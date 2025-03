10 Perangkat Lunak SDM Konstruksi Terbaik di Tahun 2025

Menjadi manajer SDM di sektor konstruksi bisa menjadi tantangan tersendiri.

Ini adalah peran dengan tekanan tinggi yang lebih dari sekadar mengelola penggajian dan melacak waktu. Anda bertanggung jawab atas tenaga kerja yang sangat banyak, termasuk banyak karyawan kontrak di berbagai lokasi terpencil.

Manajemen SDM yang efektif memastikan semua orang selaras dan operasi berjalan dengan lancar.

Perangkat lunak SDM konstruksi meringankan beban ini dan meningkatkan praktik manajemen Anda di luar entri data manual seperti spreadsheet.

Berdasarkan pengalaman langsung selama bertahun-tahun dalam manajemen tenaga kerja, saya telah menyusun daftar sepuluh perangkat lunak SDM konstruksi yang kuat dan mudah digunakan. Baik Anda kontraktor kecil maupun perusahaan konstruksi besar, perangkat ini bisa merevolusi operasi Anda dan menjaga proyek tetap pada jalurnya.

Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi alat-alat ini, menampilkan fitur-fitur unggulan dan potensi kekurangannya, semuanya diuji dengan berkolaborasi bersama tim ClickUp.

Apa yang Harus Anda Cari Dalam Perangkat Lunak SDM Konstruksi?

Sebagai permulaan, carilah perangkat lunak manajemen SDM konstruksi dengan fitur-fitur yang wajib dimiliki.

Manajemen tenaga kerja : Perhatikan seberapa baik perangkat lunak mengelola tenaga kerja Anda, seperti pelacakan, penjadwalan, pemrosesan penggajian, dan kehadiran

: Perhatikan seberapa baik perangkat lunak mengelola tenaga kerja Anda, seperti pelacakan, penjadwalan, pemrosesan penggajian, dan kehadiran Layanan mandiri karyawan: Perangkat lunak harus menyediakan proses layanan mandiri bagi karyawan seperti akses ke catatan mereka, manajemen cuti, dan materi pelatihan keselamatan

Perangkat lunak harus menyediakan proses layanan mandiri bagi karyawan seperti akses ke catatan mereka, manajemen cuti, dan materi pelatihan keselamatan Manajemen data : Mengelola data karyawan dengan baik untuk memberikan wawasan analitis tentang catatan cuti dan manajemen kontrak adalah hal yang sangat penting

: Mengelola data karyawan dengan baik untuk memberikan wawasan analitis tentang catatan cuti dan manajemen kontrak adalah hal yang sangat penting Aksesibilitas seluler : Mengelola data, melacak kemajuan, dan berkoordinasi dengan tim di mana saja sangatlah penting. Dengan pekerja perusahaan konstruksi di lokasi atau lapangan, aksesibilitas seluler sangat penting

: Mengelola data, melacak kemajuan, dan berkoordinasi dengan tim di mana saja sangatlah penting. Dengan pekerja perusahaan konstruksi di lokasi atau lapangan, aksesibilitas seluler sangat penting Antarmuka yang mudah digunakan: Navigasi perangkat lunak harus intuitif bagi Anda dan juga karyawan Anda, dengan kurva pembelajaran yang minimal

10 Perangkat Lunak SDM Konstruksi Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

1. ClickUp

Terbaik untuk Manajemen Proyek SDM

Rampingkan manajemen SDM konstruksi Anda dengan alat bantu lengkap yang meningkatkan produktivitas, menyederhanakan alur kerja, dan meningkatkan kolaborasi tim

Apakah Anda kesulitan mengelola tim konstruksi Anda secara efisien? ClickUp menawarkan platform manajemen SDM komprehensif yang dirancang khusus untuk industri konstruksi.

Dengan ClickUp, Anda dapat dengan cepat mempersiapkan karyawan Anda untuk sukses dengan mendukung mereka dengan proses pelatihan yang dapat dilacak yang disesuaikan dengan proyek konstruksi dari kantor hingga lokasi kerja. Gunakan berbagai tampilan untuk menilai kinerja karyawan, memastikan tenaga kerja Anda tetap selaras dan produktif di lokasi.

Tangani semuanya, mulai dari umpan balik dan survei karyawan hingga pelacakan kinerja, manajemen jadwal, dan pengaturan alur kerja-semuanya di satu tempat. Alat-alat ini sangat cocok untuk mengatasi tantangan unik proyek konstruksi.

