Aturan 2 Menit: Bagaimana Tindakan Kecil Membuka Produktivitas Besar

Bayangkan ini: Anda adalah seorang penulis yang sedang duduk di meja kerja Anda, siap untuk memulai karya agung Anda. Ide-ide Anda mengalir, Anda dipenuhi dengan prosa yang dibangun dengan indah, dan plotnya telah menebal hingga ke titik yang solid! Dan Anda menatap halaman kosong Anda. Anda mengatupkan bibir dan menyipitkan mata ke layar, berharap kata-kata itu muncul secara ajaib sementara kursor yang berkedip-kedip mengejek Anda.

Atau mungkin Anda adalah seorang pengembang perangkat lunak yang sedang mengerjakan potongan kode. Diagram alirnya sangat masuk akal di kepala Anda, tetapi tidak ada satu baris kode pun yang bisa membuktikannya. Atau Anda adalah seorang manajer proyek yang menghadapi tugas berat untuk memulai sebuah proyek besar.

Kedengarannya tidak asing? Anda tidak sendirian.

Jika Anda kesulitan dengan manajemen waktu atau kehilangan fokus atau memiliki terlalu banyak pekerjaan, maka kami memiliki sesuatu yang tepat untuk Anda. Tetaplah bersama kami, dua menit setiap kali, dan kami akan membagikan jimat ini kepada Anda!

Apa itu Aturan 2 Menit?

via Dean Yeong Aturan dua menit mungkin terdengar seperti hanya sebuah tren produktivitas atau strategi manajemen waktu . Tapi inilah rahasianya: ini benar-benar berhasil! Beberapa orang telah menggunakannya dalam berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional (lebih lanjut tentang itu nanti) dan dapat membuktikan keampuhannya.

Inilah aturan dua menitnya: Jika Anda memiliki tugas yang bisa diselesaikan dalam dua menit atau kurang, lakukan saat itu juga. Jangan menambahkannya ke dalam daftar tugas Anda; jangan biarkan tugas tersebut berlama-lama di dalam pikiran Anda-lakukan saja, seperti yang dikatakan oleh Nike.

Ini adalah aturan yang sederhana dan tidak merepotkan. Anda tidak memerlukan perencanaan yang rumit atau alat bantu yang canggih untuk mengikutinya (tetapi Anda bisa menggunakan alat bantu untuk memperbaikinya-lagi-lagi, nanti akan dibahas lebih lanjut). Ini hanya tentang memanfaatkan sedikit waktu untuk menyingkirkan tugas-tugas mikro.

Anggap saja ini seperti efek bola salju. Anda memulai dari sesuatu yang kecil namun membangun momentum dan massa seiring berjalannya waktu.

Aturan 2 Menit bukanlah tentang hasil yang Anda capai, melainkan tentang proses dalam melakukan pekerjaan. Fokusnya adalah mengambil tindakan dan membiarkan segala sesuatunya mengalir dari sana.

Aturan Dua Menit: Dua Cara

Sekarang, Anda mungkin merasa sedikit bingung. Bagaimanapun juga, Anda tidak bisa menyelesaikan semua tugas dalam waktu dua menit. Bagaimana jika Anda sedang menulis buku? Atau mengembangkan aplikasi dari awal? Atau mengelola sebuah proyek? Tentunya, Anda akan membutuhkan lebih dari dua menit untuk menyelesaikannya! Jadi, bagaimana aturan ini berlaku untuk contoh yang telah kami bagikan?

Ada dua cara untuk mengikuti aturan dua menit.

Contoh Kasus 1: Menyelesaikan tugas dengan cepat

Meskipun menangani proyek-proyek yang lebih besar bisa membuat stres, namun tugas-tugas yang tampaknya tidak penting dan kecillah yang membuat kita merasa gelisah. Tugas-tugas tersebut tidak harus menjadi tugas yang paling penting-pikirkanlah sesuatu yang sederhana seperti mengirim email atau menjadwalkan rapat.

Tugas-tugas yang tidak terlalu berat dan hanya membutuhkan waktu dua menit ini sering kali muncul di benak Anda saat Anda sedang menyeruput kopi di pagi hari atau berguling-guling di tempat tidur di malam hari.

