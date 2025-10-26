Cara Membangun dan Mengoptimalkan Basis Pengetahuan AI Anda

Pekerjaan berbasis pengetahuan telah tumbuh secara eksponensial, lebih pesat daripada industri lainnya, dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perusahaan paling berharga di dunia, seperti Apple, Alphabet, Amazon, dan Microsoft, semuanya adalah perusahaan teknologi.

Pertumbuhan lapangan kerja, serta gaji tertinggi, semuanya terdapat pada peran yang didukung teknologi. “Peran yang tumbuh paling cepat dibandingkan dengan ukurannya saat ini didorong oleh teknologi, digitalisasi, dan keberlanjutan,” demikian temuan Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Faktanya, menurut studi WEF, keterampilan kognitif seperti pemikiran analitis, pemikiran kreatif, ketahanan, kesadaran diri, rasa ingin tahu, dan literasi teknologi menempati urutan teratas dalam daftar keterampilan yang paling dicari.

Keterampilan analitis dan perilaku mendominasi permintaan pasar (Sumber: WEF )

Pada dasarnya, nilai sesungguhnya dalam ekonomi pengetahuan adalah, ya, pengetahuan itu sendiri. Namun, karyawan sering kali kesulitan mengaksesnya. Gartner baru-baru ini menemukan bahwa 47% karyawan kesulitan menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Sebanyak 32% di antaranya telah mengambil keputusan yang salah akibat hal tersebut.

Beberapa alasan paling umum untuk hal ini adalah:

Penyebaran aplikasi: Informasi tersebar di terlalu banyak aplikasi tanpa cara terpadu untuk mengaksesnya.

Data yang tidak terorganisir: Pernahkah Anda merasa memiliki terlalu banyak spreadsheet untuk laporan yang sama tetapi tidak yakin dengan satupun di antaranya? Itu dia!

Akses terbatas: Kerumitan berbagai aplikasi menimbulkan masalah kontrol akses; dan karyawan sering kali enggan melalui proses birokrasi untuk mendapatkan akses.

Kurangnya pelatihan: Organisasi menganggap bahwa karyawan mereka tahu cara mencari dan menemukan informasi dengan cepat. Nah, mereka salah.

Manajemen pengetahuan: Yang terpenting, pengetahuan organisasi tidak selalu didokumentasikan, diberi tag, diorganisir, disimpan, dan diperbarui secara efektif.

Solusi yang sedang berkembang untuk mengatasi celah-celah ini adalah basis pengetahuan AI. Dalam posting blog ini, kita akan membahas gambaran besar dan detail lebih mendalam mengenai pemanfaatan AI untuk basis pengetahuan organisasi Anda. Kita juga akan menjelaskan cara membangunnya dan menjaga agar tetap optimal.

Apa Itu Basis Pengetahuan Berbasis AI?

Basis pengetahuan AI adalah pusat informasi terpusat bagi organisasi, yang dapat diakses pengguna sesuai kebutuhan melalui antarmuka obrolan cerdas. Singkatnya, ini adalah chatbot yang dapat menjawab pertanyaan Anda berdasarkan semua data yang Anda miliki, meskipun tersebar di berbagai sumber.

Apa saja yang termasuk dalam basis pengetahuan AI?

Beberapa komponen utama dari alat AI untuk manajemen pengetahuan adalah:

Data : Integrasi data terstruktur dan tidak terstruktur yang tersedia di seluruh organisasi

Pembelajaran mesin : Kemampuan alat ini untuk memproses, memahami, dan menampilkan informasi yang relevan sesuai permintaan

Pemrosesan bahasa alami (NLP) : Kemampuan alat ini untuk memahami pertanyaan/permintaan pengguna yang disampaikan dalam bahasa manusia

Chatbot: Basis pengetahuan AI biasanya berupa chatbot atau antarmuka percakapan yang digunakan pengguna untuk berinteraksi

Bagaimana cara kerja basis pengetahuan AI?

