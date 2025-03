Panduan Pelatihan Agile (Kursus + Proses)

mencari panduan pelatihan _Agile?

Dalam hal mengelola proyek Agile, Anda perlu mempelajari beberapa hal:

Metode, konsep, peran, tanggung jawab Agile... daftarnya tidak ada habisnya!

tapi bagaimana Anda melakukannya?

Dengan Pelatihan Tangkas!

Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari apa itu pelatihan Agile dan manfaat utamanya.

Kami juga akan membahas tujuh kursus pelatihan dan bagaimana Anda dapat menggunakan pelatihan Agile Anda untuk menjadi profesional manajemen proyek Agile yang luar biasa di tahun 2022.

Mari kita mulai!

Apa Itu Pelatihan Agile?

Pelatihan Agile mengajarkan Anda konsep metodologi Agile untuk membantu Anda mengelola proyek dan tim Agile dengan cara yang benar.

tapi apa yang dimaksud dengan metodologi Agile? Agile adalah metode manajemen proyek modern yang membantu Anda membagi proyek besar menjadi beberapa fase pengembangan yang lebih kecil, yang dikenal sebagai sprint.

Dalam metode Agile, Anda mengembangkan produk dalam sprint, mendapatkan umpan balik dari pelanggan di akhir setiap fase, dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan sebelum rilis produk berikutnya.

hasilnya?

Karena Anda secara aktif melibatkan pelanggan dalam proses Proses pengembangan yang gesit anda akan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, membuat mereka menari dengan gembira!

3 Manfaat Utama dari Pelatihan Tangkas

Tentu saja, kerangka kerja Agile adalah metode manajemen proyek modern. Namun, ia juga hadir dengan banyak konsep, peran, dan tanggung jawab baru.

Itulah mengapa Anda idealnya membutuhkan kursus pelatihan Agile untuk itu.

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat Anda peroleh dari kursus pelatihan Agile:

1. Mempelajari dasar-dasarnya

Mengikuti kursus pelatihan akan mengajarkan Anda dasar-dasar dan konsep mendalam dari metode Agile.

Tapi bukan hanya itu saja!

Pelatihan Agile juga membantu Anda:

Memahami bagaimana proses Agile menggunakan peningkatan berkelanjutan dan pengujian rutin untuk mengembangkan produk yang hebat

Melakukan Upacara Agile dengan lancar, seperti rapat perencanaan dan retrospektif

Pelajari cara menerapkan umpan balik pelanggan dalam pendekatan Agile

2. Memfasilitasi transformasi Agile

Terlepas dari skala transformasi, beradaptasi dengan perubahan baru tidaklah mudah.

Bagaimanapun juga, membawa perubahan besar pada elemen fundamental organisasi akan selalu menjadi tantangan.

tapi apakah ini berarti Anda mencari masalah?

Transformasi Agile biasanya melibatkan:

Menganalisis posisi organisasi Anda saat ini di semua lini

Memahami visi dan misi transformasi

Menetapkan aturan komunikasi untuk anggota tim

Membuat rencana untuk melatih karyawan yang tidak terbiasa dengan Agile

Dan karena kursus pelatihan Agile mengajarkan aspek-aspek ini kepada Anda, Anda akan tahu cara menerapkan transformasi Agile dengan benar, berkontribusi pada pengalaman orientasi yang lebih mudah bagi Anda dan organisasi Anda.

3. Dapatkan sertifikasi

Meskipun kursus pelatihan adalah tentang memberikan pengetahuan dan keterampilan kerangka kerja Agile, kursus ini menawarkan lebih dari itu.

Kursus pelatihan Agile juga dapat membantu Anda mendapatkan jumlah kredit atau jam kontak yang diperlukan untuk mengikuti ujian sertifikasi).

manfaatnya?

Dengan mendapatkan sertifikasi, Anda akan menjadi profesional manajemen proyek Agile yang bersertifikat. Hal ini akan menambah nilai pada resume Anda dan membantu Anda melangkah lebih jauh di bidang ini.

lihat bagian atas ini sertifikasi manajemen proyek Agile_ dan sertifikasi manajemen produk .

