20 Contoh Sistem Manajemen Konten Terbaik untuk Mengubah Konten Anda

Di masa lalu, memperbarui konten situs web membutuhkan pengetahuan tentang HTML, CSS, atau pemrograman back-end. Ini berarti pemasar harus selalu bergantung pada pengembang untuk perubahan kecil sekalipun.

Sistem manajemen konten populer seperti WordPress dan Drupal telah membuat segalanya menjadi lebih mudah dengan antarmuka yang mudah digunakan, editor seret dan lepas, dan alat bantu WYSIWYG (What You See is What You Get).

Sekarang, banyak pengguna dalam tim pemasaran dapat membuat, mengedit, dan mempublikasikan konten secara kolaboratif tanpa memerlukan keahlian teknis. Tetapi dengan begitu banyak pilihan di pasar, bagaimana Anda memilih yang tepat?

Pada artikel ini, kami akan menjelaskan apa itu CMS dan apa yang dapat dilakukannya serta membahas 20 contoh sistem manajemen konten terbaik untuk bisnis. Mari kita mulai. ๐Ÿ‘‡

**Apa itu Sistem Manajemen Konten [CMS]?

Sistem manajemen konten, atau CMS, adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat, mengedit, dan mengelola konten situs web dengan mudah tanpa memerlukan pengetahuan teknis.

Anda dapat mempublikasikan postingan blog, menyesuaikan tata letak situs, atau memperbarui situs web perusahaan-semuanya dari dasbor yang mudah digunakan.

Sebagian besar Platform CMS memiliki dua bagian utama: Aplikasi Manajemen Konten [CMA], tempat Anda membuat dan mengelola konten, dan Aplikasi Pengiriman Konten [CDA], yang mengontrol tampilan di situs web Anda

Mereka juga menawarkan hosting web, memudahkan tim Anda untuk berkolaborasi dan mempublikasikan pembaruan tanpa memerlukan pengembang. Ditambah lagi, platform CMS menyertakan peralatan SEO dan fitur keamanan untuk membantu mengoptimalkan konten Anda dan menjangkau audiens Anda.

Fakta Menyenangkan: Menurut penelitian lebih dari 76 juta situs web menggunakan sistem manajemen konten (CMS). Di antara 1 juta situs web teratas berdasarkan lalu lintas, lebih dari 790.000 situs web didukung oleh CMS.

Apa yang Harus Diperhatikan dalam Sistem Manajemen Konten?

Untuk memenuhi standar industri, CMS yang baik harus memiliki fitur-fitur utama berikut ini:

Kemudahan Penggunaan: Sistem harus mudah digunakan, memungkinkan tim Anda mengelola konten dengan mudah tanpa keahlian teknis seperti HTML, CSS, dan lainnya. Jika terlalu rumit, Anda akan membuang-buang waktu untuk melakukan pembaruan sederhana

Sistem harus mudah digunakan, memungkinkan tim Anda mengelola konten dengan mudah tanpa keahlian teknis seperti HTML, CSS, dan lainnya. Jika terlalu rumit, Anda akan membuang-buang waktu untuk melakukan pembaruan sederhana Fleksibilitas: CMS Anda harus menangani berbagai jenis konten yang berbeda-apakah postingan blog, halaman produk, atau portofolio yang banyak gambar-tanpa mengorbankan kinerja. Hal ini membuatnya tetap efektif seiring pertumbuhan situs atau bisnis Anda

CMS Anda harus menangani berbagai jenis konten yang berbeda-apakah postingan blog, halaman produk, atau portofolio yang banyak gambar-tanpa mengorbankan kinerja. Hal ini membuatnya tetap efektif seiring pertumbuhan situs atau bisnis Anda Keamanan: Keamanan yang kuat sangat penting. Carilah fitur-fitur seperti autentikasi pengguna, pembaruan rutin, dan dukungan SSL untuk melindungi situs Anda dari virus dan ancaman yang tidak diinginkan

Keamanan yang kuat sangat penting. Carilah fitur-fitur seperti autentikasi pengguna, pembaruan rutin, dan dukungan SSL untuk melindungi situs Anda dari virus dan ancaman yang tidak diinginkan Integrasi: CMS yang baik harus mudah diintegrasikan dengan perangkat lain seperti platform pemasaran atau sistem pembayaran. Pastikan CMS ini mendukung pengaya atau API untuk koneksi yang lancar

CMS yang baik harus mudah diintegrasikan dengan perangkat lain seperti platform pemasaran atau sistem pembayaran. Pastikan CMS ini mendukung pengaya atau API untuk koneksi yang lancar Dukungan: Dukungan pelanggan yang responsif adalah kuncinya. Anda akan membutuhkan bantuan ketika Anda mengalami masalah atau ingin mencoba fitur-fitur baru

20 Sistem Manajemen Konten Terbaik untuk Digunakan

Memilih sistem manajemen konten (CMS) yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Dengan begitu banyak pilihan di luar sana, mungkin terasa sangat sulit untuk memilih yang terbaik untuk kebutuhan Anda.

Itulah mengapa saya dan tim saya di ClickUp telah menyusun daftar 20 contoh sistem manajemen konten terbaik yang dapat membantu Anda membuat, mengelola, dan mengoptimalkan kehadiran online Anda dengan mudah. Siap untuk menyelam lebih dalam? ๐Ÿ‘‡

1. ClickUp (Terbaik untuk menyederhanakan pembuatan konten dengan alat manajemen proyek)

ClickUp adalah platform lengkap yang dirancang untuk menyederhanakan pembuatan konten dan kolaborasi tim. Berbagai alat dan fiturnya memungkinkan Anda untuk mengelola konten digital dengan lancar. Mari jelajahi rangkaian fiturnya yang kaya bersama-sama.