Pada dasarnya, basis pengetahuan AI mirip dengan basis pengetahuan tradisional. Artinya, kedua jenis basis pengetahuan tersebut mengkurasi/membuat, mengatur, dan menyajikan informasi untuk digunakan oleh karyawan. Namun, AI meningkatkan efektivitas dan kegunaannya secara eksponensial.

Model pembelajaran mesin menganalisis data dan mengorganisirnya secara otomatis. Berdasarkan kata kunci, model tersebut menandai informasi dari artikel, spreadsheet, dokumen, dan format lain untuk alat manajemen hubungan pelanggan (CRM), manajemen proyek, sumber daya manusia, dan sebagainya.

Mereka menciptakan jaringan data yang terhubung untuk menampilkan jawaban saat ditanya.

Apa perbedaan antara basis pengetahuan AI dengan basis pengetahuan tradisional?

Basis pengetahuan berbasis AI merupakan peningkatan dari basis pengetahuan tradisional. Berikut caranya.

Struktur

Sebagai permulaan, perangkat lunak manajemen pengetahuan tradisional biasanya mencakup sejumlah artikel atau dokumen yang saling terhubung. Buku panduan penggunaan dari barang apa pun yang pernah Anda beli adalah contoh sempurna dari basis pengetahuan sederhana.

Basis pengetahuan AI adalah kumpulan data yang terorganisir dan diberi label dengan tepat. Namun, pengguna tidak perlu menelusuri semuanya untuk mengakses informasi, yang merupakan poin berikutnya.

Akses

Basis pengetahuan tradisional diakses melalui portal atau folder. Pengguna diharapkan untuk melakukan ‘pencarian’ jika data tersebut dapat dicari, atau menelusuri dokumen/halaman web untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Dalam basis pengetahuan, akses dilakukan melalui chatbot interaktif yang dapat Anda ajak bicara untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang sederhana.

Pemrosesan

Dalam basis pengetahuan tradisional, Anda mendapatkan informasi dan harus memprosesnya sendiri. Misalnya, jika Anda ingin mengetahui harga alat untuk 52 pengguna, basis pengetahuan tradisional akan mengatakan, “Harga per pengguna adalah $15 hingga 50 pengguna dan $12 per pengguna setelah itu.” Anda harus menghitungnya sendiri.

Basis pengetahuan AI akan menghitung harga dan memberikan angka kepada Anda.

Apa saja jenis-jenis konten basis pengetahuan?

Tidak seperti basis pengetahuan tradisional, basis pengetahuan yang didukung AI mampu memproses konten dengan volume, variasi, dan kecepatan yang lebih tinggi. Beberapa jenis konten umum yang mendukung basis pengetahuan AI adalah:

Konten terstruktur: Ini biasanya merupakan jenis konten yang digunakan oleh basis pengetahuan tradisional. Konten ini mencakup artikel, FAQ, panduan penggunaan, dan sebagainya.

Konten tidak terstruktur: Selain konten terstruktur, basis pengetahuan AI dapat mengolah informasi dari email, obrolan, CRM/alat manajemen proyek, posting media sosial, dll., meskipun formatnya tidak konsisten. Beberapa alat AI juga dapat memahami gambar dan file multimedia lainnya.

Ini adalah keuntungan terbesar dari menggunakan basis pengetahuan berbasis AI. Namun, itu bukan satu-satunya. Mari kita lihat manfaat lain dari basis pengetahuan berbasis AI.

Manfaat Basis Pengetahuan Bertenaga AI

Basis pengetahuan AI adalah cara baru dalam bekerja. Hal ini mengubah pendekatan karyawan dalam mencari informasi, dari menelusuri artikel atau menonton video menjadi mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini bisa menjadi strategi manajemen pengetahuan yang revolusioner dengan kurva pembelajaran yang curam. Jadi, mengapa melakukannya?

Kecepatan

Basis pengetahuan berbasis AI membuat akses informasi dan pencarian jawaban menjadi jauh lebih cepat. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menelusuri dokumen, mencoba berbagai kata kunci, mengevaluasi apakah itu informasi yang Anda butuhkan, dan sebagainya. AI langsung membawa Anda ke jawaban yang dicari.

