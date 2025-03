Cara Mengembalikan Karier Anda ke Jalur yang Benar (10 Langkah yang Dapat Ditindaklanjuti)

Kemunduran karier adalah peristiwa atau keadaan apa pun yang mengganggu atau menghalangi perkembangan profesional Anda dan kemajuan menuju tujuan karier Anda.

Entah itu kehilangan pekerjaan, cuti karena alasan kesehatan, cuti orang tua, kurangnya promosi, atau lingkungan kerja yang beracun, kemunduran karier dapat mengganggu perkembangan profesional Anda dan menghambat tujuan Anda.

Ingat, kemunduran tidak harus tentukan lintasan karier Anda . Meskipun bisa jadi menantang, hal ini juga memberikan kesempatan untuk berkembang, refleksi diri, dan kesempatan untuk mengatur ulang tujuan profesional Anda dan aspirasi.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan perspektif positif tentang kemunduran karier dan menawarkan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk mengembalikan karier Anda ke jalur yang benar!

Temukan alat dan strategi produktivitas yang dirancang untuk membantu Anda mendapatkan kembali fokus, meningkatkan kepercayaan diri, dan meraih kesuksesan saat Anda kembali bekerja.

Memahami Kemunduran Karier

Kemunduran karier dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, yang masing-masing berdampak pada individu dan perjalanan karier mereka dengan cara yang unik:

Tidak mendapatkan promosi: Anda mungkin tidak mendapatkan promosi yang Anda harapkan atau Anda rasa memenuhi syarat, mungkin karena kesempatan yang terbatas atau tidak memenuhi kriteria tertentu

Tantangan lingkungan kerja: Menghadapi lingkungan tempat kerja yang beracun, kurangnya peluang untuk berkembang, tinjauan kinerja yang negatif, peringatan, atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai perusahaan dapat menyebabkan demotivasi dan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan karier

Kesenjangan keterampilan: Kurangnya keterampilan atau pengalaman yang diperlukan untuk kemajuan karier yang diinginkan dapat menyebabkan perasaan terjebak atau tidak dapat berkembang

Keusangan pengetahuan: Teknologi yang berkembang pesat di bidang Anda dapat membuat keahlian Anda saat ini menjadi ketinggalan zaman, sehingga membutuhkan pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan agar tetap kompetitif

Keadaan pribadi: Meskipun tidak selalu negatif, istirahat dari pekerjaan, seperti istirahat karena cuti melahirkan, kesehatan mental, masalah kesehatan fisik, relokasi, tanggung jawab pengasuhan anak, atau kegiatan pengembangan diri, dapat menciptakan kesenjangan yang dirasakan dalam resume Anda

Anda dapat mengatasi banyak kemunduran ini melalui ketangguhan, jaringan teman, keluarga, dan kolega yang mendukung, serta berinvestasi dalam pengembangan pribadi dan profesional Anda.

Peran ketangguhan dalam mengatasi kemunduran

Ketangguhan, kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan, sangat penting dalam mengatasi kemunduran karier. Individu yang tangguh memiliki beberapa karakteristik utama:

**Kemampuan beradaptasi: Kemauan untuk menerima perubahan, mempelajari keterampilan baru, dan mengeksplorasi jalur karier alternatif

Ketekunan : Tekad untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dan kemunduran serta kemampuan untuk bangkit dari kegagalan

Optimisme : Pola pikir positif yang berfokus pada peluang daripada memikirkan kemunduran dan keyakinan bahwa Anda dapat mengatasi tantangan

Sistem pendukung: Jaringan yang kuat dari keluarga, teman, mentor, atau profesional yang dapat memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan sumber daya

Jaringan yang kuat dari keluarga, teman, mentor, atau profesional yang dapat memberikan dukungan emosional, bimbingan, dan sumber daya Kesadaran diri: Kemampuan untuk merefleksikan kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan seseorang serta membuat keputusan yang tepat tentang transisi atau penyesuaian karier

Mengembangkan ketahanan melibatkan pengembangan pola pikir yang berkembang, mempraktikkan perawatan diri, mencari dukungan, dan terus belajar dan beradaptasi.

Dengan memiliki ketahanan, Anda dapat mengatasi kemunduran karier dan menjadi lebih kuat, lebih mudah beradaptasi, dan lebih siap untuk menavigasi tantangan di masa depan dan mencapai tujuan karier Anda.

