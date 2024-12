2024年のトップPMO：業界トップによる戦略的洞察

2024年は、経営効率、顧客維持、キャッシュフローが勝負だ。約300人のビジネス・リーダーを対象としたアンケートによると、このように答えている。そして、この大きな経済不安の時代に、各業界を騒がせているPMOの多くもそう言っている。

もしそれがあなたの目標でもあるのなら、あなたは良い仲間に恵まれている。そして、あなたは幸運でもある。というのも、私たちは、これらの目標を打ち破っている業界をリードする5つのPMOを特定したからだ。

ここでは、彼らが誰なのか、なぜ我々が彼らの動向に注目しているのか、そして最近の我々の調査で明らかになったトップ目標について彼らが何を語っているのかを紹介する。

効率的なオフェンス

カティジャ・モレレ

会社 コカ・コーラ社 タイトル:イノベーションPMOシニアマネージャー

は、エンジニアリングからコンサルティング、銀行、消費財まで、業界を横断する経験を持つシニア・マネージャーである。年近く、南アフリカのヨハネスブルグを拠点とするコカ・コーラ・アフリカ・オペレーティングのイノベーション・ポートフォリオを指揮・管理している。

効率化のために積極的かつ柔軟に行動することに関しては、 彼はこう説明する。 チーム一丸となって同じ問題に取り組むことの重要性を説いている。

COVID-19がヒットしたとき、私たちは複雑さを持ち込むのをやめる必要があるとわかっていました。COVID-19がヒットしたとき、私たちは複雑さを持ち込むのをやめなければならないとわかっていました。私たちがやることは、技術革新機関を一時停止することでした。今はやめて、うまくいっていることに目を向けよう」と。それは再優先順位付けとバランス、そして持っているリソースを適切な場所に配置することだった。

カティジャ・モレレ、コカ・コーラ社イノベーションPMOシニアマネージャー

テクノロジーへの投資

メルセデス・マルティネス・サンス

会社インドラ タイトル:PMOマネージャー

はマドリードを拠点とするPMOマネージャーで、プロジェクト管理の深い経験を持ち、以下のような経歴を持つ。 ソフトウェア開発 プロジェクトやコンサルタント業に携わる。方法論と標準の両方の熱烈な支持者であるメルセデスは、ソフトウェア標準のコア委員会のメンバーを務めた。 PMBOKガイド第5版 を執筆しており、他の関連プロジェクトでもサブジェクト・マター・エキスパートとして協力している。

また、プロジェクト管理に関するISO21500規格、プロジェクトおよびプログラムポートフォリオ管理に関するISO21502規格にも携わる。PMIマドリード・スペイン支部のボードメンバー。

私たちは、彼女のパワフルな経歴と、チームの効率性と集中力を高めるために新しいテクノロジーを活用するコミットメントに感銘を受けています。 以前、プロジェクト管理協会で説明しました。 .

人工知能はアナリティクスの役割を果たすだろうし、PMOに取り入れるべきだ。データ周りの仕事は機械にやらせ、プロジェクト管理者は人間の部分にもっと集中すべきだ。

メルセデス・マルティネス・サンス、インドラPMOマネージャー

従業員エンゲージメントの優先

キャシー・ホーニッヒ

会社リビアン タイトル:人材PMOシニアマネージャー

経験豊富なプロジェクト/プログラム管理者であり、博士号取得者、

大規模で複雑な 機能横断的な取り組み は、フェニックス大学からボーイング社、そしてエクスプリス社を経て、リビアン社でシニア・マネージャー兼人材PMOを務めている。

従業員エンゲージメントを優先させることに関して、キャシーは私たち全員が学べる確かな洞察力を持っている。最近の

彼女は、企業文化とPMOがどのようにリンクされているかを説明した。

PMOチームは、企業文化を方向づける上で大きな影響力を持っています。従業員を惹きつける革新的な方法を見つける必要があります。そして、従業員が安全で、生産性が高く、幸せであることを保証する必要があります。

リヴィアンのピープルPMOシニアマネージャー、キャシー・ホーニッヒ氏

簡単なことのように聞こえるかもしれないが、このように企業文化を方向づけることに重点を置くことは、まさに真のインパクトをもたらすシンプルでエレガントなソリューションの一種である。2021年にキャシーを雇用して以来、リビアンは従業員数を約4倍に増やした。

そのような成長を維持するには、シンプルでエレガントなソリューションが必要だ。

長期的な顧客維持のプランニング

マギー・デイビス

会社コンベンヌ タイトル:副社長、PMO

消費者向け小売業での経歴を持つ、

、ホスピタリティ、商業不動産、 マギー・デイビス は2022年にPMOに任命されて以来、コンベンヌの効率化を推進し、強力なチームを率いてきた。

彼女は 数年前、彼女はこう説明した。 顧客維持に関しては、エンドユーザーを念頭に置いた設計が彼女の秘策の一部である。

例えば、オフィスへのバッジ、イベントに関する通知、ミーティングルームの検索などです。大家はテクノロジーに投資する企業ですが、実際のエンドユーザーはオフィスの従業員であり、私たちは彼らを念頭に置いてデザインしています。

マギー・デイビス、コンベンヌPMO担当副社長

アリソン・ヴェント

会社Dropbox タイトル:Senior Director, Global Head of People PMO, People Analytics, and Virtual First at Dropbox アリソン・ヴェント -DropboxのVirtual Firstへの移行を8人のコアチームとともに主導したプロフェッショナル。Dropboxでの出世の前には、The Foremやスタンフォード大学での勤務や、独立コンサルティングを経験。

私たちが彼女に注目したのは、Dropboxのシフトに感銘を受けたからであり、また、彼女が最近語った顧客維持に関する洞察のためでもある。 彼女の組織 .

私たちは、忙しさから影響力への超強力なシフトを行った...それは、完了するタスクについてではなく、その仕事の結果についてである...まず、問題を明確にする。それから問題提起を書く。エンドユーザーのニーズを特定する。そして、良い目標を設定する...顧客が結果に満足するようにすることである。

アリソン・ヴェント(DropboxピープルPMOグローバル見出し

言い換えれば、すべてのプロセス変更、タスク、問題設定、目標は、最終顧客の満足と維持が目標であるという知識を持って取り組むべきである。

優先度は?

第4四半期に入り、新しい暦年への移行に伴う典型的な年間プランニングが深まる中、上記のような戦略的優先度について業界リーダーがどのように語っているかを調べ、それらの優先度が2024年の戦略的展望に当てはまるかどうか、またどのように当てはまるかを評価する絶好の機会である。

300人以上の業界リーダーによると、優先度のトップ4は以下の通りである:

効率で攻める

リソースの統合、自動化、節約のためのテクノロジーへの投資

従業員エンゲージメントの優先

長期的な顧客維持のプランニング

では、これらをどのように戦略に組み込むのか?あなたの組織独自のビジョンとどのように結びつけるのでしょうか?そして、業界を騒がせているPMOの洞察から何を得ることができるだろうか?

その答えは、上記の人々をフォロワーとし、彼らの洞察を掘り下げることから始まるかもしれない。また、300人以上のリーダーを対象としたアンケートの結果をまだ読んでいないのであれば、次の記事を参考にしてほしい。