Kesederhanaan

Bagi kita yang sudah terbiasa dengan era internet, basis pengetahuan AI sangat mudah digunakan. Sama seperti mencari sesuatu di Google, Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang sama alami seperti saat berbicara dengan orang lain. Penerapan teknologi ini di bidang-bidang seperti orientasi karyawan dan pelatihan di tempat kerja dapat memberikan manfaat yang sangat besar.

Produktivitas

Basis pengetahuan berbasis AI menghemat banyak waktu. Basis pengetahuan ini secara drastis mengurangi 30% waktu yang dihabiskan oleh pekerja pengetahuan dalam mencari informasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi alur kerja.

Pengalaman pengguna

Pernahkah Anda mencoba memperbaiki masalah pada ponsel atau akun email Anda? Apakah Anda ingat bagaimana rasanya harus menelusuri halaman demi halaman informasi hanya untuk mengatasi masalah yang sederhana?

Basis pengetahuan AI akan mengubah hal itu. Basis pengetahuan ini memberikan antarmuka yang cerdas, mudah digunakan, dan interaktif kepada pengguna. Basis pengetahuan ini menjaga percakapan tetap kontekstual, dengan membangun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pengguna sebelumnya. Personalisasi semacam ini dapat sangat transformatif bagi layanan pelanggan!

Jika manfaat-manfaat ini telah meyakinkan Anda untuk mencoba basis pengetahuan berbasis AI, berikut adalah beberapa perangkat lunak terbaik yang dapat membantu Anda.

Perangkat Lunak Basis Pengetahuan AI Terbaik

Perangkat lunak yang Anda pilih untuk membangun basis pengetahuan Anda sangat menentukan hasilnya. Berikut adalah beberapa perangkat lunak basis pengetahuan terbaik yang dapat Anda pertimbangkan.

1. ClickUp: Basis pengetahuan AI terbaik untuk proyek

ClickUp adalah perangkat lunak manajemen tempat kerja all-in-one yang didukung oleh kekuatan AI. ClickUp Brain adalah jaringan saraf pertama yang menghubungkan tugas, dokumen, dan orang-orang Anda dengan cara yang cerdas.

Basis pengetahuan AI yang sederhana, efektif, dan sangat canggih

Keunggulan utama ClickUp Brain adalah bahwa manajer pengetahuan AI ini memberikan jawaban instan dari setiap pekerjaan yang ada di dalam platform atau terintegrasi dengannya.

Misalnya, di dalam ClickUp, sistem ini dapat menjawab pertanyaan tentang siapa yang sedang mengerjakan apa atau seperti apa burndown untuk sprint ini. Di sisi lain, jika Anda telah mengintegrasikan Google Calendar ke dalam ClickUp, AI tersebut dapat menjawab pertanyaan tentang jadwal Anda.

Selain AI Knowledge Manager, ClickUp Brain juga mengotomatiskan pembaruan, rapat harian, laporan kemajuan, pengecekan naskah, pembuatan transkrip dari video, dan sebagainya.

Harga: Anda dapat menambahkan ClickUp Brain ke paket berbayar mana pun seharga $7 per anggota Workspace per bulan.

2. Zendesk: Pilihan terbaik untuk layanan pelanggan

Melalui Zendesk

Zendesk adalah platform layanan pelanggan yang mengintegrasikan komunikasi melalui email, obrolan, media sosial, dan layanan mandiri. Alat AI ini mengumpulkan informasi dari semua sumber tersebut untuk menampilkan jawaban yang relevan dengan konteks.

Sistem ini dapat mengidentifikasi topik yang memerlukan informasi tambahan dengan menganalisis pertanyaan pelanggan, tiket, dan keluhan. Fitur AI generatifnya mendukung pembuatan konten, termasuk menyusun draf awal yang dapat ditinjau dan diedit oleh para ahli.

Di tingkat antarmuka, chatbot Zendesk mudah diterapkan dan memungkinkan Anda untuk menentukan kepribadiannya, menjadikannya pendamping digital yang hebat bagi tim layanan pelanggan.

