25+ Ide Makan Siang yang Mudah dan Sehat untuk di Kantor

Di antara rapat yang beruntun, tenggat waktu, dan tugas yang tak ada habisnya, mudah sekali untuk mengabaikan satu bagian penting dari hari Anda: makan siang. Namun, ide makan siang yang sehat dan mengenyangkan untuk bekerja dapat memberikan keajaiban bagi produktivitas, energi, dan kesehatan Anda secara keseluruhan.

Makan siang yang seimbang akan memberi energi pada otak Anda, mencegah kemerosotan di sore hari dan membuat Anda merasa siap untuk menghadapi sisa hari Anda.

Menemukan makanan sempurna yang cepat, bergizi, dan mudah dikemas tidak harus menjadi sebuah tantangan. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit perencanaan, beberapa kiat menyiapkan makanan yang cerdas, dan resep yang tepat. 👨‍🍳

Kami telah menyusun daftar ide makan siang untuk bekerja yang sesuai dengan jadwal yang sibuk dan kebutuhan diet yang beragam. Baik itu makanan berprotein tinggi, pilihan vegan, atau resep cepat saji, ide-ide ini mudah disiapkan, mudah dibawa, dan lezat-sempurna untuk mengisi hari Anda tanpa stres.

Ide Makan Siang Cepat dan Mudah untuk Hari Kerja yang Sibuk

Makan siang yang sehat dan bebas stres di tempat kerja tidak harus menjadi sebuah tantangan. Dengan resep yang tepat, Anda bisa tetap berenergi dan produktif tanpa menghabiskan waktu berjam-jam di dapur.

Pilihan-pilihan mudah ini dibagi menjadi beberapa bagian yang sesuai dengan jadwal dan preferensi Anda.

Resep makan siang siap saji

Ketika Anda sedang menyulap jadwal yang padat, makan siang yang disiapkan sebelumnya dapat menjadi pengubah permainan. Resep-resep ini dirancang untuk menghemat waktu Anda, tetap segar selama berhari-hari, dan membuat Anda tetap berenergi untuk hari kerja Anda.

a. Salmon panggang dengan quinoa dan sayuran panggang

Resep kaya protein ini memadukan salmon yang kaya omega-3 dengan quinoa yang padat nutrisi dan sayuran berwarna-warni, sehingga ideal untuk persiapan makan.

Bahan-bahan:

1 fillet salmon

1 cangkir quinoa yang sudah dimasak

1 cangkir sayuran panggang (misalnya, zucchini, wortel, paprika)

1 sendok teh minyak zaitun

Sedikit garam dan merica

Irisan lemon untuk hiasan

Petunjuk:

Panaskan oven hingga suhu 400°F (200°C) Letakkan fillet salmon di atas loyang, taburi dengan minyak zaitun, dan bumbui dengan garam dan merica Panggang selama 12-15 menit atau sampai salmon mudah dikupas dengan garpu Sandingkan dengan quinoa yang sudah dimasak dan sayuran panggang dalam wadah persiapan makan Hiasi dengan perasan lemon sebelum disantap

👀 Tahukah Anda? Quinoa telah menjadi makanan pokok di Amerika Selatan selama ribuan tahun dan dihormati oleh suku Inca kuno sebagai " ibu dari semua biji-bijian "

b. Salad buncis Mediterania

Dikemas dengan serat dan protein, salad yang dapat dibuat di rumah ini menyegarkan, mudah dibawa, dan tetap segar selama berhari-hari.

Bahan-bahan:

1 kaleng buncis, tiriskan dan bilas

1 cangkir tomat ceri, dibelah dua

½ cangkir mentimun, potong dadu

¼ cangkir bawang merah, cincang halus

2 sdm. minyak zaitun

1 sdm. jus lemon

¼ cangkir keju feta (opsional)

Petunjuk:

Campurkan buncis, tomat ceri, mentimun, dan bawang merah dalam mangkuk besar Taburi dengan minyak zaitun dan air jeruk lemon, lalu aduk rata Taburi dengan keju feta jika diinginkan Simpan di lemari es dan kemas ke dalam wadah individu untuk makan siang yang menyegarkan

c. Mangkuk persiapan makan ayam dan nasi

Makanan seimbang ini menggabungkan protein tanpa lemak, karbohidrat kompleks, dan sayuran. Ini sempurna untuk menyiapkan beberapa porsi untuk seminggu.

