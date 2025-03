Sunsama vs Motion: Aplikasi Perencana Mana yang Terbaik?

Kita tahu perasaannya: terlambat memulai hari, menatap daftar tugas yang berantakan, dan kepanikan mulai muncul.

Banyak yang berjuang untuk menemukan cara yang sempurna untuk aplikasi perencana harian yang dapat menangani semua tugas harian mereka dan memusatkan kebutuhan perencanaan mereka di satu tempat.

Haruskah Anda menggunakan Google Docs, aplikasi Notes di ponsel, atau alat perencanaan yang canggih seperti Sunsama dan Motion?

Jika Anda harus memilih salah satu, mana yang lebih baik? Artikel blog ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

Baik Sunsama maupun Motion dirancang untuk membantu Anda mengatur waktu, merencanakan hari, dan menyelesaikan pekerjaan dengan fokus. Namun, pendekatan dan fitur-fiturnya memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Mari kita lihat fitur-fitur unik dan paket harga mereka untuk membantu Anda memutuskan alat mana yang paling sesuai dengan gaya produktivitas pribadi Anda.

Apa itu Sunsama?

Sunsama adalah perencana harian digital yang menggabungkan alat produktivitas seperti kalender, daftar tugas, proyek, dan email ke dalam satu platform yang mudah digunakan. Ini berguna bagi para profesional dan pemilik bisnis yang ingin tetap terorganisir dan fokus tanpa merasa kewalahan.

Yang keren dari Sunsama adalah aplikasi ini tidak berusaha membuat Anda bekerja lebih banyak; sebaliknya, aplikasi ini membantu Anda bekerja lebih cerdas dengan mengorganisir tugas-tugas dan membantu Anda merencanakan hari Anda.

Alat ini membantu Anda memilih tugas-tugas dengan prioritas tinggi setiap hari dan mengintegrasikannya ke dalam jadwal Anda. Selain itu, antarmukanya menarik dan interaktif. Sunsama juga menawarkan fitur seperti mode fokus untuk pekerjaan yang bebas gangguan dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi kalender.

Dengan cara ini, Anda dapat mengatur hari Anda secara visual, memperkirakan durasi tugas, dan melacak tugas-tugas terpenting Anda tanpa harus berpindah-pindah aplikasi. Lihatlah ini Ulasan Sunsama untuk mendapatkan pemahaman yang mendetail mengenai kemampuannya!

Fitur-fitur Sunsama

Pertanyaannya, apa yang membuat Sunsama cukup unik dan menonjol dari yang lain? Jawabannya terletak pada beberapa fitur utamanya.

Mari kita lihat.

1. Perencanaan harian dengan pengelola tugas

Sebagai aplikasi perencana harian, Sunsama memungkinkan Anda membuat daftar tugas yang ingin Anda kerjakan saat memulai hari. Setiap tugas yang belum Anda selesaikan kemarin akan otomatis bergulir, sehingga Anda bisa menambahkannya ke jadwal hari ini.

Seret dan letakkan tugas-tugas Anda ke dalam slot waktu yang Anda inginkan dan tarik tugas dari email atau aplikasi seperti Trello atau Todoist langsung ke dalam jadwal Anda, sehingga semuanya tersimpan di satu tempat. Sunsama juga menyeimbangkan jadwal ini dengan menunjukkan kapan Anda mungkin memasukkan terlalu banyak tugas.

Setelah Anda merencanakan hari Anda, Anda bisa membagikan jadwal Anda dengan tim Anda di platform seperti Slack atau Microsoft Teams.

Selain perencanaan harian, Sunsama juga merupakan pengelola tugas yang sangat kompeten.

Ketika Anda membuat tugas, Anda bisa mengatur tanggal mulai dan selesai, memecahnya menjadi subtugas, menambahkan catatan dan komentar, melampirkan file, dan mengaturnya untuk diulang.

Ketika Anda melihat tugas-tugas ini dalam format Kanban harian, tugas setiap hari ditampilkan dalam kolom dengan bilah kemajuan yang terisi saat Anda menyelesaikannya. Anda juga dapat menghubungkan tugas harian dengan target mingguan untuk jadwal yang lebih sukses.

