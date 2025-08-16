10 Pilihan Terbaik Alternatif OneNote untuk Pengguna Versi Mac

OneNote untuk Mac adalah alat pencatat yang andal. Aplikasinya terorganisir dan fleksibel, serta telah membantu banyak orang mencatat segala hal mulai dari daftar belanja hingga sesi brainstorming tingkat tinggi.

Namun, jika Anda pengguna versi Mac, Anda mungkin telah memperhatikan beberapa kekurangan.

Mungkin karena keterlambatan sinkronisasi, atau beberapa fitur terasa seolah-olah dirancang untuk sistem operasi lain, atau mungkin Anda hanya bertanya-tanya… apakah pengalaman mencatat ini bisa lebih lancar?

Faktanya, OneNote memang banyak fitur, tapi bukan satu-satunya pilihan di pasaran. Dan tergantung pada alur kerja, pengaturan, atau proses kreatif Anda, mungkin ada aplikasi pencatat yang terasa lebih seperti perpanjangan alami dari lingkungan Mac Anda.

Dalam blog ini, kami akan membahas beberapa alternatif terbaik untuk Microsoft OneNote di Mac! Aplikasi yang menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif, integrasi tugas yang mulus, dan alat produktivitas yang bekerja sesuai dengan cara Anda.

Aplikasi Catatan Populer yang Bisa Anda Pertimbangkan untuk Mac

Fitur Utama Terbaik untuk Harga* ClickUp ClickUp Docs, Asisten AI (ClickUp Brain), kolaborasi real-time, templat, dan tautan dua arah Freelancer, startup, tim menengah, dan tim perusahaan Rencana gratis tersedia; Penyesuaian untuk perusahaan Apple Notes Kompatibel dengan MacOS, dukungan media kaya, Smart Folders, Quick Note, dan penguncian catatan Pengguna Apple, pelajar, dan pencatat catatan pribadi Gratis (termasuk dalam perangkat Apple) Evernote Pemotong web, tumpukan notebook, pencarian yang kuat, integrasi tugas Profesional, pelajar, penulis, dan peneliti Gratis; Mulai dari $14,99/bulan Obsidian Editor Markdown, tautan dua arah, tampilan grafik, dukungan plugin Penulis, pengembang, dan profesional manajemen pengetahuan Gratis; Mulai dari $5 per bulan Notion Enkripsi end-to-end, dukungan Markdown, sinkronisasi yang dapat disesuaikan, dan mode offline Pengeditan berbasis blok, basis data tertaut, templat, kolaborasi real-time Gratis; Berbayar mulai dari $10 per pengguna per bulan Joplin Tim kreatif, pelajar, dan profesional Pengguna open-source, pengembang, dan pengguna dengan anggaran terbatas Gratis; Harga kustom Simplenote Sinkronisasi cepat, dukungan Markdown, riwayat versi, penyortiran berdasarkan tag Penulis, blogger, dan pengambil catatan tanpa gangguan Gratis Bear Editor Markdown yang indah, organisasi berbasis tag, mode fokus, dan tema Tim kreatif, pelajar, dan profesional Gratis; Mulai dari $2,99 per bulan Zoho Notebook Sistem kartu pintar, catatan suara, sinkronisasi lintas platform, sampul buku catatan Freelancer, pendidik, dan pengguna yang peduli privasi Gratis Google Keep Antarmuka catatan tempel, catatan suara dengan transkripsi, integrasi ekosistem Google Pengguna kasual, keluarga, dan tim Google Workspace Gratis (dengan akun Google)

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah ulasan detail tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa yang Harus Anda Perhatikan Saat Mencari Alternatif OneNote untuk Mac?

Beralih aplikasi pencatat catatan berada di antara mengurai kabel headphone dan merapikan Google Drive—penting, tapi membosankan. Jika Anda mencari alternatif OneNote untuk versi Mac, berikut lima hal yang perlu diperhatikan.

💭 Fitur

Bisakah menangani Apple Pencil? Memotong dari Safari? Menandai, mencari, dan menumpuk catatan dengan rapi? Microsoft Office OneNote menawarkan banyak hal, tetapi bisa terasa kaku di macOS. Prioritaskan fitur seperti pencarian Spotlight, dukungan Markdown, atau akses offline yang bersih—hal-hal yang benar-benar Anda butuhkan.