Yang lebih buruk lagi, semakin lama Anda menundanya, maka akan semakin buruk. Beban kognitif yang berlebihan dari tugas yang sangat kecil ini tumbuh menjadi ketakutan dan kewalahan. Bayangkan khawatir tentang mengirim email! Namun, kita semua pernah mengalaminya ketika hal ini sudah ada di daftar tugas kita selama tiga hari berturut-turut.

Di sini, aturan dua menit menyatakan bahwa Anda harus mengerjakan tugas-tugas kecil yang membutuhkan waktu kurang dari dua menit segera setelah Anda menetapkannya

Jadi, apakah itu menanggapi pesan, memilah-milah email, atau mencentang item dari daftar tugas, Anda menyelesaikannya begitu muncul di benak Anda. Anda bahkan dapat mengikuti aturan ini untuk tugas-tugas kecil lainnya seperti merapikan meja kerja, menyiram tanaman, dan merapikan tempat tidur-pada dasarnya, tugas apa pun yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya.

Terapkan aturan 2 menit untuk sejumlah tugas acak dan tidak berhubungan yang menyita ruang mental sepanjang hari Anda, dan segera bereskan.

Contoh Kasus 2: Memulai tugas-tugas besar

Di sinilah letak spektrum lain dari penggunaan aturan 2 menit-yang dirancang untuk tugas-tugas yang tidak terlalu kecil.

Aturan dua menit juga menunjukkan kepada Anda cara menangani tugas-tugas besar, kompleks, ambisius, dan ambigu saat menangani proyek besar.

Di sinilah Anda memulai makan katak satu gigitan pada satu waktu. Pertama, Anda memecah proyek atau tugas yang besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian Anda bisa memprioritaskan tugas dan mulai mengerjakan satu hal-hanya satu hal. Berikan dua menit perhatian dan waktu Anda yang tidak terbagi. Paksa diri Anda untuk mempertahankan fokus jika perlu, dan bangun momentum setiap dua menit.

Pendekatan seperti ini memberdayakan Anda untuk berhenti menunda-nunda dan menghindari kelumpuhan awal.

Ambil contoh, misalnya, tugas menulis artikel (seperti ini).

Anda akan mulai dengan membuat garis besar dalam dua menit pertama. Kemudian, mulailah dengan pendahuluan dalam dua menit berikutnya. Teruslah menuangkan ide tanpa menghakimi, terlalu banyak berpikir, atau mengejar kesempurnaan. Hanya pembuatan konten yang murni dan murni selama dua menit penuh sampai Anda menemukan ujung awal dari gulungan, dan sisanya mulai terurai. Tak lama kemudian, Anda akan mengerjakan bagian pertama, lalu bagian berikutnya, dan berikutnya lagi-sampai Anda mencapai kesimpulan!

Jadi, Anda akan mendapatkan sprint kecil masing-masing selama dua menit. Gabungkan semuanya, dan langkah-langkah kecil ini akan membawa Anda ke tujuan!

Sejarah Aturan 2 Menit

Pada tahun 1990-an, Time System International melatih para karyawannya tentang prinsip-prinsip dasar produktivitas pribadi. Di antaranya, aturan dua menit diajarkan sebagai alat bantu untuk manajemen alur kerja.

Dan inilah bagian yang menyenangkan-salah satu pengembang kursus ini tidak lain adalah David Allen sendiri! Ya, orang yang sama yang mempopulerkan konsep ini pada tahun 2000-an dengan buku larisnya Getting Things Done!

buku Getting Things Done karya David Allen mempopulerkan kiat-kiat produktivitas seperti aturan dua menit _via Amazon Kami sangat menyarankan siapa pun yang sedang dalam perjalanan pengembangan diri untuk membacanya. Buku ini membagikan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat daftar terorganisir yang mengelabui otak Anda untuk menjadi produktif. Buku ini membahas tentang membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, menetapkan prioritas, dan menjadi lebih baik secara berulang. Buku ini juga menyajikan sistem untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada tugas-tugas kecil yang tidak terselesaikan.

Tentu saja, buku ini agak panjang, tetapi akan memberikan Anda kejelasan dan membantu Anda mendapatkan kembali kendali atas pekerjaan Anda sambil membebaskan bandwidth mental Anda.

