10 Alat Kolaborasi Online Terbaik untuk Siswa pada Tahun 2026

Siswa yang bekerja sama: Ini adalah salah satu cara terbaik bagi semua pihak yang terlibat untuk belajar dan berkembang—dan itulah inti dari pendidikan, pada akhirnya.

Lalu, alat apa saja yang tersedia untuk mendorong kerja sama tim di antara peserta didik Anda? Ada banyak pilihan, dan dengan begitu banyaknya aktivitas online saat ini, alat terbaik memberikan ruang kerja online bagi siswa di mana mereka dapat membuat dan berkomunikasi, mengikuti pelajaran bersama, serta berkolaborasi dalam proyek kelompok di cloud. ☁️

Banyak alat pendidikan online yang dapat melakukan semua itu—dan masih banyak lagi. Temukan pilihan yang tepat untuk kelas Anda di antara alat kolaborasi siswa online yang ditampilkan di bawah ini.

Alat kolaborasi siswa online mencakup berbagai platform dan aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai tugas. Satu hal yang sama dari semua alat ini adalah bahwa mereka memberikan siswa tempat untuk membuat dan berbagi dengan guru serta teman sekelas mereka.

Tulis Catatan di ClickUp Notepad Atur catatan, daftar periksa, dan tugas Anda semuanya di satu tempat

Sementara itu, beberapa platform pembelajaran besar yang ada menawarkan fitur tersebut dan lebih dari itu. Beberapa platform dirancang untuk khalayak umum—dan dilengkapi dengan alat untuk manajemen tugas, kolaborasi yang aman, komunikasi, berbagi dokumen, dan sebagainya. Fitur-fitur tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Platform lain dirancang khusus untuk pendidikan, yang berarti meskipun mereka mungkin menawarkan alat umum untuk organisasi dan komunikasi, mereka juga menyediakan hal-hal seperti rencana pelajaran siap pakai dan analisis yang dirancang untuk membantu guru mengukur kinerja siswa.

Siswa dan guru memiliki beragam kebutuhan yang berbeda-beda, baik antar kelompok usia maupun antar kelas. Baik Anda membutuhkan alat kolaborasi siswa untuk mendukung tugas kursus tertentu atau yang paling sesuai untuk kelompok usia tertentu, semua alat tersebut harus menawarkan hal-hal berikut:

Lingkungan bebas gangguan: Hindari aplikasi yang tidak memungkinkan Anda menyesuaikan notifikasi, dan sebaliknya, carilah aplikasi dan platform yang memberikan siswa tempat bebas gangguan untuk Hindari aplikasi yang tidak memungkinkan Anda menyesuaikan notifikasi, dan sebaliknya, carilah aplikasi dan platform yang memberikan siswa tempat bebas gangguan untuk meningkatkan fokus dan berkonsentrasi pada tugas-tugas

Harga terjangkau: Pendidik, distrik sekolah, dan orang tua seringkali memiliki anggaran yang terbatas, sehingga alat bantu pendidikan harus terjangkau

Inklusivitas: Alat kolaborasi siswa harus mendukung kebutuhan semua siswa, terlepas dari kemampuan atau tingkat kemajuan mereka

Integrasi: Aplikasi dan platform untuk siswa juga harus dapat terintegrasi dengan alat-alat populer seperti Google Docs dan Sheets, aplikasi Microsoft, dan lainnya

Fitur pencarian: Memudahkan pendidik dan peserta didik untuk menemukan informasi, dokumen, dan hal-hal penting lainnya melalui fitur pencarian

Penyimpanan berbasis cloud: Baik secara tatap muka maupun jarak jauh, kolaborasi membutuhkan kemampuan untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file di cloud

Siap mencari alat kolaborasi yang tepat untuk siswa Anda? Baca di bawah ini untuk menemukan pilihan aplikasi dan platform yang telah diseleksi secara khusus, dirancang untuk membantu siswa bekerja sama, tetap fokus pada tugas, dan mengembangkan keterampilan mereka.

Kami juga memiliki video singkat tentang pilihan terbaik kami jika Anda lebih suka belajar secara visual:

Dengan mudah atur format dan berkolaborasi pada Dokumen bersama anggota kelompok lainnya tanpa tumpang tindih di ClickUp

Jika Anda mencari platform untuk membantu menciptakan lingkungan belajar kolaboratif untuk kursus online dan tugas-tugas lainnya, ClickUp adalah pilihan yang tepat. Layaknya ruang kelas digital mereka sendiri, ClickUp menyediakan ruang pusat bagi siswa untuk mengatur tugas, dokumen tertulis, tenggat waktu, tanggal jatuh tempo, dan lainnya.

