Templat Google Spreadsheet Pencarian Kerja Gratis Terbaik

Pernahkah Anda menerima panggilan balik untuk sebuah pekerjaan tetapi tidak ingat kapan Anda melamar pekerjaan tersebut? Itu bisa saja terjadi!

Ketika Anda berada di tengah-tengah pencarian kerja, mengirimkan beberapa lamaran dalam seminggu, mungkin sulit untuk melacak semuanya. Dan tanpa respons yang cepat, lamaran bisa saja hilang sama sekali dari ingatan Anda.

Solusi sederhana untuk hal ini adalah pelacak pencarian kerja. Templat pencarian kerja standar adalah cara terbaik untuk mengelola informasi seputar pencarian Anda dan menyederhanakan tindak lanjut. Dalam hal ini, Google Spreadsheet adalah pilihan populer untuk aksesibilitas cepat, dengan hampir satu miliar pengguna di platform ini.

Dan bagian terbaiknya? Anda tidak perlu membuat templat pencarian kerja di Google Spreadsheet dari awal.

Kami telah memilih sembilan templat Google Spreadsheet dalam panduan ini untuk menghemat waktu Anda. Sebagai bonus, kami telah menyertakan template dari ClickUp yang berpengalaman dalam manajemen proyek, yang mungkin lebih cocok untuk Anda. Mari kita mulai!

Apa yang Membuat Template Pencarian Kerja yang Baik?

Sebelum kita pindah ke templat spreadsheet berikut adalah empat elemen yang ada di setiap templat pencarian kerja yang efektif:

Kejelasan: Templat pencarian kerja Anda harus sederhana. Tata letak yang sederhana membantu pencari kerja melacak tugas-tugas seperti lamaran, wawancara, narahubung, dan tindak lanjut. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah melewatkan detail penting Dapat dilacak: Templat Google Sheets pencarian kerja memvisualisasikan tanggal-tanggal penting dan menyertakan pengingat atauaplikasi penjadwalan untuk memastikan tindak lanjut yang tepat waktu. Aspek ini menjaga tenggat waktu Anda tetap pada jalurnya dan pendekatan Anda terorganisir Dapat disesuaikan: Templat yang baik memungkinkan Anda menambahkan atau menyesuaikan bidang yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Kustomisasi membantu Anda menambahkan elemen-elemen seperti ruang untuk catatan, tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan (seperti tes lamaran), kisaran gaji rata-rata, dll. Dapat diakses: Baik di ponsel, tablet, atau desktop, Anda seharusnya bisa membuka pelacak pekerjaan di mana saja. Bagaimanapun juga, pemberi kerja dapat menghubungi Anda bahkan ketika Anda sedang bepergian. Jadi, platform yang dioptimalkan untuk melihat dan mengedit di setiap perangkat akan sangat membantu

Template Pencarian Kerja Google Spreadsheet Gratis

Menelusuri pasar kerja bisa sangat melelahkan, namun dengan alat yang tepat, Anda bisa menyederhanakan pencarian Anda dan tetap terorganisir.

Sembilan template Google Spreadsheet gratis ini akan membantu Anda melacak lamaran, mengelola kontak jaringan, dan menentukan tujuan pencarian kerja, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar dan efisien.

1. Templat Pencarian Kerja Google Spreadsheet oleh Lido

via lido_ Templat Pencarian Kerja Google Spreadsheet Lido menyederhanakan pencarian kerja dengan perpaduan visual dan kesederhanaan. Templat ini menawarkan daftar bidang data yang luas, termasuk posisi pekerjaan, info perusahaan, tanggal lamaran, status, dan tindak lanjut-semuanya di satu tempat.

Aplikasi ini juga memiliki daftar drop-down yang jelas dan berwarna-warni untuk status dan lokasi lamaran. Ideal untuk memaksimalkan produktivitas melalui kesederhanaan, Lido adalah solusi cepat untuk membuat pencarian kerja Anda berada di jalur yang benar.

