15 Template Tujuan Notion untuk Mengorganisir dan Mencapai Tujuan Anda

Pernah merasa tujuan Anda tersebar ke mana-mana? Anda tidak sendirian.

Baik Anda seorang pemimpin tim yang mengelola beberapa proyek, manajer HR yang memantau perkembangan karyawan, atau hanya ingin mencapai kesuksesan pribadi, pelacakan tujuan adalah penyelamat. Namun, ketika tujuan tidak tercapai dan jadwal menjadi kacau, segalanya menjadi berantakan.

Di situlah templat tujuan Notion berperan.

Notion dipercaya oleh jutaan pengguna. Platform ini fleksibel, visual, dan ideal untuk membangun sistem untuk melacak dan mencapai setiap tujuan. Mari kita lihat 15 templat tujuan Notion terbaik untuk membantu Anda mengorganisir tujuan, membuat rencana aksi, dan mewujudkan aspirasi Anda.

Apa yang Membuat Template Tujuan Notion yang Baik?

Template tujuan Notion yang dirancang dengan baik membantu Anda mengklarifikasi tujuan Anda, membuat langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, dan tetap fokus pada tujuan Anda. Template ini memberikan sistem visual untuk merencanakan, melacak, dan merefleksikan.

Berikut ini yang perlu diperhatikan dalam template tujuan Notion terbaik:

Hierarki tujuan yang jelas : Template Notion Anda harus membantu Anda mengorganisir tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilacak untuk menentukan prioritas dan menghindari kebingungan

Bilah kemajuan bawaan : Ini akan membantu Anda memvisualisasikan kemajuan Anda untuk tetap termotivasi dan merayakan pencapaian kecil di sepanjang perjalanan

Rencana aksi fleksibel : Template harus memiliki ruang untuk membagi tujuan menjadi langkah-langkah spesifik dengan tenggat waktu agar perencanaan harian menjadi lebih mudah dan efektif

Pelacakan garis waktu dan tonggak penting : Hal ini harus memetakan tenggat waktu dan titik pemeriksaan kunci untuk menghindari kebingungan di menit-menit terakhir

Pengecekan kebiasaan dan rutinitas : Template pelacakan tujuan ini seharusnya membantu Anda melacak rutinitas pribadi dan kebiasaan kerja untuk mendukung kesuksesan jangka panjang

Review mingguan dan bulanan : Hal ini harus membantu Anda merefleksikan kemenangan dan kendala secara teratur untuk meningkatkan kerangka kerja penetapan tujuan Anda

Dashboard visual: Template harus memiliki elemen visual seperti papan Kanban, kalender, atau tabel untuk menjaga sistem Anda interaktif dan mudah dinavigasi

💡 Gunakan daftar periksa di atas untuk mengevaluasi template sebelum Anda memutuskan.

Templat Tujuan Sekilas

Berikut ini adalah tabel yang merangkum 15 Template Tujuan Notion Teratas dan 8 Alternatif ClickUp Teratas:

15 Template Tujuan Notion Terbaik untuk Melacak dan Mencapai Tujuan Anda

Berikut adalah templat tujuan Notion yang sesuai dengan gaya hidup Anda, alur kerja Anda, dan aspirasi Anda:

1. Template Latihan Perencanaan Tahunan oleh Notion

melalui Notion

Template Latihan Perencanaan Tahunan Notion membantu Anda memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan bersama dan rencana operasional. Template ini berfungsi sebagai pusat utama untuk seluruh proses perencanaan Anda, memungkinkan tim Anda mencapai tujuan yang paling menantang.

Template ini memberikan kejelasan dan efisiensi dalam perencanaan tahunan Anda, memungkinkan Anda melacak kemajuan, mengelola proyek, dan menjaga informasi penting tetap mudah diakses.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lihat kalender perencanaan Anda untuk memahami semua tanggal penting dan jenis acara

Akses hasil perencanaan untuk melihat output dan hasil dari perencanaan Anda

Dapatkan jawaban atas pertanyaan umum tentang perencanaan untuk menemukan solusi dengan cepat

🔑 Ideal untuk: Perusahaan yang sedang berkembang dan tim yang sedang berkembang untuk mengoordinasikan proses perencanaan tahunan yang jelas dan efektif.

