Potongan yang Hilang dalam Membangun Sistem RAG Perusahaan

Sistem RAG Anda unggul dalam menjawab pertanyaan, tetapi tidak dapat mengambil tindakan atasnya.

Seorang tenaga penjualan dapat bertanya, “Apa harga standar kami untuk kontrak perusahaan?” dan langsung mendapatkan dokumen kebijakan yang benar. Namun, pekerjaan mereka baru saja dimulai.

Sekarang mereka harus membuka dokumen tersebut, menemukan tingkatan harga yang relevan, menyalin detailnya, beralih ke CRM untuk membuat penawaran, menyusun proposal di alat lain, dan kemudian memberitahu tim akun melalui obrolan.

Jawaban AI hanya menciptakan daftar tugas baru yang bertahap. Beban kognitif tidak dihilangkan; ia hanya berpindah dari "mencari informasi" menjadi "melaksanakan langkah-langkah berikutnya secara manual."

Menurut studi McKinsey, 87% organisasi melaporkan bahwa sistem pencarian AI berhasil menampilkan informasi yang tepat. Namun, hanya 31% yang melihat peningkatan produktivitas yang terukur.

Mengapa? Karena pengambilan data tanpa eksekusi menciptakan bottleneck baru, memaksa manusia untuk secara manual menerjemahkan jawaban yang dihasilkan AI menjadi tindakan.

Artikel ini menjelaskan mengapa sebagian besar sistem RAG perusahaan gagal memenuhi janji mereka. Artikel ini juga menunjukkan bagaimana penambahan lapisan eksekusi mengubah RAG dari alat pencarian pasif menjadi mesin kerja aktif.

RAG Mengambil Pengetahuan tetapi Bergantung pada Manusia untuk Bertindak

Sistem RAG adalah perpustakaan yang cerdas. Mereka dengan cepat menjelajahi basis pengetahuan Anda, mengambil paragraf yang tepat, dan menempatkannya dengan rapi di meja Anda. Kemudian mereka pergi.

Ini hanyalah batasan arsitektur yang berlaku. Pengambilan data dirancang untuk bersifat read-only.

Pekerjaan, bagaimanapun, bersifat baca dan tulis. Ia membutuhkan pembaruan, perubahan kepemilikan, pergeseran status, pemberitahuan, ketergantungan, catatan, dan tindak lanjut. Ketika AI Anda dapat membaca tetapi tidak dapat menulis, ia mengubah jawaban menjadi tugas.

Secara teori, pengambilan data mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi. Namun, dalam praktiknya, hal ini seringkali mengalihkan waktu tersebut ke beban koordinasi. Alih-alih mencari informasi, tim Anda kini menghabiskan energi untuk mengubah informasi menjadi pekerjaan terstruktur di berbagai sistem.

Lapisan terjemahan itulah yang menghambat peningkatan produktivitas.

Mekanisme tersembunyi di balik kesenjangan tindakan

Saat respons AI memerlukan intervensi manusia untuk memicu langkah-langkah berikutnya secara manual, Anda telah memperkenalkan:

Peralihan konteks antar aplikasi

Kesalahan salin-tempel dan pergeseran versi

Penundaan penugasan kepemilikan

Pelaksanaan yang tidak konsisten

Jejak audit yang terputus

Sebuah jawaban yang tidak terintegrasi ke dalam alur kerja adalah tidak aktif. Ia memberikan informasi, tetapi tidak dieksekusi. Dan eksekusi adalah tempat di mana nilai bisnis berada.

Faktanya? Sistem RAG hanya sebagus data yang dapat diaksesnya.

RAG Anda mungkin mengetahui semua informasi di basis pengetahuan resmi Anda, tetapi tidak memiliki visibilitas sama sekali terhadap status real-time suatu proyek, kapasitas tim saat ini, atau percakapan kritis yang sedang berlangsung di saluran obrolan.

Artinya, AI dapat memberikan jawaban yang secara faktual benar tetapi secara kontekstual tidak berguna karena tidak mengetahui bahwa proyek yang dirujuknya sudah tiga minggu terlambat dari jadwal.

Jawaban statis tidak efektif ketika pekerjaan memerlukan keputusan real-time.

Sebagian besar respons RAG hanyalah snapshot pada suatu waktu, bukan cerminan dari lingkungan kerja yang dinamis dan terus berkembang. Respons tersebut dihasilkan berdasarkan informasi yang diindeks pada suatu titik waktu di masa lalu.