Bahan-bahan: Ayam dan nasi

1 dada ayam panggang, potong dadu

1 cangkir beras merah yang sudah dimasak

1 cangkir brokoli kukus

1 irisan lemon

Petunjuk:

Tempatkan nasi merah, ayam potong dadu, dan brokoli kukus ke dalam wadah persiapan makan Peras air lemon di atas makanan untuk menambah rasa Simpan di lemari es, dan panaskan kembali sebelum dimakan

d. Rebusan miju-miju berbumbu khas Timur Tengah

Rebusan yang hangat dan menenangkan dengan rempah-rempah khas Timur Tengah, cocok untuk dimasak terlebih dahulu dan dihangatkan kembali.

Bahan-bahan:

1 cangkir lentil hijau yang sudah dimasak

1 bawang bombay kecil, potong dadu

2 siung bawang putih, cincang

1 cangkir tomat potong dadu

1 sendok teh. jintan

1 sdt. paprika asap

1 sdm. minyak zaitun

1 cangkir kaldu sayuran

1 sdm. peterseli segar untuk hiasan

Petunjuk:

Panaskan minyak zaitun dalam panci dengan api sedang dan tumis bawang bombay dan bawang putih sampai lunak Tambahkan jintan dan paprika asap, aduk hingga harum Masukkan tomat potong dadu, lentil, dan kaldu sayuran. Didihkan, lalu didihkan selama 15 menit Hiasi dengan peterseli sebelum disajikan atau masukkan ke dalam wadah untuk persiapan makan

e. Casserole pasta panggang

Hidangan yang mengenyangkan dan penuh rasa ini sangat cocok untuk dipersiapkan sebelumnya dan dipanaskan untuk makan siang yang nyaman dan penuh karbohidrat.

Bahan-bahan:

2 cangkir pasta yang sudah dimasak (misalnya, penne atau fusilli)

1 cangkir saus marinara

½ cangkir keju ricotta

½ cangkir keju mozzarella parut

½ cangkir bayam tumis

1 sendok teh oregano kering

Petunjuk:

Panaskan oven hingga 375°F (190°C). Dalam mangkuk, campurkan pasta yang sudah dimasak, saus marinara, ricotta, dan tumis bayam Pindahkan ke loyang dan taburi dengan parutan mozzarella dan oregano Panggang selama 20 menit atau sampai berwarna keemasan dan berbuih

Hal-hal penting dalam memasak batch

Buat saus atau saus dalam jumlah banyak untuk menambah variasi pada makanan Anda

Masak makanan pokok serbaguna seperti biji-bijian, protein, dan sayuran panggang untuk dipadupadankan sepanjang minggu

Gunakan wadah kedap udara agar makanan tetap segar dan mudah diambil

Luangkan satu hari persiapan untuk memotong, memasak, dan membagi bahan makanan selama seminggu

Beri label pada wadah dengan isi dan tanggal agar tetap teratur

Makan siang yang bisa dibawa pulang dan dimakan di perjalanan

Untuk hari-hari di mana waktu Anda terbatas, pilihan makanan cepat saji dan mudah dibawa ini memastikan Anda tidak akan melewatkan makanan sehat. Mereka mudah dirakit, dikemas dengan baik, dan membuat Anda tetap berenergi di sore hari yang sibuk.

a. Kalkun dan bungkus hummus

Makanan ini cepat saji, mudah dibawa, dan penuh dengan protein untuk membuat Anda tetap kenyang dan fokus sepanjang hari.

Bahan-bahan:

1 tortilla gandum utuh

2 sdm. hummus

4 potong kalkun deli

1 genggam bayam bayi

½ mentimun, iris tipis-tipis

Petunjuk:

Oleskan hummus di atas tortilla secara merata Taruh irisan daging kalkun, bayam, dan mentimun di atasnya Gulung rapat, iris menjadi dua, dan kemas untuk dibawa ke mana saja

b. Roti lapis caprese dengan pesto

Sandwich yang terinspirasi dari Italia ini segar, beraroma, dan mudah dibuat di pagi hari yang sibuk.

