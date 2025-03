10 Integrasi Gagasan Terbaik untuk Menghubungkan Aplikasi Anda

Bagi sebagian besar dari Anda, Notion lebih dari sekadar aplikasi pencatatan.

Aplikasi ini menggabungkan manajemen dokumen, manajemen tugas, dan kolaborasi di tempat yang sama, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dengan fitur-fitur seperti halaman bersarang dan pengeditan kolaboratif. Selain itu, fitur-fitur seperti Notion AI telah membuat pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah.

Namun, Notion hanyalah solusi parsial untuk proses dan operasi kompleks di tempat kerja Anda saat ini. Banyak organisasi menggunakan lima hingga delapan alat lain untuk komunikasi internal, pelacakan waktu, penyimpanan file, formulir, CRM, dan manajemen tugas.

Menangani banyak alat sepanjang hari bisa jadi merepotkan. Untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi perpindahan tab kami telah menyusun daftar 10 aplikasi populer yang tersedia sebagai integrasi Notion.

Apa yang Harus Anda Cari di Integrasi Notion?

Meskipun mengintegrasikan alat dengan Notion dapat meningkatkan kolaborasi, namun mungkin tidak cocok dalam kasus biaya yang lebih tinggi, konfigurasi yang rumit, atau masalah keamanan.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengintegrasikan aplikasi kerja Anda dengan ruang kerja Notion:

UI yang sederhana dan mudah digunakan: Antarmuka pengguna (UI) sebuah alat sangat memengaruhi seberapa baik alat tersebut bekerja. UI yang sederhana dan mudah digunakan diperlukan untuk membuat pengguna tetap tertarik dan menjalankan operasi dengan lancar

Antarmuka pengguna (UI) sebuah alat sangat memengaruhi seberapa baik alat tersebut bekerja. UI yang sederhana dan mudah digunakan diperlukan untuk membuat pengguna tetap tertarik dan menjalankan operasi dengan lancar Kemampuan kolaborasi: Berintegrasi dengan aplikasi yang mendorong pembagian informasi yang efisien, alur kerja yang tersinkronisasi, dan kerja tim yang efektif. Hal ini membantu menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan mengurangi silo

Berintegrasi dengan aplikasi yang mendorong pembagian informasi yang efisien, alur kerja yang tersinkronisasi, dan kerja tim yang efektif. Hal ini membantu menumbuhkan budaya kerja kolaboratif dan mengurangi silo Jenis integrasi : Beberapa aplikasi menawarkan integrasi langsung dengan Notion API, sementara yang lain memerlukanalat pihak ketiga seperti Zapier atau Zoho Flow. Evaluasi pro dan kontra dari setiap opsi berdasarkan kebutuhan spesifik Anda

: Beberapa aplikasi menawarkan integrasi langsung dengan Notion API, sementara yang lain memerlukanalat pihak ketiga seperti Zapier atau Zoho Flow. Evaluasi pro dan kontra dari setiap opsi berdasarkan kebutuhan spesifik Anda Fleksibilitas: Cari integrasi Notion yang menawarkan opsi penyesuaian sehingga Anda dapat mengonfigurasinya sesuai dengan preferensi Anda

Cari integrasi Notion yang menawarkan opsi penyesuaian sehingga Anda dapat mengonfigurasinya sesuai dengan preferensi Anda Skalabilitas : Periksa apakah integrasi dapat beradaptasi saat Anda meningkatkan skala bisnis Anda, apakah itu menambahkan alur kerja yang lebih kompleks atau jumlah karyawan yang lebih tinggi

: Periksa apakah integrasi dapat beradaptasi saat Anda meningkatkan skala bisnis Anda, apakah itu menambahkan alur kerja yang lebih kompleks atau jumlah karyawan yang lebih tinggi Biaya : Beberapa integrasi mungkin gratis, sementara yang lain mungkin memiliki biaya berlangganan atau harga berdasarkan penggunaan. Pertimbangkan anggaran Anda dan pilih integrasi yang hemat biaya dan mengoptimalkan operasi kerja Anda