🤑 Harga

Beberapa aplikasi pencatat catatan mengandalkan rencana gratis. Yang lain menemui dinding pembayaran di tengah penggunaan. Aplikasi seperti Bear dan Apple Notes cukup dermawan dengan penawaran gratisnya, tetapi jika Anda menginginkan sinkronisasi, cadangan, atau fitur AI, pastikan upgrade-nya sepadan. Pembelian sekali bayar > langganan.

☺️ Ulasan pengguna

Abaikan ulasan ekstrem. Ulasan 3–4 bintang di Mac App Store asli atau Reddit adalah yang terbaik. Cari umpan balik dari pengguna yang menggunakan M1/M2 Mac dengan macOS Sonoma untuk mendeteksi masalah nyata—bug sinkronisasi, antarmuka yang kaku, atau kekurangan pintasan.

🤝 Integrasi

Jika tidak dapat disinkronkan dengan iCloud, Handoff, Shortcuts, dan aplikasi inti Apple, itu adalah sistem terpisah, bukan solusi.

💻 Sinkronisasi

Anda membutuhkan catatan yang dapat disinkronkan secara instan di MacBook, iPhone, dan iPad Anda. Sinkronisasi berbasis OneDrive dari OneNote dapat mengalami kendala di sini.

💡 Tips Pro: Sudah bosan dengan catatan yang hilang begitu saja setelah rapat selesai? Panduan ini akan menunjukkan cara menjaga catatan rapat tetap terstruktur, berorientasi pada tindakan, dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk hilang ke dalam ketiadaan (alias folder unduhan Anda).

10 Alternatif Terbaik Microsoft OneNote untuk Mac

Berikut adalah 10 alternatif terbaik Microsoft OneNote untuk Mac, aplikasi yang dirancang untuk mengikuti ide-ide Anda, tenggat waktu, dan momen-momen mendadak di tengah malam ketika Anda tiba-tiba perlu merencanakan rencana lima tahun Anda dalam poin-poin.

Dari aplikasi pencatat minimalis hingga ekosistem produktivitas lengkap, ada sesuatu untuk semua orang di sini, termasuk Anda yang menyukai tab berwarna.

1. ClickUp (Terbaik untuk pencatatan dan manajemen tugas yang didukung AI)

Kumpulkan semua catatan, ringkasan, dan ide Anda di ClickUp Docs dan nikmati alur kerja yang didukung AI

Jika Anda adalah seseorang yang mengharapkan perangkat lunak pencatat catatan Anda bekerja sehalus ekosistem Apple lainnya, ClickUp terasa seperti di rumah sendiri.

Aplikasinya cepat, responsif, dan dioptimalkan untuk macOS—tanpa bug format aneh atau lag yang sering terjadi pada port lintas platform yang tidak efisien.

Namun, yang benar-benar membedakan ClickUp adalah bahwa ini bukan sekadar aplikasi catatan. Ini adalah dokumen Anda, tugas, asisten AI, dan dasbor proyek—satu aplikasi untuk semua kebutuhan kerja. Artinya, tidak perlu lagi multitasking dengan lima alat di dua puluh tab browser.

💜 Nikmati pengelolaan dokumen terstruktur dengan ClickUp Docs

Mari mulai dengan ClickUp Docs. Docs menyediakan dokumen dinamis dan terstruktur yang dirancang untuk alur kerja modern.

Organisir informasi dengan format kaya dan perintah slash di ClickUp Docs

Docs memungkinkan Anda:

Format dengan header kustom, tabel, daftar berpoin, dan media kaya

Susun halaman dan jaga konten tetap terorganisir tanpa kelelahan saat menggulir

Bekerja sama secara real-time dengan tim Anda—komentar, edit, dan umpan balik termasuk di dalamnya

Hubungkan langsung ke tugas, proyek, atau tujuan sehingga catatan Anda benar-benar mendorong pekerjaan maju

💜 Ringkas catatan Anda dengan ClickUp Brain

Padukan dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan Anda, dan Anda akan mendapatkan teman pencatat yang benar-benar berpikir bersama Anda.

