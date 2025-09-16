Mengatasi Penyebaran Pekerjaan: CTO Lapangan ClickUp tentang AI dan Masa Depan Pekerjaan

Bagaimana sebenarnya penyebaran pekerjaan itu terlihat

Selama karier saya, saya telah membantu organisasi mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh penyebaran pekerjaan. Ini bukan masalah teoretis—ini adalah kenyataan sehari-hari bagi tim yang tenggelam dalam proses manual, sistem warisan, dan kumpulan alat yang terputus-putus. Saya melihat rasa sakit di mata mereka saat mereka menceritakan hari lain yang terbuang karena pembaruan status, proyek lain yang gagal karena komunikasi yang buruk, atau kesempatan lain yang terlewatkan karena informasi terjebak dalam silo.

Biaya Penyebaran Pekerjaan

Mari kita lihat angka pastinya: $2,5 triliun produktivitas yang hilang setiap tahun. Namun di balik angka tersebut ada orang-orang nyata—tim yang ingin melakukan pekerjaan yang bermakna tetapi terjebak dalam mengelola kekacauan.

Grafik Penyebaran Pekerjaan

Kursi Baris Depan Saya: Cerita dari Lapangan

Momen "aha" VaynerMedia

Salah satu cerita yang terus saya ingat adalah demo yang saya lakukan bersama VaynerMedia. Mereka sedang mengevaluasi ClickUp, dan saya di sana untuk membahas manajemen sumber daya—area yang cukup rumit, jujur saja, karena kami masih mengembangkan beberapa fitur. Tapi saat saya memandu mereka tentang bagaimana tim mereka sebenarnya dapat melakukan pekerjaan di dalam ClickUp—bukan hanya mencatat jam kerja atau memperbarui status, tetapi berkolaborasi, menciptakan, dan melaksanakan—sesuatu terasa klik.

Pahlawan mereka, Mika, menghentikan saya:

“Tunggu, orang-orang benar-benar bekerja di sini?”

Momen itu, kesadaran itu, yang memotivasi saya. Itu adalah saat seseorang menyadari bahwa konvergensi bukan hanya mungkin—tetapi sedang terjadi.

Pelanggan terbagi: Terlalu terbebani atau terlalu berlebihan dalam pembangunan

Saya berbicara dengan dua jenis pelanggan setiap hari.

Kelompok pertama kewalahan oleh proses manual. Mereka tahu ada yang salah tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka terjebak dalam cara lama melakukan hal-hal, bergantung pada fitur dari alat PMO warisan karena “begitulah cara kami selalu melakukannya.”

Kelompok kedua berada di ujung spektrum yang lain—mereka ingin membangun solusi AI mereka sendiri dari nol. Mereka memiliki insinyur, ambisi, dan dorongan nyata untuk berinovasi—tetapi apa yang dimulai sebagai kemajuan dengan cepat berubah menjadi tumpukan alat yang tidak saling terhubung. Ini bukan lagi sekadar Work Sprawl—ini adalah AI Sprawl. Model yang berbeda, output yang terputus, dan tidak ada konteks bersama. Saya telah melihat hal ini menghentikan momentum.

Kedua kelompok ini kehilangan hal yang sama: Konvergensi.

Kekuatan menggabungkan segala hal—konteks, komunikasi, pelaksanaan—ke dalam satu ruang kerja dan platform yang terintegrasi.

Seni yang mungkin: Mengapa konvergensi AI lebih tentang mengajar, bukan menjual

Ketika saya bertemu dengan para pemimpin untuk pertama kalinya, saya mengatakan kepada mereka bahwa tugas saya bukanlah menjual perangkat lunak. Tugas saya adalah mengajarkan seni yang mungkin dilakukan. Saya ingin mereka melihat bahwa platform produktivitas bukan hanya alat manajemen proyek dengan AI yang ditambahkan. Ini adalah cara baru dalam bekerja—pergeseran dari mengelola banyak tugas sekaligus menjadi membangun sesuatu yang berkelanjutan.

Konvergensi: Obat Penawar untuk Penyebaran Pekerjaan

Saya telah melihat organisasi mencoba mengatasi penyebaran pekerjaan dengan membeli lebih banyak alat. Mereka berpikir bahwa aplikasi atau fitur AI berikutnya akan menjadi solusi ajaib. Namun, setiap solusi titik baru hanyalah beban tambahan—contoh lain dari penyebaran alat yang menyebabkan hilangnya konteks dan pelaksanaan yang terfragmentasi.

