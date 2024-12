2024年におけるElasticsearchの代替品ベスト10

会社でデータを整理整頓するのは、しばしば大変なことです。そして、あなたが探している情報を見つけることは、会社の干し草の山から針を見つけるようなものです。🤔

Elasticsearchのような検索・分析プラットフォームは、情報の検索をかなり管理しやすくします。Elasticsearchは あなたの会社のデータベース を検索エンジンに変換することで、(何時間も、何日も、何週間もかけて会社のファイルを探し回るのではなく)個人が数秒で簡単に情報を見つけることができるようになります。

もし 貴社の目標 をお探しの方は、読み進めてください。以下では、Elasticsearchに代わる、企業情報を簡単にナビゲートするためのベスト10をご紹介します。🤩

Elasticsearch とは?

Elasticsearchは、ユーザーが情報を検索して見つけることができる、配布されたRESTfulなオープンソースの検索プラットフォームです。GoogleやMicrosoft Bingのような検索エンジンのように、Elasticsearchを使うことで、ユーザーは大量のデータを短時間で記録、保存、検索、分析することができます。

Kibana Eコマース収益ダッシュボード Via エラスティック Elasticsearchは、一見無関係に見える様々な場所のデータをインデックスすることで仕事をします。そして、ユーザーが検索クエリを入力すると、Elasticsearchがリアルタイムで関連情報を探し出します。

この企業向け検索プラットフォームは、文書、電子メール、製品、番号、さらには地理的な場所など、事実上あらゆるタイプのデータをふるいにかける。

Elasticsearch の代替製品とは?

適切なElasticsearch代替ツールは、検索、分析、インジェスト、データ収集ができるものでなければなりません。 あらゆる種類のデータを可視化する .Elasticsearchに代わるプラットフォームを探しているのであれば、以下のリストの機能を備えたものを選びましょう。

The 10 Best ElasticSearch Alternatives to Use in 2024

ElasticSearchに代わるプラットフォームをお探しですか?以下のプラットフォームは、データを解釈しながらトップクラスの検索体験を提供します:

1.Algolia

経由 アルゴリア 2012年に設立されたアルゴリアは、独自の検索エンジンプラットフォームである。要するに、同社はクライアントのウェブサイト内で検索エンジンとして機能し、ウェブサイトをクロールして、訪問者の検索クエリに対して迅速かつ関連性の高い結果を提供する。

主な機能としては、A/Bテスト、ファセット検索ツール、全文検索エンジン機能などがある。

アルゴリア 最高の機能

Algolia NeuralSearchを活用し、AI適応学習により、より関連性の高い検索クエリを開発、提案する。

B2BおよびB2Cのeコマースソリューションを通じて、購入者を関連商品に接続する

様々なタイプのデータを横断的に検索できるようにすることで、ウェブトラフィックを増加させます。

A/Bテストを開始し、最高の高性能検索戦略を発見する

アルゴリア* リミット*

アルゴリアの検索エンジンでは、一部の検索結果が誤解を招く可能性があります。

このソリューションはプラグアンドプレイ・プラットフォームであるため、導入プロセスにおいて前もってやることが必要である。

価格設定

構築: 無料

無料 成長: $0.50/月

$0.50/月 プレミアム: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 価格についてはお問い合わせください。

アルゴリア 評価とレビュー 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (300以上のレビュー)

4.5/5 (300以上のレビュー) *Capterra: 4.8/5 (70件のレビュー)

**2.タイプセンス

経由 タイプセンス Typesense はモダンなオープンソースの検索エンジンプラットフォームである。Elasticsearch に代わるこの検索エンジンは、as-you-type 検索、ジオ検索、セマンティック検索、ベクトル検索が完了する。

