60 Lagu Motivasi Kerja Terbaik untuk Meningkatkan Mood Anda

Musik adalah sebuah dunia tersendiri. Musik adalah bahasa yang kita semua pahami.

Stevie Wonder

Merasakan kesedihan di hari Senin merayap masuk atau merasa energi Anda menipis? Ada solusinya!

Kenakan headphone favorit Anda dan buat jantung Anda berdebar-debar mengikuti irama musik yang bersemangat! Biarkan irama berdenyut dari lagu We Will Rock You dari Queen dan lagu kebangsaan yang membangkitkan semangat dari Gloria Gaynor membuat darah Anda mengalir dan keefektifan tim Anda meningkat. Terdengar sempurna, bukan?

Baik saat Anda sedang mengerjakan email atau mencoba untuk tetap fokus pada proyek besar, lagu yang tepat-dan daftar putar produktivitas -membuat semua perbedaan.

Berikut ini adalah daftar 60 lagu yang luar biasa untuk membantu Anda mengambil satu kesempatan, satu peluang. Siap memulai hari kerja Anda dengan lagu-lagu terbaik? Mari masuk ke daftar putar lagu-lagu motivasi terbaik untuk bekerja ini!

Pentingnya Lagu Motivasi di Tempat Kerja

Lagu-lagu motivasi memiliki cara yang luar biasa untuk memberikan energi dan menciptakan suasana positif dan semangat. Daftar putar yang tepat bisa sangat berharga di tempat kerja, di mana fokus dan kolaborasi sering kali menentukan kesuksesan.

Penelitian menunjukkan bahwa "perasaan memiliki" di tempat kerja dapat meningkatkan kinerja pekerjaan sebesar 56% . Dan apa cara yang lebih baik untuk terhubung dengan rekan satu tim selain menyenandungkan lagu favorit Anda bersama-sama?

Selain kinerja individu, musik dapat meningkatkan produktivitas kolektif dengan mengatur suasana hati dan menghubungkan tim selama jam-jam penting.

Dan ini lebih dari sekadar hiburan-daftar lagu motivasi dapat meningkatkan semangat tim Anda sekaligus membantu mereka tetap fokus dan disiplin .

Bagaimana musik berdampak pada produktivitas dan semangat kerja

Keputusan sudah diambil.

Tentang 78% orang mengatakan bahwa mendengarkan musik selama bekerja meningkatkan produktivitas mereka. Dan ini bukan sekadar opini-penelitian menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan akurasi, mengurangi stres, dan memicu kreativitas.

Mengapa musik memiliki efek yang begitu besar?

Dampak emosional : Musik menyentuh emosi, membuat individu tetap termotivasi dan berenergi

: Musik menyentuh emosi, membuat individu tetap termotivasi dan berenergi Peningkatan suasana hati : Lagu-lagu yang ceria meningkatkan suasana hati Anda dan memberikan energi ke dalam hari kerja. Musik ambient membantu memblokir gangguan dan membuat Anda tetap fokus dan disiplin

: Lagu-lagu yang ceria meningkatkan suasana hati Anda dan memberikan energi ke dalam hari kerja. Musik ambient membantu memblokir gangguan dan membuat Anda tetap fokus dan disiplin Mempromosikan persatuan: Daftar putar bersama atau musik latar selama rapat tim memupuk persahabatan dan meringankan hari kerja

Meskipun keheningan mungkin tampak optimal, menambahkan musik sering kali dapat meningkatkan semangat dan produktivitas individu dan tim.

🧠 Fakta Menyenangkan: Penelitian menunjukkan bahwa 95% pekerja berusia 18-34 tahun menghargai musik di tempat kerja. Namun, persentasenya lebih rendah pada kelompok usia yang lebih tinggi. 84% orang yang berusia antara 35 dan 54 tahun mengatakan bahwa mereka menikmatinya, sementara hanya 66% yang berusia 55 tahun ke atas yang menyukainya.