Mengingat pengaruhnya, tidak mengherankan jika pendekatan Getting Things Done (GTD) memicu gelombang baru produktivitas. Bisnis-bisnis pun mengikutinya Template GTD untuk menambahkan struktur pada produktivitas tenaga kerja. Templat ini kemudian berkembang menjadi platform dan solusi perangkat lunak dan akhirnya menjadi Aplikasi GTD .

Bahkan, jika Anda gemar membaca buku-buku tentang produktivitas pribadi, Anda tidak akan kesulitan untuk menghubungkan Getting Things Done dengan ideologi yang disampaikan dalam karya-karya lain yang serupa. Berikut adalah beberapa contoh di mana Anda akan menemukan pengaruhnya yang mendalam: Kebiasaan Atom

Makanlah Katak Itu! oleh Brian Tracy: Buku ini menekankan untuk memprioritaskan tugas dan mengerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu. Anda dapat menggunakan aturan dua menit untuk menggigit katak (tugas-tugas penting) satu gigitan dalam satu waktu dan tetap fokus untuk membuat kemajuan dalam waktu yang singkat

Persiapan dan partisipasi rapat

Tidak bisa tetap fokus selama rapat yang bisa saja berupa email? Tutup tab lain, matikan notifikasi telepon, dan hilangkan gangguan lainnya. Paksa diri Anda untuk tetap terlibat selama dua menit saja. Ajukan pertanyaan apa pun yang mungkin Anda miliki tentang topik tersebut atau dengan cepat memindai agenda untuk meninjau kembali apa yang akan dibahas dalam rapat. Anda akan lebih mudah berkonsentrasi.

💡Tip Pro: Jangan buang waktu dan tenaga untuk membuat catatan rapat. Biarkan _ClickUp Brain _melakukan ini untuk Anda. Aplikasi ini dapat menyalin catatan rapat dari rekaman Anda, meringkasnya, mengekstrak item tindakan, dan bahkan mengubahnya menjadi tugas di ClickUp. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang telah dihemat?

Memulai sebuah proyek

Ucapkan selamat tinggal pada kelumpuhan analisis. Menggunakan aturan dua menit untuk manajemen waktu proyek selama tahap perencanaan. Anda dapat mengidentifikasi beberapa langkah pertama yang dapat ditindaklanjuti dan jadwal yang sesuai. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakannya untuk menyusun daftar tindakan tingkat tinggi dan perkiraan waktu. Atau Anda dapat menggunakan momen ini untuk mengurutkan kegiatan. Ini mungkin merupakan awal yang kecil, namun dapat membangun momentum yang cukup untuk menyelesaikan proyek hingga selesai.

💡Tip Pro: Create your project action list or sequence of activities easily using peta Pikiran Clickup_ . Mindmap membantu Anda memvisualisasikan ide-ide kompleks dan memecah alur kerja dalam sekejap.

Pengembangan keterampilan yang lancar

Apakah Anda ingin memperoleh keterampilan baru tetapi kesulitan untuk menemukan dan mendedikasikan waktu untuk belajar? Gunakan aturan dua menit! Luangkan waktu dua menit dari jadwal Anda, baik saat makan siang atau selama perjalanan, untuk membaca tentang keterampilan, menonton video tutorial, atau mendengarkan podcast. Luangkan waktu sepanjang hari dan tetaplah gigih untuk menguasai keterampilan tersebut.

Pejuang kesehatan

Ingin menurunkan berat badan atau menjadi bugar? Kalau begitu, gunakan aturan dua menit! Luangkan waktu dua menit untuk berolahraga; bisa berupa latihan kardio cepat atau HIIT untuk meningkatkan detak jantung Anda sebelum beralih ke olahraga yang lebih berat. Demikian pula, luangkan waktu dua menit dari hari Anda untuk merencanakan menu makanan untuk hari berikutnya. Atau gunakan waktu tersebut untuk membuat camilan yang cepat dan sehat daripada memesan makanan. Momen-momen yang disengaja seperti itu akan membawa Anda lebih dekat dengan tujuan kebugaran Anda

Tantangan Menggunakan Aturan 2 Menit [dan Cara Mengatasinya]

Meskipun aturan 2 menit memiliki rekam jejak yang sangat baik, ini bukanlah solusi lakban yang bisa Anda tempelkan di atas masalah apa pun untuk memperbaikinya. Berikut ini beberapa tantangan yang mungkin Anda temui dan beberapa solusi yang bisa Anda coba untuk mengatasinya:

