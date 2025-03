Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi Terbaik 2025

Akuntansi sudah cukup rumit, mengapa tidak bersandar pada alat yang dirancang untuk meringankan beban?

Perangkat lunak manajemen proyek akuntansi adalah sumber daya yang harus dimiliki untuk prosedur kantor depan dan belakang-terutama untuk akuntan independen, manajer operasi, dan konsultan .

Alat-alat ini membantu akuntan menghitung dan membagikan faktur yang akurat, melacak waktu yang dapat ditagih, merampingkan alur kerja pribadi, dan berkomunikasi dengan klien. Keberhasilan perangkat lunak manajemen proyek akuntansi Anda berkaitan dengan keuntungan Anda, jadi Anda harus memastikan bahwa alat yang Anda pilih fleksibel, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Dengan begitu banyak tekanan dalam memilih perangkat lunak yang sempurna, penting untuk melakukan riset sebelum berinvestasi pada perangkat lunak akuntansi berikutnya alat manajemen proyek untuk muncul di hasil pencarian Anda. Tapi untungnya bagi Anda, Anda datang ke tempat yang tepat!

Kami telah meneliti dan menguji alat manajemen proyek akuntansi terbaik untuk membuat daftar 10 favorit kami. Temukan rincian fitur utama, kekurangan, informasi harga, peringkat, dan banyak lagi!

Apa itu Software Manajemen Proyek Akuntansi?

Software manajemen proyek akuntansi membantu akuntan mengawasi alur kerja mereka, mengelola hubungan dengan klien, melacak waktu yang dapat ditagih, menerbitkan faktur, dan tetap berada di atas item tindakan utama - ini bukan hal yang mudah! Pikirkan alat ini sebagai kombinasi dari manajemen proyek akuntansi dan alat CRM. Dalam mode akuntansi yang sebenarnya, sangat penting bahwa perangkat lunak manajemen proyek akuntansi Anda mendukung berbagai tampilan untuk membuat spreadsheet, tabel, dan basis data untuk manajemen anggaran, klien, dan tugas. Alat bantu terbaik juga mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan pelanggan untuk menyetujui atau melihat faktur yang akan datang.

Kelola tugas, faktur, dan klien Anda dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Tabel, dan Kalender

Fitur produktivitas seperti pelacakan waktu, beberapa penerima tugas, komentar yang ditugaskan, dan otomatisasi alur kerja adalah aset utama dalam perangkat lunak manajemen proyek akuntansi, karena fitur-fitur ini membantu akuntan merampingkan proses, meningkatkan kolaborasi, dan pada akhirnya, meningkatkan profitabilitas.

Software manajemen proyek akuntansi terbaik juga akan berintegrasi dengan banyak alat kerja lainnya untuk menghadirkan lebih banyak informasi ke dalam platform Anda dan tetap diperbarui setiap saat.

10 Perangkat Lunak Manajemen Proyek Akuntansi

Bahkan dengan pengetahuan ini, mungkin sulit untuk memilih perangkat lunak manajemen proyek akuntansi terbaik karena banyaknya alat yang ada di pasaran!

Anggaran, ukuran tim, industri, dan gaya kerja, semuanya memainkan peran penting dalam memandu Anda ke perangkat lunak terbaik untuk kebutuhan Anda. Tantangannya adalah, proses coba-coba secara pribadi dapat memakan waktu dan pada akhirnya tidak produktif jika Anda tidak memiliki titik awal yang konstruktif.

Dan itulah mengapa Anda memiliki kami!

Gunakan daftar terperinci ini untuk memulai pencarian perangkat lunak Anda. Kami telah menyusun daftar 10 program akuntansi terbaik alat manajemen proyek untuk tim mana pun, termasuk perbandingan menyeluruh, kekurangan, harga, ulasan, dan banyak lagi.