: Beberapa integrasi mungkin gratis, sementara yang lain mungkin memiliki biaya berlangganan atau harga berdasarkan penggunaan. Pertimbangkan anggaran Anda dan pilih integrasi yang hemat biaya dan mengoptimalkan operasi kerja Anda Otomatisasi: Pastikan integrasi selaras dengan alur kerja dan proses yang ada dan tidak mengganggu cara kerja tim Anda

10 Integrasi Gagasan Terbaik yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Mari jelajahi beberapa integrasi Notion terbaik yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim Anda serta membuat kehidupan kerja mereka teratur dan produktif.

Meskipun beberapa aplikasi populer dalam daftar ini merupakan integrasi langsung dengan Notion, Anda mungkin perlu menggunakan perangkat lunak integrasi pihak ketiga atau layanan untuk aplikasi lain. Kami juga telah menambahkan beberapa opsi untuk itu.

1. IFTTT

via IFTTT IFTTT (If This Then That) adalah layanan berbasis web populer yang memungkinkan Anda mengotomatiskan tugas dan menghubungkan aplikasi menggunakan pernyataan bersyarat sederhana yang dikenal sebagai applet. Meskipun IFTTT bukan aplikasi yang berfungsi, IFTTT membantu Anda mengintegrasikan Notion dengan aplikasi ruang kerja Anda yang lain dengan menggunakan pemicu dan tindakan sederhana.

Dengan IFTTT, Anda bisa membuat halaman Notion baru melalui perintah suara (menggunakan Alexa atau Siri) dan menyinkronkan daftar tugas di seluruh platform.

Beberapa applet siap pakai untuk Notion meliputi:

Menambahkan acara Kalender Google ke daftar tugas Anda di Notion

Menambahkan postingan yang ditandai dari Medium atau Pocket ke basis data di Notion

Menyinkronkan entri baru di Google Spreadsheet dengan basis data Notion dan sebaliknya

Anda juga dapat membuat applet multi-tindakan kustom menggunakan pemicu dan tindakan yang tersedia di IFTTT.

Fitur terbaik IFTTT

Bangun dan luncurkan otomatisasi Anda untuk Notion tanpa menulis kode apa pun

Tautkan akun Notion Anda dengan lebih dari 700 aplikasi dan layanan, bahkan yang tidak memiliki integrasi sendiri dengan Notion

Buat otomatisasi dengan beberapa tindakan dalam satu urutan dan sederhanakan operasi kerja Anda

Integrasikan dengan asisten suara seperti Alexa dan Siri sehingga Anda tidak perlu terikat dengan perangkat Anda

Keterbatasan IFTTT

Beberapa applet (seperti tugas Notion untuk mention Twitter) hanya tersedia dalam paket berbayar

IFTTT hanya menawarkan satu pemicu dan dua tindakan untuk Notion

Harga IFTTT

IFTTT Gratis

IFTTT Pro: $3,49/bulan

$3,49/bulan IFTTT Pro+: $14,99/bulan

Peringkat dan ulasan IFTTT

G2 : 4.6/5 (100+ ulasan)

: 4.6/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

2. Zapier

via Zapier Zapier adalah sebuah situs online otomatisasi alur kerja platform yang membantu Anda mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang di antara alat bisnis Anda menggunakan "Zaps" - alur kerja bersyarat yang menghubungkan dua aplikasi atau lebih untuk mengotomatiskan tindakan atau serangkaian tindakan tertentu.

Zapier memungkinkan integrasi yang mudah dan tanpa kerumitan antara Notion dan lebih dari 5000+ aplikasi, termasuk aplikasi kerja umum seperti Airtable, Google Workspace, dan Slack.

Baik Anda menyinkronkan tugas dan proyek, menambahkan respons formulir ke database, atau menyinkronkan data pelanggan-Anda dapat melakukan semua ini dalam hitungan menit menggunakan Zaps yang sudah ada atau membuat Zaps khusus.

