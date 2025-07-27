Template Jurnal Akuntansi Gratis untuk Memudahkan Pencatatan Keuangan

Tahukah Anda bahwa 64% usaha kecil tidak memiliki akuntan khusus? Mereka cenderung mengelola semuanya sendiri, termasuk pembukuan!

Namun, saat Anda sibuk mengurus operasional sehari-hari, akuntansi seringkali terabaikan.

Sebuah kumpulan templat jurnal akuntansi yang baik dapat memudahkan pekerjaan Anda dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat buku besar umum dari awal atau mengelola beberapa lembar Excel yang rumit.

Template ini akan mencatat semua data dalam akun buku besar Anda dan mengatur keuangan Anda tanpa biaya tambahan.

Jadi, berikut ini adalah templat jurnal akuntansi gratis yang dapat Anda gunakan untuk mengelola keuangan bisnis Anda tanpa menambah beban biaya tambahan.

Apa Itu Template Jurnal Akuntansi?

Template jurnal akuntansi adalah kerangka kerja yang sudah terstruktur untuk mengorganisir transaksi keuangan bisnis Anda. Template ini memastikan bahwa semua pendapatan, pengeluaran, pembayaran, dan pengembalian dana tercatat secara sistematis tanpa perlu mengelola template Excel yang rumit atau lembar kerja fisik, serta tanpa perlu membuat neraca fisik.

Misalnya, saat menagih klien atau melakukan pembayaran, templat entri jurnal membantu Anda mencatat transaksi tersebut dengan mudah dalam format yang terstruktur.

Anda dapat mencatat detail penting seperti tanggal, akun yang terlibat, debit dan kredit, serta deskripsi singkat transaksi.

Transaksi yang tercatat dengan benar berkontribusi pada laporan keuangan yang terorganisir dengan baik dan struktur pembagian biaya yang jelas. Anda akan memiliki data yang akurat untuk mengambil keputusan yang tepat, mengurangi risiko kesalahan yang mahal, dan siap menghadapi musim pajak.

👀 Tahukah Anda? McKinsey memperkirakan bahwa 75 hingga 80% operasi transaksional, seperti akuntansi umum dan pemrosesan pembayaran, dapat diotomatisasi.

13 Template Jurnal Akuntansi Gratis

Sekarang setelah Anda tahu seperti apa template entri jurnal yang efektif, mari kita lihat beberapa template ClickUp yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan manajemen proyek, basis pengetahuan, alat kolaborasi, dan segala hal di antaranya dalam satu ruang yang dapat disesuaikan. Anda dapat dengan mudah menyesuaikannya sebagai perangkat lunak akuntansi proyek dan melacak keuangan Anda dengan efisien.

Lacak keuangan, sprint, dan lebih banyak lagi dengan Dashboard ClickUp

Kemampuan untuk menghasilkan serangkaian peristiwa yang lengkap dan berulang, seperti proses penutupan akuntansi akhir bulan, telah membantu tim tersebut meningkatkan waktu penutupan secara signifikan.

🧠 Fakta menarik: Perusahaan akuntansi, PwC, telah menangani penghitungan suara Oscar selama lebih dari 80 tahun — karena ketepatan benar-benar penting dalam akuntansi. Entri jurnal Anda mungkin tidak akan menjadi headline, tetapi seharusnya sama berharganya.

1. Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Catat setiap entri jurnal di satu tempat dengan catatan debit dan kredit yang jelas menggunakan Template Jurnal Akuntansi ClickUp

Tidak punya anggaran untuk akuntan atau perangkat lunak akuntansi yang mahal? Template Jurnal Akuntansi ClickUp siap membantu Anda. Anda dapat melacak jumlah debit dan kredit, menambahkan bukti transaksi untuk setiap transaksi, memberikan nomor entri jurnal untuk pencarian yang mudah, dan masih banyak lagi.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Gunakan enam atribut kustom yang berbeda, seperti Tanggal Transaksi, Jenis Jurnal, Bukti Pembayaran, Nomor Entri, dan Debit, untuk menyimpan informasi penting tentang setiap transaksi

Akses tiga tampilan berbeda melalui konfigurasi ClickUp yang berbeda, seperti Panduan Memulai, Buku, dan Jurnal, untuk mengatur dan mengakses setiap entri jurnal dengan mudah

Lacak transaksi dan jam kerja yang dapat ditagih dengan lebih akurat menggunakan fitur pelacakan waktu

Visualisasikan data laporan laba rugi dan pengeluaran untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi

🎯 Ideal untuk: Freelancer, wirausaha tunggal, dan usaha kecil untuk mengelola akuntansi tanpa biaya tambahan dari perangkat lunak tradisional.