7 Kursus Pelatihan Tangkas Teratas pada tahun 2022

apakah pencarian Anda untuk kursus pelatihan membuat Anda bingung?

jangan khawatir!

Berikut ini adalah rincian rinci dari tujuh kursus pelatihan untuk mengetahui pilihan Anda.

Untuk setiap kursus pelatihan Agile, kami akan menyoroti:

Domain yang dicakup dalam kursus ini

URL kursus ini Sertifikasi Agile anda bisa mendapatkan

Lembaga manajemen proyek mana yang menawarkannya

Berapa biayanya

1. Pelatihan Dasar-dasar Agile

Kursus ini mengajarkan dasar-dasar metodologi Agile. Anda akan mempelajari berbagai kerangka kerja Agile seperti Scrum , Kanban , Ramping dan XP (Pemrograman Ekstrim) secara terperinci.

Kursus Pelatihan Dasar-dasar Agile mencakup:

Manajemen proyek yang tangkas

Pengujian tangkas

Prinsip dan nilai Agile

Pelatihan master Agile Scrum yang terakreditasi

Kursus pelatihan ini tersedia dalam tiga format:

Langsung, dipandu oleh instruktur

Sesuai permintaan

Versi campuran sesuai permintaan/terpimpin instruktur

Dengan kursus Pelatihan Dasar-Dasar Agile secara langsung dan sesuai permintaan, Anda akan mendapatkan penghasilan:

17 Unit Pengembangan Profesional (PDU)

17 Pendidikan Profesional Berkelanjutan (CPE) NASBA

**Apa itu PDU dan CPE NASBA?

PDU : unit yang ditetapkan oleh Project Management Institute untuk mengukur pengembangan profesional individu

: unit yang ditetapkan oleh Project Management Institute untuk mengukur pengembangan profesional individu CPE: unit untuk mengukur jumlah jam partisipasi kursus untuk mempertahankan status sertifikasi. Satu kredit CPE NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) setara dengan 50 menit pelatihan.

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Sertifikasi ICAgile Certified Professional (ICP) dari The International Consortium for Agile

Tidak ada ujian sertifikasi khusus untuk mendapatkan sertifikasi ini.

ya

Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyelesaikan kelas yang terakreditasi ICAgile. Dan setelah berhasil menyelesaikannya, Anda akan menerima undangan untuk mengklaim sertifikasi Anda.

Ditawarkan oleh

Learning Tree International

Harga kursus

Untuk pembelajaran campuran: $1090/tahun

Untuk pelatihan langsung yang dipandu oleh instruktur: $1795

Untuk pelatihan premium: $2250/tahun

2. Pelatihan Scrum Master Bersertifikat

Pelatihan Certified Scrum Master adalah pelatihan langsung selama 2 hari yang dipimpin oleh instruktur (Certified Scrum Trainer). Pelatihan ini mengajarkan kerangka kerja Scrum, dengan fokus khusus pada pelacakan tingkat tugas, grafik burndown, dan pertemuan Scrum harian.

Dengan kursus ini, Anda juga mendapatkan keanggotaan 2 tahun ke Scrum Alliance.

Kursus Pelatihan Scrum Master Bersertifikat ini mencakup:

Dasar-dasar kerangka kerja Scrum

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agile

Peran-peran Scrum

Pertemuan scrum

Artefak scrum

Mengikuti kursus pelatihan master Scrum ini akan membantu Anda mendapatkan penghasilan:

16 PDU

16 Unit Pendidikan Scrum (SEU)

**Apa itu SEU?

Diperoleh dengan menyelesaikan pelatihan, SEU adalah kredit yang meningkatkan pengetahuan Anda sebagai praktisi Scrum.

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Certified Scrum Master oleh Scrum Alliance

Untuk mendapatkan sertifikasi Scrum ini, Anda harus mengikuti seluruh kursus pelatihan Scrum master.

Setelah menyelesaikannya, tautan ujian dengan akses 90 hari akan dikirimkan melalui email. Anda mendapatkan 2 kali kesempatan untuk menyelesaikan ujian sertifikasi Agile ini, yang berisi 50 pertanyaan pilihan ganda dengan batas waktu 60 menit.

