Microsoft Bookings vs Calendly: Alat Penjadwalan Mana yang Terbaik?

Anda menyeimbangkan pertemuan yang berurutan dan daftar tugas yang terus bertambah. Waktu sangat terbatas, dan Anda perlu membuat penjadwalan yang lebih mudah.

Jadi, Anda beralih ke perangkat lunak penjadwalan yang cerdas.

Penelitian menunjukkan bahwa 40% manajer menghabiskan lebih dari 15 jam setiap minggu dalam rapat. Oleh karena itu, mengoptimalkan proses penjadwalan sangat penting untuk memastikan bahwa rapat berjalan efisien dan Anda menggunakan waktu tersebut secara efektif.

Tidak perlu dikatakan lagi, perangkat lunak penjadwalan janji temu sangat penting bagi para profesional yang ingin merampingkan manajemen kalender mereka.

Dalam artikel ini, kami akan membandingkan dua aplikasi kalender populer : Microsoft Bookings vs Calendly. Kami juga akan memperkenalkan alat alternatif untuk menjadwalkan janji temu dengan mudah.

Apa itu Microsoft Bookings?

Microsoft Bookings adalah alat penjadwalan janji temu yang mudah digunakan dan terintegrasi ke dalam ekosistem Microsoft 365. Alat ini menyederhanakan pemesanan janji temu dan rapat, sehingga memudahkan bisnis dan tim untuk mengelola kalender proyek mereka secara efisien.

Fitur-fitur Pemesanan Microsoft

Jika Anda sudah menggunakan alat bantu Microsoft Office seperti Outlook, Teams, dan OneDrive, Bookings terintegrasi dengan mulus dengan aplikasi-aplikasi ini untuk meningkatkan pengalaman penjadwalan Anda. Mari kita lihat fitur-fitur yang menonjol ini kalender online penawaran:

Fitur #1: Pengingat dan tindak lanjut email otomatis

Microsoft Booking menyederhanakan manajemen janji temu dengan pengingat email yang dapat disesuaikan. Anda dapat menjadwalkannya untuk dikirim mulai dari 15 menit hingga dua minggu sebelum janji temu, sehingga memastikan komunikasi yang tepat waktu dengan pelanggan.

Setelah dikonfigurasi, Pemesanan secara otomatis mengirimkan pengingat, membantu pelanggan tetap mendapat informasi tentang pemesanan yang akan datang.

Microsoft Bookings juga menawarkan tindak lanjut email otomatis. Anda bisa mendesain email ini untuk meminta umpan balik setelah janji temu atau mengingatkan pelanggan untuk menjadwalkan sesi berikutnya.

Fitur #2: Pemesanan Bersama

Fitur Pemesanan Bersama di Microsoft Bookings memungkinkan beberapa anggota tim untuk mengelola janji temu dalam sebuah sistem terpadu. Fitur ini sangat ideal untuk organisasi yang memiliki peran yang berhadapan langsung dengan pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas dalam penjadwalan.

Tim dapat dengan mudah mengoordinasikan ketersediaan melalui kalender bersama, memastikan pelanggan menerima layanan tepat waktu tanpa jadwal yang tumpang tindih.

Sistem ini mendukung pelacakan ketersediaan waktu nyata, yang membantu menghindari pemesanan ganda dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Fitur #3: Pengaturan waktu penyangga

Beberapa janji temu mungkin memerlukan waktu ekstra untuk persiapan, pembersihan, atau perjalanan di antara pertemuan dengan pelanggan. Untuk mengakomodasi hal ini, Microsoft Bookings menawarkan fitur waktu penyangga yang memungkinkan Anda menyisihkan waktu sebelum, sesudah, atau keduanya sebelum janji temu.

Hal ini memastikan transisi yang mulus di antara pertemuan dan mencegah penundaan yang tidak perlu bagi pelanggan. Waktu penyangga dapat dikonfigurasi pada halaman detail Layanan di Pemesanan.

Harga pemesanan Microsoft

Microsoft 365 Business Basic: $7,20/pengguna per bulan

$7,20/pengguna per bulan Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/pengguna per bulan

$9,90/pengguna per bulan Microsoft 365 Business Standard: $15/pengguna per bulan

$15/pengguna per bulan Microsoft 365 Business Premium: $26,40/pengguna per bulan

penafian: Harap diperhatikan bahwa Microsoft Bookings hanya tersedia sebagai bagian dari paket Microsoft 365, bukan sebagai alat yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, harga yang tertera adalah harga untuk paket tersebut

Apa itu Calendly?