Buat ringkasan, daftar tugas, dan jadwalkan pembuatan tugas dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain merangkum catatan panjang atau transkrip rapat menjadi poin-poin ringkas, sehingga Anda dapat memahami inti tanpa perlu membaca ulang paragraf. Aplikasi ini juga secara otomatis memformat konten Anda, menjaga semuanya tetap rapi dan mudah dibaca—tanpa perlu membersihkan secara manual.

Perlu mencatat langkah selanjutnya atau mendelegasikan tindak lanjut? Cukup tanyakan. ClickUp Brain mengidentifikasi tugas-tugas yang muncul dalam rapat dan dapat langsung mengubahnya menjadi tugas, lengkap dengan penugas dan batas waktu.

Bahkan dapat membantu menulis ulang konten dengan nada yang berbeda atau brainstorming ide saat Anda terjebak menatap kursor yang berkedip. Bagian terbaiknya? Brain dilengkapi dengan kekuatan model AI eksternal terbaik yang tersedia saat ini, termasuk Gemini, Claude, ChatGPT, dan lainnya.

💜 Transfer pikiran Anda ke alur kerja dengan cepat menggunakan ClickUp Notepad

Dan saat inspirasi datang tiba-tiba saat menggulir atau selama panggilan, ada ClickUp Notepad — ruang bebas gangguan untuk mencatat ide cepat, tugas, atau gagasan awal sebelum mengubahnya menjadi dokumen lengkap atau tugas nanti.

Tulis ide, daftar tugas, dan catatan singkat selama panggilan sibuk dengan ClickUp Notepad

ClickUp juga mendukung tautan dua arah, memungkinkan Anda menghubungkan dokumen apa pun langsung ke tugas (dan sebaliknya). Jadi, ketika seseorang bertanya, “Di mana tindakan dari catatan ini?”, Anda tidak perlu mencari—sudah terhubung.

💜 Buat catatan instan dengan ClickUp AI notetaker

Dan bagi yang ingin mencatat secara instan setelah rapat, ClickUp AI Notetaker melakukannya dengan profesional.

Optimalkan alur kerja pasca rapat dengan ClickUp AI Notetaker

Begini cara kerjanya:

Pastikan setiap keputusan yang diambil tercatat dan dapat dibagikan dengan mudah kepada siapa pun, baik mereka berada di ruangan atau tidak

Catat tugas-tugas penting dan tugaskan kepada orang yang tepat

Menghubungkan setiap diskusi dengan tugas dan file yang relevan sambil menyediakan konteks lengkap—sehingga tim Anda dapat melanjutkan pekerjaan tanpa perlu mengulang pembahasan sebelumnya

Berikut ini video singkat tentang bagaimana AI notetaker ClickUp mengubah catatan rapat menjadi tugas secara langsung:

💜 Template Catatan Rapat ClickUp

Terakhir, jangan lewatkan perpustakaan template plug-and-play yang luas dari ClickUp, yang sempurna untuk alur kerja berulang, seperti Template Catatan Rapat ClickUp.

Dapatkan template gratis Catat setiap poin penting dengan templat Catatan Rapat ClickUp untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat

Fitur terbaik ClickUp

Buat dokumen terstruktur dan dinamis menggunakan ClickUp Docs dengan format kaya, halaman bersarang, dan media tertanam

Bekerja sama secara real-time dan tautkan dokumen langsung ke tugas , proyek, atau tujuan untuk konteks proyek yang lengkap

Gunakan ClickUp Brain untuk merangkum catatan, mencatat tugas, dan menulis ulang konten dalam gaya penulisan Anda sendiri

Catat pikiran cepat dan tugas-tugas di mana saja dengan Notepad bawaan—sempurna untuk ide-ide saat sedang menelepon

Tetap konsisten dengan templat bawaan seperti Catatan Rapat yang menyoroti agenda, keputusan, dan langkah selanjutnya

Batasan ClickUp

Dokumen bisa terasa sedikit membingungkan jika Anda hanya mencari aplikasi catatan sederhana

Penundaan pemuatan sesekali saat beralih antara fitur

Beberapa pengguna menyebutkan adanya kurva pembelajaran (artinya: ada banyak tombol)

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp:

G2 : 4.7/5 (9.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna ClickUp yang sebenarnya?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah bagaimana platform ini benar-benar mengubah cara kami bekerja sebagai tim.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah bagaimana aplikasi ini benar-benar mengubah cara kami bekerja sebagai tim.