Ditawarkan oleh

Cprime

Harga kursus

$895

3. Pelatihan Sertifikasi PMI-ACP

Pelatihan ini mengajarkan prinsip-prinsip dan metode kerangka kerja Agile, yang meliputi Scrum, Extreme Programming, dan Lean. Pelatihan ini mencakup materi persiapan ujian, alat bantu pelatihan, dan latihan soal.

Anda juga mendapatkan akses selama 6 bulan ke portal pelatihan online Project Management Academy.

Kursus Pelatihan Praktisi Agile mencakup:

Dasar-dasar metode Agile

Praktik Agile untuk estimasi proyek

Komunikasi dan kepemimpinan yang tangkas

Kontrak Agile dan prinsip-prinsip akuntansi

Kursus pelatihan praktisi Agile ini tersedia dalam empat format:

Kelas virtual langsung

Kelas langsung yang dipimpin oleh instruktur

Video sesuai permintaan

Di rumah

Dengan kursus Pelatihan Praktisi Agile, Anda mendapatkan 21 PDU.

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Praktisi Bersertifikat Agile dari The Project Management Institute

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, Anda harus menyelesaikan ujian sertifikasi Agile yang berisi 120 pertanyaan pilihan ganda dengan batas waktu 3 jam.

Ditawarkan oleh

Akademi Manajemen Proyek

Harga kursus

Untuk pelatihan kelas virtual: $1195

Untuk video sesuai permintaan: $995

4. SAFe 5.0 (Scaled Agile) Terkemuka

Kursus pelatihan Leading Scaled Agile Framework adalah sesi pelatihan selama 2-3 hari yang mengajarkan Anda cara meningkatkan prinsip-prinsip Agile dengan mengadopsi praktik-praktik pemikiran Lean dan teknik Alur Pengembangan Produk.

Kursus pelatihan ini mencakup:

Kerangka Kerja Agile Berskala pengantar

Berpikir ramping

Pengembangan yang gesit

Transformasi yang gesit

Kerangka Kerja Agile yang terukur di tingkat tim

Kursus pelatihan Scaled Agile terkemuka tersedia dalam dua format:

kelas langsung 2 hari

kelas virtual 3 hari secara langsung

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Sertifikasi SAFe 4 Agilist dari Scaled Agile

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, Anda harus menyelesaikan ujian sertifikasi Agile dengan 45 pertanyaan dan batas waktu 90 menit.

Ditawarkan oleh

Pengetahuan Global

Harga Kursus

Untuk kelas virtual secara langsung: $995

Untuk kelas langsung: $995

5. Agile dan Scrum Foundation

Ini adalah kursus pelatihan Agile dan Scrum selama 2 hari yang mencakup dasar-dasar prinsip-prinsip Agile dan kerangka kerja Scrum.

Kursus pelatihan Scrum ini mencakup:

Cara berpikir Agile

Praktik-praktik Scrum

Acara-acara Scrum

Pentingnya backlog

Definisi Selesai

Kursus pelatihan Agile dan Scrum tersedia dalam dua format:

Kelas langsung

Kelas virtual secara langsung

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Sertifikasi Agile Scrum Foundation oleh EXIN

Untuk mendapatkan sertifikasi Agile ini, Anda harus menyelesaikan ujian yang berisi 40 pertanyaan pilihan ganda dalam batas waktu 1 jam.

Ditawarkan oleh

Pengetahuan Global

Harga kursus

Untuk kelas virtual secara langsung: $1595

6. Pelatihan Pemilik Produk Scrum Bersertifikat

Ini adalah kursus pelatihan 2 hari yang membahas tentang peran pemilik produk dalam Tim Scrum .

Anda akan berpartisipasi dalam latihan dan teknik pelatihan, diskusi mendalam, dan studi kasus. Seorang pelatih Scrum bersertifikat dari Scrum Alliance akan mengajarkan pelatihan sertifikasi Scrum ini.