Dokumen ClickUp

Sebagai contoh, Dokumen ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat dan mengatur konten di hub pusat sehingga kreator dan editor Anda dapat berkolaborasi dengan lancar dalam proyek apa pun yang berhubungan dengan konten.

Dengan fitur-fitur seperti pengeditan waktu nyata, komentar sebaris, dan riwayat versi, tim Anda bisa tetap selaras dan melacak perubahan tanpa ketinggalan. Anda juga dapat menyematkan tugas, menautkan dokumen, dan menetapkan item tindakan secara langsung di dalam dokumen, sehingga semua orang tetap fokus dan produktif saat mengerjakan bagiannya masing-masing.

Klik Tugas

Membuat, mengedit, membagikan, dan menyarankan konten tanpa hambatan menggunakan ClickUp Docs

Kemudian, Anda memiliki Tugas ClickUp adalah fitur untuk merencanakan, mengatur, dan berkolaborasi dalam proyek pemasaran apa pun. Anda bisa menggunakan Tasks untuk mengatur proses produksi konten yang sempurna dan membuatnya bergerak dengan lancar antara penulis, editor, atau tim SEO Anda.

Baik mengelola beberapa konten atau menangani kampanye yang lebih besar, Tasks menjaga semuanya tetap teratur dan mengalir secara efisien.

Memusatkan komunikasi dan manajemen tugas akan menghilangkan hambatan, sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar di setiap tahap karena tim Anda lebih fokus untuk menghasilkan konten berkualitas tinggi.

Membuat Tugas ClickUp untuk menetapkan tanggung jawab, menetapkan tenggat waktu, dan melacak kemajuan

Gabungkan ini dengan Otomatisasi alur kerja yang didukung AI dan Anda akan memiliki sistem manajemen konten yang menangani sebagian besar pekerjaan untuk Anda. Sebagai contoh, sistem ini secara otomatis menugaskan sebuah tulisan kepada editor Anda saat penulis mengirimkannya.

Anda juga bisa mengatur pemicu untuk tugas-tugas tindak lanjut, seperti memberi tahu tim SEO setelah konten disetujui, memastikan setiap langkah proses mengalir tanpa intervensi manual.

Otomatisasi ini menjaga alur kerja tetap berjalan lancar dan menghilangkan kebutuhan akan pengawasan yang konstan.

Klik Tampilan Kalender

Jaga agar tugas manajemen konten Anda tetap sinkron dengan Tampilan Kalender ClickUp

Selain itu, Tampilan Kalender ClickUp membantu tim Anda tetap sesuai jadwal dengan penerbitan konten, pengeditan, dan banyak lagi. Ini memungkinkan Anda untuk melacak dan mengelola tugas-tugas manajemen konten Anda pada platform visual, meningkatkan keterbacaan secara signifikan.

Anda juga dapat menjadwalkan tugas secara langsung dalam Tampilan Kalender dan mengatur peringatan serta pengingat untuk memastikan Anda tidak pernah melewatkan tenggat waktu penerbitan atau pengeditan konten.

Dan jika Anda tidak ingin memulai dari awal untuk membuat sistem manajemen konten dengan berbagai opsi ClickUp, Anda bisa mengandalkan opsi yang sudah jadi templat dokumen . ClickUp memiliki pustaka 1000+ templat yang membuat pembuatan konten menjadi mudah. Mari kita lihat semuanya.

Template Manajemen Konten ClickUp

Templat Manajemen Konten ClickUp dirancang untuk membantu Anda mengatur dan mengelola proyek pembuatan konten.

The Templat Manajemen Konten ClickUp adalah salah satu yang terbaik dalam hal ini. Templat ini membantu Anda menjadwalkan tugas-tugas yang berhubungan dengan konten seperti kreasi dan publikasi pada satu platform terpadu di mana beberapa anggota tim bisa bekerja untuk mengelola konten Anda yang luar biasa.

Templat ini juga:

Menawarkan cara terstruktur untuk merencanakan, melacak, dan mengukur kinerja konten, meningkatkan koordinasi tim

Memberikan visibilitas ke dalam kemajuan konten dengan dasbor bawaan

Menjaga agar pemformatan Anda tetap konsisten dan mempermudah pembaruan atau revisi konten

Menghemat waktu dengan menyederhanakan proses penerbitan, memastikan pengiriman konten yang cepat

Klik fitur terbaik

Buat dokumen yang dapat dibagikan dan edit secara real time. Anda dapat menghubungkan alur kerja Anda menggunakan Klik Dokumen untuk berkolaborasi dengan lancar dan mewujudkan ide bersama tim Anda. Ketik konten Anda di Dokumen dan biarkan rekan tim Anda memberikan saran dan pengeditan secara langsung

Pilih dari 100+ otomatisasi untuk menyederhanakan manajemen konten dan mengotomatiskan proses penerbitan, konten email, dan kampanye pemasaran dengan Otomatisasi ClickUp . Anda bahkan dapat membuat otomatisasi Anda sendiri menggunakan sistem When-Then yang sederhana

Mengotomatiskan tugas yang berulang dan menghemat waktu yang tak terhitung jumlahnya dengan ClickUp Automations

Tingkatkan pembuatan konten menggunakan Otak ClickUp asisten yang didukung oleh AI, untuk menghasilkan ide, meningkatkan tulisan, dan merampingkan proses dari curah pendapat hingga pengeditan akhir

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat basis pengetahuan di seluruh perusahaan dan sebagai asisten manajemen konten pribadi

Gabungkan tugas, dokumen, otomatisasi, dan tim Anda dengan Brain untuk memberikan akses instan ke pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan. Brain dapat memberikan pembaruan kemajuan yang konstan tentang strategi konten Anda

