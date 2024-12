2024年、刺激的な製品管理ポッドキャスト10選

製品管理に関する長い記事を読む時間がない?代わりに、楽しくて魅力的な製品管理ポッドキャストで気分転換しませんか?

それなら、最高のプロダクトマネージャーポッドキャストのリストをご覧ください。

この業界でキャリアをスタートするためのヒントが欲しい人も、プロダクトリーダーシップを微調整する方法が欲しい人も、すべてをカバーするポッドキャストを集めました。🎧

ヘッドフォンを持って、聴いて、プロダクトマネジメントスキルを高める準備をしましょう。

2024年プロダクトマネジメントポッドキャストベスト10

これらのポッドキャストは、業界のトレンドや洞察に追いつくための簡単で魅力的な方法を提供します。成功談や業界リーダーへのインタビュー、洞察に満ちたケーススタディ、プロダクトマネジメントのあらゆる側面への深堀りをお楽しみください。

それでは、コミュニティからお気に入りの製品管理ポッドキャストをいくつかご紹介しましょう。🤩

1.これがプロダクトマネジメントだ

This is Product Management (TIPM)は、製品担当者の人生について地に足の着いた視点を与えてくれる素晴らしいポッドキャストだ。著者でマーケティングリーダーのマイク・フィッシュバインがホストを務めている。

TIPMは、この複雑な業界に足を踏み入れようとしている新人に最適ですが、ベテランのプロダクト・プロフェッショナルにも多くのことを提供しています。リスナーは、インサイダー知識、新たなトレンド、効果的なプロダクトマネジメントのための最新のツールやテクニックについて学ぶことができる。

フィッシュバインはこの業界の細部にまで踏み込みます。トピックは日々のタスクから大規模な意思決定まで多岐にわたり、多くの製品に特化したポッドキャストでは見過ごされがちな細かな部分に重点を置いている。🙌

必聴エピソード: 226 - サクセス・ストーリーテリングはプロダクト・マネージャーである

スポティファイ: これが生産性だ アップル・ポッドキャスト これが生産性だ

2.製品ポッドキャスト

製品管理を探求する新鮮な方法をお探しなら、The Product SchoolのThe Product Podcastをチェックしてください。

エピソードには、Microsoft、Google、Facebook、Spotify、Slackなどの企業のプロダクトリーダーが登場します。また、起業家、スタートアップ、その他テック業界の企業からも話を聞くことができる。🧑‍💻

インタビューでは、PMの日常的な責任やタスクに迫り、さまざまなハイテク企業での仕事の進め方についての洞察を提供する。また、各企業の共通点や相違点など、多くの見識を得ることができる。 製品プランニング と、異なる組織におけるリーダーシップ。

必聴エピソード: Facebook PMによるプロダクトマネージャーの9つの重要な教訓

スポティファイ: 製品ポッドキャスト Apple Podcasts: ザ・プロダクト・ポッドキャスト

3.ガイ・ラズとの「How I Built This

How I Built This with Guy Razは、業界リーダーや新進気鋭のプロダクトマネージャーへのエキサイティングなインタビューを特集した、もうひとつの優れたプロダクトマネージャーポッドキャストです。

各インタビューでは、ゲストがどのように始めたかから、他のプロダクト担当者が成功するために共有できることまで、ゲストのストーリーを探ります。今日最も有名な企業やトッププロダクトプロフェッショナルのささやかな始まりについて深く掘り下げてみましょう。

ガイ・ラズは、プロダクト・リーダーシップに秀でるために必要なこと、そしてどのような業界でもプロダクト主導の成長を生み出すことができる勝利の戦略を明らかにすることを目指している。ガイ・ラズは、各エピソードを、有益であると同時にエンターテインメントにし、毎回魅力的で個人的な洞察をディスカッションに持ち込んでいる。

必聴エピソード: 70 - Wikipedia:ジミー・ウェールズ

スポティファイ ガイ・ラズとの「ハウ・アイ・ビルド・ディス アップルのポッドキャスト ガイ・ラズと一緒に「How I Built This

4.プロダクトハントラジオ

Product Hunt Radioは、毎週放送され、テック業界の起業家、投資家、製品リーダー、メーカーとのインタビューを特集する、もう一つの最高の製品管理ポッドキャストの一つである。

Product HuntのRyan HooverとHustle CrewのAbadesi Osunsadeが共同ホストを務めている。この2人は、今日のトップリーダーとともに、プロダクトマネジメントの変化する側面を探る素晴らしい仕事をしている。

インタビューでは、起業家精神からマーケティング、メトリクスに至るまで、すべてについての洞察を提供する。ゲストのユニークな視点は、彼らがどのようにして現在に至ったかに基づく最高のヒントとともに提供される。😸