Unduh Templat Ini

2. Templat Spreadsheet Pelacak Pekerjaan oleh Spreadsheetpoint **2

via Spreadsheetpoint Templat Spreadsheet Pelacak Pekerjaan sangat praktis bagi mereka yang membutuhkan solusi komprehensif tanpa kekacauan.

Templat ini membagi pelacakan ke dalam empat tahap. Sub-sheet rincian pekerjaan memungkinkan Anda untuk mengatur kontak dan detail aplikasi dasar. Sub-sheet pra-wawancara dan wawancara membahas langkah selanjutnya setelah panggilan balik. Templat ini juga memiliki ruang bernama kredit untuk membuat catatan, yang dapat membantu jika Anda membutuhkan kiat-kiat wawancara jarak jauh untuk wawancara berbasis panggilan

Desain yang bersih dan sederhana ini memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

3. Templat Spreadsheet Pelacak Pekerjaan dengan Pelaporan Dinamis oleh Loopcv

via Loopcv Templat Google Spreadsheet untuk pencarian kerja ini sangat cocok jika Anda lebih suka visualisasi tingkat lanjut untuk melacak pencarian kerja Anda. Meskipun detail-detail penting disertakan, Loopcv berfokus pada pelaporan dinamis pada bidang-bidang seperti jumlah lamaran, putaran wawancara, dan bahkan kualitas respons.

Templat ini menawarkan bagan dan wawasan otomatis untuk melacak metrik yang membantu Anda memahami kemajuan Anda. Templat ini juga sepenuhnya dapat dikustomisasi dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Templat dari Loopcv ini sangat bagus untuk pendekatan berbasis data dalam pencarian kerja.

Unduh Templat Ini

4. Templat Pelacak Pencarian Pekerjaan oleh FileDrop

via FileDrop Mencari pelacak pekerjaan yang mudah? Templat Google Spreadsheet Pencarian Pekerjaan dari FileDrop sangat cocok.

Seperti Lido, templat ini menggabungkan kesederhanaan dengan fungsionalitas. Templat ini menyertakan detail penting seperti tindak lanjut dan tanggal wawancara tanpa menyimpang dari alur yang logis.

Tata letaknya yang bersih menawarkan ikhtisar bersih yang dapat diakses dalam sekejap dan menyoroti tenggat waktu, sehingga Anda selalu siap. Sangat ideal untuk pencari kerja yang menginginkan pengalaman tanpa kerepotan, karena templat ini adalah tentang minimalis yang efisien.

5. Templat Pelacak Wawancara Kerja oleh Templat Google Spreadsheet

via Google Spreadsheet Beberapa pencari kerja mulai melakukan pelacakan setelah panggilan tindak lanjut pertama. Di situlah Templat Pelacak Wawancara Kerja dari Google Sheets Templates bersinar.

Alat ini hanya berfokus pada tahap wawancara, memungkinkan Anda mencatat detail penting seperti nama perusahaan dan langsung masuk ke hal-hal yang spesifik. Anda bisa melacak putaran wawancara, statusnya, dan tanggal-tanggal penting.

Bagian Catatan khusus memungkinkan Anda untuk menambahkan poin-poin penting yang perlu diingat untuk setiap lamaran sehingga Anda tidak akan kehilangan jejak. Templat ini sangat cocok untuk pencari kerja yang menginginkan cara yang terfokus dan efisien untuk meninjau kemajuan lamaran mereka.

6. Templat Spreadsheet Pelacak Lamaran Pekerjaan oleh StandOutCV

via StandOutCV Berikutnya dalam daftar adalah Templat Google Spreadsheet Pencarian Kerja dari StandoutCV. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membuat pencarian kerja Anda bebas dari stres.

Templat ini juga mencakup hal-hal penting dan menambahkan bidang data unik seperti tautan iklan lowongan kerja untuk referensi mudah. Dengan tata letaknya yang bersih dan desain yang ramah pengguna, Anda bisa dengan cepat melihat peluang dan tetap fokus pada tugas-tugas.