2. Template Tujuan Perusahaan oleh Notion

melalui Notion

Template Tujuan Perusahaan oleh Notion menawarkan solusi terpusat untuk mendefinisikan, melacak, dan mengelola tujuan perusahaan Anda, memastikan semua orang tetap sejalan. Template ini membantu meningkatkan kejelasan dalam tugas harian dan meningkatkan semangat dengan menjaga tujuan tetap menjadi prioritas utama.

Template ini membantu Anda menghindari gangguan dengan mengorganisir transfer pengetahuan dan secara kolaboratif mengembangkan tujuan perusahaan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau tujuan berdasarkan tema, departemen, jadwal, dan prioritas

Pantau status tujuan, lihat apa yang sedang berlangsung atau telah selesai

Bekerja sama dengan rekan kerja, undang mereka sebagai kontributor

🔑 Ideal untuk: Bisnis dari berbagai ukuran, mulai dari startup hingga perusahaan besar, untuk menyatukan dan mencapai tujuan bersama.

3. Template Pelacak Tujuan oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Tujuan dari Notion menyediakan dasbor estetis untuk menjaga tujuan, tugas, dan kemajuan Anda tetap terorganisir dengan rapi. Ini memastikan Anda tetap fokus pada prioritas Anda.

Anda akan menyukai bagaimana templat ini menyederhanakan pengelolaan tujuan dengan membagi tujuan menjadi langkah-langkah aksi yang dapat dikelola. Templat ini membantu Anda memantau kemajuan nyata dan merayakan keberhasilan dengan pelacakan kemajuan otomatis.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tujuan Anda berdasarkan status, prioritas, dan batas waktu

Organisasikan tujuan berdasarkan kategori seperti karier, kesehatan, atau keuangan

Fokus pada hal yang penting saat ini dengan tampilan harian dan mingguan

🔑 Ideal untuk: Mahasiswa dan profesional yang mencari produktivitas terstruktur untuk mencapai tujuan pribadi, kebugaran, atau keuangan mereka di mana saja dengan templat yang ramah seluler.

4. Template Pelacak Tujuan SMART oleh Notion

melalui Notion

Pelacak Tujuan SMART dari Notion dirancang secara teliti berdasarkan kerangka kerja SMART. Ini membimbing Anda untuk mendefinisikan tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Berbatas Waktu.

Template ini memberikan kejelasan penuh, memastikan Anda merencanakan, memprioritaskan, dan mencapai kemajuan nyata pada tujuan Anda. Anda akan menemukan kekuatannya dalam membagi tujuan besar menjadi milestone yang dapat dicapai, dengan pelacakan kemajuan otomatis berdasarkan tugas yang telah diselesaikan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi tujuan menjadi milestone yang dapat dicapai dengan tenggat waktu

Kelola tugas yang terhubung dengan tujuan dan tonggak pencapaian secara efisien

Lihat perhitungan kemajuan otomatis secara real-time untuk setiap tujuan

🔑 Ideal untuk: Siapa pun yang ingin mencapai tujuan pribadi, bisnis, kebugaran, dan belajar, atau yang ingin meningkatkan produktivitas dan manajemen proyek.

5. Template Perencana 12 Minggu oleh Notion

melalui Notion

Template Perencana 12 Minggu dari Notion membantu Anda menetapkan dan mencapai tujuan yang ambisius. Template ini memberikan urgensi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting dalam sprint 12 minggu yang terfokus. Dapatkan fokus yang tajam dengan memecah tujuan menjadi tindakan mingguan dan melacak kemajuan harian.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan dan kelola tujuan 12 minggu dengan kriteria dan tujuan yang jelas

Tetapkan dan capai tujuan tahunan dengan konsistensi dan pelacakan yang jelas

Ukur kinerja mingguan secara otomatis dengan skor pelaksanaan

🔑 Ideal untuk: Penggemar produktivitas, kreator, wirausahawan, dan penentu tujuan untuk secara konsisten mencapai tujuan ambisius.