Typsense クラウドを使ってクラスタをプロビジョニングし、コレクションを作成し、ドキュメントを追加するだけで、検索サーバーが完成する。

Typesense 最高の機能。

タイポトレランスにより、検索クエリのタイプミスを心配する必要がない。

検索結果内のピン、ポジション、または商品固有の結果

カスタムフィールドで結果をフィルタリングするためにダイナミックソートを使用します。

ジオサーチによる特定地域内の検索と結果の並べ替え

タイプセンス リミット

このプラットフォームはG2やCapterraでレビューされていないため、顧客の満足度は不明。

Typesense 価格設定

価格はメモリベースで、1時間あたり0.03ドル(月額21.60ドル)、0.5MBで1GBあたり0.09ドルから。

Typesenseの評価とレビュー。

G2: レビューなし

レビューなし Capterra: リストなし

**3.メイリサーチ

経由 マイリサーチ Meilisearchは、わずか50ミリ秒で検索結果を返す、光速のオープンソースプラットフォームです。プラグアンドプレイのプラットフォームとして、設定なしでデータの検索を開始できます。

さらに、フルテキスト検索エンジンは、あらゆるユースケースに関連する結果を取得します。

Meilisearch 最高の機能

Eコマース商品、メディア、ドキュメントを選別することで、会話とオンライン販売を増加させる。

アプリ検索を通じてユーザーのリテンションを高め、SaaSやモバイルプラットフォームを通じて優れた検索体験を実現する。

複数の言語を自動的に検出

独自のデフォルト・ランキング・ルールを作成し、最初に表示される結果を決定します。

メイリサーチ リミット

検索クエリ1つにつき10語のリミットあり

大量の文書をインデックスすると、内部エラーが発生することがあります。

Meilisearch 評価とレビュー 検索クエリごとに10ワードまでという制限があります。

G2: 5/5 (1件のレビュー)

5/5 (1件のレビュー) Capterra: リストにはありません。

4.Solr

経由 ソラー Solr(Apache Solrとしても知られている)は、インデックス、レプリケーション、クエリを提供するApache Luceneプラットフォーム上に構築された多機能なElasticsearchの代替である。大量のトラフィックに最適化されたSolrは、フルテキスト検索機能、応答性の高い管理インターフェース、ほぼリアルタイムのインデックスを完了します。

Solr 最も優れた機能

オープンソースのプラグインアーキテクチャを活用し、検索エンジンのプラットフォームをニーズに合わせてカスタム化。

JSON、XML、CSV、HTTPなど、多数のプログラミング言語を使用してサーバーにドキュメントを配置する。

Solrの詳細はこちらをご覧ください。

Solr リミット

一部のユーザーは、プラットフォームの使用方法について、より多くのドキュメントが必要だと主張している。

クエリ言語が最初はわかりにくい。

Solr pricing

無料

Solr 評価とレビュー

G2: 4.1/5 (25 件のレビュー)

4.1/5 (25 件のレビュー) Capterra: 4.3/5 (13 reviews)

**5.ベスパ

経由 ベスパ Vespaはオープンソースの検索エンジンとベクトルデータベースである。AIを搭載したこのプラットフォームは、1つのクエリでベクトル検索、語彙検索、構造化データ検索をサポートします。

このリストの他の検索エンジンと比較して、Vespaはeコマースプラットフォームや他のウェブサービスのために動的にデータをグループ化する。

Vespaの最高の機能

ユーザーや状況ごとに検索結果を推薦し、パーソナライズする。

あらゆるデータ量やトラフィックに対応

Vespaのグループ化言語を使って、クエリにマッチした検索結果をどのようにグループ化または集約するかを決定する

ベスパのリミット

立ち上げと実行方法に関するドキュメントは改善される可能性がある。

G2、Capterra、Stackshareに関するレビューはありません。

Vespa 価格について

Vespaでの検索は無料ですが、Vespa Cloudの価格は以下の通りです:

vCPU 1時間あたり: $.011

メモリGB時間あたり: $.011

ディスクGB時間あたり:$.0004

GPUメモリGB時間あたり:$.075

ベスパの評価とレビュー

G2: レビューなし

レビューなし Capterra: リストなし

**6.マンティコア検索

経由 マンティコア検索 Manticoreはそのパフォーマンスと使いやすさで知られています。Manticore Searchでは、SQLやJSONを使用して、事実上あらゆるタイプの検索クエリを準備することができます。

Manticore Search の最大の機能.

