10 Templat Paket 30-60-90 Hari Gratis di PPT & ClickUp

Memulai pekerjaan baru bisa membuat stres. Apa sebenarnya yang harus Anda lakukan? Siapa yang bisa Anda mintai bantuan? Dan bagaimana Anda tahu jika Anda memenuhi harapan? 👀

Semakin jelas dan terarah seorang karyawan baru, semakin besar kemungkinan mereka bisa langsung bekerja dan mulai berkontribusi pada bisnis sesegera mungkin. Di situlah pentingnya template rencana 30-60-90 hari, baik untuk karyawan baru maupun manajer perekrutan. ✨

Apa Itu Templat Rencana 30-60-90 Hari?

Templat rencana 30-60-90 hari menjelaskan semua tugas yang harus dilakukan dalam tiga bulan ke depan, lengkap dengan tujuan dan sasaran, dengan tonggak pencapaian pada 30, 60, dan 90 hari. 🛠️

Templat rencana 30-60-90 hari dapat digunakan oleh manajer perekrutan untuk membantu mengawasi anggota staf baru atau oleh karyawan baru itu sendiri. Namun, template semacam ini tidak terbatas pada karyawan baru - pada kenyataannya, template rencana 30-60-90 hari dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan rencana proyek dengan tonggak-tonggak pencapaian yang jelas.

Dalam konteks proses perekrutan, ini berfungsi sebagai templat penetapan tujuan untuk mendukung karyawan baru agar mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan yang baru. Templat rencana 30-60-90 hari dapat membantu mereka memahami ruang lingkup pekerjaan peran baru mereka.

Urutkan tugas Anda dengan cepat dan mudah, dan buat tampilan bertingkat dengan satu klik untuk tetap menjadi yang terdepan dan memprioritaskan apa yang penting

Templat semacam ini juga dapat membantu karyawan baru mempelajari cara memprioritaskan tugas dan mendapatkan pengetahuan tentang siapa saja pemangku kepentingan utama dalam struktur manajemen proyek sehingga mereka dapat mulai membangun hubungan. Dengan adanya ekspektasi yang jelas, karyawan baru tahu persis apa yang harus mereka lakukan sejak awal, sehingga mengurangi stres dan kewalahan, mempromosikan disiplin diri dan menyiapkan mereka untuk sukses.

Untuk manajer perekrutan, templat rencana 30-60-90 hari membantu mereka memberdayakan staf baru selama proses orientasi. Hal ini memastikan karyawan baru mengerjakan tugas yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan ini berfungsi sebagai alat pemantauan karyawan juga sangat berguna saat menyiapkan evaluasi kinerja.

Dalam konteks yang lebih luas, manajer proyek dan pengusaha juga dapat menggunakan templat rencana 30-60-90 hari sebagai alat perencanaan strategis untuk membantu mereka memprioritaskan proyek , membuat sebuah ruang lingkup pekerjaan menetapkan tujuan utama yang terukur, dan melacak kemajuan inisiatif baru mereka. 📚

Apa yang Membuat Templat Rencana 30-60-90 Hari Gratis yang Baik?

Templat rencana 30-60-90 hari yang baik dapat diedit dan membantu merampingkan tugas serta mengoptimalkan produktivitas dalam keselarasan dengan rencana bisnis . Template:

Menyatakan misi perusahaan dan bagaimana peran anggota tim yang baru berkontribusi terhadap misi tersebut

Memecah tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek yang dapat dicapai dalam 30, 60, dan 90 hari ke depan

Memastikan bahwa semua tujuan adalah tujuan yang SMART-yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu

Memperjelas prioritas sehingga karyawan dapat menangani tugas-tugas yang mendesak dan penting terlebih dahulu

Menentukan metrik utama yang berfungsi sebagai indikator kinerja, membuathasil kerja dari pekerjaan baru menjadi terukur

Menyebutkan pemangku kepentingan utama dan mengklarifikasi peran mereka

Mencantumkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan baru untuk mendapatkan dukungan

Dalam sebuah kalimat, ini memberikan ekspektasi yang sangat jelas, sehingga memudahkan karyawan baru-atau manajer proyek atau wirausahawan yang menggunakan templat rencana 30-60-90 hari-untuk memenuhi ekspektasi tersebut. 🤩

10 Templat Rencana 30-60-90 Hari Gratis untuk Digunakan pada Tahun 2024

Kabar baiknya, Anda tidak perlu memulai dari awal saat menyusun rencana 30-60-90 hari. Ada banyak template gratis yang tersedia secara online, yang masing-masing memiliki fokus yang sedikit berbeda.

