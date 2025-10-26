20 Template Perencana Notion untuk Mengatur Hidup Anda

Sebuah planner yang baik membantu Anda dalam mengatur organisasi pribadi Anda.

Template ini dapat mengatur semua tugas Anda sesuai keinginan dan bahkan menjadwalkan berdasarkan tingkat urgensi. Metode tradisional mencatat dengan pensil di kalender kini jauh lebih powerful dengan planner digital.

Template planner Notion, termasuk template pelacak waktu Notion untuk manajemen proyek Notion, memberikan fitur tambahan seperti pelacakan waktu, papan visi, dan sinkronisasi kalender.

Tugas Anda bahkan dapat ditampilkan di alat eksternal seperti Google Calendar, membantu Anda menghindari penjadwalan ganda.

Untuk membantu Anda memulai, berikut adalah beberapa templat planner Notion gratis terbaik yang berfungsi sebagai solusi all-in-one, mudah digunakan, dan sangat efisien.

Template Perencana Notion Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel ringkasan untuk templat planner Notion dan ClickUp terbaik:

Apa yang Membuat Template Perencana Notion yang Baik?

Bayangkan membuka laptop Anda pada hari Senin dan melihat seluruh jadwal mingguan Anda dengan sekilas di Kalender: rapat yang diblokir di kalender, daftar tugas yang diwarnai sesuai kategori, kotak centang kebiasaan, dan bahkan rencana makan untuk hari Kamis.

Itulah hasil dari template planner gratis dari galeri template Notion.

Template Notion yang dirancang dengan baik membantu Anda mengatur waktu dan melacak baik tugas jangka pendek maupun tujuan jangka panjang menggunakan alat seperti template pelacak kebiasaan Notion. Untuk lebih jelasnya, inilah ciri-ciri template yang andal:

✅ Jelas mendefinisikan penggunaannya, baik untuk tugas harian, rencana mingguan, atau manajemen proyek

✅ Menjaga struktur tetap rapi dengan bagian yang terorganisir, filter, dan tampilan terhubung

✅ Memungkinkan penyesuaian fleksibel untuk tata letak, warna, ikon, dan tag, menjadikannya salah satu templat yang paling dapat disesuaikan

✅ Menyediakan berbagai tampilan perencanaan: rencana harian, rincian mingguan, dan tujuan bulanan

✅ Memanfaatkan alat bawaan Notion seperti basis data, pelacak kebiasaan Notion, dan sinkronisasi kalender

20 Template Perencana Notion

Mencari cara untuk mengelola hari Anda, acara khusus, perjalanan, atau bahkan setahun penuh dengan lebih efisien?

Berikut adalah 20 templat planner paling efisien dan templat Notion populer yang akan membantu Anda memaksimalkan waktu Anda:

1. Template Perencana Kehidupan Ultimate

melalui Notion

Apakah Anda sedang merencanakan perubahan karier, berusaha konsisten dengan latihan fisik, atau ingin mengurangi pengeluaran impulsif? Notion’s Ultimate Life Planner berguna dalam berbagai situasi, terutama untuk pengembangan pribadi.

Template ini dirancang untuk individu yang membutuhkan struktur untuk tujuan pribadi, keuangan, dan kesehatan, tanpa perlu beralih antara berbagai alat. Dengan fitur kalender mingguan bawaan, pelacak keuangan, catatan nutrisi, dan halaman manajemen proyek, template ini memberikan gambaran lengkap tentang kehidupan Anda dalam satu tempat.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengintegrasikan kesehatan, keuangan, dan pertumbuhan pribadi dalam satu dasbor yang terintegrasi dengan mulus

Tata letak yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda memprioritaskan hal-hal yang paling penting, mulai dari catatan nutrisi hingga tonggak proyek

Pelacak dan visualisasi bawaan membantu Anda mengidentifikasi tren dan merayakan kemajuan di setiap aspek kehidupan Anda.

✨ Ideal untuk: Individu yang menyeimbangkan kesehatan, keuangan, dan tujuan pribadi jangka panjang dalam satu ruang kerja terpadu.

💡 Tips Pro: Kesulitan menjaga rapat tetap fokus dan terarah? Tips tentang Cara Merencanakan Rapat dengan ClickUp menunjukkan cara membuat agenda terstruktur dan poin tindakan langsung di ruang kerja Anda.

2. Template Pengelola Tugas

melalui Notion

Ini adalah pagi hari Senin, dan kotak masuk Anda dipenuhi dengan ide-ide yang berantakan, tugas yang belum selesai, dan tenggat waktu yang terlupakan. Template Task Manager membantu Anda mengatasi kekacauan dengan mengumpulkan daftar tugas di satu tempat, lalu mengorganisirnya berdasarkan prioritas dan jadwal.

Gunakan Pusat Prioritas untuk melihat tugas yang sudah lewat batas waktu, tugas berikutnya, dan seberapa banyak yang sudah Anda selesaikan. Template ini ideal untuk siapa saja yang membutuhkan planner harian dengan pendekatan terstruktur.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Segera atur pikiran Anda dengan mencatat setiap tugas, ide, dan tenggat waktu dalam satu ruang yang terorganisir

Priority Center menampilkan apa yang mendesak dan terlambat, sehingga tidak ada yang terlewat.

Tampilan fleksibel (daftar, papan, kalender) menyesuaikan dengan alur kerja Anda—baik Anda penggemar daftar periksa atau perencana visual.

✨ Ideal Untuk: Siapa saja yang ingin memiliki planner harian terstruktur untuk mencatat, memprioritaskan, dan mengerjakan tugas tanpa merasa kewalahan.