Harga Fitur AI terintegrasi ke dalam langganan Zendesk, yang dimulai dari $55 per agen per bulan.

3. Slite: Pilihan terbaik untuk tim jarak jauh

Melalui Slite

Slite adalah basis pengetahuan berbasis AI yang dirancang untuk memudahkan berbagi informasi di antara tim jarak jauh. Antarmuka yang ramah pengguna memungkinkan perusahaan untuk membuat wiki perusahaan, mengelola catatan rapat, merancang alur kerja onboarding, mendokumentasikan proses, dan sebagainya.

Fitur AI-nya meningkatkan kualitas penulisan dengan ringkasan dan pemeriksaan tata bahasa. Platform ini mendukung terjemahan antar bahasa. Anda dapat mengimpor dokumen dari Notion, Google Docs, atau format lain. Platform ini juga terintegrasi dengan Slack, Trello, Figma, dan alat lain untuk berbagi informasi.

HargaPaket mulai dari $8 per anggota per bulan.

4. Tettra: Pilihan terbaik untuk manajemen pengetahuan internal

Melalui Tettra

Tettra adalah basis pengetahuan internal yang dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan data organisasi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada karyawan. Integrasinya dengan Slack memungkinkan pengguna menemukan jawaban langsung dari platform yang paling mereka kuasai.

Seperti kebanyakan alat, Anda dapat mengimpor konten dari Google Docs, Notion, file notepad, dan lain-lain. Anda dapat menandai informasi yang sudah usang, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan memastikan basis pengetahuan tetap terupdate setiap saat.

Harga Tettra mulai dari $4 per pengguna per bulan untuk paket dasar.

5. Notion: Untuk kolaborasi berbasis pengetahuan

Melalui Notion

Notion menggabungkan pengetahuan ChatGPT dengan informasi organisasi Anda untuk menciptakan antarmuka yang komprehensif bagi pengguna. Asisten AI terintegrasinya membantu Anda mendapatkan jawaban, membuat konten, menulis dengan lebih baik, merangkum dokumen, dan banyak lagi.

Sistem ini juga dapat merangkum laporan kemajuan, membuat daftar tindakan, dan mengidentifikasi wawasan untuk mengambil keputusan penting.

HargaAnda dapat menambahkan AI ke ruang kerja Notion Anda mulai dari $8 per anggota per bulan.

Setiap perangkat lunak basis pengetahuan AI menawarkan fitur yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Memilih yang tepat dan mengembangkannya akan memengaruhi efektivitas pekerjaan pengetahuan Anda. Berikut adalah pendekatan komprehensif untuk membangun basis pengetahuan AI Anda sendiri.

Cara Membangun Basis Pengetahuan Berbasis AI

Membangun basis pengetahuan AI tidak hanya sekadar memilih perangkat lunak dan mengunggah file. Untuk memaksimalkan potensi AI, diperlukan pendekatan yang terstruktur. Kerangka kerja di bawah ini menawarkan titik awal yang baik untuk membangunnya menggunakan alat manajemen pengetahuan seperti ClickUp.

1. Tentukan tujuan dan ruang lingkup

Anda dapat membuat basis pengetahuan untuk berbagai tujuan, seperti layanan mandiri bagi pelanggan Anda, dukungan agen bagi tim Anda, pengalaman karyawan bagi para pengembang Anda, pengetahuan umum bagi para penulis Anda, dan sebagainya. Masing-masing tujuan ini memerlukan masukan, perangkat lunak, dan pelatihan yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum Anda membuat basis pengetahuan, tentukan terlebih dahulu tujuannya.

Tujuan

Tentukan tujuan sederhana untuk basis pengetahuan AI Anda. Tetapkan tujuan Anda dengan jelas. Pastikan tujuan tersebut masuk akal dan dapat diukur.

Ruang Lingkup

Meskipun basis pengetahuan AI sangat kuat, basis pengetahuan ini bukanlah solusi untuk semua masalah. Agar efektif, tentukan batasan penggunaannya. Ketahui apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupannya.