Calendly adalah alat penjadwalan populer yang dikenal dengan fitur-fiturnya yang fleksibel. Alat ini memungkinkan Anda untuk memutuskan berapa banyak pertemuan yang ingin Anda jadwalkan setiap hari dan menyesuaikan jenis pertemuan yang Anda tawarkan.

Baik Anda seorang pekerja lepas atau pemilik usaha kecil yang menjadwalkan konsultasi, perekrut yang mengatur wawancara, atau pemimpin tim yang mengatur acara kelompok, Calendly menyederhanakan prosesnya.

Ini sangat berguna ketika mengoordinasikan kalender bersama untuk beberapa peserta.

Proses penjadwalan rapat sangat intuitif. Calendly membantu Anda mengatur halaman pemesanan yang dipersonalisasi, menyinkronkannya dengan kalender Anda dan secara otomatis mendeteksi zona waktu Anda. Setelah dikonfigurasi, Anda cukup menambahkan slot waktu yang tersedia dan siap untuk membagikan tautan melalui email atau teks.

Fitur-fitur Calendly

Berikut ini adalah beberapa fitur Calendly yang paling populer:

Fitur #1: Jenis acara yang dapat disesuaikan

Calendly memungkinkan Anda untuk membuat berbagai jenis acara yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Paket gratisnya mendukung pertemuan satu lawan satu, dan paket berbayar membuka fitur tambahan seperti grup, kolektif, atau pertemuan round-robin .

Anda juga dapat mengelola jumlah rapat yang dipesan setiap hari dan mengatur jeda di antara sesi untuk mencegah rapat yang berurutan.

Fitur #2: Pemberitahuan otomatis

Calendly mengirimkan halaman konfirmasi kepada Anda dan orang yang diundang ketika mereka menjadwalkan rapat. Fitur ini juga mengirimkan pengingat otomatis melalui email atau teks sebelum rapat, sehingga mengurangi ketidakhadiran.

Anda dapat menyesuaikan pengingat dan mengirim pesan tindak lanjut setelah rapat untuk pengalaman yang lebih personal.

Fitur #3: Formulir perutean yang menghemat waktu

Calendly menawarkan formulir perutean yang dapat disesuaikan, yang, berdasarkan respons pelanggan, mengarahkan mereka ke jenis pertemuan yang tepat atau orang yang tepat, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk intervensi manual.

Fitur #4: Fitur keamanan yang kuat

Calendly memproteksi data Anda dengan keamanan tingkat perusahaan, termasuk hosting awan, firewall, dan enkripsi. Layanan ini mematuhi berbagai peraturan privasi, memastikan informasi Anda tetap aman.

Harga Calendly

Gratis

Standar : $12/kursi per bulan

: $12/kursi per bulan Tim : $20/kursi per bulan

: $20/kursi per bulan Perusahaan: Mulai dari $ 15.000/tahun

Pemesanan Microsoft vs Calendly: Fitur yang Dibandingkan

Mari kita lihat perbandingan mendetail antara Calendly dan Microsoft Bookings, dengan fokus pada fitur-fitur utama, kemampuan, dan harga:

Fitur/Paket Microsoft Bookings Calendly Jenis penjadwalan Janji temu online, berbasis layanan Tidak terbatas 1-1 (Gratis), beberapa jenis Integrasi Aplikasi Microsoft 365 Lebih dari 100 integrasi (Zoom, Stripe, dll.) Manajemen pengguna Manajemen pengguna Hingga 300 pengguna Fitur dasar hingga lanjutan Fitur dasar hingga lanjutan Akses seluler Aplikasi seluler Aplikasi seluler dan ekstensi peramban Fitur-fitur lanjutan Keamanan tingkat lanjut, Tim, Pelaporan, otomatisasi (Tim/Perusahaan) Ketersediaan uji coba Uji coba gratis satu bulan Paket dasar gratis, uji coba untuk premium

Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana keduanya saling bersaing, alat mana yang harus Anda pilih untuk kebutuhan Anda? Tergantung pada apa yang paling penting bagi Anda.

Fitur #1: Kemudahan penggunaan

Microsoft Bookings terintegrasi dengan lancar dengan produk Microsoft 365, menawarkan pengalaman yang mulus bagi pengguna yang mengandalkan Outlook untuk pengelolaan email dan kalender.

Namun, penyiapannya bisa terasa membingungkan dan tidak intuitif bagi mereka yang berada di luar ekosistem Microsoft. Menavigasi platform ini juga bisa jadi rumit karena ketergantungannya yang besar pada proses khusus Microsoft.