Sementara itu, jika Anda ingin membuat rencana, Anda dapat menggunakan tampilan Kalender untuk melihat jadwal Anda berdasarkan hari, minggu, atau bulan.

2. Sasaran dan ulasan mingguan

Dengan Sunsama, Anda dapat menetapkan tujuan mingguan untuk menjaga fokus Anda pada hal yang penting. Anda dapat merencanakan tujuan Anda beberapa minggu sebelumnya dan memeriksanya. Sunsama meminta Anda untuk merencanakan minggu Anda setiap hari Senin-atau hari apa pun yang Anda inginkan.

Di akhir minggu, Sunsama membantu Anda meninjau bagaimana minggu itu berjalan. Tinjauan ini memungkinkan Anda melihat semua yang telah Anda lakukan, termasuk tugas-tugas dari alat terintegrasi seperti Asana.

Tinjauan mingguan bukan hanya rekap-ini adalah cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dibandingkan dengan yang Anda harapkan. Misalnya, jika sebuah tugas membutuhkan waktu dua jam, bukan satu jam, Sunsama akan menunjukkan kepada Anda sehingga Anda bisa menyesuaikan rencana Anda.

Dengan melihat ke mana waktu Anda dihabiskan, Anda dapat merencanakan dengan lebih baik untuk minggu depan. Jika Anda bekerja dalam sebuah tim, berbagi ulasan ini membantu semua orang tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kemajuan proyek dan mengidentifikasi di mana strategi perlu disesuaikan.

3. Mode fokus dan pemblokiran waktu

Sunsama adalah yang populer alat manajemen waktu dengan beberapa fitur unik dan bermanfaat.

Ketika Anda mengarahkan kursor ke sebuah tugas dan menekan tombol 'F', ini akan mengaktifkan mode Fokus di mana Anda dapat berkonsentrasi hanya pada tugas yang sedang dikerjakan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang bebas gangguan dan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan menghindari gangguan.

Dalam mode fokus ini, Anda bahkan dapat mencatat ide yang terkait dengan tugas. Selain itu, terdapat timer Pomodoro built-in untuk bekerja dalam waktu singkat dengan jeda di antaranya.

Platform ini juga memiliki fitur pemblokiran waktu untuk membantu Anda merencanakan hari Anda secara efisien dengan menjadwalkan tugas pada kalender Anda. Fitur ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas, sehingga membantu Anda menyeimbangkan beban kerja sepanjang hari.

Sunsama memperingatkan Anda untuk menyesuaikan dan memprioritaskan ulang tugas jika Anda melebihi kapasitas harian Anda.

4. Pengarsipan otomatis untuk tugas yang tidak terjadwal atau belum selesai

Jika Anda belum mengerjakan sebuah tugas selama beberapa hari, Sunsama akan memindahkannya ke bagian 'arsip'. Hal ini membuat daftar tugas utama Anda tetap fokus pada hal yang paling mendesak daripada berantakan dengan tugas-tugas lama atau tidak relevan. Jika pengarsipan otomatis ini tidak sesuai dengan alur kerja Anda, Anda dapat dengan mudah menonaktifkannya.

Namun, fitur ini dapat menghemat waktu bagi mereka yang ingin menjaga daftar tugas mereka tetap mutakhir tanpa memperbarui secara manual. Selain itu, jika Anda memiliki tugas yang belum dijadwalkan, Anda bisa menyimpannya di backlog.

Harga Sunsama

Langganan bulanan: $ 20/pengguna per bulan

$ 20/pengguna per bulan Langganan tahunan: $16/pengguna per bulan

Apa itu Motion?

Gerakan memadukan sebuah Kalender AI , pengelola tugas, dan perencana proyek ke dalam satu paket yang rapi. Hal ini bertujuan untuk menjaga hari Anda tetap teratur dan tidak terlalu berantakan dengan meletakkan semuanya di satu tempat.

Dibandingkan dengan produktivitas lainnya aplikasi seperti Senin dan Gagasan, Gerak menonjol karena penggunaan AI yang ekstensif.

Dengan bantuannya, aplikasi ini mengurutkan jadwal Anda, secara otomatis menjadwal ulang tugas yang tidak dapat Anda selesaikan. Hal ini membuat Anda lebih mudah untuk fokus pada hal berikutnya tanpa perlu bersusah payah mengatur ulang kalender Anda. Bahkan, aplikasi ini juga menyarankan apa yang harus dikerjakan selanjutnya berdasarkan prioritas, sehingga sangat cocok untuk tim kecil hingga menengah.