Seperti jurnal belajar kolaboratif, siswa dapat menggunakan ClickUp Docs untuk menyusun draf esai, menyimpan silabus, membuat catatan, dan menyelesaikan tugas mereka dalam dokumen yang dapat dibagikan. Untuk proyek kelompok, Docs merupakan sumber daya yang sangat baik untuk brainstorming dan bekerja bersama teman sekelas lainnya dengan fitur pengeditan langsung untuk berkontribusi dan memberikan komentar pada tugas secara real time. Sedangkan bagi guru, menggunakan ClickUp AI di dalam ClickUp Docs Anda dapat menghasilkan ringkasan, pertanyaan kuis, email, dan lainnya dalam hitungan detik.

Papan Tulis Virtual ClickUp adalah alat kolaborasi visual lain yang sangat berguna untuk pembelajaran virtual dan kerja kelompok kolaboratif. Siswa dapat berkumpul untuk menggambar, memvisualisasikan, dan berbagi ide melalui catatan tempel, kartu seret-dan-lepas, serta fitur visual lainnya. ClickUp bahkan menawarkan berbagai templat papan tulis yang tersedia untuk membantu siswa memulai proyek mereka dengan cepat. ?

Fitur terbaik ClickUp

Kelola tugas, tenggat waktu, proyek, dan dokumen—semuanya di satu tempat

Minta siswa menggunakan Template Daftar Periksa Perencanaan Siswa dari ClickUp untuk menetapkan tujuan, membagi tugas atau proyek menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, membuat rencana belajar, dan memantau kemajuan mereka

Buat dokumen dan papan tulis kolaboratif untuk pengajaran kelompok atau untuk mendorong kerja sama tim

Gunakan ClickUp untuk pengajaran tatap muka, kelas hybrid, atau sebagai alat kolaborasi jarak jauh untuk kelas virtual

Manfaatkan ClickUp AI untuk brainstorming topik esai, merangkum konten yang panjang, atau membuat catatan belajar dengan cepat

Gunakan Docs untuk membuat pusat pembelajaran kelas Anda sendiri yang menampilkan silabus, wiki, templat tugas, dan banyak lagi

Batasan ClickUp

Meskipun ClickUp menyediakan beberapa templat yang dirancang untuk pendidikan, platform ini tidak menawarkan pelajaran siap pakai seperti yang ditawarkan oleh platform pendidikan lainnya

Beberapa siswa mungkin mengalami masa adaptasi saat menyesuaikan diri dengan berbagai fitur canggih ClickUp

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 3.800 ulasan)

G2: 4,7/5 (lebih dari 9.000 ulasan)

2. Microsoft Teams

melalui Microsoft Teams

Di dunia bisnis, Microsoft Teams dianggap sebagai salah satu alat kolaborasi terbaik yang ada—dan Microsoft Teams for Education menggabungkan semua fitur dari Teams dengan beberapa fitur khusus pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar daring.

Sebagai permulaan, Teams menyediakan kolaborasi real-time melalui ruang kelas virtual di mana Anda dapat berbagi, mengedit, dan bekerja sama pada dokumen, spreadsheet, dan media lainnya. Terdapat pula alat-alat yang disesuaikan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam literasi, berbicara di depan umum, dan banyak lagi.

Educational Insights memberikan guru cara untuk memantau kemajuan siswa—dan pendidik juga dapat mendorong pembelajaran sosial-emosional melalui fitur-fitur yang dirancang untuk melibatkan anak-anak dan mengekspresikan emosi mereka. Selain itu, baik siswa maupun staf pengajar dapat menggunakan platform online gratis ini dengan alamat email sekolah yang aktif.

Fitur terbaik Microsoft Teams

Bagikan dan kolaborasikan dokumen, spreadsheet, dan media lainnya

Gunakan Teams untuk mengatur rapat dan ruang kelas virtual dengan mudah

Dapatkan pembaruan mengenai kemajuan siswa menggunakan alat Educational Insights

Gunakan Teams di desktop, laptop, atau perangkat seluler

Bantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, serta keterampilan literasi, berbicara di depan umum, dan lainnya

Batasan Microsoft Teams

Berfungsi paling baik di perangkat Windows; pengguna terkadang mengalami kesulitan saat terhubung di Mac

Banyak notifikasi dapat mengganggu konsentrasi siswa

Harga Microsoft Teams

Gratis dengan alamat email sekolah yang aktif

Peringkat dan ulasan Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 9.300 ulasan)

G2: 4,3/5 (lebih dari 14.300 ulasan)

3. Slack

melalui Slack

Dengan Slack, Anda dapat membuat pusat komunikasi tempat siswa dan pengajar dapat berinteraksi dan berkolaborasi. Saluran memungkinkan Anda mengelompokkan diskusi berdasarkan kelas atau topik, dan siswa dapat menggunakan pesan langsung untuk menghubungi guru dan teman sekelas. Ini juga merupakan cara yang bagus bagi pengajar untuk membagikan pembaruan instan mengenai acara, keamanan sekolah, dan lainnya.