1. ClickUp

Seret dan letakkan tugas pada Tampilan Tabel ClickUp untuk pengaturan sederhana

ClickUp adalah platform produktivitas lengkap dengan ratusan alat visualisasi untuk mengotomatiskan tugas rutin dan memusatkan komunikasi dari satu ruang kerja. Baik Anda mengelola perusahaan besar maupun tim kecil, ClickUp membuat proses manajemen proyek Anda lebih mudah. Dengan fitur-fitur seperti otomatisasi dan pelacakan waktu proyek anda bisa melacak tugas-tugas yang sedang dikerjakan di sepanjang alur kerja. 🧑‍💻

Untuk perusahaan yang lebih besar, ClickUp efisien dan efektif manajemen alur kerja dapat mempermudah semua orang untuk tetap berada di halaman yang sama dengan tujuan bulanan dan kPI keuangan . Siapkan spreadsheet secepat kilat di Tampilan tabel , membuat tingkat tinggi dasbor klien dan proyek , dan dapatkan laporan yang menghemat waktu tentang ke mana waktu semua orang dihabiskan. Biarkan ClickUp melakukan pekerjaan berat sehingga Anda dapat fokus pada hal yang paling penting: Mengembangkan bisnis Anda dan melayani klien Anda dengan lebih baik!

Fitur terbaik ClickUp

Selesai 1.000 integrasi dengan alat kerja lain, termasuk Zoom, Slack,Ruang Kerja Google, Microsoft Office, dan banyak lagi

Menambahkan perkiraan waktu yang dapat Anda bagi di antara tim untuk memperkirakan beban kerja AndaStatus khusus layar akan tetap berada di layar sebelumnya. - Ulasan Capterra saya berharap Anda bisa menandai klien dengan label pada berkas mereka seperti yang bisa kami lakukan pada templat. Juga, ingin melihat area yang dilindungi kata sandi untuk menyimpan data sensitif klien seperti nama pengguna dan kata sandi untuk akun mereka yang bahkan karyawan JetPack tidak dapat mengaksesnya karena alasan keamanan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ulasan Capterra Harga Alur Kerja Jetpack

Mengatur : $36/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $36/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Skala: $39/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

Peringkat dan ulasan Alur Kerja Jetpack

Capterra: 4.8/5 (50+ ulasan)

4.8/5 (50+ ulasan) G2: 4.1/5 (10+ ulasan)

3. Buku Cepat

melalui QuickBooks QuickBooks adalah produk perangkat lunak akuntansi bagi para profesional pajak untuk merampingkan pembukuan dan proses penggajian. Ini membantu menyederhanakan cara bisnis mengelola keuangan mereka dan membuat keputusan yang tepat. Dengan QuickBooks, semua data keuangan Anda disimpan di satu tempat, yang memudahkan untuk mengakses dan menganalisis informasi dengan cepat.

Anda bahkan dapat menggunakannya untuk melacak penjualan harian, membuat faktur, dan mengelola piutang. Selain itu, QuickBooks menyediakan fitur-fitur bermanfaat seperti melacak pembayaran tagihan yang jatuh tempo, mengatur rencana pembayaran, dan membuat laporan keuangan yang akurat.

Fitur terbaik QuickBooks

Pelacakan pendapatan dan penyortiran otomatis pengeluaran

Pelacakan otomatis mil bisnis

manajemen 1099 kontraktor

Pembuat faktur profesional

Analisis biaya pekerjaan

Aplikasi seluler

Buku besar umum

Pengambilan tanda terima

Keterbatasan QuickBooks

sering terjadi banyak kesalahan dan kerumitan saat mencoba melakukan beberapa aktivitas. Untuk menghubungi bagian dukungan cukup rumit. Harga langganan mahal dan tidak fleksibel (misalnya, setelah Anda mendaftar ke paket yang lebih tinggi dan mengaktifkan beberapa fitur, Anda tidak dapat menurunkan paket Anda lagi).- Ulasan G2 saya merasa bahwa fitur pelaporannya bisa lebih kuat. Selain itu, menurut saya sisi akuntan-pengguna memiliki beberapa fitur yang kurang dari sudut pandang pemilik bisnis. Ini juga merupakan opsi yang paling mahal di pasaran. - Ulasan Capterra