Daftar 60 Lagu Motivasi untuk Bekerja

Berikut adalah daftar lagu motivasi yang telah dikurasi, disusun berdasarkan suasana hati dan tugas, untuk membantu meningkatkan produktivitas Anda .

Lagu untuk menutup transaksi dengan percaya diri

Dalam penjualan, kepercayaan diri dan energi adalah senjata rahasia Anda. Lagu-lagu ini ideal untuk memompa semangat Anda sebelum melakukan presentasi besar atau menjaga semangat sepanjang hari.

1. "Mata Harimau" - Survivor

Lagu rock ikonik ini menggambarkan ketekunan dan kekuatan. Irama yang menggetarkan dan liriknya yang memberdayakan mengingatkan kita untuk terus maju, bahkan dalam menghadapi penolakan. Sempurna untuk memberikan semangat dalam menghadapi tantangan, lagu ini akan membuat Anda merasa tak terbendung!

2. "Lose Yourself" - Eminem

Lagu pemenang Grammy dari Eminem ini mendorong Anda untuk memanfaatkan momen dan memberikan yang terbaik. Lirik dan irama yang intens memicu adrenalin, menjadikannya lagu hype yang sempurna sebelum melakukan promosi penjualan dengan taruhan tinggi. Fokus dan tekad adalah intinya-kualitas yang dibutuhkan setiap orang untuk meraih kesuksesan.

3. "Hall of Fame" - The Script (ft. will.i.am)

"Kamu bisa menjadi yang terhebat. Kamu bisa menjadi yang terbaik."_

Lagu motivasi dari The Script ini mendorong Anda untuk berjuang mencapai kehebatan dan percaya bahwa Anda bisa mendapatkan semuanya! Lagu ini merupakan pengingat yang bagus untuk tim Anda agar memiliki tujuan yang tinggi. Sempurna untuk meningkatkan semangat dan membuat Anda tetap termotivasi untuk mencapai target tersebut.

4. "CRM for Me" - Alur Kerja oleh ClickUp

5. "Can't Stop the Feeling!" - Justin Timberlake

Butuh dorongan suasana hati saat menindaklanjuti dengan klien? Lagu yang ceria dan menyenangkan ini memancarkan kepositifan dan membuat Anda tetap bersemangat. Lagu ini sangat baik untuk menjaga sikap yang ringan dan menarik selama interaksi dengan klien.

6. "Uptown Funk" - Mark Ronson (ft. Bruno Mars)

Irama Uptown Funk yang funky dan ritme yang menarik memancarkan kepercayaan diri dan pesona. Lagu ini sangat cocok untuk menyemangati Anda agar tetap tenang di bawah tekanan.

Berjalanlah di sekitar kantor atau berdansalah dengan cepat di kantin untuk menghilangkan rasa gugup!

👀 Tahukah Anda? Sebuah penelitian menemukan bahwa rock klasik, alternatif, pop, dan klasik secara mengejutkan merupakan genre musik yang paling tidak mengganggu produktivitas. Di sisi lain, heavy metal dan hip-hop adalah gangguan terbesar

Lagu untuk memicu kreativitas dalam pemasaran

Kreativitas adalah inti dari pemasaran; musik yang tepat dapat memicu imajinasi Anda. Lagu-lagu ini membantu Anda berpikir di luar kebiasaan, menciptakan ide yang menarik, dan menemukan inspirasi selama sesi curah pendapat.

7. "Happy" - Pharrell Williams

Mencari lagu yang ceria untuk membangkitkan semangat dan memulai ide-ide kreatif? irama yang menular dan getaran positif dari lagu "Happy" dapat membantu Anda mengerjakan tugas-tugas dengan energi baru. Ini adalah tombol reset yang sempurna ketika Anda terjebak dalam kebiasaan!