3. Template Pelacak Keuangan

melalui Notion

Baik Anda mengelola beberapa akun atau berusaha mengontrol pengeluaran mingguan, templat Pelacak Keuangan dan pelacak keuangan, faktur profesional, serta templat Faktur Notion memberikan gambaran lengkap kesehatan keuangan Anda dalam satu templat Notion yang rapi.

Dengan mudah kategorikan pengeluaran, catat pendapatan, dan pantau transfer, sementara templat pelacak langganan bawaan Notion membantu Anda menghindari biaya tak terduga.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat gambaran keuangan Anda secara keseluruhan dengan sekali pandang, mulai dari sumber pendapatan hingga pengeluaran berulang dan langganan.

Kategorisasi cerdas dan grafik memudahkan pengelolaan anggaran dan pelacakan pengeluaran.

Pelacak langganan memastikan Anda tidak lagi terkejut oleh perpanjangan yang terlupakan atau biaya tersembunyi.

✨ Ideal untuk: Freelancer, mahasiswa, atau profesional yang mengelola beberapa akun dan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan keuangan.

4. Template Kalender Media Sosial (dengan Notion AI)

melalui Notion

Saat ini sudah sore hari Kamis, dan atasan Anda baru saja meminta jadwal konten untuk minggu depan, tetapi Anda masih menyusun postingan dari tiga dokumen yang berbeda.

Kalender Media Sosial memecahkan masalah ini dengan memberikan satu templat Notion untuk menyusun, menjadwalkan, dan mengatur semua konten media sosial Anda. Beralih antara tampilan kalender dan papan untuk merencanakan di berbagai platform, dan gunakan Notion AI untuk menghasilkan ide posting atau mengedit draf secara instan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan, buat draf, dan jadwalkan konten untuk setiap platform di satu tempat.

Manfaatkan Notion AI untuk brainstorming ide postingan, mendaur ulang konten, dan mengoptimalkan alur kerja penerbitan Anda.

Beralih antara tampilan kalender dan papan untuk melihat dengan jelas apa yang akan diluncurkan dan kapan.

✨ Ideal untuk: Pembuat konten dan tim pemasaran yang mengelola jadwal penerbitan multi-platform dan mengolah ulang posting.

5. Template Pelacak Langganan

melalui Notion

Template Pelacak Langganan membantu Anda mengelola pengeluaran berulang dengan dasbor visual yang sederhana. Lihat semua langganan aktif Anda, tanggal perpanjangan terakhir, dan apakah pembayaran sudah jatuh tempo atau sudah selesai.

Dengan tombol "Bayar" satu klik dan grafik biaya tahunan, pelacak langganan Notion ini sempurna untuk freelancer, mahasiswa, dan siapa pun yang ingin mengembalikan kendali atas anggaran bulanan mereka.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dashboard visual memberikan wawasan instan tentang semua langganan aktif, tanggal perpanjangan, dan total pengeluaran bulanan.

Fitur "Bayar" dengan satu klik dan grafik biaya tahunan membantu Anda mengelola pembayaran dan menghindari kebocoran anggaran.

Sempurna untuk freelancer, mahasiswa, atau siapa pun yang ingin mengelola pengeluaran berulang dengan mudah tanpa repot.

✨ Ideal Untuk: Pengguna yang ingin cara sederhana untuk melacak pengeluaran berulang dan tetap mengontrol tanggal perpanjangan.

💡 Tips Pro: Bosan berpindah-pindah antara lima aplikasi berbeda hanya untuk tetap terorganisir? Template Notion Gratis untuk Catatan, Tugas, dan Lainnya mengumpulkan lebih dari 50 template untuk mengonsolidasikan pekerjaan Anda di satu tempat. Tidak lagi kewalahan dengan tab!

6. Template Perencana Pernikahan: Anggaran, Jadwal, Tugas, dan Lainnya

melalui Notion

Enam bulan menjelang pernikahan Anda, Anda merasa kewalahan dengan panggilan vendor, daftar tamu, dan papan Pinterest. Template planner Notion ini menyatukan semuanya.

Dari pelacak anggaran dan daftar RSVP hingga kontrak dan inspirasi desain, templat komprehensif ini menggantikan catatan yang tersebar. Gunakan daftar tugas dan tampilan timeline untuk tetap sesuai jadwal, serta papan suasana hati untuk menyelaraskannya dengan tema bersama pasangan atau perencana Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengumpulkan setiap detail—mulai dari kontak vendor hingga daftar tamu.

Pelacak anggaran dan garis waktu bawaan membantu Anda menjaga perencanaan tetap sesuai jadwal dan dalam anggaran.

Papan mood dan galeri inspirasi memudahkan Anda untuk menyepakati tema dan berbagi visi Anda dengan orang lain.

✨ Ideal Untuk: Pasangan yang merencanakan pernikahan dan ingin mengatur segala hal mulai dari vendor hingga daftar tamu di satu tempat.

7. Template Tugas Kelompok Mahasiswa

melalui Notion

Template Tugas Kelompok Mahasiswa adalah solusi untuk menghindari kepanikan di menit-menit terakhir.