Mendorong inisiatif konten ke depan menggunakan Sasaran ClickUp untuk menetapkan tujuan yang jelas, melacak kemajuan, dan tetap fokus mulai dari perencanaan hingga penyelesaian

Tetap berada di atas setiap tugas dan menjaga pekerjaan tetap mengalir dengan lancar dengan ClickUp Goals

Gabungkan pembuatan konten dengan pelacakan dan penugasan tugas untuk kolaborasi dan publikasi yang efisien menggunakan Tasks and Goals

Keterbatasan ClickUp

Meskipun sangat berguna, opsi kustomisasi yang mendalam dapat memakan waktu untuk menyiapkannya dengan benar

Harga ClickUp

Gratis selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan harga $7/bulan per anggota

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Kami menggunakan ClickUp untuk mengelola dan melacak jalur pembuatan konten media sosial dan digital kami. Hal ini memungkinkan kami untuk melihat status setiap bagian konten (dalam proses, perlu diedit, dijadwalkan, dll.) bersama dengan siapa perancang utamanya. Hal ini juga menghilangkan semua komunikasi email bolak-balik karena bagian komentar untuk setiap tugas dapat digunakan untuk membahas dan mendelegasikan tugas/langkah selanjutnya (melayani kebutuhan untuk melacak dan menindaklanjuti siklus pembuatan konten kami).

Sid Babla, Koordinator Program Kesejahteraan, Dartmouth College

2. WordPress (Terbaik untuk pembuatan situs web yang mudah digunakan dengan plugin dan tema yang luas)

Via: WordPress WordPress adalah salah satu platform CMS yang paling populer di kalangan bisnis. Ini adalah platform sumber terbuka yang sangat fleksibel dan ramah pengguna untuk pemula. Tidak seperti kebanyakan sistem manajemen konten, berbagai tema dan pluginnya memudahkan untuk menyesuaikan konten Anda, dan sistem pengeditan blok menyediakan cara yang mudah untuk mengedit blog dan situs web Anda.

Fitur-fitur terbaik WordPress

Bangun situs web, blog, toko online, atau situs portofolio apa pun dengan integrasi toko, analisis, buletin, dan media sosial

Tambahkan fitur-fitur seperti animasi tambahan dan personalisasi konten dinamis tanpa coding menggunakan ribuan plugin berbayar dan gratis

Dapatkan struktur URL, tag, dan kategori yang ramah SEO untuk semua konten

Keterbatasan WordPress

Mengandalkan banyak pembangun, plugin, dan tema untuk pengalaman CMS kustom dapat menyebabkan perlambatan kinerja dan risiko keamanan

Pengguna telah melaporkan bahwa beberapa pengaya mungkin tidak kompatibel dengan pengaya lainnya

Harga WordPress

Personal: $4/bulan

$4/bulan Premium: $8/bulan

$8/bulan Bisnis: $25/bulan

$25/bulan Perdagangan: $45/bulan

$45/bulan Perusahaan: Mulai dari $25.000/tahun

Penilaian dan ulasan WordPress

G2: 4.4/5 (2.500+ ulasan)

4.4/5 (2.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (14.900+ ulasan)

Fakta Menarik: WordPress memiliki pangsa pasar CMS terbesar dengan 62,7%, menurut penelitian . Selain itu, ada sekitar 38.000.000 situs web WordPress yang aktif di seluruh dunia. Wow!

3. Ghost (Terbaik untuk membuat situs web penerbitan yang minimalis, cepat, dan ramah SEO)

Via: Hantu Ghost adalah CMS tanpa kepala yang dirancang untuk penerbit profesional. CMS ini menyediakan editor intuitif yang mendukung penurunan harga, memungkinkan para penulis untuk fokus pada konten mereka tanpa gangguan. Selain manajemen konten web, Ghost menawarkan hosting web terkelola untuk menyederhanakan proses penyiapan.

Fitur terbaik Ghost

Dapatkan kecepatan pemuatan konten yang cepat (hingga 19 permintaan secara bersamaan)

Hasilkan metadata khusus untuk mesin pencari dan data terstruktur untuk jejaring sosial dengan peta situs XML yang terperinci secara otomatis

Memungkinkan tim Anda untuk menunjukkan ROI langsung dari pemasaran konten dengan pembuatan prospek dan buletin email bawaan

Keterbatasan host

Tidak memiliki aplikasi seluler khusus

Beberapa pengguna mengeluhkan kurangnya analisis bawaan pada kunjungan halaman atau perilaku pengguna

Tidak ada opsi pemformatan teks kaya langsung

Harga host

Pemula: $9/bulan untuk 500 anggota

$9/bulan untuk 500 anggota Pembuat: $25/bulan untuk 1000 anggota

$25/bulan untuk 1000 anggota Tim: $50/bulan untuk 1000 anggota

$50/bulan untuk 1000 anggota Bisnis: $199/bulan untuk 10.000 anggota

Penilaian dan ulasan host

G2: 4.1/5 (30+ ulasan)

4.1/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (40+ ulasan)

Tahukah Anda? CMS tanpa kepala adalah sistem manajemen konten yang memisahkan lapisan presentasi (tempat konten disajikan) dari bagian belakang (tempat konten dikelola). Jenis CMS ini memungkinkan Anda untuk mengelola konten di satu tempat dan dapat menyebarkan konten tersebut pada saluran digital apa pun yang Anda pilih.

baca Juga:* *๐Ÿ“– Baca Juga Cara Menggunakan AI untuk Mengotomatiskan Tugas

4. Wix (Terbaik untuk pemula yang mencari pembangun situs web seret dan lepas yang intuitif)

Via: Wix Wix menawarkan kombinasi yang kuat antara sistem manajemen konten dan pembangun situs web, menyediakan solusi lengkap bagi para pengguna untuk membuat, mengelola, dan menskalakan situs web mereka. Antarmuka seret dan lepas yang mudah digunakan memudahkan para pemula untuk memulai.