Membuat daftar tugas sudah menjadi hal yang biasa bagi Motion. Penjadwal bertenaga AI secara otomatis merencanakan hari Anda, memperhitungkan tenggat waktu, prioritas, dan slot waktu yang tersedia di kalender Anda. Selain itu, aplikasi ini mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan pekerjaan yang mendalam.

Motion juga terintegrasi dengan platform online yang sudah dikenal, sehingga ideal untuk pengusaha atau pekerja yang berkinerja tinggi. Untuk mempelajari lebih lanjut, terutama tentang alat perencanaan proyeknya, lihat Ulasan Aplikasi Motion !

Fitur gerak

Motion menggabungkan fitur perencanaan dan manajemen yang paling efisien untuk mengatur alur kerja Anda.

Fitur-fitur ini meliputi:

1. Perencanaan harian yang cerdas

Motion lebih dari sekadar perencana biasa: Ini adalah perencana yang didukung oleh AI.

Tidak seperti perencana tradisional, yang mengharuskan Anda mengatur tugas secara manual, Motion menerima semua masukan Anda-seperti prioritas, tenggat waktu, dan ketersediaan-dan menangani perencanaan untuk Anda.

Pendekatan bertenaga AI ini menghemat waktu dan tenaga dengan mengatur ulang tugas-tugas Anda secara otomatis saat ada hal yang mendesak.

Sebagai contoh, Motion akan memprioritaskan tugas-tugas yang ditandai sebagai ASAP dan menyesuaikan jadwal Anda. Fitur perencanaan harian yang cerdas ini menyederhanakan alur kerja Anda dan menghilangkan kebutuhan untuk mengatur ulang secara manual, sehingga manajemen tugas menjadi lebih efisien.

2. Penjadwal otomatis untuk tugas

Sama seperti perencanaannya, penjadwalan Motion juga otomatis.

Anda sudah tahu bahwa aplikasi ini merencanakan tugas-tugas Anda berdasarkan prioritas dan tenggat waktu. Tetapi bagaimana jika Anda memiliki tugas yang berulang? Motion akan menjadwalkannya untuk Anda juga. Anda hanya perlu mengatur frekuensi, waktu mulai, durasi, dan prioritas.

Anda bisa menjadwalkannya selama jam kerja atau pada waktu-waktu tertentu. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penjadwalan otomatis dan memberi label pada tugas-tugas untuk pengaturan yang lebih baik.

Bagian terbaiknya adalah penjadwalan otomatis Motion, yang dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan harian. Jika sebuah tugas membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan atau ada hal yang mendesak, Motion akan secara otomatis mengatur ulang jadwal Anda untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

3. Menjadwalkan rapat di dalam aplikasi

Anda bisa menjadwalkan rapat langsung di dalam ruang kerja Motion. Anda membuat tautan pemesanan yang menunjukkan ketersediaan Anda dan membagikannya, sehingga kontak dapat memilih waktu yang sesuai.

Anda dapat mempersonalisasi opsi seperti waktu jeda di antara rapat, batas pemesanan harian, dan pertanyaan pra-rapat, memastikan rapat Anda sesuai dengan jadwal Anda.

Dan bintang di balik teknologi ini? Asisten rapat AI Motion.

Asisten AI menyederhanakan prosesnya, sehingga orang dapat memesan rapat tanpa aplikasi terpisah. Anda bahkan mendapatkan templat rapat yang dapat disesuaikan dan mengatur parameter untuk menghindari rapat yang tidak diinginkan mengambil alih jadwal Anda.

Harga Motion

Individu: $34/pengguna per bulan

$34/pengguna per bulan Tim: $ 20/pengguna per bulan

Sunsama vs Motion: Fitur yang Dibandingkan

Fitur Sunsama Gerak Terbaik untuk Pengusaha tunggal, pekerja lepas Usaha kecil dan menengah Perencana harian Ya Ya Penjadwalan AI Tidak Ya Alat penjadwalan rapat Tidak Ya Pelacakan kemajuan Ya Ya Tinjauan harian dan mingguan Ya Tidak Tampilan kalender Ya Ya Alat bantu manajemen proyek Tidak Ya Kolaborasi tim Ya, dengan alat pihak ketiga Ya, asli Integrasi Lebih banyak Lebih sedikit

Sunsama dan Motion adalah alat produktivitas yang hebat dan membantu manajemen tugas, tetapi mereka masih sedikit berbeda dalam pendekatannya terhadap perencanaan dan penjadwalan.