Beberapa tugas sangat mudah untuk salah dinilai. Tugas sederhana seperti membalas email dapat dengan mudah melewati batas waktu dua menit jika Anda harus mencari lampiran atau lebih komprehensif dalam membalas email. Anda harus realistis tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas untuk menghindari frustrasi dan konflik penjadwalan

dan konflik penjadwalan Dunia digital kita adalah ladang ranjau distraksi pemberitahuan, email, media sosial - semuanya dapat dengan cepat mengalihkan fokus dalam waktu dua menit. Gunakan pemblokir situs web dan mode fokus pada perangkat untuk membisukan notifikasi dan meminimalkan gangguan

Aturan 2 menit adalah tentang tindakan, bukan kesempurnaan. Namun, dorongan untuk merencanakan atau memoles tugas dengan sempurna akan dengan cepat menghabiskan waktu 2 menit Anda. Hal ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan karena Anda akan merasa lebih stres. Pertama, khawatir untuk memulai ; mahakarya bisa menunggu untuk terbentuk

; mahakarya bisa menunggu untuk terbentuk Anda bisa menyelesaikan beberapa tugas kecil dengan menggunakan aturan 2 menit. Namun, perjuangannya terletak pada menjaga momentum saat Anda berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Gunakan ini terutama sebagai titik awal, karena Anda harus mendedikasikan blok waktu yang lebih besar untuk mengerjakan tugas yang lebih besar untuk mencatat kemajuan yang signifikan

saat Anda berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Gunakan ini terutama sebagai titik awal, karena Anda harus mendedikasikan blok waktu yang lebih besar untuk mengerjakan tugas yang lebih besar untuk mencatat kemajuan yang signifikan Melakukan tugas-tugas kecil yang terus menerus tanpa henti dapat dengan cepat menjadi melelahkan dan membebani . Akan tiba saatnya Anda akan merasa kesulitan untuk memprioritaskan tugas mana yang harus ditangani terlebih dahulu atau mengalami kelelahan dalam mengambil keputusan. Proses tugas secara batch dan siapkan daftar tugas dua menit yang cepat untuk memperkuat dampak dari peretasan produktivitas ini

. Akan tiba saatnya Anda akan merasa kesulitan untuk memprioritaskan tugas mana yang harus ditangani terlebih dahulu atau mengalami kelelahan dalam mengambil keputusan. Proses tugas secara batch dan siapkan daftar tugas dua menit yang cepat untuk memperkuat dampak dari peretasan produktivitas ini Beberapa tugas pada dasarnya kompleks dan memakan waktu. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memecahnya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, namun tetap saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu dua menit. Untuk menghindari frustrasi dan waktu yang terbuang, belajarlah untuk mengenali tugas-tugas yang membutuhkan waktu yang masuk akal dan sesuaikan pendekatan Anda. Jika bukan dua menit, lalu berapa lama? Blokir waktu durasi ini dan mulai bekerja

Cara Menerapkan Aturan 2 Menit Menggunakan ClickUp

Menggunakan ClickUp untuk mempraktikkan aturan dua menit adalah solusi eksperimental yang benar-benar berhasil. Platform ini menawarkan semua yang mungkin Anda perlukan untuk menerapkan aturan 2 menit-bersama dengan solusi untuk mengatasi kekurangan teknik ini.

ClickUp dan aturan 2 menit adalah mitra Anda dalam meningkatkan produktivitas.

Berikut ini adalah cara Anda dapat memanfaatkan ClickUp untuk mendaftarkan kemenangan cepat dalam dua menit:

Membuat daftar tugas yang dapat ditindaklanjuti

pantau tugas dalam Tampilan Daftar di ClickUp untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan_ Manajemen tugas ClickUp adalah hal yang mutlak. Ada beberapa cara untuk mengubah item tindakan menjadi tugas ClickUp-langsung dari ide di Dokumen ClickUp ke tugas dalam pesan obrolan dan komentar. Hal ini akan menghilangkan peralihan konteks atau gangguan dari ide-ide yang muncul di kepala Anda.