Dengan ruang khusus untuk membagikan tanggung jawab, menyimpan tautan, dan melacak daftar tugas, templat ini memberikan struktur pada kerja kelompok yang kacau. Tambahkan catatan rapat, tenggat waktu, dan bahkan daftar putar bersama untuk membuat kerja tim terasa lebih seperti kemajuan daripada stres.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tugaskan peran, lacak kemajuan, dan simpan sumber daya dalam satu pusat kolaboratif—tidak lagi perlu obrolan grup yang panik

Catatan rapat bawaan dan pengingat tenggat waktu memastikan semua orang tetap bertanggung jawab dan sejalan

Daftar putar yang dibagikan dan bagian yang dapat disesuaikan membuat kerja tim menjadi lebih menyenangkan dan kurang stres

✨ Ideal untuk: Mahasiswa universitas atau sekolah menengah yang bekerja pada proyek kelompok dan membutuhkan kejelasan serta tanggung jawab bersama.

8. Template Kata Sandi

melalui Notion

Template Kata Sandi menyediakan alat sederhana dan mudah digunakan untuk menyimpan semua kredensial login Anda di satu ruang yang aman dan terorganisir. Baik Anda mengelola akun pribadi, login kerja, atau akses bersama dengan tim, template Notion ini memastikan nama pengguna dan kata sandi Anda selalu mudah diakses.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Simpan semua kredensial login Anda dengan aman di satu lokasi terenkripsi yang mudah diakses

Mengelompokkan akun berdasarkan kategori (pekerjaan, pribadi, bersama) untuk akses cepat saat Anda membutuhkannya

Menghilangkan masalah reset kata sandi dan kunci akun—tidak akan lagi terjebak di luar akun Anda

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang mengelola beberapa akun dan mencari sistem penyimpanan login yang aman dan terpusat.

💡 Tips Pro: Jika daftar tugas Anda terus bertambah dan melebihi kapasitas planner Anda, blog kami Best Daily Planner Apps akan membantu Anda menemukan aplikasi yang tepat untuk hari Anda, mulai dari pengelola tugas yang fleksibel hingga sistem produktivitas lengkap seperti ClickUp.

9. Template Pelacak Buku Membaca Terbaik

melalui Notion

The Ultimate Reading Book Tracker membantu Anda tetap konsisten dengan mengorganisir daftar bacaan, melacak halaman yang dibaca, dan mencatat refleksi sepanjang proses. Setiap buku mendapatkan halaman tersendiri untuk pikiran, kutipan, dan sorotan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur daftar bacaan, kemajuan, dan refleksi Anda dalam ruang yang menarik secara visual dan bebas gangguan

Halaman khusus untuk setiap buku memungkinkan Anda mencatat kutipan, catatan, dan wawasan pribadi saat Anda membaca

Pelacakan kemajuan memotivasi Anda untuk tetap konsisten dan mencapai tujuan membaca Anda, satu halaman demi satu

✨ Ideal Untuk: Pembaca yang ingin tetap konsisten dengan tujuan membaca mereka dan merenungkan poin-poin penting.

10. Template Perencana All-in-One Christine Tay

melalui Notion

Template planner Notion all-in-one karya Christine Tay mengumpulkan semua hal Anda ke dalam satu template yang bersih dan intuitif, mudah dinavigasi, dan dapat disesuaikan. Mulai dari daftar tugas, catatan buku, daftar keinginan, hingga tujuan jangka panjang, template ini memberikan sistem untuk mengelola tugas sehari-hari dan perencanaan jangka panjang.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan daftar tugas, catatan bacaan, daftar keinginan, dan tujuan jangka panjang dalam satu dasbor yang intuitif

Mudah disesuaikan—tambahkan bagian, ikon, dan skema warna Anda sendiri untuk menyesuaikan dengan gaya Anda

Mempermudah pengelolaan tugas harian dan perencanaan jangka panjang, sehingga tidak ada yang terlewat atau terlupakan

✨ Ideal Untuk: Profesional sibuk yang mengelola tugas pribadi, catatan bacaan, dan daftar keinginan dari satu dasbor.

11. Template Perencana Pesta Natal

melalui Notion

Hanya dua minggu sebelum acara kumpul-kumpul liburan Anda, dan RSVP, menu, serta anggaran tersebar di pesan teks dan catatan tempel. Template Perencana Pesta Natal akan mengumpulkan semuanya sehingga Anda benar-benar bisa menikmati menjadi tuan rumah!

Template planner Notion ini membantu Anda melacak daftar tamu, mengatur menu, dan tetap dalam anggaran. Intinya, ini adalah alat andalan Anda untuk menghindari masalah mendadak.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan daftar tamu, menu, dan anggaran sehingga Anda dapat merencanakan setiap detail tanpa catatan yang tersebar atau spreadsheet

Daftar periksa visual dan pengingat membantu Anda tetap teratur dalam mengelola RSVP, belanja, dan persiapan—tanpa kekacauan di menit-menit terakhir.

Dirancang untuk hosting yang bebas stres, memungkinkan Anda fokus pada menciptakan momen berkesan daripada mengurus logistik.

✨ Ideal Untuk: Tuan rumah yang merencanakan acara liburan dengan fokus pada anggaran, daftar tamu, dan koordinasi yang bebas stres.

melalui Notion

Butuh artikel yang berguna, tapi tersembunyi di riwayat penelusuran browser Anda atau tab acak yang Anda tutup minggu lalu. Dan siapa yang tahu di mana?

Template Notion "Links, Shortcuts, and Badges" menyediakan ruang terpusat untuk menyimpan sumber daya penting, alat, rencana makan, dan halaman favorit. Ideal untuk pelajar, peneliti, dan profesional digital, template ini menjaga semuanya terorganisir dan dapat diakses dengan satu klik.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengumpulkan semua tautan penting, sumber daya, dan pintasan Anda untuk akses instan—tidak lagi kehilangan tab atau bookmark.