Kursus Pelatihan Pemilik Produk Scrum Bersertifikat mencakup:

Dasar-dasar peran pemilik produk

Backlog produk

Bekerja dengan para pemangku kepentingan

Memahami pelanggan dan pengguna

Kursus pelatihan ini tersedia dalam dua format:

Secara langsung online

Pelatihan yang dipandu instruktur secara langsung

Mengikuti kursus pelatihan sertifikasi Scrum ini akan membantu Anda mendapatkan penghasilan:

16 PDU

16 SEU

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

Pemilik Produk Scrum Bersertifikat oleh Scrum Alliance

Tidak ada ujian sertifikasi khusus untuk mendapatkan sertifikasi ini.

tapi jangan sampai mengendur!

Anda harus menghadiri kedua hari kursus pelatihan ini untuk mendapatkan sertifikasi.

Ditawarkan oleh

Cprime

Harga kursus

Untuk online langsung: $895

Untuk kursus langsung yang dipandu oleh instruktur: $895

7. Lokakarya Pelatihan Tangkas (ICP-ACC)

Agile Coaching Workshop adalah kursus pelatihan selama 2-3 hari yang diajarkan oleh pelatih Agile. Pelatihan ini berkaitan dengan kompetensi inti pelatihan dari seorang Pelatih Agile .

Kursus pelatihan Agile ini mencakup:

Apa itu pelatih Agile

Pelatih Agile sebagai fasilitator dan mentor

Pola pikir tangkas

Pelatih tim

Workshop Agile Coaching tersedia dalam dua format:

sesi kelas 3 hari

sesi online langsung selama 4 hari

Mengikuti kursus pelatihan sertifikasi Agile ini membantu Anda mendapatkan 21 PDU PMI.

Sertifikasi yang dapat Anda peroleh

ICAgile Certified Professional in Agile Coaching (ICP-ACC) dari The International Consortium of Agile

Tidak ada ujian sertifikasi khusus untuk mendapatkan sertifikasi ini. Setelah berhasil menyelesaikan kelas yang terakreditasi ICAgile ini, Anda akan mendapatkan sertifikasi.

Ditawarkan oleh

ASPE

Harga kursus

Untuk pendaftaran kelas individu: $1595

Untuk pendaftaran kelas kelompok: $1495

Untuk kelas online langsung: $1595

Cara Memanfaatkan Pelatihan Tangkas Anda

Anda telah menyelesaikan kursus pelatihan Anda dan bahkan mendapatkan sertifikasi.

bagaimana Anda menggunakan pengetahuan dan keterampilan ini untuk mengelola proyek?

Sederhana: Dengan alat bantu manajemen proyek pengelolaan!

Alat bantu manajemen proyek membantu Anda mengelola tugas-tugas Agile dan berkolaborasi dengan tim secara efektif.

Dan ClickUp adalah alat manajemen proyek satu-satunya yang Anda perlukan untuk memanfaatkan pelatihan Agile Anda!

**Apa itu ClickUp?

ClickUp adalah alat manajemen proyek dengan peringkat tertinggi di dunia.

Mulai dari perencanaan proyek hingga menganalisis tim jarak jauh tingkat aktivitas Anda, ClickUp adalah alat satu-satunya yang Anda butuhkan!

Berikut adalah bagaimana ClickUp membawa kelincahan ke dalam proses adopsi Agile:

1. Beberapa Tampilan untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan proyek

Tidak seperti alat bantu manajemen proyek lainnya, Multiple Views ClickUp memungkinkan Anda bekerja dengan cara apa pun yang Anda inginkan.

Baik itu Agile, Scrum, Kanban, Extreme Programming, atau metodologi proyek apapun, ClickUp dapat dengan mudah beradaptasi dengan kebutuhan Anda.

Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang apa yang ditawarkan ClickUp kepada Anda:

A. Tampilan Tugas yang Diperlukan

ClickUp menawarkan dua tampilan tugas yang diperlukan untuk beradaptasi dengan proses Agile Anda:

1. Tampilan daftar Tampilan List ClickUp mencantumkan tugas satu per satu dalam bentuk daftar periksa.

Saat Anda maju melalui proyek Agile, Anda bisa mengerjakan setiap tugas secara berurutan dan mencentangnya setelah selesai.

apa lagi?

