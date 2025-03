10 Template Pelacakan Pesanan Penting untuk Menyederhanakan Manajemen Pengiriman Anda

Mengikuti perkembangan pesanan merupakan hal yang menantang, terutama ketika Anda berurusan dengan banyak pemasok. Melacak pengiriman yang masuk, mengirimkan pesanan tepat waktu, mengelola tingkat inventaris, dan yang lainnya membuat prosesnya menjadi rumit dan rentan terhadap kesalahan.

Hasilnya? Konsekuensi serius bagi bisnis, karyawan, dan pelanggan Anda. 😥

Jadi, bagaimana Anda dapat menyederhanakan manajemen pesanan? Dengan alat yang sangat berguna-template pelacakan pesanan!

Templat pelacakan pesanan seperti dasbor andal yang memberikan semua info terkait pesanan yang Anda butuhkan dalam sekejap. Untuk membantu Anda menemukan templat pelacakan pesanan terbaik, kami telah menyusun daftar sepuluh besar. Ikuti terus artikel ini hingga akhir untuk menemukan templat yang Anda butuhkan!

Apa Itu Templat Pelacakan Pesanan?

Templat pelacakan pesanan adalah alat yang ampuh untuk tetap terorganisir saat mengelola pesanan massal. Anggap saja sebagai daftar periksa utama yang membantu Anda melacak detail utama seperti nomor pesanan, deskripsi produk, status pengiriman, dan tanggal pengiriman-semuanya di satu tempat.

Templat bertindak sebagai pusat pusat di mana Anda dapat melacak status pesanan secara real-time, sehingga Anda tahu apa yang terjadi dengan setiap pesanan.

Templat pelacakan pesanan dapat membantu Anda:

Melacak detail pesanan : Mengelola nama produk, jumlah, nomor pesanan, dan informasi pelanggan di satu tempat

: Mengelola nama produk, jumlah, nomor pesanan, dan informasi pelanggan di satu tempat Memantau status pengiriman : Tetap terinformasi apakah pesanan sedang menunggu keputusan, dikirim, atau dikirim

: Tetap terinformasi apakah pesanan sedang menunggu keputusan, dikirim, atau dikirim Tetap berada di atas tenggat waktu : Pantau perkiraan tanggal pengiriman dan penundaan apa pun

: Pantau perkiraan tanggal pengiriman dan penundaan apa pun Mengatasi masalah lebih awal: Temukan penundaan atau ketidaksesuaian pesanan sebelum menjadi masalah yang lebih besar

Dengan segala sesuatunya terorganisir di satu tempat, Anda dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan komunikasi, dan memastikan pengiriman tepat waktu.

Apa yang Membuat Templat Pelacakan Pesanan yang Baik?

Templat pelacakan pesanan yang baik adalah sederhana, jelas, dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis Anda. Lebih dari segalanya, template harus sesuai dengan kebutuhan Anda dengan cara yang membuat bisnis Anda lebih efisien.

Saat menyelesaikan template pelacak pesanan Anda, kami sarankan Anda mencari 5 faktor utama berikut ini:

Kejelasan : Templat harus menyajikan informasi dalam tata letak yang bersih dan mudah dipahami, dengan bagian untuk setiap detail seperti info pelanggan, status pesanan, dan tanggal pengiriman

: Templat harus menyajikan informasi dalam tata letak yang bersih dan mudah dipahami, dengan bagian untuk setiap detail seperti info pelanggan, status pesanan, dan tanggal pengiriman Kemudahan penyesuaian: Pilih templat yang dapat disesuaikan berdasarkan jenis produk, layanan, atau proses pemenuhan Anda

Pilih templat yang dapat disesuaikan berdasarkan jenis produk, layanan, atau proses pemenuhan Anda Kesederhanaan: Templat pelacakan pesanan terbaik mudah dinavigasi, memastikan bahwa tim dapat dengan cepat mengakses dan memperbarui informasi pesanan

Templat pelacakan pesanan terbaik mudah dinavigasi, memastikan bahwa tim dapat dengan cepat mengakses dan memperbarui informasi pesanan Integrasi : Templat yang bagus bekerja dengan mulus dengan alat lain yang Anda gunakan, sepertiperangkat lunak manajemen pesanan dan sistem pembayaran

: Templat yang bagus bekerja dengan mulus dengan alat lain yang Anda gunakan, sepertiperangkat lunak manajemen pesanan dan sistem pembayaran Alat bantu visual: Menambahkan kejelasan visual pada templat Anda melalui kode warna atau indikator status dapat membantu tim Anda memprioritaskan berbagai hal