Lencana dan kategori yang dapat disesuaikan memudahkan Anda mengorganisir berdasarkan proyek, subjek, atau prioritas.

Sempurna untuk pelajar, peneliti, dan profesional digital yang membutuhkan pusat tunggal untuk semua alat dan referensi andalan mereka.

✨ Ideal untuk: Mahasiswa, peneliti, dan pekerja digital yang membutuhkan akses cepat ke alat dan referensi penting.

📖 Baca Juga: Aplikasi Perencana Digital Gratis Terbaik

13. Template Perencana Perjalanan, Itinerary Perjalanan, dan Daftar Impian

melalui Notion

Anda akhirnya merencanakan liburan impian yang telah ada di daftar impian Anda selama tiga tahun terakhir.

Tapi ada masalah: penerbangan Anda dalam beberapa hari lagi, konfirmasi hotel Anda tersembunyi di kotak masuk email, itinerary Anda masih di aplikasi Notes, dan Anda baru sadar lupa memeriksa jadwal kereta antar kota.

Jika ini menggambarkan Anda, templat Perencana Perjalanan Notion membantu Anda mengatur semuanya. Templat Perencana Perjalanan Notion ini dirancang untuk para pelancong yang menginginkan pengalaman yang lancar, dengan bagian untuk perencanaan multi-destinasi, pelacakan pengeluaran berdasarkan mata uang, dan ruang untuk mencatat perjalanan Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengatur setiap aspek perjalanan Anda, mulai dari itinerary dan pemesanan hingga anggaran dan daftar impian, dalam satu tempat.

Perencanaan multi-destinasi dan pelacakan pengeluaran berdasarkan mata uang membuat perjalanan kompleks menjadi mudah dikelola.

Fitur jurnal bawaan memungkinkan Anda mencatat kenangan, foto, dan refleksi saat bepergian.

✨ Ideal untuk: Pelancong yang merencanakan perjalanan dengan beberapa tujuan dan ingin melacak logistik, anggaran, serta mencatat kenangan.

14. Template Dashboard Siswa Janice Studies

melalui Notion

Dashboard Mahasiswa Janice Studies memberikan antarmuka terpusat dan ramah pengguna untuk mengelola seluruh kehidupan akademik dan pribadi Anda.

Dengan templat ini, Anda dapat dengan mudah melacak tugas, ujian, dan item tindakan harian sambil mengatur catatan dan jadwal untuk setiap mata kuliah agar terhindar dari belajar dadakan di menit-menit terakhir.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan tugas, ujian, catatan, dan jadwal dalam satu dasbor akademik yang mudah dinavigasi.

Pelacak visual dan pengingat membantu Anda tetap di depan tenggat waktu dan menghindari pekerjaan mendadak di menit-menit terakhir.

Dapat disesuaikan dengan beban studi apa pun, menjadikannya ideal untuk siswa SMA dan mahasiswa.

✨ Ideal Untuk: Mahasiswa yang mengelola tugas, ujian, dan catatan kuliah dalam dasbor akademik terpusat.

15. Template Daftar Pakaian Perjalanan

melalui Notion

Anda berada di bandara, dan tiba-tiba menyadari, Anda lupa membawa charger!

Template Daftar Pengepakan Perjalanan membantu mencegah momen-momen tersebut dengan mengorganisir semua yang Anda butuhkan berdasarkan kategori: pakaian, elektronik, perlengkapan mandi, dan lainnya. Dengan mudah tambahkan barang-barang terakhir ke daftar belanja Anda, rencanakan pakaian untuk setiap hari, dan centang barang-barang yang sudah dikemas di ponsel Anda saat Anda berangkat.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengelompokkan barang-barang penting untuk packing (pakaian, elektronik, perlengkapan mandi) sehingga Anda tidak akan lupa membawa barang apa pun lagi.

Daftar periksa interaktif dan perencana pakaian membantu Anda packing dengan lebih cerdas dan menghindari packing berlebihan.

Desain yang ramah seluler memungkinkan Anda memperbarui daftar Anda di mana saja, bahkan hingga saat keberangkatan.

✨ Ideal untuk: Pelancong sering yang ingin memastikan mereka tidak pernah lupa barang penting atau membawa terlalu banyak barang saat bepergian.

📖 Baca Juga: Template dan Contoh Rencana Kerja Gratis

16. Template Pelacak Tujuan dan Kebiasaan

melalui Notion

Berapa kali Anda memutuskan untuk belajar bahasa baru?

Template Pelacak Tujuan dan Kebiasaan membantu Anda mengatasi hal itu dengan menghubungkan aspirasi Anda ke sistem harian. Pecah tujuan berdasarkan timeline—12 minggu, 12 bulan, atau 5 tahun—dan lacaknya di berbagai aspek kehidupan seperti karier, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi.

Template pelacak tujuan Notion ini membantu Anda tetap konsisten dan memantau kemajuan Anda secara visual melalui catatan kemajuan yang jelas.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Membagi tujuan besar menjadi kebiasaan harian yang dapat dilaksanakan, menjaga motivasi dan tanggung jawab Anda

Catatan kemajuan visual dan garis waktu membantu Anda melihat perkembangan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun

Dapat disesuaikan untuk berbagai aspek kehidupan—karier, kesehatan, pembelajaran, atau pengembangan pribadi

✨ Ideal Untuk: Siapa pun yang mengejar pengembangan pribadi atau profesional jangka panjang melalui pelacakan tujuan dan kebiasaan yang terstruktur.