6. Template Pelacak Tujuan (Terhubung dengan Tugas) oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Tujuan (Terhubung dengan Tugas) dari Notion memungkinkan Anda menghubungkan tujuan tingkat tinggi secara langsung dengan tugas-tugas spesifik yang mewujudkannya. Template ini ideal jika Anda ingin tujuan dan tindakan harian Anda tetap sinkron tanpa perlu pembaruan manual.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan dan lacak tujuan jangka panjang dengan status dan kategori yang jelas

Hubungkan setiap tujuan dengan tugas-tugas yang dapat dieksekusi untuk memastikan pelaksanaan tetap pada jalurnya

Lihat kemajuan kumulatif yang diperbarui secara otomatis saat tugas-tugas diselesaikan

🔑 Ideal untuk: Individu dan tim kecil yang mengelola tujuan pribadi atau proyek untuk mendefinisikan, melacak, dan menyelesaikan tujuan mereka.

7. Template Pelacak OKR oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak OKR Notion menawarkan pendekatan strategis dalam penetapan tujuan, dengan struktur yang jelas untuk melacak tujuan Anda. Template ini membantu Anda menetapkan tujuan tingkat tinggi yang selaras dengan visi Anda, memastikan upaya Anda selalu terfokus.

Template penetapan tujuan ini memungkinkan Anda melacak kemajuan Anda menggunakan metrik yang dapat diukur, memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Buat OKR yang disesuaikan dengan contoh tujuan dan hasil

Dapatkan antarmuka pengguna yang ramah untuk memasukkan dan memperbarui tujuan Anda

Pantau tujuan berdasarkan tahun atau kuartal untuk upaya yang terfokus

🔑 Ideal untuk: Pengusaha, pemimpin tim, dan kontributor individu yang bertujuan untuk pertumbuhan pribadi, kinerja tim, atau kesuksesan organisasi.

8. Template Penetapan Tujuan S.M.A.R.T oleh Notion

melalui Notion

Template Penetapan Tujuan S.M.A.R.T. Notion memandu Anda melalui setiap langkah kriteria S.M.A.R.T. untuk tujuan yang dapat ditindaklanjuti.

Template ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terarah untuk membantu Anda mendefinisikan tujuan yang efektif. Dengan template ini, Anda akan mendapatkan kejelasan dalam proses penetapan tujuan, memungkinkan Anda untuk menyempurnakan tujuan seiring dengan kemajuan Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan pengembangan pribadi menggunakan panduan yang disediakan

Pecah tujuan menjadi komponen yang spesifik dan dapat diukur

Pastikan tujuan Anda dapat dicapai dan relevan dengan kehidupan Anda

🔑 Ideal untuk: Individu yang mencari kejelasan dalam aspirasi pribadi dan profesional mereka untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan yang dapat dicapai.

9. Template Pelacak Tujuan OS oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Tujuan Notion OS memandu Anda dalam menetapkan visi, mendefinisikan tujuan, dan mengelola proyek Anda.

Anda akan merasa lebih terorganisir, fokus, dan terinspirasi saat merancang visi tahunan Anda, menetapkan tujuan spesifik, dan membaginya menjadi tindakan yang mudah dijalankan. Hal ini memberdayakan Anda untuk merencanakan dengan cerdas dan bertindak dengan percaya diri.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Hubungkan tujuan Anda dengan visi Anda dan ambil langkah-langkah berarti untuk mencapainya

Pantau bilah kemajuan untuk motivasi visual di setiap langkah

Rencanakan dan kelola proyek besar dengan tenggat waktu dan kemajuan

🔑 Ideal untuk: Profesional yang mencari pertumbuhan pribadi dan ingin merencanakan, melacak, dan mencapai kesuksesan dengan tujuan tahunan sejak dini.

10. Template Pelacak Kekayaan dan Tujuan oleh Notion

melalui Notion

Template Pelacak Kekayaan dan Tujuan Notion memberikan gambaran jelas tentang semua aset likuid dan fisik Anda dalam satu tempat. Anda dapat melihat baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang Anda, sehingga Anda tahu persis posisi keuangan Anda.

Tetapkan tujuan keuangan dan alokasikan dana untuk darurat atau liburan yang selalu Anda impikan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Analisis tren dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk stabilitas keuangan

Buat ruang khusus untuk semua keuangan Anda yang berbeda-beda

Dapatkan gambaran lengkap tentang kekayaan bersih Anda untuk pengambilan keputusan strategis

🔑 Ideal untuk: Profesional baru yang membutuhkan kerangka kerja untuk melacak keuangan dan menjaga tujuan tahunan mereka tetap terkendali.