Harga QuickBooks

Sederhana Mulai : $30/bulan

: $30/bulan Penting : $55/bulan

: $55/bulan Plus : $85/bulan

: $85/bulan Lanjutan: $200/bulan

Peringkat dan ulasan QuickBooks

Capterra: 4.3/5 (5.000+ ulasan)

4.3/5 (5.000+ ulasan) G2: 4/5 (2.000+ ulasan)

4. Peralatan Kantor

melalui Peralatan Kantor OfficeTools adalah perangkat lunak manajemen praktik yang dirancang untuk tim akuntansi kecil hingga menengah. Perangkat lunak ini membantu tim mengatur klien dan informasi akuntansi mereka. Dengan OfficeTools, Anda dapat dengan mudah membuat faktur, melacak waktu dan kemajuan proyek, dan memastikan pelaporan keuangan yang akurat-semua sambil mengotomatiskan sebagian besar tugas manajemen proyek harian Anda.

Alat solusi akuntansi ini juga memudahkan kolaborasi dengan anggota tim Anda dengan penyimpanan dokumen keuangan di satu lokasi yang aman. Dengan cara ini, Anda dapat dengan cepat meninjau dokumen-dokumen penting tanpa harus mencari di banyak folder. Selain itu, ini menghilangkan entri data manual, sehingga Anda dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk aktivitas bernilai lebih tinggi seperti konsultasi atau memberikan saran strategis.

Pemrosesan pembayaran kartu kredit dan transaksi ACH melalui OfficeTools Cloud

Pembelajaran mesin bawaan untuk menandai dan mengkategorikan dokumen secara otomatis

Fungsionalitas pelacakan proyek

Integrasi Microsoft Exchange

Status dan tarif penagihan klien

Tampilan kalender hari, minggu, dan bulan

Kontak tak terbatas

tantangan terbesar bagi organisasi kami adalah beberapa fungsi yang ada di dalam alat bantu kantor tidak kompatibel dengan vendor utama yang mengharuskan staf kami mempelajari pintasan baru.- Ulasan G2 perangkat lunak ini terus-menerus membeku dan memberikan pesan kesalahan.- Ulasan Capterra

Mulai dari $49/pengguna per bulan

Capterra: 4.1/5 (100+ ulasan)

4.1/5 (100+ ulasan) G2: 3.7/5 (80+ ulasan)

5. Yang Harus Dilakukan Microsoft

melalui Yang Harus Dilakukan MicrosoftMicrosoft To Do adalah alat manajemen tugas yang dirancang untuk memudahkan perusahaan akuntansi yang sedang berkembang agar tetap teratur dan tetap berada di atas pekerjaan. Dengan fitur-fiturnya yang ramping dan desain yang intuitif, pengguna dapat menambahkan tugas, mengatur tanggal jatuh tempo, melampirkan file, dan mengakses informasi dari mana saja.

Aplikasi ini menyediakan kemampuan pencarian yang kuat untuk menemukan data penting dengan cepat, memungkinkan akuntan untuk fokus pada apa yang penting dan menyelesaikan lebih banyak hal. Aplikasi ini juga disinkronkan dengan lancar dengan aplikasi Microsoft lainnya seperti Outlook dan Office 365, menciptakan ruang kerja tunggal yang secara efisien merampingkan alur kerja harian akuntan.

Temukan perangkat lunak manajemen proyek gratis untuk membantu mengelola tim virtual!