Tahukah Anda? Laporan menunjukkan bahwa 82% kegagalan usaha kecil disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang akuntansi dan manajemen arus kas yang buruk. Jika Anda belum memiliki sistem pembukuan yang terstruktur, sekarang saatnya untuk mengimplementasikannya.

2. Template Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Simpan semua detail pembayaran dalam daftar terpisah dengan templat akuntansi ClickUp

Fakta mengejutkan: Sepertiga akuntan membuat beberapa kesalahan dalam entri jurnal setiap minggu, akibat terlalu banyak tugas yang harus ditangani. Masalah kesalahan ini akan semakin parah jika mereka harus menjaga lembar terpisah untuk setiap akun piutang.

Bantu tim akuntansi Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan umum ini tepat waktu sebelum mengacaukan anggaran dan pengeluaran Anda. Template Akuntansi ClickUp mengatasi masalah ini dengan menjaga setiap akun yang harus dibayar dalam tampilan daftar yang terkategori.

Template ini membantu Anda:

Kelola catatan penjualan, pendapatan, dan faktur Anda sesuai dengan status, prioritas, dan tanggal jatuh tempo

Tambahkan bukti pembayaran dan atur kontak untuk setiap entri pembayaran untuk verifikasi silang dan mengidentifikasi potensi kesalahan

Kategorikan setiap entri jurnal ke dalam segmen Paid (Sudah Dibayar), Ready to Pay (Siap Dibayar), dan Invoice Sent (Faktur Dikirim)

Tugaskan ke anggota tim yang relevan, tambahkan catatan, dan daftar periksa untuk memastikan semuanya terkoordinasi dan semua orang bertanggung jawab

🎯 Ideal untuk: Melacak faktur, mengidentifikasi kesalahan entri jurnal, dan membayar tagihan tepat waktu.

3. Template Jurnal dan Buku Besar ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak pendapatan dan pengeluaran secara rinci dengan templat Jurnal dan Buku Besar ClickUp

Menurut penelitian ClickUp, seorang pekerja pengetahuan rata-rata harus berkoordinasi dengan enam orang untuk menyelesaikan tugas. Jika Anda menggunakan beberapa lembar kerja untuk melacak pengeluaran, tim Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu berpindah-pindah antar departemen daripada melakukan pekerjaan sebenarnya.

Bantu mereka bekerja lebih mudah dengan templat Jurnal dan Buku Besar ClickUp. Templat ini membantu Anda menjaga buku besar terpusat untuk debit, kredit, dan pengeluaran terkait secara rinci.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Lacak pendapatan, pengeluaran, dan transaksi keuangan lainnya

Organisir data transaksi ke dalam laporan untuk mendapatkan wawasan yang jelas tentang keuangan Anda

Biarkan karyawan memasukkan catatan penjualan dan pengeluaran untuk memastikan keakuratan dan pertanggungjawaban

Identifikasi potensi kesalahan dan ketidaksesuaian dalam data keuangan Anda

Buat laporan keuangan dengan cepat kapan pun Anda membutuhkannya

🎯 Ideal untuk: Mengelola keuangan dengan baik, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan manual, serta menyiapkan laporan keuangan yang siap diaudit setiap hari dengan usaha minimal.