Mari kita lihat perbedaannya secara mendetail:

1. Perencanaan harian

Sunsama

Sunsama mengambil pendekatan yang penuh perhatian terhadap perencanaan harian. Ini memandu Anda dalam mengatur tugas dan jadwal Anda pada waktu yang Anda inginkan setiap hari. Hal ini melibatkan daftar tugas, memperkirakan waktu untuk setiap tugas, dan memutuskan apa yang harus diprioritaskan.

Motion

Dengan Motion, Anda tidak memerlukan ritual harian seperti yang Anda lakukan dengan Sunsama. Sebaliknya, aplikasi ini secara otomatis menambahkan tugas ke kalender Anda berdasarkan prioritas dan ketersediaan menggunakan algoritme pembelajaran mesin. Aplikasi ini menyesuaikan jadwal Anda secara dinamis jika rapat berlangsung lama atau tugas-tugas membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Pemenang: Motion adalah pilihan yang lebih baik untuk pendekatan lepas tangan. Sunsama menawarkan pengalaman perencanaan yang lebih baik.

2. Penjadwalan otomatis

Sunsama

Sunsama dan otomatisasi bukanlah teman baik (mendorong para penggemar AI untuk beralih ke Alternatif Sunsama seperti Motion). Aplikasi ini memungkinkan Anda menjadwalkan tugas satu per satu dengan menyeret dan melepaskannya secara manual ke dalam kalender Anda atau mengotomatiskannya menggunakan alat pihak ketiga. Meskipun membutuhkan lebih banyak pekerjaan di awal, ini memberi Anda lebih banyak kendali atas hari Anda.

Motion

Penjadwalan tugas di Motion sepenuhnya otomatis. Aplikasi ini menggunakan algoritme cerdas untuk memasukkan tugas ke dalam jadwal Anda berdasarkan prioritas. Aplikasi ini menawarkan alat pengatur waktu untuk penyesuaian manual, tetapi secara dinamis mengacak ulang tugas jika terjadi perubahan di siang hari.

Pemenang: Motion mendapatkan medali untuk penjadwalan otomatis yang efisien dan dinamis.

3. Integrasi

Sunsama

Sunsama sangat baik dalam menghubungkan dengan alat seperti Google Kalender, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist, dan GitHub. Hal ini memungkinkan Anda mengelola tugas, email, dan proyek yang akan datang di satu tempat. Anda dapat dengan mudah menarik tugas ke dalam rencana harian Anda dari aplikasi favorit Anda dan terus memperbarui semuanya.

Motion

Integrasi Motion bersifat dasar dan ditujukan untuk rapat. Anda bisa menyinkronkan kalender, menghubungkan Gmail untuk pengingat otomatis, dan menggunakan alat video seperti Zoom untuk rapat. Motion terhubung dengan lebih sedikit alat daripada Sunsama dan berfokus pada fitur-fitur intinya, bukan pada berbagai macam layanan luar.

Pemenang: Sunsama menang untuk variasi integrasi yang ditawarkannya.

4. Harga: Sunsama vs Motion

Fitur Sunsama Motion Harga (per bulan, ditagih setiap bulan) $ 20 Individu Tim $34 $20 Penjadwalan otomatis Tidak Ya Ya Perencanaan otomatis Tidak Tidak Ya Ya Papan Kanban Ya Ya Ya Ya Tampilan kalender Ya Ya Ya Ya Pembuatan tugas dari email Ya Tidak Tidak Tidak Pemesanan rapat Tidak Ya Ya Template proyek Tidak Ya Ya Kolaborasi tim Dengan alat pihak ketiga Tidak Ya Memprioritaskan tugas Ya Tidak Ya Jumlah tugas Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas

Sunsama

Sunsama mengenakan biaya $20 per bulan per pengguna untuk uji coba gratis 14 hari dengan fungsionalitas penuh. Tarif tetap ini tidak memiliki tingkatan, sehingga harganya jelas dan tidak berbelit-belit. Jika Anda memilih paket tahunan, Anda bisa menghemat $48 per tahun.