17. Template Pelacak Pengeluaran Perjalanan & Alat Anggaran

melalui Notion

Pernahkah Anda menghadapi perjalanan kelompok, di mana Anda terus-menerus membagi biaya makan dan transportasi, dan tidak ada yang ingat siapa yang membayar apa?

Alat Pelacak Pengeluaran Perjalanan & Anggaran ini memecahkan masalah tersebut dengan memungkinkan semua orang mencatat pengeluaran secara real-time, bahkan dalam mata uang yang berbeda. Dengan konversi otomatis dan rincian khusus untuk pelancong, alat ini membantu Anda menyelesaikan perhitungan tanpa perlu menghitung ulang secara canggung setelah perjalanan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pencatatan pengeluaran secara real-time dan konversi mata uang otomatis memudahkan pengelolaan perjalanan kelompok

Rincian khusus untuk pelancong memastikan semua orang tahu siapa yang membayar apa—tanpa perhitungan rumit setelah perjalanan

Ringkasan anggaran visual membantu Anda tetap pada jalur yang benar dan menghindari pengeluaran berlebihan

✨ Ideal untuk: Pelancong kelompok yang perlu membagi biaya, mengelola anggaran bersama, dan melacak pengeluaran secara real-time.

18. Template undangan perjalanan grup dengan jajak pendapat

melalui Notion

Misalkan Anda sedang merencanakan liburan akhir pekan bersama teman-teman. Setengah dari anggota grup belum mengonfirmasi kehadiran mereka, dan tidak ada yang setuju tentang aktivitas apa yang akan dilakukan dalam obrolan.

Template Undangan Perjalanan Kelompok dengan Poll Notion memudahkan segalanya dengan formulir RSVP, detail perjalanan yang dibagikan, dan jajak pendapat bawaan untuk memilih aktivitas atau tanggal.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Formulir RSVP dan jajak pendapat bawaan memudahkan pengambilan keputusan kelompok—tidak lagi perlu berlama-lama dalam obrolan grup

Mengumpulkan detail perjalanan, tanggal, dan opsi aktivitas untuk koordinasi yang mudah

Membuat perencanaan menjadi menyenangkan dan inklusif, memastikan setiap suara didengar

✨ Ideal untuk: Penyelenggara perjalanan yang mengoordinasikan tanggal, aktivitas, dan konfirmasi kehadiran tanpa obrolan grup yang berantakan.

📖 Baca Juga: Template Jadwal Google Docs Gratis

19. Template Pelacak Hadiah Liburan

melalui Notion

Pelacak Hadiah Liburan membantu Anda merencanakan, menganggarkan, dan memantau setiap hadiah dalam satu templat Notion gratis. Bagian terbaiknya adalah Anda dapat melacak ide hadiah, status pembelian, pengeluaran per orang, dan pembaruan pengiriman dengan tata letak visual yang rapi.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak ide hadiah, status pembelian, dan anggaran untuk semua orang dalam daftar Anda—tidak lagi ada hadiah ganda atau penerima yang terlewat

Tata letak visual memudahkan Anda melihat siapa yang masih perlu dibeli dan berapa banyak yang telah Anda belanjakan

Sempurna untuk berbelanja liburan yang terorganisir dan bebas stres, serta pemberian hadiah yang penuh pertimbangan

✨ Ideal untuk: Penyelenggara perjalanan yang mengoordinasikan tanggal, aktivitas, dan konfirmasi kehadiran tanpa obrolan grup yang berantakan.

📖 Baca Juga: Template Kalender Bulanan Gratis untuk Mengatur Waktu Anda

20. Template Perencana Perjalanan Road Trip

melalui Notion

Setengah jalan dalam perjalanan darat Anda dan tidak ingat kota mana yang direncanakan untuk berhenti berikutnya atau di mana restoran yang wajib dicoba itu? Saya pernah mengalaminya.

Perencana Perjalanan Road Trip membantu Anda merencanakan setiap detail dengan cermat, termasuk dasbor Notion yang estetis untuk pemberhentian pengisian bahan bakar dan rute alternatif yang indah.

Dengan peta Google yang terintegrasi, itinerari perjalanan visual, dan pelacak pengeluaran bawaan, templat Notion ini sempurna untuk para pelancong yang ingin struktur tanpa mengorbankan spontanitas.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan setiap pemberhentian, makan, dan rute pemandangan dengan itinerary interaktif dan peta Google Maps yang terintegrasi

Pelacak pengeluaran bawaan dan daftar barang bawaan membantu Anda mengatur perjalanan dari awal hingga akhir

Dashboard estetis membuat perencanaan dan pendokumentasian petualangan Anda seseru perjalanan itu sendiri

✨ Ideal untuk: Pemberi hadiah yang ingin merencanakan, menganggarkan, dan mengatur hadiah untuk keluarga, teman, dan rekan kerja.

Batasan Notion

Template planner Notion sangat bagus untuk memulai… tetapi jarang menyesuaikan dengan cara Anda sebenarnya bekerja.

Selain itu, Notion memiliki beberapa masalah lain yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk menggunakannya:

Sebagian besar templat dirancang berdasarkan alur kerja orang lain, bukan milik Anda, yang seringkali mengakibatkan solusi sementara atau merusak sistem kunci hanya untuk membuatnya dapat digunakan

Menyesuaikan template secara berlebihan dapat dengan cepat menyebabkan masalah database, filter yang rusak, atau struktur yang terduplikasi, yang justru menambah kekacauan daripada kejelasan

Template umumnya tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap prioritas yang berubah , seperti beralih dari pelacakan pribadi ke manajemen proyek berbasis tim

Rencana gratis Notion membatasi penggunaan tim dengan batas 1.000 blok, yang dapat menyulitkan untuk ruang kerja kolaboratif

Semakin berkembang alur kerja Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan melampaui templat statis yang tidak mendukung otomatisasi, integrasi yang mulus, atau tampilan tugas dinamis

Jadi, apa saja alternatif Notion yang Anda miliki? Mari kita cari tahu.