4. Template Operasi Akuntansi ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau operasi akuntansi secara detail dengan templat operasi akuntansi ClickUp

Anggaran telah keluar dari kendali akibat manajemen arus kas yang buruk, dan Anda tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengatasinya: itu adalah mimpi buruk yang tidak ingin dihadapi oleh bisnis mana pun. Template Operasi Akuntansi ClickUp adalah solusi sempurna untuk melacak setiap pengeluaran. Template ini membantu dalam pencatatan proyek yang akurat, menetapkan tujuan anggaran, dan memastikan pertanggungjawaban pengeluaran.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk:

Kelola dan lacak operasi akuntansi dengan penandaan, subtugas bertingkat, penugasan kepada beberapa orang, dan label prioritas

Lacak penjualan, pengeluaran, pembayaran pelanggan, dan lainnya dalam satu ruang yang dapat disesuaikan untuk menjaga proses akuntansi yang transparan

Bekerja sama dengan anggota tim dalam tugas-tugas akuntansi

Visualisasikan data dalam grafik dan laporan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik

Otomatiskan proses pencatatan dan analisis jurnal umum untuk menghemat waktu

🎯 Ideal untuk: Menjamin integritas dalam setiap operasi akuntansi di seluruh perusahaan.

👀 Tahukah Anda? 61% akuntan saat ini menggunakan AI untuk entri data dan pemrosesan. 51% juga melaporkan menggunakan AI untuk mendeteksi dan mencegah penipuan.

5. Template Ringkasan Laporan Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Peroleh wawasan keuangan spesifik dengan templat Ringkasan Laporan Keuangan ClickUp

Membuat keputusan bisnis yang cerdas tidak mungkin dilakukan tanpa gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan Anda saat ini. Beroperasi tanpa data yang akurat membuat sulit untuk mengidentifikasi masalah arus kas, melacak kewajiban, atau merencanakan pertumbuhan dengan percaya diri.

Template seperti Template Ringkasan Laporan Keuangan ClickUp mengumpulkan semua data keuangan, aset, liabilitas, dan saldo akun Anda ke dalam satu dasbor yang mudah dibaca. Template ini membantu Anda memantau tren, mendeteksi masalah potensial sejak dini, dan memberikan pembaruan real-time kepada pemangku kepentingan.

Template ini memungkinkan Anda:

Analisis kinerja semua akun keuangan Anda

Pantau arus kas untuk pendapatan dan pengeluaran

Lacak investasi , kewajiban, aset, dan lainnya

🎯 Ideal untuk: Direktur Keuangan (CFO) yang membutuhkan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis.

📖 Baca Juga: Contoh dan Format Buku Besar Umum untuk Akuntansi

6. Template Laporan dan Pengeluaran Bisnis ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetap teratur dengan laporan pengeluaran menggunakan templat Laporan Pengeluaran dan Laporan Bisnis ClickUp

Sebanyak 19% laporan pengeluaran mengandung kesalahan atau detail yang hilang, masing-masing menghabiskan rata-rata $52 dan 18 menit untuk diperbaiki. Itu banyak waktu dan uang, belum lagi verifikasi dan persetujuan setiap laporan memakan waktu dan tenaga yang cukup besar.

Template Laporan Pengeluaran dan Laporan Bisnis ClickUp adalah kerangka kerja sederhana namun efektif yang dapat menghemat waktu dengan mempercepat proses persetujuan laporan pengeluaran. Anda dapat menugaskan setiap laporan kepada supervisor yang relevan dan memantau ketidaksesuaian yang dilaporkan. Template ini juga membantu mengidentifikasi potensi penghematan biaya dan area pengeluaran berlebihan.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Buat, atur, dan perbarui laporan pengeluaran dengan mudah

Visualisasikan data pengeluaran untuk mengidentifikasi tren pengeluaran dengan mudah

Pantau kemajuan menuju tujuan keuangan Anda dan tetap terorganisir

Otomatiskan alur persetujuan dengan lebih dari 50 pemicu tindakan

🎯 Ideal untuk: Mengotomatisasi persetujuan laporan pengeluaran dan memvisualisasikan pengeluaran bisnis Anda.

💡 Tips Pro: Tidak yakin bagaimana cara memformat entri akuntansi atau jenis jurnal mana yang harus digunakan? Tanyakan kepada ClickUp Brain untuk menghasilkan contoh jurnal akuntansi berdasarkan skenario Anda—hal ini akan membantu Anda mengatur entri dengan benar dan mempercepat alur kerja Anda. Buat templat, formulir, dan lebih banyak lagi dengan ClickUp Brain

7. Template Riwayat Pembayaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Akses semua informasi pembayaran sebelumnya dengan templat Riwayat Pembayaran ClickUp

Saat mengelola transaksi yang banyak, mudah untuk kehilangan jejak pembayaran sebelumnya, terutama tanpa jejak audit yang jelas. Mencari setiap catatan pembayaran melalui email dan spreadsheet membuang waktu berharga dan meningkatkan risiko kesalahan.