8. "Don't Stop Me Now" - Queen

Ini adalah lagu berenergi tinggi yang mengingatkan Anda untuk terus maju dengan penuh percaya diri. Mahakarya Queen ini dapat membantu menyemangati tim Anda tidak seperti yang lainnya-apakah Anda sedang menyempurnakan kampanye atau mempresentasikan ide-ide Anda.

via Pinterest

9. "Roar" - Katy Perry

Lagu yang memberdayakan ini adalah tentang menemukan suara Anda dan membiarkannya didengar. Suara Katy Perry yang menggembirakan dan pesan positif dari lagu ini dapat menginspirasi kepercayaan diri saat menyampaikan strategi pemasaran yang berani atau mengatasi hambatan kreatif.

10. "Shake It Off" - Taylor Swift

Pemasaran memiliki banyak kemunduran, tapi lagu Shake It Off yang upbeat mendorong Anda untuk melepaskan hal-hal negatif. Irama yang ceria membuat suasana hati tetap ringan dan membantu Anda fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya.

12. "Titanium" - David Guetta (ft. Sia)

Lagu yang sempurna untuk ketangguhan, mengingatkan Anda bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan Anda! Vokal Sia yang kuat dan ketukan David Guetta yang kuat membantu fokus dan memberi Anda semangat saat menghadapi tantangan.

Baca Juga: Podcast Motivasi Terbaik untuk Pertumbuhan Pribadi dan Pengembangan Karier

Lagu untuk kerja sama tim dan membangun koneksi

Musik adalah pemersatu yang hebat. Kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang dapat menyatukan orang-orang yang berbeda dalam segala hal dan hal lainnya.

Sarah Dessen, Novelis Amerika

Kolaborasi mendorong kesuksesan di tempat kerja, dan lagu yang tepat dapat memperkuat semangat tersebut. Lagu-lagu ini menginspirasi persatuan, merayakan kerja sama tim, dan menyuntikkan energi ke dalam upaya kelompok.

13. "We Will Rock You" - Queen

Irama hentakan yang ikonik ini akan membuat Anda merinding seketika! Lagu ini adalah lagu tim terbaik, dengan nyanyian "Kami akan mengguncangmu" yang memberikan semangat kepada para pendengarnya. Lagu yang sudah lama menjadi favorit di stadion olahraga ini, membawa tingkat kegembiraan dan persatuan yang sama ke lingkungan kantor.

Fakta Menarik: Tidak seperti lagu rock pada umumnya, "We Will Rock You" tidak memiliki drum. Hentakan dan tepukan tangan dilakukan secara bergantian untuk menciptakan efek seperti di stadion, dengan solo gitar Brian May yang menutup lagu sebagai satu-satunya instrumen lainnya.

14. "Lean on Me" - Bill Withers

Sebuah lagu yang sedikit berbeda dari yang lain, lagu penuh perasaan dari Bill Withers ini menekankan pentingnya mendukung satu sama lain. Lean on Me adalah pengingat lembut bahwa kolaborasi dan kepercayaan adalah inti dari kerja tim yang sukses!

via Spotify

15. "Ain't No Mountain High Enough" - Marvin Gaye & Tammi Terrell

Merayakan ketangguhan dan kerja sama tim, duet klasik ini menginspirasi kepercayaan diri bahwa Anda dapat mengatasi tantangan apa pun bersama-sama. Lagu ini merupakan pilihan yang tepat untuk memperkuat semangat tim.

17. "Together" - Sia

Dengan lirik yang menggembirakan dan irama yang bersemangat, lagu ini sangat cocok untuk merayakan pencapaian tim. Lagu ini mewujudkan kegembiraan dan energi dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

18. "Workin' Together" - Ike & Tina Turner

Workin' Together adalah lagu upbeat yang merupakan penghargaan untuk kolaborasi yang efektif dan pemecahan masalah bersama, dan iramanya yang asyik menambahkan sentuhan menyenangkan pada upaya kerja tim. Siap menghadapi hari yang panjang di tempat kerja? Biarkan Ike dan Tina memandu Anda melewatinya!

Lagu untuk didengarkan di hari yang buruk

Kita semua pernah mengalami hari-hari di mana pekerjaan terasa seperti mendaki bukit yang tak kunjung usai. Lagu-lagu ini adalah soundtrack andalan Anda untuk menghilangkan kesedihan, membangkitkan motivasi, dan mengingatkan Anda bahwa Anda tak terbendung.