Fitur terbaik Microsoft To Do

Pengingat dan tanggal jatuh tempo dalam daftar periksa harian

iPhone, Android, Windows, dan aplikasi web

Cerdasperencana harian Integrasi Tugas Outlook

Bilah samping akses cepat

Latar belakang khusus

Melakukan berbagi daftar

Batasan Microsoft To Do

tidak dapat memindahkan item dari satu daftar ke daftar lainnya adalah hal yang sangat mengganggu bagi saya. Dan juga, seharusnya ada opsi pengaturan yang dapat dicentang untuk mengotomatiskan pemindahan tugas yang belum selesai ke hari berikutnya.- Ulasan Capterra _Beberapa versi mengizinkan adanya kategori, tetapi tidak semua, dan ini lebih saya sukai. Meskipun hal ini tentu saja tidak menjadi masalah bagi saya, namun saya berharap saya bisa mengandalkan pengaturan kategori untuk mengatur dan melihat tugas-tugas saya di seluruh perangkat.- Ulasan Capterra

Harga Microsoft To Do

Microsoft To Do gratis dengan akun Microsoft

peringkat dan ulasan Microsoft To Do

Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

4.6/5 (2.000+ ulasan) G2: 4.3/5 (40+ ulasan)

6. Microsoft Excel

melalui Microsoft Excel Microsoft Excel adalah alat manajemen proyek berbasis spreadsheet yang dirancang untuk membantu akuntan membuat dan menyajikan laporan keuangan. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat spreadsheet yang berisi data, formula, visualisasi, makro, alat analisis, dan banyak lagi.

Dengan Excel, akuntan dapat dengan cepat dan akurat menghasilkan laporan yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti dan menyenangkan secara estetika. Excel memberi akuntan cara yang efisien dan hemat biaya untuk memahami laporan keuangan dan merampingkan alur kerja mereka.

Fitur terbaik Microsoft Excel

Tabel untuk terhubung ke data dari Power BI (Business Intelligence)

Pemformatan, garis tepi, dan tabel untuk membuat konten visual

Integrasi dengan produk Microsoft 365 lainnya

Kolaborasi waktu nyata dalam spreadsheet

Formula untuk melakukan perhitungan

Aplikasi seluler, desktop, dan online

Perpustakaan templat

Keterbatasan Microsoft Excel

peralihan antara Excel dan versinya sering kali tidak kompatibel.- Ulasan Capterra microsoft Excel terkadang sulit digunakan karena kurangnya instruksi dan tutorial yang mendetail untuk beberapa fiturnya. Penjelasan yang lebih transparan akan membantu saya lebih memahami kemampuan penuh program ini.- Ulasan G2

Harga Microsoft Excel

Microsoft Excel tersedia sebagai versi mandiri seharga $159,99 atau dengan langganan Microsoft 365

Peringkat dan ulasan Microsoft Excel

Capterra: 4,8/5 (18.000+ ulasan)

4,8/5 (18.000+ ulasan) G2: 4,7/5 (2.000+ ulasan)

7. Manajer Latihan Xero

melalui Manajer Praktik Xero Xero Practice Manager adalah perangkat lunak manajemen praktik akuntansi yang dirancang untuk membantu perusahaan pajak dan akuntansi mengelola hubungan dan keuangan klien mereka dengan lebih baik. Software ini menyederhanakan proses-proses seperti pembukuan, pembuatan faktur, dan pelaporan keuangan, sehingga akuntan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien mereka sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan mereka.

Dengan desainnya yang ramah pengguna, Xero Practice Manager memudahkan tim untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan menghilangkan entri data manual yang membosankan, mereka dapat berkonsentrasi untuk memberikan saran dan panduan terbaik kepada klien mereka, yang mengarah pada interaksi klien yang lebih kuat.

Fitur-fitur terbaik Xero Practice Manager

Pencocokan yang disarankan untuk mengkategorikan dan merekonsiliasi transaksi rekening bank

Alat manajemen biaya untuk mengajukan atau mengganti klaim biaya

Integrasi dengan perangkat lunak manajemen praktik Xero

Templat yang dapat disesuaikan dan contoh laporan

Alat inventaris untuk mengisi faktur dan pesanan

Manajemen tugas dan file

Pelacakan waktu

Keterbatasan Manajer Praktik Xero

satu kelemahan Xero adalah harganya yang sedikit mahal untuk bisnis kecil. Xero juga tidak memiliki beberapa fitur yang lebih canggih yang ditawarkan oleh perangkat lunak akuntansi yang lebih mahal. - Ulasan Capterra sesuatu yang tidak saya sukai dari Xero Practice Manager adalah antarmukanya yang terlihat agak kuno. Memang mudah digunakan, tetapi saya harap desainnya bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Berharap juga akan ada opsi filter saat mencari entitas yang memiliki karakteristik tertentu.- Ulasan G2