Gunakan platform ini untuk membuat daftar terpusat yang didedikasikan untuk tugas-tugas dua menit dalam sebuah proyek atau ruang kerja. Kemudian, ubah daftar khusus ini menjadi daftar periksa interaktif di mana Anda dapat mencoret item setelah Anda selesai dengan tugas dua menit. Benar-benar memuaskan.

Ditambah lagi, menambahkan ke daftar ini sangat mudah: pilih 'Item Baru' dan masukkan detail hal-hal kecil yang ingin Anda selesaikan nanti. ClickUp juga memungkinkan Anda untuk mempertahankan hierarki logis tugas dan sub-tugas melalui pengelompokan, yang membuatnya lebih mudah untuk menerapkan aturan 2 menit dalam proyek-proyek yang lebih besar. Meskipun beberapa orang mungkin lebih menyukai Tampilan Daftar, Anda bahkan dapat bereksperimen dengan tampilan yang berbeda, seperti Papan Kanban atau Bagan Gantt, untuk mengelola tugas-tugas Anda.

Pemrosesan prioritas dan batch

tetapkan prioritas tugas di ClickUp untuk mengkategorikan tugas-tugas kecil_

Tidak semua tugas dua menit dibuat sama. Beberapa tugas lebih mendesak atau berdampak besar daripada yang lain. Untuk mengatasi hal ini, gunakan Prioritas Tugas ClickUp untuk mengkategorikan tugas sebagai prioritas mendesak, tinggi, normal, dan rendah. Dengan demikian, hal ini dapat mencegah kelelahan dalam mengambil keputusan karena ClickUp menyimpan daftar tugas dua menit berbasis prioritas dan mendorong tugas berikutnya.

Demikian pula, ClickUp memungkinkan Anda mengelompokkan tugas-tugas dua menit yang serupa menjadi satu. Sebagai contoh, Anda bisa mengelompokkan tugas membalas email dengan tugas berbagi informasi atau menjaga jadwal. Hal ini memungkinkan Anda untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu dua menit secara paralel.

Jika Anda perhatikan, kedua trik ini membantu Anda mengatasi keterbatasan aturan dua menit dan meningkatkan produktivitas!

Baca juga: Cara mengatur prioritas tugas di ClickUp

Melacak dan memblokir waktu

lacak waktu untuk setiap tugas menggunakan fitur Pelacakan Waktu di ClickUp_

ClickUp hadir dengan fitur pelacakan waktu asli. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melacak waktu Alat Pelacakan Waktu Proyek di ClickUp memungkinkan Anda untuk menerapkan aturan 2 menit ke dalam tindakan. Tetapkan estimasi dua menit untuk tugas-tugas untuk memastikan Anda tetap fokus dan menghindari terhambat atau tergelincir. Hal ini juga membantu mengukur kemampuan estimasi waktu Anda dan efektivitas keseluruhan dari aturan dua menit untuk tugas-tugas tertentu. Seperti yang akan Anda temukan, akan ada saat-saat ketika tujuan besar tertentu tidak sesuai dengan aturan 2 menit, dan ini akan menjadi tes lakmus Anda.

Selain itu, gunakan fitur pengingat dan tanggal jatuh tempo untuk mengawasi tugas-tugas kecil. Praktik yang baik adalah memiliki sekitar empat pengingat harian - pagi hari, sebelum makan siang, setelah makan siang, dan malam hari - untuk memeriksa daftar tugas 2 menit Anda dan mendaftarkan kemenangan cepat yang mungkin terlewatkan.

Mengotomatiskan alur kerja

siapkan otomatisasi khusus pada ClickUp untuk menangani hal-hal kecil_

Oke, sebuah peretasan tak terucapkan untuk tugas-tugas dua menit-otomatisasi semua yang Anda bisa. Meskipun hanya membutuhkan waktu 2 menit dari waktu Anda, mengapa Anda menyia-nyiakannya jika bisa diotomatisasi? Untuk alasan ini, jangan ragu untuk menggunakan fitur otomatisasi khusus dari ClickUp untuk menangani tugas-tugas tingkat rendah dan berulang. Apakah itu menetapkan tugas, mengirim email konfirmasi cepat, atau menandai jadwal di kalender Anda, Otomatisasi ClickUp menghilangkan hal-hal kecil ini dari piring Anda sehingga Anda bisa fokus pada tugas-tugas dua menit yang lebih menantang.