19. "Stronger" - Kanye West

Inilah lagu berenergi tinggi yang mengingatkan Anda bahwa kemunduran hanya akan membuat Anda lebih tertantang. lirik Stronger's yang memberdayakan dan irama yang memacu semangat sangat cocok untuk bangkit kembali setelah hari yang melelahkan.

20. "Level Up" - Work Flows oleh ClickUp, Tyra Juliette & K.J.

21. "Bangkitlah" - Andra Day

Ini adalah lagu balada penuh perasaan yang mendorong Anda untuk terus maju. Kedalaman emosionalnya, ditambah dengan vokal Day yang memukau, menjadikannya sempurna untuk menemukan harapan dan ketangguhan saat hidup melempar bola melengkung.

22. "I Will Survive" - Gloria Gaynor

Lagu kebangkitan terbaik, lagu ini merayakan kekuatan batin, ketekunan, dan kemenangan atas kesulitan. Pesannya yang tak lekang oleh waktu dan suara Gaynor yang memberdayakan adalah penyemangat instan ketika Anda membutuhkan dorongan moral untuk terus maju.

via Spotify

23. "Shake It Out" - Florence + The Machine

Lagu katarsis ini menginspirasi Anda untuk melepaskan hal-hal negatif dan fokus pada hari-hari yang lebih cerah di masa depan. Melodi yang menyapu dan lirik yang kuat memberikan rasa pembaharuan dan pembersihan emosional yang tiada duanya.

24. "Fight Song" - Rachel Platten

Inilah lagu kebangsaan yang kuat yang mendorong Anda untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri, tekad, dan keyakinan diri. lirik yang memotivasi dan melodi yang menggugah semangat dari "Fight Song" mengingatkan Anda bahwa Anda dapat mengatasi tantangan atau kemunduran apa pun. Ya, sungguh!

Keajaiban dalam seni apa pun tidak hanya terletak pada tekniknya, tetapi juga pada keasliannya. Kebenaran dalam bentuknya yang paling murni adalah yang paling kuat beresonansi.

Alicia Keys, Penyanyi-Penulis Lagu Amerika

Lagu untuk meningkatkan produktivitas

Saat tiba waktunya untuk fokus dan menyelesaikan pekerjaan, lagu-lagu ini akan membantu Anda menemukan alur kerja. Dengan irama yang menginspirasi dan lirik yang memotivasi, lagu-lagu ini akan menjaga fokus Anda tetap tajam dan energi Anda tetap tinggi dari awal hingga akhir.

25. "Work" - Rihanna (ft. Drake)

Irama yang menghipnotis dan lirik yang menarik merupakan kombinasi yang bagus untuk membantu tim Anda tetap berada di zona kerja. Work menciptakan aliran energi yang konsisten, membantu Anda fokus selama tugas-tugas yang berulang atau jam kerja yang panjang.

26. "The Middle" - Zedd, Maren Morris & Grey

Ketukan lagu yang menarik dan melodi yang membangkitkan semangat ini memberikan energi dan fokus yang tepat. Lagu ini merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan proyek yang membutuhkan kreativitas dan kejernihan mental.

27. "Blinding Lights" - The Weeknd

Dengan irama yang terinspirasi dari musik retro dan getaran energi tinggi, Blinding Lights membuat Anda tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang berat. Lagu ini sangat cocok untuk tetap produktif di rumah ketika gangguan mengganggu kemajuan Anda.

via CABillboard 👀 Tahukah Anda? Musik The Weeknd adalah sangat terinspirasi oleh Ethiopia . Ia menyebutkan bahwa artis-artis seperti Tilahun Gessesse, Aster Aweke, dan Mahmoud Ahmed membentuk suaranya. Faktanya, lagunya "The Hills" adalah lagu pertama yang memasukkan bahasa Ethiopia ke dalam musiknya, dan merupakan pengaruh utama dalam albumnya "Starboy".