Bahan-bahan:

1 roti ciabatta atau roti gandum utuh

2 iris keju mozzarella segar

1 buah tomat, iris

1 sdm. pesto kemangi

Daun kemangi segar

Petunjuk:

Oleskan pesto di satu sisi roti atau roti gulung Lapisi irisan tomat, mozzarella segar, dan daun kemangi Tutup sandwich, bungkus rapat, dan nikmati dalam keadaan segar

c. Sandwich yang terinspirasi dari Banh mi

Sandwich yang terinspirasi dari Vietnam ini memadukan acar sayuran yang tajam dengan protein yang gurih untuk menghasilkan rasa yang unik.

Bahan-bahan:

1 buah baguette kecil atau roti gulung Perancis

3 ons irisan ayam panggang atau tahu

½ cangkir acar wortel dan daikon

2 sdm. mayones

1 sendok teh kecap asin

1 genggam daun ketumbar segar

Petunjuk:

Campur mayones dan kecap asin, lalu oleskan di atas baguette Lapisi ayam panggang atau tahu, acar sayuran, dan daun ketumbar segar Tutup sandwich, bungkus rapat, dan kemas untuk bekal makan siang

d. Bungkus miju-miju dan bayam Mediterania

Bungkus berbahan dasar nabati yang kaya protein dengan rasa Mediterania yang cerah.

Bahan-bahan:

1 tortilla gandum utuh

½ cangkir lentil yang sudah dimasak

½ cangkir daun bayam segar

1 sendok teh tahini

1 sdt. jus lemon

Petunjuk:

Campur lentil dengan tahini dan jus lemon dalam mangkuk Oleskan campuran tersebut ke atas tortilla dan taburkan bayam segar di atasnya Gulung rapat, iris menjadi dua, dan kemas untuk makan siang

Makan siang berprotein tinggi

Jika Anda membutuhkan dorongan di tengah hari untuk tetap fokus dan menghindari penurunan energi, ide makan siang berprotein tinggi ini memberikan keseimbangan nutrisi yang tepat. Makanan ini cepat disiapkan, mengenyangkan, dan membuat Anda tetap berenergi selama berjam-jam dengan tambahan protein.

a. Tuna dan salad kacang putih

Salad tanpa dimasak ini cepat disiapkan, kaya protein, dan tahan lama untuk hari kerja yang sibuk.

Bahan-bahan: Tuna dan kacang putih

1 kaleng tuna dalam air, tiriskan

½ cangkir kacang putih kalengan, dibilas

1 cangkir tomat ceri, dibelah dua

1 sdm. minyak zaitun

1 sendok teh. jus lemon

Sedikit garam dan merica

Petunjuk:

Campurkan tuna, kacang putih, dan tomat ceri dalam mangkuk Taburi dengan minyak zaitun dan air jeruk lemon, lalu bumbui dengan garam dan merica Aduk rata, kemas dalam wadah, dan sajikan dalam keadaan dingin

b. Tumis tahu dan sayuran

Cepat disiapkan dan penuh dengan protein nabati, tumis ini sangat cocok untuk hari-hari yang sibuk.

Bahan-bahan: Tahu dan sayuran

1 cangkir tahu yang keras, potong dadu

1 cangkir campuran sayuran (misalnya paprika, brokoli, wortel)

1 sendok teh kecap asin

1 sdt. minyak wijen

Petunjuk:

Panaskan minyak wijen dalam wajan dengan api sedang Tambahkan tahu dan masak hingga berwarna cokelat keemasan Masukkan campuran sayuran dan kecap asin, aduk hingga matang Kemas dan sajikan hangat atau dingin

c. Mangkuk daging sapi bulgogi Korea

Hidangan ini dikemas dengan daging sapi yang dibumbui dengan lembut dan sayuran yang renyah, menjadikannya hidangan berprotein tinggi dan beraroma.

Bahan: Daging sapi

½ kg daging sapi yang diiris tipis (misalnya, sirloin atau ribeye)

2 sdm kecap asin

1 sendok teh minyak wijen

1 siung bawang putih, cincang

1 sdt. jahe parut

1 cangkir brokoli kukus

½ cangkir wortel parut

Petunjuk:

Rendam daging sapi dengan kecap asin, minyak wijen, bawang putih, dan jahe selama 20 menit Masak daging sapi dalam wajan dengan api sedang hingga berwarna kecoklatan dan empuk Susun dalam wadah berisi brokoli kukus dan wortel parut

d. Kue salmon panggang

Kue salmon yang lembut ini penuh dengan protein dan sempurna untuk makan siang yang mengenyangkan.