Fitur terbaik Zapier

Mengotomatiskan pekerjaan yang sibuk di berbagai aplikasi, merampingkan alur kerja Anda dan menghemat waktu

Hubungkan beberapa aplikasi dan buat alur kerja yang kompleks dalam satu Zap

Jelaskan alur kerja Anda ke asisten AI Zapier dan buatlah Zap Anda

Mengotomatiskan tugas berulang seperti laporan bulanan atau panggilan dengan zap terjadwal

Keterbatasan Zapier

Pengguna melaporkan bahwa beberapa integrasi tidak terlalu kuat

Menyiapkan Zaps yang rumit dan multi-langkah dapat memakan waktu

Harga Zapier

**Gratis

Pemula : $29,99/bulan

: $29,99/bulan Profesional : $73.50/bulan

: $73.50/bulan Tim : $103,50/bulan

: $103,50/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zapier

G2 : 4.5/5 (1200+ ulasan)

: 4.5/5 (1200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (2750+ ulasan)

3. Bentuk huruf

via Bentuk ketik Jika Anda ingin membuat formulir dan survei interaktif, pertimbangkan Typeform. Aplikasi yang populer di kalangan bisnis ini dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna, desain yang menarik secara visual, dan kemampuan untuk mengumpulkan data dalam format percakapan.

Typeform menyediakan integrasi Notion langsung yang bisa Anda gunakan untuk menyinkronkan respons formulir dengan basis data Notion. Sebagai contoh, Anda bisa membuat entri basis data baru di Notion untuk setiap respons formulir yang dibuat di Typeform. Hal ini membantu Anda membagikan semua respons formulir dengan tim Anda sehingga mereka dapat menanggapi permintaan apa pun menggunakan hasilnya.

Namun, integrasi ini hanya mendukung 'Tabel Database' di Notion dan bukan yang lain seperti Galeri atau Kalender.

Fitur terbaik Typeform

Buat daftar hanya satu pertanyaan di setiap halaman, dan mudahkan orang untuk menjawab tanpa terganggu

Tambahkan formulir ke situs web atau email Anda untuk mendapatkan respons yang relevan dan mengajukan pertanyaan lanjutan

Integrasikan langsung dengan Notion tanpa harus menggunakan aplikasi perantara seperti IFTTT atau Zapier

Jaga agar data Anda tetap mutakhir dengan menyinkronkan data secara real-time

Keterbatasan bentuk formulir

Jika token webhook dari Notion kedaluwarsa, Anda harus membuat formulir baru dari awal karena token tidak dapat dibuat ulang

Anda dapat memetakan respons formulir Anda hanya ke tabel basis data dan bukan jenis basis data lain seperti papan atau kalender

Harga formulir tipe

Dasar : $29/bulan

: $29/bulan Plus : $59/bulan

: $59/bulan Bisnis : $99/bulan

: $99/bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan bentuk ketik

G2 : 4.5/5 (700+ ulasan)

: 4.5/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (800+ ulasan)

4. GitHub

via GitHub GitHub adalah salah satu platform pengembang berbasis cloud yang paling banyak digunakan di dunia. GitHub menyediakan solusi bagi tim pengembang dan perusahaan untuk membangun dan mengirimkan kode serta memelihara basis kode mereka.

Mengintegrasikan akun Notion Anda dengan GitHub dapat memudahkan tim teknik dan non-teknik Anda untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk dan membuat tugas untuk bug dan masalah.

Integrasi bawaan Notion dengan GitHub memungkinkan pengguna Notion untuk melakukan berbagai tugas, seperti menambahkan tautan pull request (PR) ke tugas dan memperbarui status tugas di Notion berdasarkan properti PR.