Calendly, sebaliknya, dikenal dengan antarmuka yang bersih, modern dan proses pengaturan yang mudah diikuti. Desainnya yang intuitif dan pengaturan yang dapat disesuaikan memastikan pengalaman pengguna yang lancar, bahkan bagi mereka yang tidak terlalu tertanam dalam ekosistem tertentu.

Menghubungkan beberapa kalender di berbagai platform, seperti Google, Microsoft, dan Apple, memberikan Calendly keunggulan dalam fleksibilitas.

🏆 Pemenang: Calendly unggul dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna dan integrasi kalender lintas platform sedangkan Microsoft Bookings paling cocok untuk mereka yang sudah menggunakan Microsoft 365.

Fitur #2: Kemampuan integrasi

Microsoft Bookings terintegrasi secara mulus dengan rangkaian alat Microsoft, termasuk Teams, Outlook, dan OneDrive, yang ideal untuk bisnis yang sudah menggunakan Microsoft 365.

Namun, integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga lebih terbatas dibandingkan dengan alat lainnya.

Sementara itu, Calendly menawarkan lebih dari 100 integrasi dengan alat rapat online seperti Zoom, Google Calendar, dan banyak lagi, menjadikannya pilihan serbaguna bagi bisnis yang menggunakan alat bantu di luar Microsoft 365.

🏆 Pemenang: Meskipun jumlah integrasi Calendly jelas lebih banyak, ini benar-benar tergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda sudah berinvestasi pada Microsoft 365, Bookings menawarkan pengalaman yang efisien. Namun, integrasi Calendly yang ekstensif mungkin lebih cocok untuk bisnis yang menggunakan alat yang lebih luas.

Fitur #3: Keterjangkauan

Dalam hal harga, Microsoft Bookings jelas menonjol karena keterjangkauannya. Mulai dari hanya $7,20 per pengguna per bulan untuk ekosistem Microsoft 365, ini menawarkan nilai yang sangat baik, karena Anda juga mendapatkan akses ke rangkaian aplikasi seperti Teams, OneDrive, Outlook, Word, Excel, dan PowerPoint.

Calendly mulai dari $12 per kursi per bulan untuk paket standar dan $20 per kursi per bulan untuk paket tim. Meskipun ini mungkin merupakan investasi yang lebih besar untuk tim yang lebih besar, ini menawarkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan yang luar biasa.

🏆 Pemenang: Sekali lagi, ini sepenuhnya tergantung pada kebutuhan spesifik Anda.

Microsoft Bookings menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran untuk bisnis yang sudah menggunakan produk Microsoft. Namun, Calendly mungkin lebih cocok untuk bisnis yang lebih kecil atau perusahaan rintisan yang memprioritaskan kemudahan penggunaan daripada integrasi ekosistem.

Microsoft Bookings vs Calendly di Reddit

Kami beralih ke Reddit untuk melihat pendapat orang-orang tentang kedua produk dan penawaran mereka, dan pendapat yang cukup kuat di kedua kubu.

Sebagai contoh, seorang pengguna Reddit menulis panjang lebar tentang pengalaman positif mereka menggunakan Calendly:

Jujur saja, menurut saya Calendly adalah salah satu produk terbaik, jika bukan yang terbaik, yang ada di pasaran saat ini. Organisasi saya memiliki pengguna berbayar, dan bahkan dengan biaya $10-15/bulan, ini sepadan dengan otomatisasi alur kerja yang bisa Anda tambahkan sebelum dan sesudah rapat berlangsung (atau tidak).

Namun, pengguna Reddit lainnya berpendapat mendukung Microsoft Bookings, dengan pengguna lain tentang bagaimana platform ini sangat membantu mereka:

"Kami telah berhasil mengimplementasikan Microsoft Bookings untuk menjadwalkan wawancara kerja, menyederhanakan proses di seluruh organisasi kami. Alat ini menyelaraskan ketersediaan semua panelis wawancara dengan mudah. Kami membuat instance baru untuk setiap siklus perekrutan. Hasilnya? Pengurangan biaya administrasi yang signifikan, meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan koordinasi jadwal wawancara kami. 👍🏼_

Meskipun kedua alat bantu ini memiliki pendukungnya masing-masing, semua orang setuju bahwa menjadwalkan terlalu banyak pertemuan-apa pun alat bantu Anda-selalu buruk.

Namun untuk hari-hari ketika Anda benar-benar tidak bisa menghindari penjadwalan rapat demi rapat, baik Microsoft Bookings maupun Calendly mungkin tidak sesuai dengan tujuan Anda. Namun jangan khawatir-ada solusi untuk hal ini juga!

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Microsoft Bookings vs Calendly

Dalam hal penjadwalan janji temu, Microsoft Bookings dan Calendly adalah pilihan yang populer.