Pengguna

Tentukan siapa yang akan menggunakan basis pengetahuan tersebut dan jenis informasi apa yang mereka butuhkan. Gunakan informasi ini untuk mengambil keputusan sepanjang siklus hidupnya.

2. Pilih perangkat lunak dan model AI yang tepat

Setelah Anda mengetahui tujuan Anda, pilihlah perangkat lunak yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu Anda ajukan kepada penyedia perangkat lunak Anda.

Apa saja yang termasuk dalam AI? Perangkat lunak basis pengetahuan yang baik harus mengintegrasikan machine learning dan NLP untuk menjawab pertanyaan pengguna secara efektif

Fitur apa saja yang ditawarkannya? Selain menjawab pertanyaan, apakah sistem ini dapat melakukan pengecekan ejaan, memperbaiki tata bahasa, merangkum laporan, mengisi formulir, dan sebagainya?

Bagaimana tampilan antarmukanya? Apakah chatbot tersebut ramah pengguna? Apakah dapat menyesuaikan diri dengan gaya dan nada organisasi Anda?

Dengan apa saja basis pengetahuan ini terintegrasi? Basis pengetahuan yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi dari berbagai alat ruang kerja dapat menjadi nilai tambah yang luar biasa

Apakah alat ini dapat diskalakan? Seiring pertumbuhan organisasi dan informasi Anda, apakah alat AI ini dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan Anda?

Semua informasi terkait proyek terkonsolidasi di satu tempat dengan ClickUp

Misalnya, jika Anda telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen proyek, cakupan sebagai praktik teknik di organisasi Anda, dan pengguna sebagai manajer proyek, pengembang, dan scrum master, ClickUp Brain adalah alat yang sangat cocok untuk hal ini.

Namun, pertanyaan terpenting yang perlu Anda ajukan mengenai segala hal yang berkaitan dengan AI adalah apakah hal tersebut akan memberikan transparansi dan kemampuan audit. Sebagian besar alat AI tidak menyebutkan sumber datanya, tidak seperti ClickUp Brain.

Seperti dilaporkan oleh Tech Crunch awal tahun ini, “Yang menarik di sini adalah ClickUp telah membangun sistem ini sedemikian rupa sehingga tidak hanya mencantumkan semua sumbernya, tetapi juga secara proaktif menanyakan kepada pengguna apakah sistem tersebut harus membuat dokumen yang relevan untuk mereka berdasarkan hasil pencarian.”

3. Kumpulkan dan atur data

Manajemen pengetahuan yang baik sangat bergantung pada data yang Anda masukkan ke dalamnya. Oleh karena itu, sebelum menerapkan basis pengetahuan, persiapkan data Anda terlebih dahulu.

Kurasi data

Kumpulkan FAQ, dokumentasi produk, email panduan, dan sebagainya. Periksa semua alat yang Anda gunakan dan data yang mungkin terkandung di dalamnya.

Misalnya, jika Anda sedang membangun basis pengetahuan untuk tim dukungan pelanggan, Anda mungkin ingin menggunakan data dari interaksi pelanggan di berbagai saluran seperti CRM, email, obrolan langsung, dan sebagainya.

Puluhan integrasi ClickUp memudahkan pengumpulan dan pengorganisasian data

Buat data

Beberapa informasi mungkin hanya ada di benak orang-orang. Biasanya, karyawan senior mengetahui proses dan praktik terbaik yang mungkin belum didokumentasikan. Dalam hal ini, tuliskanlah informasi tersebut.

Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna sasaran

Sederhanakan istilah teknis yang mungkin tidak familiar bagi pengguna

Sertakan alat bantu visual seperti tabel, diagram, gambar, dan sebagainya.

ClickUp Docs untuk membuat artikel basis pengetahuan yang efektif

ClickUp Docs adalah cara yang rapi, ramah pengguna, dan kolaboratif untuk membuat konten untuk basis pengetahuan. Sisipkan bookmark, tabel, gambar, dan lainnya untuk memperkaya dokumen Anda. Bagikan dokumen tersebut kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan pembaruan. Ubah item dalam dokumen menjadi tugas dan pantau kemajuan secara real-time.