Template Riwayat Pembayaran ClickUp memberikan akses instan ke semua catatan pembayaran masa lalu Anda dalam tampilan yang terorganisir. Anda dapat mencatat, menyaring, dan meninjau setiap pembayaran dengan konteks lengkap, sehingga audit, rekonsiliasi, dan pelaporan menjadi lebih mudah.

Template ini akan membantu Anda:

Catat transaksi dan simpan informasi pembayaran untuk pelanggan dan vendor

Akses riwayat pembayaran dan pantau pengeluaran seiring waktu untuk mengidentifikasi masalah potensial

Organisir catatan pembayaran untuk referensi di masa depan dan audit

Gunakan opsi penyortiran otomatis dan pemberitahuan kustom untuk menghilangkan entri data berulang

🎯 Ideal untuk: Memberikan kejelasan dan akuntabilitas pada alur kerja keuangan Anda.

8. Template Manajemen Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola perkiraan proyek dan rencanakan anggaran dengan efisien menggunakan templat manajemen keuangan ClickUp

Melacak anggaran proyek bisa menjadi tantangan, terutama ketika pengeluaran tersebar di berbagai kategori dan pemangku kepentingan. Itulah mengapa, rata-rata, satu dari enam proyek mengalami kelebihan biaya sebesar 200%.

Template Manajemen Keuangan ClickUp dapat membantu Anda tetap dalam anggaran melalui dasbor yang dapat disesuaikan. Template ini memungkinkan Anda memantau alokasi anggaran, pengeluaran aktual, dan perkiraan biaya secara real-time.

Gunakan templat ini untuk:

Otomatiskan perhitungan dan pengingat tugas berulang

Analisis kinerja keuangan dengan alat analitik visual

Bekerja sama dengan anggota tim dalam perencanaan keuangan

Identifikasi peluang untuk menghemat uang dan meningkatkan pendapatan

Tetapkan tujuan keuangan yang disesuaikan untuk perusahaan Anda

🎯 Ideal untuk: Manajer proyek, tim keuangan, dan pemilik bisnis yang membutuhkan pandangan yang jelas tentang anggaran, pengeluaran, dan tujuan keuangan di seluruh proyek.

9. Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat laporan pendapatan visual dan ringkasan keuangan dengan templat Laporan Analisis Keuangan ClickUp

Anda tidak perlu diingatkan betapa pentingnya menganalisis pendapatan dan laba secara konsisten. Masalahnya, bagaimanapun, adalah mendaftar ke alat analitik mahal saat Anda memiliki anggaran terbatas.

Template Laporan Analisis Keuangan ClickUp adalah solusi yang andal. Template ini menyediakan representasi visual dari jurnal akuntansi Anda, sehingga Anda tahu persis berapa banyak yang masuk, keluar, dan di mana Anda perlu melakukan perbaikan. Anda bahkan dapat menggunakan template ini untuk melacak investasi pribadi!

Ini memungkinkan Anda:

Analisis dan lacak laporan laba rugi dengan spreadsheet yang sudah siap pakai

Lacak pendapatan, pengeluaran, laba, rugi, dan lainnya dengan visual yang menarik

Pantau tren pendapatan untuk mengidentifikasi peluang bisnis

Buat laporan yang dapat diunduh dan dibagikan oleh tim Anda

Buat ringkasan yang mudah dibaca tentang kinerja keuangan Anda

🎯 Ideal untuk: Startup dan freelancer yang ingin memahami angka-angka keuangan mereka dengan jelas tanpa kerumitan perangkat lunak akuntansi.

Berkat kemampuannya untuk membuat otomatisasi, membuat papan dan ruang kerja yang relevan untuk semua tim di perusahaan, ClickUp memberikan kemampuan luar biasa untuk bekerja antar tim dan berkolaborasi dengan mudah. Semua ini tersedia dengan harga yang sangat terjangkau dan wajar

10. Template Perusahaan Pembukuan ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan proses pencatatan jurnal umum dan pembukuan dengan templat ClickUp untuk firma pembukuan

Mengelola firma pembukuan berarti menangani klien yang beragam, tenggat waktu, dan persyaratan kepatuhan, sambil memastikan akurasi dan efisiensi.

