10 Alat AI Excel Terbaik untuk Mengoptimalkan Alur Kerja Spreadsheet Anda

Pernah merasa kewalahan dengan data atau berharap mengelola tugas Excel yang berulang menjadi lebih mudah? Anda tidak sendirian. Alat bantu AI Excel yang menjanjikan untuk mengurangi pekerjaan spreadsheet yang membosankan sangat populer saat ini.

Tidak ada yang ingin menghabiskan waktu mengarungi spreadsheet Excel yang sangat besar ketika mereka bisa menganalisis tren atau mengumpulkan wawasan yang berarti untuk meningkatkan bisnis.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang alat bantu AI Excel yang membantu Anda menganalisis data, memprediksi tren, dan mengotomatiskan seluruh alur kerja spreadsheet.

Saatnya mengoptimalkan, menyederhanakan, dan menikmati bekerja dengan spreadsheet!

Apa yang Harus Anda Cari di Alat AI Excel

Ada beberapa fitur utama yang harus diperhatikan saat mencari Excel Alat-alat AI selain mudah digunakan:

Kemampuan otomatisasi: Carilah alat dengan fitur otomatisasi untukmenghemat waktu dan mengurangi upaya manual. Ini harus mengotomatiskan dan menjadwalkan tugas-tugas tertentu seperti menghasilkan rumus, melakukan pembaruan, menyegarkan data, danmenghasilkan laporan Excel Analisis prediktif: Analisis prediktif menggunakan data historis untuk meramalkan tren di masa depan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Pastikan alat tersebut dapat menganalisis dan memprediksi, misalnya, tren penjualan, alokasi anggaran, dan jadwal proyek

Carilah alat dengan fitur otomatisasi untukmenghemat waktu dan mengurangi upaya manual. Ini harus mengotomatiskan dan menjadwalkan tugas-tugas tertentu seperti menghasilkan rumus, melakukan pembaruan, menyegarkan data, danmenghasilkan laporan Excel Integrasi dengan Excel: Pastikan alat bantu terintegrasi dengan mudah dengan Microsoft Excel, sehingga memudahkan kolaborasi dengan file dan fungsi Excel yang ada. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan fitur AI di dalam lingkungan Excel

Pastikan alat bantu terintegrasi dengan mudah dengan Microsoft Excel, sehingga memudahkan kolaborasi dengan file dan fungsi Excel yang ada. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan fitur AI di dalam lingkungan Excel Kompatibel dan dapat diskalakan: Memastikan bahwa alat AI kompatibel dengan perangkat lunak Anda saat ini dan dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan Anda yang terus meningkat dari waktu ke waktu

Memastikan bahwa alat AI kompatibel dengan perangkat lunak Anda saat ini dan dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan Anda yang terus meningkat dari waktu ke waktu Opsi kustomisasi: Alat tersebut harus dapat dikonfigurasi dengan mudah. Anda harus dapat membuat aturan khusus, menentukan preferensi, dan menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan Anda

Yang paling penting, baca ulasan dan peringkat pelanggan. Carilah alat bantu AI Excel favorit pengguna yang terjangkau dan membuat manajemen spreadsheet efisien dan efektif.

10 Alat AI Excel Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

1. Bot Formula Excel

via Formula Bot Excel Formula Bot adalah generator formula AI dengan kemampuan yang kuat Alat yang didukung AI untuk menghasilkan formula Excel, menganalisis data, dan mengobrol dengan spreadsheet Anda (seperti ChatGPT).

Anda juga bisa mengelola anggaran, menganalisis tren data, atau mengotomatiskan tugas-semuanya dalam antarmuka yang mudah digunakan. Untuk mengoptimalkan pengalaman Anda, alat ini menawarkan bantuan waktu nyata, saran cerdas, dan algoritme pembelajaran yang beradaptasi dengan gaya unik Anda.