Pilih templat rencana 30-60-90 hari gratis berdasarkan tujuan Anda dan seberapa banyak detail yang ingin Anda sertakan.

Tidak dapat memutuskan mana yang paling cocok untuk Anda? Jangan khawatir, kami di sini untuk membantu. Berikut ini adalah ikhtisar kami tentang templat paket gratis 30-60-90 hari terbaik yang ada. ✨

1. Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp

Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp

The Templat Paket 30-60-90 Hari ClickUp adalah anugerah bagi manajer perekrutan. Ini membantu menciptakan struktur untuk orientasi karyawan baru sehingga mereka siap dalam tiga bulan pertama.

Rencana Orientasi menyediakan peta jalan yang harus mereka ikuti, dengan menjabarkan tujuan-tujuan spesifik ke dalam tugas-tugas yang akan mereka selesaikan di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Sementara itu, Papan Orientasi menampilkan pengingat yang ramah tentang apa yang ingin mereka capai. Dan dengan kolom khusus yang menentukan Tahap Orientasi dan Siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, anggota staf baru akan merasa didukung sejak hari pertama mereka.

Templat ini juga menyertakan kalender untuk membantu menjadwalkan semua tugas-tugas orientasi tersebut dan fitur chatting sehingga para pekerja dapat terhubung dengan anggota tim baru mereka dan dengan cepat meminta bantuan saat mereka membutuhkannya.

Dan untuk gambaran umum singkat tentang semua tugas karyawan baru, empat tab berwarna menunjukkan tugas yang sudah selesai, sedang dalam proses, masih harus dikerjakan, dan jeda sambil menunggu masukan dari orang lain. 📚 Unduh Template Ini

2. Templat Sasaran Harian ClickUp

Templat Sasaran Harian ClickUp

Sama seperti templat rencana 30-60-90 hari, templat ini ramah pemula Templat Sasaran Harian ClickUp membantu Anda dan karyawan baru merencanakan tujuan mereka untuk 30, 60, atau 90 hari ke depan-atau berapa lama pun yang Anda inginkan-dan kemudian menetapkan tugas untuk membantu mereka mencapainya.

Sasaran ini bisa berupa sasaran kinerja profesional atau sasaran pribadi. Sepanjang prosesnya, templat ini mengingatkan Anda untuk memeriksa apakah tujuan-tujuan tersebut SMART-spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu (dengan kata lain, memiliki tanggal target penyelesaian).

Tugas-tugas muncul di Catatan Harian. Untuk setiap catatan, Anda dapat menambahkan lampiran dan menentukan jenis catatan, misalnya, apakah itu Tugas, Refleksi, Ide, atau Ucapan Terima Kasih.

Anda juga dapat mundur untuk melihat gambaran yang lebih besar di Daftar Catatan lengkap. Ikon status berwarna memberi Anda pemahaman cepat tentang tugas mana yang telah diselesaikan, yang telah ditinjau oleh pemangku kepentingan lain, dan mana yang masih harus dilakukan, sehingga Anda dapat mendukung anggota tim baru Anda saat mereka bergerak menuju tujuan mereka. Unduh Template Ini

3. Templat Orientasi Karyawan ClickUp

Templat Orientasi Karyawan ClickUp

The Templat Orientasi Karyawan ClickUp membuat seluruh tim Anda berada di halaman yang sama ketika Anda memiliki anggota baru. Selain itu, ini membuat semua orang selaras dengan tujuan tim selama proses orientasi.

Templat semacam ini akan dengan jelas menjelaskan deskripsi pekerjaan karyawan baru, termasuk misi dan visi untuk peran dan tanggung jawab utama dari posisi baru ini. Tujuan orientasi untuk jangka waktu yang dipilih dicantumkan, bersama dengan tugas-tugas utama yang akan datang.

Kolom khusus memungkinkan Anda menentukan tugas mana yang perlu dilakukan selama setiap minggu orientasi, sementara ClickApps membantu Anda menentukan prioritas, memperkirakan kerangka waktu, membuat daftar beberapa penerima tugas jika perlu, dan menyoroti ketergantungan apa pun yang terkait dengan tugas.