Fitur terbaik Slack

Gunakan Saluran untuk memfokuskan diskusi pada kelas atau topik tertentu

Bekerja sama atau adakan sesi papan tulis bersama menggunakan Canvases

Bagikan konten melalui Saluran atau pesan langsung

Gunakan konferensi audio Huddles untuk pengajaran jarak jauh, kolaborasi siswa, dan banyak lagi

Keterbatasan Slack

Meskipun Anda dapat berbagi audio dan video yang telah direkam sebelumnya, tidak ada opsi untuk konferensi video langsung

Menavigasi ruang kerja dengan puluhan saluran bisa membingungkan

Harga Slack

Gratis

Pro: $7,25 per pengguna per bulan

Business+: $12,50 per pengguna per bulan

Enterprise Grid: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Slack

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 23.100 ulasan)

G2: 4,5/5 (lebih dari 31.900 ulasan)

4. Kahoot!

Sebagian alat kolaborasi, sebagian pembangun keterlibatan, Kahoot! adalah platform yang mengubah proses belajar menjadi permainan. Pendidik menggunakan aplikasi ini untuk membuat permainan belajar yang kemudian dapat dibagikan kepada siswa, yang dapat memainkannya secara individu atau sebagai bagian dari kelompok. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat kuis lebih menyenangkan, memperkaya kurikulum, atau memberikan siswa sesuatu yang dapat mereka ikuti setelah kelas berakhir.

Fitur terbaik Kahoot!

Buat permainan pembelajaran yang menarik hanya dalam hitungan menit, baik dari awal maupun menggunakan templat

Integrasikan dengan Microsoft Teams untuk menyelenggarakan Kahoots secara langsung melalui konferensi video

Mainkan Kahoot yang dibuat khusus selama kelas langsung, atau berikan tugas tersebut kepada siswa untuk diselesaikan nanti

Sesuaikan dengan slide, video YouTube yang disematkan, berbagai format pertanyaan, dan masih banyak lagi ?

Keterbatasan Kahoot!

Tersedia dalam sejumlah format permainan yang terbatas

Siswa dapat mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan secara online

Pilihan paketnya membingungkan—setidaknya ada 15 paket yang tersedia untuk guru, sekolah, tempat kerja, rumah, belajar, dan lainnya

Harga Kahoot!

Paket harga bergantung pada apakah Anda seorang guru, profesional, siswa, atau kelompok keluarga/teman. Tersedia juga paket untuk distrik sekolah. Berikut adalah biaya awal untuk guru atau siswa perorangan:

Kahoot !+ Premier: $7,99/bulan per pengguna

Kahoot!+ Max: $9,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Kahoot!

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 2.700 ulasan)

G2: 4,6/5 (lebih dari 380 ulasan)

5. Google Classroom

melalui Google Classroom

Google Classroom adalah alat pembelajaran daring yang lengkap dan merupakan bagian dari Google Workspace for Education. Dengan alat ini, siswa dan guru dapat terhubung melalui konferensi video untuk pembelajaran jarak jauh—namun alat ini juga berguna untuk pembelajaran di kelas dan kolaborasi antar siswa.

Baik secara tatap muka maupun jarak jauh, platform ini memungkinkan Anda meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengajaran yang dipersonalisasi dan disesuaikan, templat tugas yang intuitif, serta integrasi dengan alat edtech populer lainnya. Analisis tersedia untuk membantu Anda mengukur dan melacak keberhasilan siswa, dan platform ini juga menawarkan rangkaian alat yang lengkap untuk guru—misalnya, buku nilai, pemberitahuan untuk tugas dan tenggat waktu, bank komentar yang dapat disesuaikan, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Google Classroom

Gunakan PDF dan materi lain untuk membuat tugas interaktif yang menarik

Bantu siswa mengembangkan keterampilan literasi secara mandiri dengan Read Along

Buat laporan keaslian untuk mengidentifikasi plagiarisme dan mendukung integritas akademik