Fitur terbaik GitHub

Buat basis kode pusat untuk produk Anda dan satu sumber kebenaran untuk semua pengembang

Memudahkan anggota tim untuk melihat kode dan memberikan umpan balik, karena tautan GitHub secara otomatis menampilkan pratinjau kode di Notion

Buat sinkronisasi waktu nyata antara properti GitHub di repo dan basis data Notion untuk memastikan keakuratan data

Menjaga proyek tetap teratur dengan secara otomatis menambahkan tautan PR ke tugas yang Anda buat di Notion

Keterbatasan GitHub

Pemula melaporkan kurva pembelajaran yang curam

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka sering mengalami pemadaman selama periode penggunaan yang tinggi

Harga GitHub

**Gratis

Tim : $4,00/pengguna per bulan

: $4,00/pengguna per bulan Perusahaan: $21.00/pengguna per bulan

Peringkat dan ulasan GitHub

G2 : 4.7/5 (2000+ ulasan)

: 4.7/5 (2000+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (5500+ ulasan)

5. Asana

via Asana Asana adalah alat bantu manajemen proyek dan kolaborasi berbasis web yang dirancang untuk membantu tim mengatur pekerjaan, mengelola proyek, dan melacak tugas. Asana menyediakan platform terpusat di mana tim dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan memantau kemajuan proyek.

Tim yang menggunakan Asana sebagai perangkat lunak manajemen proyek dan Notion sebagai alat dokumen mereka dapat mengintegrasikan keduanya untuk memastikan aliran data yang efisien dan menciptakan ruang kerja terpadu. Kedua platform ini menawarkan integrasi langsung yang dapat Anda gunakan untuk melakukan tindakan tertentu.

Notion juga menawarkan alat Asana Importer gratis untuk mengimpor semua proyek Asana Anda ke Notion sebagai basis data.

Fitur terbaik Asana

Lihat status tugas dan proyek dari Asana di Notion dengan menambahkannya sebagai pratinjau tautan

Tambahkan halaman Notion Anda ke tugas Asana sehingga semua kolaborator dapat mengakses dokumen dengan mudah

Buat database dengan semua detail proyek hanya dengan menempelkan tautan Asana proyek Anda di Notion

Keterbatasan Asana

Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk menerapkan Asana di seluruh tim mereka, dan pengguna baru menghadapi kurva pembelajaran yang curam

Perubahan yang dibuat di Asana tidak akan diperbarui di Notion secara real-time. Anda harus menyinkronkan data secara manual untuk memperbarui perubahan

Harga Asana

Pribadi : Gratis

: Gratis Pemula : 13.49 USD/pengguna per bulan

: 13.49 USD/pengguna per bulan Tingkat Lanjut : 30.49 USD/pengguna per bulan

: 30.49 USD/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Harga khusus Perusahaan+: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Asana

G2 : 4.3/5 (9600+ ulasan)

: 4.3/5 (9600+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (12300+ ulasan)

6. Kendur

via Kendur Memiliki platform perpesanan yang terintegrasi dengan Notion membuat komunikasi menjadi mudah. Anda bisa menggunakan Slack, dari Salesforce, sebagai platform perpesanan tim untuk komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik.

Platform ini menyediakan saluran dan utas untuk diskusi kelompok, pesan langsung untuk komunikasi empat mata, dan kumpul-kumpul untuk komunikasi audio dan video.

Oleh mengintegrasikan Slack dengan Notion anda dapat mengurangi kesibukan kerja dan menjaga tim Anda tetap terinformasi. Anggota tim dapat berkomunikasi secara real-time di Slack sambil mengakses dokumentasi terperinci dan fitur manajemen tugas di Notion.

Fitur terbaik Slack

Beri tahu rekan tim di Slack ketika mereka ditandai di dokumen Notion, ketika halaman diperbarui, atau ketika entri baru ditambahkan ke database

Menambahkan pesan Slack ke Notion sebagai tugas, entri basis data, atau bahkan halaman baru

Membalas komentar dan memperbarui izin berbagi untuk dokumen Notion dari konsol Slack Anda

Menambahkan tautan pesan Slack ke Notion untuk menghasilkan pratinjau dan memperbarui percakapan secara real-time

Keterbatasan Slack

Alur kerja dan otomatisasi tidak tersedia dalam paket gratis

Bisa mahal untuk tim besar

Penetapan harga slack

Gratis

Pro : $8,75/pengguna per bulan

: $8,75/pengguna per bulan Bisnis +: $ 15/pengguna per bulan

+: $ 15/pengguna per bulan Perusahaan Grid: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Slack

G2 : 4.5/5 (32.000+ ulasan)

: 4.5/5 (32.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

7. Webex

melalui Webex Webex dari Cisco adalah platform konferensi video populer yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi virtual di antara organisasi dan tim.