Fitur terbaik Wix

Melakukan kustomisasi tanpa kode yang cepat dan mudah untuk konten apa pun di situs web Anda

Secara otomatis membuat beberapa halaman dengan satu desain yang terhubung ke konten Anda menggunakan halaman dinamis

Jadikan situs Anda mendapat peringkat lebih tinggi di mesin pencari dengan alat SEO bawaan

Keterbatasan Wix

Beberapa pengguna mengeluhkan kecepatan muat situs web yang lambat pada perangkat seluler

Saat menambahkan item dari sumber lain, opsi kustomisasi mungkin terbatas

Harga Wix

Ringan: $17/bulan

$17/bulan Core: $29/bulan

$29/bulan Bisnis: $36/bulan

$36/bulan Business Elite: $159/bulan

Penilaian dan ulasan Wix

G2: 4.2/5 (1.600+ ulasan)

4.2/5 (1.600+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (9.700+ ulasan)

5. Squarespace (Terbaik untuk situs web yang memukau secara visual dengan piranti desain bawaan)

melalui: *[_Squarespace]( https://de.squarespace.com/press-coverage/2016/6/15/website-publishing-platform-digs-deeper-into-analytics)* Squarespace terkenal sebagai platform all-in-one untuk manajemen konten situs web.

Perangkat ini menyediakan lebih dari 100 templat yang dapat disesuaikan, fitur blog bawaan, kemampuan eCommerce, dan fitur penjadwalan janji temu untuk situs web. Ini juga membantu Anda melacak analisis konten Anda untuk menemukan postingan paling populer melalui lalu lintas situs.

Fitur-fitur terbaik Squarespace

Akses templat berkualitas tinggi yang dapat disesuaikan untuk mempublikasikan konten yang baik secara visual dan struktural

Memanfaatkan AI Squarespace sebagai agensi kreatif Anda untuk ide awal konten

Promosikan blog Anda dan tingkatkan lalu lintas dengan alat SEO bawaan, kampanye email, dan akun media sosial bawaan

Keterbatasan Squarespace

Tidak memiliki opsi kustomisasi tingkat lanjut pada elemen desain

Ketidakfleksibelan desain yang terbatas untuk perubahan komponen pada situs web yang sudah dibuat

Harga Squarespace

Pribadi: $16/bulan

$16/bulan Bisnis: $23/bulan

$23/bulan Dagang Dasar: $28/bulan

$28/bulan Commerce Lanjutan: $52/bulan

Penilaian dan ulasan Squarespace

G2: 4.4/5 (1.000+ ulasan)

4.4/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (3.000+ ulasan)

6. Joomla (Terbaik untuk pengembang yang membutuhkan fleksibilitas dan kustomisasi situs yang ekstensif)

Via: Joomla.org Joomla adalah perangkat CMS fleksibel yang menyeimbangkan antara kemudahan penggunaan dan fungsionalitas. Fitur-fitur intinya meliputi kustomisasi yang mudah, manajemen konten, dan dukungan profesional. Joomla menawarkan pelokalan dalam lebih dari 70 bahasa dan SEO yang luar biasa dan URL SEF (Search Engine Friendly).

Fitur terbaik Joomla

Gunakan editor WYSIWYG Joomla untuk mengedit konten tanpa pengetahuan pengkodean

Mengedit konten Anda sambil menjelajahi situs Anda secara bersamaan untuk mendapatkan pratinjau waktu nyata menggunakan sistem pengeditan frontend Joomla

Akses alat SEO bawaan dan plugin pihak ketiga untuk meningkatkan peringkat mesin pencari

Keterbatasan Joomla

Merancang situs web kustom tanpa pengalaman pengembang bisa jadi menantang

Menggunakan beberapa plugin dan modul sekaligus dapat menyebabkan konflik versi dan pembaruan yang gagal

Harga Joomla

Personal: $99/tahun

$99/tahun Bisnis: $199/tahun

$199/tahun Agensi: $399/tahun

Penilaian dan ulasan Mozilla

G2: 4/5 (380+ peringkat)

4/5 (380+ peringkat) Capterra: 4.2/5 (600+ peringkat)

7. Drupal (Terbaik untuk situs web yang sangat skalabel, aman, dan kompleks)

Via: Drupal Drupal adalah CMS sumber terbuka yang sering digunakan untuk situs web yang kompleks dengan kebutuhan kustomisasi yang tinggi. Sangat modular dan fleksibel, membuatnya ideal untuk berbagai industri, seperti Ritel, FinTech, Travel, E-Commerce, dan banyak lagi. Drupal mendukung lebih dari 100 bahasa.

Fitur terbaik Drupal

Memanfaatkan fitur multisite dan Content-as-a-Service (CaaS) Drupal untuk manajemen siklus hidup konten digital yang komprehensif

Memanfaatkan tema yang disertakan dan sistem templating Twig untuk kustomisasi desain yang fleksibel

Meningkatkan aksesibilitas dengan menggunakan metadata terstruktur untuk pembaca layar dan menerapkan alat editorial untuk memastikan pembuatan konten yang dapat diakses

Keterbatasan Drupal

Muncul dengan kurva pembelajaran yang curam dan membutuhkan pengetahuan pengembangan web yang luas untuk penyiapan dan pemeliharaan

Pembaruan rutin dapat merepotkan bagi administrator situs untuk mempertahankannya

Harga Drupal

Gratis untuk digunakan

Penilaian dan ulasan Drupal

G2: 3.8/5 (400+ ulasan)

3.8/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (450+ ulasan)

8. Shopify (Terbaik untuk toko e-Commerce dengan inventaris dan manajemen penjualan yang lancar)

Via: Shopify Shopify identik dengan bisnis eCommerce. Anda dapat menggunakannya untuk membangun dan mengelola toko online dengan mudah. Dengan Shopify, Anda mendapatkan piranti untuk hosting web, manajemen inventaris, analisis, dan saluran penjualan. Kemampuan perdagangan omnichannel Shopify memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten di mana saja.