Tab berwarna memudahkan untuk melihat tugas mana yang sudah selesai, yang sedang berjalan, dan yang masih harus dikerjakan. Karyawan baru juga dapat menandai pekerjaan yang siap untuk ditinjau atau di mana mereka membutuhkan bantuan. 👀 Unduh Templat Ini

4. Templat Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp

Templat Rencana Aksi Sasaran SMART ClickUp

Templat Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp membantu Anda menetapkan tujuan dengan karyawan baru Anda dan kemudian membantu mereka menindaklanjuti tujuan mereka.

Kolom khusus memungkinkan Anda untuk menentukan jenis tugas, menetapkan prioritas, dan membuat daftar hambatan yang mungkin menghalangi tujuan kinerja Anda.

Garis waktu memberikan gambaran umum tentang keseluruhan proyek, sementara kolom status berwarna menunjukkan apakah suatu tugas sedang dalam tahap perencanaan, siap untuk dikerjakan namun belum dimulai, dalam proses pelaksanaan, selesai, atau pada tahap evaluasi.

Anda juga dapat melihat seberapa sehat sebuah sasaran - apakah saat ini tepat waktu dan sesuai anggaran - dan melacak tingkat penyelesaian tugas. Unduh Templat Ini

5. Templat Rencana Tindakan Karyawan ClickUp

Templat Rencana Aksi Karyawan ClickUp

Dukung tim Anda dalam pengembangan profesional mereka dengan Templat Rencana Tindakan Karyawan ClickUp .

Sebagai jenis dari alat pemantauan karyawan template sederhana ini dapat digunakan oleh manajer tim atau spesialis sumber daya manusia untuk membantu anggota tim menetapkan tujuan pembelajaran dan membuat rencana tindakan untuk pengembangan karier mereka.

Bagian Laporan Insiden, Temuan, dan Indikasi Kemajuan berguna untuk mencatat informasi tentang kinerja atau perilaku karyawan sebelum tinjauan kinerja dengan bawahan langsung. Ada juga bagian untuk inisiatif perbaikan yang dapat digunakan untuk menetapkan tujuan yang realistis dan mengukur keberhasilan sebagai dasar untuk rencana peningkatan kinerja . 🛠️ Unduh Template Ini

6. Templat Rencana Aksi ClickUp

Templat Rencana Aksi ClickUp

Jenis lain dari templat rencana 30-60-90 hari, yaitu Templat Rencana Tindakan ClickUp adalah templat seperti papan tulis yang membantu Anda menetapkan tujuan dan mengelola proyek Anda, apakah itu proses orientasi karyawan, rencana penjualan rencana pemasaran, atau jadwal penerbitan media sosial Anda.

Tambahkan catatan tempel untuk setiap tugas dan pindahkan tugas di antara bagian To Do, Doing, dan Done saat karyawan baru Anda mengerjakannya.

Setiap kategori dibagi menjadi beberapa bagian untuk memperjelas apakah tugas tersebut untuk tinjauan harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan. Selain itu, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilan, tergantung pada apakah Anda menginginkan tampilan yang lebih besar atau tampilan yang berfokus pada tugas. Unduh Templat Ini

7. Templat Sasaran Cerdas ClickUp

Templat Sasaran Cerdas ClickUp

Anda dapat menggunakan fitur Templat Sasaran Cerdas ClickUp sebagai templat rencana 30-60-90 hari atau tentukan kerangka waktu Anda sendiri, misalnya, satu tahun penuh.

Membuat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu akan meningkatkan peluang karyawan baru Anda untuk mencapainya, terutama jika Anda menggunakan templat seperti ini untuk mengaturnya.

Kolom khusus membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti mengapa Anda menetapkan tujuan khusus ini sekarang, apakah anggota staf baru Anda memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mencapainya, siapa saja yang perlu disertakan, dan apakah tujuan tersebut selaras dengan tujuan tim dan perusahaan Anda secara keseluruhan.

Agar karyawan baru Anda tetap termotivasi, indikator status berwarna menunjukkan apakah mereka berada di luar jalur, di jalur, atau benar-benar gagal. 🤩 Unduh Template Ini

8. Templat PowerPoint Sederhana 30-60-90 Hari oleh SlideModel

melalui SlideModel Template PowerPoint sederhana 30-60-90 hari ini dirancang untuk menilai kecocokan kandidat untuk suatu pekerjaan selama tahap wawancara kerja akhir. Hal ini memungkinkan kandidat untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang deskripsi peran potensial mereka dan kemampuan mereka untuk memprioritaskan, dan juga menunjukkan keterampilan interpersonal mereka dan semangat mereka untuk pekerjaan tersebut.

