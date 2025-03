5 Templat Goodnotes Gratis untuk Pencatatan Digital

Aplikasi perencana digital adalah penyelamat. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses sasaran triwulanan, daftar tugas, tujuan proyek, catatan rapat, atau apa pun yang Anda rencanakan di mana saja, kapan saja.

Mereka bahkan memungkinkan Anda berbagi pemikiran dan kemajuan hanya dengan satu tautan yang dapat diklik. Anda tidak perlu mentransfer data tulisan tangan ke obrolan atau dokumen atau khawatir tentang keterbacaan tulisan tangan Anda.

Goodnotes adalah salah satu perencana digital tersebut. Dalam tulisan ini, kami membagikan lima templat perencana Goodnotes terbaik dan manfaatnya untuk membantu Anda memaksimalkan alat ini.

Di bagian akhir, kami juga akan membagikan lima alternatif gratis bagi mereka yang memiliki kebutuhan perencanaan profesional. Mari kita selami!

Manfaat Menggunakan Templat Goodnotes

Dengan lebih dari 21 juta pengguna aktif bulanan pada tahun 2022, pengguna Goodnotes telah membuat total 1,9 miliar buku catatan digital. Goodnotes 6 adalah aplikasi kertas digital AI yang memungkinkan pengguna untuk membuat catatan digital tulisan tangan, mencari teks tulisan tangan, dan mengatur semua catatan dalam perpustakaan digital.

Goodnotes untuk perencanaan digital telah populer di kalangan pengguna Apple sejak empat versi pertamanya yang ramah untuk iOS. Inilah alasannya.

1. Aplikasi yang luas

Templat Goodnotes menawarkan tata letak terstruktur untuk berbagai keperluan (seperti jadwal harian, perencanaan proyek, atau catatan rapat ). Tata letak ini membantu Anda dengan mudah mengatur informasi, apa pun yang Anda perlukan-mulai dari perencanaan digital hingga daftar tugas harian dan pelacakan kebiasaan.

2. Desain hemat waktu

Hemat waktu dengan menggunakan tata letak yang telah dirancang sebelumnya yang disediakan oleh templat Goodnotes daripada membuat tata letak dari awal. Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada tugas-tugas yang berarti daripada memformat atau bertukar pikiran tentang cara membuat tata letak yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

3. Opsi yang dapat disesuaikan

Templat Goodnotes memiliki elemen yang dapat disesuaikan, sehingga Anda dapat mempersonalisasikannya agar sesuai dengan preferensi dan alur kerja Anda yang unik. Templat ini memungkinkan Anda menyesuaikan warna, font, dan bagian untuk membuat templat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

4. Pemformatan yang konsisten

Menggunakan perencana digital Goodnotes memastikan konsistensi dalam pemformatan di semua catatan dan dokumen Anda. Konsistensi memudahkan Anda untuk menavigasi buku catatan digital Anda dan menemukan informasi yang relevan dengan cepat.

5. Penampilan profesional

Karena templat perencana Goodnotes dirancang secara profesional, templat ini meningkatkan tampilan catatan dan presentasi Anda. Baik untuk pertemuan bisnis, presentasi, atau proyek akademis, Anda pasti akan membuat audiens terkesan dengan catatan yang terlihat profesional.

6. Pencatatan AI generatif

Fitur pencatatan AI tulisan tangan dari Goodnotes 6 dapat mengidentifikasi kesalahan pengejaan dalam catatan Anda dan menggunakan AI untuk memperbaikinya. Untuk teks yang diketik, integrasi Goodnotes dengan Claude membantu Anda mempersingkat, memperluas, meringkas, dan mengubah nada catatan Anda.

5 Template Goodnotes Gratis

Tim pengembangan Goodnotes membuat beberapa templat untuk Goodnotes, sementara yang lain dirancang oleh pembuat pihak ketiga yang mengkhususkan diri dalam membuat templat untuk alat perencanaan digital.

Templat-templat ini tersedia di pasar online, situs web pribadi, dan komunitas perencanaan digital.

Jika Anda mencari templat Goodnotes untuk AI dan pencatatan digital, lihat koleksi pilihan kami dari lima templat Goodnotes terbaik untuk memaksimalkannya aplikasi pencatatan ini.