Dan kami akan menunjukkan caranya!

10 Langkah untuk Mengembalikan Karier Anda ke Jalur yang Benar

Mengalami kemunduran karier bisa jadi mengecewakan, namun penting untuk diingat bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad dan pendekatan yang tepat, Anda bisa mengembalikan kehidupan profesional Anda ke jalur yang benar.

Berikut adalah 10 langkah untuk menyederhanakan dan memandu perjalanan Anda menuju peluncuran kembali karier yang sukses:

1. Mengidentifikasi dan mengatasi pemicu kemunduran karier

Meskipun kemunduran karier bisa mengecewakan dan mengganggu, hal ini sering kali merupakan bagian alami dari kehidupan.

Kunci untuk bangkit kembali terletak pada mengatasi rintangan yang ada dan mengidentifikasi serta menetralisir pemicu yang dapat menyebabkan kemunduran serupa di masa depan.

Berikut ini beberapa cara untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemicu kemunduran karier:

Lakukan introspeksi diri terhadap perjalanan Anda. Selami peristiwa yang menyebabkan kemunduran dan introspeksi pikiran, emosi, dan perilaku Anda untuk mendapatkan wawasan yang berharga mengenai potensi titik buta atau tantangan berulang yang mungkin Anda hadapi

Selami peristiwa yang menyebabkan kemunduran dan introspeksi pikiran, emosi, dan perilaku Anda untuk mendapatkan wawasan yang berharga mengenai potensi titik buta atau tantangan berulang yang mungkin Anda hadapi Berlatihlah untuk selalu waspada (mindfulness). Teknik-teknik seperti meditasi dan membuat jurnal dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda, sehingga Anda dapat merespons dan tidak bereaksi secara impulsif dalam situasi-situasi yang memicu kemunduran. Anda dapat menggunakan alat pencatatan seperti Catatan ClickUp untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi pemicu kemunduran karier yang potensial

Teknik-teknik seperti meditasi dan membuat jurnal dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi Anda, sehingga Anda dapat merespons dan tidak bereaksi secara impulsif dalam situasi-situasi yang memicu kemunduran. Anda dapat menggunakan alat pencatatan seperti Catatan ClickUp untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi pemicu kemunduran karier yang potensial Ikuti konseling karier. Mungkin karier yang Anda pilih tidak tepat untuk Anda. Konselor karier dapat memandu Anda dalam memilih jalur karier yang lebih sesuai dengan keahlian dan aspirasi Anda, membuat perubahan karier, mengelola perkembangan karier Anda, dan menangani masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pekerjaan

Jadikan penjurnalan sebagai kebiasaan, tulis kapan saja, dan akses catatan dari perangkat apa pun melalui ClickUp Notes

Berikut adalah cara Anda dapat memanfaatkan ClickUp Notes untuk menuliskan perasaan Anda tentang kemunduran karier dan pelajaran yang didapat dari kemunduran tersebut:

Buat Ruang Kerja atau Ruang yang didedikasikan untuk pengembangan profesional dan pertumbuhan karier Anda

Di dalam Ruang Kerja/Ruang ini, buatlah Catatan baru khusus untuk 'Pemicu Kemunduran Karier'

Mulailah dengan membuat daftar kemunduran karier yang pernah Anda alami di masa lalu. Untuk setiap kemunduran, analisis faktor atau pemicu yang berkontribusi terhadapnya

Kategorikan pemicu-pemicu ini ke dalam beberapa bagian yang berbeda di dalam Catatan, seperti 'Pemicu Pribadi', 'Pemicu Tempat Kerja', dan 'Pemicu Industri'

Gunakan opsi pemformatan, seperti judul, poin-poin, dan daftar periksa, untuk mengatur pemikiran Anda dan membuat konten lebih mudah dibaca dan ditindaklanjuti

Atur pengingat atau tugas berulang di ClickUp untuk meninjau dan memperbarui Catatan ini secara berkala

Setelah Anda mengidentifikasi pemicu potensial, buat rencana tindakan dalam Catatan yang sama atau tautkan untuk memisahkan Tugas ClickUp atau Dokumen ClickUp Manfaatkan fitur kolaborasi ClickUp untuk melibatkan mentor, pelatih, atau kolega tepercaya. Bagikan Catatan ini kepada mereka dan mintalah umpan balik atau wawasan mereka dalam mengidentifikasi dan mengatasi pemicu kemunduran karier