特定のテストでは、Manticore Searchは小規模データでElasticsearchの15倍、ビッグデータで4倍、ログ分析で29倍高速であることが示されています。

20以上のフルテキスト演算子と20以上のランキング要素を持つフルテキスト機能を活用する。

MySQL、Postgres、MSSQL、ODBC、XML、CSV、TSVからデータを読み込むことができるので、Manticore Searchを既存のスタックに簡単に統合することができます。

マンティコアのリミット

インデックスがクラッシュするというレポートがいくつか作成されています。

マンティコア 価格設定

無料

マンティコアの評価とレビュー

G2: レビューなし

レビューなし Capterra: リストなし

7.Xapian

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Xapian.jpg Xapianのウェブサイトのスクリーンショット /%img/

経由 ザピアン XapianはC++で書かれた検索エンジンライブラリです。Perl、Python 2、Python 3、PHP、Java、Tcl、Ruby、Lua、Node.js、その他の言語を使用できるバインディングを備えている。この適応性の高いプラットフォームは、ランク付けされた検索結果を提供し、関連するインデックス用語や関連文書を提案する。

Xapian の最大の機能。

検索語の同義語や語幹の検索をサポート(例:football の代わりに "footballs" を検索)。

検索クエリのスペル修正を提案。

また、マッチする単語、フレーズ、ワイルドカードクエリを含むダイナミックスニペットを生成します。

ザピアンのリミット

Capterra、G2、Stackshareでは、他の検索エンジンのプラットフォームと比較してレビューされていない。

使い始めるためのドキュメントが少ない。

Xapian 価格 は、次のとおりです。

無料

Xapianの評価とレビュー

G2: リストなし

リストなし Capterra: リストなし

**8.スフィンクス検索

経由 スフィンクス検索 Sphinx Searchは、オープンソースの全文検索サーバーです。このプラットフォームは、関連するクラスや引用、類似の情報を検索する、拡張相互参照機能を提供しています。出力フォーマットには、HTML、Windows HTML Help、LaTex、ePub、Texinfo、マニュアルページ、プレーンテキストがあります。

Sphinx 検索最高の機能。

ドキュメントツリーの階層構造を簡単に作成できます。

テキストトークナイザー、クエリ言語、様々なランキングモデルのような高度なクエリツールを活用できます。

ポジション、グループ化、優先度によって検索結果の注文をコントロールできる。

SQLやXMLデータソースとの統合が容易。

Sphinx 検索リミット

ウェブサイトにプラットフォームを統合する方法についてのドキュメントはほとんどありません。

スフィンクス 価格設定

無料

スフィンクスサーチの評価とレビュー

G2: リストなし

リストなし Capterra: リストなし

**9.ブリーブ検索

経由 ブリーヴ検索 Bleve Searchはシンプルな検索・メトリクスプラットフォームです。Bleve Searchは、データモデル内のほぼすべてのオブジェクトにインデックスを作成します。

また、検索クエリがどのように結果を返し、表示するかをカスタムしたい場合は、デフォルトのマップを上書きすることが可能です。

Bleve Search の主な機能 を以下に示します。

条件ファセット、数値範囲ファセット、データ範囲ファセットでデータを簡単に集約

用語、フレーズ、マッチ、マッチフレーズ、接頭辞を使用して検索クエリを構成する

1つのパッケージをインポートし、3行のコードでインデックスを開発し、さらに3行のコードでクエリを記述することで、すぐに運用を開始することができます。

Bleve Search のリミット。

G2、Capterra、Stackshareにリストされたレビューがない。

ウェブサイトにはバグレポートを提出する場所がない。唯一の選択肢はGitHubでフォーラムディスカッションを作成することである。

Bleve Search* 価格 *は以下の通りです。

無料

ブリーブサーチの評価とレビュー

G2: リストなし

リストなし Capterra: リストなし

**10.アンリーシュ

経由 リリース UnleashはGoogleのような検索機能を提供し、同僚やカスタマがウェブサイト上の情報を見つけられるようにします。AIを搭載したプラットフォームは詳細なアルゴリズムを提供するため、サイト訪問者はパーソナライズされた体験を楽しむことができます。