1. Templat Perencana All-In-One yang Estetis

via Etsy Templat All-in-One Aesthetic Goodnotes ini cocok untuk melacak tujuan pribadi sepanjang tahun. Ini adalah salah satu perencana digital terbaik yang ditawarkan oleh For Little Lion di Etsy dengan harga $ 20,57.

Kit ini menawarkan halaman perencanaan berikut ini:

366 halaman perencanaan harian

366 halaman refleksi harian

Kalender bulanan, ikhtisar, dan halaman tinjauan

Kalender tahunan, ikhtisar, sekilas tentang setengah tahun, tujuan, dan halaman tanggal penting

Sembilan halaman tujuan

Sembilan halaman rencana proyek

Halaman nutrisi, termasuk perencana makanan, daftar belanjaan, buku resep, inventaris dapur, dan halaman jurnal makanan

Halaman kesehatan, termasuk suasana hati, kebiasaan, hidrasi, tidur, dan halaman vitamin dan suplemen

Halaman kebugaran, termasuk rencana kebugaran, rencana olahraga, rencana diet, pelacak langkah, catatan latihan, pelacak kemajuan, dan halaman perjalanan kebugaran

Halaman keuangan, termasuk halaman keuangan bulanan, keuangan tahunan, pelacak tagihan, pelacak tabungan, dan pelacak pelunasan utang

Anda juga mendapatkan lembar perencanaan tambahan, seperti Papan Visi, Brain Dump, dan Rekening, yang berarti templat ini memiliki lembar perencana untuk setiap aspek kehidupan.

Templat ini menawarkan tiga warna, beragam sampul, dan 10.000+ stiker digital untuk membantu Anda menyesuaikan tata letak visual.

via Etsy Mengingat detailnya, templat estetika Goodnotes ini mungkin akan membingungkan pengguna yang baru mengenal perencana digital dan alat produktivitas.

Meskipun templat perencanaan digital Goodnotes ini sangat ideal untuk perawatan diri dan perencanaan pribadi harian, namun tidak memiliki perencana mingguan, sehingga kurang cocok untuk perencanaan yang berhubungan dengan bisnis.

2. Templat Catatan Cornell

Cornell Notes Template adalah template gratis yang dibuat oleh Goodnotes. Unduh Goodnotes di perangkat Anda dan mulai buku catatan dengan templat Cornell Notes untuk mengaksesnya.

Jika Anda sudah menggunakan Goodnotes dan telah menggunakan tiga buku catatan gratis, Anda harus berlangganan paket berbayar untuk menggunakan templat ini.

Templat ini didasarkan pada sistem pencatatan Cornell, salah satu yang paling populer strategi pencatatan . Strategi ini membagi materi pelajaran menjadi beberapa bagian untuk poin-poin utama, petunjuk untuk ditinjau ulang, dan rangkuman. Pendekatan terstruktur ini meningkatkan pemahaman, retensi, dan keterlibatan dengan materi.

Berikut ini adalah cara yang direkomendasikan Goodnotes untuk menggunakan templat:

via Catatan bagus Kami merekomendasikan templat perencanaan digital ini kepada para pelajar dan peneliti.

3. Perencana Utama Digital

Digital Ultimate Planner adalah salah satu templat pelacak tujuan dan kebiasaan terbaik. Aplikasi ini mengintegrasikan entri kalender Google dan Apple dengan penjadwalan digital pada perangkat Apple.

Gunakan templat perencanaan digital Goodnotes gratis ini sebagai perencana harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Anda dapat melacak kebiasaan, kebugaran, dan perawatan diri Anda dengan templat produktivitas .

Ini menawarkan:

Sinkronisasi dengan kalender Google dan Apple (tetapi tidak ada Fitur kalender AI )

30+ tata letak produktivitas, termasuk kotak masuk ide, tugas pribadi, matriks prioritas, dan daftar tugas

Kemampuan untuk mengelola hingga 10 proyek dengan tampilan garis waktu, papan Kanban, dan tata letak anggaran proyek

Kemampuan untuk menambahkan hingga 10 bagian khusus ke perencana dengan nama dan tata letak Anda

Anda juga mendapatkan 50+ tata letak pencatatan:

via Perencana Satu-satunya kekurangannya adalah, seperti templat pertama dalam daftar ini, Digital Ultimate Planner mungkin akan membebani pengguna yang tidak terbiasa dengan perencanaan digital.