Integrasikan Catatan ini dengan fitur ClickUp lainnya seperti Tampilan Kalender ClickUp untuk menjadwalkan check-in atau pengingat rutin untuk meninjau dan memperbarui rencana tindakan Anda

Dengan menggunakan fitur Catatan ClickUp, Anda dapat membuat dokumen hidup yang membantu Anda untuk tetap waspada terhadap pemicu kemunduran karier dan secara proaktif memitigasi atau mengatasinya. Hal ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan dan pertumbuhan karier Anda secara keseluruhan.

2. Gunakan bimbingan untuk pemulihan karier

Mentorship adalah hubungan yang saling mendukung antara profesional yang lebih berpengalaman (mentor) dan profesional yang kurang berpengalaman (mentee) yang mencari bimbingan dan pertumbuhan. Ini adalah kemitraan yang dinamis yang menawarkan perpaduan manfaat yang unik bagi kedua belah pihak.

Seorang mentor yang berpengalaman dalam menghadapi tantangan karier dapat memberikan saran yang berharga dalam membangun kembali resume Anda dan memberikan wawasan industri. Seorang pelatih karier memberikan motivasi dan dukungan, memberikan peluang baru, menawarkan rekomendasi, mengembangkan strategi pencarian kerja, dan membantu Anda menavigasi proses wawancara.

Berikut adalah beberapa langkah yang direkomendasikan untuk memilih dan mendekati seorang mentor:

Pertimbangkan area spesifik yang paling membutuhkan dukungan, seperti pengembangan keterampilan,kebiasaan kerjastrategi membangun jaringan, dan persiapan wawancara

Carilah mentor yang telah berhasil melewati tantangan karier serupa atau memiliki pengalaman di bidang yang Anda inginkan dan memilikietika kerja Identifikasi mentor potensial melalui organisasi profesional, jaringan alumni, atau platform online seperti LinkedIn

Jangan mengirim email atau pesan yang umum. Perkenalkan diri Anda secara singkat, jelaskan tujuan karier Anda, dan soroti mengapa Anda yakin bimbingan mereka akan bermanfaat

Selama pertemuan awal, diskusikan tujuan Anda untuk bimbingan dan tingkat komitmen yang dapat Anda tawarkan

Jelaskan frekuensi pertemuan dan metode komunikasi yang Anda inginkan

3. Menyelaraskan kembali tujuan dan prioritas

Kemunduran karier dapat mengubah lanskap profesional Anda. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan impian, tidak mendapatkan promosi, atau mengalami pergeseran dalam industri Anda. Mempertimbangkan keadaan baru ini, menyelaraskan kembali tujuan Anda memastikan bahwa tujuan tersebut tetap realistis dan dapat dicapai.

Gunakan fitur Templat Pencarian Pekerjaan ClickUp untuk menemukan peluang kerja baru.

Tetap berada di puncak pencarian kerja Anda, mengatur wawancara, melacak lamaran, dan mengunci pekerjaan potensial dengan Templat Pencarian Kerja ClickUp

Ini dapat membantu Anda menilai kembali dan menyesuaikan tujuan Anda dan memprioritaskan untuk mendapatkan karir Anda kembali. Dengan templat ini, Anda dapat melacak lamaran, lowongan pekerjaan yang sedang dibuka, peringkat perusahaan, tunjangan, dan sumber daya wawancara.

4. Ciptakan merek pribadi Anda

Ciptakan citra positif dan profesional yang mencerminkan keahlian Anda , nilai-nilai, dan aspirasi karier Anda. Hal ini dapat dicapai melalui kehadiran online Anda, gaya komunikasi, dan interaksi jaringan Anda.

Mulailah dari yang kecil. Perjalanan setiap orang itu unik; bagikan perjalanan profesional Anda-kemenangan, kesalahan, dan apa yang Anda pelajari darinya. Pilih satu platform dan investasikan waktu Anda. Platform yang Anda pilih mungkin didasarkan pada tempat audiens dan komunitas Anda berada. LinkedIn adalah pilihan yang populer; untuk yang lain, mungkin X atau TikTok.