Fitur terbaik Excel Formula Bot:

Menghasilkan formula secara cerdas melalui input berbasis teks sederhana. Melakukan penghitungan otomatis menggunakan pemicu berbasis peristiwa untuk baris atau kolom tertentu

Mengekstrak informasi, memvalidasi input, dan mencari pola tertentu dengan mudah di dalam kumpulan data yang lebih besar. Hal ini sangat berguna untuk membuat perubahan atau koreksi besar-besaran pada kumpulan data Anda

Membuat kustomisasitemplate untuk berbagai jenis spreadsheet. Cukup tentukan struktur, format, dan konteks spreadsheet untuk mendapatkan spreadsheet yang siap diunduh

Unggah data Anda, ajukan pertanyaan, dan dapatkan hasilnya. Anda akan menerima bagan tabel data dan pertanyaan tambahan yang direkomendasikan terkait pertanyaan Anda

Keterbatasan Bot Formula Excel:

Keluaran, seperti rumus dan penjelasan, sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pengguna akhir

Tidak memiliki opsi penyesuaian untuk kebutuhan spesifik

Kurva pembelajaran yang tinggi untuk pengguna baru

Harga Bot Formula Excel:

**Gratis selamanya

**Paket Pro: $9/bulan

Peringkat dan ulasan Excel Formula Bot:

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: Peringkat tidak cukup

2. GPTExcel

melalui GPTExcel GPTExcel adalah alat bantu AI praktis yang memudahkan pembuatan formula, kueri SQL, Skrip Aplikasi, dan Skrip VBA di Excel dan Google Spreadsheet.

Alat ini cukup kuat untuk menghasilkan rumus dan cukup cerdas untuk menjelaskan cara kerjanya. Lebih baik lagi, GPTExcel menjadi lebih cepat dan lebih mudah dengan pembaruan terbaru. Cocok untuk siapa saja yang ingin menulis rumus atau membuat persamaan kompleks tanpa keahlian Excel.

Fitur terbaik GPTExcel:

Menghasilkan Templat Tabel yang intuitif untuk spreadsheet dalam beberapa klik

Membuat dan mengotomatiskan kalkulasi dan analisis yang rumit di Excel, Google Spreadsheet, atau Airtable dengan mudah

Sederhanakan pekerjaan Anda dengan membuat skrip VBA untuk Excel, Skrip Aplikasi untuk Google Workspace, dan skrip Airtable dengan cepat

Masukkan persyaratan dalam bahasa alami dan biarkan AI menghasilkan kueri SQL. Menghemat waktu dan mengurangi kurva pembelajaran yang menyertai pemrograman SQL

Keterbatasan GPTExcel:

Tidak dapat memproses pertanyaan yang kompleks atau tidak jelas. Anda harus menyederhanakan atau memberikan lebih banyak detail untuk hasil yang lebih baik

Tidak memiliki API dan oleh karena itu tidak dapat diintegrasikan dengan alat pihak ketiga seperti Zapier, Power BI, atau Tableau

Tidak memiliki kontrol versi untuk formula, kueri, dan skrip, sehingga sulit untuk melacak perubahan

Harga GPTExcel:

Gratis

**Paket Pro: $6,99/bulan

Peringkat dan ulasan GPTExcel:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

3. SheetGod

via SheetGod SheetGod adalah alat bantu AI Excel yang membuat pekerjaan Anda lebih efisien dan tidak terlalu memakan waktu. Platform ini membantu mengotomatiskan dan mengelola tugas-tugas harian Anda yang berhubungan dengan Excel dengan dasbor yang intuitif dan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan.

Juga tersedia dengan SheetGod adalah tutorial langkah demi langkah untuk tugas-tugas dasar Excel dan Google Spreadsheet. Jika Anda menjalankan bisnis, SheetGod juga bisa digunakan untuk mengirim email pemasaran, menghasilkan PDF, dan banyak lagi.