28. "Menghitung Bintang" - OneRepublic

Sambutlah lagu yang menginspirasi refleksi dan ketekunan, mendorong Anda untuk fokus pada tujuan Anda. Dengan irama yang hidup dan lirik yang memotivasi, "Counting Stars" menjaga energi Anda tetap terjaga sembari membantu Anda menyelesaikan tugas dan tantangan-lagu yang sempurna untuk menjaga momentum dan kepositifan.

30. "Take On Me" - a-ha

"Take On Me" dari a-ha adalah lagu nostalgia dengan tempo upbeat yang membawa percikan semangat di hari kerja Anda. Irama yang menarik dan energinya yang ikonik membantu Anda mempertahankan kecepatan yang stabil dan produktif sambil mengerjakan tugas-tugas yang paling menantang sekalipun dalam daftar tugas Anda.

Baca Juga: Kutipan Motivasi Hari Kamis untuk Meningkatkan Semangat Kerja Tim

Lagu untuk didengarkan saat Anda melakukan brainstorming

Saat melakukan brainstorming ide-ide baru atau menghadapi tantangan kreatif, musik yang menghentak dapat membantu memunculkan inspirasi dan membuat pikiran Anda tetap mengalir. Lagu-lagu ini sangat cocok untuk mengatur suasana hati dan membuka kreativitas Anda.

31. "Heroes" - David Bowie

Sebuah lagu yang mengajak Anda untuk berpikir berani dan bermimpi besar, "Heroes" akan memicu imajinasi Anda. Energi anthemik David Bowie sangat cocok untuk membayangkan ide-ide transformatif dan melangkah keluar dari kebiasaan.

33. "Imagine" - John Lennon

Apakah Anda mencari lagu klasik abadi yang akan membuat semua orang berada di zona nyaman sambil bersenandung? Karya agung John Lennon ini menawarkan melodi yang menenangkan yang mendorong ketenangan dan pemikiran kreatif. Pesannya yang tak lekang oleh waktu mengundang Anda untuk menjelajahi konsep visioner dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru.

34. "Bohemian Rhapsody" - Queen

Queen benar-benar hebat dalam hal tangisan reli. Bohemian Rhapsody adalah salah satu lagu yang akan membuat Anda berdetak! Pergeseran dinamis dan komposisinya yang berani memacu pemikiran yang tidak konvensional-sempurna untuk merangkul kebebasan kreatif selama sesi curah pendapat!

Fakta Menarik: Brian May menggunakan gitar buatan sendiri yang disebut Red Special di Bohemian Rhapsody, yang didesain oleh gitaris Queen dan ayahnya, Harold May.

35. "Let It Go" - Idina Menzel

Kreativitas sering kali mengalir ketika Anda melepaskan stres, dan "Let It Go" adalah pengingat yang sempurna untuk merangkul kebebasan itu. Liriknya yang memberdayakan membantu membebaskan diri dari batasan, mendorong pikiran Anda untuk berpikir tanpa batas.

via Spotify

36. "Feel It Still" - Portugal. The Man

Dengan irama yang menarik dan getaran yang unik, "Feel It Still" memicu kreativitas secara instan. Tempo yang upbeat dan energinya yang ceria menjadikannya soundtrack yang ideal untuk menghasilkan ide-ide segar dan tidak konvensional selama sesi curah pendapat.

Bagi saya, ada sesuatu yang secara primitif menenangkan tentang musik ini, dan musik ini langsung masuk ke sistem saraf saya, membuat saya merasa berada di ketinggian sepuluh kaki.

Eric Clapton

Lagu-lagu untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain

Kepemimpinan membutuhkan visi, motivasi, dan kemampuan untuk membangkitkan semangat tim Anda. Lagu-lagu ini memberikan soundtrack yang sempurna untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda, menginspirasi orang-orang di sekitar Anda, dan memimpin dengan penuh tujuan.