Template Notion Alternatif

Berbeda dengan Notion, ClickUp tidak bergantung pada templat statis yang harus terus-menerus disesuaikan.

Template ini dilengkapi dengan otomatisasi bawaan, pelacakan waktu asli, tugas berulang, dan kolaborasi real-time, mengatasi masalah umum seperti penyesuaian berlebihan dan skalabilitas terbatas yang sering ditemukan pada banyak template planner Notion.

Jika Anda mencari solusi yang lebih fleksibel dan jangka panjang, berikut adalah 10 templat planner ClickUp yang lebih cocok untuk kebutuhan yang terus berkembang.

1. Template Perencana Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap terorganisir tanpa perlu terus-menerus merestrukturisasi sistem Anda dengan templat ClickUp Daily Planner

Apakah Anda bosan menyesuaikan templat Notion hanya untuk mengelola hari biasa? Templat Perencana Harian ClickUp memberikan tata letak siap pakai dengan manajemen tugas seret dan lepas.

Template planner harian ini benar-benar tidak memerlukan pengaturan manual dan bahkan dilengkapi dengan prioritas bawaan serta pelacakan kemajuan visual.

Baik Anda sedang menyeimbangkan rapat, urusan pribadi, atau pekerjaan yang didorong oleh tenggat waktu, templat ini membantu Anda mengkategorikan tugas (pekerjaan, pribadi, tujuan), mengelola prioritas, dan tetap fokus sepanjang hari.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tata letak siap pakai dengan manajemen tugas seret dan lepas—tidak memerlukan pengaturan manual

Fitur prioritas bawaan dan pelacakan kemajuan visual membantu Anda fokus pada hal-hal yang paling penting

Kategorikan tugas berdasarkan pekerjaan, pribadi, atau tujuan untuk pandangan holistik tentang hari Anda

✨ Ideal untuk: Profesional dan individu yang mencari manajer tugas harian yang andal dengan fitur prioritas bawaan.

📖 Baca Juga: Template Goodnotes Gratis untuk Catatan Digital

2. Template Catatan Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Jika fokus Anda pada pelacakan kebiasaan atau akuntabilitas proyek, coba templat ClickUp Daily Log

Jika Anda membutuhkan lebih dari sekadar daftar periksa untuk merefleksikan hari Anda, templat ClickUp Daily Log menawarkan visibilitas terstruktur atas semua yang telah Anda lakukan.

Template ini memungkinkan Anda mencatat tugas, mencatat kemajuan, dan melihat status penyelesaian secara real-time. Selain itu, dengan bidang bawaan untuk tanggal jatuh tempo, prioritas, dan catatan, Anda mendapatkan arsip berkelanjutan dari pekerjaan harian Anda tanpa perlu membuat beberapa basis data terhubung seperti di Notion.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pelacakan aktivitas harian yang terstruktur mendukung pembentukan kebiasaan dan evaluasi kinerja

Pencatatan real-time dan status penyelesaian membantu Anda tetap bertanggung jawab dan termotivasi

Kolom bawaan untuk tanggal jatuh tempo, prioritas, dan catatan menghilangkan kebutuhan akan beberapa basis data.

✨ Ideal Untuk: Pengguna yang ingin melacak aktivitas harian secara terstruktur untuk mendukung pembentukan kebiasaan dan evaluasi kinerja.

👀 Fakta Menarik: Perencana harian komersial pertama diperkenalkan pada awal tahun 1900-an oleh sebuah perusahaan Inggris bernama Letts. Mereka masih beroperasi hingga hari ini, menunjukkan daya tarik abadi dari perencana.

3. Template Jadwal Jam Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun ritme harian yang mendukung fokus dan fleksibilitas menggunakan Template Jadwal Jam Harian ClickUp.

Ketika hari Anda berlalu tanpa menyadari ke mana waktu pergi (terutama saat scrolling Instagram Reels), templat ini memberikan struktur hingga ke jam.

Template Jadwal Jam Harian ClickUp membantu Anda mengalokasikan waktu untuk tugas, rapat, istirahat, dan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi. Template ini sangat cocok untuk mahasiswa yang mengelola jadwal kuliah atau profesional yang perlu menyeimbangkan pekerjaan mendalam dengan tugas administratif.

Berbeda dengan planner manual, template ini secara otomatis diperbarui dengan pelacakan real-time, membantu Anda mengidentifikasi pemborosan waktu dan mengoptimalkan rutinitas Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagi waktu Anda per jam untuk fokus maksimal dan fleksibilitas.

Pembaruan otomatis dengan pelacakan real-time untuk membantu Anda mengidentifikasi pemborosan waktu dan mengoptimalkan rutinitas.

Sempurna untuk pelajar dan profesional yang harus menyeimbangkan pekerjaan mendalam, rapat, dan istirahat.

✨ Ideal Untuk: Orang yang mengikuti metode time-blocking atau rutinitas terstruktur dan ingin mengoptimalkan setiap jam dalam sehari.

4. Template Laporan Aktivitas Harian Karyawan ClickUp

Dapatkan templat gratis Hapus tebak-tebakan dalam penilaian kinerja dengan templat Laporan Aktivitas Harian Karyawan ClickUp.