11. Template Pembuat Tujuan Solo Sprint oleh Notion

melalui Notion

Template Pembuat Tujuan Solo Sprint Notion membantu Anda menyelesaikan tujuan yang tertunda dengan menghilangkan overthinking dan mendorong Anda untuk bertindak.

Ini mengubah aspirasi yang menakutkan menjadi sprint 7 hari yang sederhana dan terfokus untuk menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa membuat Anda kelelahan. Anda akan mendapatkan kejelasan tentang prioritas, mengubah tujuan Anda menjadi langkah-langkah harian yang dapat dikelola.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi tujuan Anda menjadi langkah-langkah harian yang jelas dan dapat dilaksanakan

Hilangkan gangguan dan kelelahan dalam pengambilan keputusan dengan rencana yang terfokus

Bangun titik pemeriksaan yang jujur untuk memastikan Anda tetap berada di jalur yang benar

🔑 Ideal untuk: Individu dan profesional yang kesulitan dengan penundaan atau tujuan yang menakutkan, dan perlu menyelesaikan proyek dengan cepat atau mengembangkan kebiasaan baru.

12. Template Daftar Tugas Sederhana oleh Notion

melalui Notion

Template Daftar Tugas Sederhana Notion membantu Anda tetap terorganisir dengan mengelola tugas harian secara efektif. Template ini menyederhanakan daftar tugas, menghilangkan tugas yang terlupakan dan catatan tempel.

Tambahkan tugas saat muncul dan hubungkan dengan area yang relevan, seperti “Pekerjaan” atau “Proyek Rumah.” Solusi sederhana namun powerful ini menjaga semuanya terorganisir dengan pengaturan minimal.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Centang tugas yang telah diselesaikan untuk melacak kemajuan

Grupkan tugas-tugas terkait menggunakan basis data Areas

Lihat tugas di berbagai rentang waktu: hari ini, mendatang, minggu ini

🔑 Ideal untuk: Profesional sibuk yang ingin menyederhanakan pengelolaan tugas harian dan organisasi, serta mengelola daftar tugas pribadi atau profesional secara efektif.

💡 Tips Pro: Tetapkan waktu khusus (mingguan, bulanan, triwulanan) untuk meninjau tujuan dan kemajuan Anda. Refleksi yang konsisten ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan strategi, merayakan pencapaian, dan secara proaktif mengatasi hambatan apa pun.

13. Template Suite Manajemen Tujuan oleh Notion

melalui Notion

Template Suite Pengelolaan Tujuan Notion menyederhanakan tujuan Anda dan mencatat setiap detail pertemuan, mengubah ide menjadi tindakan. Ini memungkinkan Anda fokus pada pencapaian hasil, menjadikannya krusial untuk pengelolaan alur kerja yang efektif.

Pelacakan kemajuan dinamis dan catatan rapat yang terorganisir menyediakan catatan terpusat tentang diskusi dan keputusan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau kemajuan tujuan secara visual dengan pembaruan otomatis

Pin semua pertemuan Anda untuk dengan mudah melihat detail catatan

Temukan informasi dengan cepat menggunakan filter dan urutan yang intuitif

🔑 Ideal untuk: Pengusaha, wirausaha tunggal, dan tim yang bekerja sama dalam tujuan bersama dan mencari cara untuk mengelola pekerjaan mereka.

14. Template OKR Perusahaan oleh Notion

melalui Notion

Template OKR Perusahaan Notion membantu tim Anda tetap fokus dengan memecah aspirasi yang luas menjadi tujuan tahunan dan kuartalan yang dapat dikelola. Hal ini meningkatkan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan.

Manfaatkan pemantauan yang jelas terhadap hasil kunci untuk setiap tujuan, sehingga semua orang tetap terinformasi tentang kemajuan dan potensi tantangan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pantau hasil kunci untuk memantau kemajuan setiap tujuan

Lihat kemajuan keseluruhan perusahaan dan status tujuan individu

Identifikasi tantangan potensial sejak dini untuk pemecahan masalah secara proaktif

🔑 Ideal untuk: Bisnis dan tim dari berbagai ukuran yang ingin menerapkan dan melacak OKR, meningkatkan keselarasan tim, dan memastikan pencapaian tujuan strategis.