💡 Tips Pro: Tahukah Anda bahwa Anda dapat dengan mudah mengubah rapat menjadi tindakan? Temukan perangkat lunak pencatat rapat terbaik.

2. Apple Notes (Terbaik untuk integrasi mulus dengan Mac OS)

melalui Apple

Jika Anda adalah tipe orang yang hidup dalam ekosistem Apple, menggunakan iPhone sebagai remote, iPad sebagai layar kedua, dan berbicara dengan Siri lebih sering daripada dengan manusia sungguhan, Apple Notes adalah zona nyaman Anda.

Sudah terpasang secara default, berjalan dengan lancar di Mac, dan sinkronisasi di semua perangkat Apple Anda tanpa masalah.

Antarmuka yang bersih, performa yang responsif, dan semuanya berjalan dengan lancar, tanpa perlu mendaftar tambahan atau proses onboarding yang membingungkan. Ini adalah versi pencatat catatan yang seperti mengenakan hoodie favorit Anda: nyaman, familiar, dan selalu ada saat Anda membutuhkannya.

Fitur terbaik Apple Notes

Nikmati kecepatan dan stabilitas asli macOS tanpa masalah format

Sematkan media kaya seperti gambar, PDF, sketsa, dan catatan suara

Organisir catatan dengan folder, tag berwarna, dan Smart Folders

Bekerja sama pada catatan dengan fitur pengeditan bersama

Tangkap ide secara instan dengan Quick Note dari mana saja di macOS atau iPadOS

Kunci catatan sensitif dengan kata sandi, Touch ID, atau Face ID untuk keamanan ekstra

Batasan Apple Notes

Tidak tersedia versi lintas platform (pengguna Windows/Android, maaf—Anda tidak bisa menggunakannya)

Kurang fitur canggih seperti templat, bantuan AI, atau tautan dua arah

Pilihan format terbatas dibandingkan dengan alat-alat untuk pengguna tingkat lanjut

Harga Apple Notes

Gratis

Ulasan dan peringkat Apple Notes

G2 : Belum cukup ulasan

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Apple Notes?

Seorang pengguna Reddit mengatakan:

Saya telah membuat lebih dari 1000 catatan dalam seminggu terakhir, dengan campuran yang bagus antara PDF dan gambar, dan tidak ada masalah saat menyinkronkan antara iPhone, iPad, dan Mac saya.

Saya telah membuat lebih dari 1000 catatan dalam seminggu terakhir, dengan campuran yang bagus antara PDF dan gambar, dan tidak ada masalah saat menyinkronkan antara iPhone, iPad, dan Mac saya.

📮ClickUp Insight: 37% pekerja mengirim catatan tindak lanjut atau notulen rapat untuk melacak tugas yang harus dilakukan, tetapi 36% masih mengandalkan metode lain yang terpisah-pisah. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat keputusan, wawasan penting yang Anda butuhkan mungkin tersembunyi di obrolan, email, atau spreadsheet. Dengan ClickUp, Anda dapat dengan instan mengubah percakapan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di seluruh tugas, obrolan, dan dokumen Anda, memastikan tidak ada yang terlewat.

💡 Tips Pro: Tidak semua metode pencatatan diciptakan sama. Beberapa sangat brilian, yang lain… tidak begitu. Pelajari perbedaannya (dan temukan gaya Anda) dengan analisis cerdas ini tentang teknik pencatatan. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih—dan mungkin bahkan tetap terorganisir. Kuasai seni berbagi tanpa hambatan: Pelajari cara berbagi catatan tanpa kerumitan.