Mengintegrasikan solusi rapat, perpesanan, dan webinarnya dengan Notion bisa mendorong berbagi pengetahuan dan transparansi di dalam tim Anda.

Ini juga dilengkapi dengan pintasan seperti @notion track dan @notion share untuk melakukan tindakan cepat seperti mendapatkan daftar pembaruan terbaru ke basis data Notion atau berbagi dokumen dengan orang lain.

Untuk Webex Meetings, Anda dapat menggunakan alat pihak ketiga seperti Zapier atau alternatifnya untuk mengintegrasikannya dengan API Notion.

Fitur terbaik Webex

Siapkan alur kerja otomatis untuk membuat halaman Notion baru untuk setiap rapat baru

Tambahkan bot Notion ke ruang kerja Webex Anda dan gunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti berbagi dokumen

Menghemat waktu dengan pintasan khusus Notion

Keterbatasan Webex

Tidak ada integrasi langsung yang tersedia antara Webex Meeting dan Notion

Bahkan pada layanan pihak ketiga, Webex hanya menawarkan satu pemicu dan tidak ada tindakan

Harga Webex

**Gratis

Webex Meet : $14,50/pengguna per bulan

: $14,50/pengguna per bulan Webex Suite : $25/pengguna per bulan

: $25/pengguna per bulan Webex Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Webex

G2 : 4.3/5 (22.700+ ulasan)

: 4.3/5 (22.700+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (6800+ ulasan)

8. Bentuk kertas

melalui Bentuk kertas Paperform adalah pembangun formulir online yang membantu usaha kecil membuat formulir, menjalankan survei, dan mendesain kuis. Juga menyediakan salah satu integrasi yang paling lengkap dan kuat dengan Notion.

Anda bisa menyinkronkan entri formulir dengan basis data Notion, membuat formulir baru berdasarkan properti dalam basis data Notion yang sudah ada, dan bahkan mendesain formulir agar terlihat seperti antarmuka Notion.

Paperform memberikan banyak fleksibilitas-Anda dapat memutuskan halaman mana di ruang kerja Notion yang harus diintegrasikan dengan Paperform dan membuat integrasi pribadi.

Fitur terbaik Paperform

Kumpulkan pembayaran melalui formulir, karena Paperform terintegrasi dengan gateway pembayaran populer

Tambahkan pengiriman formulir ke Notion sebagai entri basis data untuk melacak pengiriman secara real time

Tambahkan formulir ke dokumen dan halaman Notion dan minta responden untuk mengirimkan entri

Gunakan font "inter" untuk formulir yang akan disematkan di Notion sehingga mirip dengan font di halaman Notion

Keterbatasan formulir kertas

Paperform tidak menyimpan pengiriman formulir parsial

Bisa jadi mahal untuk bisnis kecil yang baru memulai

Harga formulir kertas

Penting : $29/bulan

: $29/bulan Pro : $59/bulan

: $59/bulan Bisnis: $ 199/bulan

Peringkat dan ulasan formulir kertas

G2 : 4.5/5 (40+ ulasan)

: 4.5/5 (40+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (90+ ulasan)

9. Google Drive

via Google Drive Google Drive adalah layanan penyimpanan file berbasis awan dari Google yang memungkinkan Anda menyimpan file di awan, menyinkronkannya di seluruh perangkat, dan membagikannya dengan orang lain.

Mengintegrasikan Notion dengan Google Drive memungkinkan Anda membawa Google Docs, Slide, dan Spreadsheet langsung ke ruang kerja Notion. Hal ini menciptakan ruang terpadu untuk semua informasi Anda dan memungkinkan tim Anda mengakses dan berkolaborasi dengan mudah pada dokumen.