4. Templat Kertas Grafik

Inilah templat lain yang ditawarkan oleh Goodnotes. Templat ini menampilkan lebih dari 40 jenis kertas grafik dalam tiga warna. Templat Kertas Grafik gratis jika Anda memiliki buku catatan gratis di akun Goodnotes Anda.

melalui Catatan bagus Goodnotes merekomendasikan templat ini untuk menulis dengan rapi di iPad, yang membuatnya sangat bagus untuk pelajar.

Idenya adalah untuk mulai menulis di kertas grafik, yang akan membantu Anda menulis dalam garis lurus dan menjaga catatan Anda tetap rapi. Setelah Anda selesai melakukannya, alihkan templat ke kertas kosong sehingga terlihat seperti Anda telah menguasai tulisan tangan digital pada halaman kosong.

5. Templat Kertas Bergaris

Ini adalah templat bergaris polos yang ditawarkan oleh Goodnotes. Pertimbangkan untuk menggunakan Templat Kertas Bergaris jika Anda lebih suka mendesain tabel, daftar, dan tata letak saat merencanakan.

Inilah tampilannya:

melalui Catatan bagus Terdapat lebih dari 50 templat kertas bergaris yang bisa dipilih, termasuk:

Satu kolom

Dua kolom

Tiga kolom

Campuran kolom tunggal

Ini adalah salah satu yang lebih sederhana perencana harian direkomendasikan untuk pencatatan dasar dan daftar tugas sehari-hari. Namun, ini mungkin bukan pilihan yang tepat jika Anda lebih menyukai tata letak perencanaan yang sudah jadi dan tidak ingin menghabiskan waktu untuk membuat tabel atau memberi label.

Keterbatasan Penggunaan Templat Goodnotes

Terlepas dari ulasan yang sangat bagus dari Goodnotes, ada empat keterbatasan utama dalam menggunakan templatnya. Ini termasuk:

Tidak ada tautan antar catatan : Anda tidak dapat menautkan catatan antar halaman, yang berarti perencana yang rumit akan cepat menjadi tidak teratur dan sulit digunakan

: Anda tidak dapat menautkan catatan antar halaman, yang berarti perencana yang rumit akan cepat menjadi tidak teratur dan sulit digunakan Dukungan gambar yang buruk : Menambahkan foto sulit dan melelahkan jika Anda menambahkan banyak gambar. Templat Goodnotes juga cenderung menjadi lambat jika Anda menambahkan terlalu banyak gambar

: Menambahkan foto sulit dan melelahkan jika Anda menambahkan banyak gambar. Templat Goodnotes juga cenderung menjadi lambat jika Anda menambahkan terlalu banyak gambar Fungsionalitas salin-tempel yang kikuk: Misalnya, jika Anda memiliki bagian yang disiapkan di perencana harian dan Anda ingin menyalin dan menempelkannya ke hari berikutnya, pemformatannya akan kacau dan perlu diulang

Misalnya, jika Anda memiliki bagian yang disiapkan di perencana harian dan Anda ingin menyalin dan menempelkannya ke hari berikutnya, pemformatannya akan kacau dan perlu diulang Biaya: Sebagian besar templat Goodnotes berbayar, yang berarti perencanaan digital Anda dapat dengan cepat berubah menjadi usaha yang mahal

Namun, jangan khawatir. Kami memiliki alternatif yang sempurna untuk templat Goodnotes-Templat ClickUp untuk perencanaan digital.

5 Template Goodnotes Alternatif

Dengan fitur kolaborasi seperti pemberian tugas, komentar, dan pengeditan waktu nyata untuk penggunaan profesional, yang memungkinkan tim Anda merencanakan, melacak, dan mengukur kemajuan secara kolaboratif, ClickUp menawarkan lebih dari sekadar Goodnotes.

Templat ClickUp ideal untuk perencanaan dan pencatatan karena gratis, dapat disesuaikan, terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga, dan juga sempurna untuk penggunaan pribadi. Pilih dari 1000+ templat gratis yang dapat disesuaikan yang disusun ke dalam 13 kategori yang rapi.