Anda bahkan dapat mengatur tugas-tugas Anda dengan cara apa pun yang Anda inginkan!

2. Tampilan papan Jika Anda lebih suka

Papan Kanban maka Tampilan Papan ClickUp sangat cocok untuk Anda.

Anda dapat dengan cepat memvisualisasikan kemajuan proyek Agile Anda dan menyeret dan melepaskan tugas sesuai dengan kebutuhan Anda!

B. Tampilan kotak pernahkah Anda tertidur saat rapat tinjauan?

Tidak lagi!

Box View ClickUp memberikan gambaran visual mengenai tugas dan proyek tim Anda. Anda bisa dengan mudah melihat siapa yang mengerjakan apa tanpa harus menghadiri rapat yang tidak ada habisnya.

Seorang manajer produk atau Scrum master dapat melihat dengan cepat:

Tugas apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tim Scrum mereka saat ini

Apa yang telah diselesaikan sejauh ini

Siapa yang memiliki terlalu banyak tugas

Tampilan Box juga membantu Anda mengidentifikasi jika anggota tim memiliki terlalu banyak beban kerja. Anda dapat dengan mudah menugaskan ulang tugas untuk menghindari karyawan kelelahan .

C. Tampilan kalender Dengan Tampilan Kalender ClickUp, Anda dapat dengan mudah melacak jadwal Anda yang sibuk.

Ini adalah cara tercepat untuk merencanakan dan mengelola jadwal proyek Agile Anda tanpa melewatkan satu tugas pun.

Anda bahkan dapat mengganti tampilan Kalender Anda:

Hari-hari : melihat semua tugas untuk hari yang dipilih

: melihat semua tugas untuk hari yang dipilih 4-Hari : melihat jadwal tugas Anda selama empat hari

: melihat jadwal tugas Anda selama empat hari Minggu : melihat jadwal tugas Anda selama satu minggu penuh

: melihat jadwal tugas Anda selama satu minggu penuh Bulanan: memvisualisasikan tugas selama satu bulan penuh

D. Mode Saya ingin melihat hanya pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda?

Gunakan **Mode Saya dari ClickUp!

Dengan cara ini, Anda dapat lebih fokus pada tugas-tugas Anda, dan juga tidak terganggu oleh beban kerja anggota tim Scrum lainnya.

Selain itu, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan item yang ingin Anda lihat di Me Mode Anda - cukup pilih atribut sesuai dengan kebutuhan Anda.

2. Daftar Sprint untuk melacak kemajuan sprint Anda

Daftar Sprint ClickUp membantu Anda melacak perkembangan siklus sprint Anda - dengan memecahnya menjadi tugas-tugas kecil. Anda dapat dengan cepat mencentang setiap item daftar periksa saat Anda maju melalui siklus sprint Anda.

Anda bahkan dapat menambahkan poin Scrum ke Daftar Sprint ClickUp untuk memperkirakan waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan item backlog produk Anda.

Selain itu, Anda dapat menggunakan Daftar Sprint dan alat bantu retrospektif untuk meninjau kemajuan selama acara Scrum seperti perencanaan sprint, tinjauan sprint, retrospektif sprint, atau rapat Scrum harian.

3. Otomatisasi Alur Kerja untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang

membuang-buang waktu untuk tugas yang berulang?

Tidak lagi!

ClickUp menghadirkan banyak sekali otomatisasi alur kerja ke ruang kerja Anda, yang menghemat banyak waktu dan juga memungkinkan Anda untuk fokus pada tugas-tugas penting. Anda bisa menggunakannya untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dengan mudah untuk mempercepat pekerjaan.

Struktur otomatisasi alur kerja ClickUp terlihat seperti ini:

Ketika a memicu dimulai, dan a kondisi puas, spesifik tindakan dieksekusi secara otomatis._

Untuk manajer produk, alur kerja otomatisasi bisa jadi:

Untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, ia dapat mengatur pengingat untuk memberi tahu timnya.

Di sini:

Pemicu: mendekati tanggal jatuh tempo

Kondisi: anggota tim tertentu adalah penerima tugas

Tindakan: kirimkan komentar "Bagaimana status proyek ini?"