Sederhanakan penilaian, perencanaan pelajaran, dan tugas sehari-hari dengan fitur-fitur yang menghemat waktu

Keterbatasan Google Classroom

Beberapa pengguna melaporkan bahwa antarmukanya terasa terlalu sederhana atau membosankan

Alat pencarian dan dasbor perencanaan dapat digunakan untuk membantu siswa mengelola tugas dan tenggat waktu

Harga Google Classroom

Education Fundamentals: Versi gratis untuk institusi yang memenuhi syarat

Standar Pendidikan: $3 per siswa per tahun

Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran: $4 per lisensi per bulan

Education Plus: $5 per siswa per tahun

Peringkat dan ulasan Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 2.300 ulasan)

G2: 4,5/5 (lebih dari 1.400 ulasan)

6. Classcraft

melalui Classcraft

Classcraft adalah platform inovatif yang mengubah proses belajar menjadi pengalaman berbasis permainan. Siswa mendapatkan poin dengan menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah—dan guru juga dapat memberikan poin sebagai penghargaan atas perilaku baik serta untuk memberikan penguatan positif di bidang lain.

Classcraft secara aktif mendorong kolaborasi di antara siswa dan bahkan memberikan mereka wadah kreatif di mana mereka dapat mendesain profil dan avatar mereka sendiri, yang membantu meningkatkan keterlibatan.

Fitur terbaik Classcraft

Gunakan sistem penghargaan untuk memotivasi pembelajaran dan perilaku positif ✨

Buat Quests, yang mengubah rencana pelajaran menjadi petualangan belajar yang imersif

Integrasikan dengan alat ed-tech populer lainnya seperti Google Classroom dan Canvas

Tetap terhubung dengan siswa dan orang tua menggunakan alat komunikasi platform ini

Gunakan templat yang dirancang untuk memenuhi standar CASEL, ISTE, PBIS, dan standar pendidikan lainnya

Batasan Classcraft

Pengaturan awal bisa memakan waktu karena tidak ada opsi untuk mengimpor pertanyaan

Beberapa guru melaporkan bahwa biaya untuk versi berbayar cukup mahal

Harga Classcraft

Dasar untuk guru: Gratis

Paket Premium untuk guru: $120 per tahun

Sekolah & Distrik: Hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Classcraft

Capterra: 4,2/5 (lebih dari 20 ulasan)

G2: 4,6/5 (15+ ulasan)

7. Pear Deck

melalui Pear Deck

Dengan Pear Deck, Anda dapat mengubah rencana pelajaran yang sudah ada menjadi pengalaman belajar multimedia yang dirancang untuk melibatkan siswa. Buat slide, presentasi interaktif, penilaian, soal ujian, dan banyak lagi.

Salah satu daya tarik utama Pear Deck adalah bahwa ini adalah aplikasi yang sangat ramah pengguna yang dapat diakses baik melalui aplikasi itu sendiri, melalui browser web, maupun melalui salah satu dari banyak integrasi yang tersedia.

Fitur terbaik Pear Deck

Terintegrasi dengan Google Classroom dan platform pembelajaran populer lainnya

Unggah dan bagikan materi pelajaran yang sudah ada dengan mudah melalui Google Drive atau Microsoft OneDrive

Libatkan siswa dalam tugas membaca dengan pembaca imersif

Buat pelajaran, jajak pendapat, kuis, penilaian, dan lainnya

Keterbatasan Pear Deck

Paket individu untuk guru harganya mahal

Tidak selalu mudah untuk melakukan perubahan pada presentasi dan slide setelah mengunggahnya ke Pear Deck

Harga Pear Deck

Basic: Gratis

Premium Perorangan: $149,99/tahun

Sekolah & Distrik: Hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)

G2: 4,4/5 (40 ulasan)

8. Seesaw

melalui Seesaw

Jika Anda mencari alat kolaborasi siswa yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan abad ke-21 sekaligus memperkuat pembelajaran inti, Seesaw mungkin adalah yang Anda cari. Platform ini menghadirkan pengalaman belajar yang selaras dengan kurikulum standar, serta menawarkan penilaian bawaan, penilaian otomatis, dan alat lain untuk membantu guru menyederhanakan tugas-tugasnya.

Dengan Seesaw, Anda dapat dengan mudah membuat rekaman audio, video, dan layar untuk pelajaran, dan siswa dapat menggunakan gambar serta mengunggah file dengan mudah untuk menunjukkan pembelajaran praktis dan penguasaan keterampilan.