Template Perusahaan Pembukuan ClickUp menawarkan solusi komprehensif untuk mengoptimalkan operasional Anda. Dengan fitur seperti Status Kustom, tampilan yang disesuaikan, dan manajemen tugas terintegrasi, Anda dapat mengorganisir alur kerja, melacak kemajuan, dan menjaga komunikasi yang jelas dengan tim dan klien Anda.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Lakukan proses akuntansi seperti pencatatan jurnal umum dan pelaporan keuangan

Fokus pada kebutuhan pelanggan dengan pelacakan tugas, sinkronisasi CRM, dan fitur lainnya

Selaraskan tim dengan tujuan bersama untuk tetap berada di halaman yang sama dan memastikan efisiensi maksimal

🎯 Ideal untuk: Akuntan lepas yang ingin tetap terorganisir dalam pekerjaan klien.

11. Template Pembayaran Utang ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kewajiban pembayaran, atur pengingat, dan lakukan pembayaran tepat waktu dengan templat Akun Piutang ClickUp

Jika tim Anda masih bergantung pada tumpukan dokumen kertas dan perhitungan manual untuk menentukan kewajiban pembayaran, produktivitas perusahaan Anda akan terganggu. Selain itu, proses manual rentan terhadap kesalahan. Satu tanggal yang salah atau satu angka yang salah tempat dapat menyebabkan pembayaran yang salah dan merusak hubungan serta reputasi Anda.

Daripada repot-repot, beralihlah ke templat Akun Piutang ClickUp. Templat ini akan mengelola siklus hidup pembayaran Anda secara akurat.

Template ini membantu Anda:

Digitalkan semua catatan pembayaran Anda

Pantau piutang dan tanggal jatuh tempo dengan sekali pandang

Identifikasi dan hilangkan kesalahan input data untuk akurasi yang lebih baik

Pastikan pembayaran tepat waktu kepada karyawan, vendor, dan pemasok

Lakukan peramalan dan anggaran yang lebih baik untuk perusahaan Anda

🎯 Ideal untuk: Pemilik usaha kecil dan manajer operasional yang ingin mempermudah proses pembayaran tanpa menggunakan spreadsheet atau sistem berbasis kertas.

🧠 Fakta menarik: Akuntan dan bankir memiliki santo pelindung mereka sendiri— Santo Matius! Dia adalah pemungut pajak untuk Kekaisaran Romawi sebelum menjadi salah satu dari 12 rasul Yesus Kristus.

12. Template Pelacakan Faktur ClickUp

Dapatkan templat gratis Pantau semua faktur Anda dari satu layar menggunakan templat pelacakan faktur ClickUp

Siapa yang mau memeriksa setiap faktur dengan jam kerja yang dapat ditagih dan layanan yang diberikan sebelum memprosesnya? Ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Selain itu, Anda akan berakhir dengan tumpukan faktur yang belum diproses, yang bisa merusak reputasi Anda di mata klien dan menunda arus kas.

Template Pelacakan Faktur ClickUp memungkinkan Anda membuat, mengirim, dan melacak faktur dengan efisien. Dengan bidang yang dapat disesuaikan, pelacakan status, dan tampilan multiple seperti Kalender dan Faktur per Klien, Anda dapat memantau tanggal jatuh tempo, pembayaran yang diterima, dan saldo yang belum dibayar di satu tempat.

Gunakan templat ini untuk:

Buat faktur profesional dengan cepat menggunakan bidang pengisian otomatis

Kirim faktur dengan cepat hanya dengan satu klik

Tandai status faktur sebagai Terbuka dan Selesai untuk melacak pembayaran Anda

🎯 Ideal untuk: Konsultan dan agensi yang bekerja dengan penyedia layanan independen dan vendor.

📮 ClickUp Insight: Kami baru-baru ini menemukan bahwa sekitar 33% pekerja pengetahuan mengirim pesan kepada 1 hingga 3 orang setiap hari untuk mendapatkan konteks yang mereka butuhkan. Tapi bagaimana jika semua informasi tersebut sudah didokumentasikan dan mudah diakses? Dengan ClickUp Brain’s AI Knowledge Manager di sisi Anda, perpindahan konteks menjadi hal yang masa lalu. Cukup tanyakan pertanyaan langsung dari ruang kerja Anda, dan ClickUp Brain akan menampilkan informasi dari ruang kerja Anda dan/atau aplikasi pihak ketiga yang terhubung!