Fitur terbaik Shopify:

Sederhanakan desain toko online dengan bagian dan blok editor web

Optimalkan tema Shopify Anda untuk seluler, memastikan toko Anda berfungsi dengan baik di semua perangkat

Dapatkan laporan terperinci tentang penjualan, perilaku pelanggan, dan wawasan pemasaran di semua platform online Anda

Keterbatasan Shopify

Biaya transaksi dan biaya aplikasi dapat dengan cepat bertambah, sehingga cukup mahal untuk usaha kecil

Tidak memiliki perangkat SEO tingkat lanjut

Harga Shopify

Lite: $9/bulan

$9/bulan Dasar: $29/bulan

$29/bulan Standar: $79/bulan

$79/bulan Lanjutan: $299/bulan

Penilaian dan ulasan Shopify

G2: 4.4/5 (4.500+ ulasan)

4.4/5 (4.500+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (6.400+ ulasan)

9. Magento (Terbaik untuk bisnis eCommerce tingkat lanjut yang membutuhkan skalabilitas dan kustomisasi)

Via: Adobe Commerce Magento, sekarang Adobe Commerce, adalah solusi eCommerce dengan CMS yang membantu Anda membangun pengalaman B2B dan B2C yang unik dan dipersonalisasi melalui toko online Anda.

Tidak seperti sistem manajemen konten lainnya, Magento memanfaatkan AI untuk mengirimkan konten dan promosi yang relevan secara real time dan meningkatkan produktivitas tim Anda secara keseluruhan dengan alat bantu penjualan berbasis AI. CMS tanpa kepala yang menggunakan API memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dengan cepat.

Fitur terbaik Magento

Kelola konten B2B dan B2C Anda dari satu antarmuka tunggal

Melokalkan semua situs Anda sesuai merek, katalog, negara, dan mata uang Anda

Akses personalisasi tanpa batas dengan solusi Adobe Experience Cloud yang terintegrasi

Keterbatasan Magento

Biaya CMS untuk pengembangan dan pemeliharaan dapat meningkat, menambah beban biaya

Lebih disukai untuk bisnis yang memiliki tim pengembangan internal

Harga Magento

Adobe Commerce Pro: Harga khusus

Harga khusus Layanan Terkelola: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Magento

G2: 4/5 (500+ ulasan)

4/5 (500+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

10. TYPO3 (Terbaik untuk situs web perusahaan berskala besar dengan manajemen multibahasa dan multi-situs)

Via: t3planet.com TYPO3 adalah CMS perusahaan sumber terbuka yang berkembang pesat dengan komunitas globalnya yang luas. Cerdas sistem manajemen konten membantu menyampaikan konten Anda di berbagai platform digital dan mengelola semuanya dengan alur kerja penulisan yang cerdas, DAM, dan SEO.

Fitur terbaik TYPO3

Mengelola konten di seluruh situs web tanpa batas menggunakan kemampuan multisite dan multibahasa TYPO3, dengan pelokalan khusus dalam satu instalasi

Pertahankan pengalaman pengguna yang konsisten dan menarik di semua perangkat, saluran, dan pengguna

Mengintegrasikan seluruh saluran pemasaran digital Anda dalam backend TYPO3 untuk manajemen yang lancar tanpa harus berpindah-pindah sistem

Keterbatasan TYPO3

Beberapa pengguna telah memperhatikan penurunan kinerja pada perangkat seluler

Pengguna menghadapi kurangnya pengembang yang kompeten dan banyaknya pengguna yang tidak berkontribusi yang bekerja dengan TYPO3

Harga TYPO3

Gratis selamanya

Penilaian dan ulasan TOTO3

G2: 3.9/5 (30+ peringkat)

3.9/5 (30+ peringkat) Capterra: 3.9/5 (25+ peringkat)

11. Hubspot CMS (Terbaik untuk mengintegrasikan manajemen konten dengan pemasaran dan CRM)

Via: HubSpot HubSpot menawarkan perangkat lunak CMS (Content Hub) yang berfokus pada menarik lalu lintas, menghasilkan prospek, dan meningkatkan pendapatan. Ini menyederhanakan proses pembuatan dan pengelolaan situs web bisnis modern dan memiliki beberapa alat CMS yang berguna yang dapat digunakan oleh orang-orang non-teknis juga.

Fitur pembedanya adalah mudah diintegrasikan dengan platform pelanggan HubSpot, yang menjadikannya satu-satunya alat yang Anda perlukan untuk membangun situs web, meluncurkan kampanye pemasaran, menangkap prospek, dan menindaklanjuti prospek hanya dari satu tempat.

Fitur-fitur terbaik Hubspot

Integrasikan dengan berbagai alat pemasaran, penjualan, layanan, dan CRM HubSpot

Buat dan kelola konten dengan tema situs web dan templat halaman yang telah dibuat sebelumnya

Akses pustaka lebih dari 3.500 templat gratis dan berbayar dengan modul seret dan lepas

Keterbatasan Hubspot

Migrasi ke HubSpot dapat menimbulkan tantangan, seperti duplikasi data dan catatan data yang tidak lengkap

Pengguna sering menghadapi kesulitan saat mengintegrasikan situs web mereka yang sudah ada dengan HubSpot, terutama dengan integrasi CRM

Harga Hubspot

Paket Profesional: $300/bulan

$300/bulan Paket Perusahaan: $900/bulan

Penilaian dan ulasan Hubspot

G2: 4.5/5 (1.500+ ulasan)

4.5/5 (1.500+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (70+ ulasan)

**Tahukah Anda? Sejarah sistem manajemen konten dimulai pada tahun 1989 ketika Tim Berners-Lee mengusulkan sistem hiperteks berbasis internet, HTML, dan menulis peramban serta perangkat lunak server pada akhir tahun 1990.