Anda dapat menggunakan layanan pihak ketiga seperti Zapier atau Integromat untuk menjalankan alur kerja yang rumit seperti mengekspor dan mengunggah Notion Docs baru ke Google Drive.

Fitur terbaik Google Drive

Membuat pohon tautan, basis data, atau halaman di Notion yang mereferensikan file Google Drive Anda, sehingga memudahkan tim Anda untuk mengatur dan menemukan dokumen

Melacak proyek dengan mudah dengan menautkan dokumen yang relevan ke tugas atau proyek tertentu di Notion

Keterbatasan Google Drive

Integrasi langsung Notion dengan Google Drive cukup terbatas, dan Anda mungkin harus menggunakan layanan pihak ketiga untuk otomatisasi yang lebih canggih

Memiliki batas ukuran file yang dapat Anda unggah per hari

Harga Google Drive

Pemula Bisnis : $6/pengguna per bulan

: $6/pengguna per bulan Standar Bisnis : $12/pengguna per bulan

: $12/pengguna per bulan Business Plus : $18/pengguna per bulan

: $18/pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Drive

G2 : Tidak cukup ulasan

: Tidak cukup ulasan Capterra: 4.8/5 (27300+ ulasan)

10. Figma

via Figma Figma (diakuisisi oleh Adobe) adalah alat bantu desain dan pembuatan prototipe berbasis cloud yang memfasilitasi kerja kolaboratif pada proyek desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX).

Alat ini banyak digunakan oleh para desainer, tim produk, dan pengembang untuk membuat prototipe dan ide untuk solusi digital dan mengeditnya secara kolaboratif.

Oleh mengintegrasikan Figma dengan Notion anda dapat meningkatkan kolaborasi lintas tim di antara desainer, manajer produk, insinyur, dan pemasar dengan mengizinkan mereka semua (bahkan yang tidak memiliki akun Figma) untuk memberikan umpan balik desain.

Fitur terbaik Figma

Menambahkan tautan Figma ke dokumen Notion untuk melihat pratinjau langsung desain dalam dokumen, sehingga memudahkan semua anggota tim untuk meninjau desain

Tautkan file Figma ke tugas tertentu sehingga tim dapat merujuk dan berkolaborasi pada elemen desain yang terkait dengan setiap tugas

Buat tautan atau sematan untuk akses mudah ke file desain dan prototipe Anda langsung dari ruang kerja Notion Anda

Keterbatasan Figma

Embed Figma hanya dapat diakses melalui browser dan bukan aplikasi desktop

Pengguna telah melaporkan kelambatan saat bekerja dengan file desain besar atau beberapa artboard

Harga Figma

Pemula : Gratis

: Gratis Profesional : $12/bulan (ditagih setiap tahun)

: $12/bulan (ditagih setiap tahun) Organisasi : $45/bulan (ditagih setiap tahun)

: $45/bulan (ditagih setiap tahun) Perusahaan: $75/bulan (ditagih setiap tahun)

Peringkat dan ulasan Figma

G2 : 4.7/5 (1030+ ulasan)

: 4.7/5 (1030+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (700+ ulasan)

Alat Integrasi Manajemen Proyek Lainnya

Meskipun kami telah menjelajahi beberapa integrasi Notion teratas di bagian sebelumnya, masih banyak lagi perangkat lunak manajemen tugas yang-ketika diintegrasikan dengan Notion-dapat menyederhanakan manajemen proyek organisasi Anda, upaya kolaborasi, dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Integrasi manajemen tugas tambahan dengan Notion dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tim, memberikan gambaran umum tentang status dan kontribusi individu kepada semua anggota tim.

Salah satu alat tersebut adalah ClickUp!

ClickUp

ClickUp adalah aplikasi ruang kerja lengkap dengan berbagai fitur, termasuk manajemen proyek, komunikasi tim, dan manajemen dokumen.