Bahan-bahan:

1 kaleng salmon, tiriskan

1 butir telur

¼ cangkir remah roti

1 sdm. mayones

1 sendok teh. adas cincang

1 sendok teh. jus lemon

Sedikit garam dan merica

Petunjuk:

Panaskan oven hingga 375°F (190°C) dan lapisi loyang dengan kertas roti Dalam mangkuk, campurkan salmon, telur, remah roti, mayones, adas manis, jus lemon, garam, dan merica Bentuk menjadi roti kecil dan letakkan di atas loyang Panggang selama 15 menit, balikkan setengah bagian

Pasangan makan siang yang cocok untuk camilan

pilihan makanan ringan | Saran pasangan | Saran pasangan |

| ---------------------------- | ---------------------------------------------------------- |

| Gigitan berenergi | Cocok dengan rebusan miju-miju yang sudah jadi atau casserole pasta panggang

| Kerupuk dengan hummus | Sempurna untuk bungkus miju-miju Mediterania atau sandwich Caprese

| Campuran buah dan kacang | Cocok dipadukan dengan salad ringan atau salad tuna

| Tusuk sate Caprese mini | Ideal dengan balutan kalkun atau focaccia sayuran panggang

| Stik sayuran dengan guacamole | Pelengkap tumis tahu atau pad Thai vegan |

Makanan ringan yang akan mengubah makan siang biasa Anda menjadi makanan mewah

Salad yang ringan dan menyegarkan

Cocok untuk Anda yang menginginkan sesuatu yang segar dan beraroma, salad ini mudah dirakit, mudah dibawa, dan penuh dengan nutrisi sehingga makan siang Anda tetap ringan namun memuaskan.

a. Salad bit dan jeruk panggang

Salad yang semarak dan menyegarkan dengan bit yang bersahaja dan rasa jeruk yang segar.

Bahan-bahan:

1 cangkir bit panggang, potong dadu

1 buah jeruk, kupas dan iris

1 genggam arugula

2 sdm. remahan keju kambing (opsional)

1 sdm. minyak zaitun

1 sdt. cuka balsamic

Petunjuk:

Aduk bit panggang dan irisan jeruk dengan arugula dalam mangkuk Taburi dengan minyak zaitun dan cuka balsamic Taburi dengan keju kambing jika diinginkan

b. Salad Caprese dengan mozzarella segar

Salad ringan dan tidak merepotkan yang memberikan rasa dan kesegaran.

Bahan-bahan:

1 cangkir tomat ceri, dibelah dua

½ cangkir bola-bola mozzarella segar

Daun kemangi segar

1 sdm. glasir balsamic

Petunjuk:

Campurkan tomat ceri, bola-bola mozzarella, dan daun kemangi dalam mangkuk Taburi dengan saus balsamic sebelum disajikan

c. Salad gembala Turki

Salad segar dan sederhana yang penuh dengan cita rasa Mediterania.

Bahan-bahan:

1 cangkir mentimun potong dadu

½ cangkir tomat potong dadu

¼ cangkir bawang merah, iris tipis

2 sdm. minyak zaitun

1 sdm. jus lemon

1 sendok teh. sumac

Petunjuk:

Campurkan mentimun, tomat, dan bawang merah dalam mangkuk Gerimis dengan minyak zaitun dan air perasan lemon, lalu taburi dengan sumac Aduk rata dan kemas untuk salad yang menyegarkan

d. Salad pepaya hijau Thailand

Salad yang semarak ini memadukan pepaya hijau yang segar dengan saus pedas yang tajam.

Bahan-bahan:

1 cangkir pepaya hijau parut

½ cangkir wortel parut

1 sendok teh air jeruk nipis

1 sdt. kecap ikan atau kecap asin

1 buah cabai merah, cincang halus

1 sdm kacang tanah yang sudah dihaluskan

Petunjuk:

Campurkan pepaya dan wortel yang sudah diparut dalam mangkuk Campur air jeruk nipis, kecap ikan, dan cabai untuk membuat saus Aduk salad dengan saus dan taburi dengan kacang yang sudah dihaluskan

👀 Tahukah Anda? Salad pepaya hijau, atau "Som Tum," berasal dari Laos dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara, menjadi ikon budaya yang dirayakan karena keseimbangan sempurna antara rasa pedas, asam, asin, dan manis

Resep Vegan

Makan siang vegan yang kreatif ini dikemas dengan protein nabati dan rasa yang kuat untuk membuat Anda kenyang dan puas.

a. Taco ubi jalar dan kacang hitam

Pilihan makan siang kaya rasa dan kaya serat yang sederhana, mengenyangkan, dan sempurna untuk menambah energi di tengah hari.

