定資格は、新しい知識やスキルの習得を伴います。この継続的な学習は、業務管理の最新動向や進歩に関する情報を常に把握し、専門家としての能力開発に貢献します。

認定資格は、新しい知識やスキルの習得を伴います。この継続的な学習は、業務管理の最新動向や進歩に関する情報を常に把握し、専門家としての能力開発に貢献します。 ネットワークの拡大: 認定プログラムは、多くの場合、フィールドの他の専門家と接続する機会を提供します。認定者や業界の専門家とのネットワークは、貴重な協力関係、メンターシップ、キャリアの洞察につながる可能性があります。

検討すべき**10のオペレーション資格

オペレーション資格取得のメリットを理解したところで、専門家によるトップクラスの推奨資格をご紹介します:

1. 生産・在庫管理認定資格(CPIM)。

経由 アピックス APICS(American Production and Inventory Control Society:米国生産・在庫管理協会)を通じて生産・在庫管理資格(CPIM)を取得しましょう。この評判の高い機関は、1973年から存在しています。この資格は、生産と在庫のタスクを処理するための基本を理解するのに役立ちます。

5つのコースでは、需要計画、品質管理、在庫管理、生産スケジューリングなどの重要な分野をカバーしている。5つのオンラインコースをすべて終了すると、認定を受けることができる。

CPIM資格は、あなたのキャリアの選択肢を増やし、サプライチェーンの概念に関する知識を向上させることで、同僚と仕事をしやすくします。この資格は、グローバルな競争が激化する世界で、あなたを優位に立たせます。

また、標準作業手順を作成し、維持するための教育も受けられます。 運営管理SOPテンプレート .

この資格は、オペレーション・マネジャー、生産プランナー、在庫管理スペシャリスト、サプライ・チェーン・スペシャリスト、調達スペシャリストに有益です。さらに、このオペレーションズ・マネジメント・コースは、6ヶ月から2年まで、自分のペースで修了することができるので、必要な柔軟性を得ることができます。

**APICS(米国生産・在庫管理協会)が提供。

鍵:* サプライチェーンの概要、需要管理、供給プラン、在庫管理

サプライチェーンの概要、需要管理、供給プラン、在庫管理 価格独自に学ぶか、ASCM 認定のパートナーから受講するかによって異なりますが、1,000~3,000 ドルです。

2.認定オペレーション・マネージャー(COM)資格

経由 AIBMC 認定オペレーションズ・マネジャー(COM)は、米国ビジネスマネジメント・コミュニケーション協会(AIBMC)によって運営されています。オペレーション・マネジメントの分野でキャリアアップを目指すすべての人に適した、プロフェッショナル・レベルのオペレーション認定コースです。

COMのような業界で認知された資格を取得することで、より高い給与をコマンドできる可能性が大幅に高まります。

3時間の試験は、100のMCQ(多肢選択問題)を含む冊子形式です。認定コースに登録するには、学士号と少なくとも2年以上のオペレーションズ・マネジメントの経験が必要です。

提供: The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

鍵トピック:オペレーション戦略とプランニング、製品需要管理と予測、プロセス改善、 プログラム管理 および国際問題

価格:オンラインでは入手不可

3.認定サプライチェーンプロフェッショナル (CSCP).

経由 APICS この資格は、複雑なサプライチェーンを管理するために不可欠なスキルと知識を身につけます。ロジスティクスマネージャー、調達マネージャー、在庫プランナー、ロジスティクスコーディネーター、サプライチェーンマネージャーなど、どのような仕事をしている方でも、このコースを受講することで、それぞれの役割におけるキャリアをアップさせることができます。

150問、3.5時間の試験対策にはいくつかの選択肢があります。学習システム、自習、インストラクターによるサポートからお選びください。

最も予算に優しいのは独習で、価格は1000~1500ドルです。このオプションでは、ガイド、練習問題、フラッシュカードなど、デジタル教材と印刷教材の両方を利用できる。