12. Contentful (Terbaik untuk menyampaikan konten omnichannel dengan arsitektur tanpa kepala)

Via: Puas Contentful menstandarkan dan menyinkronkan konten di satu tempat dan menyusun pengalaman di berbagai merek, wilayah, dan saluran. Salah satu fiturnya yang menonjol adalah memungkinkan Anda mereferensikan semua konten digital Anda, termasuk gambar, teks, artikel, dan lain-lain, untuk membentuk grafik konten yang kohesif.

Fitur terbaik yang lengkap

Berkolaborasi dengan tim Anda dalam Pratinjau Langsung untuk visualisasi dan pengoptimalan konten yang lebih baik

Optimalkan pengalaman penelusuran dengan filter yang sudah dibuat sebelumnya dan filter khusus

Merancang dan membangun model konten dengan membuat tipe konten dengan generator tipe konten AI

Keterbatasan konten

Pengguna harus membiasakan diri dengan pendekatan API-first, yang bisa jadi menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat

Tidak cocok untuk aplikasi e-commerce ekstensif yang membutuhkan dukungan multi-mata uang atau manajemen inventaris waktu nyata

Harga yang sesuai dengan kebutuhan

Harga khusus

Penilaian dan ulasan yang penuh isi

G2: 4.2/5 (300+ ulasan)

4.2/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (50+ ulasan)

13. Webflow (Terbaik untuk mendesain dan meluncurkan situs web secara visual tanpa pengkodean)

Via: Aliran Web Webflow adalah platform perancangan SaaS berbasis cloud dan CMS yang berspesialisasi dalam membuat situs web tanpa keahlian pengkodean. Platform ini dapat membuat blog yang menarik secara visual dan fungsional, toko e-Commerce, laman landas, situs web, dan banyak lagi.

Salah satu fitur unik Webflow adalah Live Prototyping, yang menutup kesenjangan antara mockup desain dan situs akhir dalam proses perancangan.

Fitur-fitur terbaik Webflow

Bangun tata letak halaman, elemen visual, gaya, dan interaktivitas di situs web Anda tanpa menggunakan kode apa pun

Optimalkan situs Anda untuk SEO dengan pengalihan 301 dan halaman 401 khusus

Lindungi situs Anda dengan langkah-langkah keamanan yang tangguh seperti sertifikat SSL gratis, filter anti-DDoS, dan dukungan untuk situs yang dilindungi kata sandi

Keterbatasan aliran web

Model harga dapat membingungkan, terutama terkait batasan paket pada fitur-fitur tertentu

Ketika jumlah item CMS meningkat melebihi 100, pengguna melaporkan waktu muat yang lebih lambat dan penurunan performa

Harga Webflow

Paket situs umum

Pemula: Gratis

Gratis Dasar: $18/bulan

$18/bulan CMS: $29/bulan

$29/bulan Bisnis: $49/bulan

$49/bulan Perusahaan: Harga khusus

Paket situs eCommerce

Standar: $42/bulan

$42/bulan Plus: $84/bulan

$84/bulan Lanjutan: $235/bulan

Paket ruang kerja

Pemula: Gratis

Gratis Core: $28/bulan per kursi

$28/bulan per kursi Pertumbuhan: $60/bulan per kursi

$60/bulan per kursi Enterprise: Harga khusus

Harga khusus Pekerja lepas: $24/bulan per kursi

$24/bulan per kursi Agensi: $42/bulan per kursi

Penilaian dan ulasan Webflow

G2: 4.4/5 (580+ ulasan)

4.4/5 (580+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (240+ ulasan)

14. Craft CMS (Terbaik untuk membuat situs web yang kaya konten dengan fleksibilitas pengembang)

Via: CraftCMS Craft merupakan CMS yang fleksibel dan ramah-pengguna yang dibangun di atas kerangka kerja dan piranti-piranti sumber terbuka. CMS ini dilengkapi dengan Craft Cloud, sebuah platform hosting yang dapat diskalakan.

Platform ini memiliki banyak sekali fitur unik, seperti Matrix in Matrix dan Field Instances. Yang pertama memungkinkan pengguna untuk mengelola entri bersarang, bukannya blok di samping kartu, daftar entri, dan banyak lagi. Ini juga mendukung penggunaan kembali bidang kustom dalam tata letak bidang yang sama - masing-masing dengan pegangan, instruksi, dan ketentuannya.

Fitur-fitur terbaik CMS Craft

Tentukan konten Anda dengan bidang khusus yang dikelola secara terpusat di Craft

Perluas kegunaan Craft dengan berbagai plugin seperti Google Cloud, PayPal, Azure, dan lainnya

Lihat bagaimana konten Anda akan terlihat dan berfungsi bahkan selama pengeditan dengan Pratinjau Langsung yang dapat dibagikan

Keterbatasan CMS Craft

CraftCMS memiliki pilihan plugin yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WordPress, yang dapat membatasi fungsionalitas untuk situs yang lebih besar atau lebih kompleks

Pembuatan peta situs Craft saat memuat halaman dapat berdampak negatif pada kinerja, terutama untuk situs dengan banyak halaman

Harga CMS Craft

Solo: Gratis

Gratis Tim: $279/proyek

$279/proyek Pro: $399/proyek

$399/proyek Perusahaan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan CMS Craft

G2: 4.2/5 (45+ ulasan)

4.2/5 (45+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

15. Concrete5 (Terbaik untuk pengeditan dalam konten bagi pengguna non-teknis)

Via: concretecms.org Concrete5 adalah CMS untuk para desainer dan pengembang. CMS ini dilengkapi dengan perangkat pengeditan yang kuat dan intuitif dengan dukungan untuk pengeditan WYSIWYG.