Fitur terbaik SheetGod:

Gunakan AI untuk menyusun dan memahami rumus yang ditulis dalam bahasa sederhana. Ini memberi Anda persamaan yang benar dan menangani kumpulan data besar dengan mudah

Mengotomatiskan tugas-tugas di Google Spreadsheet dan Excel. Dengan cara ini, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal penting dan lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas yang membosankan dan berulang

Membuat makro (kumpulan instruksi atau perintah yang mengotomatiskan tugas) menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti tanpa menulis sebaris kode

Gunakan ekspresi reguler (Regex) untuk menemukan dan mengekstrak bit informasi tertentu dari data Anda

Keterbatasan SheetGod:

Memiliki beberapa masalah kompatibilitas dengan browser atau perangkat yang berbeda

Bug sering kali memengaruhi kinerja dan fungsionalitasnya

Harga SheetGod:

Gratis

Dasar: $10/bulan

$10/bulan Standar: $25/bulan

$25/bulan Profesional: $50/bulan

Peringkat dan ulasan SheetGod:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

via Kantor Pusat Formula Formulas HQ membantu mencapai potensi penuh dari alur kerja spreadsheet Anda dengan menyederhanakan formula yang kompleks dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang.

Platform ini memahami pentingnya efisiensi dan akurasi saat menangani data dalam jumlah besar. Itulah sebabnya ia menawarkan pendekatan yang ramah pengguna untuk membuat, memahami, dan mengoptimalkan formula. Dari aritmatika dasar hingga fungsi tingkat lanjut, Formulas HQ mencakup semuanya.

Fitur-fitur terbaik Formulas HQ:

Akses sumber daya rumus dalam bahasa yang paling sesuai untuk Anda, karena mendukung banyak bahasa

Dapatkan bantuan waktu nyata dan dukungan obrolan yang berpengetahuan luas sehingga Anda mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan tepat saat Anda membutuhkannya

Integrasikan skrip Python dengan mudah ke dalam tugas spreadsheet Anda untuk mengatasi tantangan data yang lebih kompleks

Gunakan tutorial yang mudah diikuti untuk membuat dan menjelaskanrumus Excel yang kompleks Keterbatasan Rumus HQ:

Paket gratis dibatasi hingga lima permintaan formula per bulan

Tidak memiliki opsi batalkan kapan saja

Tidak menyebutkan perlindungan data secara eksplisit

Harga Formula HQ:

Gratis

PRO: $5.99/bulan

Peringkat dan ulasan Formulas HQ:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

5. Lembar +

via Kantor Pusat Formula 👀Catatan: Sheet+ sekarang menjadi bagian dari Formula HQ. Terlepas dari itu, kami masih memasukkan alat ini dalam daftar kami karena alat ini merupakan alat yang hebat ketika masih tersedia. Jika Anda menyukai fitur Sheet+, Anda masih dapat menggunakannya di bawah toolkit Formula HQ.

Sheet+ adalah alat bertenaga AI yang dirancang untuk mempercepat pembuatan formula bagi pengguna GSheets dan Excel. Alat ini mampu menghasilkan formula yang akurat dari teks biasa. Alat ini menyederhanakan pembuatan dan penjelasan rumus dengan fitur-fitur seperti Text-to-Formula dan sebaliknya.

Selain itu, antarmuka Sheet + WYSIWYG (What You See Is What You Get) menjadikannya alat AI Excel yang tepat untuk meningkatkan kemahiran dan efisiensi spreadsheet di dalam tim.

Sheet+ fitur terbaik:

Hemat waktu dengan menggunakan AI untuk membuat formula kompleks di Google Spreadsheet dan Excel

Gunakan fitur Penjelasan untuk membedah rumus langkah demi langkah, sehingga lebih mudah dipahami dan men-debug kesalahan

Atur data, buat bagan, dan lakukan penghitungan kompleks dengan cepat dan mudah menggunakan AI

Integrasikan dengan Excel dan Google Spreadsheet untuk membuat dan menggunakan rumus tanpa keluar dari aplikasi

Sheet+ keterbatasan:

Memiliki fungsionalitas debug yang terbatas dan hanya mendukung bahasa Inggris

Terbatas pada Google Spreadsheet dan Excel - tidak memiliki integrasi dengan alat lain

Sheet+ harga:

**Gratis selamanya

Pro: $5,99/bulan

Lembar+ peringkat dan ulasan:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

6. FormulaGenerator

melalui FormulaGenerator FormulaGenerator tidak hanya memberikan solusi tetapi juga membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang formula. Alat bantu AI Excel ini beradaptasi secara dinamis dengan kebutuhan unik Anda dan memenuhi semua permintaan terkait rumus.