10 Templat Pelacakan Pesanan untuk Menyederhanakan Manajemen Pesanan

1. Templat Formulir Pesanan Produk ClickUp

Templat Formulir Pesanan Produk ClickUp

Pengiriman produk yang efisien merupakan inti dari layanan pelanggan yang luar biasa, dan semuanya dimulai dengan manajemen pesanan yang efektif. The Templat Formulir Pesanan Produk ClickUp dirancang untuk merampingkan proses manajemen pesanan, memberikan bisnis alat yang mudah digunakan untuk melacak dan mengelola pesanan dari awal hingga akhir.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk melihat status setiap pesanan secara real time-apakah sedang dikemas, dalam perjalanan, atau dikirim. Selain itu, Anda dapat menggunakan templat ini untuk mengumpulkan informasi pelanggan dengan mudah melalui formulir untuk kelancaran pengiriman produk.

Ini adalah salah satu yang terbaik templat formulir pemesanan untuk perusahaan yang menangani pesanan dalam jumlah besar dengan menyediakan metode terstruktur untuk melacak pesanan dan pengiriman. Dengan mengintegrasikan templat formulir pesanan ini ke dalam alur kerja Anda, Anda dapat

Merampingkan operasi dengan mengotomatiskan pelacakan pesanan

Mengoptimalkan logistik pengiriman untuk pengiriman yang lebih cepat dan lebih andal

Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan visibilitas waktu nyata ke dalam status pesanan mereka

Cocok untuk: Bisnis yang menangani pesanan dalam jumlah besar

2. Template Pesanan Pembelian dan Inventaris ClickUp

ClickUp Pesanan Pembelian dan Templat Inventaris

Kesulitan menangani persediaan dalam jumlah besar dan banyak pemasok? Templat Pesanan Pembelian dan Inventaris ClickUp cocok untuk Anda.

Template ini membantu Anda menstandarisasi proses pembelian untuk melacak jumlah pesanan, harga, dan pengiriman. Anda juga dapat menggunakan templat untuk melacak stok yang tersedia secara real time melalui Tampilan Tabel. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan pemesanan tepat waktu dan menghindari gangguan rantai pasokan.

Kasus penggunaan brilian lainnya dari templat ini adalah manajemen pemasok. Templat ini membantu Anda mengelola daftar semua vendor, harga, jadwal pengiriman, dan ketentuan pembayaran untuk merampingkan komunikasi.

Dengan mengintegrasikan ini templat pesanan pembelian ke dalam alur kerja Anda, Anda bisa:

Menyiapkan sistem pesanan pembelian dengan mudah

Menyederhanakan proses pemesanan dari awal hingga akhir

Memantau biaya pembelian

Cocok untuk: Organisasi yang memesan produk dari beberapa vendor

3. Templat Pesanan Swag Perusahaan ClickUp

Templat Pesanan Swag Perusahaan ClickUp

Barang-barang Stuff We All Get (Swag) sangat cocok untuk promosi merek dan membangun hubungan jangka panjang dengan karyawan dan pelanggan. Anda bisa memberikan barang-barang seperti kaos, botol air, tas jinjing, atau buku catatan, dengan logo perusahaan Anda di konferensi, pameran dagang, atau pertemuan klien.

Namun, pengadaan barang Swag bisa jadi merepotkan. Mencari vendor, memastikan penyesuaian, mengelola biaya, dan melacak inventaris-ada banyak hal yang terjadi di balik layar. Namun, aplikasi Templat Pesanan Barang Mewah Perusahaan ClickUp membuat pemesanan barang curian menjadi mudah.

Anda dapat menggunakan templat ini untuk mengatur anggaran barang curian dan membuat sistem untuk memesan dan melacak inventaris barang curian. Ini membantu Anda memusatkan informasi seperti detail produk, jumlah, jadwal pengiriman, dan kontak pemasok, sehingga mengurangi risiko kesalahan.

templat ini memungkinkan Anda untuk:* *

Memusatkan catatan pesanan inventaris barang curian

Menghindari kekurangan inventaris

Memastikan kontrol kualitas dan branding yang konsisten di seluruh acara dan kampanye

Cocok untuk: Agensi pemasaran dan periklanan, perusahaan rintisan, serta organisasi nirlaba dan badan amal

4. Templat Manajemen Inventaris ClickUp

Templat Manajemen Inventaris dan Pelacakan Pesanan ClickUp

The Templat Manajemen Inventaris ClickUp menyederhanakan pelacakan dan manajemen inventaris. Dengan memusatkan semua data inventaris, Anda dapat memantau tingkat stok secara real time. Hal ini mencegah kehabisan stok dan memastikan Anda memenuhi permintaan pelanggan tanpa penundaan atau gangguan dalam layanan.