さらに、サイトにUnleashを埋め込んだり、モバイルアプリやデスクトップアプリを使ったり、ブラウザ拡張機能を追加したり、Slackボットを使って会話やリソースを検索したりすることで、ユーザーが検索機能にアクセスできるようになります。

Unleash最高の機能

クエリの同義語や関連する概念を考慮するためにAI強化検索を使用します。

フィルタを活用して、指定した条件で結果を絞り込む

wikiを作成して全体を整理する会社の知識ライブラリ を一箇所に

機能フラグツール ソフトウェア開発用

リミットを解除する

Unleashは無料試用版を提供しているが、競合他社の多くとは異なり、有料プランが必要である。

Unleash 価格設定

価格についてのお問い合わせ

アンリーシュの評価とレビュー

G2: 5/5 (1件のレビュー)

5/5 (1件のレビュー) Capterra: レビューなし

その他のデータ分析ツール

データの検索や解釈に役立つ他のツールをお探しですか?以下では、アプリやローカルのハードドライブからファイルをすばやく見つけるためのツールを紹介します。🔍

ClickUp タスクのプランニングと管理方法を変革するプラットフォーム。

ClickUpを使って、次のことができます。 プロジェクト管理の効率化 タスクの割り当て、優先度の設定、アイデアのブレーンストーミング、プロジェクトに対するコメント作成、魅力的なレポートの作成など、テンプレートライブラリからの引き出しにより、プロジェクト管理を効率化します。👏

/👏 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png Elasticsearchの代替:ClickUp 3.0のユニバーサル検索機能 /%img/

ClickUpユニバーサル検索は、ワークスペース全体や他の接続作業アプリから、タスク、ドキュメント、ファイル、ユーザー、チャット、ダッシュボードを素早く検索することができます。

さらに ClickUpユニバーサル検索 ClickUpに保存されていないファイルでも、いつでも検索できます。 ファイルをClickUpに統合するだけで、接続アプリ内やハードドライブ上のドキュメントが検索可能になります。

クリックアップの主な機能

AIを搭載した検索は、あなたを理解し、時間の経過とともに検索クエリに対してより良い結果を表示します。

Slack、Dropbox、GitHub、Box、HubSpotなどと統合されているため、プラットフォームを超えてドキュメントを検索できます。

組織内の誰もが情報やファイルを検索できるようにします。

指令センター、グローバルアクション、またはデスクトップからユニバーサル検索にアクセスできます。

ClickUpのリミット

ユニバーサル検索はドキュメントを検索するが、数値データや地理空間データは検索しない。

このプラットフォームは、新規ユーザーには圧倒される可能性がある。

ClickUpの価格。

Free Forever (永久無料)

(永久無料) 無制限: $7/月/ユーザー

$7/月/ユーザー ビジネス: 1ユーザーにつき12ドル/月

1ユーザーにつき12ドル/月 企業: 価格についてはお問い合わせください。

価格についてはお問い合わせください。 ClickUp AIは、すべての有料プランでワークスペースあたり5ドルでご利用いただけます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)

4.7/5 (9,000 件以上のレビュー) Capterra: 4.7/5 (3,000 件以上のレビュー)

Find the Data You're Searching With These Alternatives* (これらの代替手段でお探しのデータを見つけてください)

Elasticsearchのような検索・分析プラットフォームは、あらゆるウェブサイトを高性能な検索エンジンに変え、カスタムや社内チームメンバーが必要な情報を見つけられるようにします。

さらに、これらの選択肢の多くは無料のオープンソースプラットフォームであるため、検索機能のカスタマイズも簡単です(ただし、変更にはフルスタックの開発者が必要です)。

ファイルやドキュメントを見つけるためのシンプルな検索機能をお探しなら、ClickUpをお試しください。

このオールインワン・プラットフォームはプロジェクト管理を簡素化し、テンプレート、ドキュメント、ホワイトボードのライブラリが完了する、 ワークフロー自動化 また、社内文書を簡単に検索するための検索機能も備えています。