Konvergensi memiliki arti yang berbeda: ini tentang menghilangkan sekat-sekat, menghubungkan titik-titik, dan memungkinkan tim bekerja dan berkolaborasi di satu tempat. Ketika Anda mencapai Konvergensi, Anda tidak hanya mendapatkan efisiensi—Anda juga mendapatkan kejelasan, momentum, dan ruang untuk inovasi yang sesungguhnya.

Konvergensi bukan tentang menambahkan lebih banyak alat. Ini tentang akhirnya membuat pekerjaan Anda, data Anda, dan percakapan Anda bekerja bersama.

Bagaimana integrasi AI yang sesungguhnya terlihat

Mari saya berikan contoh konkret. Baru-baru ini, saya bekerja dengan seorang pelanggan yang menggunakan tiga alat berbeda untuk mengelola panggilan penjualan, melacak umpan balik pelanggan, dan menugaskan tindak lanjut. Mereka secara manual menyalin catatan dari Gong, memperbarui Gainsight, dan kemudian mengirim tugas melalui email.

Ketika kami mengintegrasikan semua hal ke dalam ClickUp, otomatisasi berbasis AI mulai menerjemahkan panggilan, menandai tindakan yang perlu dilakukan, dan menugaskan tindak lanjut—semua dalam satu tempat.

Tidak lagi salin-tempel. Tidak lagi kehilangan konteks antar sistem. ✅

Tim dapat melihat seluruh perjalanan pelanggan, berkolaborasi secara real-time, dan benar-benar fokus pada membangun hubungan daripada mengelola logistik.

Bagaimana Ruang Kerja Konvergensi yang didukung AI mengatasi Penyebaran Pekerjaan

Saya telah belajar bahwa Anda tidak dapat mengatasi penyebaran pekerjaan dengan menambahkan lebih banyak alat. Anda mengatasinya dengan menciptakan lebih sedikit tempat bagi pekerjaan untuk bersembunyi.

Itulah yang kami bangun dengan ClickUp—dan yang saya gunakan setiap hari. Dengan ClickUp Brain , saya tidak perlu berpindah-pindah antara aplikasi pencatat, pengelola tugas, dan editor dokumen. Saya bisa merangkum rapat, mengubahnya menjadi tindakan, dan benar-benar mendorong kemajuan—tanpa pernah meninggalkan tempat di mana pekerjaan dilakukan. Karena AI memahami konteks di mana saya bekerja, rasanya lebih seperti rekan tim daripada sekadar alat. Itulah perbedaan yang dibuat oleh AI kontekstual—ia tidak hanya menghasilkan, tetapi juga berkolaborasi.

Brainstorming, mengorganisir, dan mengeksekusi ide dengan mudah menggunakan ClickUp Brain

Salah satu hal yang saya temukan sangat berharga adalah kemampuan untuk beralih antara model bahasa besar di dalam ClickUp Brain. Beberapa hari saya membutuhkan kecepatan. Di hari lain, nada atau kedalaman lebih penting. Fleksibilitas semacam itu—tanpa perlu berpindah platform—telah membuat AI terasa kurang seperti tambahan dan lebih seperti mitra sejati.

Dan ada juga Talk to Text . Fitur ini mengejutkan saya. Dulu, saya sering kehilangan ide-ide antara rapat—pikiran-pikiran bagus yang tidak pernah saya tindak lanjuti. Sekarang, saya cukup mengucapkannya, dan ide-ide itu langsung berubah menjadi tugas atau dokumen di dalam ClickUp. Tanpa mengetik. Tanpa mengejar-ngejar. Hanya… ada di sana. Dengan ClickUp Brain Max di desktop, pengalaman ini menjadi lebih tajam—setiap ide yang diucapkan langsung mendarat di tempat yang tepat, siap untuk dilanjutkan.

Tangkap ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Ini adalah bagian yang paling resonan saat saya berbicara dengan pemimpin lain. Semua orang kesulitan dengan terlalu banyak alat dan waktu yang terbatas. Namun, ketika mereka melihat apa yang mungkin dilakukan dengan konvergensi—ketika pekerjaan, konteks, dan AI semua terintegrasi dalam satu tempat—hal itu mengubah segalanya. Mereka berhenti bertanya, “Bagaimana kita mengatasi kekacauan ini?” dan mulai bertanya, “Apa yang bisa kita bangun jika hal itu tidak menghalangi kita?”