Mengorganisir data

Simpan informasi ke dalam folder yang tepat dan beri label yang sesuai. Sentralisasikan sumber daya pengetahuan di Docs Hub. Verifikasi dokumen ClickUp apa pun dan ubah menjadi basis pengetahuan resmi untuk perusahaan Anda. Jika hal itu terdengar seperti pekerjaan yang berat, ClickUp memiliki sejumlah templat basis pengetahuan yang dapat Anda pilih.

Template Basis Pengetahuan ClickUp

Template Basis Pengetahuan ClickUp dapat mempermudah proses tersebut bagi Anda. Template yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah pemula ini membantu Anda membuat dan mengatur pengetahuan Anda berdasarkan kategori, departemen, proses, dan lainnya.

Untuk pengorganisasian data yang lebih cepat, pilih alat AI yang dapat mengotomatiskan proses ini untuk Anda. ClickUp Brain dengan mudah mengoptimalkan basis pengetahuan Anda dengan secara otomatis mengkategorikan, memberi tag, dan mengatur informasi.

4. Terapkan AI dan uji coba

Unggah semua data yang telah Anda kumpulkan ke platform AI untuk pelatihan. Platform seperti ClickUp Brain sudah dilatih sebelumnya dan mampu mengambil data Anda serta menghasilkan jawaban secara instan. Untuk implementasi yang lebih cepat, pilihlah alat seperti itu.

Kemudian, setelah basis pengetahuan AI Anda siap, uji sistem tersebut. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang Anda perkirakan akan diajukan oleh pengguna. Bentuk kelompok kecil penguji beta dari kalangan pengguna Anda untuk mencobanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengidentifikasi bug, celah informasi, atau ketidakakuratan, jika ada.

Meskipun ada beberapa produk hebat untuk mengimplementasikan basis pengetahuan AI Anda, Anda tetap akan menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin Anda hadapi dan cara mengatasinya.

Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Basis Pengetahuan Berbasis AI

Menerapkan basis pengetahuan berbasis AI kini lebih sederhana, lebih mudah diakses, dan lebih hemat biaya daripada sebelumnya. Namun, itu tidak berarti prosesnya mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain sebagai berikut.

Kekurangan data

Sebagian besar organisasi tidak secara aktif mendokumentasikan pengetahuan tentang proses dan proyek mereka. Lebih sedikit lagi yang memiliki sistem yang telah digunakan cukup lama untuk mengumpulkan data yang cukup tentang aktivitas sehari-hari. Tanpa data tersebut, basis pengetahuan berbasis AI akan mengalami kendala.

Luangkan waktu untuk mengkurasi, membuat, dan mengatur data guna implementasi basis pengetahuan AI yang lebih efektif.

Pengetahuan organisasi memerlukan pembaruan rutin; tanpa itu, AI akan membagikan pengetahuan yang sudah usang kepada pengguna.

Tetapkan jadwal rutin untuk pembaruan data. Berikan label pada setiap dokumen dengan waktu pembaruan sehingga Anda dapat meninjaunya sesuai kebutuhan. Anda juga dapat mengotomatiskan proses ini dengan mengatur pengingat pembaruan. Misalnya, Anda mungkin menetapkan bahwa semua dokumen terkait kepatuhan harus diperbarui setiap tahun.

Alat yang tidak sesuai

Tidak semua alat dirancang untuk melakukan segalanya. Perangkat lunak yang dirancang dengan mempertimbangkan layanan mandiri bagi pelanggan mungkin tidak cocok untuk meningkatkan keterlibatan karyawan internal.

Luangkan waktu Anda untuk mengevaluasi berbagai alat. Pilihlah yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Jika alat tersebut tidak langsung sesuai dengan kebutuhan Anda, tanyakan kepada penyedia layanan apakah mereka dapat menyesuaikan alat tersebut untuk Anda.

Mengulang hal yang sudah ada

Basis pengetahuan AI akan berfungsi dengan baik jika diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada. Jika Anda sudah memiliki basis pengetahuan, jangan buang dan mulai dari awal. Kembangkanlah dari sana.