Komitmennya terhadap kesederhanaan, keahlian yang terfokus, kemampuan beradaptasi, dan bantuan yang berpusat pada nilai menjadikannya alat yang unik dan berharga.

Fitur terbaik FormulaGenerator:

Gunakan input berbasis teks sederhana untuk menghasilkan formula Excel dan menyelesaikan masalah spreadsheet

Menangkap kesalahan saat Anda menulis kode dengan alat Error Spotter bawaannya

Memanfaatkan fitur Explain Formula untuk mendapatkan penjelasan langkah demi langkah yang komprehensif tentang rumus dalam satu klik

Jalankan rumus secara langsung di spreadsheet dan bahkan dapatkan jawaban dari Q&A Bot bertenaga AI tanpa harus meninggalkan spreadsheet Anda

Integrasikan secara mulus dengan GSheets untuk menghasilkan formula, menjalankannya di atas sel, dan menemukan kesalahan secara real-time

Keterbatasan FormulaGenerator:

Tidak dapat menangani instruksi teks yang rumit atau ambigu

Tidak menyempurnakan aplikasi AI dengan kebutuhan atau preferensi spesifik pengguna

Memiliki masalah kompatibilitas dengan browser atau perangkat yang berbeda

Harga FormulaGenerator:

Uji coba gratis 7 hari

Keanggotaan premium: $ 4,9/bulan

Peringkat dan ulasan FormulaGenerator:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

7. Bot Kantor AI

melalui Bot Kantor AI AI Office Bot adalah alat produktivitas yang secara akurat memproses data yang luas untuk meningkatkan kemampuan analisis dan proses pengambilan keputusan Anda.

Dengan menggunakan AI, alat ini membantu menghasilkan dan menjelaskan rumus untuk berbagai aplikasi. Alat ini terintegrasi dengan lebih dari 10+ aplikasi, termasuk MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets, dan banyak lagi.

Fitur terbaik AI Office Bot:

Integrasi yang mulus dengan berbagai platform seperti Slack, Google Sheets, danAlat CRM untuk menyederhanakan manajemen data, penjadwalan janji temu, dan komunikasi

Menghasilkan dan menjelaskan rumus yang rumit di Google Spreadsheet, Excel, atau Airtable

Hubungkan AI Office Bot dengan Photoshop dan Premiere Pro untuk proses kreatif yang lebih lancar dan hasil proyek yang lebih baik

Membuat dan memahami rumus secara kolaboratif dengan tim Anda, menghilangkan kebingungan dan mengurangi kesalahan

Keterbatasan AI Office Bot:

Masalah teknis atau kesalahan memengaruhi kinerja atau keandalannya

Tidak dapat menangani permintaan ambigu yang membutuhkan penilaian atau kreativitas manusia

Harga AI Office Bot:

Gratis

Pro: $2,08/bulan

Peringkat dan ulasan AI Office Bot:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

8. Rumus Saraf

via Rumus Saraf Neural Formula adalah pembuat formula Excel dengan harga terjangkau yang membantu Anda membuat, mengotomatiskan, dan menerjemahkan formula. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi spreadsheet dan analisis data melalui kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan pembelajaran mesin.

Fitur terbaik Neural Formula:

Memvisualisasikan dan mengubah data dengan berbagai cara. Membuat grafik, bagan, dan histogram untuk melihat tren dalam data Anda

Menerjemahkan formula ke berbagai bahasa dengan fitur Terjemahan Formula bawaan

Gunakan alat Neural Formula dengan mudah bersama Makro VBA dan Skrip Office Anda untuk alur kerja yang lebih efisien

Dapatkan wawasan tentang bagaimana setiap formula dibuat menggunakan fitur Jelaskan yang memberikan penjelasan terperinci untuk formula yang dihasilkan.