Platform ini mengklaim bahwa rangkaian fiturnya yang komprehensif menghilangkan kebutuhan akan ekstensi. Karena Concrete5 memberikan peran dan grup untuk akses terkontrol hingga ke blok teks individual, kolaborasi menjadi sangat mudah.

Fitur terbaik Concrete5

Melacak pengeditan dengan log perubahan yang komprehensif dan meninjau dan mengembalikan pengeditan dengan kontrol versi yang mudah

Menyempurnakan izin tingkat lanjut untuk keamanan dan akses ke fitur apa pun

Menghasilkan formulir dinamis untuk konten yang diketik dengan penyimpanan otomatis dan draf

Keterbatasan Concrete5

Tutorial dan sumber daya komunitas yang terbatas dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi pengguna baru

Pengguna yang mempertimbangkan peralihan dari WordPress ke Concrete CMS mengungkapkan kekhawatiran tentang proses migrasi dan apakah mereka akan kehilangan fungsionalitas

Harga Concrete5

Paket pemula: $ 4,99/bulan

$ 4,99/bulan Paket bisnis: $19/bulan

Penilaian dan ulasan Concrete5

G2: 4.5/5 (60+ ulasan)

4.5/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (50+ ulasan)

16. Silverstripe (Terbaik untuk membuat situs web yang dapat diskalakan dengan keamanan yang kuat)

Via: Silverstripe Silverstripe adalah sistem manajemen konten (CMS) sumber terbuka yang populer di kalangan pengembang karena fleksibilitas dan kemampuan kustomisasinya.

Dibangun di atas PHP, memungkinkan modifikasi ekstensif untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis. Antarmuka yang ramah pengguna dan fitur keamanan yang kuat membuatnya dapat diakses oleh para pengembang dan pembuat konten.

Fitur-fitur terbaik Silverstripe

Tambahkan fungsionalitas ekstra seperti menyiapkanalur kerja persetujuan konten dengan pengaya

Mengonfigurasi berbagai tingkat akses untuk mengedit berbagai bagian situs Anda

Menampilkan struktur hierarki halaman, memindahkan halaman, dan mengunggah file menggunakan seret dan lepas

Keterbatasan garis perak

Tidak menawarkan banyak opsi untuk templat yang telah dirancang sebelumnya atau fungsi tambahan tanpa upaya kustomisasi yang ekstensif

Kurangnya dukungan komunitas dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya

Harga Silverstripe

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Silverstripe

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

17. DotNetNuke (Terbaik untuk membangun aplikasi tingkat perusahaan pada kerangka kerja .NET)

Via: dnnsoftware.com DotNetNuke, umumnya dikenal sebagai DNN, adalah CMS yang kuat yang dibangun di atas kerangka kerja Microsoft ASP.NET. Dirancang untuk menyediakan platform yang aman dan fleksibel untuk membangun dan mengelola situs web dinamis.

DNN sangat cocok untuk bisnis yang membutuhkan infrastruktur keamanan yang kuat dan integrasi dengan teknologi Microsoft lainnya.

Fitur terbaik DotNetNuke

Tetapkan izin ke modul tertentu pada halaman tertentu

Kelola ratusan atau ribuan situs dari satu contoh DNN dengan manajemen multi-situs

Akses ratusan ekstensi pihak ketiga gratis dan komersial untuk fungsionalitas tambahan

Keterbatasan DotNetNuke

Platform ini bisa jadi menakutkan bagi pengguna baru yang tidak terbiasa dengan kerangka kerja ASP.NET

Tidak mengizinkan pengelolaan jenis konten khusus

Harga DotNetNuke

Harga khusus

Penilaian dan ulasan DotNetNuke

G2: 4.2/5 (25+ ulasan)

4.2/5 (25+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

18. Sitecore (Terbaik untuk pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dengan kemampuan pemasaran digital)

Via: dot.sitecore.com Sitecore adalah CMS tingkat perusahaan yang memberikan pengalaman digital yang dipersonalisasi di berbagai saluran.

CMS ini menggabungkan manajemen konten dengan alat pemasaran canggih, yang membuatnya ideal untuk organisasi besar yang ingin meningkatkan keterlibatan pelanggan. Skalabilitas dan opsi integrasi Sitecore memungkinkan bisnis untuk menciptakan ekosistem digital yang komprehensif.

Fitur-fitur terbaik Sitecore

Bangun dan luncurkan pengalaman yang dipersonalisasi yang diarahkan untuk mendorong keterlibatan

Bekerja dengan kerangka kerja frontend terbaru dan DevOps terintegrasi untuk pengembangan yang lebih cepat

Akses opsi kustomisasi yang kuat yang terintegrasi dengan mudah dengan sistem tingkat perusahaan lainnya

Keterbatasan Sitecore

Platform ini membutuhkan keahlian khusus untuk dikelola secara efektif

Harga Sitecore

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Sitecore

G2: 3.9/5 (380+ ulasan)

3.9/5 (380+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang cukup

19. Kentico (Terbaik untuk mengelola konten dan pemasaran digital pada satu platform)

Via: Kentico Kentico adalah CMS lengkap yang menyediakan serangkaian fitur komprehensif untuk menciptakan pengalaman digital yang menarik. Dikenal dengan kemudahan penggunaan dan fungsionalitasnya, Kentico mendukung eCommerce, pemasaran online, dan manajemen konten multibahasa.

Hal ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi bisnis yang ingin menerapkan solusi digital yang kuat dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja.