Harga Xero Practice Manager

Dini : $13/bulan

: $13/bulan Tumbuh : $37/bulan

: $37/bulan Mapan: $70/bulan

Peringkat dan ulasan Xero Practice Manager

Capterra: 4.4/5 (2.000+ ulasan)

4.4/5 (2.000+ ulasan) G2: 4.1/5 (20+ ulasan)

8. Alur Kerja Pajak

melalui Alur Kerja Pajak TaxWorkFlow adalah sistem akuntansi alur kerja yang dirancang untuk membantu akuntan dengan cepat dan mudah menyiapkan pengembalian pajak. Platform ini memudahkan untuk mengatur dokumen dan menangkap informasi. TaxWorkFlow menghilangkan tugas-tugas yang memakan waktu seperti entri data manual, sehingga memungkinkan akuntan untuk memberikan pengembalian pajak yang akurat lebih cepat dari sebelumnya.

Dengan menggunakan TaxWorkFlow, akuntan dapat dengan cepat membuat perhitungan pajak yang akurat, menghasilkan formulir yang akurat, dan membuat laporan dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya, sehingga mereka dapat lebih mudah melayani klien dan mengoptimalkan keuntungan mereka.

Fitur-fitur terbaik TaxWorkFlow

Penyimpanan data cloud atau in-house untuk manajemen dokumen

Undangan email orientasi untuk staf baru dengan instruksi

Filter bawaan atau filter khusus untuk mengakses informasi penting secara instan

Tampilan kalender untuk mengatur janji temu dengan klien

Dokumen dansistem manajemen klien Ikhtisar waktu dan penagihan

Aplikasi Windows asli

Keterbatasan TaxWorkFlow

Antarmuka sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan perangkat lunak manajemen proyek akuntansi lainnya

Tidak ada paket harga bulanan

Harga TaxWorkFlow

Hubungi TaxWorkFlow untuk detail paket harga

Peringkat dan ulasan TaxWorkFlow

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

9. Karbon

melalui Karbon Karbon adalah perangkat lunak manajemen proyek akuntansi yang dirancang untuk membantu bisnis yang sedang berkembang dan firma akuntansi berkolaborasi dengan lebih baik, menyatukan klien dan sistem, serta mengoordinasikan data mereka di satu tempat. Karbon merampingkan komunikasi, menyederhanakan manajemen proyek, dan menawarkan solusi terintegrasi yang mudah diintegrasikan dengan sistem yang ada.

Platform manajemen proyek kolaboratif ini menyediakan penyimpanan berbasis cloud yang aman dan fitur kontrol akses yang memudahkan untuk menjaga data semua orang tetap aman dan terbaru. Dengan desain intuitif dan dasbor kapasitasnya, Karbon memudahkan Anda untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja organisasi Anda dan dengan cepat merespons perubahan yang cepat.

Fitur terbaik Karbon

Unggah dan unduh massal ke item atau kontak kerja

Manajemen klien dantemplat orientasi Integrasi Dropbox dan Microsoft OneDrive

Penjadwal Kerja untuk manajemen sumber daya

Papan kanban dan jadwal aktivitas

Tugas klien dan pengingat otomatis

Papan peringkat

Keterbatasan Karbon

membuat perubahan besar-besaran pada pekerjaan atau tim atau pengaturan umum tidak efisien atau sepenuhnya tersedia untuk pengguna admin. Saya mengerti alasannya, namun ada kalanya hal ini menjadi penghalang. Jika ada lebih banyak tingkat izin untuk pengguna, mungkin kemampuan untuk membuat perubahan yang lebih luas secara lebih efisien dapat ditambahkan ke anggota tim dengan akses yang lebih tinggi.- Ulasan G2 di My Week, saya tidak bisa menetapkan beberapa tugas/pekerjaan untuk hari ini. Terkadang saya menemukan diri saya menggulir ke bawah minggu saya untuk mencari apa yang masih harus saya selesaikan hari ini. Memindahkannya ke Working On Now juga bukan yang terbaik karena saya mengerjakan banyak proyek setiap hari.- Ulasan G2