Ketika jadwal proyek diperbarui pada Senin pagi, sistem RAG yang mengambil data yang diindeks pada Jumat sudah beroperasi berdasarkan konteks yang usang. Setiap panduan yang diberikannya didasarkan pada kenyataan yang sudah usang.

Pekerjaan nyata membutuhkan kesadaran real-time, dan inilah di mana pipa pengambilan data statis menemui batasannya, tidak mampu menyesuaikan panduannya dengan sifat dinamis alur kerja Anda.

1 dari 4 karyawan menggunakan empat atau lebih alat hanya untuk membangun konteks di tempat kerja. Rincian penting mungkin tersembunyi dalam email, dijelaskan dalam thread Slack, dan didokumentasikan dalam alat terpisah, memaksa tim untuk membuang waktu mencari informasi daripada menyelesaikan pekerjaan.

Potongan yang Hilang yang Mengubah RAG Menjadi Tindakan

Jika peningkatan proses pengambilan data bukan terobosan yang dibutuhkan, lalu apa yang menjadi terobosan tersebut?

Bukan model yang lebih besar, atau prompt yang lebih cerdas. Bahkan bukan jendela konteks yang lebih luas.

Bagian yang hilang bersifat struktural; itu adalah lapisan eksekusi. Sebuah bentuk kecerdasan buatan (AI) yang tidak hanya mengambil dan merespons informasi, tetapi juga bertindak secara otonom berdasarkan informasi tersebut langsung dalam alur kerja Anda.

Ini adalah jembatan yang akhirnya menghubungkan "AI yang tahu" dengan "AI yang bertindak." 🛠️

Dari pengambilan data hingga eksekusi

RAG tradisional berperilaku seperti peneliti yang luar biasa.

Sistem ini menampilkan kebijakan harga perusahaan yang tepat dalam hitungan detik, menyoroti tingkatan yang relevan, dan mengembalikannya kepada perwakilan penjualan. Secara teknis benar, tetapi secara operasional belum lengkap.

Lapisan eksekusi mengubah hasilnya. Alih-alih membiarkan perwakilan secara manual mentransfer informasi tersebut ke berbagai alat, RAG berbasis agen dapat:

Buat penawaran terstruktur di dalam CRM.

Susun proposal dengan harga yang sesuai terintegrasi di dalamnya.

Buat tugas tindak lanjut untuk bagian hukum atau keuangan.

Beritahu tim akun dengan konteks lengkap yang terlampir.

Jawaban tidak lagi menjadi daftar periksa, tetapi menjadi tindakan yang dieksekusi secara instan.

Mengintegrasikan tindakan ke dalam alur kerja yang sebenarnya

Agar AI dapat mendorong peningkatan produktivitas yang terukur, AI harus beroperasi di lingkungan yang sama tempat pekerjaan dibuat, dilacak, dan diselesaikan.

Ketika pengetahuan dan eksekusi terpisah, manusia menjadi jembatan penghubung, menyalin detail antar sistem, menetapkan kepemilikan secara manual, dan memicu proses secara manual.

Lapisan eksekusi menghilangkan beban konversi tersebut. Pengetahuan yang tertanam dari sistem RAG Anda akan membantu agen AI memperbarui catatan secara langsung, membuat tugas, memicu alur kerja, menghasilkan dokumen, dan mengoordinasikan komunikasi di dalam alat-alat yang sudah digunakan oleh tim Anda. Alih-alih menghentikan proses untuk mengubah wawasan menjadi tindakan, tindakan tersebut terjadi di tempat yang sama di mana wawasan tersebut muncul.

Pada dasarnya, alur kerja menjadi berkelanjutan daripada terfragmentasi.

Dari RAG pasif ke RAG aktif

RAG pasif berfungsi seperti mesin pencari yang sangat canggih.

Ini meningkatkan akurasi dan mempercepat proses penemuan, namun masih bergantung pada manusia untuk mengimplementasikan jawaban-jawaban tersebut di sistem yang terputus.

RAG berbasis agen berperilaku lebih seperti rekan kerja digital.