プロダクトマネージャーは、これらの成功した技術リーダーの経験から刺激を受け、学ぶためにチャンネルを合わせるべきです。

必聴エピソード: エピソード48:クリス・サッカ

スポティファイ: プロダクトハントラジオ アップルのポッドキャスト プロダクトハントラジオ

5.スクラムマスターツールボックス

The Scrum Master Toolboxは、アジャイル実践者とスクラムマスターをターゲットに、毎日15分のエピソードを配信している。認定スクラムマスター、ビジネスコンサルタント、アジャイルコーチのVasco Duarteがホストしている。

この日刊ポッドキャストは、最高の人たちとの魅力的なインタビューや会話を通じて、インスピレーションを与えてくれる。リスナーは、製品管理の専門家がアジャイルとスクラムに関するあらゆることについて彼らの経験を共有しているのを聞くことができる。

トピックは以下の範囲に及ぶ。 チーム・ダイナミクス と意思決定について。また、アジャイルフレームワークの構築や、成功する製品に必要な柔軟性の開発など、具体的な教訓も見つかるだろう。⚒️

この製品管理ポッドキャストは、次のような利息に関心のある人に最適なリソースです。 アジャイル方法論 .経験豊富なプロから新しいキャリアパスを考えている方まで、今日のベストプラクティスや新たなアジャイルビジネスのトレンドについて学ぶ素晴らしい方法です。

必聴エピソード: Agile Beyond Tech, Transforming Company Seating Arrangements with Scrum|Danielle Braun

*Spotify: スクラムマスターツールボックス アップル・ポッドキャスト スクラムマスターツールボックス

6.プロダクトマスタリーの今

Product Mastery Now(旧The Everyday Innovator)は、業界のベテラン、チャド・マカリスターがホストを務めています。チャドの署名であるBEATメソッドを使い、プロダクトマネージャーから「プロダクトマスター」になることを目的としています:

ベースを築く

プロフェッショナル資格の取得

ディープダイブの適用

組織を変革する

エピソードは、マカリスターの署名である製品ロードマップに沿って、4つのセクションに分かれています。

リスナーはどのエピソードに飛び込んでも、製品戦略の有力な推進者になるために必要なスキルを学び始めることができる。圧倒されたり、燃え尽きたりすることなく、ユーザーに愛される製品やユーザー体験を生み出すスキルを身につけましょう。🎉

必聴エピソード: TEI 233 - 誰もが製品プロセスにもっと敏捷性を求めている。

Spotify: 製品マスタリーの今 アップル・ポッドキャスト 生産性マスターの今

7.生産性の経験

世界最高のプロダクトマネジャーが、重要なトピックに深く切り込む週刊ポッドキャストをお探しなら、The Product Experienceをチェックしてください。

リリー・スミスとランディ・シルバーがホストを務めるこのダイナミックなコンビは、毎回多彩な経験を生かしてインタビューに答えている。スミスはSaaSとモバイルスペースの業界リーダーであり価値あるコンサルタントであり、シルバーは多才なプロダクトマスターであり、Amazonのミュージックストアの立役者でもある。🎵

2人は、あなたのような現実世界のプロダクトマネージャーにとって重要なトピックについて、重要な頭脳とチャットします。成功するチームを作り、素晴らしい生産性を開発し、日常的な問題を解決し、誇りを持てるキャリアを築くために必要なことを探ります。🏆

必聴エピソード:優れたアイデアはどこから生まれるのか?- ガル・ジョセフスバーグが語る生産性

Spotify: 生産性体験 アップル・ポッドキャスト 生産性体験

8.製品における一人の騎士

One Knight in Productは、製品管理の専門家であり、需要の高いSaaSコンサルタントであるジェイソン・ナイトが主催しています。

各エピソードでは、ナイトがプロダクトリーダー、著者、起業家と対談し、業界に対する彼らの考えを聞いたり、彼らの話を聞いたりしています。コンテンツは、製品の設計、構築、管理、マーケティングに携わるすべての人を対象としたトピックで、幅広い範囲をカバーしています。

多くのインタビューに特化したポッドキャストとは異なり、ナイトはビッグネームだけに焦点を当てない。生産性を高めるため、あるエピソードでは製品管理のオールスターにインタビューし、次のエピソードでは無名の人物にインタビューすることもある。

必聴エピソード: 創業者主導の製品開発を超え、成功のためにPMを設定する(Contraryの製品担当副社長、ジェニファー・ヤンウォン氏と共に)

スポティファイ 生産性の一騎士 アップル・ポッドキャスト 生産性の一騎士

9.レニーのポッドキャスト

カスタマイズ可能なClickUp 3.0リストビューに飛び込んで、タスクリスト全体の進捗ステータスを取得しよう。

強力な プロジェクト管理コラボレーションツール そして チームマネージャー ClickUpはプロダクトマネージャーにとって完璧なソリューションです。

ClickUpは、カスタマイズ可能なワークフローで製品開発を効率化します。製品チームと関係者を一つのコラボレーションスペースで連携させるためにご活用ください。💻

にアクセスできます: