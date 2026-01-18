Influencer AI: Ikuti Mereka yang Membahas Tren AI Terkini

AI sedang menjadi perbincangan hangat. Tetap mengikuti perkembangan AI menjadi sangat penting jika Anda tidak ingin ketinggalan.

Dan apa cara yang lebih baik untuk mendapatkan informasi terbaru selain mengikuti para pakar terkemuka di bidang ini? Akan jauh lebih mudah untuk mengikuti tren jika Anda mengikuti mereka yang menciptakannya.

Oleh karena itu, kami telah menyusun daftar 10 influencer AI teratas yang merupakan pemikir visioner yang membentuk lanskap AI dan memimpin perbincangan seputar perkembangan terbaru di bidang AI.

Jika Anda seorang pemasar, pakar media sosial, atau ingin belajar dari para tokoh berpengaruh di dunia AI, daftar ini akan membantu Anda memahami kontribusi mereka dengan baik.

Apa Itu Influencer AI?

Influencer AI adalah para ahli di bidang kecerdasan buatan—peneliti, ahli teknologi, pengusaha, pendidik, atau pemimpin pemikiran—yang membagikan pengetahuan dan wawasan mereka kepada orang lain. Mereka menjelaskan seluk-beluk, penerapan, dan relevansi AI bagi dunia secara luas.

Para influencer AI secara aktif berkontribusi dalam memahami aspek-aspek teknologi yang berkaitan dengan AI serta mengembangkan alat-alat AI.

Para influencer virtual populer ini berinteraksi melalui berbagai saluran, seperti platform media sosial, publikasi akademis, konferensi, dan forum industri, untuk berbagi keahlian dan pandangan mereka mengenai topik-topik terkait AI.

Singkatnya, mereka membantu kita memahami AI dengan lebih baik dan menyadari bagaimana AI dapat mengubah kehidupan kita di masa depan.

10 Influencer AI yang Harus Anda Ikuti

Setelah menyaring berbagai profil, kami telah memilih dengan cermat 10 tokoh pemikir dan pelopor AI yang memimpin perkembangan signifikan dan akan memberikan wawasan serta pembelajaran berharga bagi Anda.

Ikuti para influencer ini untuk tetap update dengan perkembangan AI:

Samuel Harris Altman adalah Pendiri dan CEO OpenAI—salah satu organisasi paling terkenal yang memimpin era kebangkitan AI.

OpenAI telah mengembangkan berbagai model AI berbasis bahasa besar (LLMs), model AI sumber terbuka, dan model generasi gambar canggih (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, asisten chatbot Generative AI yang populer dan gratis, juga didasarkan pada sistem AI yang dikembangkan oleh OpenAI.

Pada usia delapan tahun, Sam mulai belajar pemrograman, yang membawanya untuk mendirikan Tools for Humanity pada tahun 2019. Organisasi ini mengembangkan sistem yang dirancang untuk memindai mata seseorang guna melakukan otentikasi dan memverifikasi bukti mata pencaharian guna mencegah penipuan. Dari tahun 2014 hingga 2019, ia juga menjabat sebagai Presiden akselerator startup Y Combinator.

Saat ini, dengan jumlah pengikut yang mencapai 2,5 juta di X, Sam secara aktif membagikan pembaruan tentang kemajuan OpenAI dan inovasi dalam alat-alat AI sambil berkontribusi pada proyek-proyek Apollo-nya (Apollo adalah dana tahap awal yang berinvestasi pada proyek-proyek ambisius). Ia berinvestasi besar-besaran dalam penelitian keamanan AI untuk memastikan sistem AI yang kuat dapat dikendalikan. Ia merupakan suara penting yang membentuk kebijakan seputar AI canggih.

Dr. Fei Fei Li adalah seorang influencer AI, Co-Director dari Institut AI Berorientasi Manusia di Stanford, dan Profesor Sequoia pertama di Departemen Ilmu Komputer Universitas Stanford.

Dia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di Google dan bertugas sebagai Kepala Ilmuwan untuk AI/ML di Google Cloud.