Templat ini sangat cocok bagi mereka yang menghargai efisiensi dan ingin tetap terorganisir-tanpa kerumitan dari perangkat yang lebih canggih.

Unduh Templat Ini

7. Templat Pelacakan Pencarian Pekerjaan oleh Teal

via Teal Templat Pelacakan Pencarian Kerja Teal adalah pilihan yang bagus untuk para profesional yang menginginkan informasi komprehensif tentang setiap lamaran pekerjaan mereka dalam satu lokasi.

Templat Google Spreadsheet pencarian kerja ini mencakup lebih dari 32 bidang data yang melacak setiap lamaran pekerjaan. Template ini juga berisi tab yang dapat Anda gunakan untuk membagi pencarian kerja Anda ke dalam perusahaan, perekrut, dan kontak yang relevan dengan pencarian Anda. Hal ini membantu Anda mengelola basis data kontak untuk mengembangkan jaringan Anda.

Teal membuat setiap bidang tetap jelas dan langsung dengan emoji deskriptif yang membantu. Anda bisa menyesuaikan setiap bagian dari kerangka kerja ini untuk tujuan apa pun.

Unduh Templat Ini

8. Templat Pelacak Pencarian Kerja oleh The Muse

via the Muse Templat Google Spreadsheet pencarian kerja komprehensif dari The Muse membagi lamaran pekerjaan Anda menjadi beberapa tahap. Templat ini dirancang untuk menyelaraskan dengan urutan kronologis setiap lamaran kerja, dimulai dengan informasi umum, diikuti dengan pra-wawancara, wawancara #1, dan seterusnya.

Kerangka kerja ini berisi kolom untuk tanggal lamaran, tanggal tindak lanjut, catatan, penelitian, bagian untuk tes kecakapan, dan banyak lagi. Sebagai tambahan yang bijaksana, templat ini bahkan memeriksa apakah Anda telah mengirim pesan 'terima kasih' kepada calon pemberi kerja setelah wawancara.

Dari bagian yang jelas hingga format yang menarik secara visual, templat ini sangat cocok untuk tinjauan menyeluruh dari pencarian kerja Anda.

9. Templat Spreadsheet Pelacak Pekerjaan oleh Jobscan **9

via Jobscan Jobscan adalah nama tepercaya untuk alat pencarian kerja dan resume yang efektif. Templat Pencarian Kerja Google Spreadsheet mereka mencerminkan hal itu dengan bidang dan aturan validasi yang komprehensif.

Templat ini bertujuan untuk melacak semua data yang berhubungan dengan pencarian kerja, sehingga Anda memiliki informasi yang cukup untuk membangun strategi wawancara dan mengubah format resume . Ini juga membantu Anda mencatat umpan balik yang diterima sehingga Anda lebih siap untuk wawancara berikutnya.

Berapa pun banyaknya lamaran yang masuk, alat ini membuat proses Anda tetap teratur dan efisien.

Unduh Templat Ini

Baca Lebih Lanjut: Templat Resume Teknis yang Menonjol di Mata Perekrut pada Tahun 2024

Keterbatasan Penggunaan Google Spreadsheet untuk Pelacakan Pencarian Kerja

Meskipun templat pencarian kerja di Google Spreadsheet ini membantu Anda tetap terdepan dan terorganisir, namun ada beberapa kekurangannya

Pembaruan manual : Anda harus memperbarui status lamaran dan tenggat waktu secara manual di template Google Sheet, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan. Misalnya, jika Anda melamar 10 pekerjaan dalam seminggu, memperbarui setiap entri dapat menjadi membosankan dan rentan terhadap kesalahan