Fitur terbaik Seesaw

Buat portofolio yang dipimpin oleh siswa untuk membangun hubungan dari tahun ke tahun

Hubungkan setiap orang dewasa yang terlibat dalam perkembangan individu setiap siswa

Terintegrasi dengan Google Classroom, Canvas, dan alat populer lainnya untuk para pelajar

Berikan umpan balik berupa teks dan audio serta sesi konsultasi pribadi dengan siswa

Keterbatasan Seesaw

Cocok untuk siswa usia dini—tidak cocok untuk siswa SMP atau SMA

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Seesaw bisa membingungkan dan sulit dinavigasi

Harga Seesaw

Basic: Gratis selamanya

Langganan untuk Sekolah dan Distrik: Hubungi bagian penjualan

Peringkat dan ulasan Seesaw

Capterra: 4,7/5 (75+ ulasan)

G2: 4,4/5 (lebih dari 40 ulasan)

9. Miro

melalui Miro

Meskipun Miro bukanlah alat yang dirancang khusus untuk pendidikan, pendidik tetap dapat memanfaatkan fitur-fitur inovatifnya. Hal ini karena Miro berfokus pada visualisasi. Siswa dan guru dapat menggunakannya untuk teknik brainstorming, mind mapping, pembelajaran berbasis proyek, manajemen tugas, papan tulis, papan pengumuman, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Miro

Sampaikan materi pembelajaran dengan papan tulis digital yang sederhana namun powerful

Dorong kerja sama tim dengan alat pemetaan pikiran dan brainstorming

Berikan siswa ruang visual untuk melacak tugas, pekerjaan rumah, tenggat waktu, dan lainnya

Terintegrasi dengan Zoom, Teams, Google Workspace, dan platform rapat jarak jauh terkemuka lainnya

Keterbatasan Miro

Banyaknya alat dan fitur membuat kurva pembelajaran awal menjadi cukup curam

Papan tulis yang kompleks terkadang memuat dengan lambat atau mengalami masalah kinerja

Harga Miro

Gratis untuk fitur terbatas

Paket Pemula: $8 per anggota per bulan

Bisnis: $16 per anggota per bulan

Perusahaan: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Miro

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

G2: 4,8/5 (lebih dari 5.100 ulasan)

10. Nearpod

melalui Nearpod

Nearpod adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang dirancang untuk membantu guru menghadirkan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa di kelas tatap muka, jarak jauh, dan hybrid. Gamifikasi dan aktivitas kelompok mendorong pembelajaran kolaboratif di antara siswa, dan guru juga dapat menyesuaikan aktivitas dan instruksi untuk individu maupun kelompok kecil.

Salah satu manfaat terbesar yang ditawarkan Nearpod adalah perpustakaan yang luas berisi pelajaran siap pakai yang sesuai dengan standar kurikulum untuk hampir semua mata pelajaran yang bisa dibayangkan. ?

Fitur terbaik Nearpod

Buat pelajaran interaktif dengan PowerPoint, Google Slides, PDF, atau media lainnya

Pilih di antara lebih dari 22.000 pelajaran siap pakai yang dapat disesuaikan

Pantau pemahaman dan perkembangan siswa melalui analisis

Integrasikan dengan alat populer seperti Teams, Canvas, dan Google Classroom

Keterbatasan Nearpod

Harga tidak transparan—Anda perlu mendaftar untuk akun gratis untuk mengetahui lebih lanjut

Meskipun Nearpod menyediakan alat pengeditan slide, lebih mudah untuk membuat atau mengedit menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slides

Harga Nearpod

Lisensi Silver: Gratis

Lisensi Gold: Daftar untuk informasi selengkapnya

Lisensi Platinum: Daftar untuk informasi selengkapnya

Lisensi Premium Plus: Hubungi tim penjualan

Peringkat dan ulasan Nearpod

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 160 ulasan)

G2: 4,6/5 (lebih dari 110 ulasan)

Kolaborasi sangat penting di kelas-kelas saat ini—begitu pula konektivitas. Anda membutuhkan alat yang tidak hanya membantu siswa belajar dan berkembang, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkreasi, terhubung, dan berkolaborasi, baik saat mengikuti kelas secara langsung maupun dari rumah.

Kolaborasi sangat penting di kelas-kelas saat ini—begitu pula konektivitas. Anda membutuhkan alat yang tidak hanya membantu siswa belajar dan berkembang, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkreasi, terhubung, dan berkolaborasi, baik saat mengikuti kelas secara langsung maupun dari rumah.