Namun, jika Anda mencari alat penjadwalan yang lebih dari sekadar mengelola janji temu, ClickUp mungkin merupakan pilihan terbaik.

ClickUp adalah alat manajemen proyek yang juga dapat digunakan sebagai perangkat lunak penjadwalan tugas . Perangkat lunak ini memungkinkan tim untuk mengelola tugas, tenggat waktu, dan janji temu di satu tempat.

Baik untuk mengelola rapat klien, berkoordinasi dengan tim Anda, atau mengatur tugas-tugas pribadi Anda, ClickUp menawarkan solusi komprehensif yang lebih baik daripada Microsoft Bookings dan Calendly.

Tetap mengetahui perkembangan proyek, mengoptimalkan alur kerja, dan berkolaborasi dengan mudah bersama tim Anda-semuanya dalam ClickUp

Berikut ini beberapa bonus tambahan yang membuat ClickUp lebih unggul dari pesaingnya:

Kelebihan ClickUp #1: Tampilan Kalender Tampilan Kalender ClickUp memungkinkan integrasi tanpa batas dengan alat seperti Google Kalender atau Microsoft Outlook. Ini sempurna bagi mereka yang mencari solusi serbaguna untuk mengelola tugas, tenggat waktu, dan janji temu di satu tempat.

Tetap terorganisir dan jangan pernah melewatkan tenggat waktu dengan Tampilan Kalender ClickUp, berkat pengingat bawaan yang membuat Anda tetap berada di jalur yang benar

ClickUp Calendar View menawarkan berbagai fitur, termasuk:

Tampilan yang dapat disesuaikan : Beralih antara tampilan harian, mingguan, bulanan, atau tampilan khusus

: Beralih antara tampilan harian, mingguan, bulanan, atau tampilan khusus Garis waktu tugas : Mengelola dan menyesuaikan fase proyek dengan mudah dengan jadwal tugas

: Mengelola dan menyesuaikan fase proyek dengan mudah dengan jadwal tugas Penjadwalan yang mudah : Penjadwalan seret dan lepas untuk tugas secara langsung di kalender

: Penjadwalan seret dan lepas untuk tugas secara langsung di kalender Berbagi publik : Bagikan kalender Anda secara publik untuk transparansi dan komunikasi

: Bagikan kalender Anda secara publik untuk transparansi dan komunikasi Sinkronisasi kalender eksternal : Integrasikan dengan Google Kalender, Outlook, dan kalender lainnya

: Integrasikan dengan Google Kalender, Outlook, dan kalender lainnya Pengingat acara: Atur peringatan yang dapat disesuaikan agar tidak pernah melewatkan tenggat waktu atau rapat penting

Fitur Tampilan Kalender ClickUp menawarkan solusi lengkap untuk manajer proyek dan tim yang ingin mengintegrasikan alur kerja mereka dengan jadwal mereka. Ini berarti ClickUp memberikan pengalaman optimal yang menggabungkan manajemen tugas dan perencanaan kalender dengan cara yang tidak dilakukan oleh Microsoft Bookings maupun Calendly.

Satu Peningkatan dari ClickUp #2: Rapat ClickUp

Dengan Rapat ClickUp anda bisa mengintegrasikan rapat secara langsung ke dalam alur kerja Anda dengan solusi lintas platform yang fleksibel yang terintegrasi dengan berbagai alat, termasuk Google Calendar, Outlook, dan bahkan Microsoft Teams.

Tetap kreatif dan terorganisir dengan fitur pengeditan ClickUp yang sangat kaya, sempurna untuk membuat catatan yang detail dan terstruktur selama rapat Anda

Dengan ClickUp Meetings, Anda bisa:

Membuat catatan rapat dengan pengeditan teks yang kaya

Mengelola agenda menggunakan daftar periksa untuk pengorganisasian

Mengatur rapat berulang dengan penjadwalan otomatis

Menetapkan item tindakan dan tugas kepada anggota tim

Gunakan perintah garis miring untuk membuat tugas dengan cepat

Menetapkan komentar kepada anggota tim untuk ditindaklanjuti

Fitur rapat ClickUp bahkan mengubah diskusi rapat menjadi tugas secara otomatis. Setelah rapat, ClickUp membuat tugas-tugas yang ditautkan, sehingga melacak kemajuan dan mengelola tanggung jawab menjadi mudah tanpa harus berpindah platform.

Satu Kelebihan ClickUp #3: Manajemen waktu Manajemen Waktu ClickUp membantu melacak, mengelola, dan mengoptimalkan waktu Anda secara efektif. Anda bisa mengatur estimasi waktu, memantau kemajuan, dan menerima pengingat untuk tugas-tugas yang akan datang.