: Anda harus memperbarui status lamaran dan tenggat waktu secara manual di template Google Sheet, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan. Misalnya, jika Anda melamar 10 pekerjaan dalam seminggu, memperbarui setiap entri dapat menjadi membosankan dan rentan terhadap kesalahan Tidak ada manajemen tugas: Google Sheet tidak memiliki fitur manajemen tugas yang terintegrasi. Anda tidak dapat dengan mudah mengatur pengingat untuk tindak lanjut, pesan 'terima kasih', atau wawancara, yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan

Google Sheet tidak memiliki fitur manajemen tugas yang terintegrasi. Anda tidak dapat dengan mudah mengatur pengingat untuk tindak lanjut, pesan 'terima kasih', atau wawancara, yang dapat menyebabkan hilangnya kesempatan Kurangnya otomatisasi alur kerja : Tanpa otomatisasi bawaan, memindahkan aplikasi dari 'Terapan' ke 'Wawancara' adalah tugas manual lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama jika Anda mengelola beberapa aplikasi

: Tanpa otomatisasi bawaan, memindahkan aplikasi dari 'Terapan' ke 'Wawancara' adalah tugas manual lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama jika Anda mengelola beberapa aplikasi Visualisasi yang terbatas : Google Spreadsheet menawarkan bagan dasar namun bisa menyulitkan untuk mendapatkan gambaran umum singkat tentang kemajuan pencarian kerja Anda. Misalnya, Anda mungkin kesulitan memvisualisasikan perusahaan mana yang paling sering Anda lamar atau berapa banyak wawancara yang telah Anda dapatkan

: Google Spreadsheet menawarkan bagan dasar namun bisa menyulitkan untuk mendapatkan gambaran umum singkat tentang kemajuan pencarian kerja Anda. Misalnya, Anda mungkin kesulitan memvisualisasikan perusahaan mana yang paling sering Anda lamar atau berapa banyak wawancara yang telah Anda dapatkan Tidak adanya analisis bawaan: Google Spreadsheet tidak memberikan wawasan yang siap pakai tentang kinerja pencarian Anda untuk pekerjaan yang ideal. Anda tidak akan mengetahui tingkat keberhasilan lamaran Anda, bagaimana tanggapan manajer perekrutan, atau waktu perekrutan rata-rata kecuali jika Anda menghitungnya secara manual

Jika Anda merasa keterbatasan ini merupakan masalah, mari kita bahas Alternatif Google Spreadsheet untuk templat pencarian kerja dengan fitur yang lebih lengkap.

Template Pencarian Kerja dan Pelacakan Lamaran Alternatif

Satu template yang cocok dapat menghilangkan stres yang berkaitan dengan proses lamaran kerja.

Kita telah menjelajahi Google Spreadsheet dan keterbatasannya. Sekarang, mari kita bayangkan kembali pencarian kerja Anda sebagai sebuah proyek-pendekatan strategis yang membutuhkan manajemen proyek yang kuat. Di situlah ClickUp masuk.

Dengan manajemen tugas yang kuat, visualisasi yang jelas, dan otomatisasi yang cerdas, ClickUp memberdayakan Anda untuk mengambil alih proses aplikasi.

Apakah Anda bersemangat? Nah, berikut adalah tiga template ClickUp yang dirancang untuk pencarian kerja yang efisien dan bebas stres, semua siap digunakan hanya dengan satu klik.

1. Templat Pencarian Kerja ClickUp

Templat Pencarian Pekerjaan ClickUp

Ingin solusi yang menangani banyak aplikasi? Templat Pencarian Kerja ClickUp sangat cocok, karena menyederhanakan semua tugas yang berkaitan dengan pencarian kerja Anda. Alat komprehensif ini membantu Anda mengatur, melacak, dan mengelola lamaran pekerjaan Anda dalam satu tempat.