Templat ini sangat berguna untuk operasi ritel dan e-commerce yang memungkinkan penilaian cepat atas kebutuhan inventaris dan pemesanan ulang secara tepat waktu.

Ditambah, dengan visibilitas yang jelas ke dalam status stok saat ini, templat ini:

Meningkatkan kolaborasi untuk memesan dan memperbarui catatan inventaris

Menyederhanakan proses pengadaan

Mengoptimalkan rantai pasokan dengan mengelola interaksi dengan pemasok

Memungkinkan catatan inventaris yang akurat

Selain itu, templat ini mengurangi biaya yang terkait dengan kelebihan stok/stok habis, sehingga membuka jalan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ideal untuk: Toko ritel, perusahaan manufaktur, bisnis e-commerce, dan bisnis perhotelan

💡Tip Pro: Anda dapat menautkan templat ini dengan perangkat lunak manajemen operasi untuk meningkatkan kolaborasi, mengurangi kesalahan, dan memenuhi permintaan pelanggan secara efektif.

5. Templat Laporan Inventaris ClickUp

Templat Laporan Persediaan dan Pelacakan Pesanan ClickUp

Bayangkan Anda sedang mempersiapkan kampanye promosi. Namun, Anda baru mengetahui di saat-saat terakhir bahwa produk terlaris Anda kekurangan stok. Sekarang, Anda harus menunda kampanye sampai Anda mendapatkan stok yang cukup.

Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa hal berikut Templat Laporan Persediaan ClickUp membantu Anda menghindari kejadian seperti itu. Templat ini memungkinkan bisnis untuk melacak status stok mereka secara real time dan membuat keputusan rantai pasokan yang tepat. Templat ini juga memudahkan untuk mengatur proses pemesanan yang efisien dengan mengantisipasi permintaan dan melakukan pemesanan terlebih dahulu.

dengan template ini, Anda dapat:* * Mengatur stok barang

Memelihara catatan inventaris yang akurat

Mengoptimalkan proses pemesanan

Membuat keputusan rantai pasokan yang tepat

Cocok untuk: Toko ritel, distributor grosir, bisnis farmasi dan pasokan medis

💡Tip Pro: Unduh dan integrasikan templat ini dengan perangkat lunak pengadaan untuk menyelaraskan wawasan inventaris Anda dengan strategi pembelian. Perangkat lunak ini akan membantu Anda menegosiasikan persyaratan pemasok yang lebih baik dan merampingkan alur kerja pengadaan.

6. Templat Log Pengiriman ClickUp

Templat Log Pengiriman dan Pelacakan Pesanan ClickUp

Apakah Anda sering mengalami kesalahan atau keterlambatan dalam pengiriman pelanggan? Ini dia! Templat Log Pengiriman ClickUp dapat membantu! Templat ini memusatkan semua informasi penting yang terkait dengan pesanan Anda, termasuk nomor pesanan, nama pelanggan, detail pesanan, jadwal pengiriman, alamat pengiriman, dan nomor pelacakan-semuanya dalam satu lokasi yang nyaman.

Dengan segala sesuatu yang terorganisir di ujung jari Anda, Anda dapat dengan mudah memantau dan mengelola setiap pengiriman, memastikan pemenuhan tepat waktu dan meminimalkan kesalahan

Dengan templat ini, Anda dapat:

Mengatur pengiriman berdasarkan tanggal, waktu, dan rute

Melacak jadwal pengiriman

Mengakses informasi penting tentang pengiriman dengan cepat

Membuat pelanggan tetap mendapatkan informasi terbaru tentang status pesanan mereka

Cocok untuk: Toko bahan makanan, perusahaan manajemen acara, dan distributor grosir

7. Templat Pelacak Pesanan oleh Jotform

via Jotform Templat Pelacak Pesanan JotForm adalah alat yang berharga untuk merampingkan manajemen pesanan di berbagai sektor. Baik Anda mengelola toko online, restoran, atau bisnis jasa, templat ini menyederhanakan manajemen pesanan dengan memusatkan nama pelanggan, nomor telepon, alamat pengiriman, email, barang yang dibeli, dan status pesanan.