3. Evernote (Terbaik untuk pengguna power yang selalu bergantung pada catatan mereka)

melalui Evernote

Evernote telah berada di dunia pencatatan lebih lama daripada kebanyakan aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah pelopornya—saat "sinkronisasi cloud" masih menjadi istilah populer, bukan sekadar fitur standar. Meskipun telah mengalami pasang surut (kita semua mencoba-coba di era 2010-an), Evernote tetap menjadi alat yang powerful untuk mengorganisir, menyimpan, dan menyinkronkan berbagai jenis catatan, terutama bagi pengguna Mac yang menyukai struktur yang rapi.

Jika Anda suka mengkategorikan segala sesuatu, menyimpan artikel seperti tupai digital, dan mengubah catatan menjadi pusat produktivitas yang lengkap, Evernote mungkin cocok untuk Anda.

Fitur terbaik Evernote

Simpan halaman web lengkap, artikel, atau tangkapan layar dengan Web Clipper

Organisir konten menggunakan tumpukan buku catatan untuk pengelompokan terstruktur

Cari di seluruh konten yang diketik, dipindai, dan ditulis tangan dengan OCR

Tambahkan tugas, atur pengingat, dan tetapkan tanggal jatuh tempo langsung di dalam catatan

Sinkronkan catatan di semua perangkat untuk akses yang lancar kapan saja, di mana saja

Batasan Evernote

Rencana gratisnya cukup terbatas (dan agak mendorong Anda untuk upgrade)

Antarmuka pengguna terasa sedikit kaku dibandingkan dengan aplikasi Mac asli yang lebih elegan

Masalah sinkronisasi kadang-kadang dilaporkan jika Anda mengelola banyak lampiran berukuran besar

Harga Evernote

Gratis

Pribadi : $14,99 per bulan per pengguna

Profesional : $17,99 per bulan per pengguna

Teams: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (7.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Evernote?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Evernote berguna karena Anda dapat menyesuaikan organisasi Anda sesuai kebutuhan dan jenis pekerjaan yang Anda lakukan.

Evernote berguna karena Anda dapat menyesuaikan organisasi Anda sesuai kebutuhan dan jenis pekerjaan yang Anda lakukan.

💡 Tips Pro: Bosan tenggelam dalam catatan rapat? Temukan bagaimana ringkasan catatan AI dapat menangani pekerjaan berat sehingga Anda dapat fokus pada presentasi yang brilian daripada menulis dengan terburu-buru.

4. Obsidian (Terbaik untuk pencatatan lokal dengan dukungan Markdown)

Melalui Obsidian

Jika Evernote adalah eksekutif formal dalam dunia pencatatan, Obsidian adalah hacker independen yang minum kopi pour-over dan menulis kode di kabin. Aplikasi ini minimalis, berbasis Markdown, dan sangat mengutamakan penyimpanan lokal, artinya catatan Anda tetap berada di perangkat Anda kecuali Anda ingin menyinkronkannya.

Obsidian tidak berusaha untuk terlihat imut—ia berusaha untuk berguna. Terutama jika Anda pengguna Mac yang menginginkan kendali penuh atas basis pengetahuan Anda, tanpa fitur yang tidak perlu.

Fitur terbaik Obsidian

Tulis dengan editor Markdown yang bersih dan bebas gangguan

Hubungkan catatan secara dua arah untuk membangun basis pengetahuan yang terhubung

Visualisasikan ide dengan tampilan grafik interaktif

Simpan catatan secara lokal dengan akses offline-first dan tanpa sinkronisasi cloud yang dipaksa

Sesuaikan pengaturan Anda dengan plugin untuk tema, otomatisasi, dan fitur lainnya

Batasan Obsidian

Mungkin terlalu sederhana untuk pengguna kasual atau mereka yang tidak suka Markdown

Tidak ada fitur kolaborasi bawaan

Sinkronisasi di beberapa perangkat memerlukan add-on berbayar

Harga Obsidian

Gratis

Obsidian Sync : $5 per bulan per pengguna

Obsidian Publish : $10 per bulan per pengguna

Catalyst : Mulai dari $25 per bulan per pengguna

Lisensi komersial: $50 per pengguna per tahun

Ulasan dan peringkat Obsidian

G2: Belum cukup ulasan

Capterra: 4.9/5

Apa yang dikatakan pengguna tentang Obsidian?

Seorang pengguna Capterra mengatakan:

Aplikasi ini sangat membantu dalam mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah saya ekspor dari Mac Notes.