15. Template Pusat Pelacak Tujuan oleh Notion

melalui Notion

Template Goal Tracker Hub Notion membantu Anda mencapai tujuan dengan cepat. Template ini menyediakan fitur fleksibel untuk membantu Anda tetap fokus pada produktivitas pribadi, proyek profesional, atau ambisi jangka panjang.

Template ini membantu Anda melacak tugas dan tujuan yang telah diselesaikan berdasarkan bulan dan tahun, memberikan gambaran umum tentang kemajuan Anda. Template ini menjaga motivasi Anda, mengubah tujuan Anda menjadi pencapaian yang nyata.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Lacak tugas untuk melihat berapa banyak yang telah Anda selesaikan bulan ini dan tahun ini

Organisir tujuan berdasarkan prioritas untuk upaya yang terfokus

Tambahkan tujuan, tugas, atau area baru dengan cepat hanya dengan satu klik

🔑 Ideal untuk: Individu yang ingin meningkatkan produktivitas pribadi atau mengelola berbagai proyek, merencanakan, dan mencapai ambisi mereka.

Batasan Notion

Notion adalah alat yang sangat powerful dalam hal produktivitas. Anda dapat merencanakan proyek, membuat daftar tugas harian, dan membangun pelacak tujuan yang lengkap dalam satu platform. Namun, jika Anda telah menggunakan templat tujuan Notion untuk sementara waktu, Anda mungkin menemui beberapa hal yang menghambat produktivitas Anda.

Berikut adalah beberapa keterbatasan Notion yang mungkin perlu Anda pertimbangkan saat membangun sistem penetapan tujuan Anda:

1. Pengingat dasar, tetapi kurang canggih

Notion mendukung pengingat melalui properti tanggal dan @remind, tetapi fitur penjadwalan lanjutan (pengingat berulang yang kuat, kontrol tunda, aturan pengingat yang detail) terbatas dibandingkan dengan aplikasi tugas khusus.

2. Akses offline dapat tidak dapat diandalkan

Anda dapat melihat dan mengedit beberapa konten secara offline (terutama di perangkat seluler), tetapi penggunaan offline yang penuh dan andal—terutama untuk basis data besar—masih belum konsisten.

3. Tidak ada pelacakan waktu bawaan

Melacak berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk tugas-tugas? Anda memerlukan integrasi. Hal ini membatasi kemampuan Anda untuk mengukur efisiensi dan kemajuan secara langsung dalam templat tujuan Notion Anda.

4. Kustomisasi templat terbatas untuk pemula

Ya, Anda dapat menyesuaikan templat. Namun, kecuali Anda terbiasa dengan basis data dan rumus, menyesuaikan templat tujuan Anda bisa terasa seperti teka-teki teknis.

5. Fitur kolaboratif perlu ditingkatkan

Jika Anda menggunakan Notion bersama tim, edit dan komentar real-time dapat mengalami keterlambatan, sehingga kurang ideal untuk menyelaraskan tujuan dalam lingkungan yang dinamis dan cepat.

Template Alternatif Notion

Meskipun templat Notion sangat bagus untuk membangun sistem kustom, pengaturannya memakan waktu—terutama jika Anda ingin mengintegrasikan otomatisasi, pengingat, atau kolaborasi.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menawarkan lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk produktivitas, perencanaan proyek, dan ya, penetapan tujuan. Anda mendapatkan fitur cerdas seperti tugas berulang, pengingat, dasbor, pelacakan kemajuan, dan kolaborasi tim secara real-time, semuanya dalam satu tempat.

Jadi, jika Anda ingin melacak tujuan, memvisualisasikan tonggak pencapaian, menetapkan tujuan yang jelas, dan tetap mengontrol tenggat waktu, templat siap pakai ClickUp merupakan alternatif terbaik untuk Notion.

💡 Jika Anda ingin fitur pengingat bawaan, dashboard, dan otomatisasi tanpa harus membangun dari awal, templat tujuan ClickUp ini layak untuk dicoba.

1. Template Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan, lacak, dan capai setiap tujuan SMART dengan templat Tujuan SMART ClickUp

Template Tujuan SMART ClickUp adalah kerangka kerja andalan Anda untuk mengubah ambisi yang kabur menjadi hasil yang dapat diukur dan dilaksanakan. Dirancang berdasarkan kerangka kerja SMART, template ini membantu Anda mengorganisir, memvisualisasikan, dan melacak tujuan dengan tujuan dan kejelasan yang jelas.