Dia ditunjuk sebagai anggota dewan direksi X pada tahun 2020 sebagai direktur independen untuk memimpin perkembangan AI di media sosial dan mengevaluasi penggunaan alat AI dalam memantau platformnya.

Dengan lebih dari 445 ribu pengikut di X, Li baru-baru ini membagikan buku terbarunya, The Worlds I See, yang didasarkan pada rasa ingin tahu, eksplorasi, dan penemuan di era awal AI.

Beliau baru-baru ini dinobatkan sebagai “Ibu Angkat” AI sebagai suara nasional yang memperjuangkan etika dan keragaman di bidang STEM dan AI.

Li juga menciptakan ImageNet dan ImageNet Challenge, sebuah kumpulan data berskala besar dan upaya benchmarking yang berkontribusi pada perkembangan AI terkini dan deep learning.

Dr. Andrew Ng, yang memiliki 943 ribu pengikut di X, adalah Pendiri DeepLearning.AI, Pendiri dan CEO Landing AI, serta Ketua dan Pendiri Coursera.

Pada tahun 2011, Andrew memimpin pengembangan platform MOOC (Massive Open Online Courses) utama di Universitas Stanford, yang memungkinkan kursus pembelajaran mesin (ML) ditawarkan kepada lebih dari 100.000 mahasiswa daring di Coursera. Kelas-kelasnya di Coursera telah menjangkau lebih dari 3 juta mahasiswa di seluruh dunia.

Sebagai mantan peneliti di Baidu dan Google Brain, ia merupakan pakar di bidang pembelajaran mesin dan pendidikan AI. Ia telah menulis dan ikut menulis lebih dari 200 makalah penelitian di bidang robotika dan pembelajaran mesin, sekaligus mengubah hidup banyak orang melalui karyanya di bidang AI.

Pada tahun 2013, ia dinobatkan sebagai ‘orang paling berpengaruh di dunia’ oleh Time 100.

Sebagai Dosen Tamu di Departemen Ilmu Komputer Universitas Stanford, ia membagikan keahlian dan visinya mengenai pendidikan dan penerapan AI. Ia terus menerbitkan penelitian pionir yang memajukan deep learning.

Kate Crawford, yang memiliki sekitar 83 ribu pengikut di X, adalah seorang pakar terkemuka yang meneliti bagaimana kecerdasan buatan memengaruhi masyarakat.

Karyanya mencakup dua dekade evolusi AI dan berfokus pada pemahaman bagaimana big data, machine learning, dan AI memengaruhi sejarah, politik, tenaga kerja, dan lingkungan.

Dia adalah seorang akademisi terkemuka di Microsoft Research New York dan USC Annenberg, serta berkontribusi pada jurnal penelitian terkemuka seperti Nature dan Science.

Proyek-proyek unik Kate, seperti ‘Anatomy of an AI System’ dan ‘Excavating.ai’, meraih penghargaan bergengsi dan dipamerkan di museum-museum ternama. ‘Anatomy of an AI System’ menganalisis rantai pasokan dan aliran data secara menyeluruh di balik perangkat Amazon Echo. Di sisi lain, ‘Excavating. ai’ adalah studi etnografis yang mengungkap ideologi, nilai, dan bias yang tertanam dalam sistem AI berdasarkan pandangan dunia para pengembang AI.

Kedua proyek tersebut telah berperan penting dalam mengungkap unsur-unsur manusiawi dan dimensi etis yang sering tersembunyi dalam sistem AI. Karya-karya Crawford, termasuk bukunya, Atlas of AI, menyerukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam cara nilai-nilai para pembuatnya membentuk AI.

Sebagai salah satu pendiri AI Now Institute, fokus Crawford pada implikasi sosial AI sejalan dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pemasar dan profesional media sosial yang memanfaatkan AI.

Ian J. Goodfellow, seorang ilmuwan komputer dan insinyur, telah memberikan kontribusi yang signifikan di bidang jaringan saraf tiruan dan pembelajaran mendalam.