Lapisan ini membaca konteks, mempertimbangkan tindakan tindak lanjut yang sesuai, dan melaksanakannya di lingkungan kerja yang aktif. Perubahan ini terlihat halus pada pandangan pertama, tetapi transformatif dalam praktiknya. Pengambilan informasi mengurangi waktu berpikir. Pelaksanaan mengurangi waktu koordinasi.

Sebagian besar tim terlalu fokus pada lapisan pengambilan data, embedding, dan akurasi pencarian. Namun, bottleneck sebenarnya bukan pada proses pengambilan pengetahuan. Masalahnya adalah mendapatkan pengetahuan yang bersih dan dapat digunakan.

Bagaimana ClickUp Super Agents Menghidupkan RAG

Membangun lapisan eksekusi dari awal terdengar elegan secara teori.

Dalam praktiknya, hal ini berarti mengintegrasikan API, mengelola izin, memelihara integrasi, menangani memori dan penyimpanan, serta membangun logika orkestrasi di antara sistem yang tidak pernah dirancang untuk bekerja sama.

Sebagian besar tim terjebak pada pengambilan data pasif atau mencoba mengembangkan kerangka kerja agen kustom mereka sendiri di atas alat-alat yang terfragmentasi. ClickUp menghilangkan dilema tersebut.

Alih-alih menumpuk agen pada infrastruktur yang terpisah, ClickUp mengintegrasikan agen tersebut langsung ke dalam ruang kerja AI terintegrasi di mana tugas, Dokumen, Obrolan, Dashboard, dan Otomatisasi sudah berbagi model data yang sama.

Di sini, pengambilan data dan eksekusi bukanlah sistem terpisah. Keduanya beroperasi dalam lingkungan yang sama. ClickUp Brain, asisten AI bawaan, bertindak sebagai lapisan pengetahuan yang terintegrasi. ClickUp Super Agents bertindak sebagai lapisan eksekusi.

Bersama-sama, mereka mengubah RAG dari infrastruktur pencarian menjadi mesin operasional yang aktif.

Pengetahuan yang terfokus, bukan pengambilan data secara buta.

Super Agents tidak beroperasi dalam konteks yang tidak jelas. Administrator secara eksplisit mengontrol apa yang dapat diakses oleh setiap agen di dalam pengaturan Knowledge dan Memory-nya.

Akses dapat diberikan kepada agen di tingkat Space, Folder, List, Task, atau Chat. Area publik tersedia secara default, sementara lokasi pribadi memerlukan penambahan yang disengaja dan memberikan visibilitas yang jelas saat data sensitif terpapar.

Selain data ruang kerja internal, agen dapat terhubung ke sistem eksternal seperti Confluence, GitHub, Gmail, Slack, Microsoft SharePoint, dan platform penyimpanan cloud. Pencarian web juga dapat diaktifkan, beserta akses ke Pusat Bantuan ClickUp untuk panduan produk yang terpercaya.

Ini berarti pengambilan data bukan hanya bersifat luas. Ia juga memperhatikan izin dan terstruktur.

Seorang agen dapat menampilkan pernyataan pekerjaan dari Dropbox, menggabungkannya dengan konteks proyek internal, dan mengembalikannya ke dalam tugas tanpa memaksa pengguna untuk meninggalkan ruang kerja. Pengetahuan menjadi terpusat dalam pengalaman, meskipun sumbernya tetap tersebar.

Memori yang beradaptasi seiring waktu

Sistem RAG tradisional bersifat stateless; mereka mengambil informasi dan kemudian melupakannya.

Super Agents dilengkapi dengan lapisan memori yang terkelola, yang memungkinkan kelanjutan perilaku tanpa mengorbankan kontrol.

Memori terbaru memungkinkan Super Agent untuk merujuk pada interaksi dan tindakan historisnya. Ketika diaktifkan, agen dapat mengingat apa yang telah dikerjakannya sebelumnya dan menggunakan konteks tersebut untuk menginformasikan respons di masa depan.

Preferensi memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan instruksi perilaku yang persisten yang membentuk cara agen merespons. Preferensi ini disimpan dalam memori agen dan secara otomatis diterapkan dalam interaksi selanjutnya, memengaruhi nada, struktur, atau format.

Fitur kecerdasan memungkinkan agen untuk menangkap dan menyimpan detail kontekstual penting untuk penggunaan di masa depan. Karena hal ini mungkin melibatkan informasi sensitif, fitur kecerdasan dinonaktifkan secara default dan harus diaktifkan secara eksplisit. Cara dan waktu penyimpanan kecerdasan bergantung pada instruksi yang dikonfigurasi pada agen, memastikan memori terstruktur dan diatur dalam parameter yang telah ditentukan.