Baik Anda mengelola tujuan pribadi SMART, meluncurkan proyek baru, atau menyelaraskan tim Anda dengan tujuan kuartalan, templat ini membantu Anda tetap fokus dan termotivasi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan Anda dengan niat yang jelas dan tetapkan hasil yang dapat diukur

Tetap bertanggung jawab dengan memantau kemajuan secara real-time

Atur tugas-tugas terkait tujuan tanpa merasa kewalahan

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, wirausaha tunggal, manajer HR, pemasar, dan tim produk yang membutuhkan struktur untuk melacak tujuan bulanan, OKR tim, atau tujuan jangka panjang.

🔎 Tahukah Anda? Kerangka kerja tujuan "SMART" (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Berbatas Waktu) tidak selalu ada. Kerangka kerja ini menjadi populer pada tahun 1980-an, membuktikan bahwa bahkan penetapan tujuan pun terus berkembang! ⏳📈

2. Template Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap fokus dan capai tujuan menggunakan templat Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp

Template Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp membantu Anda mengubah niat menjadi pencapaian dengan membuat rencana terstruktur dan bertahap. Baik Anda bekerja sendiri atau mengelola tim, template ini memastikan tujuan Anda didasarkan pada kerangka kerja SMART.

Ini memungkinkan Anda untuk membagi tujuan besar menjadi milestone yang dapat dikelola, mengatur tugas-tugas Anda dengan lebih efektif, dan melacak setiap fase kemajuan.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tenggat waktu untuk tetap berada di jalur yang benar dan hindari kebingungan di menit-menit terakhir

Tetap terorganisir dengan melacak tujuan profesional SMART Anda secara visual dan efisien

Tetap bergerak dengan mengatur pengingat dan meninjau kemajuan secara teratur

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menetapkan tujuan kerja profesional, tonton video ini

🔑 Ideal untuk: Manajer proyek, tim HR, wirausahawan, atau profesional mana pun yang ingin menetapkan, melacak, dan mencapai tujuan pribadi atau tim secara strategis dengan akuntabilitas.

🧠 Fakta Menarik: Tradisi membuat resolusi tahun baru sudah ada sejak sekitar 4000 tahun yang lalu! Tradisi ini dimulai oleh orang-orang Babilonia kuno, yang membuat janji kepada dewa-dewa mereka di awal tahun untuk membantu melunasi utang dan mengembalikan barang pinjaman. Benar-benar tradisi lama dalam mencapai tujuan! 🗓️🎐

3. Template OKR ClickUp

Dapatkan templat gratis Dukung penetapan tujuan strategis tim Anda dan pantau kemajuan dengan templat OKR ClickUp

Template OKR ClickUp menggambarkan struktur dasar untuk pengembangan OKR, memastikan tujuan Anda jelas dan selaras dengan visi jangka panjang Anda. Template ini memungkinkan Anda memecah tujuan menjadi daftar OKR yang dapat dikelola, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

Ini merupakan aset yang tak ternilai harganya untuk menjaga fokus tim dan mendorong kesuksesan menuju tujuan strategis Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tujuan dan lacak pencapaiannya secara efektif

Visualisasikan tujuan dan hasil kunci Anda dalam berbagai tampilan

Rencanakan dan tinjau ritme perencanaan Anda untuk perbaikan berkelanjutan

🔑 Ideal untuk: Tim, departemen, dan organisasi dari semua ukuran yang membutuhkan sistem yang kuat untuk penetapan tujuan strategis dan pelacakan kinerja.

Inilah yang dikatakan Juan Casian, CEO Atrato, tentang ClickUp:

Bagi saya, penting untuk memantau bagaimana kita mencapai tujuan besar kita. ClickUp dengan cepat memberikan visibilitas tingkat tinggi yang saya butuhkan, sesuatu yang tidak kami miliki dengan alat sebelumnya.

Bagi saya, penting untuk memantau bagaimana kita mencapai tujuan besar kita. ClickUp dengan cepat memberikan visibilitas tingkat tinggi yang saya butuhkan, sesuatu yang tidak kami miliki dengan alat sebelumnya.