Hal ini, dan fakta bahwa Anda dapat mengintegrasikan ClickUp dengan hampir semua hal, membuatnya mudah untuk membangun repositori tugas dua menit yang terperinci dan terpusat di berbagai platform yang berbeda. Pada saat yang sama, Anda mendapatkan fitur Pencarian Universal yang membuat seluruh tumpukan teknologi Anda dapat dicari!

Mencontohkan kesuksesan

Mengapa membuang waktu untuk menemukan kembali roda? ClickUp menawarkan perpustakaan kaya akan templat siap pakai yang telah menjadi penyelamat dalam keadaan darurat. Anda akan terkejut dengan betapa komprehensif dan matangnya setiap templat.

Templat Getting Things Done membantu Anda menjadi lebih produktif setiap harinya

Karena kita berfokus pada aturan 2 menit, Templat Menyelesaikan Sesuatu dari ClickUp sangat tepat bagi mereka yang ingin memulai dengan teknik ini. Templat ini mewujudkan ajaran David Allen dan, membuatnya mudah untuk menyelesaikan sesuatu! Dari mengatur tugas hingga memprioritaskannya, gunakan templat ini untuk menikmati alur kerja yang lebih lancar dan kerja yang efisien. Unduh Templat Ini Meskipun templat di atas diperuntukkan bagi pengguna tingkat mahir, ClickUp juga memiliki templat yang ramah bagi pemula dari kerangka kerja GTD.

Ingin daftar yang lebih sederhana untuk menyelesaikan pekerjaan? Gunakan templat Getting Things Done List untuk memulai

Lihat bagian Templat Daftar Menyelesaikan Pekerjaan di ClickUp . Templat ini mengubah tugas-tugas Anda menjadi sebuah daftar sederhana yang dapat Anda kerjakan untuk produktivitas maksimum. Gunakan tampilan Papan untuk melihat tugas yang dikelompokkan berdasarkan statusnya. Sesederhana itu. Unduh Templat Ini

Memanfaatkan kekuatan AI ClickUp Brain adalah senjata rahasia untuk meningkatkan alur kerja aturan dua menit. Aplikasi ini memperkuat semua cara ClickUp membantu Anda mengikuti aturan 2 menit, membuat platform ini menjadi pembangkit produktivitas.

Terganggu dengan tugas dua menit yang muncul saat Anda sedang mengerjakan tugas? Cukup minta Brain untuk mencatatnya (atau lebih baik lagi-menambahkannya ke daftar tugas dua menit Anda) tanpa mengubah konteks. ClickUp Brain bahkan dapat mengidentifikasi prioritas tugas dan saling ketergantungan untuk Anda! Harus membalas email? Minta Brain melakukannya untuk Anda-kemungkinannya tidak terbatas.

jadikan menulis email sebagai pekerjaan dua menit dengan ClickUp Brain

Sebagai mesin AI, **Brain belajar secara berulang dari kebiasaan dan gaya kerja Anda. Hal ini, dipasangkan dengan alat pelacakan waktu bawaan, membuat estimasi waktu menjadi lebih mudah. Tanyakan kepada Brain berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan Brain akan memberikan perkiraan yang realistis.

Pada dasarnya, semua yang Anda lakukan menggunakan ClickUp-Anda dapat melakukannya dengan lebih baik dengan Brain.

**Dua Menit Dapat Mengubah Hidup Anda!

Di zaman sekarang, dua menit mungkin tidak terasa lama. Semoga artikel ini dapat mengubah perspektif Anda.

Entah itu memulai tugas yang sulit atau mengerjakan daftar pekerjaan Anda, aturan dua menit dapat membantu memaksimalkan produktivitas. Anda memenangkan setengah dari pertempuran hanya dengan hadir dan tetap berkomitmen. Setelah itu, hampir tidak ada yang menghalangi Anda untuk meraih kesuksesan. Hanya saja, perhatikan jebakan-jebakan yang sesekali muncul di atas, dan Anda akan mendapatkan kesuksesan.

Selain itu, gunakan ClickUp-ini gratis. Mendaftar hanya membutuhkan waktu kurang dari dua menit, yang merupakan cara yang baik untuk mulai mempraktikkan aturan dua menit! Jadi, daftar dan coba ClickUp hari ini!