Berikut adalah beberapa fitur penting:

Buat tugas pekerjaan dengan tanggal jatuh tempo yang tepat dan lacak kemajuan dengan templat yang terintegrasi Tugas ClickUp Prioritaskan dan kategorikan lamaran kerja Anda sesuai dengan aspek-aspek seperti keahlian dan industri dengan penandaan dan filter instan ClickUp

Tinjau beban kerja Anda dan pastikan Anda menjadi yang terdepan dalam perburuan pekerjaan Anda dengan Tampilan Khusus ClickUp seperti tampilan Beban Kerja dan Daftar

Apakah memulai dari awal atau membuat perubahan karier templat Pencarian Kerja ClickUp akan menyederhanakan perjalanan Anda dan membuatnya tetap berdampak.

2. Templat Daftar Pencarian Pekerjaan ClickUp

Templat Pencarian Pekerjaan ClickUp

Templat Daftar Pencarian Pekerjaan ClickUp adalah kerangka kerja yang sempurna untuk pengawasan dan kontrol yang kuat atas pencarian kerja Anda. Templat ini memusatkan semua aspek pencarian Anda, mulai dari melacak lamaran hingga mengelola wawancara dengan manajer perekrutan. Ini juga dilengkapi dengan visualisasi yang jelas dari semua bidang data penting.

Berikut adalah beberapa fitur penting yang menjadikannya template pencarian kerja yang ideal:

Atur lamaran Anda, perbarui detail pekerjaan, dan simpan info kontak di satu tempat dengan Hirarki ClickUp Memetakan dan mempersonalisasi metrik seperti kisaran gaji dan jadwal kerja dengan templat bawaan Bidang Khusus Personalisasikan pembaruan tugas ke status unik seperti 'Diterapkan,' 'Wawancara,' atau 'Tawaran Diterima' dengan Status Khusus ClickUp Kerangka kerja dari ClickUp ini dirancang untuk merampingkan upaya, waktu, dan peluang keberhasilan Anda dalam mendapatkan pekerjaan yang sempurna.



3. Template Proposal Pekerjaan ClickUp

Kirimkan proposal pekerjaan yang menarik secara visual dan terstruktur dengan Templat Proposal Pekerjaan ClickUp

Perlu membuat proposal yang unggul ? The Templat Proposal Pekerjaan ClickUp adalah kerangka dokumen yang sempurna, baik Anda seorang pekerja lepas atau sedang mencari pekerjaan kontrak. Ini adalah kerangka kerja sederhana untuk menampilkan layanan dan harga Anda. Ini juga merupakan alat yang membantu mengelola keterampilan yang relevan dengan sebuah proyek.

Berikut adalah beberapa fitur yang menjadikannya bagian yang sempurna dari pencarian dan pelacakan pekerjaan Anda:

Menyesuaikan konten di bagian yang sudah dibuat sebelumnya secara instan

Edit halaman mana pun dengan fitur penurunan harga yang kaya dari ClickUp untuk menyoroti perubahan pada lamaran

Sempurnakan bahasa Anda untuk surat lamaran dan email dan buatpeta karier dengan fitur AI bawaan templat, ClickUp Brain . Alat AI ini juga dapat digunakan untuk membantu Anda dengan persiapan wawancara dan ringkasan pekerjaan

Integrasikan alat seperti Google Drive, Zoom, dan Calendly untuk mengelola file dan wawancara Anda dengan Integrasi ClickUp

Baca Lebih Lanjut: Nasihat Karier 101: Semua yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Memulai Pekerjaan Baru dan Berprestasi di Tempat Kerja Baru Anda!

Memvisualisasikan dan Mendaratkan Lamaran Pekerjaan dengan ClickUp

Melacak lamaran kerja Anda dengan templat pencarian kerja dapat mengubahnya dari perebutan yang tidak terorganisir menjadi pencarian yang terarah dan terfokus. Template Google Spreadsheet tentu saja membantu Anda tetap terorganisir, tetapi dengan ClickUp, Anda mendapatkan keuntungan dari wawasan terkait pekerjaan, pengingat, alat peningkatan resume, peningkatan surat lamaran, dan banyak lagi. Daftar dengan ClickUp dan mulailah hari ini!