Selain itu, gunakan Templat SDM gratis dari ClickUp untuk merampingkan proses manajemen Anda, sehingga Anda bisa lebih fokus pada pembangunan dan mengurangi pekerjaan administrasi.

Berikut ini adalah dua templat SDM terbaik ClickUp:

Basis Pengetahuan SDM

Templat Basis Pengetahuan SDM ClickUp dirancang untuk membantu Anda mendokumentasikan dan melacak kebijakan, prosedur, dan proses departemen SDM Anda.

Dengan Templat Basis Pengetahuan SDM ClickUp penyebaran informasi di antara karyawan menjadi mudah. Ini memiliki basis pengetahuan terpusat yang dapat diakses oleh semua karyawan.

Inilah yang ditawarkan template ini untuk menyederhanakan manajemen SDM:

Membuat sumber pengetahuan terpusat yang mudah diakses

Melacak perubahan pada kebijakan dan dokumen bisnis

Meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam berbagi informasi dengan basis pengetahuan terpusat

Meningkatkan pelacakan dokumen SDM dengan prioritas, reaksi komentar, subtugas, dan prioritas Unduh Template Ini Klik Templat Direktori Karyawan

Templat Direktori Karyawan ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak karyawan Anda dan kemajuan mereka.

Mengelola catatan karyawan dan mendapatkan informasi mengenai fungsinya adalah tugas yang rumit jika dilakukan secara manual. Templat Direktori Karyawan ClickUp menyederhanakan hal ini dengan direktori karyawannya, memberitahukan Anda karyawan mana yang bekerja di departemen mana, siapa yang berada di kantor, dan siapa yang tidak. Ini menyederhanakan manajemen karyawan dengan cara-cara berikut:

Membuat pusat pusat untuk semua informasi karyawan dan mengatur catatan karyawan

Menyederhanakan komunikasi dengan menyediakan akses cepat ke detail kontak karyawan

Mengelola akses karyawan ke data sensitif untuk meningkatkan keamanan

Memfasilitasi proses orientasi karyawan dengan menyediakan semua informasi penting di satu tempat Unduh Templat Ini Klik fitur terbaik

Sederhanakan manajemen sumber daya manusia dengan melacak kinerja dan manajemen karyawan dengan tampilan yang dapat disesuaikan

Menyederhanakan jalur rekrutmen dengan status dan otomatisasi khusus

Menyediakan akses mudah ke pelatihan dengan tugas yang dapat dilacak dan kolaborasi yang mudah

Akses ke template SDM untuk menyederhanakan manajemen SDM

Klik batasan

Belum ada Tampilan Tabel yang tersedia di aplikasi seluler

ClickUp memiliki banyak fitur dan integrasi, yang dapat menghadirkan kurva pembelajaran. Namun, sumber daya seperti ClickUp University dan pusat bantuan membuat proses ini lebih mudah

Harga ClickUp

Gratis: Selamanya

Selamanya Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain: Tambahkan ke paket berbayar apa pun dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Penilaian dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

4.7/5 (2.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2.000+ ulasan)

2. Bambee

Terbaik untuk menjalankan SDM bisnis kecil dengan autopilot

via Bambee Bambee membantu Anda di setiap langkah untuk menyederhanakan tantangan bisnis konstruksi seperti tingkat turnover yang tinggi, bahaya di tempat kerja, dan kepatuhan imigrasi yang kompleks.

Perangkat lunak autopilot SDM ini membantu 10.000 bisnis di Amerika, termasuk perusahaan konstruksi, untuk tetap patuh sepanjang tahun dengan kebijakan SDM yang mutakhir, alat bantu umpan balik karyawan dan pelatihan karyawan wajib.

Dengan Bambee, Anda dapat membuat proses SDM yang disesuaikan yang memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait klaim kompensasi pekerja, asuransi, imigrasi, dan banyak lagi.

Perangkat lunak manajemen SDM ini memberikan panduan ahli untuk membantu menyusun kebijakan dan kepatuhan SDM yang disesuaikan dengan bisnis Anda. Anda dapat meminta panduan ahli mengenai masalah SDM yang dihadapi perusahaan konstruksi Anda melalui telepon, email, atau chat.