37. "We Are the Champions" - Queen

Lagu kemenangan yang tak lekang oleh waktu, We Are the Champions memperkuat pentingnya ketekunan dan kesuksesan bersama. Lagu ini sangat cocok untuk merayakan pencapaian penting dan mengingatkan tim Anda bahwa mereka bisa melakukan apa saja!

39. "Wind Beneath My Wings" - Bette Midler

Lagu ini merupakan balada yang menyentuh hati yang mengakui kekuatan dukungan dan dorongan. Liriknya yang emosional menjadikannya pilihan yang tepat untuk momen penghargaan tim, mengingatkan semua orang akan kontribusi mereka yang tak ternilai.

40. "Man in the Mirror" - Michael Jackson

Kepemimpinan dimulai dengan refleksi diri, dan pesan kuat Man in the Mirror mendorong pertumbuhan pribadi dan perubahan positif. Lagu ini merupakan lagu yang bijaksana untuk menginspirasi orang lain agar bertanggung jawab dan memimpin dengan memberi contoh. Vokal Michael Jackson yang halus adalah bonus!

41. "My Way" - Frank Sinatra

Lagu klasik ini merayakan individualitas, penentuan nasib sendiri, dan tetap setia pada nilai-nilai seseorang. Pengingat abadi untuk memimpin secara otentik, lagu ini mendorong Anda untuk merangkul gaya kepemimpinan Anda yang unik dengan penuh kebanggaan.

42. "Unstoppable" - Sia

Dengan lirik yang membangkitkan semangat dan irama yang menghentak, lagu ini mewujudkan ketangguhan, kepercayaan diri, dan pemberdayaan. Lagu pamungkas untuk kekuatan yang menginspirasi, "Unstoppable", mendorong keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi potensi kepemimpinan Anda.

via Wikipedia

Lagu untuk terus maju

Menangani proyek yang berat membutuhkan ketabahan dan tekad yang kuat. Lagu-lagu ini membantu dorongan Anda, membantu Anda melewati rintangan, tetap fokus, dan terus maju hingga garis akhir

43. "The Climb" - Miley Cyrus

Lagu balada yang membangkitkan semangat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Dengan lirik yang menyentuh hati dan melodi yang memotivasi, lagu ini membuat kita terus bergerak maju bahkan ketika tantangan muncul.

Lagu balada yang menginspirasi ini mengingatkan kita bahwa kegigihan lebih penting daripada hasil akhir. Liriknya yang menyentuh hati dan melodi yang membangkitkan semangat membuat kita terus bergerak maju di saat-saat yang penuh tantangan.

44. "Survivor" - Destiny's Child

Sebuah lagu kebangsaan tentang kekuatan dan ketangguhan, lagu yang kuat ini merayakan keberhasilan dalam mengatasi kesulitan. Dengan irama yang kuat dan lirik yang memberdayakan, lagu ini sangat cocok untuk tetap bertekad dan fokus dalam menghadapi tantangan apa pun.

46. "Kereta Api" - Vangelis

Lagu instrumental yang tak lekang oleh waktu ini membangkitkan tekad dan fokus. Melodinya yang menyapu dapat membantu mendorong ketekunan Anda, menjadikannya pendamping yang ideal saat Anda membutuhkan dorongan ekstra untuk terus maju.

47. "Run the World (Girls)" - Beyonce

Tidak, Anda tidak harus menjadi perempuan untuk menikmati lagu ini! Sebuah lagu pemberdayaan, Run the World (Girls) dengan irama yang berani dan lirik yang penuh percaya diri menginspirasi siapa pun untuk mengambil alih dan terus maju-terlepas dari jenis kelamin atau keadaan!

via Deezer

48. "Lebih Keras, Lebih Baik, Lebih Cepat, Lebih Kuat" - Daft Punk

Lagu-lagu elektronik Daft Punk biasanya cocok untuk didengarkan di tempat kerja. Namun, dengan liriknya yang berulang-ulang dan seperti robot, Harder, Better, Faster, Stronger memperkuat gagasan tentang peningkatan yang konstan!