Dengan jumlah pengikut yang cukup besar di komunitas AI, ide revolusioner Goodfellow muncul saat sebuah pertemuan santai pada tahun 2014. Saat berbincang dengan teman-temannya, ia merumuskan sebuah metode agar komputer dapat menghasilkan gambar secara mandiri, tanpa campur tangan manusia. Hal ini mengarah pada penciptaan GAN atau Generative Adversarial Networks.

Ide utama di balik GAN (Generative Adversarial Networks) adalah mempertemukan dua jaringan saraf tiruan untuk menghasilkan data sintetis baru yang menyerupai dataset pelatihan tertentu. Kedua jaringan tersebut terus berinteraksi, saling bersaing, dan terus berkembang hingga data yang dihasilkan tidak dapat dibedakan dari data asli.

Saat ini bekerja sebagai peneliti di DeepMind, Goodfellow merenungkan ketenarannya yang tak terduga, yang menurutnya terasa agak tidak nyata. Meskipun demikian, ia bertekad untuk melawan penyalahgunaan penemuannya. Visinya mencakup upaya menjaga penggunaan AI yang etis, sebuah tujuan yang ia perjuangkan dengan penuh semangat.

Allie Miller adalah seorang pengusaha, penasihat, dan investor di bidang kecerdasan buatan (AI).

Dengan lebih dari satu juta pengikut di LinkedIn, ia secara aktif berkontribusi pada pendidikan AI, berbicara tentang AI di seluruh dunia, memberikan saran mengenai kebijakan publik AI global, dan menciptakan sumber daya pendidikan bagi perusahaan agar dapat unggul dengan AI. Ia adalah influencer virtual populer yang mengadvokasi pendidikan AI di berbagai platform media sosial.

Sebelumnya, ia memimpin Pengembangan Bisnis Pembelajaran Mesin untuk Startup dan Modal Ventura di Amazon (AWS).

Sejak awal, ia mengembangkan bisnis di AWS, memberikan nasihat dan dukungan kepada para peneliti machine learning terkemuka, pendiri, dan investor di seluruh dunia.

Sebelum itu, Allie mencatatkan prestasi sebagai pemenang dalam kompetisi inovasi nasional dan menjadi wanita termuda yang mengembangkan produk AI di IBM.

Dia telah diakui secara luas sebagai ‘Inovator AI Tahun Ini’ oleh AIconic pada tahun 2019 dan sebagai LinkedIn Top Voice untuk Teknologi dan AI selama beberapa tahun berturut-turut. Ikuti dia untuk mendapatkan berita, wawasan, dan saran karier seputar kecerdasan buatan dan teknologi.

Tabitha Goldstaub adalah seorang pengusaha teknologi yang berfokus pada dampak AI. Ia mendirikan CogX, sebuah platform online yang mempertemukan para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan kemajuan AI, dan pernah menjabat sebagai ketua Dewan AI pemerintah Inggris.

Goldstaub memiliki lebih dari 15 ribu pengikut di LinkedIn dan lebih dari 14 ribu pengikut di X. Ia aktif terlibat dengan organisasi seperti TechUK dan Alan Turing Institute, memberikan nasihat mengenai isu-isu AI dan teknologi.

Dengan berbagi pengalamannya secara pribadi, Goldstaub menulis buku How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI. Ia memprediksi tren AI dan membantu perusahaan menerapkan AI secara etis melalui layanan konsultasi.

Dia masuk dalam daftar ‘30 under 30’ Media Week pada tahun 2012. Selain itu, dia juga masuk dalam daftar ‘Silicon 60’ surat kabar London Evening Standard pada tahun 2014. Dia juga meraih penghargaan “Amy Johnson Award” dari Society of Women’s Engineering.

Yann LeCun, Kepala Ilmuwan AI di Facebook dan profesor terkemuka di New York University, memiliki jumlah pengikut yang signifikan, yaitu 625 ribu di LinkedIn dan 641 ribu di Twitter. Ia terkenal karena keahliannya di bidang AI, pembelajaran mesin, penglihatan komputer, dan robotika.