Melangkah lebih jauh-buatlah situs web sederhana, bangunlah portofolio pencapaian Anda, dan tautkan ke situs web tersebut dari profil sosial Anda.

PROTIP: Mengembangkan merek Anda juga dapat membantu Anda menjelajahi pekerjaan berbasis proyek atau peluang freelance untuk menghasilkan uang sambil bertransisi di antara karier.

5. Kembangkan keterampilan komunikasi yang kuat

Asah kemampuan Anda untuk mengomunikasikan ide-ide Anda secara jelas dan ringkas secara lisan dan tertulis.

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan, memberikan kesan yang kuat, dan berhasil dalam wawancara dan presentasi.

PROTIP: Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi Anda, ikuti kursus berbicara di depan umum atau secara aktif mencari peluang berbicara di depan umum, seperti mencoba melakukan open mic atau bergabung dengan klub Toastmasters.

6. Rangkullah pola pikir yang berkembang

Alih-alih melihat kemunduran sebagai kegagalan dan menyerah pada perasaan negatif, Anda harus melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini?" dan "Keterampilan atau pengetahuan apa yang dapat saya kembangkan untuk menghindari situasi yang sama di masa depan?".

Selami buku-buku self-help dan otobiografi orang-orang untuk belajar tentang kesuksesan dan kegagalan. Berikut adalah beberapa buku yang dapat membantu Anda memulai kebiasaan membaca:

pola pikir: Psikologi Baru tentang Kesuksesan_ oleh Carol S. Dweck

bounce: Bangkit Kembali Lebih Kuat Setelah Setiap Kemunduran_ oleh Matthew Syed

Rintangan Adalah Jalan oleh Ryan Holiday

Berani Besar oleh Brené Brown

INSPIRASI: Dengarkan podcast motivasi seperti The Science of Success, yang dibawakan oleh J. Matthew Bodnar di Apple Podcasts, dan Tiny Leaps, Big Changes, oleh Gregg Clunis di TLB untuk membantu Anda tetap positif dan meningkatkan motivasi.

7. Kembangkan sistem pendukung

Kemunduran karier dapat membuat Anda terdampar dan tidak yakin bagaimana harus melangkah maju. Kabar baiknya, Anda tidak perlu melewati jalan memutar ini sendirian. Membangun sistem pendukung yang solid dapat menjadi bahan bakar yang mengembalikan Anda ke jalur yang benar dan mendorong Anda untuk maju dengan momentum baru.

Jangan meremehkan kekuatan teman dekat dan keluarga Anda. Carilah dukungan dengan berbagi pengalaman Anda secara terbuka dan jujur. Dukungan emosional dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan terhadap Anda dapat menjadi sumber kekuatan yang kuat dan menghidupkan kembali energi Anda selama masa-masa sulit.

Hubungi mantan kolega, mentor, atau teman sekelas yang sudah lama tidak Anda hubungi. LinkedIn dapat menjadi alat yang berharga untuk terhubung kembali dengan orang-orang.

8. Rayakan kesuksesan Anda

Akui dan rayakan pencapaian Anda, sekecil apa pun itu. Hal ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan terus maju dalam perjalanan karier Anda.

Rayakan keberhasilan Anda menyelesaikan kursus pelatihan, menerima tinjauan kinerja yang positif, mendapatkan promosi jabatan, atau membuka keterampilan baru.

Anda bisa membagikan sertifikasi atau pencapaian baru di profil LinkedIn Anda dan bahkan membuat bagian Sertifikasi dan Lisensi untuk membuat Anda menjadi kandidat utama bagi perekrut.

9. Membuat atau berpartisipasi dalam peluang jaringan

Membangun jaringan dapat membuka pintu menuju peluang baru dan memberikan wawasan dan saran yang berharga.

Hadiri acara-acara industri, bergabunglah dengan grup Facebook yang terkait dengan bidang Anda, atau terhubunglah dengan orang-orang di LinkedIn yang memiliki jalur karier yang sama.

Terhubung dengan perekrut yang berspesialisasi di bidang yang Anda inginkan di situs perekrutan. Terlibatlah secara aktif dengan konten mereka, berpartisipasi dalam diskusi, dan tunjukkan keahlian Anda untuk menjadi kandidat yang dapat dikenali ketika mereka memiliki lowongan pekerjaan yang relevan.