Fitur terbaik Bambee

Mengotomatiskan tinjauan kepatuhan untuk menciptakan lingkungan berbasis aturan dan menjaga perusahaan konstruksi Anda tetap berada di jalur yang benar

Mengidentifikasi kesenjangan SDM untuk memperkuat praktik internal dengan audit

Membuat modul pelatihan tentang keselamatan di tempat kerja, etika bisnis, dll., dan memberi Anda informasi terbaru tentang kemajuan karyawan

Memungkinkan rapor karyawan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif

Meningkatkan semangat kerja karyawan dengan menyediakan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat mereka secara anonim atau publik

Keterbatasan Bambee

Dibutuhkan waktu untuk mengatur pada awalnya dan mulai menggunakan perangkat lunak

Tidak ada sistem titik kehadiran yang kuat untuk melacak ketidakhadiran atau shift yang terlewat

Harga Bambee

Belum Ada Karyawan : $99/bulan (Tanpa biaya pemasangan)

: $99/bulan (Tanpa biaya pemasangan) 1-4 Karyawan : $ 299/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $ 500)

: $ 299/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $ 500) 5-19 Karyawan : $399/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $500)

: $399/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $500) 20-49 Karyawan : $499/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $1.500)

: $499/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $1.500) 50-70 Karyawan : $1.299/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $2.000)

: $1.299/bulan (Ditambah biaya penyiapan satu kali sebesar $2.000) 71+ Karyawan: Harga khusus

Penilaian dan ulasan Bambee

G2: 3.5/5 (30+ ulasan)

3.5/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (30+ ulasan)

3. BambuHR

Terbaik untuk manajemen SDM lengkap

via BambooHR Perangkat lunak ini diklaim dapat membantu tim SDM konstruksi menghemat ratusan jam dan mengurangi biaya operasional SDM hingga 40% dengan menjembatani kesenjangan antara Anda dan pekerja lapangan.

BambooHR memungkinkan anda dan karyawan anda untuk melacak laporan cedera, pelatihan keselamatan, dan persyaratan kepatuhan lainnya dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini mengurangi kebutuhan akan beberapa spreadsheet dan database untuk pelacakan waktu dan manajemen penggajian.

Dengan manajemen penggajian yang efisien dari perangkat lunak ini, ucapkan selamat tinggal pada entri data dan proses persetujuan pembayaran manual, yang terutama diperlukan untuk melacak berbagai jenis pekerja konstruksi.

Anda dapat mengintegrasikannya dengan 125+ aplikasi dan alat bantu untuk menyederhanakan fungsi manajemen konstruksi dan operasional tim HR Anda.

Fitur-fitur terbaik BambooHR

Kelola semua karyawan dalam satu database yang aman dan terorganisir di mana saja dengan koneksi internet

Hasilkan laporan dengan 49 fitur laporan bawaan untuk membuat keputusan yang strategis dan terinformasi

Tingkatkan pengalaman orientasi karyawan baru dengan alat orientasi untuk membantu mereka memahami protokol keselamatan dengan lebih cepat dan lebih baik

Berinteraksi dengan karyawan dan mengumpulkan umpan balik untuk mengembangkan lingkungan yang positif, meningkatkan moral dan produktivitas di tempat kerja

Keterbatasan BambooHR

Terdapat opsi kustomisasi yang terbatas dalam manajemen kinerja karyawan

Perangkat lunak ini tidak memiliki basis pengetahuan terpusat untuk membantu pengguna baru

Harga BambooHR

Harga khusus

Penilaian dan ulasan BambooHR

G2: 4.4/5 (2.100+ ulasan)

4.4/5 (2.100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.800+ ulasan)

4. HiBob

Terbaik untuk mengintegrasikan solusi SDM yang dapat diskalakan

via HiBob HiBob adalah solusi HR yang modern dan intuitif dengan fitur-fitur seperti manajemen kinerja, manajemen kompensasi, alur kerja, dan orientasi. Solusi ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk membuat karyawan bekerja secara efisien dan lancar.

Baik karyawan konstruksi Anda menagih per jam, per hari, atau per bulan, Anda tidak perlu khawatir melacak tagihan mereka.

HiBob menonjol di antara para pesaingnya karena HiBob diperuntukkan bagi semua pengguna (karyawan dan manajemen) dan tidak hanya untuk HR.

Selain itu, para ahli di HiBob memahami bahwa SDM adalah pendorong utama kesuksesan bisnis dan membantu mereka dalam membuat keputusan berdasarkan data dengan analisis canggih dan pelacakan KPI.