4. Template Tujuan Harian ClickUp

Dapatkan templat gratis Rencanakan tugas harian, tetap fokus, dan capai tujuan jangka panjang dengan Template Tujuan Harian ClickUp

Template Tujuan Harian ClickUp membantu menetapkan tujuan jangka pendek yang mendukung pencapaian jangka panjang. Baik Anda mengelola tim atau melacak kemajuan pribadi, template ini menjaga prioritas harian Anda tetap jelas dan dapat ditindaklanjuti.

Template ini membantu Anda tetap fokus, meningkatkan produktivitas, dan membangun kebiasaan konsisten yang mendorong kesuksesan. Alih-alih kewalahan dengan daftar tugas, Anda kini dapat merencanakan, memantau, dan merayakan pencapaian Anda.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Pecah tujuan besar menjadi tindakan kecil yang dapat dilakukan

Prioritaskan tugas-tugas utama Anda dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting

Pantau kemajuan harian Anda untuk tetap termotivasi dan bertanggung jawab

🔑 Ideal untuk: Freelancer, pemimpin tim, wirausaha, atau mahasiswa yang ingin mengeksekusi tugas secara efisien dan membangun momentum menuju tujuan besar melalui konsistensi harian.

5. Template Tujuan Tahunan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau kemajuan, rencanakan secara strategis, dan capai tonggak tahunan dengan Template Tujuan Tahunan ClickUp

Template Tujuan Tahunan ClickUp adalah panduan Anda untuk menetapkan dan mencapai tujuan jangka panjang dengan jelas dan terarah. Alih-alih repot mengingat target tahunan Anda, template ini memastikan setiap tujuan tetap terlihat, dapat ditindaklanjuti, dan terhubung dengan strategi besar Anda.

Pecah tujuan yang kompleks menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, kolaborasi dengan tim Anda secara lancar, dan lacak kemajuan Anda sepanjang tahun.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tentukan tujuan tahunan dengan jelas untuk menyelaraskan visi Anda dengan pelaksanaan

Pecah tujuan tahunan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dilacak

Tetapkan garis waktu dan titik pemeriksaan untuk memantau kemajuan yang sedang berlangsung

🔑 Ideal untuk: Kepala departemen, pemilik bisnis, tim HR, dan pemimpin organisasi nirlaba yang mengelola target tahunan atau tujuan perusahaan secara keseluruhan sepanjang tahun kalender.

📮 ClickUp Insight: 63% responden survei kami mengurutkan tujuan pribadi mereka berdasarkan urgensi dan pentingnya—tetapi hanya 25% yang mengorganisirnya berdasarkan jangka waktu. Artinya? Anda tahu apa yang penting, tetapi tidak selalu tahu kapan hal itu penting. ⏳ ClickUp Goals, yang diperkuat oleh bantuan AI ClickUp Brain, memberikan kejelasan dalam proses ini. Ia membantu Anda memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah yang terikat waktu dan dapat dilaksanakan. ClickUp Brain memberikan saran cerdas untuk jadwal dan menjaga Anda tetap pada jalur dengan pembaruan kemajuan real-time dan perubahan status otomatis saat Anda menyelesaikan tugas. 💫 Hasil Nyata: Pengguna melaporkan peningkatan produktivitas 2 kali lipat setelah beralih ke ClickUp.

6. Template Tujuan Tahunan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah tujuan tahunan menjadi rencana aksi yang jelas dan lacak kemajuan dengan templat Tujuan Tahunan ClickUp

Template Tujuan Tahunan ClickUp adalah sistem all-in-one untuk menetapkan, merencanakan, dan melacak tujuan utama tim Anda sepanjang tahun. Template ini membantu Anda tetap terorganisir, memprioritaskan tugas-tugas penting, dan memastikan semua anggota tim sejalan dan bertanggung jawab.

Dengan membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti, Anda dapat melacak kemajuan, beradaptasi dengan cepat, dan mempertahankan momentum sepanjang tahun.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tanggung jawab yang jelas dan batas waktu untuk meningkatkan akuntabilitas tim

Pantau kemajuan secara teratur untuk memastikan tidak ada yang terlewat

Bekerja sama dengan mudah bersama tim Anda untuk keselarasan dan hasil yang lebih baik

🔑 Ideal untuk: Pemimpin tim, manajer proyek, dan kepala operasional di perusahaan, startup, atau organisasi nirlaba yang berfokus pada perencanaan tahunan, pertumbuhan strategis, atau penyelarasan OKR.