Di bawah ini, kami telah mengulas lima templat ClickUp teratas untuk pencatatan dan perencanaan digital.

1. Templat Catatan Proyek ClickUp

Catatan Proyek ClickUp Template Catatan Proyek ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan dan paling cocok untuk perencana atau manajer proyek pemula. Ini membantu Anda tetap terorganisir di setiap tahap proyek.

Berikut ini tampilan templatnya:

Menyimpan, mengatur, dan mengakses semua informasi terkait proyek dengan cepat dan mudah dengan Templat Catatan Proyek ClickUp

Beberapa fitur utama termasuk:

Status khusus, yang memungkinkan Anda memperbarui kemajuan dari berbagai pencapaian yang berbeda

yang memungkinkan Anda memperbarui kemajuan dari berbagai pencapaian yang berbeda Custom fields, yang memungkinkan Anda untuk mengatur atribut proyek yang berbeda (seperti sumber daya tugas dan durasi)

yang memungkinkan Anda untuk mengatur atribut proyek yang berbeda (seperti sumber daya tugas dan durasi) Tampilan khusus, yang membantu Anda melihat kemajuan Anda dalam daftar, tampilan papan, atau tampilan garis waktu

yang membantu Anda melihat kemajuan Anda dalam daftar, tampilan papan, atau tampilan garis waktu **Tautkan file atau tinggalkan komentar, yang membantu Anda berkolaborasi dengan anggota tim dan menggunakan templat untuk referensi silang

Di dalam templat, Anda bisa memasukkan detail seperti tujuan, sasaran, garis waktu, pencapaian utama, dan informasi lain yang relevan.

Asisten penulisan AI bawaan ClickUp- ClickUp Brain sangat berguna saat memberikan umpan balik atau menyusun catatan, menjadikannya aplikasi Alat AI untuk membuat catatan .

Ketika Anda membuat subtugas dalam templat untuk menyelesaikan proyek atau membuat rencana tindakan, gunakan ClickUp Brain untuk mempercepat prosesnya.

Jika tugas Anda adalah merencanakan SOP untuk seluruh perusahaan, mungkin tidak ada detail yang diperlukan untuk menentukan subtugas berikutnya. Selama beberapa hari ke depan, seiring dengan berkembangnya percakapan Anda dengan penambahan audiens, format penyampaian, dan jadwal, ClickUp Brain akan menyerap informasi baru.

ClickUp Brain akan merekomendasikan subtugas yang disesuaikan berdasarkan konteks dan detail yang diperbarui, seperti orang-orang yang terlibat dan tanggung jawab mereka, jenis dokumen yang harus dibuat, dan banyak lagi.

2. Templat Catatan Harian ClickUp

Catatan Harian Templat Catatan Harian ClickUp adalah templat yang ramah bagi pemula untuk membuat catatan cepat dan item tindakan secara real time, melacak kemajuan tujuan Anda secara visual, dan memastikan tidak ada yang terlewatkan.

Fitur-fitur utama dari templat ini mirip dengan Templat Catatan Proyek ClickUp. Tetapi tata letaknya sedikit berbeda:

Tangkap catatan dan item tindakan secara real-time dengan Templat Catatan Harian dari ClickUp

Templat ini juga dilengkapi dengan 'Panduan Memulai' yang menjelaskan cara menggunakannya secara maksimal.

Ini adalah yang terbaik template perencanaan hidup karena memungkinkan Anda untuk memprioritaskan proyek berdasarkan kepentingan dan urgensi serta memvisualisasikan beban kerja dan jadwal Anda dengan Tampilan Bagan Gantt dari ClickUp .

Pantau proyek yang sedang berjalan secara sekilas dengan Gantt Charts ClickUp yang mudah dipahami

Secara keseluruhan, ini adalah templat gratis yang sangat baik untuk kebutuhan perencanaan pribadi dan pekerjaan sehari-hari, terutama jika Anda mencoba menghentikan kebiasaan lama, membangun rutinitas baru, atau membuat rutinitas kerja dari rumah yang terorganisir.