Menyesuaikan atau memodifikasi formula yang dihasilkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda

Keterbatasan Formula Neural:

Terbatas untuk Excel dan GSheets; tidak mendukung lainnyaperangkat lunak spreadsheet Tidak memiliki aplikasi desktop



Harga Formula Neural:

Pemula: $10/bulan

$10/bulan Profesional: $20/bulan

$20/bulan Perusahaan: $40/bulan

Peringkat dan ulasan Neural Formula:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

9. PromptLoop

via PromptLoop PromptLoop adalah asisten AI untuk Excel dan Google Spreadsheet Anda. Aplikasi ini membantu Anda mengkategorikan dan meringkas data Anda, atau sekadar membuatnya terlihat lebih baik.

Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkan rumus, dan PromptLoop menggunakan AI untuk memberikan jawaban cerdas berdasarkan informasi yang Anda berikan. Tetapi ini bukan hanya tentang kesederhanaan. Platform ini memungkinkan Anda membuat alur kerja khusus, meringkas data, menjalankan pencarian web, dan banyak lagi.

Fitur-fitur terbaik PromptLoop:

Gunakan model AI canggih seperti GPT-3 untuk memahami, menghitung, dan menyesuaikan data dengan cepat, menghasilkan hasil yang akurat dan real-time

Gunakan model AI yang disesuaikan untuk membuat model spreadsheet yang memanipulasi, mengekstrak, atau meringkas teks

Tingkatkan efisiensi Anda dengan mengotomatiskan tugas yang berulang dengan bantuan formula sederhana

Kelola data dengan mudah dengan add-on yang mudah digunakan untuk Google Spreadsheet

Keterbatasan PromptLoop:

Kurva pembelajaran yang lebih tinggi (kustomisasi membutuhkan keahlian teknologi)

Tidak memiliki dukungan multibahasa

Terbatas pada data dalam lembar kerjaalat visualisasi Harga PromptLoop:

Gratis

Harga awal: $29/bulan

Peringkat dan ulasan PromptLoop:

G2: Peringkat tidak cukup

Peringkat tidak cukup Capterra: Tidak cukup peringkat

10. Pencarian yang bagus

via Pencarian yang bagus Goodlookup adalah alat bantu andal yang dirancang untuk kebutuhan spreadsheet Anda. Alat ini memiliki kemampuan alami untuk memahami dan menginterpretasikan informasi seperti halnya GPT-3 (model bahasa yang dikenal dengan sifatnya yang intuitif).

Ia memiliki kemampuan intuitif GPT-3 dengan kemampuan pencocokan yang kuat untuk koneksi data. Jika Anda pernah menggunakan vlookup atau pencocokan indeks, pertimbangkan GoodLookup sebagai versi tingkat berikutnya.

Alat ini telah dilatih untuk memahami data Anda seperti halnya GPT-3 memahami bahasa. Alat ini dapat dengan cepat menemukan pola dan hubungan. Jadi, jika Anda memiliki data yang tidak cocok secara sempurna, GoodLookup masih dapat menghubungkan titik-titik secara akurat.

Fitur-fitur terbaik GoodLookup:

Gunakan pemahaman semantiknya tentang hubungan antar topik untuk mengatur berbagai hal ke dalam kelompok berdasarkan kemiripan

Dapatkan hasil yang lebih akurat dan berharga dalam interpretasi data dengan pencocokan teks yang disempurnakan

Manfaatkan mekanisme penilaian untuk pencocokan, yang menunjukkan seberapa dekat keselarasan kata-kata dalam ruang vektor. Sistem penilaian yang transparan ini memastikan hasil yang tepat dan halus.