Fitur terbaik Kentico

Menangani manajemen konten multi-saluran di berbagai situs web, situs mikro, aplikasi, email, dan jejaring sosial

Bangun halaman web dalam Page Builder visual dan simpan konten Anda dalam Hub Konten terpusat

Buat konten untuk semua situs web Anda menggunakan AI bawaan dan kirimkan ke berbagai saluran

Keterbatasan Kentico

Pengguna telah mencatat bahwa analisis yang ditawarkan bersifat dasar dan tidak memberikan wawasan yang mendalam

Harga Kentico

SaaS

Tingkat standar: $2.050/bulan

$2.050/bulan Tingkat lanjutan: $ 2.610/bulan

Dikelola sendiri

Tingkat standar: $1.050/bulan

$1.050/bulan Tingkat lanjutan: $2,110/bulan

Penilaian dan ulasan Kentico

G2: 4.4/5 (310+ ulasan)

4.4/5 (310+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (45+ ulasan)

20. Strapi (Terbaik untuk membuat API tanpa kepala dengan cepat)

Via: Strapi Strapi adalah CMS tanpa kepala sumber terbuka yang memungkinkan para pengembang membuat API dengan mudah. Dibangun dengan JavaScript dan dapat dikustomisasi sepenuhnya melalui plugin, Strapi menawarkan fleksibilitas kepada para pengembang untuk membangun aplikasi yang dapat diskalakan untuk kebutuhan bisnis yang spesifik.

Arsitektur tanpa kepala memungkinkan integrasi tanpa batas dengan berbagai teknologi front-end, menjadikannya pilihan populer di kalangan pengembang yang memprioritaskan kecepatan dan fleksibilitas dalam proyek mereka.

Fitur-fitur terbaik Strapi

Sesuaikan panel admin dan API, dan perluas manajemen konten Anda dengan pengaya khusus

Gunakan API dari klien mana pun (React, Vue, Angular), aplikasi seluler, atau bahkan perangkat IoT menggunakan REST atau GraphQL

Hubungkan database, kerangka kerja frontend, atau generator situs statis pilihan Anda tanpa penguncian vendor

Keterbatasan Strapi

Keahlian pengembangan diperlukan untuk pengaturan dan konfigurasi

Kemampuan e-commerce bawaan yang terbatas, mengharuskan pengguna untuk mengandalkan plugin pihak ketiga atau pengembangan khusus untuk menambahkan fitur tersebut

Harga Strapi

Paket pengembang: $29/bulan per proyek

$29/bulan per proyek Paket Pro: $99/bulan per proyek

$99/bulan per proyek Paket tim: $499/bulan per proyek

Penilaian dan ulasan Strapi

G2: 4.6/5 (180+ ulasan)

4.6/5 (180+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (60+ ulasan)

Praktik Terbaik untuk Menerapkan CMS

Implementasi CMS memiliki reputasi sebagai sesuatu yang merepotkan, terutama bagi manajer pemasaran konten. Tetapi tidak perlu seperti itu. Dengan praktik-praktik terbaik ini, Anda bisa memastikan integrasi yang lancar dan memaksimalkan potensi CMS apa pun:

Tentukan tujuan yang jelas: Bahkan sebelum tahap implementasi dimulai, buatlah garis besar strategi konten Anda secara keseluruhan. Tentukan sasaran yang terukur seperti pencapaian jumlah pemirsa atau kehadiran platform. Ini akan membantu Anda memilih dan menyesuaikan CMS untuk mendukung tujuan yang lebih luas

Bahkan sebelum tahap implementasi dimulai, buatlah garis besar strategi konten Anda secara keseluruhan. Tentukan sasaran yang terukur seperti pencapaian jumlah pemirsa atau kehadiran platform. Ini akan membantu Anda memilih dan menyesuaikan CMS untuk mendukung tujuan yang lebih luas Atur peran konten: Tentukan dengan jelas peran internal Anda, seperti pembuat konten, editor, dan penerbit. Pra-rencanakan sebuahalur kerja pembuatan konten yang selaras dengan struktur tim Anda dan mengimplementasikannya melalui CMS

Tentukan dengan jelas peran internal Anda, seperti pembuat konten, editor, dan penerbit. Pra-rencanakan sebuahalur kerja pembuatan konten yang selaras dengan struktur tim Anda dan mengimplementasikannya melalui CMS Sediakan pelatihan: Beberapa platform CMS memiliki kurva pembelajaran yang curam. Pastikan tim Anda tahu persis bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan hasil maksimal dari investasi Anda

Beberapa platform CMS memiliki kurva pembelajaran yang curam. Pastikan tim Anda tahu persis bagaimana cara menggunakannya untuk mendapatkan hasil maksimal dari investasi Anda Lakukan penilaian kebutuhan: Menilai kebutuhan Anda saat ini dan di masa depan, seperti skalabilitas dan integrasi dengan sistem lain. Hal ini akan mencegah Anda dari hal-hal yang terlalu rumit dan membuat Anda tetap membumi

Bawa Manajemen Konten Anda ke Tingkat Berikutnya Dengan ClickUp

CMS tidak lagi menjadi pilihan untuk menyampaikan konten Anda kepada audiens target Anda dengan cara terbaik. Menerapkan CMS secara efektif merampingkan strategi konten Anda, tetapi hanya jika Anda memilih yang tepat.

Di situlah ClickUp hadir.

Dengan manajemen tugas yang intuitif, otomatisasi, dan integrasi yang lancar, ClickUp dibuat untuk menangani kebutuhan konten Anda dengan mudah. Gunakan ClickUp Documents, Tasks, Calendar View, dan Templates dan bawa pembuatan konten Anda ke tingkat berikutnya.

Jadi, apa lagi yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp hari ini untuk menyederhanakan alur kerja konten Anda!