Saat Anda mengelola tim di berbagai proyek, mudah untuk kehilangan jejak siapa yang sedang mengerjakan apa. Itu terjadi hingga tenggat waktu mulai terlewat.

Template Laporan Aktivitas Harian Karyawan memberikan manajer pandangan yang jelas dan real-time tentang penyelesaian tugas harian, waktu yang dihabiskan, dan produktivitas secara keseluruhan. Template ini sangat berguna untuk tim jarak jauh atau peran yang berfokus pada operasional.

Template ini melacak kinerja individu, menyoroti keterlambatan, dan membantu memperkuat pertanggungjawaban melalui bidang terstruktur untuk catatan tugas dan laporan bawaan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Memberikan manajer pandangan yang jelas dan real-time tentang penyelesaian tugas harian dan produktivitas.

Melacak kinerja individu dan menyoroti keterlambatan untuk meningkatkan pertanggungjawaban.

Ideal untuk tim jarak jauh dan peran yang berfokus pada operasional yang membutuhkan pelaporan terstruktur.

✨ Ideal untuk: Manajer dan pemimpin tim yang memantau kinerja karyawan dan output harian di berbagai proyek.

👀 Fakta Menarik: Ahli produktivitas mengatakan bahwa merencanakan 10 menit di pagi hari dapat menghemat hingga 2 jam waktu yang terbuang sia-sia sepanjang hari. Perencana membantu Anda mengembalikan waktu tersebut.

5. Template Perencana Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Identifikasi hambatan sebelum mengganggu jadwal dengan templat Perencana Proyek ClickUp.

Anda telah memulai proyek baru, dan setelah tiga hari, tugas-tugas tersebar, jadwal tidak jelas, dan peran tim tidak terdefinisi dengan baik.

Template Perencana Proyek ClickUp mengatasi hal itu dengan cepat dengan memberikan ruang kerja terstruktur tunggal untuk mengatur hasil kerja, membagikan tanggung jawab, dan memvisualisasikan kemajuan dalam tampilan Kanban, Daftar, atau Kalender.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengatur hasil kerja, membagikan tanggung jawab, dan memvisualisasikan kemajuan dalam satu ruang kerja.

Berbagai tampilan (Kanban, Daftar, Kalender) dapat disesuaikan dengan gaya manajemen proyek apa pun.

Fitur penghalang bawaan dan pelacakan timeline memastikan proyek tetap sesuai jadwal dan tim tetap sejalan.

✨ Ideal untuk: Tim yang merencanakan proyek kompleks dan membutuhkan visibilitas yang lebih baik terhadap kemajuan, peran, dan jadwal.

📖 Baca Juga: Template Google Calendar Gratis

6. Template Perencana Liburan ClickUp

Dapatkan templat gratis Koordinasikan dengan mudah dan fokuslah untuk menikmati waktu luang Anda menggunakan Template Perencana Liburan ClickUp.

Mengkoordinasikan detail perjalanan, seperti tanggal perjalanan, akomodasi, dan dokumen, dapat menjadi membingungkan, terutama ketika melibatkan banyak orang.

Template Perencana Liburan ClickUp mengumpulkan semua rencana liburan Anda—penerbangan, penginapan, aktivitas, dan dokumen perjalanan—ke dalam satu ruang terpusat. Dengan mudah koordinasikan tanggal, lacak siapa yang akan pergi ke mana, dan simpan file penting seperti reservasi atau itinerary dalam satu tampilan aman.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mengumpulkan semua rencana liburan—penerbangan, penginapan, aktivitas, dan dokumen—dalam satu ruang aman

Dengan mudah koordinasikan tanggal dan lacak siapa yang akan pergi ke mana untuk perjalanan kelompok atau liburan keluarga

Simpan file penting seperti reservasi dan itinerari untuk akses cepat kapan saja

✨ Ideal untuk: Keluarga atau kelompok traveler yang mengelola logistik liburan seperti pemesanan, dokumen, dan jadwal.

👀 Fakta Menarik: Benjamin Franklin menggunakan metode perencanaan serupa pada abad ke-18. Ia membagi harinya menjadi blok waktu spesifik—versi awal dari teknik pembagian waktu yang masih kita gunakan hingga kini.

7. Template Daftar Tugas Kalender ClickUp

Dapatkan templat gratis Tanpa perlu berpindah antar alat, tetap fokus pada hal yang paling penting dengan templat Daftar Tugas Kalender ClickUp

Memiliki tampilan kalender yang jelas dapat sangat penting ketika tugas-tugas mulai menumpuk dan tenggat waktu saling tumpang tindih.

Template Daftar Tugas Kalender ClickUp menggabungkan penjadwalan dan pelacakan tugas dalam satu tata letak fleksibel, memungkinkan Anda mengelola prioritas harian sambil merencanakan ke depan. Anda dapat mengelompokkan tugas ke dalam kategori, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan memvisualisasikan beban kerja Anda sepanjang hari atau minggu.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Menggabungkan penjadwalan dan pelacakan tugas dalam tata letak yang fleksibel dan terintegrasi

Atur tugas berdasarkan kategori, tetapkan tanggal jatuh tempo, dan visualisasikan beban kerja sepanjang hari atau minggu

Tetap fokus pada prioritas harian sambil merencanakan ke depan dengan tampilan kalender yang jelas

✨ Ideal untuk: Pengguna yang ingin mengelola tugas secara visual dan merencanakan waktu mereka dengan tampilan harian dan mingguan yang jelas.