Aplikasi ini sangat membantu dalam mengimpor dan membaca catatan Markdown yang telah saya ekspor dari Mac Notes.

📚 Baca lebih lanjut: Masih kewalahan dengan tumpukan catatan setengah jadi dan poin-poin acak? Inilah cara sebenarnya untuk mengatur catatan Anda agar tidak terlihat seperti papan kasus detektif dan mulai berfungsi seperti sistem produktivitas yang sesungguhnya.

5. Notion (Terbaik untuk membangun otak kedua di versi Mac Anda)

Melalui Notion

Notion adalah hasil perpaduan antara notebook, wiki, dan manajer tugas yang dirancang untuk kolaborasi. Aplikasinya elegan, powerful, dan—jujur saja—sedikit membuat ketagihan begitu Anda mulai menjelajahi dunia pembuatan dashboard dan template.

Jika Anda mencari aplikasi pencatat yang sama baiknya dalam hal sistem seperti halnya dalam hal coretan, Notion adalah pilihan yang kuat.

Fitur terbaik Notion

Strukturkan konten secara fleksibel dengan halaman dan blok seret-dan-lepas

Hubungkan basis data antar halaman untuk sistem yang skalabel dan dapat disesuaikan

Gunakan templat bawaan atau kustom untuk mempercepat alur kerja berulang

Bekerja sama secara real-time dengan komentar, mention, dan halaman yang dibagikan

Sinkronkan catatan dan konten web yang disimpan di berbagai perangkat dengan penyimpanan awan

Batasan Notion

Kinerja dapat melambat dengan database yang besar

Beberapa pengguna merasa kurva pembelajaran cukup curam

Mode offline tidak selalu dapat diandalkan

Harga Notion

Gratis

Plus: $12 per bulan per pengguna

Bisnis : $24 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Notion

G2 : 4.7/5 (5.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Notion?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini mengoptimalkan berbagi informasi di dalam tim.

Ini mengoptimalkan berbagi informasi di dalam tim.

👀 Fakta Menarik: Thomas Edison menyimpan lebih dari 5 juta halaman catatan sepanjang hidupnya—begitu banyak hingga ia pernah mengatakan bahwa pekerjaan utamanya adalah mengumpulkan ide dan membuat catatan.

6. Joplin (Terbaik untuk pencatatan yang mengutamakan privasi)

Melalui Joplin

Jika Anda adalah orang yang membaca kebijakan privasi untuk kesenangan (atau setidaknya karena prinsip), Joplin akan sesuai dengan jiwa terenkripsi Anda. Ini adalah aplikasi catatan sumber terbuka yang ramah Markdown yang menempatkan kepemilikan data sebagai prioritas utama. Tidak ada syarat tersembunyi, tidak ada masalah sinkronisasi acak—hanya catatan yang tetap milik Anda.

Joplin sangat menarik bagi pengguna Mac yang ingin akses lintas platform tanpa harus mempercayai layanan cloud yang tidak dikenal.

Fitur terbaik Joplin

Lindungi catatan Anda dengan enkripsi end-to-end secara default

Tulis dengan bebas menggunakan dukungan Markdown untuk kode, daftar periksa, dan pemformatan

Simpan artikel lengkap atau tangkapan layar menggunakan ekstensi browser Web Clipper

Sinkronkan data Anda di Dropbox, OneDrive, Nextcloud, atau server Anda sendiri

Akses dan edit semua catatan secara offline tanpa terputus

Batasan Joplin

Antarmuka pengguna terasa sedikit ketinggalan zaman dibandingkan dengan opsi yang lebih modern dan menawan

Fitur kolaborasi? Masih dalam pengembangan

Sistem plugin dapat terasa rumit bagi pengguna non-teknis

Harga Joplin

Gratis

Joplin Cloud: Harga kustom

Ulasan dan peringkat Joplin

G2 : 4.8/5 (50+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan untuk memberikan peringkat yang andal

📚Baca lebih lanjut: AI bukan hanya untuk menulis email atau membuat meme kucing. Temukan alat AI terbaik untuk mencatat dan bagaimana mereka dapat membantu Anda menangkap, mengorganisir, dan bahkan berpikir lebih baik.