Pada akhir tahun 80-an, ia mengusulkan arsitektur untuk membangun jaringan saraf tiruan guna membantu komputer mengenali gambar. Karya inovatif ini menghasilkan kemajuan dalam jaringan saraf konvolusional, yang kini banyak digunakan untuk pengenalan gambar, video, dan suara.

Dia juga merupakan salah satu pencipta utama teknologi kompresi gambar DjVu, yang membantu membuat gambar digital menjadi lebih jelas dan mengompresinya tanpa mengorbankan kualitasnya.

Dia telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Penghargaan Turing (2019) dan gelar Chevalier (Ksatria) dari Legiun Kehormatan Prancis (2023), di antara penghargaan lainnya.

Saat ini, ia memimpin Penelitian AI di Facebook, dan merupakan pendukung vokal teknologi AI, dengan menyatakan bahwa “pandangan pesimistis tentang AI akan gagal.”

Dengan jumlah pengikut yang cukup besar, yaitu 165 ribu di Twitter dan 40 ribu di LinkedIn, Timnit Gebru, seorang ilmuwan komputer asal Eritrea dan Ethiopia, meneliti kecerdasan buatan—dengan fokus pada bias dalam algoritma dan penambangan data. Ia adalah pendiri dan direktur eksekutif Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Dia meraih gelar PhD dari Universitas Stanford dan menjalani program pascadoktoral di Microsoft Research dalam kelompok FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), di mana dia meneliti bias algoritmik dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk menganalisis data guna memperoleh wawasan.

Penelitiannya di Microsoft pada tahun 2017 mengungkap kelemahan dalam sistem pengenalan wajah AI, yang menunjukkan adanya bias terhadap perempuan dan orang berkulit berwarna. Penelitian tersebut menyoroti bahwa kumpulan data yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut berisi banyak gambar pria kulit putih, tetapi sangat sedikit gambar perempuan kulit hitam. Hasil penelitian tersebut memaksa IBM dan Microsoft untuk memperbarui kumpulan data mereka.

Dia ikut mendirikan ‘Black in AI’, yang berupaya meningkatkan keragaman di kalangan peneliti AI. Gebru mendapat pengakuan atas keahliannya dalam AI etis, dan masuk dalam daftar ‘50 Pemimpin Terbesar Dunia’ versi Fortune, tokoh ilmiah berpengaruh versi Nature, serta orang-orang paling berpengaruh versi Time pada tahun 2022.

Dia juga memimpin tim AI yang beragam di Google, menantang norma-norma industri, dan mendorong pekerjaan penting yang mengubah definisi-definisi dalam kamus AI.

Rachel Thomas adalah seorang ilmuwan komputer dan salah satu pendiri fast.ai, yang membuat pendidikan AI menjadi lebih mudah diakses. Ia mengajar kursus tentang pengembangan AI yang bertanggung jawab agar para praktisi dapat memitigasi bias yang merugikan. Kursus gratisnya telah mendapat pujian dari berbagai publikasi ternama seperti The Economist, MIT Tech Review, dan Forbes.

Dia juga merupakan Direktur Pendiri Pusat Etika Data Terapan di Universitas San Francisco dan memiliki 90 ribu pengikut di Twitter.

Dia meraih gelar PhD dalam Matematika dari Duke University. Pada awal kariernya, dia bekerja sebagai ilmuwan data dan insinyur perangkat lunak di Uber.

Thomas mendapat pengakuan dari Forbes sebagai salah satu dari 20 Wanita Luar Biasa di Bidang AI dan ditampilkan dalam buku Women Tech Founders on the Rise. Komitmennya terhadap etika data, kontribusinya yang luas dalam pendidikan deep learning, serta tulisan-tulisannya yang berpengaruh menegaskan dampak signifikan yang ia berikan pada bidang AI.

Pengaruhnya menjangkau luas, dengan tulisannya dibaca oleh lebih dari satu juta pembaca dan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, Spanyol, Korea, dan Portugis, serta berhasil masuk ke halaman utama Hacker News sebanyak sembilan kali.