Ambil inisiatif dan satukan orang-orang dengan mengadakan pertemuan industri yang berfokus pada topik atau keahlian tertentu. Hal ini menempatkan Anda sebagai pemimpin yang siap untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan memungkinkan Anda untuk berjejaring dengan orang-orang yang berpikiran sama.

10. Jaga kesehatan Anda

Tahukah Anda bahwa survei Pekerjaan di Amerika 2023 mengungkapkan bahwa 77% pekerja telah melaporkan mengalami stres terkait pekerjaan? Lebih lanjut, 57% mengindikasikan mengalami dampak negatif karena stres terkait pekerjaan yang terkadang dikaitkan dengan kelelahan di tempat kerja.

Burnout di tempat kerja adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Hal ini terjadi ketika Anda merasa kewalahan, terkuras secara emosional, dan tidak mampu memenuhi tuntutan yang terus menerus.

Jadi, lakukanlah terapi secara teratur, pertahankan lingkaran pertemanan yang erat dengan orang-orang yang dapat Anda andalkan untuk memenuhi kebutuhan emosional Anda, catatlah emosi Anda setiap hari, dan jangan stres untuk tetap produktif setiap hari. Kesehatan mental dapat memainkan peran penting dalam pemulihan karier Anda, jadi asahlah sikap yang tepat dan fokuslah pada kesehatan fisik Anda juga!

Cara Membuat Rencana Aksi untuk Mengembalikan Karier Anda ke Jalur yang Benar

Menganggur dapat berdampak negatif pada rekening bank Anda dan kemampuan Anda untuk memenuhi tugas-tugas Anda.

Meskipun 10 langkah ini adalah cara umum untuk memulai kembali karier Anda, mari kita buat rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk memulai babak kedua dalam karier Anda!

1. Tingkatkan keterampilan dan ambil jalur pembelajaran berkelanjutan

Meningkatkan keterampilan mengacu pada memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada agar tetap relevan dan kompetitif di posisi Anda saat ini atau jalur karier yang Anda inginkan. Ini adalah tentang membangun pengetahuan dan keahlian Anda yang sudah ada untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang.

Analisis alasan di balik kemunduran karier Anda. Apakah ada keahlian khusus yang tidak Anda miliki? Teliti lowongan pekerjaan di bidang yang Anda inginkan untuk menentukan keterampilan yang paling dicari oleh pemberi kerja.

Gunakan fitur Templat Sasaran Cerdas ClickUp untuk menetapkan tujuan yang Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu untuk perjalanan peningkatan keterampilan Anda, seperti mencapai sertifikasi yang berbeda atau menyelesaikan proyek profesional. Hal ini memberikan peta jalan yang jelas untuk proses pembelajaran Anda.

Visualisasikan perjalanan peningkatan keterampilan Anda dan petakan kemajuan Anda dengan Templat Tujuan SMART ClickUp

Anda bisa belajar bahasa baru untuk menciptakan peluang kerja di berbagai negara atau mendapatkannya secara gratis sertifikasi pemrograman dari Google atau HubSpot. Jika Anda tertarik dengan desain, banyak sertifikasi yang dapat membantu Anda berkembang.

Anda juga dapat mengikuti pelatihan untuk menguasai hobi baru dan menjelajahi jalur karier yang tidak biasa seperti pertukangan, pembuatan sabun, pembuatan lilin, atau peniupan kaca.

2. Memprioritaskan manajemen tugas dan pelacakan waktu

Ketika Anda menghadapi kemunduran karier, hal ini akan sangat memengaruhi rutinitas Anda. Jadi, setiap pagi, cobalah untuk menetapkan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan baru atau mengeksplorasi lebih banyak peluang. Wujudkan pikiran positif dengan membangun rutinitas dan berpegang teguh pada rutinitas tersebut.

Tentu saja, Anda akan membutuhkan bantuan untuk menyelaraskan tujuan dan prioritas. Coba gunakan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pribadi ClickUp untuk mengatur tugas harian Anda. Gabungkan daftar tugas Anda, ubah catatan Anda menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, gabungkan kalender Anda untuk menangani wawancara dengan sukses, dan lacak kemajuan Anda dengan tujuan yang jelas.