7. Simplenote (Terbaik untuk minimalis yang hanya ingin menulis)

Melalui Simplenote

Simplenote adalah apa yang terdengar: aplikasi pencatat sederhana dan bebas gangguan. Tanpa format yang rumit. Tanpa integrasi tugas yang berlebihan. Tanpa AI!

Hanya kata-kata. Di layar. Seperti yang dimaksudkan alam. (atau seperti tahun 2001)

Jika Anda menggunakan Mac dan ingin catatan Anda tetap rapi, sinkron, dan bebas dari kekacauan, ini adalah pilihan yang tepat.

Fitur terbaik Simplenote

Sinkronkan catatan secara instan di semua perangkat dengan kinerja super cepat

Format dengan mudah menggunakan dukungan Markdown yang bersih dan sederhana

Pulihkan ide kapan saja dengan riwayat versi bawaan

Organisir dengan mudah menggunakan tag yang dapat dicari

Fokus lebih baik dengan antarmuka minimalis yang bebas gangguan

Batasan Simplenote

Tidak mendukung lampiran file atau media tertanam

Tidak ada fitur kolaborasi

Bisa terasa terlalu sederhana untuk pengguna yang membutuhkan fitur lengkap

Harga Simplenote

Gratis

Ulasan dan peringkat Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ ulasan)

Capterra: Belum cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna tentang Simplenote?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Ini sangat membantu saya dalam rapat untuk mencatat hal-hal penting.

Ini sangat membantu saya dalam rapat untuk mencatat hal-hal penting.

👀 Fakta Menarik: Buku catatan tertua yang diketahui di dunia ditemukan di Vindolanda, sebuah benteng Romawi di Britania. Tablet kayu tersebut berasal dari abad ke-1 Masehi dan berisi daftar belanja, undangan, dan catatan militer.

8. Bear (Terbaik untuk penulis dan penggemar Markdown)

Melalui Bear

Bear terasa seperti Apple sendiri yang membuat aplikasi catatan—tapi memutuskan untuk membuatnya estetik. Aplikasinya ramping, dirancang dengan indah, dan dibuat untuk orang yang suka menulis… atau setidaknya suka berpura-pura sedang menulis novel sambil menyesap espresso.

Jika Anda pengguna Mac yang menginginkan catatan yang rapi, stylish, dan ditandai dengan elegan, Bear adalah pilihan yang tepat untuk Anda.

Fitur terbaik Bear

Format dengan mudah menggunakan dukungan Markdown yang kaya dan instan

Organisir catatan menggunakan penandaan berbasis hashtag dan folder dinamis

Tulis tanpa gangguan dengan Mode Fokus yang bersih dan imersif

Sesuaikan ruang kerja Anda dengan tema yang dirancang dengan indah

Ekspor catatan dalam berbagai format seperti PDF, DOCX, dan bahkan JPG

Batasan Bear

Hanya berfungsi di perangkat Apple (maaf, penggemar Android)

Tidak ada kolaborasi real-time

Sinkronisasi memerlukan langganan berbayar

Harga Bear

Uji coba gratis selama 14 hari

Bear Pro: $2,99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Bear

G2 : 4.6/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (11 ulasan)

💡 Tips Pro: Menonton video 45 menit untuk mengingat dua poin penting? Ada cara yang lebih baik. Kuasai seni mengambil poin penting tanpa harus pause 47 kali dalam panduan ini untuk mencatat dari format video. Tombol putar Anda layak mendapat istirahat.

9. Zoho Notebook (Aplikasi pencatat catatan gratis terbaik dengan antarmuka pengguna yang indah)

Melalui Zoho Notebook

Zoho Notebook sering terlewatkan, tetapi ini adalah aplikasi pencatat yang cukup mumpuni (dan sepenuhnya gratis), terutama jika Anda menyukai alat pencatat yang cantik, berwarna-warni, dan sinkronisasi cloud.

Ini juga pilihan yang bagus untuk pengguna Mac yang menginginkan kompatibilitas lintas platform tanpa mengorbankan desain atau fitur.