Disajikan dalam format infografis, slide PowerPoint pertama menggunakan ikon ClipArt, sedangkan yang kedua memungkinkan pengguna untuk membuat diagram alur proses dengan panah. Setiap slide memiliki tiga bagian sehingga kandidat bisa mencantumkan tujuan mereka untuk jangka waktu 30, 60 dan 90 hari.

Skema warna default untuk templat rencana 30-60-90 hari gratis untuk PowerPoint ini adalah merah muda dan biru, tetapi dapat diubah dan disesuaikan dengan preferensi pengguna. Unduh Templat Ini

9. Templat PowerPoint Rencana 30-60-90 Hari oleh SlideHunter

melalui Pemburu Slide Sebagai templat rencana 30-60-90 hari gratis lainnya untuk PowerPoint, ini adalah alat bantu strategis yang dirancang untuk mempresentasikan tujuan dan sasaran 30, 60, dan 90 hari kepada audiens.

Ini dapat digunakan sebagai bagian dari proses perekrutan untuk mengevaluasi keterampilan perencanaan strategis dan penentuan prioritas kandidat atau untuk menguraikan tujuan dan langkah tindakan calon karyawan baru bagi pemangku kepentingan Anda.

Anda memiliki pilihan tiga desain yang berbeda dengan warna latar belakang yang berbeda-beda, dan meskipun dirancang sebagai presentasi PowerPoint, namun juga dapat digunakan untuk presentasi kertas cetak. 📚 Unduh Templat Ini

10. Google Docs Rencana 30-60-90 Hari untuk Manajer Baru Templat oleh Sample.net

melalui Sample.net Dirancang untuk manajer baru, templat rencana 30-60-90 hari gratis ini membantu Anda membuat rencana tindakan untuk orientasi anggota tim baru. Mulai dari menciptakan fokus pada pembelajaran di bulan pertama hingga berlatih dan mulai berkontribusi di bulan kedua, dan akhirnya menerapkan apa yang telah dipelajari di bulan ketiga, templat ini akan memandu Anda dalam prosesnya.

Anda dapat menetapkan prioritas, membuat SMART tujuan dan sasaran dalam berbagai kategori, dan mengatur metrik untuk melacak kemajuan secara keseluruhan.

Dengan lebih dari 73 contoh rencana, pasti ada templat yang cocok untuk Anda. Pilih dari berbagai format seperti Microsoft Word, Google Docs termasuk Google Slides, dan Apple Pages. Unduh Templat Ini

Contoh Rencana 30-60-90 Hari

Sekarang setelah Anda memiliki akses ke semua templat ini, mari kita lihat beberapa contoh bagaimana templat ini dapat digunakan dalam berbagai skenario dan industri.

Rencana 30-60-90 Hari untuk Perwakilan Penjualan

30 Hari Pertama:

Memahami Produk dan Pasar (Minggu 1-2): Selami lebih dalam pemahaman produk atau layanan yang akan Anda jual. Biasakan diri Anda dengan nilai jual yang unik, manfaat bagi pengguna, dan pesaing. Ikuti sesi pelatihan, demo produk, dan analisis pesaing.

Selami lebih dalam pemahaman produk atau layanan yang akan Anda jual. Biasakan diri Anda dengan nilai jual yang unik, manfaat bagi pengguna, dan pesaing. Ikuti sesi pelatihan, demo produk, dan analisis pesaing. Mengenal Pelanggan (Minggu 3-4): Mulai berinteraksi dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan dan masalah mereka. Lakukan panggilan perkenalan dan pertemuan untuk membangun hubungan.

30 Hari Berikutnya (30-60 Hari):

Perumusan Strategi Penjualan (Minggu 5-6): Kembangkan strategi penjualan yang dipersonalisasi berdasarkan pengetahuan produk dan wawasan pelanggan yang telah dikumpulkan. Strategi ini harus menguraikan target penjualan Anda, taktik yang akan Anda gunakan untuk mencapainya, dan jadwal untuk mencapai tujuan Anda.

Kembangkan strategi penjualan yang dipersonalisasi berdasarkan pengetahuan produk dan wawasan pelanggan yang telah dikumpulkan. Strategi ini harus menguraikan target penjualan Anda, taktik yang akan Anda gunakan untuk mencapainya, dan jadwal untuk mencapai tujuan Anda. Memulai Penjualan (Minggu ke 7-8): Mulai menerapkan strategi penjualan Anda. Mulailah dengan upaya penjualan awal, tindak lanjut, dan negosiasi.