Notion menyediakan opsi 'pratinjau tautan' dasar untuk menambahkan tugas dan proyek ClickUp Anda ke dokumen Notion. Untuk alur kerja yang lebih canggih, gunakan layanan pihak ketiga seperti Zapier untuk mengaktifkan aliran data dua arah antara ClickUp dan Notion.

Sebagai contoh, dengan menggunakan Zapier, Anda dapat menambahkan setiap entri item database baru sebagai daftar periksa di ClickUp atau membuat halaman Notion baru untuk setiap item, peristiwa, atau tugas baru yang dibuat di ClickUp.

Meskipun ClickUp adalah opsi integrasi yang baik, ClickUp juga merupakan alternatif yang bagus untuk Notion . ClickUp menyediakan alat dokumen yang komprehensif dan manajemen proyek yang canggih serta solusi kolaborasi.

dapatkan tampilan cepat ke semua Subhalaman dan hubungan yang terhubung di ClickUp Docs agar tetap terorganisir dan pekerjaan tetap terhubung_

Seperti Gagasan, Dokumen ClickUp juga memungkinkan tim membuat dokumen dan wiki yang indah, berkolaborasi di dalamnya, mengatur alur kerja otomatis untuk menghubungkan dokumen dengan proyek, dan banyak lagi.

ClickUp juga dilengkapi dengan fungsi tambahan (dan lanjutan) seperti Papan Tulis ClickUp dan Peta Pikiran untuk mendorong curah pendapat dan fitur kolaborasi tingkat lanjut seperti klip video dan konsol obrolan-semuanya dalam ruang kerja ClickUp.

Dengan fitur seperti permintaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk berbagai kasus penggunaan dan akses seluler, ClickUp AI juga merupakan alternatif yang layak untuk Notion AI .

jadikan semua informasi dapat diakses secara instan dengan ClickUp Universal Search_ Pencarian Universal ClickUp adalah fitur lain yang membuatnya menonjol. Ini memungkinkan Anda untuk mencari dan menemukan informasi di semua aplikasi yang terintegrasi dengan ClickUp dari dalam ClickUp.

Hal ini mematahkan silo informasi dan memastikan akses file yang mudah untuk semua anggota tim Anda. Fitur ini juga memberikan hasil pencarian yang dipersonalisasi.

Fitur terbaik ClickUp

Buat ruang kerja digital pusat untuk mengelola semua aspek pekerjaan Anda dari satu jendela

Bekerja lebih cerdas dengan ClickUp AI yang meringkas konten, mengedit dokumen, dan melakukan tindakan cepat

Dorong komunikasi tim secara real-time dan asinkron dengan alat bantu seperti obrolan, papan tulis, peta pikiran, dan banyak lagi

Gunakan fitur dan templat manajemen proyek bawaan ClickUp untuk melacak kemajuan proyek, mengukur tujuan Anda, dan melakukan lebih banyak lagi

Keterbatasan ClickUp

ClickUp AI hanya tersedia dalam paket berbayar

Ada kurva pembelajaran yang curam

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Bisnis Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan : Harga khusus

: Harga khusus ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar seharga $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ ulasan)

: 4.7/5 (9.100+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.900+ ulasan)

Bekerja Lebih Cepat dan Lebih Cerdas dengan ClickUp

Anda telah melihat berapa banyak integrasi Notion yang berguna yang tersedia untuk mempermudah pekerjaan Anda. Tetapi apakah ada yang tampak lebih mudah daripada ClickUp?

Tidak seperti Notion-di mana Anda harus membangun sistem manajemen proyek, pelacak sasaran, atau basis data Anda dari awal-ClickUp hadir dengan solusi bawaan (dan 1000+ templat ) yang memudahkan untuk memulai dan menjaga momentum.

Fitur-fitur ClickUp, seperti ruang tim, papan tulis, dan konsol obrolan, dapat membantu menyederhanakan operasi Anda dan meningkatkan kolaborasi tim .

Penasaran apakah ClickUp bisa menjadi alternatif Notion Anda? Daftar secara gratis dan jelajahi bagaimana ClickUp dapat membantu Anda meningkatkan kolaborasi dan produktivitas tim.