3. Templat Gaya Catatan Rapat ClickUp

Baik memimpin diskusi tim, berpartisipasi dalam presentasi klien, atau mencoba untuk tetap berada di atas tugas-tugas Anda, templat Templat Gaya Catatan Rapat ClickUp memberikan kemudahan dan kejelasan yang Anda butuhkan untuk tetap fokus dan produktif.

Jaga diskusi Anda tetap pada jalurnya dengan Templat Gaya Catatan Rapat ClickUp

Anda mendapatkan format yang rapi, terstruktur dengan baik, dan mencakup semua hal yang menyederhanakan proses manajemen rapat.

Templat ini dilengkapi dengan bagian khusus berikut ini:

Butir-butir agenda

Poin diskusi

Butir-butir tindakan

Tugas-tugas tindak lanjut

Anda ingin terorganisir dan konsisten dalam mencatat catatan rapat Anda dan apa yang didiskusikan.

Templat gaya catatan rapat adalah cara yang sangat baik untuk menangkap dan menyimpan informasi, termasuk ide utama, keputusan, dan item tindakan yang harus diselesaikan-semuanya dalam format yang sama. Hal ini memungkinkan Anda untuk merujuk ke catatan sebelumnya dan meninjau informasi dari rapat sebelumnya bila diperlukan.

Gunakan templat satu halaman ini untuk membuat catatan dasar, dan ini akan melengkapi materi rapat lainnya, seperti Template Notulen Rapat ClickUp (MoM) .

4. Templat Catatan Kelas ClickUp

The Templat Catatan Kelas ClickUp dirancang untuk siswa. Seperti inilah tampilannya:

Templat Catatan Kelas Oleh ClickUp memungkinkan Anda untuk membuat catatan kuliah dan menjaganya tetap teratur

Siswa sering stres karena harus menyeimbangkan berbagai mata pelajaran, tugas, dan materi pelajaran. Templat ini menghilangkan stres dengan memungkinkan Anda untuk mengatur catatan kelas, pekerjaan rumah, dan tautan yang bermanfaat, semuanya dalam satu lokasi yang nyaman.

Jika Anda menggunakan ini, Anda tidak perlu mencari-cari di tumpukan hasil cetakan atau kesulitan menemukan buku catatan yang tepat.

5. Templat Catatan Cornell ClickUp

The Templat Catatan Cornell ClickUp didasarkan pada sistem pencatatan Cornell. Terdapat empat bagian utama:

Isyarat

Catatan

Ringkasan

Ulasan

Gabungkan pencatatan, peninjauan, dan rangkuman ke dalam satu sistem dengan ClickUp Cornell Note Template

Alternatif template ini memungkinkan siswa dan akademisi untuk meninjau dan memproses informasi dalam jumlah besar dari kuliah dan rekaman.

Berikut adalah cara mahasiswa mendapatkan manfaat dari perencana digital ClickUp gratis ini:

Mengatur catatan ke dalam berbagai kategori, seperti ide kunci, pertanyaan, ringkasan, keraguan, dll

Mengurutkan dan mengelola catatan dalam format yang logis untuk meninjau dan mengingat informasi untuk tes dan ujian

Meringkas bagian untuk mengidentifikasi bagian penting dan fakta penting selama revisi

Tingkatkan Pencatatan Digital Anda dengan ClickUp

Perencanaan digital melalui templat Goodnotes menghemat waktu dan membantu Anda membuat catatan yang terlihat profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan pada Goodnotes, seperti ketidakmampuan untuk menautkan catatan dan hambatan biaya yang membuat orang mencari alternatif.

Di situlah ClickUp hadir. ClickUp adalah yang terbaik aplikasi pencatatan . Aplikasi ini menyediakan templat gratis yang dapat disesuaikan dan fitur kolaboratif untuk membantu Anda tetap fokus pada tugas-tugas Anda. ClickUp Docs dapat digunakan untuk semua kebutuhan pencatatan Anda. Dan jika Anda ingin mengoptimalkan pencatatan Anda dengan AI, gunakan asisten penulisan AI ClickUp, ClickUp Brain untuk meringkas catatan, membuat garis besar, agenda, dan banyak lagi!

Mencoba Dokumen ClickUp

ClickUp 3.0 Docs Ruang kolaboratif dengan bilah sisi

Daftar gratis hari ini dan bawa perencanaan digital ke tingkat selanjutnya!