"Apa lagi?

Meskipun ClickUp menawarkan 50+ Otomatisasi yang sudah jadi, Anda juga dapat membuat Otomatisasi sendiri.

Sebagian dari Otomatisasi yang sudah ditetapkan ini adalah:

Memposting komentar ketika semua subtugas dalam tugas ditandai ditutup

Menugaskan tugas baru secara otomatis ke anggota tim tertentu

Menambahkan tag atau memindahkan tugas ke daftar ketika prioritas berubah

Memindahkan tugas ke daftar tertentu ketika daftar pengamat ditugaskan ulang

Menerapkan sebuahtemplat lincah ketika status tugas berubah

Untuk otomatisasi lainnya, klik di sini .

4. Tangkas Dasbor untuk tinjauan visual dari proyek Anda

dengan banyak tim dan proyek, bagaimana Anda melacak semuanya?

Dengan menggunakan Dashboards ClickUp!

Dasbor memberikan gambaran visual tingkat tinggi dari proyek Agile Anda.

Anda dapat menambahkan Daftar Sprint dan tugas ke Dasbor ini untuk melihat dengan cepat perkembangan proyek Anda.

Berikut ini adalah berbagai grafik yang dapat Anda gunakan:

Grafik Kecepatan : dengan cepat menentukan tingkat penyelesaian tugas Anda

Grafik Burnup : menyoroti tugas-tugas yang telah diselesaikan

Grafik Pembakaran : memvisualisasikan kinerja tim Anda terhadap garis target

Grafik Aliran Kumulatif memvisualisasikan dan melacak bagaimana proyek berkembang dari waktu ke waktu

5. Status Tugas Khusus untuk berbagai tahapan proyek

Sebagian besar alat bantu manajemen proyek dilengkapi dengan seperangkat status proyek default yang mungkin tidak relevan untuk semua proyek Anda.

maksud saya, tidak semua proyek itu sama, bukan?

status seperti "Pengujian" akan berguna untuk pengembangan perangkat lunak, namun tidak terlalu berguna untuk proyek editorial

Dengan ClickUp, Anda tidak akan terjebak dengan status yang tidak secara akurat mencerminkan tahapan proyek Anda.

Anda dapat menyesuaikannya dengan mudah sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Anda bisa menggunakan "Pengeditan", "Ide Konten", "Pemeriksaan Kualitas", "Negosiasi:" semuanya terserah Anda!

Tapi bukan hanya itu saja yang dimiliki ClickUp fitur !

Ini kuat Alat yang gesit juga memberi Anda fitur-fitur lain, seperti:

Prioritas membantu anggota tim Anda mengetahui tugas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu

Notepad : buku catatan virtual untuk mencatat sesuatu dengan cepat

Pulsa : melihat tingkat aktivitas tim Scrum Anda dalam satu hari

Ketergantungan : memastikan bahwa anggota tim Anda mencoba tugas dalam urutan yang benar

Profil : mengetahui tugas-tugas dari semua anggota tim Agile Anda

Pelacakan Waktu Asli : melacak waktu yang dibutuhkan oleh tugas-tugas Anda dan proyek-proyek Agile

Deteksi Kolaborasi : mengetahui kapan orang lain mengerjakan tugas yang sama dengan Anda

Pelaporan Tim : kelola proyek di mana saja dari aplikasi iOS dan Android ClickUp yang canggih

Kesimpulan

Selain mengajarkan Anda berbagai konsep Agile, kursus ini juga dapat membantu Anda mendapatkan sertifikasi Agile.

Namun, memilih kursus pelatihan tidak harus sesulit memilih serial Netflix untuk ditonton.

Cukup lihat kursus pelatihan yang telah kami daftarkan di sini untuk memilih kursus pelatihan Agile yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dan karena memiliki perangkat lunak Agile yang tepat sangat penting untuk mengimplementasikan pelatihan Anda, mengapa tidak mendaftar untuk ClickUp hari ini ?

Ini memiliki semua fitur untuk membantu para profesional mengelola proyek mereka secara efisien dalam sebuah Lingkungan yang gesit !