**APICS(米国生産・在庫管理協会)が提供する。

鍵トピック:サプライチェーン、需要管理、予測、グローバルサプライチェーンネットワーク、サプライチェーンリスク、内部オペレーションと在庫

価格$1000-$1500

4.プロジェクト管理プロフェッショナル(PMP)資格。

経由 PMI 世界的に認知されているプロジェクト管理協会(PMI)が提供するプロジェクト管理プロフェッショナル(PMP)資格は、さまざまな業界のプロジェクトを指揮・監督するための知識とスキルを身につけることができます。この資格は、少なくとも36ヶ月以上のプロジェクト指導・管理経験がある方に最適です。

この資格は、プロジェクトの開始、プランニング、実行、モニタリング、コントロール、閉じたという5つの鍵の領域をカバーしています。プロジェクト管理のこれらすべての側面をしっかりと把握することは、次のことにつながります。 ビジネスプロセスの改善 .この資格は、より上級のポジションや指導的役割を目指す場合に必要である!

試験期間は4時間で、200のMCQが出題されます。試験をクリアされた方は、3年ごとに更新が必要です。

提供:プロジェクト管理協会(PMI)

鍵となるトピック: 開始(13%)、プランニング(24%)、実行(42%)、モニタリングとコントロール(16%)、閉じた(5%)。その他の重要なトピックとしては、ステークホルダーマネジメント、チームリーダーシップ、アジャイル プロジェクト管理 とハイブリッドプロジェクト管理

価格:PMIメンバー405ドル、非会員555ドル

**5.認定アソシエーション・エグゼクティブ(CAE)

経由 ASAE American Society of Association Executives (ASAE)が提供するこのプログラムは、経験豊富なオペレーション・マネージャーに適しています。このプログラムを受講するには、学士号または8年間の関連経験を有し、ASAEの行動コードを満たす必要があります。

一般的にこの資格を取得する役割としては、CEO、会長、専務理事、および協会運営でのキャリアアップを目指す人などが挙げられます。CAE試験は、5月と12月の年2回受験できます。試験時間は4時間で、200問の選択問題で構成されています。

さらに、3年ごとに資格を更新する必要があります。

提供:米国協会執行者協会(ASAE)

鍵トピック:ガバナンスとリーダーシップ、マーケティング、公共政策、運営管理、専門能力開発

価格: メンバー500ドル、非メンバー750ドル

6.認定ファシリティ・マネジャー(CFM)資格

経由 IFMA IFMA(国際ファシリティマネジメント協会)が提供するCFMコースは、過去25年間にわたり、ファシリティマネジメントの11以上のコア分野をカバーしています。このコースは、コミュニケーション、リーダーシップ、財務、リスクマネージメント、または、施設管理に関する知識を強化することを目的としています。 プロセスの最適化 .

このサーティフィケート・プログラムは、業界のエキスパートとしてのポジションを目指す、すでに実務に携わっているファシリティの専門家に適している。最低経験資格は3~5年で、ファシリティ・マネジメントの学士号または修士号を取得していることである。

こちらもメンバー(595ドル)と非メンバー(880ドル)で料金が異なり、IFMAは準備に役立つ様々なリソースを提供している。企業研修や団体研修を希望する場合は追加料金がかかる。期間は決まっておらず、十分な準備が整ってから受験することができる。

提供: IFMA(国際ファシリティマネジメント協会)

鍵: 施設プラン、品質管理、リーダーシップ戦略、財務、プロジェクト管理、持続可能性、リスク管理

メンバー595ドル、非メンバー880ドル。

7.CPP(Certified Purchasing Profession)(認定購買専門家)資格

経由 アメリカ購買協会 マテリアルマネジメントがあなたの得意とする分野であるならば、この認定コースはあなたのためのものです。購買の基礎、サプライチェーンマネジメント、ビジネスセンス、グローバル調達について紹介します。

米国購買協会(APS)によって運営されており、あなたのキャリアを向上させる優れた方法です。このサーティフィケート・プログラムに登録するには、少なくとも2年間の購買経験とサプライヤーの推薦が必要です。

試験フォーマットとしては、150分のオンライン試験で、150のMCQが出題されます。主題に関連したケーススタディをブラッシュアップしてください!