Fitur terbaik HiBob

Mendorong komunikasi dengan fitur-fitur keterlibatannya bahkan ketika karyawan Anda berada di luar kantor

Mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis dengan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis perusahaan konstruksi yang terus berubah

Lacak data tentang ketersediaan karyawan dan penyelesaian proyek dengan sistem HiBobSistem HRIS Keterbatasan HiBob

Perangkat lunak ini tidak memiliki tampilan satu layar gabungan untuk semua hari libur perusahaan

Terdapat opsi kustomisasi yang terbatas untuk umpan balik dan survei

Harga HiBob

Harga Khusus

Penilaian dan ulasan HiBob

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

4.5/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

5. Keka

Terbaik untuk manajemen kinerja

via Keka Ini Perangkat lunak SDM membangun pengalaman yang berpusat pada pengguna dengan kotak masuk intuitifnya, yang memungkinkan Anda mengelola semua tugas dan alur kerja dari satu tempat. Ini berarti Anda dan karyawan Anda dapat dengan mudah melacak tugas-tugas orientasi, persetujuan cuti, umpan balik rekan kerja, dan persetujuan pengeluaran dari satu ruang bersama yang tersedia di ponsel dan web.

Yang paling menarik bagi saya dari perangkat lunak ini adalah sistem manajemen kinerjanya, yang ideal untuk organisasi yang berpikiran pertumbuhan. Perangkat lunak ini menyediakan tampilan 360 derajat, perangkat lunak OKR, pertemuan empat mata, dan umpan balik yang berkelanjutan untuk memberikan wawasan yang berharga tentang karyawan Anda dan menghilangkan semua hambatan.

Hasilnya, Anda dapat sepenuhnya mengelola tim pekerja temporer dan melacak kinerja mereka untuk mengambil keputusan mengenai perekrutan permanen.

Anda juga dapat membuat laporan karyawan secara instan dan memberikan platform layanan mandiri berbasis SSO kepada karyawan untuk memperbarui profil mereka, mengajukan cuti, dan banyak lagi.

Fitur-fitur terbaik Keka

UlasanSasaran SDM dan kinerja untuk menganalisis potensi dan memutuskan untuk mempermanenkan karyawan

Menetapkan band kinerja yang berbeda berdasarkan peringkat karyawan untuk menjaga pekerja terampil Anda tetap termotivasi dan kompetitif

Mengotomatiskan pengaturan penggajian dengan melacak jam kerja dan menyesuaikan komponen gaji

Keterbatasan Keka

Aktivitas dan fungsi tertentu membutuhkan waktu untuk dimuat

Alat ini memiliki begitu banyak fungsi sehingga ada sedikit kurva pembelajaran

Harga Keka

Mulai dari $20/bulan

Penilaian dan ulasan Keka

G2: 4.5/5 (900+ ulasan)

4.5/5 (900+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (70+ ulasan)

6. Paycor

Terbaik untuk solusi perangkat lunak SDM yang disesuaikan

via Paycor Paycor membantu Anda membangun tim konstruksi yang produktif dengan fitur-fitur seperti alat perekrutan terbaik di kelasnya, sistem manajemen pembelajaran, kepatuhan berdasarkan negara bagian dan kota, lembur campuran otomatis, penghitungan diferensial shift, dan banyak lagi.

Anda juga bisa mengandalkan Perekrutan Paycor untuk menemukan dan merekrut talenta terbaik dengan fitur-fitur seperti kartu penilaian wawancara.

Selain itu, solusi waktu dan kehadirannya memastikan Anda mematuhi undang-undang upah minimum dengan memanfaatkan tarif per satuan, perhitungan lembur, jam kerja lanjutan, dan fitur pencatatan waktu.

Paycor juga menyediakan analisis dan wawasan khusus industri, yang memungkinkan Anda membandingkan tingkat perputaran karyawan dan metrik utama lainnya dengan tolok ukur pasar.

Fitur-fitur terbaik Paycor

Akses ke panduan langsung, alat bantu, dan dukungan ahli dari tim untuk menyesuaikan perangkat lunak untuk kebutuhan manajemen konstruksi

Mengurangi proses administratif dengan akses ke perhitungan real-time, akses upah yang diterima, dan peringatan kepatuhan pajak

Buat kategori pengeluaran yang fleksibel dan kebijakan yang dapat disesuaikan untuk mengelola pengeluaran perusahaan konstruksi Anda

Keterbatasan Paycor

Sistem swalayan terkadang memiliki bug dalam pengajuan cuti

Harga Paycor

Harga khusus

Penilaian dan ulasan Paycor

G2: 3.9/5 (700+ ulasan)

3.9/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (2.800+ ulasan)

7. FactoHR

Terbaik untuk keterlibatan karyawan

via FactoHR FactoHR bekerja dengan lancar di berbagai lokasi, memungkinkan Anda mengelola penghitungan dan kepatuhan pajak lokal. Mengotomatiskan proses seperti pencatatan kehadiran dan manajemen upah dari berbagai lokasi juga sangat bagus.