Fitur terbaik Zoho Notebook

Organisir konten dengan sistem kartu pintar untuk teks, audio, daftar periksa, dan lebih banyak lagi

Rekam catatan suara langsung ke buku catatan Anda untuk menangkap ide di mana saja dan kapan saja

Sinkronisasi di macOS, iOS, Android, dan web—semua gratis

Personalisasi buku catatan dengan gambar sampul kustom untuk sentuhan visual

Potong artikel lengkap, tangkapan layar, atau teks yang disederhanakan dengan web clipper

Batasan Zoho Notebook

Kurang fitur pencarian lanjutan dan penandaan

Tidak ada alat manajemen tugas atau proyek

Kolaborasi terbatas pada berbagi dasar

Harga Zoho Notebook

Gratis

Zoho Pro dan Business: Harga disesuaikan

Ulasan dan peringkat Zoho Notebook

G2 : 4.5/5 (87 ulasan)

Capterra: 4.4/5 (74 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna tentang Zoho?

Seorang pengguna G2 mengatakan:

Kami telah menggunakan layanan Zoho milik organisasi kami selama bertahun-tahun, dan ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa.

Kami telah menggunakan layanan Zoho milik organisasi kami selama bertahun-tahun, dan ini telah menjadi perjalanan yang luar biasa.

👀 Fakta Menarik: Leonardo da Vinci menulis banyak hal dengan tulisan terbalik. Buku catatannya bukan hanya karya masterpiece pengamatan dan penemuan—mereka ditulis terbalik, hanya dapat dibaca dengan cermin.

10. Google Keep (Terbaik untuk ide cepat dan catatan tempel)

Melalui Google Keep

Google Keep adalah hasil perpaduan antara catatan tempel dan sinkronisasi cloud. Ini bukan aplikasi pencatat paling powerful, tapi sangat bagus untuk satu hal: mencatat pikiran cepat dengan cepat.

Plus, aplikasi ini berfungsi dengan baik di versi Mac melalui browser dan sinkronisasi dengan mudah dengan akun Google Anda. Jika Anda menyukai desain minimalis dan membutuhkan sesuatu yang dapat mengikuti pikiran yang acak-acakan, ini adalah pilihan yang tepat.

Fitur terbaik Google Keep

Organisir ide secara visual menggunakan catatan berwarna yang terasa seperti catatan tempel digital

Rekam memo suara dan dapatkan transkripsi instan untuk pencatatan tanpa menggunakan tangan

Atur pengingat berdasarkan waktu atau lokasi agar tidak pernah melewatkan tugas atau ide

Gunakan label dan pin untuk memprioritaskan dan mengkategorikan catatan Anda dengan mudah

Integrasikan dengan mulus ke Google Docs, Kalender, dan Chrome untuk akses lintas perangkat

Batasan Google Keep

Tanpa sistem folder (hanya label)

Format sangat terbatas

Tidak ideal untuk penulisan panjang atau proyek kompleks

Harga Google Keep

Gratis

Ulasan dan peringkat Google Keep

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4.8/5 (228 ulasan)

💡 Tips Pro: Buat catatan seperti tim yang berkomunikasi: Temukan rahasia kolaborasi dalam pembuatan catatan

Mulailah membuat catatan yang lebih cerdas di Mac Anda dengan ClickUp

Mac Anda ramping, cepat, dan dirancang untuk orang yang ingin menyelesaikan pekerjaan, dan aplikasi pencatat Anda juga harus demikian. Jika Anda bosan dengan antarmuka yang rumit, fitur yang kurang, atau alat yang terasa seperti membutuhkan manual (dan secangkir kopi), ClickUp adalah upgrade yang Anda butuhkan.

Baik Anda membuat catatan dalam rapat, menghubungkannya dengan tugas, atau membiarkan ClickUp Brain menangani ringkasan dan tindak lanjut, inilah cara mencatat yang seharusnya: lancar, cerdas, dan berguna.

Jadi, jika Anda mencari alternatif Microsoft OneNote yang cocok dengan pengaturan Mac Anda (tanpa membuat Anda merindukan fitur-fitur OneNote yang kurang praktis), ClickUp adalah jawabannya.

👉 Daftar untuk versi gratis ClickUp hari ini dan biarkan catatan Anda melakukan lebih dari sekadar tersimpan di sana.