Harga karbon

Tim : $59/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $59/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Bisnis : $79/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun

: $79/bulan per pengguna, ditagih setiap tahun Perusahaan: Hubungi Karbon untuk harga

Peringkat dan ulasan Karbon

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

4.7/5 (100+ ulasan) G2: 4.8/5 (300+ ulasan)

10. Kanopi

melalui Kanopi Canopy adalah perangkat lunak manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang untuk akuntan agar tetap terorganisir dan memaksimalkan waktu mereka. Perangkat lunak ini menangani dokumen-dokumen membosankan yang terkait dengan pengelolaan klien, mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, dan menyediakan satu tampilan untuk semua catatan klien.

Platform ini juga memberikan wawasan real-time tentang kinerja klien individu dan perusahaan secara keseluruhan, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan Canopy, kantor akuntan lebih siap untuk menjadi yang terdepan dalam pekerjaan klien mereka.

Fitur terbaik Canopy

Sinkronisasi kalender dengan Microsoft dan Google

Faktur satu kali, berulang, dan terjadwal

Kotak Masuk Global untuk melihat dan mengelola email

Formulir siap pakai untuk permintaan klien

Proses orientasi pedagang dalam aplikasi

Alat tindakan massal

Filter yang disimpan

Batasan kanopi

mereka memiliki beberapa kekurangan seperti ketidakmampuan untuk mengirim pesan teks (kami menggunakan sistem pihak ketiga), kurangnya pelaporan yang kompleks (meskipun mudah dibuat di sisi pengguna dengan ekspor CSV dan sedikit keahlian Excel), dan beberapa kekurangan kecil lainnya, tetapi Canopy memiliki ini di radar mereka (lihatlah forumnya!) dan sedang berusaha untuk mengembangkannya dari waktu ke waktu.- Ulasan Capterra satu-satunya hal yang tidak saya sukai dari Canopy adalah bahwa saya tidak memiliki opsi untuk mengubah tema warna pemrograman. Saya pikir saya akan lebih menikmati Canopy jika saya bisa mengubah warna Canopy sesuai dengan warna bisnis kami. Saya rasa Canopy bisa memiliki beberapa fitur desain yang lebih banyak lagi yang ditambahkan.- Ulasan G2

Harga kanopi

Canopy menawarkan paket gratis hingga 500 kontak dengan paket tambahan opsional

Peringkat dan ulasan Canopy

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

4.6/5 (200+ ulasan) G2: 4.6/5 (220+ ulasan)

Anda Selalu Dapat Akun di ClickUp

Banyak hal yang masuk ke dalam perangkat lunak manajemen proyek akuntansi yang efektif, itulah mengapa sangat penting untuk menemukan alat yang fleksibel dan kuat!

ClickUp adalah satu-satunya alat produktivitas yang dapat memusatkan pekerjaan Anda di seluruh aplikasi dan berkembang seiring pertumbuhan Anda. Tampilan Tabel dinamisnya memungkinkan Anda membuat database yang intuitif dan terperinci dengan mudah dan efisien untuk mengelola tugas, faktur, dan pelanggan-semuanya dari ruang kerja yang sama.

Plus, ia dapat melakukan semuanya pada setiap paket harga.

Tidak peduli ukuran tim atau anggaran Anda, ClickUp memiliki semua fitur yang dibutuhkan untuk merampingkan proyek akuntansi Anda dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan.

Jadi, tunggu apa lagi? Coba ClickUp hari ini . 📈