Bahan-bahan: Ubi jalar dan kacang hitam

2 tortilla gandum utuh kecil

1 ubi jalar ukuran sedang, potong dadu dan panggang

½ cangkir kacang hitam kalengan, dibilas

1 sendok teh jintan

1 sdm. minyak zaitun

Daun ketumbar segar untuk hiasan

1 irisan jeruk nipis

Petunjuk:

Panggang ubi jalar dengan suhu 400°F (200°C) selama 20 menit dengan minyak zaitun dan jintan Hangatkan tortilla, lalu isi dengan ubi jalar panggang dan kacang hitam Hiasi dengan daun ketumbar segar dan perasan air jeruk nipis

b. Mie soba dan salad sayuran

Hidangan yang menyegarkan dan ringan, salad ini memadukan mie soba yang kenyal dengan sayuran yang renyah untuk makan siang yang lezat dan penuh nutrisi.

bahan-bahan:* *Mie soba

1 cangkir mi soba yang sudah dimasak

½ cangkir wortel parut

½ cangkir irisan kubis merah

1 sendok teh minyak wijen

1 sendok teh kecap asin

1 sdt. cuka beras

1 sdt. biji wijen untuk hiasan

Petunjuk:

Campurkan mie soba yang telah dimasak, wortel parut, dan kol merah dalam mangkuk Kocok minyak wijen, kecap asin, dan cuka beras untuk membuat saus ringan Aduk salad dengan saus dan hiasi dengan biji wijen

c. Mie Thailand pad vegan

Hidangan mi ini dikemas dengan saus kacang dan sayuran segar untuk makan siang nabati yang memuaskan.

Bahan-bahan:

1 cangkir bihun yang sudah dimasak

½ cangkir wortel parut

½ cangkir tauge

2 sdm. selai kacang

1 sdm. kecap asin

1 sdt. air jeruk nipis

1 sendok teh minyak wijen

1 sendok teh kacang tanah tumbuk untuk hiasan

Petunjuk:

Kocok selai kacang, kecap asin, air jeruk nipis, dan minyak wijen untuk membuat saus Aduk bihun yang sudah dimasak dengan wortel parut, tauge, dan saus Hiasi dengan kacang tanah yang sudah dihaluskan sebelum disajikan

d. Bungkus buncis masala India

Bungkus pedas dan mengenyangkan yang diisi dengan buncis yang kaya protein dan rempah-rempah aromatik.

Bahan-bahan:

1 tortilla gandum utuh

½ cangkir buncis, masak dan tumbuk

1 sendok teh bubuk kari

1 sendok teh. yogurt kelapa

½ cangkir selada parut

Petunjuk:

Campur buncis tumbuk, bubuk kari, dan yogurt kelapa dalam mangkuk Oleskan campuran tersebut ke atas tortilla dan taburi dengan selada parut Gulung dengan rapat dan kemas untuk makan siang

Resep ramah Keto

Resep rendah karbohidrat dan tinggi lemak ini dirancang untuk menjaga tingkat energi Anda tetap stabil dan selera Anda tetap senang.

a. Mie zucchini dengan pesto dan tomat ceri

Hidangan "pasta" ramah keto yang ringan, beraroma, dan siap dalam hitungan menit.

Bahan-bahan:

1 cangkir mie zucchini yang sudah dipotong spiral

½ cangkir tomat ceri, dibelah dua

1 sendok teh pesto kemangi

1 sendok teh. minyak zaitun

1 sendok teh parmesan parut (opsional)

Petunjuk:

Panaskan minyak zaitun dalam wajan dengan api sedang dan tumis mie zucchini selama 2-3 menit Tambahkan tomat ceri dan aduk dengan pesto hingga tercampur rata Taburi dengan parutan parmesan sebelum disajikan

b. Gulungan mentimun salmon asap

Roti gulung seukuran gigitan yang menyegarkan ini memadukan lemak sehat dan protein untuk makan siang yang mengenyangkan dan ramah keto.