Motion

Paket Individu Motion, yang mencakup fitur-fitur AI, harganya $19 per pengguna per bulan. Harganya lebih rendah untuk tim yaitu $12 per pengguna per bulan. Ada juga uji coba gratis 7 hari untuk mencoba platform ini sebelum memutuskan untuk membayar.

Pemenang: Tergantung pada kebutuhan Anda. Sunsama lebih terjangkau untuk perorangan, dan Motion untuk tim.

Sunsama vs Motion: Siapa Pemenangnya?

Tidak mudah untuk menyatakan pemenang dalam perdebatan ini, terutama ketika Sunsama dan Motion unggul di departemen tertentu.

Jika Anda lebih suka mengendalikan jadwal mereka, menikmati perencanaan hari mereka, dan tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang, Anda akan menyukai Sunsama. Pendekatan penjadwalannya yang sistematis dan harian mengatur tugas-tugas Anda dan akan membuat Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang semua yang Anda miliki.

Namun, jika Anda seorang pebisnis yang paham teknologi yang mengelola tim dan tidak memiliki waktu untuk menjadwalkan sesuatu secara manual, Motion adalah pilihan terbaik Anda.

Aplikasi ini akan secara otomatis mengelola perencanaan, penjadwalan, dan penjadwalan ulang tugas berdasarkan tenggat waktu, prioritas, dan kemajuan Anda.

Anda hanya perlu memasukkan informasi yang diperlukan, dan Motion akan menangani hampir semua pekerjaan penjadwalan untuk Anda (termasuk rapat!).

Sunsama vs Motion di Reddit

Untuk lebih memahami preferensi pengguna tentang Sunsama vs Motion, kami menjelajahi Reddit.

Beberapa orang menghargai efisiensi dan kelengkapan fitur Motion untuk membuat mereka tetap teratur. Salah satu pengguna tersebut mengatakan:

"Motion menarik perhatian saya dan tampak luar biasa. Datang dari Calendly dan solusi yang lengkap akan menjadi luar biasa untuk membantu saya membebaskan beberapa bandwidth mental dan berhenti takut melupakan sesuatu

Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Meskipun mereka terkesan dengan berbagai kemampuan Motion, para pengguna tidak terlalu senang dengan struktur harganya. Dan akhirnya lebih memilih Sunsama.

_Saya menggunakan Sunsama dan fitur timeboxing telah menjadi pengubah permainan bagi saya. Saya sangat merekomendasikannya!

_Saya dengar timeboxing Motion bisa dibilang lebih baik karena bisa menjadwal ulang dan memindahkan tugas-tugas Anda jika Anda melewatkannya, atau mengerjakannya terlebih dahulu, dll. Harganya terlalu mahal untuk saya

Sebagian besar Redditor benar-benar menikmati gaya manual Sunsama daripada pendekatan Motion yang sepenuhnya otomatis.

Saya pikir Sunsama bersinar sebagai perencana terpadu untuk orang-orang yang menggunakan banyak alat/perangkat lunak di berbagai tim.

Perkenalkan ClickUp-Alternatif Terbaik untuk Sunsama vs Motion

Tetapi bagaimana jika Anda seorang profesional yang paham teknologi yang senang merencanakan hari-harinya dari waktu ke waktu dan menginginkan opsi yang ramah anggaran? Nah, Anda akan membutuhkan sesuatu yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia.

ClickUp adalah alat produktivitas lengkap dan perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk tim dan individu. Alat produktivitas bertenaga AI ini bisa menjadwalkan dan mengelola beban kerja Anda tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Alat ini dapat berintegrasi dengan lebih dari 1000+ aplikasi, memungkinkan Anda untuk membawa semua pekerjaan Anda di bawah satu atap.

Fitur-fitur ClickUp

Berikut ini adalah beberapa fitur utama ClickUp:

1. Templat Perencana Harian ClickUp

Catat hari kerja Anda dan tetaplah pada jalur yang benar dengan tugas-tugas menggunakan Templat Perencana Harian ClickUp

The Templat Perencana Harian ClickUp adalah pilihan terbaik jika Anda membutuhkan bantuan untuk memilah-milah tugas harian Anda.