Gunakan hierarki informasi untuk menyusun konten basis pengetahuan AI Anda. Perbarui dokumen dan unggah ke alat baru Anda.

Apa yang kita lihat di pasar saat ini hanyalah awal dari berbagai kemungkinan yang dibuka oleh basis pengetahuan berbasis AI. Masa depan terlihat lebih cerah.

Masa Depan Basis Pengetahuan Berbasis AI

Basis pengetahuan berbasis AI semakin populer dan akan terus berkembang untuk memberikan dampak yang lebih besar di masa depan.

AI Seluruh Proses

Baik itu pelanggan yang ingin membeli produk atau karyawan yang sedang menjalani proses orientasi di organisasi baru, masa depan basis pengetahuan AI terletak pada pengelolaan proses secara menyeluruh.

AI akan memandu pengguna sepanjang perjalanan mereka dan mendukung mereka di setiap langkah, sehingga mereka siap untuk meraih kesuksesan.

Tidak perlu lagi repot-repot mengurus pekerjaan

Saat ini, perusahaan banyak melakukan ‘pekerjaan seputar pekerjaan’. Misalnya, manajer proyek menghabiskan waktu untuk menulis catatan rapat harian, memantau siapa yang melakukan apa dan kapan, dan sebagainya. Masa depan AI akan meminimalkan hal tersebut.

Pembuatan pengetahuan otomatis

Di masa depan, basis pengetahuan AI akan mampu memahami proses dan membuat dokumentasi untuknya.

Misalnya, jika seorang agen menyelesaikan keluhan pelanggan tertentu dengan cara tertentu, tanpa adanya entri basis pengetahuan tentang hal tersebut, AI di masa depan akan membuatnya dan menandainya untuk disetujui.

Transisi yang lebih lancar dari pengetahuan ke tindakan

Tingkat selanjutnya dari penerapan AI dalam manajemen pengetahuan akan memungkinkan peralihan dari informasi ke tindakan secara cepat. Misalnya, jika seseorang menanyakan tentang kebijakan pinjaman karyawan suatu perusahaan, AI akan dapat memandu mereka melalui proses pengajuan, dokumen yang diperlukan, jadwal, dan sebagainya.

Sejauh ini, teknologi AI telah memulai perjalanan yang kuat dalam pembuatan konten, otomatisasi, dan pemrosesan informasi. Tahap selanjutnya bisa berupa apa saja, mulai dari asisten yang diaktifkan dengan suara hingga alat pengkodean otomatis. Di masa depan, AI akan menjadi apa yang kita ciptakan darinya.

Manfaatkan Pengetahuan Anda dengan ClickUp Brain

Dampak pekerjaan berbasis pengetahuan terhadap dunia semakin meningkat setiap hari. Otomatisasi dan pengetahuan semakin populer dan dengan cepat menggantikan pekerjaan manual. Di dunia seperti ini, mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi adalah keterampilan yang paling berharga. Basis pengetahuan AI memudahkan hal tersebut.

Perangkat lunak berbagi pengetahuan berbasis AI yang baik menyederhanakan kompleksitas data organisasi untuk menghubungkan berbagai informasi dan memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada pengguna. Perangkat lunak ini mengotomatiskan pekerjaan rutin dan membebaskan waktu—serta pikiran—untuk pemecahan masalah yang kreatif.

Alat yang cukup kuat untuk mencapai semua ini harus dirancang dengan cermat. ClickUp Brain adalah jawabannya. Dirancang berdasarkan data terkait proyek di dalam ClickUp dan semua alat lain yang telah Anda integrasikan dengannya, AI ini memperoleh pemahaman kontekstual tentang ruang kerja Anda dan memberikan jawaban yang jelas dan akurat.

Mulai dari “Apa tugas saya hari ini?” hingga “Jelaskan proses QA kepada saya,” ClickUp Brain dapat menangani pertanyaan apa pun dengan mudah. Apa lagi? Ia akan menunjukkan sumbernya, sehingga membangun kepercayaan dan transparansi dalam hubungan Anda dengan AI.

Coba ClickUp Brain dan lihat cara kerjanya.