Bahan-bahan:

1 mentimun besar, iris tipis memanjang

3 ons salmon asap

2 sdm. krim keju

1 sdt. adas segar

Sejumput lada hitam

Petunjuk:

Oleskan krim keju secara merata di atas setiap irisan mentimun Letakkan sepotong salmon asap di atasnya dan taburi dengan dill segar Gulung irisan mentimun dengan erat dan kencangkan dengan tusuk gigi Taburi dengan lada hitam sebelum disajikan

c. Paha ayam panggang bumbu lemon

Resep keto sederhana dan beraroma yang menampilkan paha ayam yang berair dan rempah-rempah segar.

Bahan-bahan:

2 paha ayam, tanpa tulang dan kulit

1 sdm. minyak zaitun

1 sendok teh. timi kering

1 buah lemon, iris

Petunjuk:

Panaskan oven hingga suhu 375°F (190°C) Olesi paha ayam dengan minyak zaitun dan timi, lalu susun di atas loyang dengan irisan lemon Panggang selama 30 menit atau sampai matang

d. Muffin frittata keto

Frittata mini ini sangat cocok untuk makan siang berprotein tinggi dan rendah karbohidrat.

Bahan-bahan:

6 butir telur ukuran besar

½ cangkir daging asap yang sudah dimasak, hancurkan

½ cangkir paprika potong dadu

¼ cangkir keju cheddar parut

1 sendok teh oregano kering

Petunjuk:

Panaskan oven hingga 350°F (175°C) dan olesi loyang muffin Kocok telur dalam mangkuk dan campurkan daging asap, paprika, keju cheddar, dan oregano Tuang campuran ke dalam loyang muffin dan panggang selama 15-20 menit sampai mengeras

👀 Tahukah Anda? Frittata berasal dari abad ke-16 di Italia dan secara tradisional dibuat untuk memanfaatkan bahan makanan yang tersisa, menjadikannya salah satu contoh paling awal dari memasak tanpa limbah

e. Sup ayam kelapa Thailand

Sup hangat dan lembut yang penuh dengan cita rasa Thailand dan lemak sehat.

Bahan-bahan:

1 dada ayam, suwir-suwir

1 cangkir santan

1 cangkir kaldu ayam

1 sendok teh pasta kari merah

½ cangkir jamur, iris

1 sdm. air jeruk nipis

Petunjuk:

Dalam panci, didihkan santan dan kaldu ayam Masukkan pasta kari merah dan tambahkan ayam suwir dan jamur Rebus selama 10 menit, tambahkan air jeruk nipis, dan sajikan hangat

Dengan pilihan yang cepat, mudah, dan bergizi ini, Anda tidak perlu lagi makan siang yang membosankan atau tidak sehat. Perencanaan yang tepat dan resep yang tepat akan membuat Anda tetap berenergi selama hari kerja.

Tantangan Umum Saat Makan Siang di Hari Kerja

Bingung memilih bekal untuk makan siang? Anda tidak sendirian. Banyak profesional yang sibuk menghadapi kendala yang sama ketika mencoba menikmati makan siang yang sehat dan memuaskan:

Keterbatasan waktu : Pagi hari yang sibuk, hanya menyisakan sedikit waktu untuk menyiapkan makan siang yang bergizi

: Pagi hari yang sibuk, hanya menyisakan sedikit waktu untuk menyiapkan makan siang yang bergizi Kelelahan menyiapkan makanan : Mempersiapkan makanan sebelumnya bisa terasa monoton dan melelahkan

: Mempersiapkan makanan sebelumnya bisa terasa monoton dan melelahkan Masalah portabilitas : Beberapa makanan tidak cocok untuk dibawa bepergian dan akhirnya bocor, layu, atau kehilangan rasanya

: Beberapa makanan tidak cocok untuk dibawa bepergian dan akhirnya bocor, layu, atau kehilangan rasanya Kurangnya variasi: Sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap makan makanan membosankan yang sama setiap hari

Rintangan-rintangan ini sering kali membuat orang memilih makanan yang tidak sehat untuk dibawa pulang atau melewatkan makan siang.