Baca juga: Kutipan Kerja Tim yang Inspiratif untuk Memotivasi Tim Anda

Lagu untuk merayakan kesuksesan

Setiap pencapaian layak untuk dirayakan. Lagu-lagu ini memperkuat kegembiraan atas kesuksesan dan membuat pencapaian menjadi lebih tak terlupakan.

49. "Perayaan" - Kool & The Gang

Ini adalah lagu pesta klasik yang sempurna untuk menandai kemenangan besar. Nada yang asyik membuatnya menjadi lagu yang sempurna untuk suasana pesta. Ubah pencapaian apa pun menjadi perayaan seluruh tim!

50. "Good Life" - OneRepublic

Good Life adalah lagu yang penuh semangat yang merefleksikan perjalanan dan pencapaian di sepanjang jalan. Liriknya yang menggembirakan dan melodi yang menular sangat cocok untuk merayakan momen-momen kesuksesan dan penghargaan.

51. "Hari Terbaik dalam Hidupku" - Penulis Amerika

Untuk kemenangan yang tak terlupakan, Best Day of My Life akan membuat tim Anda bersemangat! Lagu ini adalah lagu yang bersemangat dan energik yang mewujudkan kegembiraan saat mencapai tonggak sejarah yang signifikan - sebuah pengingat untuk menikmati momen dan menantikan kemenangan berikutnya.

melalui Deezer

52. "Happy Together" - The Turtles

Tidak ada yang bisa mengalahkan kegembiraan dari kesuksesan bersama. pesan optimis Happy Together menyoroti kesenangan dari pencapaian bersama, menjadikannya pendamping perayaan yang sempurna. Peringatan: Tempo yang lambat dan kehangatannya dapat membuat tim Anda sedikit cengeng!

53. "Di Puncak Dunia" - Imagine Dragons

Harus dimiliki untuk perayaan Anda! On Top of the World menangkap perasaan euforia kesuksesan. Mulailah pesta kemenangan Anda dengan penuh gaya!

Lagu untuk mengisi ulang dan menyegarkan

Setelah hari yang melelahkan (atau minggu!), saatnya untuk beristirahat sejenak. Melodi dan lagu yang menenangkan ini sangat cocok untuk membantu Anda bersantai, rileks, dan menyegarkan diri, sehingga Anda siap menghadapi apa pun yang akan terjadi selanjutnya.

55. "Let Her Go" - Passenger

Lagu akustik yang menenangkan ini akan membungkus Anda dalam selimut refleksi dan relaksasi. Melodi yang lembut akan membuat Anda bersantai seperti berada di sore hari yang malas, tidak peduli seberapa gila hari itu.

56. "Someone Like You" - Adele

Lagu balada penuh perasaan dari Adele ini adalah teman yang sempurna untuk saat-saat reflektif - patah hati atau tidak! Kedalaman emosionalnya mengundang Anda untuk melambat dan bernapas, menjadikannya pilihan utama saat Anda perlu sedikit berbicara dari hati ke hati dengan diri Anda sendiri.

via Deezer

57. "Jam" - Coldplay

Dengan piano yang menenangkan dan lirik yang reflektif, lagu ini berfungsi seperti tombol reset untuk otak Anda. Biarkan musik melakukan tugasnya, dan segera, Anda akan terisi ulang dan siap untuk apa pun yang akan terjadi selanjutnya.

58. "Weightless" - Marconi Union Terbukti secara ilmiah mengurangi kecemasan karya ambiennya seperti liburan mini untuk pikiran Anda. Baik saat Anda bermeditasi atau hanya bersantai di meja kerja Anda, ini adalah zona ketenangan pribadi Anda.

59. "Come Away with Me" - Norah Jones

Lagu jazz yang lembut ini akan membawa Anda menjauh dari stres kerja menuju dunia yang tenang. Dengan irama yang lembut dan vokal Norah yang menenangkan, lagu ini merupakan soundtrack yang sempurna untuk sesi bersantai Anda.

Baca Juga: Pesan Selamat Pagi untuk Bekerja