Keterbatasan pencarian yang baik:

Tidak ada versi gratis

Goodlookup dibuat khusus untuk Google Spreadsheet dan tidak cocok untuk perangkat lunak spreadsheet lainnya

Harga Goodlookup:

Langganan tahunan: $15/per tahun

Peringkat dan ulasan Goodlookup:

G2 : Peringkat tidak cukup

: Peringkat tidak cukup Capterra: Peringkat tidak cukup

Alat AI Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas Anda di Excel

Meskipun bukan alat AI Excel, ClickUp menambah nilai dengan menyederhanakan alur kerja dan menyediakan ruang yang lancar untuk menghasilkan formula.

Tidak seperti alat Excel bertenaga AI lainnya, ClickUp melampaui domain spreadsheet dan menawarkan fitur-fitur canggih untuk manajemen proyek, pelacakan tugas, dan koordinasi tim. Meskipun tidak beroperasi di dalam Excel, ClickUp unggul dalam menyederhanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan data melalui antarmukanya yang ramah pengguna.

ClickUp ClickUp AI membantu Anda membuat konten yang hebat dengan memberikan petunjuk berdasarkan kebutuhan Anda. Ini menawarkan fungsi yang kuat untuk menghasilkan formula di Documents, menjadikannya alat serbaguna untuk manajemen dan kolaborasi dokumen.

Sempurnakan komunikasi Anda dan hemat waktu dengan ClickUp Brain

Apa lagi, Tampilan Tabel ClickUp menyediakan fitur alternatif untuk Excel untuk mengatur dan menganalisis data secara efektif. ClickUp terintegrasi dengan berbagai alat produktivitas untuk memastikan kelancaran manajemen alur kerja di berbagai platform yang berbeda.

Fitur terbaik ClickUp:

Manajemen tugas yang efisien: Mengatur tugas, menetapkan prioritas, dan melacak kemajuan dengan lancar denganmanajemen tugas fitur

Mengatur tugas, menetapkan prioritas, dan melacak kemajuan dengan lancar denganmanajemen tugas fitur Tampilan yang fleksibel : Menyediakan berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan bagan Gantt untuk memvisualisasikan dan mengelola tugas dengan cara yang sesuai dengan preferensi Anda

: Menyediakan berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan bagan Gantt untuk memvisualisasikan dan mengelola tugas dengan cara yang sesuai dengan preferensi Anda Kemampuan integrasi: Terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan alat pihak ketiga untuk alur kerja yang lancar

Terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan alat pihak ketiga untuk alur kerja yang lancar Alat kolaborasi: Dengan fitur-fitur seperti komentar, sebutan, dankolaborasi waktu nyata, ClickUp mendorong komunikasi dan kerja sama tim yang efektif

Dengan fitur-fitur seperti komentar, sebutan, dankolaborasi waktu nyata, ClickUp mendorong komunikasi dan kerja sama tim yang efektif Kompatibilitas lintas platform: Dapat diakses di berbagai perangkat dan platform untuk manajemen alur kerja yang lancar kapan saja, di mana saja

Keterbatasan ClickUp:

Karena memiliki banyak fitur dan kasus penggunaan, ClickUp dapat memiliki kurva pembelajaran yang curam untuk beberapa orang

Beberapa fitur canggih hanya dapat diakses dengan paket berbayar

Harga ClickUp:

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus ClickUp Brain: Tersedia di semua paket berbayar seharga $5/anggota Workspace/bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4.7/5 (9.000+ ulasan)

4.7/5 (9.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.500+ ulasan)

Tingkatkan Spreadsheet Anda dengan Alat AI Excel

Tingkatkan permainan spreadsheet Anda ke level berikutnya dengan alat AI Excel ini. Alat-alat ini membantu Anda membuka wawasan tersembunyi, menghemat waktu, dan mencapai hasil yang lebih baik.

ClickUp memiliki potensi untuk mengubah tidak hanya alur kerja Anda, tetapi juga seluruh pendekatan Anda terhadap produktivitas. Bersiaplah untuk mengoptimalkan alur kerja spreadsheet Anda melalui ClickUp-dengan kekuatan AI. Daftar ke ClickUp secara gratis.