30 Hari Terakhir (60-90 Hari):

Pengoptimalan Proses Penjualan (Minggu 9-10): Kumpulkan data penjualan, analisis kinerja Anda, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Optimalkan proses penjualan Anda berdasarkan wawasan berbasis data.

Kumpulkan data penjualan, analisis kinerja Anda, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Optimalkan proses penjualan Anda berdasarkan wawasan berbasis data. Pencapaian Target Penjualan (Minggu 11-12): Pada akhir 90 hari, Anda seharusnya sudah mencapai target penjualan awal Anda. Terus optimalkan proses dan strategi penjualan Anda untuk hasil yang lebih baik.

Rencana 30-60-90 Hari untuk Anggota Tim Baru

30 Hari Pertama:

Memahami Budaya dan Proses Perusahaan (Minggu 1-2): Luangkan waktu untuk memahami nilai-nilai, budaya, dan proses perusahaan. Hadiri sesi orientasi dan temui anggota tim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Anda dalam organisasi.

Luangkan waktu untuk memahami nilai-nilai, budaya, dan proses perusahaan. Hadiri sesi orientasi dan temui anggota tim untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran Anda dalam organisasi. Mengenal Tim Anda (Minggu 3-4): Bangun hubungan dengan anggota tim dan manajer Anda. Jadwalkan pertemuan empat mata untuk mengetahui peran, tanggung jawab, dan ekspektasi mereka.

30 Hari Berikutnya (30-60 Hari):

Mempelajari Persyaratan Pekerjaan (Minggu 5-6): Mendalami pemahaman peran dan tanggung jawab pekerjaan Anda. Tinjau materi pelatihan atau manual yang disediakan oleh perusahaan. Bertemu dengan manajer Anda untuk mendiskusikan pertanyaan atau masalah apa pun.

Mendalami pemahaman peran dan tanggung jawab pekerjaan Anda. Tinjau materi pelatihan atau manual yang disediakan oleh perusahaan. Bertemu dengan manajer Anda untuk mendiskusikan pertanyaan atau masalah apa pun. Berkontribusi pada Proyek (Minggu 7-8): Mulai berpartisipasi aktif dalam proyek tim. Tawarkan wawasan dan saran Anda, dan lakukan tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat Anda.

30 Hari Terakhir (60-90 Hari):

Mengambil Tanggung Jawab Baru (Minggu 9-10): Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran Anda, ambillah tanggung jawab dan tugas-tugas baru. Hal ini akan membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda lebih jauh dan berkontribusi kepada tim.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran Anda, ambillah tanggung jawab dan tugas-tugas baru. Hal ini akan membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda lebih jauh dan berkontribusi kepada tim. Meninjau Kemajuan (Minggu 11-12): Jadwalkan pertemuan dengan manajer Anda untuk meninjau kemajuan Anda dan mendiskusikan area mana saja yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Pertimbangkan umpan balik dan teruslah bekerja untuk menjadi yang terbaik dalam peran Anda.

Template Rencana 30-60-90 Hari Gratis Adalah Kunci Keberhasilan Orientasi

Karyawan baru membutuhkan banyak dukungan selama tiga bulan pertama mereka bekerja saat mereka mempelajari apa yang perlu mereka lakukan dan menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan baru mereka. Buatlah proses ini lebih mudah bagi semua orang yang terlibat - karyawan baru, anggota tim lain, dan manajer mereka - dengan membuat rencana yang jelas.

Templat rencana 30-60-90 hari gratis membantu Anda memperjelas tujuan, menetapkan sasaran SMART, membuat tugas, dan melacak seluruh proses. Hal ini juga membuat strategi orientasi Anda selaras dengan tujuan perusahaan dan tim, sekaligus memberdayakan dan mendukung karyawan baru Anda melalui 90 hari pertama yang sulit. 🙌

Tentukan dengan tepat apa yang Anda cari dalam templat paket 30-60-90 hari, lalu pilih dari opsi gratis yang tersedia secara online.

Untuk keserbagunaan maksimum dalam perencanaan strategis dan manajemen proyek Anda, sulit untuk mengalahkan ClickUp .

ClickUp menawarkan berbagai macam templat untuk setiap proses bisnis, termasuk orientasi karyawan baru Anda. Ini adalah toko serba ada yang membantu Anda meningkatkan perencanaan, produktivitas, dan kerja sama tim-dan membawa bisnis Anda ke tingkat yang lebih tinggi. 🤩