Rencanakan hari Anda dari awal hingga akhir, tentukan tujuan Anda, selaraskan prioritas Anda, dan lacak kemajuan dengan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pribadi ClickUp

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat membuat sendiri Dasbor ClickUp untuk melacak semuanya: uang yang diperoleh atau dibelanjakan, waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas, tugas yang tertunda untuk hari berikutnya, dll. Dengan 50+ widget, Anda bisa menganalisis produktivitas Anda dan menelusuri apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan.

3. Perbaiki resume dan surat lamaran Anda

Ingatlah untuk memperbarui resume dan surat lamaran Anda selama Anda mencari pekerjaan. Hal ini membutuhkan strategi yang matang yang dapat Anda lacak dan prioritaskan dengan Templat Rencana Tindakan ClickUp .

Buat rencana tindakan untuk mencapai tujuan Anda dengan Templat Rencana Tindakan ClickUp

Anda bisa merencanakan semua perubahan yang belum dilakukan di bagian 'to do', memindahkannya ke bagian 'sedang dikerjakan' saat masih dalam proses, dan meningkatkannya ke bagian 'selesai' saat tujuan tercapai.

Berikut ini beberapa tips untuk mengubah resume dan surat lamaran Anda:

Sesuaikan resume Anda: Analisis deskripsi pekerjaan dengan cermat dan soroti keterampilan dan pengalaman yang secara langsung selaras dengan persyaratan pemberi kerja

Analisis deskripsi pekerjaan dengan cermat dan soroti keterampilan dan pengalaman yang secara langsung selaras dengan persyaratan pemberi kerja **Gunakan angka dan metrik untuk menunjukkan dampak dari pekerjaan Anda. Misalnya, 'Meningkatkan lalu lintas situs web sebesar 20%' atau 'Mengurangi waktu penyelesaian proyek sebesar 15%'

Jika kesenjangan dalam pekerjaan cukup signifikan, Anda bisa menyertakan penjelasan singkat dalam resume dan surat lamaran. Fokuslah pada aspek-aspek positif, seperti 'Memanfaatkan waktu cuti dari pekerjaan untuk mengejar pengembangan profesional di bidang [keahlian yang relevan]

Untuk surat lamaran, jelaskan dengan jelas bagaimana keahlian dan pengalaman Anda secara langsung memenuhi kebutuhan perusahaan dan tunjukkan keinginan Anda untuk berkontribusi pada perusahaan dan kegembiraan Anda tentang babak baru dalam karier Anda

**Gunakan kata kunci yang relevan dari deskripsi pekerjaan di seluruh resume dan surat lamaran Anda agar dapat dilihat oleh sistem pelacakan pelamar (ATS)

4. Kelola dan lacak perkembangan karier Anda

Sudah mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan? Kami yakin Anda akan mendapatkannya, dengan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat Anda kembali ke permainan. Setelah Anda berada di fase karier berikutnya, ingatlah untuk membuat jalur perkembangan untuk menantikan tahun-tahun kesuksesan Anda.

Visualisasikan dan lacak perkembangan karier di dalam organisasi dengan Templat Jalur Karier ClickUp

Gunakan Templat Jalur Karier ClickUp untuk membuat rencana dan jadwal kerja yang mengintegrasikan aspirasi karier pribadi dengan tujuan organisasi secara mulus sekaligus menunjukkan peluang untuk tumbuh dan belajar.

Anda juga dapat mempresentasikan template ini selama siklus penilaian Anda untuk memberi kesan kepada atasan bahwa Anda ingin bertahan untuk waktu yang lama dan menyoroti hasil yang baik yang telah Anda capai sehingga Anda layak mendapatkan kenaikan jabatan.

Luncurkan Kembali Karier Anda & Kembali ke Jalur yang Benar

Hal-hal besar dapat dicapai jika Anda memiliki rencana! Dan jangan lupa betapa mudahnya jalan yang harus dilalui dengan mitra pengembangan pribadi yang berfokus pada Anda, tujuan, dan pencapaian Anda.

Ya, kita berbicara tentang ClickUp! Sebagai pendamping Anda, ClickUp dapat membantu Anda kembali ke jalur yang benar, mengatasi kekuatan Anda, memperbaiki kelemahan Anda, dan menaiki tangga kesuksesan dengan lebih cepat. Daftar ke ClickUp hari ini dan cobalah sendiri!