Anda juga dapat mengelola kehadiran dan mengizinkan karyawan mengajukan cuti dari lokasi mana pun.

FactoHR bertujuan untuk membuat HR tanpa kertas dengan mendigitalkan semuanya, mulai dari buku pegangan karyawan ke dokumentasi. Modul perjalanan dan pengeluaran berbasis cloud dari FactoHR juga memungkinkan karyawan untuk mengajukan klaim pengeluaran dengan bukti secara langsung melalui portal ESS.

HR atau manajer dapat meninjau dan menyetujui klaim secara online, menyederhanakan manajemen pengeluaran dan memberikan kontrol dan visibilitas yang lebih besar atas pengeluaran karyawan.

Fitur-fitur terbaik FactoHR

Tentukan hierarki dengan pohon organisasi untuk pelaporan yang lebih baik dari pekerja konstruksi

Memungkinkan manajemen kerja karyawan tanpa gesekan di berbagai lokasi

Sesuaikan komponen gaji untuk manajemen penggajian yang mudah dan revisi gaji yang disederhanakan

Keterbatasan FactoHR

Fungsionalitas perangkat lunak mungkin rumit pada awalnya, dengan kurva pembelajaran

Antarmuka pengguna tidak dirancang dengan baik

Harga FactoHR

Harga khusus

Penilaian dan ulasan FactoHR

G2: 4.7/5 (30+ ulasan)

4.7/5 (30+ ulasan) Capterra: 5/5 (Tidak cukup ulasan)

8. HRMantra

Terbaik untuk solusi SDM berbasis AI

via HRMantra HRMantra adalah perangkat lunak HR berbasis AI canggih yang mengklaim dapat memberikan 10 kali ROI dan 30 menit per emp per hari . Ini Perencanaan SDM menawarkan jutaan kebijakan yang dapat dikonfigurasi dengan fitur yang komprehensif untuk mengatur pengaturan kebijakan tanpa batas. Bisnis konstruksi harus mengikuti beberapa kepatuhan, dan kerangka kerja kebijakan yang kuat dengan HRMatra sangat membantu mereka.

Selain itu, perangkat lunak ini multibahasa, multi-mata uang, dan multi-waktu. Antarmuka yang intuitif membuatnya dapat digunakan sepenuhnya dari ponsel pintar apa pun, sehingga dapat diakses oleh karyawan konstruksi dari berbagai wilayah saat bepergian.

Fitur-fitur terbaik HRMantra

Akses bot suara yang digerakkan oleh AI dengan banyak API yang sudah dibuat sebelumnya untuk konektivitas instan dengan berbagai sistem pihak ketiga

Hasilkan laporan dengan sistem manajemen kinerja 180 atau 360 derajat untuk mengawasi karyawan konstruksi

Buat LMS yang disesuaikan untuk melatih karyawan dan memantau kompetensi yang diperoleh sebelum mereka mulai bekerja di lokasi

Menetapkan kebijakan komprehensif dan dapat disesuaikan tanpa batas

Keterbatasan HRMantra

Perangkat lunak ini lambat dalam memperbarui detail cuti dan catatan, dan hanya ada sedikit otomatisasi dalam proses SDM

Harga HRMantra

Harga khusus

Penilaian dan ulasan HRMantra

G2: Tidak cukup ulasan

Tidak cukup ulasan Capterra: Tidak cukup ulasan

9. GreytHR

Terbaik untuk akses ke data waktu nyata

via GreytHR GreytHR adalah platform HRMS lengkap yang menyederhanakan dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat menyederhanakan setiap operasi SDM, mulai dari manajemen kehadiran, manajemen kinerja, hingga penggajian.

Selain fitur reguler seperti basis data layanan terpusat dan portal layanan mandiri karyawan, Anda dapat mengakses Bella, chatbot layanan cepat karyawan yang menghindari pertanyaan berulang.