Selain itu, penangkapan memori dapat dikonfigurasi. Admin menentukan cara dan waktu penyimpanan kecerdasan. Jenis memori sensitif memerlukan konfirmasi sebelum diaktifkan.

Ini mengubah agen dari respons sekali pakai menjadi kolaborator yang sadar konteks yang beradaptasi dalam batasan yang telah ditentukan.

Eksekusi yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja.

Pengambilan data tanpa eksekusi menciptakan kesenjangan tindakan. Super Agents menutupnya.

Karena beroperasi di dalam ruang kerja yang sama di mana tugas, Dokumen, dan Otomatisasi berada, Super Agents dapat bertindak atas pengetahuan secara langsung.

Sebuah prompt tunggal dapat menciptakan proyek yang sepenuhnya terstruktur dengan tugas-tugas yang sudah diisi sebelumnya, brief kreatif yang terhubung, pemilik yang ditugaskan, dan garis waktu yang terstruktur. Tugas yang terhambat dapat memicu logika reprioritisasi, memberi tahu pemangku kepentingan, dan secara dinamis menyesuaikan ketergantungan. Catatan rapat dapat menjadi tindakan yang ditugaskan. Pembaruan eksekutif dapat dihasilkan dari data tugas yang real-time. Lampiran dapat diubah menjadi item baris yang terstruktur.

Alih-alih mengembalikan informasi kepada manusia untuk dioperasionalkan, agen memperbarui sistem catatan secara langsung.

Super Agents di ClickUp dapat dikonfigurasi untuk menangani alur kerja apa pun tanpa perlu coding.

Agen berbasis peran di setiap fungsi

Hal penting yang perlu diingat? Super Agents tidak terbatas pada satu alur kerja saja.

Lapisan ini dapat dikonfigurasi untuk manajemen proyek, pembuatan konten pemasaran, demonstrasi penjualan, penyaringan permintaan, koordinasi perekrutan, pelaporan eksekutif, pemantauan risiko, penjadwalan, manajemen email, riset SEO, dan banyak lagi.

Contohnya:

Agen penelitian web dapat melakukan analisis internet mendalam dan menghasilkan laporan pasar terstruktur langsung di DM.

Agen risiko proyek dapat memantau status tugas dan mengidentifikasi hambatan yang muncul.

Agen perekrutan dapat secara otomatis merangkum panggilan penyaringan dan menyiapkan ringkasan wawancara.

Lihat contohnya di sini:

Satu ruang kerja, dengan konteks bersama untuk manusia dan AI.

Alat-alat yang terfragmentasi memecah konteks dan meninggalkan bahkan sistem RAG paling canggih dengan informasi yang tidak lengkap.

ClickUp menghilangkan batasan struktural tersebut dengan menggabungkan tugas, Dokumen, Obrolan, Dashboard, dan AI ke dalam satu lingkungan dengan izin yang terpadu. Karena manusia dan agen beroperasi dalam hierarki ruang kerja yang sama, agen dapat membaca komentar, memahami ketergantungan, memantau perubahan status, dan bertindak dengan kesadaran real-time.

Inilah yang mengubah RAG dari alat pencarian pasif menjadi sistem yang mempercepat pekerjaan:

Pencarian menjawab pertanyaan.

Eksekusi menggerakkan proyek-proyek.

Memori menjaga kelangsungan.

Akses yang terkelola memastikan kontrol.

Ketika lapisan-lapisan tersebut beroperasi dalam satu ruang kerja, AI tidak lagi sekadar asisten informasi, melainkan menjadi rekan tim operasional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih solusi RAG perusahaan

Saat Anda berencana untuk membangun atau memperbarui sistem RAG Anda, Anda perlu mengevaluasi solusi-solusi tersebut tidak hanya berdasarkan kemampuannya untuk menemukan dokumen.

Aplikasi RAG perusahaan yang sukses adalah mesin aksi, bukan sekadar kotak pencarian. Berikut adalah kriteria kunci yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan Anda memilih solusi yang memberikan nilai operasional yang nyata.