提供:米国購買協会(APS)

鍵: 購買の基礎、契約管理、プロセス分析、サプライチェーン管理、コスト分析、交渉、サプライヤー管理

価格: オンラインではご購入いただけません。

**8.シックスシグマ・グリーンベルト

経由 アメリカ品質協会 シックス・シグマ・グリーンベルトは、3年以上の仕事経験を持つ人にとって価値のある資格です。シックスシグマ・グリーンベルトの資格は、3年以上の実務経験を持つ人を対象としています。

米国品質協会(ASQ)が提供するこの資格は、学習ガイド、問題集、ハンドブックなど、準備をサポートする多くの資料やリソースを提供します。

シグマ・メソドロジー試験の特徴のひとつは、参考資料の持ち込みが可能なオープンブック形式であることです。試験時間は4時間を超え、100問の選択問題で構成されています。

提供:米国品質協会(ASQ)

鍵: シグマの原則と方法論の紹介、根本原因と欠陥の特定、解決策の開発と実施、管理策

価格: 非メンバー438ドル、メンバー338ドル(ASQ認定資格)

**9.PMI リスクマネジメント・プロフェッショナル

経由 PMI プロジェクトにおけるリスクを理解し管理することは非常に重要であり、PMIリスクマネジメントプロフェッショナル(PMI-RMP)資格は、この必要不可欠なスキルを身につけるためのものです。この資格は、プロジェクトマネジメント協会(PMI)によって提供されています。

このオペレーション・マネジャー資格では、リスクを特定し、プランニングし、評価し、効果的に対応する方法を学びます。基本的には、予期せぬ問題に対処するために組織から信頼されるリスクのスペシャリストになるのです。

認定を完了すると、知識とスキルを身につけることで、問題を事前に発見し、その影響を軽減することができるようになります。このオペレーション認定資格は、プロジェクト管理者、リスク管理者、機能管理者、経営幹部に適しています。

受験には、中等学位、36カ月間のプロジェクト管理経験、プロジェクト・リスク管理に関する40時間の教育が必要です。

提供:プロジェクト管理協会(PMI)

鍵トピック:リスク戦略とプロジェクトプランニング、ステークホルダー・エンゲージメント、定性的・定量 的リスク分析、リスク対応計画

価格メンバー358ドル、非メンバー659ドル

10 ロジスティクス・輸送・配布(CLTD)認定資格

経由 APICS APICS(米国生産在庫管理協会)が提供するこのオペレーション資格は、効率性を高めるための効果的なロジスティクス、輸送、配布戦略を学ぶのに最適です。グローバルスタンダードと必須スキルを網羅し、受入資材の管理から製品の配布、返品処理まで、すべてを指導します。

認定を受けるには、3.5時間にわたる150問の試験を受けます。合格するには300点以上のスコアが必要で、教材の内容を理解していることを証明します。

1865ドルのASCMバンドルコースを選択すると、学習教材と登録の両方が手に入る。自習用ポータルのみを選択した場合、費用は1035ドルとなる。

包括的なパッケージでも、より手頃な自習オプションでも、このコースはロジスティクスとサプライチェーン・マネジメントにおける世界的な評価と専門知識への扉を開くものである。

**APICS (米国生産性在庫管理協会)が提供します。

鍵トピック:ロジスティクスの概要と戦略、注文管理、在庫管理、リバース・ロジスティクス、倉庫管理、 グローバル・ロジスティクス、輸送

価格: $1000-$2000、依存関係による