🧠 Fakta Menarik: Efek Zeigarnik menyatakan bahwa orang lebih mengingat tugas yang belum selesai daripada yang sudah selesai. Ini berarti meninggalkan tujuan atau tugas dalam keadaan setengah selesai sebenarnya dapat membuatnya tetap teringat! 🤔📝

7. Template Tujuan Perusahaan ClickUp dan OKR

Dapatkan templat gratis Selaraskan tim dan ukur hasil dengan templat Tujuan Perusahaan ClickUp dan OKR

Template Tujuan Perusahaan dan OKR ClickUp memberikan struktur yang sempurna untuk mendefinisikan, melacak, dan mencapai tujuan strategis di seluruh organisasi Anda. Template ini membantu menyelaraskan upaya setiap tim dengan tujuan perusahaan yang berdampak tinggi.

Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan hasil kunci yang dapat diukur, Anda dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan pertanggungjawaban, dan menjaga semua orang tetap fokus.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Bagi tujuan menjadi hasil kunci untuk pelacakan dan evaluasi yang mudah

Buat rencana aksi dengan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai setiap tujuan

Pantau kemajuan tim secara teratur untuk tetap berada di jalur yang benar dan menyesuaikan dengan cepat

Tonton video ini untuk mengetahui cara mengelola OKR menggunakan status, Bidang Kustom, dan tampilan di ClickUp.

🔑 Ideal untuk: Sempurna untuk kepala HR, pemimpin proyek, dan manajer departemen di perusahaan SaaS, serta tim yang sedang berkembang yang ingin menyelaraskan tujuan dan melacak kinerja.

8. Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun kebiasaan yang lebih baik dan tetap di jalur dengan templat Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp

Template Pelacak Kebiasaan Pribadi ClickUp membantu Anda tetap bertanggung jawab terhadap rutinitas harian dan tujuan pengembangan pribadi Anda. Baik Anda mencoba membangun kebiasaan baru atau menghentikan kebiasaan lama, template ini membantu Anda tetap termotivasi.

Template ini memberikan visibilitas pada tujuan Anda dengan tugas-tugas yang dapat dilacak dan garis waktu yang mudah diikuti. Alih-alih pengingat yang tersebar atau catatan mental, Anda akan memiliki semuanya di satu tempat untuk memastikan kebiasaan Anda terbentuk.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:

Tetapkan tujuan kebiasaan harian atau mingguan untuk membangun konsistensi dalam rutinitas

Pantau kemajuan Anda seiring waktu untuk tetap bertanggung jawab dan termotivasi

Dapatkan gambaran cepat tentang kebiasaan Anda untuk mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki

🔑 Ideal untuk: Profesional sibuk, mahasiswa, atau penggemar pengembangan diri yang ingin membangun rutinitas harian yang lebih baik, melacak kebiasaan kesehatan, dan tetap berkomitmen pada tujuan jangka panjang.

💡 Tips Pro: Bagi tujuan ambisius menjadi milestone yang lebih kecil dan dapat dikelola. Hal ini membuat proses menjadi kurang menakutkan, memberikan kemenangan reguler, dan membantu mempertahankan motivasi saat Anda melihat kemajuan yang berkelanjutan.

Capai Tujuan Pertumbuhan Pribadi Anda Seperti Seorang Profesional dengan ClickUp!

Pelacakan tujuan bukan hanya tentang organisasi—tetapi juga tentang momentum. Jika Anda siap untuk menghubungkan papan visi Anda dengan kemajuan yang nyata dan terukur, ClickUp siap membantu. Dari tujuan SMART hingga perencanaan tahunan, Anda akan menemukan templat siap pakai yang mengubah ide besar menjadi kemenangan yang konsisten. Mulai secara gratis dan lihat bagaimana ClickUp membantu Anda mencapai setiap tonggak dengan jelas dan percaya diri

Pelacakan tujuan bukan hanya tentang organisasi—tetapi juga tentang momentum.

Jika Anda siap untuk menggabungkan papan visi Anda dengan kemajuan yang nyata dan terukur, ClickUp siap membantu. Dari tujuan SMART hingga perencanaan tahunan, Anda akan menemukan templat siap pakai yang mengubah ide besar menjadi kemenangan yang konsisten.

Mulai secara gratis dan lihat bagaimana ClickUp membantu Anda mencapai setiap tonggak dengan jelas dan percaya diri