Itulah saat saya tahu mereka telah melihatnya.

Tantangan Manajemen Perubahan di Balik Penyebaran Pekerjaan

Mengapa sistem legacy begitu sulit untuk ditinggalkan?

Manajemen perubahan adalah bagian tersulit dari pekerjaan saya. Saya mengerti mengapa organisasi tetap menggunakan sistem lama—mereka sudah familiar, bahkan terasa nyaman. Tapi kenyamanan adalah musuh kemajuan.

Saya telah melihat tim-tim berubah ketika mereka akhirnya melepaskan diri. Mereka mengembalikan waktu, mengurangi gesekan, dan membuka kreativitas—menghilangkan hambatan produktivitas utama di seluruh tim. Namun, dibutuhkan keberanian untuk mempertanyakan status quo, untuk mengakui bahwa apa yang membawa Anda ke sini tidak akan membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan.

Daftar periksa praktis untuk memimpin perubahan Dengarkan dan beradaptasi: Ajak umpan balik dan bersedia menyesuaikan pendekatan AndaMulailah dengan satu proses: Jangan mencoba merombak semuanya sekaligus. Pilih satu masalah dan selesaikanTunjukkan, jangan hanya cerita: Tunjukkan dampak konvergensi dengan contoh nyata dari tim Anda sendiriRayakan kemenangan kecil: Perubahan itu sulit—akui kemajuan dan bagikan kisah sukses

Adopsi bertahap: menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing individu

Satu hal yang saya pelajari adalah bahwa Anda tidak bisa memaksakan perubahan.

Anda harus menyesuaikan diri dengan kondisi mereka. Terkadang itu berarti memulai dari hal kecil—mengganti satu alat lama, mengotomatisasi satu proses, atau menunjukkan kepada satu tim apa yang mungkin dilakukan.

Namun, setiap langkah menuju Konvergensi adalah langkah menjauh dari Penyebaran Pekerjaan. Dan begitu orang melihat perbedaannya, mereka tidak ingin kembali.

Saran untuk Pemimpin: Jangan puas dengan yang kurang

Biaya ketidakbertindakan

Jika Anda seorang pemimpin, inilah tantanganku: jangan puas dengan yang ada. Jangan biarkan kemalasan menentukan masa depan Anda. Penyebaran pekerjaan bukanlah hal yang tak terhindarkan. Konvergensi ada dalam jangkauan, tetapi Anda harus menginginkannya.

Tanyakan pada diri Anda: Apakah Anda membangun untuk masa depan, atau hanya mempertahankan masa lalu? Apakah Anda memberdayakan tim Anda atau membuat mereka bekerja sesuai sistem Anda?

Membangun budaya perbaikan berkelanjutan

Pemimpin terbaik yang saya kenal menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan. Mereka mendorong eksperimen, menghargai rasa ingin tahu, dan tidak takut melepaskan hal-hal yang nyaman.

AI dan konvergensi bukan hanya tentang teknologi—mereka tentang mindset. Mereka tentang keyakinan bahwa pekerjaan bisa lebih baik, dan kemudian melakukan kerja keras untuk mewujudkannya.

Menuju Masa Depan: Masa Depan Kerja Adalah Konvergensi

Bagaimana peran dan tim akan berkembang

Seiring dengan berkurangnya penyebaran pekerjaan, saya melihat peran-peran yang berkembang. Kita akan membutuhkan lebih banyak "manajer agen"—orang-orang yang dapat mengoordinasikan kolaborasi antara AI dan manusia. Rekayasa prompt akan menjadi keterampilan inti. Tim akan menjadi lebih kecil, lebih lincah, dan berfokus pada hasil, bukan hanya output.

👉 Panggilan tindakan saya

Jika Anda membaca ini, Anda sudah memikirkan langkah selanjutnya. Saran saya: ambil langkah pertama. Tantang asumsi Anda. Coba hal baru.

Penyebaran pekerjaan adalah masalah yang dapat kita selesaikan—bersama-sama. Konvergensi adalah cara kita melakukannya.