Aplikasi ini membantu Anda menjadwalkan tugas, acara, dan janji temu agar tetap teratur. Anda dapat mengatur tugas-tugas Anda ke dalam kategori seperti Pribadi, Pekerjaan, atau Tujuan, memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi, dan melacak kemajuan Anda menggunakan visual seperti grafik dan bagan.

ClickUp menawarkan pustaka 1000+ templat yang dapat disesuaikan untuk membantu Anda membuat tugas dengan cepat dan segera mulai bekerja. Pilih templat perencana harian , unduh, dan isi kolom khusus untuk mengatur pekerjaan Anda dalam hitungan menit.

2. ClickUp Otak

Urus semua tugas yang berulang sementara Anda fokus pada hal-hal penting dengan ClickUp Brain

Apakah alur kerja Anda sangat bergantung pada AI? Maka Anda akan menyukai ClickUp Brain. ClickUp Brain adalah asisten bertenaga AI yang dapat membantu Anda membuat rangkuman rapat secara otomatis, membuat jadwal proyek, menyusun agenda, atau membuat draf presentasi. Aplikasi ini juga bertindak sebagai editor, memoles dokumen Anda agar terlihat profesional atau memformat ulang catatan agar mudah ditindaklanjuti.

3. Otomatisasi ClickUp

Otomatiskan tugas-tugas Anda yang berulang dan kurangi beban manual yang tidak perlu dengan ClickUp Automations

Memanfaatkan kekuatan yang sudah dibangun sebelumnya Otomatisasi ClickUp atau sesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan unik Anda. Hal ini akan memungkinkan tim Anda untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang paling penting.

Buat tugas baru dan sebarkan SOP ke seluruh tim Anda. Anda dapat mengotomatiskan pemberian tugas, posting komentar, pembaruan status, dan banyak lagi dengan banyak pilihan.

Pastikan aliran pekerjaan yang berkelanjutan dengan transisi yang mulus antara penerima tugas dan prioritas serta menambahkan tag dan templat ketika status berubah.

3. Tampilan Kalender ClickUp

Dapatkan gambaran umum tentang jadwal Anda saat ini dengan Tampilan Kalender ClickUp

Dengan seret dan lepas, Anda bisa dengan mudah menyesuaikan jadwal agar sesuai dengan jam-jam paling produktif. Dan jika rencana berubah, tidak masalah! Gunakan fitur Hubungan untuk menghubungkan tugas dan mengatur ulang sesuai kebutuhan.

Menambahkan tugas dapat dilakukan dengan cepat; Anda dapat menyesuaikan kolom untuk catatan tambahan atau file penting. Selain itu, Anda bisa membagikan kalender Anda dengan klien atau pekerja lepas dengan menggunakan izin.

harga ### ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $10/pengguna per bulan

$10/pengguna per bulan Bisnis: $19/pengguna per bulan

$19/pengguna per bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp Brain tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Atur Alur Kerja dan Kalender Anda dengan ClickUp

Merencanakan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari bisa membuat stres jika Anda tidak memiliki perencana digital yang solid untuk mengatur tugas-tugas Anda.

Meskipun Sunsama dan Motion cukup bagus dalam hal perencanaan dan penjadwalan, keduanya bukannya tanpa keterbatasan.

Pendekatan manual Sunsama terhadap perencanaan mungkin membuat prosesnya lebih rumit bagi sebagian pengguna, sehingga mendorong mereka untuk memilih Motion dan otomatisasinya. Namun, harga Motion bisa jadi mengecewakan, memaksa orang untuk mencari yang lebih terjangkau Alternatif Motion .

ClickUp, di sisi lain, menggabungkan semua hal yang baik menjadi satu alat manajemen proyek yang nyaman.

Alat ini sangat tangguh untuk mengelola proyek dan tugas, terjangkau, dan mudah digunakan. Ditambah dengan beragam templat dan integrasi siap pakai, Anda bisa mengatur semua alur kerja dan merapikan kalender Anda hanya dengan satu aplikasi! Daftar ke ClickUp hari ini dan mulailah secara gratis!