Aliran data real-time antar modul (seperti cuti, kehadiran, penggajian, klaim biaya, dll.) memastikan bahwa informasi terkini selalu tersedia bagi karyawan dan manajemen. GreytHR dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak pihak ketiga, termasuk sistem akuntansi, solusi ERP, layanan verifikasi, dll.

Fitur-fitur terbaik GreytHR

Meminimalkan waktu di pusat kota dan memaksimalkan produktivitas dengan solusi SDM konstruksi yang disederhanakan

Akses ke data kehadiran secara real-time dan manajemen shift dan lembur yang disederhanakan

Pembayaran yang akurat dan tepat waktu dengan manajemen dan eksekusi otomatis

Keterbatasan GreytHR

Mungkin tidak memiliki fitur manajemen kepatuhan yang dilokalkan

Tidak memiliki fitur khusus yang dibutuhkan tim konstruksi

Harga GreytHR

Mulai dari $50/bulan

Penilaian dan ulasan GreytHR

G2: 4.4/5 (800+ ulasan)

4.4/5 (800+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (250+ ulasan)

10. Manfaat TriNet

Terbaik untuk manajemen SDM berbasis cloud

via Manfaat TriNet Gunakan platform HR berbasis cloud yang intuitif untuk mengelola semua operasi HR Anda dengan lancar. Platform ini menghubungkan semua hal di bawah payung manajemen SDM dalam satu platform, baik itu pemrosesan penggajian maupun wawasan analitik.

Fitur pemrosesan penggajiannya yang ekstensif membedakan perangkat lunak ini dari yang lain di pasar perangkat lunak SDM konstruksi yang ramai. Mereka memiliki laporan pembayaran kontraktor, ringkasan upah dan pajak, ringkasan pembayaran pajak, laporan kewajiban pajak, laporan lengkap yang komprehensif, dan bahkan pengisian status karyawan baru secara otomatis.

Bukan itu saja. Perangkat lunak ini juga menyederhanakan tugas-tugas administratif mulai dari program tunjangan hingga pertanggungan medis untuk melindungi pekerja konstruksi Anda. Keuntungan-keuntungan ini membantu bisnis mengurangi 90% dari waktu mereka untuk penggajian dan tunjangan.

Fitur-fitur terbaik TriNet Zenefits

Tingkatkan manajemen kinerja konstruksi dengan templat manajemen kinerja

Pilih dari beragam konfigurasi platform SDM yang sesuai dengan kebutuhan konstruksi spesifik Anda

Menyederhanakan pemrosesan penggajian dan manajemen dokumen untuk menerima karyawan baru untuk proyek konstruksi dengan cepat

Keterbatasan Manfaat TriNet Zenefits

Navigasi tidak terlalu intuitif, dan juga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya

Harga manfaat TriNet Zenefits

Penting : $8 per karyawan per bulan

: $8 per karyawan per bulan Pertumbuhan : $16 per karyawan per bulan

: $16 per karyawan per bulan Zen: $27 per karyawan per bulan

Penilaian dan ulasan TriNet Zenefits

G2: 3.9/5 (460+ ulasan)

3.9/5 (460+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (800+ ulasan)

Menyederhanakan Manajemen Perangkat Lunak SDM Konstruksi dengan ClickUp

Mengelola proses SDM memang melelahkan bagi perusahaan konstruksi, tapi tidak jika Anda memiliki perangkat lunak SDM terbaik untuk mendukung Anda.

Anda dapat mengotomatiskan dan merampingkan sebagian besar operasi Anda, seperti melacak waktu karyawan, mengelola penggajian, dan menyederhanakan persyaratan kepatuhan. Bagian terbaik dari perangkat lunak ini adalah Anda dapat menyesuaikan fungsionalitasnya berdasarkan kebutuhan Anda. Alat Penelitian Manusia ClickUp menyediakan perangkat lunak HR yang menyederhanakan administrasi karyawan dengan manajemen penggajian otomatis dan pelacakan kinerja. Anda juga dapat menggunakan alat HR ClickUp templat tinjauan kinerja untuk menyederhanakan proses lebih lanjut.

The kehidupan sehari-hari seorang manajer sumber daya manusia penuh dengan tantangan. Namun, dengan alat bantu yang tepat, Anda dapat mempertahankan karyawan berbakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam mengelola mereka. Mendaftar untuk ClickUp hari ini dan sambutlah manajemen SDM konstruksi yang mudah dan cepat.