Mulai atur waktu Anda dengan lebih efisien dengan fitur Manajemen Waktu ClickUp

Tim bisa mendapatkan manfaat dari perkiraan beban kerja dan peringatan yang dapat disesuaikan untuk mengelola tenggat waktu dan prioritas secara efisien.

Fitur Manajemen Waktu ClickUp adalah daya tarik besar bagi individu atau tim yang ingin menjadi lebih produktif. Tidak seperti Microsoft Bookings atau Calendly, ClickUp mengintegrasikan manajemen waktu secara langsung dengan jadwal proyek dan tugas tim, membantu Anda memenuhi tenggat waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu.

💡Tip Pro: Ingin menghemat lebih banyak waktu? Gunakan manajemen waktu dan templat perencana harian untuk membantu Anda memulai.

Templat Perencana Kalender ClickUp

Sebagai tambahan, templat Templat Perencana Kalender ClickUp sangat cocok untuk siapa saja yang ingin merencanakan hari mereka dengan mudah. Ini sepenuhnya dapat disesuaikan, apakah Anda ingin menjadwalkan pertemuan, menetapkan tenggat waktu, atau merencanakan acara.

Templat Perencana Kalender ClickUp

Dengan templat ini, Anda bisa:

Melacak kemajuan, memvisualisasikan tugas, dan mengatur kalender Anda dengan mudah dengan tampilan yang berbeda

Mengatur acara secara efektif dengan mengatur status khusus agar para pemangku kepentingan tetap mendapat informasi

Melacak tugas dan detail penting dengan Bidang Khusus untuk produktivitas maksimum

Memanfaatkan alat bantu seperti pelacakan waktu, tag, dan peringatan ketergantungan untuk menyempurnakan pelacakan acara lebih jauh lagi

Kemampuan untuk membuat perencana yang dipersonalisasi adalah keuntungan yang signifikan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat alur kerja yang unik khusus untuk proyek Anda. Tidak seperti Microsoft Bookings atau Calendly, dengan templat ini, ClickUp menawarkan penyesuaian pada tingkat yang jauh lebih dalam, yang membuatnya ideal untuk tim yang mencari solusi khusus.

One Up ClickUp #4: Penjadwalan dengan integrasi ClickUp + Calendly

Rencanakan, lacak, dan atur jadwal rapat dan kerja Anda dengan mudah dengan integrasi Calendly dari ClickUp

Dengan Integrasi Calendly + ClickUp anda dapat memetakan data dari Calendly ke dalam tugas ClickUp, secara otomatis menambahkan penerima tugas ke dalam rapat. Integrasi ini memastikan tugas dibuat dan diperbarui di ClickUp setiap kali ada rapat baru yang dijadwalkan di Calendly, sehingga mengurangi pekerjaan manual.

Dengan menghubungkan fitur penjadwalan Calendly dengan manajemen tugas ClickUp yang kuat, bisnis dapat membuat alur kerja yang mulus di mana rapat, tugas, dan tanggung jawab tim disinkronkan.

Integrasi ini merupakan kemenangan besar bagi tim yang mencari efisiensi tanpa harus berpindah-pindah alat.

Sederhanakan Rapat Anda dengan ClickUp Aplikasi penjadwalan telah menjadi lebih penting saat ini daripada sebelumnya. Jumlah rapat yang terus bertambah dan menuntut perhatian kita berarti alat bantu seperti Microsoft Bookings dan Calendly sangat penting.

Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan. Microsoft Bookings sangat ideal untuk tim yang banyak berinvestasi di Microsoft 365, menawarkan integrasi tanpa batas dengan Outlook, Teams, dan alat bantu Microsoft lainnya.

Calendly menonjol karena opsi integrasinya yang luas dan kemudahan penggunaannya, membuatnya sangat cocok untuk tim yang menggunakan beragam alat.

Namun, jika Anda menginginkan lebih dari sekadar perangkat lunak penjadwalan janji temu, ClickUp siap menghadapi tantangan. Perangkat lunak ini menggabungkan manajemen proyek, pelacakan tugas, dan fitur kolaborasi tim yang tangguh dengan alur kerja otomatis dan manajemen tugas berbasis AI.

ClickUp bisa menjadi pilihan utama untuk aplikasi perencana harian yang memungkinkan Anda mengelola kalender, rapat, dan seluruh rangkaian proyek dalam satu platform. Memulai dengan ClickUp toda y dan ubah cara Anda mengelola rapat, proyek, dan tim Anda!