💡 Tips Pro: Jika Anda mencoba mengelola proyek di Notion tetapi terus menemui hambatan, blog kami, "Cara Menggunakan Notion untuk Manajemen Proyek," menjelaskan apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana menyederhanakan alur kerja Anda tanpa merasa kewalahan.

8. Template Kalender Tahunan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bawa struktur ke tahun Anda tanpa repot merencanakan secara manual menggunakan Template Kalender Tahunan ClickUp

Di tengah tahun, Anda panik mencoba mengingat tanggal peluncuran produk—atau lebih buruk lagi, Anda telah melewatkan tenggat waktu yang penting.

Template Kalender Tahunan ClickUp memberikan Anda gambaran lengkap tentang semua tugas Anda.

Dengan pembagian bulanan dan garis waktu visual, templat ini membantu Anda melacak tujuan jangka panjang dan tetap selangkah lebih maju dalam menghadapi apa yang akan datang.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Memberikan gambaran lengkap tentang semua tugas, tenggat waktu, dan acara untuk sepanjang tahun

Pembagian bulanan dan garis waktu visual membantu Anda melacak tujuan jangka panjang dan tonggak pencapaian

Mencegah tenggat waktu terlewat dan membantu Anda tetap di depan dalam menghadapi tugas selanjutnya

✨ Ideal untuk: Perencana strategis dan tim yang membutuhkan tampilan tahunan tingkat tinggi untuk memetakan tenggat waktu, acara, dan tonggak pencapaian.

9. Template Kalender Mingguan ClickUp

Dapatkan templat gratis Jaga agar minggu Anda terorganisir dan terkelola dengan baik menggunakan templat Kalender Mingguan ClickUp

Minggu Anda dimulai dengan baik, tetapi pada hari Rabu, rapat bertabrakan, tenggat waktu mendekat, dan jadwal Anda terasa tidak terkendali.

Template Kalender Mingguan ClickUp memberikan kejelasan di tengah kekacauan dengan memungkinkan Anda merencanakan seluruh minggu Anda dengan penugasan tugas yang menarik secara visual, acara, dan blok waktu.

Dengan pembaruan real-time dan fitur seret-dan-lepas untuk penjadwalan, ini sempurna untuk menyeimbangkan prioritas tim, mengelola tujuan planner mingguan, dan menjaga komitmen pribadi tetap terkendali.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rencanakan minggu penuh Anda dengan penugasan tugas yang menarik secara visual, acara, dan blok waktu

Pembaruan real-time dan fitur seret-dan-lepas untuk penjadwalan memudahkan Anda menyeimbangkan prioritas

Sempurna untuk mengelola tugas, rapat, dan acara yang beragam dalam rentang waktu 7 hari

✨ Ideal Untuk: Individu atau tim yang mengelola berbagai tugas, rapat, dan acara dalam rentang waktu 7 hari.

👀 Fakta Menarik: Jepang memiliki subkultur khusus yang berfokus pada estetika planner bernama “Jibun Techo”, di mana orang-orang menghias jadwal mereka dengan stiker, kaligrafi, dan coretan untuk membuat perencanaan terasa menyenangkan. Ini hampir sama dengan Bullet Journaling!

10. Template Perencana Blog ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun strategi konten yang konsisten untuk mendukung pertumbuhan audiens Anda dengan templat Perencana Blog ClickUp.

Bagus, blog Anda berjalan dengan baik! Tapi ada masalah kecil: konten Anda tersebar di berbagai notebook, dokumen, dan draf yang belum selesai.

Template Perencana Blog ClickUp mengubah konten yang terfragmentasi menjadi alur kerja produksi yang jelas. Rencanakan posting berdasarkan kategori atau kampanye, tetapkan tenggat waktu, dan lacak kemajuan dari ide hingga publikasi.

Baik Anda seorang penulis solo atau bagian dari tim konten, templat ini membantu Anda tetap pada jadwal dan berkolaborasi dengan lancar.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah konten yang terfragmentasi menjadi alur kerja produksi yang jelas, mulai dari ide hingga posting yang diterbitkan!

Rencanakan posting berdasarkan kategori atau kampanye, tetapkan tenggat waktu, dan lacak kemajuan di satu tempat.

Dukungan untuk penulis solo dan tim konten dengan jadwal berulang dan kepemilikan bersama.

✨ Ideal Untuk: Blogger dan tim konten yang merencanakan dan memproduksi konten secara berkala dengan kepemilikan bersama menggunakan alat yang komprehensif.

Satu Klik Sederhana untuk Anda, Satu Perbaikan Besar untuk Alur Kerja Anda

Template planner dapat melakukan berbagai tugas. Baik Anda sedang mengelola pernikahan, melacak kebiasaan pribadi, atau merencanakan seluruh tahun akademik Anda, template planner yang baik memberikan struktur dan kejelasan.

Meskipun templat planner Notion merupakan titik awal yang fantastis, sebagian besar pengguna pada akhirnya menghadapi tantangan akibat keterbatasan otomatisasi dan proses penyesuaian yang memakan waktu.

Di sinilah ClickUp secara halus mengubah situasi. Dengan tampilan dinamis, otomatisasi bawaan, dan kolaborasi real-time, templat ClickUp tidak hanya membantu Anda tetap terorganisir—tetapi juga membantu Anda bekerja lebih cepat.

Faktanya, tim yang menggunakan klien ClickUp, RevPartners, melaporkan peningkatan kecepatan penyampaian layanan sebesar 64%, sehingga menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mengumpulkan informasi secara terpisah.

Jika Anda siap untuk berhenti mengelola rencana Anda dan mulai melaksanakannya, daftarkan diri Anda di ClickUp sekarang!