Tips Membuat Makan Siang di Kantor Bebas Stres

Makan siang tidak harus menjadi sumber stres selama minggu kerja Anda yang sibuk. Berikut ini beberapa kiat dari para ahli untuk membuat perencanaan, persiapan, dan pengemasan makanan menjadi mudah:

Rencanakan dan persiapkan seperti seorang profesional

Menyiapkan makanan adalah landasan untuk makan siang yang bebas stres. Inilah cara melakukannya dengan benar:

**Pilihlah bahan makanan yang serbaguna: Masaklah biji-bijian seperti quinoa atau beras merah, protein seperti ayam atau tahu, dan sayuran panggang seperti zucchini dan paprika yang dapat dipadupadankan sepanjang minggu

**Masaklah secara batch dalam beberapa porsi: Gunakan wajan atau panci besar untuk menyiapkan makanan dalam jumlah besar. Bagilah porsi ke dalam wadah individu untuk menghindari persiapan yang berlebihan atau sisa makanan

Rotasi resep : Tetap gunakan 2-3 resep dasar (seperti tumisan, salad, atau bungkus) dan sesuaikan rasa dengan saus, rempah-rempah, atau saus agar tetap menarik

: Tetap gunakan 2-3 resep dasar (seperti tumisan, salad, atau bungkus) dan sesuaikan rasa dengan saus, rempah-rempah, atau saus agar tetap menarik Siapkan makanan ringan secara bersamaan: Saat makanan Anda dimasak, potong buah-buahan segar atau siapkan camilan cepat saji untuk dipasangkan dengan makan siang Anda

Sedikit usaha selama akhir pekan memastikan Anda memiliki makanan yang seimbang dan lezat yang siap untuk dimakan sepanjang minggu

Wadah makan siang portabel yang menjaga makanan tetap segar

Pilih wadah anti bocor dan bebas BPA dengan kompartemen untuk memisahkan komponen makanan. Tas dan termos berinsulasi membantu menjaga makanan panas tetap hangat dan makanan dingin tetap segar, sementara wadah yang dapat ditumpuk menghemat ruang kulkas dan menjaga persiapan makan Anda tetap teratur.

Sederhanakan perencanaan Anda dengan templat persiapan makanan

Kiat dan ide makan siang untuk bekerja dari Reddit

Kami memeriksa Reddit untuk menemukan beberapa tips lainnya, dan inilah beberapa di antaranya:

"Salah satu favorit saya adalah mengambil beberapa stoples dan membuat salad untuk dibawa pulang. Taruh saus di bagian bawah lalu bahan-bahan di atasnya. Saat Anda siap untuk makan, balikkan dan kocok. Dengan cara ini, saus akan berada di atas salad Anda tepat sebelum Anda memakannya dan bukan sebelumnya, sehingga membuat semuanya basah. Banyak cara untuk mencampur salad termasuk berbagai protein, kacang-kacangan, sayuran, dll." - jquest303, Reddit

"Sup dalam jumlah besar yang dibekukan dalam porsi individu adalah cara yang saya pilih. Saya akan membuat lima jenis sup yang berbeda, membekukannya, dan menyajikan sup yang berbeda untuk setiap hari dalam seminggu. Suatu hari saya mungkin memasangkannya dengan sandwich dingin, hari berikutnya sandwich panas, hari berikutnya salad, dan seterusnya." - Elegant-pressure-290, Reddit

"Sesuatu yang mudah dan sehat adalah mengambil biji-bijian (beras, quinoa, dll), menambahkan protein di atasnya, sayuran, dan saus atau saus. Anda bisa memasak semuanya seminggu sekali dan menyusun mangkuknya." - Krn0622, Reddit

Tingkatkan Makan Siang Kerja Anda Dengan Kesederhanaan

Manakah dari ide makan siang untuk bekerja yang akan Anda coba hari ini?

Makan siang kerja tidak harus rumit untuk menjadi lezat dan berenergi. Entah itu salad dengan bayam, semangkuk nasi merah, atau bekal berisi sayuran panggang dan hummus, selalu ada cara untuk membuat makan siang Anda tetap segar dan menyenangkan.

Keseimbangan adalah kuncinya-campurkan makanan berprotein tinggi, camilan cepat saji, atau topping beraroma seperti saus tahini atau tomat yang dijemur agar selera Anda tetap terjaga. Tetaplah teratur dan jadikan waktu istirahat makan siang Anda sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan. Mendaftar untuk ClickUp dan sederhanakan perencanaan makan siang Anda hari ini!