Ada juga bagian tambahan untuk catatan pelanggan atau permintaan untuk pengiriman pelanggan yang efisien dan persetujuan pesanan. Selanjutnya, Anda bisa membagikan templat ini dengan tim Anda, sehingga semua orang mendapatkan informasi yang sama.

Ideal untuk: Toko e-commerce dan toko ritel online

Baca lebih lanjut: 10 Alternatif & Pesaing Jotform Terbaik di tahun 2024

8. Templat Pelacak Pesanan Online oleh Canva

via Canva Templat Pelacak Pesanan Online Canva adalah templat yang dapat disesuaikan yang membantu bisnis mengelola pesanan online. Antarmuka yang mudah digunakan memungkinkan Anda memantau semua pesanan-dari penempatan hingga pengiriman-dan melacak detail penting seperti informasi pelanggan, status pembayaran, dan pembaruan pengiriman.

Bagian terbaiknya adalah Anda bisa mengedit templat ini untuk menambahkan berbagai elemen desain, seperti logo merek, gambar latar belakang, dll. Namun, templat ini tidak menyediakan pembaruan secara real-time, dan Anda harus melakukan entri data secara manual.

Cocok untuk: Bisnis yang menawarkan layanan kreatif, seperti biro iklan dan pemasaran dan perusahaan perencanaan acara

9. Templat Inventaris Dasar oleh Template.net

via Template.net Templat Inventaris Dasar dari Template.net menonjol sebagai salah satu yang paling berguna templat inventaris untuk bisnis kecil. Ini menawarkan solusi langsung untuk melacak tingkat stok dan mengatur data produk.

Baik Anda menjalankan toko ritel kecil atau restoran lokal, templat ini membantu Anda memelihara catatan inventaris yang akurat dan mengoptimalkan operasi rantai pasokan.

Dengan menggunakan templat ini, Anda dapat:

Memantau persediaan yang tersedia

Mencegah situasi kelebihan stok

Mendapatkan wawasan tentang pergerakan stok

Menyederhanakan proses inventaris

Selain itu, Anda dapat mengintegrasikan templat dengan alat manajemen produk untuk menyederhanakan tugas-tugas dan mengelola sumber daya secara efektif.

Cocok untuk: Usaha kecil dengan sumber daya terbatas, seperti butik atau restoran lokal

Baca Lebih Lanjut: 11 Alat Manajemen Produk Terbaik

10. Templat Perintah Kerja oleh FMX

via FMX Templat Perintah Kerja dari FMX mengkonsolidasikan semua perintah kerja Anda di satu tempat. Anda dapat melacak detail pelanggan, detail masalah, status permintaan, pekerjaan yang diperlukan, dan biaya terkait. Ini menyediakan pelacakan dan manajemen pesanan yang komprehensif di setiap tahap proses.

Dengan menggunakan Templat Pesanan Kerja, Anda dapat:

Mendapatkan gambaran umum yang jelas tentang status setiap pesanan

Memastikan pengiriman layanan yang cepat

Dapatkan wawasan berharga tentang pekerjaan sebelumnya dengan log historis

Membuat keputusan yang tepat

Secara keseluruhan, templat ini memungkinkan Anda menangani semua pesanan di bawah satu atap sehingga Anda tidak melewatkan detail pesanan yang penting.

Cocok untuk: Perusahaan manufaktur, perusahaan layanan TI, dan perusahaan manajemen armada

Tidak Ada Lagi Penundaan Pengiriman Dengan Templat Pelacakan Pesanan ClickUp

Masing-masing templat ini menawarkan fitur unik untuk menangani aspek-aspek spesifik pelacakan pesanan dan manajemen inventaris. Saat memilih templat, ingatlah untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kejelasan, kemampuan penyesuaian, kesederhanaan, kemampuan integrasi, dan alat bantu visual.

Dengan menerapkan templat pelacakan pesanan yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda, Anda dapat meningkatkan akurasi pemenuhan pesanan, meningkatkan komunikasi dan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan manajemen inventaris. Jadi, luangkan waktu untuk mengevaluasi templat-templat ini dan pilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Namun, jika Anda ingin diperlengkapi dengan baik untuk menangani kompleksitas manajemen pesanan, pastikan untuk mencoba templat pelacakan pesanan ClickUp.

Daftar ke ClickUp sekarang

! Gratis! 🏃‍➡️