Kualitas dasar: Apakah sistem ini mengambil informasi dari data perusahaan Anda yang sebenarnya, termasuk rencana proyek, komentar tugas, dan wiki internal, ataukah bergantung pada pengetahuan generik? Basis data RAG Anda harus mencerminkan Apakah sistem ini mengambil informasi dari data perusahaan Anda yang sebenarnya, termasuk rencana proyek, komentar tugas, dan wiki internal, ataukah bergantung pada pengetahuan generik? Basis data RAG Anda harus mencerminkan sistem manajemen pengetahuan spesifik organisasi Anda.

Kemampuan eksekusi: Apakah AI dapat bertindak berdasarkan jawaban yang diberikannya, atau hanya menampilkannya? Inilah perbedaan mendasar antara AI yang memberikan informasi dan AI yang ikut serta dalam menyelesaikan pekerjaan.

Cakupan konteks: Apakah AI dapat melihat seluruh pekerjaan Anda—tugas, dokumen, tujuan, dan percakapan—atau pandangannya dibatasi oleh silo data? Semakin Apakah AI dapat melihat seluruh pekerjaan Anda—tugas, dokumen, tujuan, dan percakapan—atau pandangannya dibatasi oleh silo data? Semakin terpisah sumber data Anda , semakin kurang berguna RAG Anda.

Kesadaran real-time: Apakah sistem beroperasi menggunakan data langsung, ataukah menggunakan snapshot yang disimpan? Panduan yang didasarkan pada konteks yang sudah usang tidak hanya tidak berguna; itu justru kontraproduktif.

Alur kerja manusia-AI: Apakah solusi ini mendukung kolaborasi yang mulus antara manusia dan AI, ataukah mencoba sepenuhnya mengotomatisasi proses yang masih memerlukan penilaian manusia? Tujuan utama harus selalu Apakah solusi ini mendukung kolaborasi yang mulus antara manusia dan AI, ataukah mencoba sepenuhnya mengotomatisasi proses yang masih memerlukan penilaian manusia? Tujuan utama harus selalu AI yang berpusat pada manusia , bukan penggantian total proses pengambilan keputusan yang kompleks.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda membedakan antara implementasi RAG yang terlihat mengesankan dalam demo dan yang benar-benar akan mengubah cara tim Anda bekerja.

Jadikan Pengetahuan Beroperasi dengan ClickUp

Sistem RAG perusahaan secara keseluruhan adalah langkah awal yang kuat, tetapi hanya menyelesaikan setengah dari masalah. Pengambilan informasi saja tidak mengubah cara kerja dilakukan. Bagian yang hilang—komponen yang membuka produktivitas sejati—adalah lapisan eksekusi. Anda membutuhkan agen AI yang dapat mengambil pengetahuan yang tertanam dan mengubahnya menjadi tindakan otonom di dalam alur kerja sehari-hari Anda. ✨

Ini adalah pergeseran kritis dari "AI yang menjawab" menjadi "AI yang mengeksekusi." Nilai akhir tidak terletak pada memiliki sistem pencarian informasi yang sedikit lebih baik; melainkan pada memiliki AI yang secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaan tim Anda.

Organisasi yang berhasil mengatasi kesenjangan ini hari ini akan membangun keunggulan yang terus berkembang seiring dengan perluasan kemampuan AI. Mereka akan mengubah sistem RAG mereka dari perpustakaan pasif menjadi mesin kerja aktif dan cerdas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Sebagian besar sistem RAG unggul dalam mengakses informasi, tetapi tidak dapat mengambil tindakan. Mereka tidak memiliki kesadaran real-time terhadap perubahan alur kerja dan dibatasi oleh silo data yang mereka hubungkan. Hal ini membuat manusia harus secara manual mengisi celah antara jawaban dan hasil.

RAG dasar hanya mengambil dan merespons informasi. Agen AI RAG melangkah lebih jauh—mereka mengambil informasi, melakukan penalaran, dan kemudian mengeksekusi tugas seperti memperbarui proyek, memicu alur kerja, dan mengoordinasikan pekerjaan secara mandiri berdasarkan pengetahuan yang tertanam tersebut.

Sistem RAG dapat mengambil informasi dari berbagai alat, tetapi efektivitasnya sangat terbatas oleh kesenjangan konteks dan silo data. Itulah mengapa ruang kerja terintegrasi yang menyatukan data dan alur kerja akan selalu menghasilkan hasil yang lebih kuat dan andal.