13. Template Neraca ClickUp

Dapatkan templat gratis Dapatkan laporan lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan Anda dan perbarui investor dengan templat neraca ClickUp

Kesulitan menyusun gambaran keuangan perusahaan Anda dari data yang tersebar? Tanpa pandangan terstruktur tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, mudah untuk melewatkan angka-angka penting. Template Neraca ClickUp memberikan gambaran bersih dan dapat disesuaikan tentang posisi keuangan Anda—sempurna untuk perencanaan, pelaporan, atau memukau investor.

Dengan templat ini, Anda dapat:

Bantu akuntan baru memahami aset dan liabilitas keuangan perusahaan Anda

Jelaskan berapa banyak dana yang dapat Anda alokasikan untuk investasi

Temukan berapa banyak arus kas yang diperlukan untuk tetap mencapai tujuan keuangan bisnis dan pribadi Anda

Identifikasi risiko dan peluang potensial

🎯 Ideal untuk: Mereview ekuitas dan liabilitas perusahaan, serta mempersiapkan diri untuk penggalangan dana dan pertemuan dengan investor.

Apa yang Membuat Template Jurnal Akuntansi yang Baik?

Setelah Anda menjelajahi templat jurnal akuntansi terbaik, bagaimana cara memilih yang tepat?

Template laba rugi yang detail dapat mengubah pembukuan dari tugas yang membosankan menjadi proses yang bebas stres dan memberikan kejelasan keuangan. Template entri jurnal yang ideal membantu Anda mencatat transaksi dengan akurat, melacak arus kas, dan tetap siap untuk audit tanpa langkah-langkah yang rumit. Berikut adalah beberapa kualitas yang membuatnya benar-benar efektif:

Struktur entri yang jelas : Termasuk tanggal, nama akun, kolom debit dan kredit, jumlah, dan deskripsi singkat dalam tata letak yang bersih dan mudah dibaca. Beberapa templat juga memisahkan jenis entri seperti penjualan, pembelian, dan umum

Pencatatan kronologis : Mencatat entri sesuai urutan kejadiannya untuk membantu Anda melacak aktivitas keuangan, memantau tren, mendeteksi item yang terlewat, dan menyederhanakan pembukuan

Penyesuaian fleksibel : Memungkinkan Anda menambahkan atau menghapus kolom sesuai kebutuhan bisnis Anda, baik untuk mencatat pengembalian dana, melacak kas kecil, atau membuat faktur

Deteksi kesalahan otomatis : Menandai masalah umum seperti entri yang salah atau detail yang hilang untuk membantu mendeteksi kesalahan sejak dini dan menghindari masalah akuntansi di masa depan

Dukungan kolaborasi : Memungkinkan tim dan akuntan eksternal untuk bekerja sama dengan menambahkan catatan, bendera, atau komentar, dengan kontrol akses opsional untuk melindungi data sensitif

Format siap audit : Menjaga tata letak profesional dan standar yang sesuai dengan praktik terbaik akuntansi, berguna untuk audit atau memeriksa riwayat transaksi

Pelacakan multi-akun terpusat: Kelola entri jurnal di berbagai akun dan departemen dalam satu tempat, sehingga Anda tidak perlu bolak-balik antara lembar kerja saat membuat anggaran atau meninjau aliran pendapatan

Sederhanakan pencatatan keuangan Anda dengan ClickUp

Mengelola keuangan bisnis Anda tidak perlu rumit. Unduh templat gratis di atas dan buat pembukuan terasa semudah membuat kopi pagi Anda.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan semua templat akuntansi esensial dalam satu tempat, ditambah fitur-fitur canggih untuk melakukan lebih banyak lagi. Atur pengingat, lacak jam kerja yang dapat ditagih, dan otomatiskan tugas rutin untuk meningkatkan akurasi dan menghemat waktu.

Daftar dengan ClickUp dan dapatkan pandangan yang konsisten tentang pendapatan, pengeluaran, dan kesehatan keuangan perusahaan Anda.